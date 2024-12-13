Trhy jsou přeplněné možnostmi – stačí se podívat na jakýkoli regál v supermarketu a budete souhlasit. Vše se přesunulo do digitální sféry; online prodej roste rychleji než kdykoli předtím. Zákazníci jsou stále více averzní k tomu, aby jim někdo něco prodával; dávají přednost samoobsluze. Generace Z, první generace skutečných digitálních domorodců, dokonce vyžaduje high-tech omnichannelový zážitek.
Všechny tyto faktory dramaticky změnily způsob, jakým organizace prodávají svým zákazníkům. Konzultativní prodej, inbound marketing, go-to-market, produktově orientovaný marketing a úspěch zákazníků mají přednost před tradičními modely.
V moderních organizacích, jako jsou SaaS podniky, se marketing, prodej a úspěch zákazníků spojují do jedné funkce, která se obvykle nazývá „růst“. Společně tyto dílčí funkce vytvářejí integrované marketingové strategie, které podporují získávání zákazníků. Pokud jste tedy profesionál v oblasti prodeje a chcete se pustit do marketingu, teď je ta správná chvíle!
V tomto blogu vás provedeme tím, jak přejít z prodeje do marketingu.
Proč přejít z prodeje do marketingu?
I zkušení prodejci mohou zvažovat přechod do marketingu z řady důvodů, například:
Překrývání dovedností
Protože se jedná o role zaměřené na zákazníka, vyžadují jak prodej, tak marketing silnou komunikaci, budování vztahů a porozumění potřebám zákazníků. Díky tomu je přechod přirozenější, ne-li snadnější.
Vícerozměrná práce
Kariéra v prodeji může být často jednorozměrná, tj. hledání potenciálních zákazníků, setkávání se s nimi a uzavírání obchodů. Jako kariéra na vrcholu trychtýře nabízí marketing širší spektrum činností, jako je digitální marketing, reklama, akce, obsah atd.
Kariérní růst
Marketing nabízí rozmanité příležitosti v oblasti strategie, řízení značky a digitálních nástrojů. Pokud máte zájem, vytvoří také skvělý základ pro podnikatelskou kariéru.
Kreativní cesty
Marketing nabízí více příležitostí k rozvoji vaší kreativity v podobě psaní textů, scénářů videí, návrhů designu, prezentací atd., což v prodeji může být méně časté.
Více příležitostí
Počet pracovních míst v oblasti marketingu v USA roste rychleji než v oblasti prodeje. Například role prodejních inženýrů, kterou americký Úřad pro statistiku práce definuje jako „prodej obchodních produktů nebo služeb, jako je software nebo podpora, které vyžadují technické znalosti“, roste o 6 %, zatímco role marketingových manažerů roste o 8 %.
Bonusové čtení: Jak se dostat do technického prodeje.
Pokud však uvažujete o změně kariéry, začněte tím, že si jasně uvědomíte rozdíly mezi těmito dvěma rolemi.
Porozumění rozdílům mezi prodejem a marketingem
Než začneme rozlišovat, je důležité si uvědomit, že ani jedna z těchto profesí není lepší než ta druhá. Každá z nich má své klady a zápory, díky čemuž je vhodná pro osoby s odpovídajícími dovednostmi.
Abychom vám pomohli zmapovat vaše dovednosti, připravili jsme pro vás základní přehled rozdílů mezi prodejem a marketingem.
|Funkce
|Prodej
|Marketing
|Cíl
|Uspokojte stávající poptávku
|Vytvořte novou poptávku
|Zaměřte se
|Uzavření obchodů, generování příjmů
|Budování povědomí, generování potenciálních zákazníků
|Přístup
|Individualistický, typicky jeden na jednoho, zejména v B2B
|Kolektivní, obvykle zaměřené na cílové segmenty
|Aktivity
|Vyhledávání potenciálních zákazníků, studené hovory, předvádění produktů, řešení námitek
|Tvorba obsahu, e-mailové kampaně, online reklamy, webináře
|Metriky
|Celkové tržby, míra konverze příležitostí na obchody, délka cyklu, míra úspěšnosti, celková hodnota zákazníka (CLTV)
|Konverze dojmu na lead, konverzní poměr MQL na SQL, míra otevření e-mailů, míra prokliku, návratnost investic do reklamy
Klíčové dovednosti pro marketing
V moderních podnicích začíná prodej tam, kde končí marketing. Marketing například vytváří povědomí, generuje potenciální zákazníky a kvalifikuje je. Poté jsou potenciální zákazníci předáni prodejnímu oddělení, které je pečlivě připravuje a přeměňuje na skutečné zákazníky.
K tomuto posunu doleva budete potřebovat následující marketingové dovednosti.
Komunikace
Díky svým prodejním zkušenostem máte vynikající komunikační schopnosti. Přeneste je do marketingu, přizpůsobte je a zdokonalte.
- Zlepšete své písemné komunikační dovednosti pro e-mailový marketing, tiskové zprávy atd.
- Rozvíjejte svůj talent pro design (využijte zde své dovednosti v tvorbě prezentací) a pište briefy pro bannery, plakáty, reklamy atd.
- Zlepšete své komunikační dovednosti pro videoscénáře.
Tvorba obsahu
Udělejte krok od komunikace k obsahu a posuňte svou marketingovou kariéru na vyšší úroveň. Obsah neznamená pouze psaní. Zahrnuje také:
- Strategie: Vytvoření komplexní strategie omnichannelového content marketingu napříč vlastními, placenými a získanými médii.
- Multimodální přístup: Tvorba písemného, vizuálního, zvukového, video a interaktivního obsahu
- Změna účelu: Hledání kreativních způsobů, jak využít stejné obsahové nápady napříč platformami a formáty.
- Řízení pracovních postupů: Typický obsahový proces zahrnuje autory, editory, designéry, vývojáře, PR, sociální média, marketingové operace a další. Naučte se tento pracovní postup používat a spravovat.
Řízení kampaní
Činnost, která je trochu více specializovaná a možná i technická, je řízení marketingových kampaní ve vyhledávačích, e-mailech nebo sociálních médiích. Rozvíjejte dovednosti v plánování, provádění a měření marketingových kampaní.
Analýza dat
Prodejci mají talent pro analýzu dat, zejména pokud jde o návratnost investic. Na druhou stranu, marketingové OKR vyžadují jemnější pohled na metriky a data. Naučte se:
- Interpretujte tržní trendy a údaje o zákaznících.
- Propojte různé kanály, kampaně a obsah s cílem vytvořit marketingové strategie zaměřené na návratnost investic.
- Pochopte omnichannel marketing a vliv jednoho kanálu na druhý.
- Měřte dlouhodobý dopad, včetně CLTV.
Pokud máte zájem tyto dovednosti získat a přejít na novou pozici, zde je plán, který vám pomůže.
Příprava na přechod
Přechod z prodeje do marketingu je mnohem přirozenější než například přechod z povolání právníka na svatebního fotografa. To však neznamená, že je lineární. Než se do něj pustíte, připravte se na úspěch.
Zhodnoťte své současné dovednosti
Začněte tím, že si ujasníte, kde se nacházíte. Zhodnoťte své současné dovednosti tím, že:
- Ohlédněte se za svým školním/vysokoškolským vzděláním a identifikujte své kvalifikace.
- Ponořte se do své současné role a všeho, co děláte.
- Zamyslete se nad stážemi nebo dobrovolnickou činností, které jste možná absolvovali.
- Zamyslete se nad nehmotnými věcmi, jako jsou například newslettery, které čtete, myšlenkoví lídři, které sledujete, od koho se učíte atd.
Ze všech svých současných dovedností identifikujte ty, které souvisejí s marketingem. I když nesouvisí s marketingem, zamyslete se nad vším, co je přenositelné.
Získejte vzdělání
Pro hladký přechod k marketingu je užitečné absolvovat nějaké školení. Začněte s obecnými znalostmi a postupně se specializujte. Můžete absolvovat online kurzy, bootcampy nebo získat certifikaci. Cokoli, co prokáže vaše znalosti marketingu, vám pomůže získat pohovor.
⚡️Archiv šablon: Vyzkoušejte si, jak uplatnit to, co jste se naučili, pomocí šablon marketingového plánu nebo šablon marketingové strategie.
Porozumějte trhu
Zatímco studujete, je také užitečné prozkoumat trh a najít potenciální příležitosti. Zjistěte, jaké druhy pracovních míst jsou k dispozici, jaké dovednosti vyžadují a jaké cíle se od vás očekávají. To vám pomůže orientovat se v budoucnosti a nasměrovat své úsilí správným směrem.
Vybudujte si osobní značku
Inbound marketing závisí téměř výhradně na dobrém brandingu. Vytvořte si proto silnou osobní značku. Aktualizujte své profily na sociálních sítích. Připojte se k relevantním skupinám a komunitám.
Nejprve zveřejňujte smysluplný a hodnotný obsah týkající se prodeje a poté pomalu přecházejte k tématům souvisejícím s marketingem.
S tímto jste připraveni na skutečný přechod. Pojďme na to.
Kroky k úspěšnému přechodu z prodeje do marketingu
Kariérní přechody se nedějí přes noc. Neopouštějte proto svou práci v prodeji ukvapeně. Postupujte trpělivě krok za krokem. Zde je návod, jak na to.
Stanovte si jasné kariérní cíle.
Na základě svého porozumění trhu z přípravy si stanovte kariérní cíle. Stanovte si velký dlouhodobý cíl, například „Do konce roku získat práci v marketingu“.
Můžete to rozdělit na menší krátkodobé cíle, například:
- Rozvoj dovedností: Např. naučte se do konce měsíce metody průzkumu trhu.
- Certifikace: Např. získejte do příštího čtvrtletí certifikaci Coursera v oblasti influencer marketingu.
- Hledání zaměstnání: Např. Určete tři pozice, o které se do konce čtvrtletí ucházíte.
- Zkušenosti: Např. absolvujte do konce roku dvě měsíční stáže.
Začněte budovat síť kontaktů
Nejlepší způsob, jak přejít z prodeje do marketingu, je získat podporu správných lidí. Rozšiřte tedy svůj dosah a síť kontaktů s relevantními lidmi. Při tom hledejte dva druhy lidí.
1. Marketingoví profesionálové
Najděte ty, kteří již mají kariéru v marketingu, o kterou se zajímáte. Promluvte si s nimi o tom, jaká je jejich práce, co dělají během dne, jakého růstu dosáhli atd.
2. Marketéři, kteří přešli z prodeje
Promluvte si s těmi, kteří touto cestou již prošli, aby vám mohli ukázat směr. Sledujte jejich cestu, výzvy, kterým čelili, a jak je překonali. Pochopte, jak vypadal den v životě obchodního manažera a jak se liší od jejich současné role v marketingu. Poučte se z jejich zkušeností.
Najděte si mentora
Budete čelit překážkám, námitkám, odmítnutí a paralyzujícím pochybnostem o sobě samém. Empatický mentor vám to vše výrazně usnadní.
Oslovte potenciální mentory a požádejte je o mentorství. Promluvte si s více lidmi, než se rozhodnete pro toho, který je pro vás ten pravý. Stanovte si cíle mentorství, diskutujte o svých výzvách a využijte rady svého mentora k urychlení svého přechodu.
Bonusové čtení: Jak najít mentora v oblasti marketingu.
Vytvořte si profil
Pro jakékoli hledání zaměstnání potřebujete životopis a několik motivačních dopisů. Použijte nástroj jako ClickUp Docs, abyste mohli procházet různé verze svého životopisu. Bezpečně jej sdílejte se svými mentory, abyste získali zpětnou vazbu (mohou dokonce přidávat komentáře!).
Hledejte možnosti interního přesunu.
Nejlepší místo, kde najít svou první práci v marketingu jako prodejce, je ve vaší současné organizaci. Prozkoumejte možnosti interního přechodu. Ucházejte se o volná místa a promluvte si se svými potenciálními nadřízenými.
Tým vás již zná a oceňuje vaše dovednosti. Máte také rozsáhlé znalosti o organizaci, jejích produktech a službách. Využijte toho ve svůj prospěch.
Ucházejte se o marketingové pozice mimo společnost.
Pokud interní přesun nefunguje, podívejte se ven.
- Oslovte své kontakty, které by vás mohly doporučit na pracovní pozice.
- Prozkoumejte volná pracovní místa zveřejněná na pracovních portálech a LinkedIn.
- Najděte organizace, ve kterých byste chtěli pracovat, a ucházejte se o volná místa.
- Navštěvujte marketingové akce a prezentujte se, abyste získali potenciální příležitosti.
Pokud se vám hledání práce v jakémkoli okamžiku zkomplikuje, dejte si věci do pořádku pomocí šablony pro hledání práce od ClickUp. Použijte ji ke sledování volných pracovních míst, svých žádostí, životopisů, zdrojů pro pohovory a dalších informací.
Možná se setkáte s několika odmítnutími a nečekanými odmítnutími, ale se správnými dovednostmi a strategií pro hledání zaměstnání budete na dobré cestě k kariéře v marketingu. Až se tam dostanete, nezapomeňte využít následující tipy.
Využití prodejních zkušeností v marketingové roli
Necítíte se jako nováček v marketingu. Jste zkušený profesionál s rozsáhlými prodejními dovednostmi. Využijte tedy ve své nové roli vše, co máte.
Zaměření na zákazníka
Jako prodejce jste nejblíže zákazníkům. Rozumíte jim hluboce a intuitivně. Využijte tyto znalosti při správě obsahu a kampaní.
💡Tip pro profesionály: Například při psaní blogového příspěvku využijte své znalosti o výzvách a problémech zákazníků.
CRM
V každé organizaci je prodejce pravděpodobně tím, kdo nejvíce využívá systém řízení vztahů se zákazníky (CRM). Využijte tyto zkušenosti ve své marketingové roli.
- Využijte nástroj jako ClickUp CRM ke správě zákaznických dat.
- Rozdělte zákaznické segmenty a pošlete jim cílené kampaně.
- Prozkoumejte chování a preference zákazníků, abyste mohli navrhnout obsah.
- Identifikujte datové body, které můžete použít k personalizaci zákaznické zkušenosti.
Reporting založený na datech
Pokud jste jako prodejce získali schopnost analyzovat detailní data, zkuste se na situaci podívat z většího nadhledu a podívejte se na ni jako marketér. Nastavte si reporty založené na KPI v nástroji jako ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat, jak různé marketingové aktivity fungují dohromady.
Zobrazte si pokrok svých marketingových kampaní, měřte dojmy/konverze svého obsahu a propojte to vše s příjmy pomocí ClickUp pro prodejní týmy.
Automatizace
Pokud vás život marketéra přetěžuje, nesnažte se vše zvládnout sami. Využijte automatizace ClickUp k řešení opakujících se úkolů. Nastavte si vlastní zachycování potenciálních zákazníků pomocí formulářů ClickUp a automatizujte jejich označování/segmentaci. Vytvořte automatizace e-mailů na základě vlastních spouštěčů, které jsou pro vás důležité.
Cítíte se ve své roli zaseknutí? Najděte inspiraci s ClickUp Brain. Využijte umělou inteligenci k brainstormingu nápadů na obsah, psaní obsahu, shrnování zpráv, generování skriptů pro keynote, vytváření tabulek a přepisování videí. A co víc? Korektura a zlepšení kvality pomocí vestavěné kontroly pravopisu.
I přes nejlepší nástroje a úsilí budete čelit výzvám. Podívejme se, jak je překonat.
Překonávání běžných výzev
Profesionální marketéři sami čelí každý den mnoha výzvám. Jako marketér přecházející z prodeje budete čelit několika specifickým překážkám. Zde je přehled toho, s čím se pravděpodobně setkáte, a jak tyto překážky překonat.
Přizpůsobení se novému způsobu myšlení
Prodej se týká uzavírání jednotlivých obchodů, zatímco marketing se zaměřuje na oslovení širšího publika. Prodejci získávají potvrzení hmatatelných výsledků v podobě uzavřených obchodů, ale marketéři se musí spokojit s dojmy a potenciálními zákazníky.
Metriky prodeje a ukazatele výkonnosti jsou přímočařejší než v marketingu. Prodej je navíc zaměřená role, zatímco marketing může mít širší záběr.
Při přechodu z prodeje do marketingu musíte být schopni se přizpůsobit nové roli.
- Zamyslete se a pochopte změny, které potřebujete.
- Investujte čas do spolupráce na kreativních projektech.
- Naučte se dávat a přijímat kvalitativní zpětnou vazbu.
- Zaveďte pravidelné hodnocení svých výkonů.
Jak zvládnout mezery ve znalostech
Marketing je rozsáhlá oblast, která se neustále vyvíjí. Občas si uvědomíte, že máte mezery ve znalostech. Vytvořte si osobní strategii rozvoje, abyste je překonal.
- Pravidelně hodnotte svou práci, abyste odhalili mezery.
- Požádejte kolegy a nadřízené o zpětnou vazbu ohledně svých dovedností.
- Přihlaste se do online kurzů nebo workshopů.
- Využijte své dovednosti v praxi v rámci pilotních projektů, osobních úkolů atd.
Jakmile budete mít plán, zorganizujte si ho pomocí ClickUp Tasks. Nastavte úkoly, podúkoly, termíny, priority a další.
Vytvořte si vlastní znalostní základnu
Při absolvování online kurzů a programů rozvoje dovedností si dělejte poznámky pomocí Clickup Docs. Poznámky můžete dokonce propojit s úkoly a vytvořit si tak síť informací, ke kterým se snadno dostanete pomocí vyhledávání.
Začlenění
Pokud se jako obchodník v marketingovém oddělení cítíte trochu mimo, nedělejte si starosti. To se stává. Pochopte, jak vypadá den v životě marketingového manažera.
- Pozorujte své nové kolegy a učte se z jejich chování.
- Pozorně poslouchejte a klást otázky.
- Buďte si jisti svým názorem a nabízejte užitečné podněty.
- Rozvíjejte vztahy a komunitu
Tipy a zdroje pro hladký přechod
Než skončíme, podívejme se na několik cenných zdrojů, které vám usnadní přechod.
Online kurzy a certifikace
Vyzkoušejte některý z následujících postupů, abyste se dostali v přechodu k marketingu o krok dál:
💡Tip pro profesionály: Další informace najdete v článku 10 nejlepších marketingových certifikací pro rozvoj vaší kariéry.
Nejlepší knihy o marketingu
Jedním z nejlepších způsobů, jak přizpůsobit své myšlení práci marketéra, je hodně číst. Skvělým výchozím bodem jsou knihy Setha Godina Permission Marketing, Purple Cow a This is Marketing.
Pokud hledáte něco tradičnějšího, zkuste Ogilvy on Marketing. Pro marketing startupů si přečtěte Hacking Growth od Seana Ellise a Morgana Browna. Chcete-li se naučit něco o obsahu, zvažte knihu Content Inc. od Joe Pulizziho. Pokud se pohybujete v oblasti technologií, prozkoumejte některou z těchto knih o produktovém marketingu.
Některé oblíbené blogy
Přihlaste se k odběru a přečtěte si některé z nejlepších článků o marketingu:
- Copyblogger pro obsahový marketing a zdroje pro copywriting
- Marie Forleo (a její YouTube/podcast) pro marketing pro malé podniky a samostatné podnikatele
- HubSpot, blog o inbound marketingu
Nástroje, které pomáhají v marketingu
Osvojte si marketingové technologie, které obvykle zahrnují nástroje pro:
- Analytika: Sledujte návštěvnost webových stránek, včetně zobrazení, prohlížení stránek, kliknutí, vyplnění formulářů, cest uživatelů a dalších údajů pomocí služby Google Analytics. Mějte také po ruce několik analytických šablon.
- CRM: Spravujte údaje o zákaznících pomocí HubSpot, Salesforce nebo ClickUp CRM.
- Design: Rychle vytvářejte vizuály pro brožury, letáky, příspěvky na sociálních sítích atd. pomocí Canva.
- SEO/SEM: Spravujte klíčová slova, optimalizujte obsah a provádějte kampaně pomocí nástrojů jako Semrush a Ahrefs.
- Projektové řízení: Sjednoťte všechny své marketingové úkoly a získejte celkový přehled pomocí ClickUp.
Přejděte k marketingu s ClickUp
Marketing je pro mnoho prodejců po celém světě přirozeným přechodem k růstu a vedoucí pozici. Zkušenosti z prodeje mohou aspirující marketéry zocelit a poskytnout jim praktické znalosti, které potřebují k úspěchu. S měnícím se postojem zákazníků k „prodávání“ se role marketéra stává pro podnikání stále důležitější.
Díky zkušenostem z marketingu a poté z oblasti zákaznické spokojenosti si můžete vybudovat reputaci lídra v oblasti růstu, což je role, po které je obrovská poptávka jak ve start-upech, tak v podnikových firmách.
Mnoho výhod však tento přechod neusnadňuje. Marketingové pozice jsou velmi žádané a pohovory jsou velmi náročné. Přechod z prodeje do marketingu vyžaduje strategické a soustavné úsilí.
Musíte získat dovednosti, uplatnit je v praxi, získat certifikáty, číst knihy, najít stáže, budovat síť kontaktů, vytvořit osobní značku, napsat životopis, ucházet se o práci, uspět v pohovorech – a to vše ještě předtím, než vůbec začnete s přechodem!
Nenechte se tím vším zmást. Využijte flexibilní nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp pro marketéry, k plánování a realizaci svého přechodu do marketingu. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes. Hodně štěstí ve vaší kariéře!