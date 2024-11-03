10 nejlepších alternativ k Rask AI pro překlad videí

Rask AI je oblíbenou volbou pro překlad a dabing videí.
Ačkoli má své silné stránky, má také svá omezení. Pokud jste jej již používali, možná jste si všimli, že jeho anglické dabingy mohou znít plochě a některé hlasy mohou postrádat přirozený spád, což často vyžaduje dodatečné úpravy. Navíc překlad do více jazyků pomocí Rask může být nákladný, protože každý jazyk se účtuje samostatně.
Po důkladném výzkumu a testování jsem objevil 10 alternativ k Rask AI nabitých funkcemi pro vícejazyčnou úpravu videa, lokalizaci a tvorbu obsahu.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme jejich funkce, omezení, ceny a recenze, abychom vám pomohli najít nejlepší možnost pro vaše potřeby.
Než však začneme, pojďme se zabývat důležitou otázkou.
Co byste měli hledat v alternativách k Rask AI?
Na trhu je k dispozici mnoho platforem pro video komunikaci využívajících umělou inteligenci. Než však provedete investici, zaměřte se na konkrétní funkce, abyste si vybrali tu správnou.
- Základní funkce: Nástroj, který si vyberete, by měl poskytovat základní funkce, které potřebujete, jako je automatický přepis, překlad, tvorba titulků, generování obsahu a analýza založená na umělé inteligenci.
- Integrace třetích stran: Zajistěte kompatibilitu s dalším softwarem, který používáte, jako jsou AI nástroje pro úpravu videa, systémy pro správu obsahu nebo platformy pro spolupráci (např. Slack, Google Workspace, OneDrive).
- Náklady a licence: Některé nástroje účtují poplatky na základě délky zpracovaného videa, jiné mají předplatné; vyberte si nástroj s cenovou strukturou, která vyhovuje vašemu rozpočtu a objemu.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní vám ušetří čas, takže se můžete soustředit na kreativní úkoly místo na řešení problémů; zvažte náročnost osvojení pro váš tým nebo technicky neznalé uživatele.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Ujistěte se, že platforma splňuje průmyslové standardy a předpisy, jako jsou GDPR nebo HIPAA, a nabízí šifrování pro ochranu vašeho proprietárního obsahu.
- Jazyková podpora: Vyberte si nástroj, který podporuje širokou škálu jazyků; při dabování obsahu pro různé geografické oblasti nechcete být omezeni.
10 nejlepších alternativ k Rask AI
Podívejme se na 10 nejlepších nástrojů, které můžete místo Rask AI použít pro práci s videem.
1. ClickUp (nejlepší pro správu pracovních postupů s videem s využitím poznatků a přepisů AI)
Videoprojekty mohou být složité, zejména pokud se jedná o obsah v několika jazycích, kampaně, termíny a týmy v různých časových pásmech.
Ale právě v tom vyniká ClickUp.
Tento software pro řízení projektů má mnoho funkcí, jako je organizace aktiv, správa úkolů a automatizace pracovních postupů, které zjednodušují tuto práci v každé fázi.
ClickUp Clips je například dokonalá funkce pro nahrávání obrazovky pro agilní týmy.
Mohu zaznamenat shrnutí schůzky, brainstormingovou sezení nebo dokonce rychlý návod přímo z platformy a převést je jediným kliknutím přímo do úkolů ClickUp.
Usnadňuje asynchronní video komunikaci tím, že mi umožňuje přiřadit těmto úkolům termíny, vlastníky a další podrobnosti pro kontext, aby správná osoba mohla v pravý čas podniknout příslušné kroky.
Co kdyby existoval způsob, jak se vyhnout opětovnému sledování celého školicího videa, abyste našli pouze 10sekundový klip potřebný pro projekt?
Každý klip je automaticky přepsán pomocí AI, což usnadňuje prohlížení nejdůležitějších částí klipu, přeskakování v rámci videa kliknutím na časové značky a kopírování úryvků pro použití kdekoli je to potřeba.
Tento klip pak můžete okamžitě sdílet – buď jej vložit přímo do ClickUp, odeslat veřejný odkaz nebo stáhnout video soubor. Tato flexibilita je nezbytná, pokud pracujete s mezinárodními týmy nebo klienty. Clips Hub také ukládá všechny klipy na jednom místě pro snadný a rychlý přístup.
Co ale ClickUp opravdu vynáší nad ostatní, je jeho integrace s ClickUp Brain. Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci můžete prohledávat přepisy svých klipů během několika sekund. To je obrovská výhoda při shromažďování informací ze starších projektů nebo při hledání konkrétních detailů ukrytých v minulých videích. Místo toho, abyste prohledávali hodiny záznamů, stačí vyhledat klíčové fráze a vše máte hned po ruce.
Zní to skvěle, že?
ClickUp Brain pomáhá psát scénáře videí, marketingové texty a překládat obsah, čímž zajišťuje hladký tvůrčí proces od předprodukce až po zveřejnění. Automaticky také kontroluje pravopis ve vašich dokumentech a úkolech bez nutnosti pluginů nebo rozšíření.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Goals definujte své cíle v oblasti produkce videa, jako je vytvoření nové série nebo zvýšení efektivity střihu, a rozdělte je na konkrétní kroky, jako je plánování před produkcí, natáčení, střih a kontrola po produkci.
- Uspořádejte si scénáře a storyboardy videí pomocí ClickUp Docs; spolupracujte se svým týmem na kreativních nápadech, načrtněte strategie pro obsah videí a snadno propojujte související klipy pro kontext během fáze úprav nebo kontroly.
- Získejte podporu pro širokou škálu videonástrojů třetích stran, jako je Loom pro nahrávání obrazovky, Otter. ai pro přepis a Fireflies. ai pro poznámky z jednání s ClickUp Integrations.
- Využijte univerzální vyhledávání ClickUp k rychlému nalezení důležitých video materiálů ve vašem pracovním prostoru. Vyhledávejte minulé video projekty, skripty, přepisy nebo klipy s zpětnou vazbou.
- Chraňte své video soubory a související data před neoprávněným použitím nebo přístupem pomocí robustních funkcí zabezpečení dat ClickUp, které zajišťují bezpečné zacházení s citlivým obsahem při používání platformy.
Omezení ClickUp
- Ne všechny funkce ClickUp jsou v současné době k dispozici na mobilních zařízeních.
- ClickUp Brain není součástí plánu Free Forever.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí )
- Capterra: 4 , 6/5 ( více než 4 200 recenzí )
2. Synthesia (nejlepší pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence)
Chcete vytvořit propracované video v jiném jazyce, například ve francouzštině, němčině nebo španělštině, aniž byste museli najímat herce nebo organizovat celou produkci? Zjistil jsem, že Synthesia je v tomto ohledu revoluční.
Díky použití AI avatarů a dabingu usnadňuje tvorbu profesionálního, lokalizovaného video obsahu. Synthesia podporuje více než 140 jazyků. Navíc, pokud pracujete s týmem, můžete svá videa sdílet přímo a pozvat ostatní, aby je komentovali a poskytli zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Synthesia
- Přizpůsobte si svá videa barvami své značky, logy a oblíbenými avatary.
- Snadno procházejte, duplikujte a přizpůsobujte šablony pro marketingová, vzdělávací a školicí videa.
- Pomocí překladače videa automaticky přidávejte do svého souboru titulky v cílovém jazyce.
Omezení Synthesia
- Současné avatary AI nemrkají, což je patrné v delších scénách a ovlivňuje přirozenost videí.
- Nové funkce a úpravy rozhraní jsou zaváděny bez řádného oznámení, což nutí uživatele, aby změny hledali sami.
Ceny Synthesia
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Starter: 18 $/měsíc
- Tvůrce: 64 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
3. Descript (nejlepší pro úpravy audiovizuálního obsahu s technologií overdub)
Pokud jste si někdy přáli, aby editace zvuku a videa byla stejně jednoduchá jako editace dokumentu Word, Descript vám to umožní. Potřebujete upravit dialogy ve vašem videu pro francouzské publikum? Stačí upravit přepis a zvuk se přizpůsobí v reálném čase.
Na Descriptu se mi nejvíce líbí, jak využívá regenerativní AI k odstranění šumu v pozadí a vylepšení hlasů. S touto alternativou k Rask AI nepotřebujete drahé mikrofony ani zvukotěsné místnosti, abyste dosáhli vysoké kvality zvuku.
Nejlepší funkce Descript
- Odstraňte z videozpráv výplňová slova a tiché mezery.
- Přepište zvukový záznam do více než 20 jazyků a přidejte označení mluvčích pomocí funkce „Speaker Detective“.
- Využijte funkci klonování hlasu; stačí napsat a vytvořit mluvená slova vaším hlasem.
Omezení Descript
- Při práci s velkými soubory bylo zaznamenáno občasné zpoždění.
- Funkce publikování nejsou dostatečně detailní a postrádají skutečnou kontrolu.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobby: 19 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
4. VEED (nejlepší pro online vícejazyčnou úpravu videa)
Pokud potřebujete rychle vydat videa v několika jazycích, VEED je pro vás ideální volbou. Nebudete muset stahovat žádný software ani se zabývat složitým nastavováním – stačí otevřít prohlížeč, nahrát video a přidat titulky nebo dabing v libovolném jazyce.
Navíc je online přepisovací služba VEED mnohem univerzálnější než většina ostatních. Na rozdíl od mnoha nástrojů, které vás omezují pouze na jeden formát, vám umožňuje přepisovat audio i video soubory.
Nejlepší funkce VEED
- Přepište 60minutový soubor za 10 minut pomocí funkce „Auto Transcribe“ a stáhněte si jej ve všech oblíbených formátech, včetně MP3, WAV a MOV.
- Změňte styl, písmo a barvy titulků, animujte je a dokonce zvýrazněte konkrétní slova pro větší efekt.
- Vytvářejte obsah pomocí více než 2 milionů audio a video souborů z knihovny VEED bez licenčních poplatků.
Omezení VEED
- Ve funkci „Text-To-Speech“ není možnost zdůraznit konkrétní slova nebo fráze.
- Chybí pokročilé funkce, jako je editace z více kamer a 3D efekty.
Ceny VEED
- Zdarma
- Lite: 18 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 50 recenzí)
5. Happy Scribe (nejlepší pro přepis a titulky ve více než 120 jazycích)
Pokud neustále pracujete s titulky, přepisy a překlady, tento nástroj vás nezklame.
Potřebujete exportovat soubory ve formátu .TXT, Word, PDF nebo dokonce AVID? S Happy Scribe to zvládnete snadno. Usnadňuje také spolupráci se zainteresovanými stranami, protože umožňuje sdílet přepisy a titulky v režimu pouze pro prohlížení nebo v režimu pro úpravy.
Co mě však zaujalo, je přesnost a rychlost tohoto expresivního softwaru pro převod řeči na text, který pokaždé zajišťuje výsledky nejvyšší kvality.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Najměte si transkriptory z Happy Scribe, kteří zkontrolují vaše AI generované přepisy v několika jazycích.
- Vytvořte si svůj slovník přidáním specializované terminologie (značky, slang, zkratky), abyste zjednodušili překlad.
- Importujte jakékoli veřejné odkazy a synchronizujte nástroj s vaší aktuální technologií, jako je YouTube, Vimeo a Google Drive.
Omezení Happy Scribe
- Neexistuje možnost hromadného sdílení obsahu s interními týmy a externími zainteresovanými stranami.
- Někteří uživatelé zaznamenali, že se v přepisech podcastů často opakují drobné pravopisné chyby.
Ceny Happy Scribe
- Zdarma
- Základní: 17 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
6. Lokalise (nejlepší pro správu překladů a multimediální projekty)
Lokalise je cloudový lokalizační software, který vám pomůže přizpůsobit vaši obsahovou strategii místním trhům.
Můžete snadno zpracovávat simultánní překlady napříč platformami a exportovat je do správných souborů s odpovídajícími názvy pro každou platformu.
Lokalise se také integruje s nástroji jako Figma, GitHub, GitLab, Webflow a Jira, díky čemuž jsou pracovní postupy plynulejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Lokalise
- Překládejte velké vícejazyčné projekty pomocí RESTful API od Lokalise, které obsahuje jednoduché návody a šablony pro rychlejší nastavení.
- Organizujte lokalizační úkoly do pipeline, takže po dokončení jednoho úkolu se automaticky spustí další úkol v pipeline.
- Provádějte přímé změny překladu v reálném čase při procházení vaší webové stránky pomocí editoru LiveJS.
Omezení Lokalise
- Klávesové zkratky nepřenesou kurzor automaticky na další segment, takže pro každý nový segment je nutné použít myš.
- Překladatelé nemají možnost stahovat zprávy o zápasech, což je nutí spoléhat se na vedení, pokud jde o načasování zpráv a počet slov.
Ceny Lokalise
- Zdarma
- Cena: 140 $/měsíc
- Essential: 270 $/měsíc
- Pro: 990 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lokalise
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
7. HeyGen (nejlepší pro avatarová videa generovaná umělou inteligencí s funkcí převodu textu na řeč)
Pokud hledáte alternativy k Synthesia AI pro generování avatarů různých etnik, věků a stylů pro vaše videa, vyzkoušejte HeyGen. Umožňuje vám vytvářet obsah ve více než 175 jazycích pomocí více než 120 AI avatarů, což je ideální pro oslovení rozmanitého publika.
Jeho funkce překladu videa jedním kliknutím dokáže přeložit videa do více než 40 jazyků a dokonce rozpoznává více mluvčích. Ačkoli neklonuje hlas původního mluvčího, můžete si vybrat z více než 300 lidských hlasů a přidat dabing.
Nejlepší funkce HeyGen
- Pokud vám ve videu něco nezní správně, nahrajte hlasovou nahrávku, aby se AI naučila, jak to správně vyslovit.
- Integrujte soubory SRT (prostý text), které sledují vaše titulky pro přesné překlady a úpravy skriptů.
- Zlepšete zákaznickou podporu pomocí interaktivních avatarů, které mohou v reálném čase komunikovat s návštěvníky vašich webových stránek a poskytovat jim potřebnou pomoc.
Omezení HeyGen
- Kvalita podpory je nejednotná, někteří zástupci poskytují obecná řešení, která neřeší konkrétní problémy.
- Opakované generování stejného videa je údajně nákladné kvůli poplatkům za kredity.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc na uživatele
- Tým: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
8. Wavel. ai (nejlepší pro AI řízené audio vyprávění, které zní lidsky)
Pokud potřebujete pomoc s převodem textu na řeč, dabováním videa pomocí AI nebo generováním hlasu pomocí AI, použijte Wavel. ai. Jedná se o komplexní software, který poskytuje pohlcující zážitek – nejen obecný, plochý hlasový doprovod.
Chcete-li oslovit své vícejazyčné publikum, můžete snadno přeložit svůj text do více než 40 jazyků pomocí nástrojů AI pro titulky a podtitulky.
Na tomto generátoru hlasu AI mě zaujala možnost přidávat přirozeně znějící hlasy s regionálními přízvuky, včetně britského, australského a indického.
Nejlepší funkce Wavel. ai
- Integrujte vrstvu emocí do různých částí AI videa pomocí sbírky více než 1000 hlasů plných emocí.
- Přeměňte svá celovečerní videa na poutavé krátké videoklipy pro YouTube, přeložené do libovolného jazyka s titulky.
- Přidávejte k nahrávkám poznámky a komentáře již při jejich pořizování, aby byly pro diváky srozumitelnější.
Omezení Wavel. ai
- Někdy dochází k výpadkům, pokud není internetové připojení stabilní.
- Cenová struktura nemusí vyhovovat všem, protože někteří uživatelé mohou preferovat levnější verzi s méně funkcemi.
Ceny Wavel. ai
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 40 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wavel. ai
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Dubverse (nejlepší pro automatické dabování videí s možností přizpůsobení hlasu)
Pokud chcete do svých videí přidat autenticky znějící dabing v několika jazycích, Dubverse vám bude vyhovovat. Už žádné ruční nahrávání ani zdlouhavé úpravy – zachytí podstatu a emoce vašeho původního obsahu.
Líbilo se mi také, jak Dubverse automaticky generuje dokonale synchronizované a přesné titulky, díky nimž jsou videa srozumitelná a přístupná pro každého diváka.
Nejlepší funkce Dubverse
- Vytvářejte dabingy pro skripty, které kombinují různé jazyky, pouhým jedním voláním API.
- Generujte více zvukových souborů současně – ať už se jedná o sérii produktových ukázek, podcastů nebo tutoriálů.
- Vyberte si z více než 200 hlasů, které se liší věkem, pohlavím, tónem a dialektem, a vyberte ten nejvhodnější hlas pro vaše videa.
Omezení Dubverse
- Načasování přeloženého dabingu nemusí vždy odpovídat původnímu hlasu kvůli jazykovým rozdílům.
- U velkých projektů se kredity rychle vyčerpají a není možné přidat další kredity nad rámec měsíčního limitu.
Ceny Dubverse
- Pro: 18 $/měsíc
- Supreme: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dubverse
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Colossyan Creator (nejlepší pro generování hyperrealistických AI herců)
Potřebujete moderátora, který mluví více než 30 jazyky? S Colossyan Creator je to možné. Používá avatary AI, které vypadají a znějí jako skuteční lidé, což je ideální pro tvůrce, kteří potřebují rychle lokalizovat obsah, aniž by obětovali osobní přístup.
Můžete vytvářet videa přímo z textu pomocí AI avatarů a přidávat interaktivitu, která zvýší zapojení uživatelů.
Integrovaný skriptový asistent GPT-4 AI vám dokonce pomůže s brainstormingem nápadů, vylepšením vašeho psaní a zrychlením produkce videa.
Nejlepší funkce Colossyan Creator
- Personalizujte videa pomocí digitálního avatara sebe sama natočením 20sekundového videa z různých úhlů v různých prostředích a oblečení.
- Vytvářejte AI videa ve více než 70 jazycích a sdělte své poselství efektivněji v rodném jazyce vašeho publika během několika minut.
- Použijte značkové prvky (loga, barvy, styly textu a vlastní fonty) na rozvržení scény, aby byl každý kus video obsahu konzistentní.
Omezení nástroje Colossyan Creator
- Úprava obsahu pomocí předem připravených šablon může být zdlouhavá, protože animace se po použití ne vždy zobrazují správně.
- Pokročilé přizpůsobení je omezené pro uživatele se specifickými potřebami, zejména pro podrobnou úpravu videa a integraci složitějších personalizovaných prvků.
Ceny Colossyan Creator
- Starter: 27 $/měsíc
- Pro: 87 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Colossyan Creator
- G2: 4,6/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Používejte aplikaci osobního asistenta založenou na umělé inteligenci a delegujte úkoly, jako je plánování schůzek a komunikace se zákazníky, abyste zvýšili svou produktivitu.
Převezměte kontrolu nad svou video strategií
Najít ten správný nástroj AI znamená najít ten, který vám nejlépe vyhovuje. S tolika možnostmi to může být obtížné. Zaměřte se však na své priority, jako jsou přesné překlady, plynulé vytváření avatarů AI nebo dosažení přirozeně znějící řeči, a výběr se vám zúží.
Pokud jde o správu video workflow, nic nepřekoná ClickUp. Je to ideální software pro udržení všeho pod kontrolou.
ClickUp Clips můžete použít k nahrávání ukázek produktů nebo k sladění geograficky rozptýlených týmů ohledně projektových plánů a cílů. ClickUp Brain automaticky přepisuje všechny klipy, což usnadňuje vyhledávání a přístup k konkrétním informacím.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a změňte způsob, jakým komunikujete se svým publikem pomocí videí.