Airtable vs. Excel: Který nástroj je lepší v roce 2025?

Jednou z největších výzev pro moderní podniky je připravenost dat.
Ať už zpracováváte čísla pro velký projekt, sledujete zásoby nebo jen organizujete své denní úkoly, spolehlivý nástroj pro práci s daty vám výrazně usnadní práci. S tolika možnostmi na trhu může být těžké vybrat ten správný.
Máte štěstí, protože se podrobněji podíváme na dva oblíbené nástroje pro správu databází: Airtable a Excel. Oba jsou nabité funkcemi, které vám pomohou zvládnout vaše úkoly, ale ke správě dat přistupují odlišně.
Jste připraveni zjistit, který z nich by mohl být vaším novým favoritem? Připravte se na ultimátní souboj Airtable vs. Excel. Přidáme také nový nástroj, který by mohl rozhodnout! 🏆
Co je Airtable?
Airtable je relační databázový nástroj, který vám pomáhá organizovat data do řádků a sloupců a propojovat různé datové body, abyste mohli lépe spravovat své projekty a pracovní postupy. Můžete jej použít k shromáždění všech svých obchodních dat na jednom místě – ať už se jedná o OKR týmu, projekty klientů, marketingové kampaně nebo zpětnou vazbu zákazníků.
Usnadňuje spolupráci, protože díky aktualizacím v reálném čase a přizpůsobeným zobrazením, která vyhovují potřebám všech, jsou všichni na stejné vlně.
Šablony Airtable vám navíc pomohou rychle začít, ať už vytváříte projektový tracker, CRM nebo osobní seznam úkolů.
Funkce Airtable
Pokud hledáte uživatelsky přívětivý nástroj pro sledování všech obchodních dat a odstranění datových silosů napříč odděleními, Airtable nabízí několik užitečných funkcí. Pojďme se na ně podívat!
Funkce č. 1: Zobrazení
Uspořádejte a vizualizujte svá data pomocí vlastních zobrazení. Airtable vám umožňuje vybrat si z různých typů zobrazení, jako je mřížkové zobrazení, kalendář nebo Kanban, takže můžete zobrazit informace ve formátu, který nejlépe vyhovuje požadavkům vašeho projektu a týmu.
Funkce č. 2: Návrhář rozhraní
Nástroj Interface Designer od Airtable vám umožňuje vytvářet vlastní rozhraní přímo z vašich dat. Vytvářejte zobrazení přizpůsobená konkrétním potřebám, která týmům usnadní práci s daty a budou vizuálně přitažlivá a uživatelsky přívětivá.
Funkce č. 3: Vytváření reportů
Airtable také nabízí funkce pro vytváření reportů. V Airtable můžete měřit a analyzovat svá data pomocí komplexních funkcí pro vytváření reportů, které vám pomohou spravovat data, jako jsou incidenty, dostupné prostředky podle typu, prodejní pipeline a další. To vám pomůže získat přehled a sledovat klíčové metriky, abyste udrželi své projekty na správné cestě, a usnadní vám to přijímání rozhodnutí na základě dat.
Funkce č. 4: Automatizace
Airtable nabízí spoustu automatizačních funkcí. Můžete zefektivnit opakující se úkoly, vytvořit spouštěče pro oznámení a integrovat externí nástroje, aby váš pracovní postup probíhal hladce s minimálním manuálním úsilím. Pokud potřebujete více funkcí, můžete připojit svůj Javascript.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $ měsíčně
- Podnikání: 54 $ měsíčně
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Co je Excel?
Excel je populární tabulkový software od společnosti Microsoft, který se široce používá pro analýzu dat, finanční modelování a organizaci dat. Nabízí mřížku buněk, do které mohou uživatelé zadávat, manipulovat a analyzovat data pomocí vzorců, grafů a kontingenčních tabulek.
Excel pro správu projektů má výkonné funkce, které jsou navrženy tak, aby zvládly vše od základního zadávání dat až po pokročilé analýzy.
Ať už spravujete rozpočet, vytváříte zprávy, spravujete složité datové struktury nebo budujete modely, Excel poskytuje praktické nástroje, díky kterým budou vaše data cennější.
Funkce Excelu
Zde je několik klíčových výhod MS Excel:
Funkce č. 1: Vzorce a funkce
Excel nabízí rozsáhlou knihovnu vzorců a funkcí, které uživatelům umožňují snadno provádět výpočty, analýzu dat a logické operace. Díky svým vzorcům je Excel nepostradatelný pro mnoho úkolů, od jednoduchých matematických výpočtů až po složité statistické funkce.
Funkce č. 2: Vizualizace dat
Pomáhá vizualizovat datové vzorce a trendy pomocí různých typů grafů, jako jsou sloupcové, čárové a výsečové grafy. Můžete také použít podmíněné formátování k zvýraznění dat na základě pravidel, což usnadňuje okamžité rozpoznání odlehlých hodnot nebo trendů.
Funkce č. 3: Nástroje pro analýzu dat
Excel nabízí výkonné integrované nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou Solver, Analysis ToolPak a Goal Seek, které slouží ke statistické analýze, zjednodušenému zadávání dat, prognózování a optimalizaci. Tyto nástroje zjednodušují složité výpočty, díky čemuž je Excel dobrou volbou pro rozhodování založené na datech.
Funkce č. 4: Makra a automatizace
Díky VBA (Visual Basic for Applications) mohou uživatelé Excelu vytvářet makra, která automatizují opakující se úkoly, zefektivňují pracovní postupy a šetří čas. Tato funkce je obzvláště užitečná pro vytváření přizpůsobených reportů a složitých pracovních postupů.
Ceny Excelu
- Zdarma
- Základní: 4 $/uživatel/měsíc
- Základní: 6 $/uživatel/měsíc
- Standard: 12,5 $/uživatel/měsíc
Airtable vs. Excel: Porovnání funkcí
Pojďme se podrobně podívat na srovnání Excelu a Airtable na základě jejich funkcí:
Funkce č. 1: Struktura dat a flexibilita
Pokud jde o organizaci dat, flexibilita je vše. Ať už spravujete základní seznam nebo pracujete na složitém projektu, mít nástroj, který se přizpůsobí vašim potřebám, je zásadní. Zde je vysvětleno, jak Excel a Airtable zpracovávají strukturu dat a flexibilitu svým vlastním jedinečným způsobem.
Excel
Excel je flexibilní nástroj pro správu dat založený na mřížce. Můžete s ním zpracovávat rozsáhlé datové soubory, přizpůsobovat buňky, používat vzorce a experimentovat s formátováním, aby vaše data vypadala podle vašich představ. Je navržen pro zpracování složitých výpočtů, proto je tak oblíbený pro vše, co souvisí s čísly a financemi.
Airtable
Airtable je jako kombinace tabulkového procesoru a databáze, která vám nabízí to nejlepší z obou světů. Je nastaven jako „relační databáze“, takže můžete snadno propojovat záznamy mezi tabulkami, což je užitečné například pro řízení projektů, sledování prodejního procesu a správu obsahu. Navíc je pro technicky neznalé uživatele intuitivnější než tradiční tabulkový procesor, což týmům usnadňuje organizaci práce.
🏆 Vítěz: Airtable pro centralizovanou správu dat
Funkce č. 2: Vzorce a výpočty
Vzorec a výpočty jsou základem každého výkonného nástroje pro práci s daty. Ať už zpracováváte čísla, analyzujete trendy nebo jen organizujete data, robustní výpočetní možnosti vám mohou práci výrazně usnadnit. Zde je srovnání výkonu Excelu a Airtable:
Excel
Excel má výkonné a pokročilé funkce pro práci s vzorci, včetně složitých matematických, statistických a finančních funkcí. Můžete vytvářet vnořené vzorce, kontingenční tabulky a složité datové struktury pomocí analytických nástrojů, jako je Power Query, které jsou užitečné pro podrobnou analýzu dat a finanční modelování.
Airtable
Airtable obsahuje základní vzorce, ale postrádá pokročilejší funkce a výpočetní hloubku Excelu. Je navržen spíše pro organizaci dat než pro náročné výpočty. K dispozici jsou jednoduché vzorce a funkce pro základní matematiku, manipulaci s daty a textové funkce, ale nepodporují složité vzorce na stejné úrovni jako Excel.
🏆 Vítěz: Excel pro komplexní výpočty dat
Funkce č. 3: Vizualizace dat
Vizualizace dat pomáhá uživatelům rychle pochopit souvislosti, identifikovat trendy a provádět srovnání. V nástrojích jako Excel a Airtable tato funkce zpřístupňuje složité údaje a umožňuje vám na první pohled rozpoznat vzorce a vyvodit závěry z číselných údajů.
Excel
Excel nabízí rozsáhlé nástroje pro vizualizaci dat, včetně tabulek, grafů a podmíněného formátování. Přímo v tabulkách můžete vytvářet spojnicové grafy, sloupcové grafy, bodové grafy a výsečové grafy. Excel také zahrnuje integraci Power BI pro pokročilejší interaktivní dashboardy.
Airtable
Airtable obsahuje možnosti vizualizace, ale jedná se spíše o základní funkce zaměřené na použitelnost. Zobrazení jako Kanban, galerie, kalendář a mřížka jsou k dispozici v sekci „Aplikace“. Tyto vizualizace jsou funkční pro sledování projektů, ale postrádají komplexnost grafických nástrojů Excelu.
🏆 Vítěz: Excel pro podrobnou vizualizaci dat
Funkce č. 4: Automatizace a správa pracovních postupů
Nástroj bez funkcí automatizace a správy pracovních postupů nemá smysl. Automatizace a správa pracovních postupů zefektivňují opakující se úkoly, čímž zvyšují efektivitu práce a uvolňují čas pro činnosti na vyšší úrovni. Excel a Airtable v tomto ohledu nabízejí následující:
Excel
Excel má omezenou automatizaci prostřednictvím maker a VBA (Visual Basic for Applications), což uživatelům umožňuje automatizovat opakující se úkoly a vytvářet vlastní funkce. Makra jsou sice výkonná, ale vyžadují znalosti programování a nejsou pro každého uživatelsky přívětivá.
Airtable
Airtable poskytuje automatizaci v přístupnějším formátu bez nutnosti programování. Jeho automatizační funkce umožňují nastavit spouštěče, oznámení a integraci s jinými nástroji (jako Slack, Google Calendar atd.), což je ideální pro týmové pracovní postupy a řízení projektů. Tato snadnost použití je ideální pro spolupráci, ale postrádá hloubku VBA v Excelu.
🏆 Vítěz: Airtable pro automatizaci bez kódování a pokročilé funkce
Funkce č. 5: Spolupráce a sdílení
Funkce pro spolupráci a sdílení usnadňují týmům hladkou spolupráci. Nástroje jako Excel a Airtable umožňují více uživatelům přistupovat k datům, upravovat je a komentovat je v reálném čase, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně a zvyšuje se produktivita týmu.
Excel
Excel podporuje spolupráci, zejména prostřednictvím Microsoft 365, kde může na souboru pracovat více uživatelů současně. Sledování změn a správa oprávnění pro více zobrazení však může být složité, zejména u velkých týmů.
Airtable
Airtable je navržen s ohledem na spolupráci. Uživatelé mohou komentovat záznamy, přiřazovat úkoly a pracovat v reálném čase na sdílených databázích. Pro každý pohled lze nastavit oprávnění, což umožňuje kontrolovaný přístup k konkrétním datům. Uživatelsky přívětivé rozhraní a možnosti sdílení Airtable usnadňují spolupráci na týmových projektech.
🏆 Vítěz: Airtable pro plynulou spolupráci s daty
Airtable vs. Excel na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co lidé říkají o Airtable vs. Excel. Tady je to, co jsme zjistili:
Airtable je sice výkonný, ale má své limity, pokud jde o zpracování rozsáhlých výpočtů, jako je Excel.
Líbí se mi, že do Airtable mohu přidat téměř jakoukoli funkci, kterou chci, hned jak si uvědomím, že ji potřebuji. Je to ideální pro někoho, kdo chce plně přizpůsobené řešení na míru a baví ho ho realizovat sám.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Airtable a Excelu
Airtable i Microsoft Excel nabízejí jedinečné funkce a možnosti využití pro správu dat. Mají však základní funkce pro spolupráci.
Bez ohledu na to, který nástroj si vyberete, budete potřebovat samostatnou platformu pro analýzu dat nebo komunikaci se zainteresovanými stranami. Přechod na jiný nástroj pro každý datový bod je zdlouhavý a může způsobit ztrátu kontextu.
Abyste se tomuto dilematu vyhnuli, je nejlepší použít komplexní platformu, jako je ClickUp, která nabízí to nejlepší z flexibility Airtable a datové síly Excelu.
Pojďme se podívat, čím se ClickUp vyznačuje jako nejlepší alternativa v oblasti správy a analýzy dat.
ClickUp má výhodu č. 1: Organizujte pomocí tabulkového zobrazení
Zobrazení tabulky v ClickUp přináší do vašeho projektového managementu funkcionalitu nástrojů pro práci s tabulkami a nabízí známé rozložení v mřížce, které je přizpůsobitelné a nabité výkonnými funkcemi.
Můžete spravovat úkoly, sledovat data a organizovat informace intuitivním a flexibilním způsobem, což je ideální pro týmy zvyklé pracovat s tabulkami.
S Table View se můžete pustit do práce bez nutnosti programování. Rychle nakreslete vztahy mezi úkoly a organizujte svou práci propojením úkolů, dokumentů a závislostí.
ClickUp má výhodu č. 2: Plánujte chytřeji s pomocí šablon tabulek
ClickUp nabízí speciální šablonu tabulky, která napodobuje nejlepší vlastnosti Excelu a Airtable, ale v prostředí pro správu projektů – šablonu tabulky ClickUp.
S touto šablonou můžete snadno nastavit rozpočty projektů, sledování úkolů nebo dokonce listy pro analýzu dat, a to vše při zachování propojení s vaším pracovním prostorem ClickUp pro plynulou spolupráci.
A to není vše. Můžete si vybrat ze šesti různých zobrazení: Seznam, Mřížka, Tabulka dokumentů, Formulář a Mapa. Tato šablona je vhodná pro začátečníky, takže na Excel nebo Airtable můžete klidně zapomenout (haha)!
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizujte svůj pracovní postup
Funkce automatizace ClickUp posouvají správu pracovních postupů na vyšší úroveň. Můžete nastavit automatizace, které spouštějí akce napříč úkoly, projekty a oznámeními, čímž snížíte manuální úsilí a udržíte svůj tým na správné cestě.
Ať už přidělujete úkoly, aktualizujete stavy nebo připomínáte členům týmu termíny, automatizace ClickUp vám ušetří čas a zvýší efektivitu.
Můžete také AI sdělit, co chcete udělat, a ona okamžitě vytvoří automatizace. Není to skvělé? Navíc ji můžete použít v celém pracovním postupu, například pro zkratky projektů, dynamické přiřazování úkolů, automatizaci e-mailů, aktualizace a analýzy založené na AI a další.
Další funkce ClickUp pro hladkou správu dat
Máme také ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který usnadňuje generování obsahu, shrnování aktualizací a optimalizaci pracovních postupů pouhými několika kliknutími. To je obrovská výhoda pro týmy, které chtějí zrychlit opakující se úkoly a zvýšit produktivitu.
Kromě toho vám komplexní sada funkcí ClickUp Project Management umožňuje organizovat práci, stanovovat cíle a sledovat pokrok – vše na jednom místě.
Díky Ganttovým diagramům, Kanban tabulkám a kalendářům můžete spravovat všechny aspekty projektu, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
Pokud hledáte flexibilnější nastavení, máme pro vás ClickUp Editable Spreadsheet Template , který je plně přizpůsobitelný. Tato šablona vám umožní vytvořit personalizovaný pracovní prostor ve stylu tabulky přizpůsobený vašim jedinečným potřebám.
ClickUp: Řešení debaty Airtable vs. Excel
Pokud chcete centralizovanou správu dat a plynulou spolupráci s daty, zvolte Airtable. Excel však může být lepší volbou, pokud máte různorodý datový soubor a chcete provádět pokročilé výpočty.
Ale proč si vybírat? Proč nemít všechny funkce v jedné platformě a získat tak pokročilé informace o datech?
Zde přichází na řadu ClickUp. Kombinuje relační databázové funkce Airtable s univerzálností Excelu a stává se tak dokonalým řešením pro správu pracovních postupů.
ClickUp, navržený pro zefektivnění řízení práce, nabízí automatizaci, řízení projektů a možnosti spolupráce, které mohou nahradit Airtable a Excel s několika jedinečnými vylepšeními. Spojuje to nejlepší z obou nástrojů do jedné intuitivní platformy, díky čemuž je řízení práce plynulé.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a zvyšte efektivitu své práce!