15 nejlepších aplikací pro správu týmů pro rok 2025

Řízení rostoucích týmů přináší jedinečné výzvy – koordinace aktualizací, vyhýbání se zbytečným schůzkám a zajištění hladké spolupráce.
Jako profesionál v oblasti řízení týmů a projektů s dlouholetými zkušenostmi jsem na vlastní oči viděl, jak správné nástroje mohou zvýšit výkonnost týmu. Nejenže organizují úkoly, ale také mění způsob, jakým týmy komunikují a spolupracují.
Na základě svých odborných znalostí a výzkumu mého týmu jsem důkladně vyhodnotil řadu aplikací pro správu týmů a vybral 15 nejlepších, které skutečně fungují. Projděte si seznam a najděte aplikaci, která dokonale odpovídá potřebám vašeho týmu a zlepší spolupráci.
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu týmů?
Najít efektivní aplikaci pro správu týmů neznamená vybrat nejoblíbenější nástroj, ale najít ten, který je vhodný pro vás a váš tým. Zde je seznam vlastností, které by měl mít nástroj, který skutečně podporuje produktivitu vašeho týmu, aniž by zvyšoval složitost:
- Snadné použití: Nástroj pro správu týmu by měl být intuitivní a uživatelsky přívětivý, aby se váš tým mohl rychle přizpůsobit.
- Funkce správy úkolů: Najděte nástroj, který vám umožní snadno přiřazovat, sledovat a prioritizovat úkoly, abyste mohli jasně stanovit odpovědnosti a zlepšit koordinaci.
- Nástroje pro spolupráci: Ujistěte se, že aplikace pro správu týmů má bohaté komunikační funkce, jako je chat, sdílení souborů nebo aktualizace v reálném čase.
- Možnosti integrace: Vyberte si nástroj, který dobře spolupracuje s ostatními nástroji, které již používáte.
- Reporting a analytika: Dobrá aplikace vám poskytne přehled o výkonu týmu, postupu projektu a případných překážkách, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Škálovatelnost: Nakonec si vyberte aplikaci, která může růst spolu s vaším týmem, ať už jste dnes malá skupina nebo v budoucnu větší tým.
15 nejlepších aplikací pro správu týmů
Zde jsou nejlepší aplikace pro správu týmů, které nabízejí přidanou hodnotu – vylepšené sledování projektů, lepší sladění týmů nebo integrované komunikační kanály.
1. ClickUp (nejlepší pro všestranné řízení týmů a úkolů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. ClickUp Project Management nabízí mnoho nástrojů, díky kterým bude váš tým dobře propojený a bude mít jasno ve svých rolích a odpovědnostech.
Jednou z vynikajících funkcí softwaru pro správu projektů ClickUp je ClickUp Chat. Získáte prostor pro okamžité zasílání zpráv přímo v místě, kde se nacházejí vaše úkoly, což členům týmu umožňuje diskutovat o nápadech, sdílet rychlé aktualizace a klást otázky, aniž by museli opustit svůj pracovní prostor. Úkoly můžete aktualizovat a sledovat jejich stav v reálném čase přímo z prostředí chatu.
S ClickUpem probíhá veškerá komunikace vašeho týmu na jednom místě. Už žádné přepínání!
Pro brainstormingové sezení týmu miluji ClickUp Whiteboards. Jsou to vynikající vizuální nástroje pro spolupráci při vývoji strategií a mapování nápadů.
ClickUp má také další funkci pro spolupráci v reálném čase, ClickUp Docs. Zde si zapisuji všechny své nápady a propojuji své dokumenty s pracovními postupy. Tím se vytváří mimořádný prostor pro zpětnou vazbu, která zvyšuje spokojenost zákazníků a zaměstnanců.
ClickUp nabízí několik praktických šablon, které urychlují správu týmů s minimálním úsilím. Šablona ClickUp Team Management Plan organizuje práci vašeho týmu přidělováním úkolů, nastavováním milníků a sledováním termínů. Ať už vedete malý nebo velký tým, tato šablona vám pomůže zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte automatické souhrny projektů a aktualizace pokroku, aby váš tým překračoval své cíle a rychle řešil zpoždění pomocí integrované umělé inteligence ClickUp, ClickUp Brain.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy a vylepšete spolupráci pomocí několika integrací, jako jsou Zoom, Slack a Google Workspace.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přidělování úkolů nebo aktualizace stavu, pomocí ClickUp Automations.
- Plně přizpůsobte způsob přiřazování a sledování úkolů pomocí ClickUp Tasks.
- Snadno nastavujte a sledujte cíle pomocí šablon ClickUp Goal Tracking a OKR.
Omezení ClickUp
- Velké množství možností flexibility a přizpůsobení může být trochu náročné na naučení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Asana (nejlepší pro gamifikované řízení týmů)
Asana je tou správnou volbou, pokud hledáte uživatelsky přívětivý a flexibilní software pro správu týmů. Zdá se, že Asana svou aplikaci gamifikovala, aby vás motivovala pokaždé, když dokončíte úkol! Snižuje také pocit přetížení; můžete snadno rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly, přiřadit je členům týmu a sledovat jejich pokrok.
Nabízí různé zobrazení, jako jsou seznamy, tabule a časové osy, a v případě potřeby vám umožňuje nastavit priority úkolů.
Nejlepší funkce Asany
- Omezte opakující se práci nastavením vlastní automatizace.
- Sledujte kapacitu týmu v reálném čase pro správu pracovní zátěže
- Vizualizujte plán svého projektu pomocí časové osy s funkcí drag-and-drop.
Omezení aplikace Asana
- Pokud potřebujete funkce pro opakující se úkoly, možná budete zklamáni.
- Někdy se stává, že se oznámení ztratí v doručené poště.
- Při práci na různých úkolech je obtížné pochopit, které informace jsou komu přístupné.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $
- Pokročilá verze: 24,99 $
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
3. Monday.com (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu týmů)
Ať už spravujete jednoduché úkoly nebo složité projekty, Monday.com zajistí, že vše bude přehledné, organizované a bude se posouvat vpřed. Díky vizuálnímu rozhraní a automatizačním funkcím můžete zjednodušit spolupráci na projektech i pro velké týmy a složité projekty.
Díky snadno použitelnému rozhraní tohoto nástroje můžete jeho fungování plně přizpůsobit potřebám svého týmu. Další vynikající funkcí je vyhledávání. Nemusíte trávit hodiny hledáním důležitého souboru.
Monday.com – nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, které se přizpůsobí procesům vašeho týmu
- Barevně odlišené tabule a grafy, které vám pomohou vizualizovat všechny aspekty vašeho projektu.
- Automatizace pro zpracování běžných úkolů, jako jsou aktualizace stavu a oznámení
Omezení Monday.com
- K dispozici je omezené množství metrik pro vytváření reportů a přizpůsobení reportů je omezené.
- Rozložení je poněkud matoucí, což ztěžuje sledování sledu událostí různých úkolů.
- Vytváření automatizací nebo zajišťování konzistentních proměnných napříč celou platformou je zdlouhavé.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 27 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 36 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 57 $/měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
4. MeisterTask (nejlepší pro centralizovanou správu týmů)
MeisterTask je centralizovaný a přehledný software pro správu práce určený pro vedení týmů. Pomáhá snadno objasnit stav projektu, vytvořit znalostní bázi pro zúčastněné strany a spolehlivě sledovat průběh projektu. Aplikace také disponuje kartovým systémem, který umožňuje přidávat data a sdílet je s ostatními, aby byly procesy plynulejší.
Tento software se vyznačuje zabezpečením dat, které vám dává jistotu, že firemní data jsou v bezpečí.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Urychlete projekty pomocí speciálně navržených šablon, které vám pomohou pracovat rychleji.
- Usnadněte spolupráci v reálném čase pomocí komentářů, zmínek a příloh, aby všichni byli v obraze.
- Ušetřete čas a minimalizujte chyby nastavením automatizace, která spouští akce.
Omezení MeisterTask
- Funkce aplikace pro vytváření reportů a analýz jsou omezené.
- Neexistuje žádný kalendář pracovních postupů, který by poskytoval ucelený přehled o produktivitě projektu.
Ceny MeisterTask
- Základní: zdarma
- Pro: 7 $ / uživatel/měsíc
- Podnikání: 12,5 $ / uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Bitrix24 (nejlepší pro okamžitou a efektivní komunikaci)
Díky široké škále funkcí pro spolupráci si Bitrix24 vysloužil místo mezi 15 nejlepšími aplikacemi pro správu. Nabízí vše, co je potřebné pro produktivní spolupráci a komunikaci v týmu, od chatu a online schůzek po ukládání souborů a automatizaci pracovních postupů.
Získáte tak také pracovní prostor využívající umělou inteligenci, který vám bude sloužit jako partner pro brainstorming a pomůže vám generovat originální nápady a texty. A to nejlepší? Tento software je snadno použitelný, i když jste v používání aplikací pro správu týmů nováčky.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Integrovaný software pro správu úkolů, který umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly
- Vylepšená konektivita s proudem aktivit, kde mohou členové týmu komentovat, lajkovat a sdílet aktualizace.
- Hladká komunikace a aktualizace v reálném čase s různými formami komunikace
Omezení Bitrix24
- Zákaznický servis není na požadované úrovni, pokud narazíte na potíže při správě svých úkolů.
- Tento nástroj je ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu týmů relativně drahý.
Ceny Bitrix24
- Ceny začínají na 61 $/měsíc (Zdroj: Capterra )
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
6. Slack (nejlepší pro kategorizovanou správu týmů)
Slack sdružuje vše – konverzace, soubory a nástroje – na jednom místě.
Zaujal mě fakt, že ti umožňuje vytvořit různé kanály pro různé projekty, takže všichni členové konkrétního týmu jsou vždy synchronizovaní a pracovní postupy jsou organizované. Navíc můžeš zahájit huddle, abys mohl chatovat živě se svým týmem, a v případě potřeby dokonce nahrát klip.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte vyhrazené prostory pro různé týmy, projekty nebo témata pro konkrétní konverzace.
- Spravujte úkoly, sledujte pokrok a spolupracujte, aniž byste museli opustit Slack, který je kompatibilní s více než 2400 aplikacemi.
- Prohledávejte minulé konverzace a výměny, abyste měli vše po ruce.
Omezení aplikace Slack
- Někdy se můžete ztratit uprostřed různých kanálů a ztratit přehled o konverzacích.
- Je obtížné sledovat různá hesla pro každý kanál Slacku.
Ceny Slacku
- Pro: 17,25 $/osoba/měsíc
- Business+: 22,50 $/osoba/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
7. Trello (nejlepší pro správu vzdálených týmů)
Cílem aplikace Trello je „Mějte vše na jednom místě – i když váš tým není“. Její funkce pro vzdálenou spolupráci vám pomohou vybudovat a udržet vysoce výkonný tým.
Je obohacen o tabule, seznamy a karty, které vám poskytnou jasný přehled o probíhajících úkolech a jejich postupu. Nejlepší na tom je, že i ve své bezplatné verzi nabízí malým týmům skvělé funkce. Můžete vytvářet různé pracovní prostory, díky čemuž budete lépe organizovaní.
Nejlepší funkce Trello
- Udržujte úkoly pod kontrolou díky přehledu o postupu práce v časové ose.
- Získejte jasnou představu o tom, co vás čeká, díky zobrazení kalendáře.
- Uchovávejte všechny informace pomocí karet, které představují všechny informace o konkrétním úkolu.
Omezení Trella
- Omezené funkce pro vytváření reportů a sledování času, které brání tomu, aby se jednalo o komplexní software.
- Rozhraní aplikace může být složité na pochopení, pokud pracujete na více projektech současně.
Ceny Trello
- Zdarma: Navždy
- Standard: 5 $/uživatel/měsíc
- Premium: 10 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
8. Podio (nejlepší pro správu týmů s nízkými nároky na programování)
Pokud hledáte low-code řešení pro snadnou správu týmů a komunikaci, Podio je tou správnou volbou. A co víc? Podio spolupracuje se službami ShareFile, Dropbox a Google Drive, takže máte plynulý přístup ke svým souborům z jakékoli platformy.
Tento nástroj se také může pochlubit 99,99% dostupností a loňskou stabilitou, což z něj činí bezpečnou volbu. Můžete si také vytvořit vlastní widgety podle svých potřeb a dokonce je přizpůsobit a experimentovat s nimi, aniž byste potřebovali mnoho technických znalostí.
Nejlepší funkce Podio
- Vytvářejte přehledy s různými náhledy, abyste mohli snadno vizualizovat své projekty.
- Spravujte zákaznickou cestu pomocí integrovaných webových formulářů a sledujte každý potenciální zákazník.
- Maximalizujte transparentnost sledováním všech aktualizací prostřednictvím toků aktivit v pracovním prostoru.
Omezení Podio
- Uživatelské rozhraní softwaru může být pro nové uživatele matoucí a může být obtížné se v něm orientovat.
- Aplikace postrádá funkci časosběrného snímání, která by sledovala, jak dlouho trvá každý úkol.
Ceny Podio
- Navždy zdarma
- Plus: 11,20 $/měsíc
- Premium: 19,20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
9. Teamwork (nejlepší pro podrobné reporty a analýzy)
S Teamworkem se nemusíte ptát, kdo je zodpovědný za dodávky nebo zda je přidělování zdrojů správné. Teamwork vám pomáhá vyvážit kapacitu týmu, aby bylo zajištěno zdravé využití zdrojů napříč projekty.
Vyniká svým zaměřením na přehlednost projektů, sledování času a podrobné delegování úkolů, což z něj činí ideální nástroj pro správu složitých projektů. Můžete také získat řadu doplňků, které splní vaše požadavky.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledujte čas, sazby a vynaložené finanční prostředky pro optimalizaci výnosů.
- Maximalizujte výkonnost týmu pomocí přehledů o fakturovatelných hodinách zaměstnanců, nedostatečném a nadměrném využití.
- Vylepšete plánování a realizaci projektů pomocí šablony pro správu projektů.
Omezení týmové práce
- Nové rozhraní je relativně pomalé.
- Neobsahuje funkci chatu pro komunikaci s týmem.
Ceny za týmovou práci
- Cena: 10,99 $/uživatel/měsíc
- Grow: 19,99 $/uživatel/měsíc
- Cena: 54,99 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Přečtěte si také: 10 účinných technik skupinového rozhodování pro týmy
10. ProofHub (nejlepší pro řízení různorodých týmů)
Ať už jste tým o 4 nebo 40 členech, ať už se zabýváte marketingem, vývojem nebo kreativní činností, tato aplikace vám pomůže ušetřit čas, zůstat soustředění a zvýšit produktivitu. Poskytuje centralizovaný zdroj informací pro snadný přístup a maximalizuje transparentnost díky podrobnému sledování.
Kromě toho můžete vytvářet šablony, které urychlí správu týmu a pomohou vám udržet pořádek. Další předností této aplikace je její vícejazyčné rozhraní a přizpůsobitelné role pro zachování soukromí.
Nejlepší funkce ProofHub
- Přiřazujte a sledujte úkoly s jasnými prioritami a termíny
- Vizuální zprávy a souhrny projektů pro lepší přehled
- Zobrazte si průběh projektu pomocí zobrazení tabule, tabulky a Ganttových diagramů.
Omezení ProofHub
- Pro aplikaci jsou k dispozici omezené školicí moduly.
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost aplikace nejsou příliš dobré a je obtížné se orientovat v funkcích, jako jsou Kananovy tabule.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc, fakturováno ročně
- Maximální kontrola: 89 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
11. Basecamp (nejlepší pro správu malých týmů)
S Basecampem můžete pro každý projekt vytvořit speciální stránku, na které budou uloženy všechny důležité podrobnosti a zdroje. Tímto způsobem bude mít celý váš tým přístup ke všem informacím.
Basecamp také podporuje konsolidované fakturace a zjednodušuje onboardování. Funguje jako jediná aplikace, která zjednodušuje organizaci, fakturaci a onboardování pro váš tým.
Nejlepší funkce Basecampu
- Přístup k centralizovanému jednostránkovému panelu pro projekty, úkoly a plány
- Sledujte, zda projekty probíhají podle plánu, nebo zda potřebujete pomoc s Mission Control.
- Sledujte čas přímo v Basecampu pomocí doplňku TimeSheet.
Omezení Basecampu
- Uživatelské rozhraní může být matoucí, což někdy vede ke zpožděním.
- V případě, že se při používání aplikace někde zaseknete, není k dispozici dostatečná zákaznická podpora.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/uživatel za měsíc (fakturováno měsíčně)
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
12. Pumble (nejlepší pro komplexní komunikaci v týmu)
Pumble je jednoduchá a snadno použitelná aplikace pro správu týmů. Je také vybavena mnoha funkcemi, jako jsou soukromé zprávy, kanály, vlákna a sdílení souborů, které zajišťují bezchybnou interní komunikaci. Jediným kliknutím můžete zahájit videokonferenci, odeslat zprávy a zobrazit historii zpráv.
Se svým týmem se můžete také spojit prostřednictvím hlasových a videohovorů. To vám umožní předvést ukázky a poskytovat podporu pomocí funkce sdílení obrazovky.
Nejlepší funkce Pumble
- Přístup ke všem předchozím konverzacím bez omezení historie zpráv
- Zaznamenávejte nápady a ukládejte si poznámky do DM.
- Nahrajte více souborů najednou jednoduchým přetažením a sdílejte je v kanálech Pumble nebo přímých zprávách.
Omezení Pumble
- Aplikace má omezené funkce pro soukromý pracovní prostor.
- Neumožňuje uživatelům přizpůsobit pracovní prostor vlastním logem nebo barevnými schématy.
Ceny Pumble
- Navždy zdarma
- Pro: 2,49 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 3,99 $/pracovní místo/měsíc
- Podnik: 6,99 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení a recenze Pumble
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
13. Scoro (nejlepší pro komplexní správu týmů)
Scoro je nejvhodnější pro poradenské agentury a profesionální služby. Spojuje prodej, dodávky a finance a slouží jako mimořádný software pro interní komunikaci.
Funkce aplikace Scoro, která mě nejvíce zaujala, je její report využití. Pomáhá vám se správou zdrojů tím, že vám umožňuje odhalit nedostatek zdrojů ještě předtím, než k němu dojde, takže můžete proaktivně přijímat rozhodnutí o outsourcingu nebo najímání nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce Scoro
- Centralizovaný přehled projektů, úkolů a financí pro úplnou kontrolu
- Konsoliduje fakturaci pomocí přednastavených šablon a sledování času
- Získejte přehled pro strategické rozhodování díky sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti řízení projektů.
Omezení aplikace Scoro
- Porozumění různým možnostem přizpůsobení, které Scoro nabízí, vyžaduje mírnou snahu.
- Šablona PDF pro nákupní objednávky, fakturaci a nabídky je omezená.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/uživatel/měsíc
- Standard: 37 $/uživatel/měsíc
- Pro: 63 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
14. Google Meet (nejlepší pro bezpečnou virtuální spolupráci)
Pro mnoho lidí je Google Meet nejlepší volbou, pokud jde o virtuální spolupráci. Je neuvěřitelně snadný na používání – týmovou schůzku můžete uspořádat pouhými několika kliknutími. Navíc se hladce integruje s Google Workspace, takže plánování schůzek, sdílení dokumentů a spolupráce v reálném čase je téměř bez námahy.
Pokud vás zajímá bezpečnost (mě vždy zajímá), Google Meet ji má pod kontrolou. Je vysoce zabezpečený, s šifrováním videohovorů a dat z jednání, takže máte jistotu, že soukromí vašeho týmu je chráněno.
Nejlepší funkce Google Meet
- Integrace s Google Docs, Sheets a Slides pro živou spolupráci
- Nahrávejte schůzky a ukládejte je přímo do Google Drive.
- Spojte se v více než 65 jazycích díky přeloženým titulkům
- Použijte Gemini k pořizování poznámek z jednání
Omezení služby Google Meet
- Kvalita obsahu může být nejednotná, což někdy narušuje důležité schůzky.
- Titulky jsou někdy nepřesné, což může vést k nejasnostem.
Ceny služby Google Meet
Zdarma: Pozvěte až 100 účastníků a setkávejte se až 60 minut na jedno setkání. Pro mobilní hovory a individuální hovory neplatí žádné časové omezení.
K dispozici jako součást předplatného Google Workspace pro větší schůzky.
- Business Starter: 7,20 $/uživatel/měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
15. nTask (nejlepší pro přizpůsobenou spolupráci týmu)
Tato aplikace je pro vás ideální, pokud řídíte projekt s přísným rozpočtem a časovými omezeními. NTask poskytuje sledování nákladů až do dokončení, což vám pomůže sledovat každou vteřinu a udržet rozpočet v rovnováze.
Získáte také komplexní služby pro správu týmů s mnoha funkcemi, včetně Ganttových diagramů, Kanban tabulek, sledování problémů a reportingu. A konečně, funkce souborů vám umožní odložit některé úkoly na později, zatímco se budete soustředit na úkoly s nejvyšší prioritou.
Nejlepší funkce nTask
- Ovládejte přístup pomocí flexibilních rolí a oprávnění, jako je například pouze zobrazení pro hosty a oprávnění k úkolům.
- Spojte se se svým týmem a diskutujte o důležitých projektech pomocí integrované funkce chatu.
- Spravujte finance, způsoby fakturace a úkoly od začátku do konce.
Omezení nTask
- Mobilní aplikace není aktuální a někdy může být pomalá.
- Zákaznická podpora je nedostatečná a může zpomalit provoz, pokud se při používání aplikace někde zaseknete.
Ceny nTask
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Premium: 3 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 8 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Zlepšete správu týmu s ClickUp
Správná aplikace pro správu týmů může zcela změnit fungování vašeho týmu. Díky funkcím, které automatizují každodenní úkoly, organizují pracovní postupy a dokonce spravují rozpočty a faktury, vám tyto nástroje pomohou soustředit se na strategické cíle namísto rutinních úkolů.
ClickUp sjednocuje vše, co potřebujete, na jedné platformě – můžete vytvářet úkoly, budovat vlastní pracovní postupy, používat hotové šablony a komunikovat se svým týmem v reálném čase.
Díky silným dovednostem v oblasti řízení týmů a výkonnému nástroji, jako je ClickUp, můžete snadno sladit svůj tým, zjednodušit úkoly a udržet projekty na správné cestě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a sjednoťte všechny své nástroje pro správu týmu na jedné intuitivní platformě.