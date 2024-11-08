10 nejlepších generátorů plánů výuky s umělou inteligencí pro rok 2025

Jako pedagog může být plánování lekcí a úkolů týden co týden velmi náročné.
Váš nejlepší pomocník v tomto procesu? Nástroj pro plánování výuky s umělou inteligencí, který vám výrazně usnadní a zefektivní práci!
Díky nástrojům využívajícím umělou inteligenci můžete vytvářet přizpůsobené plány výuky a soustředit se více na to, co je opravdu důležité – na výuku.
Pro tento článek jsme s mým týmem prozkoumali několik různých generátorů AI pro výukové plány (abyste to nemuseli dělat vy), než jsme výběr zúžili na mých 10 nejoblíbenějších.
Co byste měli hledat v generátoru plánů výuky s umělou inteligencí?
I když vás AI na první pohled ohromí, ne každý nástroj je ten pravý.
Nejlepší nástroj AI by vám měl ušetřit spoustu času, být velmi snadno přístupný, mít schopnost zlepšit vaše dovednosti v plánování výuky a snadno se integrovat do vaší výukové rutiny.
Zde je několik funkcí, které by generátor plánů výuky s umělou inteligencí měl mít:
- Sladění s učebními osnovami: Špičkový nástroj AI zajistí, že vaše plány lekcí budou v souladu s federálními nebo státními vzdělávacími standardy. Tím je zaručeno, že vaše lekce pokryjí všechny důležité oblasti.
- Informace o chování: Některé pokročilé nástroje umělé inteligence dokážou analyzovat chování studentů ve třídě – například kdo se zapojuje a kdo ne. Včasným rozpoznáním trendů můžete zlepšit účast studentů.
- Integrace různých předmětů: Umělá inteligence je skvělá díky tomu, že umožňuje kombinovat různé předměty ve vašich generovaných plánech výuky. Ať už kombinujete matematiku s přírodními vědami nebo historii s mapou světa v zeměpise, tato funkce vám pomůže vytvořit lekce, které budou pro vaše studenty zajímavé a dynamické.
- Gamifikace: Gamifikace se stává stále populárnější. Zlepšení výkonnosti studentů o 89,45 % není žádná maličkost. Správný nástroj pro plánování výuky s využitím umělé inteligence proto přirozeně nabídne návrhy na gamifikaci výuky – od kvízů až po virtuální distribuci map světa.
- Přizpůsobitelné šablony: Žádné dvě třídy nejsou stejné, a stejně tak by neměly být ani vaše plány výuky. Dobrý nástroj AI poskytuje vysoce přizpůsobitelné šablony plánů výuky, které se přizpůsobují různým stylům výuky a umožňují efektivní výuku.
10 nejlepších generátorů plánů výuky s umělou inteligencí pro pedagogy
Představte si následující situaci. Je pátek a právě jste dokončili celý týden výuky. Nyní musíte naplánovat lekce na příští týden, zorganizovat úkoly a možná ještě stihnout několik školicích modulů.
Je to vyčerpávající. A právě v tomto případě může být použití AI pro plánování výuky neuvěřitelně užitečné.
Na základě mého výzkumu vám představuji nejlepší nástroje pro generování plánů výuky pomocí umělé inteligence, které vám pomohou ušetřit čas, snížit stres a udržet pozornost vašich studentů.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování výuky a intuitivní řízení projektů)
Seznamte se s ClickUp, mým oblíbeným generátorem plánů výuky s umělou inteligencí.
S ClickUpem už tvorba plánů výuky není zdlouhavý a složitý proces. Jedná se o komplexní platformu, která vám umožňuje psát plány výuky přímo do ClickUp Docs.
Zároveň můžete organizovat vše od úkolů až po pokrok studentů.
A tady se děje kouzlo – vestavěný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, vám umožňuje generovat úkoly pro každou fázi plánování výuky – ať už jde o stanovení cílů učení, plánování úkolů nebo úpravy výuky pro jednotlivé studenty.
Funkce pro správu projektů ClickUp také pomáhají se správou vzdělávání – od správy akademických zdrojů až po vytváření a sdílení rozvrhů hodin.
Pomocí ClickUp můžete psát své plány výuky, synchronizovat je s Google Kalendářem a pomocí ClickUp Brain vytvářet další zdroje, jako jsou přípravné kvízy a materiály.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Asistent využívající umělou inteligenci, který za vás udělá těžkou práci, od brainstormingu nápadů na výuku až po jejich sladění se standardy učebních osnov.
- Správce znalostí AI: Okamžitě najděte odpovědi na své otázky a zajistěte, aby vaše plány výuky byly komplexní a v souladu s cíli výuky.
- Integrace s Google Kalendářem: Synchronizujte své plány výuky, schůzky a termíny hladce do Google Kalendáře pomocí ClickUp.
- Přizpůsobitelné šablony plánů výuky : Pokladnice šablon, které vyhovují vašemu stylu výuky. Snadno je upravte tak, aby vyhovovaly potřebám vaší třídy.
- Tabule pro vizuální plánování: Proměňte nápady v úkoly pomocí tabule ClickUp – skvělé pro vizuální typy studentů a interaktivní plánování výuky.
Omezení ClickUp
- Počáteční složitost: S tolika funkcemi to může být na začátku trochu náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro plánování a kalendáře s umělou inteligencí
2. LessonPlans. ai (nejlepší pro vytváření přizpůsobených lekcí)
Seznamte se s LessonPlans.ai, vaším novým pomocníkem ve třídě poháněným umělou inteligencí, který slibuje, že plánování výuky bude 10krát rychlejší.
LessonPlans.ai je určen pro pedagogy základních a středních škol se specifickými potřebami a umožňuje vám vytvořit podrobné a poutavé plány výuky pouhými několika kliknutími. Stačí zadat téma a AI vám dodá hotový plán s aktivitami a podrobnými pokyny.
Nevýhodou je, že bezplatná verze tohoto nástroje je poměrně omezená a placené verze mohou být poněkud drahé.
Nejlepší funkce LessonPlans.ai
- Přizpůsobení: Přizpůsobte plány generované umělou inteligencí svému stylu výuky.
- Podrobné návody: Každý plán obsahuje strukturovaný a snadno srozumitelný návod.
- Zajímavé aktivity: AI navrhuje zábavné a interaktivní aktivity, které studentům pomáhají nejen se učit, ale také si látku zapamatovat.
- Kompatibilita s více ročníky: Ať už učíte matematiku, přírodní vědy nebo literaturu, LessonPlans. ai dokáže generovat lekce pro jakýkoli předmět a ročník.
Omezení LessonPlans. ai
- Omezené bezplatné funkce: Bezplatná verze nabízí pouze náhled a pro odemčení plného potenciálu nástroje je nutné přejít na placenou verzi.
Ceny LessonPlans. ai
- Pro plán: 49 $/rok
- Vzdělávání a neziskové organizace: K dispozici jsou speciální ceny.
3. AI Lesson Plan (nejlepší pro tvorbu lekcí v souladu se standardy)
Tato platforma založená na umělé inteligenci vám umožňuje vytvořit během několika minut plně přizpůsobené plány lekcí, které jsou v souladu se standardy.
Potřebujete plán přizpůsobený konkrétnímu věku, který dokonale odpovídá vaší učebnici a státním standardům? Hotovo. Chcete podpůrné materiály, jako jsou kvízy, rubriky a pracovní listy? Žádný problém.
Platforma vám navíc umožňuje vybrat si z několika formátů, takže vaše lekce budou v souladu s vzdělávacími standardy a stylem výuky.
Co není na tomto nástroji tak skvělé, je jeho složitost; trochu jsem se potýkal s přizpůsobováním šablon a vytvářením profilů tříd.
Nejlepší funkce AI Lesson Plan
- Odborné znalosti: AI je vyškolena jako expert ve všech předmětech, což zajišťuje, že vaše plány výuky jsou přesné a v souladu se standardy učebních osnov.
- Plně přizpůsobitelná pomoc při výuce: Můžete si vytvořit vlastní šablony plánů výuky, které budou vyhovovat jak vašim osobním, tak vzdělávacím potřebám.
- Paměť učebnice: AI si pamatuje každou stránku vašich učebnic, což vám umožňuje snadno integrovat obsah do vašich lekcí.
- Více formátů plánů výuky: Vyberte si z oblíbených formátů, jako jsou 5E, Bloomova taxonomie a další – vše jediným kliknutím.
- Komplexní tvorba zdrojů: Snadno vytvářejte podpůrné materiály, jako jsou rubriky, pracovní listy a hodnocení, které doplní vaše plány lekcí.
Omezení AI pro tvorbu plánů výuky
- Omezená bezplatná verze: Bezplatný plán nabízí pouze několik funkcí, což znamená, že budete muset provést upgrade, abyste mohli využít jeho plný potenciál.
- Složitost nastavení: Přizpůsobení šablon a nastavení profilů tříd může zpočátku zabrat nějaký čas.
Ceny AI Lesson Plan
- Bezplatná zkušební verze
- Základní plán: 29 $/fakturováno měsíčně
- Plán pro podniky: 247 $/fakturováno ve třech platbách
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro sledování cílů
4. Learnt. ai (nejlepší pro komplexní vzdělávání založené na umělé inteligenci)
Představte si, že máte k dispozici výkonného asistenta, který za pár vteřin zvládne vše od plánování výuky až po vytváření ledoborců.
To je Learnt. ai, AI pomocník, který za vás udělá vše.
S více než 110 nástroji založenými na umělé inteligenci vám Learnt. ai pomůže zvládnout všechny úkoly, od vytváření interaktivních e-learningových aktivit až po generování otázek na kritické myšlení, a to rychleji, než skončí polední přestávka.
Nejlepší funkce Learnt. ai
- Více než 110 nástrojů AI: Od generování plánů výuky po vytváření úkolů odolných proti AI, Learnt. ai má nástroj pro téměř všechny vzdělávací úkoly, které vás napadnou.
- AI pomocníci: Představte si je jako mini asistenty, kteří jsou připraveni vám pomoci s brainstormingem, tvorbou obsahu a inspirací pro vaši příští lekci nebo projekt.
- Paměť učebnic: Learnt. ai si pamatuje vše, což mu umožňuje generovat obsah dokonale přizpůsobený vašim konkrétním učebnicím.
Omezení Learnt. ai
- Vyšší cena: Přístup k nejlepším nástrojům a modelům AI je dražší, což může být omezující pro pedagogy s omezeným rozpočtem.
Ceny Learnt. ai
- Zdarma
- Starter: 6 $/měsíc
- Essentials: 9 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
➡️ Přečtěte si také: 20 nejlepších softwarových nástrojů pro správu úkolů, které zlepší vaše pracovní postupy
5. Magicschool. ai (nejlepší pro komplexní AI řešení pro školy)
Vstupte do budoucnosti vzdělávání s MagicSchool. ai – platformou založenou na umělé inteligenci, která byla navržena speciálně pro školy a pedagogy.
S MagicSchool. ai mají pedagogové přístup k více než 70 nástrojům AI, od generátorů plánů výuky až po nástroje AI pro psaní IEP.
Platforma dokonce zahrnuje MagicSchool for Students, odpovědný soubor nástrojů založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby rozvíjel znalosti v oblasti umělé inteligence a pomáhal studentům efektivně (a bezpečně) využívat umělou inteligenci.
Co mě však trochu brzdilo, byla samotná rozsáhlost platformy – je zde k dispozici poměrně velké množství nástrojů a jakožto novému uživateli mi to připadalo trochu přehnané. Navíc mi bezplatný tarif připadal z hlediska rozsahu, v jakém jsem mohl AI využívat, poměrně omezený.
Nejlepší funkce MagicSchool. ai
- Více než 70 nástrojů AI: Pomáhá pedagogům se vším od plánů výuky po psaní hodnocení, individuálních vzdělávacích plánů a dalšího.
- Nástroje AI pro studenty: více než 40 odpovědných nástrojů AI navržených pro studenty, aby si osvojili znalosti v oblasti AI a pomohli jim v učení, aniž by nahradily kritické myšlení.
- Integrace LMS: Export jedním kliknutím do Google Classroom, Microsoft a dalších, což usnadňuje implementaci AI do vašich stávajících pracovních postupů.
- Školicí zdroje: Integrované školicí možnosti, jako jsou certifikační kurzy a videonávody, které pomáhají pedagogům maximálně využít funkce MagicSchool.
Omezení MagicSchool. ai
- Limity dynamické bezplatné verze: Bezplatná verze má limity použití, které se mohou měnit v závislosti na celkové aktivitě platformy, což může být pro náročné uživatele frustrující.
Ceny MagicSchool. ai
- MagicSchool Free: 0 $/měsíc
- MagicSchool Plus: 99,96 $/rok
- MagicSchool Enterprise: Individuální ceny
6. ChatGPT (nejlepší pro časově úsporné plány lekcí a kreativní nápady)
ChatGPT se rychle stal užitečným pomocníkem pro pedagogy, kteří chtějí ušetřit čas při přípravě plánů výuky, testů a dokonce i při známkování.
Průzkum ukázal, že 40 % učitelů používá ChatGPT alespoň jednou týdně k vytváření hodnocení, zatímco 73 % věří, že díky němu jsou jejich studenti produktivnější.
Tento nástroj mi obecně připadal velmi užitečný. Narazil jsem však na případy, kdy byl generovaný výstup logicky nepřesný. Ve srovnání s jinými nástroji v tomto seznamu, které jsou speciálně určeny pro pedagogy, mi ChatGPT jako komplexní generátor plánů výuky s využitím umělé inteligence připadal poměrně neuspokojivý.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Generuje lidské reakce a pomáhá učitelům snadno vytvářet plány lekcí, kvízy a další materiály.
- Časově úsporné plány výuky: Vytvořte podrobné, přizpůsobené plány výuky během několika sekund. Stačí požádat ChatGPT, aby vytvořil plán pro jakoukoli třídu nebo předmět.
- Vylepšená kreativita: Ať už se jedná o mimoškolní aktivity nebo nápady na projekty, ChatGPT podněcuje kreativitu a nabízí nové způsoby, jak zapojit studenty.
Omezení ChatGPT
- Problémy s přesností: Ačkoli ChatGPT dokáže generovat odpovědi podobné lidským, neověřuje fakta, proto informace před použitím ve třídě pečlivě zkontrolujte.
- Dlouhé texty: ChatGPT může mít potíže se shrnutím delších textů nebo poskytnutím souvislých výsledků při zpracování rozsáhlého obsahu.
- Etické otázky: Existuje možnost generování nevhodného obsahu (např. zaujatost, logické chyby), proto je při používání studenty nezbytný dohled učitele.
Ceny ChatGPT
- ChatGPT zdarma: 0 $
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
Recenze a hodnocení ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: 15 nejlepších aplikací pro denní plánování
7. Auto Classmate (nejlepší pro kurátorské, státem schválené plány výuky)
Auto Classmate, poháněný technologií GPT-4, vám umožňuje vytvářet plně přizpůsobitelné plány výuky, které jsou připraveny k implementaci ve vaší třídě s minimálním úsilím.
A pokud někdy budete potřebovat pomoc s vylepšením svého přístupu, může vám poradit chatbot Instructional Coach Chatbot využívající umělou inteligenci.
Tento nástroj však má omezenou integraci s hlavními systémy pro správu výuky, což může být pro mnoho pedagogů limitující.
Nejlepší funkce Auto Classmate
- Výukový chatbot s umělou inteligencí: Potřebujete pomoc s doladěním vaší lekce? Chatbot s umělou inteligencí funguje jako virtuální výukový kouč a nabízí rady, jak optimalizovat vaše výukové plány.
- Nástroj pro plánování výuky a předpovídání aktivit: Předvídejte dynamiku a výsledky výuky ještě předtím, než vstoupíte do třídy, a získejte tak náskok v přípravě.
- Generátory aktivit pro zapojení studentů: Snadno přidávejte do svých plánů výuky interaktivní aktivity zaměřené na studenty. Tyto nástroje pomáhají udržet studenty zapojené a nadšené.
- Generátor otázek: Okamžitě přidávejte zábavné otázky specifické pro daný ročník, aby diskuse ve třídě byly živé a poutavé.
Omezení Auto Classmate
- Model Freemium: Nejlepší funkce, jako je ukládání a úpravy plánů výuky, vyžadují prémiové předplatné.
- Integrace LMS: V současné době chybí přímá integrace s hlavními platformami LMS, ale v budoucnu mohou být k dispozici aktualizace.
Ceny Auto Classmate
- Auto Classmate premium: 10 $/měsíc za přístup ke všem nástrojům AI, úpravám plánů výuky a instruktážnímu koučování AI.
- Ceny pro školy nebo školní obvody: Individuální ceny
8. Curipod (nejlepší pro interaktivní multimediální plánování výuky)
Ať už učíte matematiku, přírodní vědy nebo anglický jazyk, Curipod nabízí pokladnici nástrojů, které vám pomohou vytvořit dynamické, multimediálně bohaté lekce, které studenty nadchnou pro učení. A díky integrované analytice můžete sledovat zapojení studentů, abyste zjistili, co funguje, a vylepšili to, co nefunguje.
Nejlepší funkce Curipod
- Komplexní plány lekcí: Zadejte téma nebo cíl a Curipod vygeneruje kompletní osnovu lekce s navrhovanými aktivitami, multimediálním obsahem a otázkami k diskusi.
- Přizpůsobitelné šablony: snadno přizpůsobte obsah generovaný umělou inteligencí tak, aby vyhovoval vašemu jedinečnému stylu výuky a potřebám třídy.
- Interaktivní multimédia: Curipod nabízí aktivity typu drag-and-drop a multimediální obsah (videa, obrázky atd.), díky kterým budou lekce poutavější.
- Analýza zapojení studentů: Sledujte v reálném čase, jak studenti reagují na výuku, a přizpůsobte svůj přístup tak, aby se studenti více zapojovali.
- Integrace LMS: Curipod lze hladce integrovat s platformami jako Google Classroom, Microsoft Teams a Clever, což zajišťuje ještě plynulejší výuku.
Omezení Curipodu
- Pokročilé funkce za paywallem: Funkce jako přehledy o studentech a neomezené překlady lekcí jsou k dispozici pouze v prémiovém plánu School & District.
Ceny Curipod
- Základní plán: 0 $
- Plán pro školy a školní obvody: 3 999 $/škola
9. Planboard (nejlepší pro snadné plánování výuky a hodnocení)
Planboard, vytvořený společností Chalk, je ideálním řešením pro učitele, kteří chtějí zjednodušit plánování, hodnocení a sledování – a to vše ze svého smartphonu nebo notebooku.
A to nejlepší? Je to zdarma.
Planboard nabízí integraci standardů, barevně odlišené předměty a možnost vkládat do vašich plánů výuky multimediální obsah, jako jsou videa a dokumenty.
Navíc je integrovaný s Google Classroom, takže můžete přímo zveřejňovat lekce a udržovat své studenty v obraze.
Nejlepší funkce Planboardu
- Integrace standardů: Snadno vyhledávejte a přidávejte státní, provinční nebo mezinárodní standardy do svých plánů výuky a prohlížejte si je na první pohled pro rychlou orientaci.
- Vkládání bohatých médií: Přidejte do svých plánů výuky videa, obrázky, dokumenty Google Docs a další materiály, abyste k nim měli během výuky snadný přístup.
- Integrovaný kalendář: Organizujte si průběh výuky po dnech, týdnech nebo měsících pomocí barevně označeného kalendáře, který umožňuje rychlé a přehledné plánování předmětů.
- Hodnotící systém: Sledujte pokrok studentů pomocí standardizovaného hodnocení a přizpůsobitelných portfolií, která mohou obsahovat poznámky, obrázky a videa.
- Integrace s Google Classroom: hladce integrujte své plány lekcí do Google Classroom a zveřejňujte lekce pouhým kliknutím.
Omezení plánovací tabule
- Omezené rotační plány: Ačkoli podporuje cykly A/B, složitější plánování může vyžadovat ruční úpravy.
Ceny Planboardu
- Bezplatný plán: 0 $
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro plánování úkolů pro správce úkolů
10. Teachology. ai (nejlepší pro tvorbu lekcí s využitím umělé inteligence s ohledem na pedagogiku)
Teachology. ai nabízí sadu nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby pedagogům ušetřily čas a námahu.
Důraz však není kladen pouze na rychlost, ale také na kvalitu. Díky AI s ohledem na pedagogiku vytvoříte rychle obsah, který je v souladu s vzdělávacími standardy a bohatý na výstupy učení.
Od generování kvízů po navrhování celých pracovních jednotek, Teachology. ai vám dává možnost soustředit se na to, na čem opravdu záleží: na výuku.
Nejlepší funkce Teachology. ai
- Plány lekcí ve více formátech: Vytvořte návrhy lekcí během několika minut a exportujte je do svých oblíbených formátů, jako jsou Word, PDF nebo Markdown.
- Rozsáhlé nástroje pro hodnocení: Vytvářejte hodnocení s robustními kritérii známkování založenými na rubrikách, abyste zefektivnili proces známkování.
- V souladu se standardy: Ať už učíte v USA, Austrálii nebo kdekoli jinde, Teachology vám pomůže přizpůsobit vaše lekce příslušným standardům (Common Core, TEKS atd.).
- Přizpůsobitelné pracovní jednotky: Navrhujte mezioborové kurzy a jednotky, které lze realizovat v průběhu týdnů nebo měsíců, a to vše přizpůsobené vašim konkrétním výukovým cílům.
- Personalizovaná zpětná vazba: Využijte AI k generování personalizovaných komentářů ke zprávám pro každého studenta, čímž ušetříte hodiny administrativní práce.
Omezení Teachology. ai
- Omezené bezplatné funkce: Bezplatná verze nabízí omezený přístup k kreditům AI, velikosti nahrávaných souborů a zdrojům. Pro získání robustnějších funkcí budete muset provést upgrade.
- Základní přístup k API: Plný přístup k API a Studiu je k dispozici pouze v rámci plánu Pro, který může být nezbytný pro pokročilejší uživatele.
Ceny Teachology. ai
- Bezplatný tarif: 0 $/měsíc
- Základní tarif: 6 $/měsíc
- Pro plán: 12 $/měsíc
➡️ Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pracovních plánů v Excelu a ClickUp
Lekce první: Ovládněte svou třídu s ClickUp
Pokud si myslíte, že umělou inteligenci pro studium využívají pouze studenti, zamyslete se znovu.
Více než polovina učitelů po celém světě nyní používá AI ve své každodenní práci, přičemž 32 % z nich se na ni spoléhá při přípravě plánů výuky.
Ale buďme upřímní – učitelé jako vy, s nabitým rozvrhem, potřebují víc než jen obsah generovaný umělou inteligencí. Potřebujete komplexní nástroj, který vám umožní snadno ukládat, organizovat a recyklovat vaši práci.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. ClickUp kombinuje sílu umělé inteligence s funkcemi pro správu projektů, aby pomohl pedagogům, jako jste vy, snadno vytvářet a spravovat plány výuky.
Pokud chcete zjednodušit svůj pracovní postup a snadno spravovat své plány výuky, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.