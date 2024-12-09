10 nejlepších generátorů obsahových přehledů s umělou inteligencí pro rok 2025

Pokud jste se někdy pokoušeli vytvořit obsah, který by se dobře umisťoval ve vyhledávačích, víte, že k tomu potřebujete silnou dvojici: autora, který opravdu rozumí publiku, a SEO stratéga, který ví, jak upoutat pozornost algoritmu.
Právě v tom se hodí obsahový brief – představte si ho jako tahák od svého SEO experta, který obsahuje vše, co potřebujete: informace o cílové skupině, nejlepší klíčová slova a dokonce i části obsahu, které používají nejlépe hodnocené blogy. Jinými slovy, brief je jako váš SEO plán, který nasměruje váš obsah ke správným čtenářům.
Ale co když nemáte nikoho, kdo by vám sestavil podrobný obsahový brief? Není třeba panikařit. Generátory obsahových briefů s umělou inteligencí jsou tu, aby vám usnadnily život.
Tyto šikovné nástroje kombinují umělou inteligenci s optimalizací obsahu a promění prázdnou stránku v jasného strategického průvodce pro váš obsah.
S takovým množstvím možností může být nalezení správného generátoru AI jako hledání jehly v kupce sena. Naštěstí jsem to za vás prozkoumal. Zde je seznam 10 nejlepších generátorů AI obsahu, které vám pomohou přejít od „Kde mám začít?“ k „Obsah A++, trefa do černého!“.
⏰60sekundové shrnutí
- Jasper AI: Nejlepší pro tvorbu kreativního obsahu
- ClickUp: Nejlepší pro tvorbu, správu a spolupráci na obsahu pomocí umělé inteligence
- Dashword: Nejlepší pro optimalizaci obsahu na základě dat
- Frase. io: Nejlepší pro výzkum a psaní s využitím umělé inteligence
- Copy. ai: Nejlepší pro rychlé generování obsahu
- MarketMuse: Nejlepší pro strategii obsahu podniků
- Writesonic: Nejlepší pro automatizovanou tvorbu obsahu
- Surfer SEO: Nejlepší pro optimalizaci SEO na stránce
- Narrato: Nejlepší pro správu pracovního toku obsahu
- Keyword Insights: Nejlepší pro seskupování klíčových slov a výzkum témat
Co byste měli hledat v generátorech obsahových briefů s umělou inteligencí?
Při výběru nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence je třeba dbát na několik základních požadavků.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím snazší je navigace, tím efektivněji může váš tým vytvářet vysoce kvalitní obsah.
- Rychlý přístup: Hledejte nástroje, které poskytují rychlý přístup k funkcím bez náročného učení, takže tvůrci obsahu mohou začít psát s minimálním úsilím.
- Možnosti přizpůsobení: Každý tým má jedinečné požadavky, proto by dobrý generátor měl nabízet šablony obsahových briefů, které odpovídají vaší konkrétní obsahové strategii. Bonusem je, pokud obsahuje jednu nebo dvě bezplatné šablony obsahových briefů.
- Hladká integrace: Důležité jsou také integrační schopnosti. Váš nástroj AI by měl hladce zapadat do vašeho stávajícího pracovního postupu, ať už se jedná o software pro správu projektů nebo nástroje SEO. To pomáhá usnadnit proces tvorby obsahu.
- Sledování výkonu: Generátory, které zahrnují analytické funkce, vám pomohou změřit účinnost obsahu, což vám umožní pochopit, co rezonuje s vaším publikem (pro vaše cílové klíčové slovo), a postupem času vylepšit svou strategii. To je obzvláště důležité pro obsah, jehož cílem je dosáhnout dobrého umístění ve vyhledávačích.
- Optimalizace obsahu: Nejlepší generátory poskytují informace o SEO, návrhy klíčových slov a analýzu čitelnosti, což vám pomůže vytvářet optimalizovaný obsah v souladu s pokyny vaší značky. Dobré generátory obsahových briefů jsou také schopné navrhovat silné interní a externí odkazy.
10 nejlepších generátorů obsahových briefů s umělou inteligencí
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu, správu a spolupráci v oblasti obsahu pomocí umělé inteligence)
ClickUp vyniká jako „aplikace pro všechno“ pro všechny vaše požadavky na správu obsahu a projektů. Je ideální pro zlepšení vašich procesů tvorby obsahu a spolupráce.
ClickUp Docs funguje jako skvělý nástroj pro úpravy v reálném čase. Pomáhá mi spolupracovat s členy mého týmu, kteří mají přístup k mému obsahu a mohou zanechávat návrhy. To podporuje efektivní zpětnou vazbu v rámci celého týmu.
ClickUp Brain pomáhá rychle generovat AI-poháněné osnovy a obsah pro různé formáty. S ClickUpem navíc nikdy nemusíte začínat od nuly, protože máte na výběr z více než 1000 bezplatných šablon.
Šablona ClickUp SEO Content Brief Template je revoluční nástroj s předem nahránými SEO komponentami, jako jsou cílová klíčová slova a informace o cílovém publiku, které jsou nezbytné pro efektivní SEO psaní.
Potřebujete snadný způsob, jak sledovat pokrok svého obsahu? Žádný problém. Šablona je předem naplněna přizpůsobenými stavy pro sledování pokroku, přizpůsobenými poli pro kategorizaci prvků a různými zobrazeními pro efektivní správu pracovních postupů.
ClickUp nabízí také řadu dalších šablon, jako je šablona pro psaní obsahu a šablona kalendáře obsahu, které usnadňují konzistentní pracovní postupy.
Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro kalendář obsahu sociálních médií
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro spolupráci zaměřené na konkrétní úkoly: Pracujte hladce v ClickUp Docs a využijte brainstorming, revize obsahu a úpravy v reálném čase.
- Integrovaná správa úkolů: Přiřazujte, sledujte a upřednostňujte úkoly související s tvorbou obsahu v rámci jednotné platformy.
- AI-powered ClickUp Brain: Získejte okamžité nápady na obsah, pomoc s psaním a informace o projektech přizpůsobené kreativním pracovním postupům.
- Panely pokroku: Sledujte milníky obsahu svého týmu a zjednodušte zpětnou vazbu pomocí praktických dat.
- Automatizujte pracovní postupy: Vytvářejte a přizpůsobujte pracovní postupy pro tvorbu nápadů, návrhů a schvalování obsahu pomocí intuitivního rozhraní ClickUp.
- Integrace aplikací pro nástroje pro tvorbu obsahu: Synchronizujte s více než 1 000 populárními aplikacemi, jako jsou Google Drive a Slack, a centralizujte tak všechny zdroje obsahu.
Omezení ClickUp
- Omezený přístup k AI: Uživatelé tarifu Free Forever nemají přístup k funkcím AI ClickUp.
- Omezení mobilní aplikace: Mobilní aplikace neobsahuje tabulkový náhled, což může omezovat její použitelnost na cestách.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Hledáte hotové šablony kalendáře obsahu v tabulkovém formátu? Podívejte se na náš seznam bezplatných šablon kalendáře obsahu v Excelu a Google Sheets.
2. Dashword (nejlepší pro optimalizaci obsahu na základě dat)
Dashword využívá AI k vytváření obsahu optimalizovaného pro SEO, který je založen na datových analýzách.
Pomocí tohoto nástroje můžete identifikovat omezení ve svém předběžném briefu a optimalizovat jej prostřednictvím komplexní analýzy konkurence a zpětné vazby v reálném čase od editora obsahu.
Dashboard má také vestavěnou metriku čitelnosti, která vám pomůže sledovat skóre čitelnosti spolu s dalšími metrikami optimalizace obsahu.
Nejlepší funkce Dashword
- Intuitivní editor obsahu: SEO a hodnocení čitelnosti v reálném čase, které poskytuje okamžitou zpětnou vazbu k optimalizaci
- Komplexní analýza SERP: Porovnejte konkurenty, abyste identifikovali mezery v obsahu a příležitosti.
- Automatické generování obsahových briefů: Na základě cílových klíčových slov a analýzy záměru vyhledávání
- Integrované funkce psaní pomocí umělé inteligence: Pro generování a rozšiřování obsahu
- Nástroj pro monitorování obsahu: Sleduje výkonnost a navrhuje aktualizace (k dispozici v rámci tarifu Business).
Omezení Dashword
- Omezený počet šablon pro psaní pomocí AI: Méně šablon ve srovnání se specializovanými platformami pro psaní pomocí AI
- Zaměřte se na dlouhé SEO obsahy: Chybí mu univerzálnost pro jiné typy obsahu.
- Omezené limity použití: Nižší tarify mají omezené použití.
Ceny Dashword
- Startupový plán: 99 $/měsíc
- Obchodní plán: 349 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dashword
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších generátorů osnov pro tvůrce obsahu
3. Frase. io (nejlepší pro výzkum a psaní s využitím umělé inteligence)
Frase. io je platforma pro optimalizaci obsahu založená na umělé inteligenci, která kombinuje automatizaci výzkumu, tvorbu obsahu a funkce optimalizace SEO.
To je obzvláště užitečné, pokud je vaším primárním cílem analyzovat nejvýkonnější obsah a generovat návrhy s pomocí AI.
Frase. io také poskytuje návrhy optimalizace v reálném čase v rámci svého editoru obsahu a může vám pomoci vytvořit obsah, který se bude umisťovat na předních pozicích ve vyhledávačích.
Nejlepší funkce Frase.io
- Automatizovaná analýza SERP: Analyzuje 20 nejlepších výsledků vyhledávání Google a během několika sekund vytvoří obsahové přehledy a osnovy.
- Pokročilé funkce psaní pomocí umělé inteligence: Neomezené generování obsahu s předplatným Pro Add-on
- Komplexní nástroje pro optimalizaci obsahu: Porovnání s konkurencí a identifikace mezer v tématech
- Funkce vyhledávání otázek: Čerpá z People Also Ask, Quora a Reddit pro tvorbu nápadů na obsah
- Sledování výkonu obsahu: Poskytuje podrobné analýzy a návrhy optimalizace.
Omezení Frase.io
- Omezené generování slov pomocí AI: 4 000–10 000 znaků v základních tarifech bez doplňku Pro
- Omezené kredity pro dokumenty: Nižší tarify mají omezené kredity.
- Omezení pro jednoho uživatele: K dispozici pouze v tarifech Solo a Basic.
Ceny Frase. io
- Bezplatná zkušební verze: 0 $ bez závazků
- Plán Solo: 15 $/měsíc nebo 12 $/měsíc při roční platbě
- Základní tarif: 45 $/měsíc nebo 38 $/měsíc při roční platbě
- Týmový plán: 115 $/měsíc nebo 97 $/měsíc při roční platbě
Hodnocení a recenze Frase.io
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
Přečtěte si také: Průvodce používáním AI v obsahovém marketingu
4. Copy. ai (nejlepší pro rychlé generování obsahu)
Jak název napovídá, Copy. ai se zaměřuje především na tvorbu textového obsahu. To je užitečné pro generování marketingových textů, blogů a dalších formátů obsahu na cestách.
Copy. ai využívá pokročilé jazykové modely, včetně GPT-4, k generování obsahu, který působí méně obecně než obsah vytvářený běžnými nástroji AI.
Copy. ai se od většiny generátorů obsahových briefů s umělou inteligencí odlišuje svým uživatelsky přívětivým rozhraním a rozsáhlou knihovnou šablon. S více než 90 předem připravenými šablonami je vhodný pro marketéry, copywritery a tvůrce obsahu, kteří potřebují rychle generovat obsah.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Více než 90 předem připravených šablon pro copywriting: Pro různé potřeby obsahu, včetně blogů, sociálních médií a popisů produktů.
- Neomezené generování slov: K dispozici v rámci plánu Pro pro konzistentní tvorbu obsahu
- Podpora více než 95 jazyků: S možností přizpůsobení hlasu značky
- Intuitivní editor obsahu: Návrhy a vylepšení v reálném čase
- Integrační možnosti: Prostřednictvím přístupu k API a nástrojů pro automatizaci pracovních postupů je k dispozici několik integrací.
Omezení Copy.ai
- Problémy se stabilitou platformy: Příležitostné výpadky mohou mít vliv na používání
- Vyšší skóre plagiátorství: Skóre plagiátorství se může zvýšit u kratších obsahů (texty o 200 slovech).
- Gramatická správnost: Vyžaduje další nástroje pro korekturu
Ceny Copy. ai
- Bezplatný tarif: 1 místo
- Základní tarif: 36 $/měsíc (ročně)
- Pokročilý plán: 186 $/měsíc (ročně)
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Copy.ai
5. MarketMuse (nejlepší pro strategii obsahu podniků)
MarketMuse je platforma pro analýzu obsahu založená na umělé inteligenci, která byla vytvořena s cílem pomáhat s obsahovou strategií a SEO.
Platforma využívá pokročilou technologii modelování témat a proprietární algoritmy k identifikaci příležitostí a mezer ve vaší obsahové strategii a navrhuje vylepšení vašeho procesu tvorby obsahu.
Hlavní silné stránky MarketMuse jsou konkurenční analýza, optimalizace obsahu a strategická doporučení. Je primárně určen pro podniky, které spravují rozsáhlé obsahové operace.
Nejlepší funkce MarketMuse
- Patentovaná technologie modelování témat: Analyzuje hloubku obsahu a identifikuje klíčová podtémata, která je třeba pokrýt.
- Pokročilá heatmapa a SERP X-ray: Umožňuje podrobnou analýzu konkurence a identifikaci mezer v obsahu.
- Automatizovaná kontrola obsahu: Objevuje stránky s vysokým potenciálem pomocí technologie shlukování.
- Personalizované hodnocení obtížnosti klíčových slov: Přiřazuje skóre tematické autority
- Komplexní nástroje pro plánování obsahu: Nabízí funkce pro spolupráci v týmu a specializovanou správu účtů.
Omezení MarketMuse
- Vyšší cena: Dražší ve srovnání s jinými nástroji pro optimalizaci obsahu
- Omezené pokročilé funkce: Pokročilé funkce psaní jsou k dispozici pouze pro prémiové uživatele.
- Náročná křivka učení: Využívání pokročilých funkcí vyžaduje čas.
- Omezený přístup: Pokročilé funkce jsou omezeny u nižších tarifů.
Ceny MarketMuse
- Bezplatný tarif: 0 $
- Optimalizace: 99 $/měsíc
- Výzkum: 249 $/měsíc
- Strategie: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze MarketMuse
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
🧠 Věděli jste, že... Podle zprávy Semrush o marketingu obsahu pomocí umělé inteligence již 67 % malých podniků využívá umělou inteligenci pro tvorbu obsahu a SEO, přičemž 68 % z nich uvádí, že díky tomu dosáhlo vyšší návratnosti investic do marketingu obsahu.
6. Writesonic (nejlepší pro automatizovanou tvorbu obsahu)
Podobně jako Copy.ai je i Writesonic založen na vyladěných jazykových modelech OpenAI GPT-3.5 a GPT-4, které generují vysoce kvalitní obsah v různých formátech. Platforma vyniká komplexní sbírkou nástrojů pro psaní a funkcemi optimalizace v reálném čase.
Writesonic dokáže vytvářet obsah ve více než 25 jazycích, což je ideální pro publikování obsahu současně v několika jazycích.
Nejlepší funkce Writesonic
- Advanced AI Article Writer 5. 0: Integruje data v reálném čase s funkcemi optimalizace SEO.
- Všestranná tvorba obsahu: Podporuje více než 80 případů použití, včetně blogů, reklamních textů a popisů produktů.
- Dvoustupňový systém kvality slov: Nabízí generování obsahu v prémiové (GPT-3. 5) a nadstandardní (GPT-4) kvalitě.
- Integrované SEO nástroje: Integrace s SurferSEO pro optimalizaci
- Přímé publikování na WordPress: Poskytuje rozsáhlou knihovnu šablon pro různé typy obsahu.
Omezení Writesonic
- Naučná křivka: Vyžaduje čas k maximalizaci účinnosti nástroje
- Vysoká závislost na pokynech: Pro dosažení nejlepších výsledků jsou nutné podrobné pokyny pro AI.
- Opakování obsahu: Navrhovaný obsah může znít opakovaně, zejména pokud je použit s podobnými podněty.
- Omezení počtu slov: Omezení počtu slov se vztahuje na nižší tarify.
Ceny Writesonic
- Bezplatný tarif: 0 $
- Individuální plán: 16 $/měsíc (fakturováno ročně) nebo 20 $ měsíčně
- Standardní tarif: 79 $/měsíc (fakturováno ročně) nebo 99 $ měsíčně
- Profesionální plán: 199 $/měsíc (fakturováno ročně) nebo 249 $ měsíčně
- Pokročilý plán: 399 $/měsíc (fakturováno ročně) nebo 499 $ měsíčně
- Plán pro podniky: od 9 999 $/rok
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Writesonic
7. Surfer SEO (nejlepší pro optimalizaci SEO na stránce)
Surfer SEO se od ostatních generátorů obsahových briefů s umělou inteligencí odlišuje svou schopností převádět surová data SERP na jasné a praktické pokyny pro tvorbu obsahu.
Díky tomu Surfer SEO poskytuje optimalizaci obsahu založenou na datech a nabízí funkce, jako je hodnocení v reálném čase a analýza konkurence, což je obzvláště jednoduché pro začínající uživatele.
Navíc jsem zjistil, že doporučení založená na NLP jsou užitečným způsobem, jak do mého obsahu integrovat více klíčových slov.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Pokročilý editor obsahu: Optimalizace skóre v reálném čase s doporučeními založenými na NLP
- Komplexní analyzátor SERP: Analyzuje více než 500 signálů na stránce pro optimalizaci obsahu na základě dat.
- Podrobné funkce auditu obsahu: Poskytuje praktická doporučení pro stávající obsah
- Generování obsahu pomocí umělé inteligence: Zahrnuje integrovanou optimalizaci SEO
- Výzkum témat a seskupování klíčových slov: Pomáhá s plánováním obsahu
Omezení Surfer SEO
- Ohromující množství datových bodů: Může být obtížné efektivně stanovit priority všech navrhovaných datových bodů.
- Základní výzkum klíčových slov: Výzkum klíčových slov je ve srovnání se specializovanými nástroji omezený.
- Omezení kreditů NLP: U nižších tarifů platí omezení kreditů.
- Občasné problémy s přesností dat: Přesnost dat může v některých případech klesnout při konkurenční analýze.
Ceny Surfer SEO
- Základní tarif: 79 $/měsíc (ročně)
- Cenový plán: 175 $/měsíc (ročně)
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 350 recenzí)
Přečtěte si také: Jak automatizovat tvorbu obsahu pomocí AI?
8. Narrato (nejlepší pro správu pracovního postupu obsahu)
Pokud jde o správu pracovních postupů, Narrato je třída sama pro sebe.
Tato platforma kombinuje tvorbu obsahu, týmovou spolupráci a automatizaci publikování – vše v jednom jednotném pracovním prostoru.
Jeho Content Genie automatizuje tvorbu obsahu pro sociální média a blogy na autopilotu. Uživatelé mohou nastavit vlastní pracovní postupy, kde jsou konkrétní úkoly – jako upozorňování editorů, schvalování obsahu a dokonce i plánování času publikace – automaticky přiřazovány na základě předem stanovených kritérií.
Týmy oceňují zejména jeho schopnost integrovat se s hlavními publikačními platformami a zároveň zachovat konzistentní kvalitu obsahu.
Nejlepší funkce Narrato
- AI Content Genie: Automatizuje generování obsahu pro sociální média a blogy.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Obsahuje více než 100 nástrojů AI pro různé typy obsahu a případy použití.
- Automatizace pracovních postupů na míru: Podporuje přiřazování úkolů, oznámení a správu fází.
- Integrovaná optimalizace SEO: Nabízí generování obsahových briefů a návrhy klíčových slov.
- Hladká integrace platformy: Propojení s WordPress, Webflow a sociálními médii
Omezení Narrato
- Omezené analytické funkce: Mohly by být komplexnější
- Časově náročná integrace sociálních médií: Vyžaduje nastavení pro plnou integraci
- Omezené možnosti reportingu: Pro sledování konkrétních dat
- Omezení základního plánu: Použití AI a počet uživatelských účtů jsou omezené.
Ceny Narrato
- Pro plán: 36 $/měsíc, fakturováno ročně
- Obchodní plán: 96 $/měsíc, fakturováno ročně
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Narrato
- G2: 4,9/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
9. Keyword Insights (nejlepší pro seskupování klíčových slov a výzkum témat)
Hledáte SEO nástroj založený na umělé inteligenci speciálně pro vzorkování klíčových slov?
Keyword Insights se specializuje na seskupování klíčových slov a optimalizaci tematické autority. Tento nástroj AI může vašemu týmu pro tvorbu obsahu pomoci organizovat a analyzovat velké sady klíčových slov za účelem vytvoření komplexních strategií obsahu.
Platforma dokáže zpracovat až 200 000 klíčových slov současně, což ji činí ideální zejména pro rozsáhlé operace s obsahem.
Nejlepší funkce Keyword Insights
- Pokročilé seskupování klíčových slov: Nabízí rychlé a pomalé algoritmy pro různé požadavky na přesnost.
- Komplexní vyhledávání klíčových slov: Přístup k databázi s více než pěti miliardami klíčových slov
- Analýza záměru vyhledávání: Využívá kontextové seskupování pro lepší plánování obsahu.
- Generátor obsahových briefů založený na umělé inteligenci: Integruje analýzu konkurence do svých obsahových briefů.
- Vizuální analýza klíčových slov: Porovnávejte viditelnost konkurence pomocí podrobných vizuálních analýz klíčových slov.
Omezení nástroje Keyword Insights
- Výstupy pouze ve formátu CSV: U některých funkcí
- Omezená živá podpora: K dispozici u nižších tarifů
- Naučná křivka: Vyžaduje čas k maximalizaci pokročilých funkcí seskupování.
- Systém založený na kreditech: Vyžaduje pečlivé řízení zdrojů
Ceny za klíčová slova
- Zkušební plán: 1 $ na 14 dní
- Základní tarif: 58 $/měsíc
- Profesionální plán: 145 $/měsíc
- Prémiový tarif: 299 $/měsíc
Přečtěte si také: Generátory zpráv AI
10. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu kreativního obsahu)
Jasper AI pomáhá generovat kreativní obsah podobný lidskému v různých formátech, jako jsou blogové příspěvky, marketingové texty, studené e-maily atd.
Jasper se od ostatních odlišuje zejména svou schopností udržovat konzistentní hlas značky. Ať už píšete formální článek nebo neformální příspěvek na sociální síti, Jasper zajistí, že váš tón zůstane vždy na správné úrovni.
Dalším významným prvkem je podpora více jazyků, která vám umožňuje kdykoli přepínat mezi jazyky a zároveň zachovat plynulost tvorby obsahu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Všestranná tvorba obsahu: Poskytuje více než 50 šablon AI pro různé typy a formáty obsahu.
- Přizpůsobené školení hlasu značky: Zahrnuje až 150 vzpomínek pro konzistentní tón a sdělení
- Integrované SEO nástroje: Integrace s SurferSEO pro hodnocení obsahu
- Pokročilá generace umění pomocí AI: Vytváří originální obrázky a vizuály
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje sdílení dokumentů a týmové pracovní postupy.
Omezení Jasper AI
- Vyšší cena: Ve srovnání s podobnými nástroji pro psaní s využitím umělé inteligence
- Povinná kontrola faktů: Vyžadováno pro generovaný obsah
- Problémy s opakováním: Mohou se vyskytnout v generovaném obsahu.
- Dodatečné náklady na detekci plagiátů: Prostřednictvím integrace Copyscape
Ceny Jasper AI
- Plán pro tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro plán: 69 $/měsíc za jedno místo
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ a konkurentů Jasper AI
Vylepšete svou strategii obsahu s ClickUp
AI se stále vyvíjí a pokud jde o kreativní úkoly, jako je psaní, stále potřebuje značnou míru lidského přístupu.
Umělá inteligence však může technické záležitosti usnadnit. Podle zprávy HubSpot o stavu umělé inteligence používá asi třetina marketérů umělou inteligenci k vytváření osnov obsahu.
AI sice za vás nezvládne celý tvůrčí proces, ale rozhodně je to užitečný pomocník.
Ať už jste samostatný freelancer nebo součástí velkého týmu, správný generátor obsahových briefů s umělou inteligencí vám pomůže zjednodušit proces a zlepšit výsledky.
Proto budete s ClickUp vždy mít navrch.
S více než 1000 šablonami na výběr a širokou škálou nástrojů založených na umělé inteligenci můžete snadno přizpůsobit pracovní postupy pro jakýkoli projekt, ať už se jedná o marketingovou kampaň, kalendář obsahu nebo strategii týmu.
Připojte se k ClickUp zdarma a zjednodušte si tvorbu obsahu!