8 nejlepších softwarových nástrojů pro správu prodejního obsahu

Cesta od přilákání potenciálních zákazníků až po uzavření prodeje může být dlouhá. Váš prodejní tým potřebuje správný obsah – perfektní prezentaci, případovou studii nebo následné e-maily – připravený pro každou fázi úspěšné konverze.
Software pro správu prodejního obsahu vám může pomoci se správným vstupem. Tyto platformy organizují váš obsah a umožňují vašemu prodejnímu týmu doručovat působivé, přizpůsobené zprávy v každé fázi prodejního procesu. V tomto článku vysvětlím osm nejlepších nástrojů pro správu prodejního obsahu, které vašemu týmu pomohou uzavřít obchody rychleji.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu prodejního obsahu?
Zde jsou funkce, které musíte zvážit při výběru systému pro správu prodejního obsahu.
Snadný přístup k obsahu
Nástroj pro správu prodejního obsahu by měl nabízet intuitivní vyhledávací funkce a přehledné knihovny obsahu, díky nimž bude vše snadno dostupné. Když mají vaši obchodní zástupci snadný přístup k správným materiálům, mohou se soustředit na uzavírání obchodů.
Analýza v reálném čase
Znalost toho, jak potenciální zákazníci reagují na váš obsah, vám pomůže vylepšit strategii správy obsahu pro prodej. Hledejte software, který poskytuje analýzu využití obsahu a zapojení v reálném čase. Díky tomu uvidíte, co rezonuje s vaším publikem, a můžete podle toho upravit svůj přístup, což vám pomůže udržet si náskok v plnění prodejních cílů.
Přizpůsobení obsahu
Obecný obsah málokdy vede k uzavření obchodu. Správný nástroj umožní vašemu týmu přizpůsobit prodejní materiály pro každého potenciálního zákazníka, od prezentací až po následné e-maily. Díky této flexibilitě budou vaše sdělení relevantní a působivá, což vašemu týmu zajistí výhodu v každém rozhovoru.
Škálovatelnost
S růstem vaší firmy by měl růst i váš systém pro správu obsahu a prodeje. Škálovatelná platforma vám umožní přidávat další obsah, uživatele a funkce, aniž by to mělo negativní vliv na prodejní výkonnost.
8 nejlepších softwarů pro správu prodejního obsahu
Podívejme se na osm nejlepších softwarů pro správu prodejního obsahu, jejich funkce, omezení a ceny:
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu prodeje a spolupráci)
Ještě donedávna čelil můj prodejní tým běžnému, ale nákladnému problému – pracoval izolovaně. Každý obchodní zástupce vytvářel a používal materiály, které často nebyly v souladu s nejnovějšími sděleními. Tato nesouladnost vedla k záměně a zpožděným reakcím na potenciální zákazníky. Zmeškali jsme příležitosti a obchodní dohody nevyšly.
ClickUp mi pomohl tuto výzvu překonat. Díky řešení pro správu prodejních projektů ClickUp má každý přístup k nejnovějším prodejním obsahům a naše sdělení jsou sladěná. Výsledek? Vyšší konverze, zefektivněné pracovní postupy a jednotnější přístup k uzavírání obchodů.
ClickUp Docs je ideální pro organizaci prodejních materiálů na jednom centrálním místě s možností vyhledávání. Použil jsem jej k vytvoření složek a podsložek, do kterých jsem uložil prezentační materiály, prodejní plány, prodejní příručky, případové studie a vše je snadno přístupné pomocí rychlého vyhledávání.
Navíc můžete okamžitě sdílet dokumenty se svým týmem a upravovat obsah prodeje v reálném čase. Obchodní zástupci mohou dokonce propojit konkrétní dokumenty se svými úkoly, aby měli v kritických momentech po ruce ten nejrelevantnější obsah.
Chcete sledovat, co se děje s vaším prodejním obsahem? Použijte ClickUp Dashboards a získejte přehled o výkonu vašeho prodejního obsahu v reálném čase.
Vlastní widgety mi pomáhají sledovat, které prodejní dokumenty jsou připojeny k úkolům a jaký je jejich stav v procesu. I když se nejedná o specializovaný nástroj pro analýzu obsahu, poskytuje praktické informace tím, že ukazuje, jak obsah přispívá k uzavření obchodů nebo kde dochází k úzkým hrdelům.
Řešení CRM od ClickUp pomáhá zobrazit prodejní pipeline, sledovat zapojení zákazníků a analyzovat obchody. Takto můžete zjistit, které prezentace nebo prodejní kampaně vedly k vyšším konverzím, a podle toho vylepšit svůj prodejní obsah.
Šablony ClickUp dále zjednodušují vytváření a opakované používání personalizovaných prodejních materiálů. Ať už se jedná o vlastní návrh nebo sled e-mailů, šablony zajišťují konzistenci a zároveň poskytují vašemu týmu flexibilitu při úpravách obsahu pro konkrétní klienty nebo fáze prodejního cyklu.
Doporučuji šabl onu ClickUp Content Management Template, která vám umožní organizovat a sledovat váš prodejní obsah. Pomáhá vašemu týmu spravovat všechny fáze obsahu, od vytvoření po distribuci, a zajišťuje, že vaše sdělení zůstávají relevantní a v souladu s vaší prodejní strategií. Je ideální pro přizpůsobení strategií správy prodejního obsahu na základě konkrétních klientů nebo fází prodejního cyklu, přičemž vše zůstává organizované a snadno přizpůsobitelné.
A konečně, s růstem prodejního týmu nám ClickUp Spaces umožňuje hladce spravovat různé oddělení, týmy nebo projekty. Mohu vytvářet specifické pracovní prostory pro různé prodejní jednotky nebo produktové řady, čímž zajistím, že všichni zůstanou organizovaní, aniž by docházelo ke zpomalení platformy.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Time Tracking : Sledujte, jak dlouho trvá vytvoření nebo správa konkrétních prodejních materiálů pomocí funkce Time Tracking od ClickUp. To pomáhá zvýšit efektivitu a poskytuje přehled o tom, kde lze čas lépe využít, čímž se tvorba obsahu stává plynulejším procesem.
- ClickUp Automations : Nastavte si pracovní postupy pro schvalování obsahu pomocí ClickUp Automations. Například když je obsah schválen, může být okamžitě přesunut do další fáze prodejního procesu, což šetří čas a snižuje manuální práci.
- ClickUp Goals : Propojte úkoly správy obsahu přímo s většími prodejními cíli pomocí ClickUp Goals. Tím zajistíte, že váš tým zůstane soustředěn na konečný cíl, a pomůžete tak upřednostnit obsah, který posune vaše prodejní aktivity kupředu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při používání ClickUp zpočátku čelit určitým obtížím, a to díky široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Highspot (nejlepší pro organizaci a optimalizaci obsahu prodeje založenou na umělé inteligenci)
prostřednictvím Highspot
Highspot je výkonná platforma pro správu prodejního obsahu, která pomáhá prodejním a marketingovým týmům soustředit se na svůj obsah a udržet si přehled. Jednou z funkcí, kterou oceňuji, je vyhledávání založené na umělé inteligenci, které pomáhá obchodním zástupcům rychle filtrovat obsah na základě osobností kupujících, fází prodeje nebo dokonce geografické polohy.
Místo ztrácení času procházením obsahu mohou obchodní zástupci klást otázky nebo použít filtry, aby získali to, co potřebují. Highspot také přizpůsobuje obsah cestě kupujícího. Poskytuje kontextové popisy, návody a dokonce i recenze od kolegů, aby obchodní zástupci věděli, jak obsah efektivně využívat.
Nejlepší funkce Highspot
- Sledujte, jak jsou prodejní obsahové zdroje využívány a jaký mají dopad na obchody, což vám umožní optimalizovat strategii pomocí komplexních dashboardů.
- Automatizujte organizaci obsahu a generování metadat a zajistěte, aby všechna aktiva byla správně spravována a aktualizována.
- Rychle vytvářejte prezentace na míru tím, že budete kurátorovat personalizované obsahové zážitky a navrhovat nejvýkonnější aktiva.
Omezení Highspot
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi.
Ceny Highspot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Highspot
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
3. Seismic (nejlepší pro personalizované doručování obsahu prodeje a informace v reálném čase)
prostřednictvím Seismic
Platforma pro správu prodejního obsahu společnosti Seismic zefektivňuje prodejní operace. Funkce Discover například nabízí vyhledávání v aplikaci a inteligentní doporučení v kontextu, což prodejcům usnadňuje vyhledání přesně toho prodejního materiálu, který potřebují.
K dispozici je také funkce přizpůsobení, která týmům umožňuje kontrolovat, jakou míru flexibility chtějí při přizpůsobování obsahu povolit. Zajišťuje, že knihovna obsahu je vždy aktuální, a zároveň nabízí prodejcům přizpůsobené možnosti, aby mohli materiály podle potřeby upravovat.
Nejlepší funkce Seismic
- Vytvořte flexibilní knihovnu obsahu, která prodejcům umožní přizpůsobit obsah
- Snadno dostupné informace poskytují odpovědi na dosah ruky každého obchodního zástupce.
- Sdílejte obsah s kupujícími pomocí odkazů, které zaznamenávají aktivitu, a umožňují týmům efektivněji vytvářet, odesílat a sledovat obsah.
Seismická omezení
- Rozhodování o struktuře back-endu a určení funkcí, které je třeba naučit vaše týmy, může být náročné.
Seismic pricing
- Ceny na míru
Seismická hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. Paperflite (nejlepší pro sledování zájmu potenciálních zákazníků)
prostřednictvím PaperFlite
Paperflite je dobrý nástroj pro organizaci a distribuci obsahu prodejních projektů. Pomáhá sledovat, jak potenciální zákazníci reagují na vaše materiály. Můžete vidět, kdy a jak interagují s vaším obsahem, což vám poskytne přehled o tom, co funguje a kde možná budete muset upravit svůj přístup.
Další funkcí, která se mi líbí, je možnost vytvářet personalizovaná centra obsahu pro každého potenciálního zákazníka. Místo toho, abyste je zahlcovali zdroji, můžete sestavit vlastní kolekci, která přímo odpovídá jejich potřebám.
Nejlepší funkce Paperflite
- Vytvářejte personalizovaná centra obsahu, abyste mohli kurátorovat zdroje přizpůsobené každému potenciálnímu zákazníkovi.
- Sdílejte obsah prodeje snadno prostřednictvím přizpůsobitelných odkazů a zajistěte, aby potenciální zákazníci dostali správný obsah ve správný čas.
- Získejte podrobné analýzy výkonu vašich prodejních materiálů.
Omezení Paperflite
- V nástroji chybí několik integrací.
Ceny Paperflite
- Cena začíná na 50 USD za uživatele, minimálně pro pět uživatelů.
Hodnocení a recenze Paperflite
- G2: 4,7/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
Další informace: Bezplatné šablony znalostní báze v aplikaci Word a ClickUp
5. Showpad (nejlepší pro sladění prodeje a marketingu s jednoduchým přístupem k obsahu)
prostřednictvím Showpad
Showpad je dobrou volbou pro zvýšení produktivity prodeje a zajištění toho, aby vaše týmy měly k dispozici ty správné nástroje. Umožňuje vašim týmům zabývajícím se příjmy zůstat v souladu tím, že shromažďuje veškerý obsah prodeje na jednom snadno přístupném a bezpečném místě.
Marketingové týmy mohou v Showpadu snadno nahrávat, aktualizovat a distribuovat obsah, zatímco prodejní týmy mohou během několika sekund najít to, co potřebují, a hladce to sdílet s kupujícími. Showpad také poskytuje praktické informace o využití obsahu a zapojení uživatelů, které pomáhají optimalizovat prodejní strategie.
Nejlepší funkce Showpadu
- Vytvořte jediný zdroj pravdivých informací, kde týmy zabývající se příjmy mohou snadno najít, spravovat a distribuovat vysoce účinný obsah v požadovaném rozsahu.
- Ovládejte přizpůsobení obsahu a zajistěte soulad s předpisy, okamžitě odstraňujte zastaralé materiály.
- Nasměrujte prodejce k relevantnímu obsahu pro každého kupujícího na základě datových poznatků o zájmech kupujících.
- Optimalizujte kvalitu obsahu pomocí zpětné vazby v reálném čase a metrik zapojení jak od prodejců, tak od kupujících.
Omezení Showpadu
- Funkce pro vytváření reportů by mohly být vylepšeny, aby poskytovaly podrobnější informace.
Ceny Showpadu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Showpadu
- G2: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
6. Brainshark (nejlepší pro sledování připravenosti prodejního týmu)
prostřednictvím Brainshark
Na Brainshark se mi líbí, jak poskytuje obsah pro prodej a zajišťuje, že tým je vždy připraven jej použít. Pomáhá vytvářet interaktivní školicí prezentace s PowerPointy, Google Slides, PDF, nahrávkami obrazovky a webovými stránkami.
Oceňuji funkci hodnocení připravenosti. Ukazuje, jak dobře se tým zabývá obsahem a kdo by mohl potřebovat další podporu. Brainshark také podporuje video a textové coachingové aktivity, takže můžete měřit připravenost obchodních zástupců.
Nejlepší funkce Brainshark
- Vytvořte pro prodejní tým videotréninkový obsah, ke kterému budou mít kdykoli přístup.
- Přidávejte přílohy, vkládejte hypertextové odkazy a zahrňte interaktivní ankety, průzkumy a testové otázky.
- Snadno upravujte stávající obsah, aby prodejní týmy měly vždy k dispozici nejnovější informace.
Omezení Brainshark
- Má omezené možnosti přizpůsobení pro vytváření školicích videí.
Ceny Brainshark
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brainshark
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
7. Mindtickle (nejlepší pro přístup k přizpůsobenému obsahu prodeje)
prostřednictvím MindTickle
Před několika měsíci bylo největší výzvou pro můj tým přeměnit potenciální zákazníky na skutečné zákazníky. Po mnoha pokusech jsem si uvědomil, že problémem bylo používání stejného prodejního argumentu pro všechny zákazníky.
Zaměřili jsme se na vytváření přizpůsobených prodejních argumentů pro potenciální zákazníky na základě jejich problémů. Mindtickle se osvědčil jako platforma pro podporu prodeje. Pomáhá mému týmu získat přístup k správnému marketingovému obsahu a nástrojům potřebným pro různé situace díky pokročilým možnostem vyhledávání a filtrování.
Nejlepší na tom je, že můj tým má přístup k mikro-výukovým videím od odborníků na dané téma a k úryvkům z reálných konverzací, díky kterým může vytvářet úspěšné prezentace.
Nejlepší funkce Mindtickle
- Poskytněte svým prodejcům přístup k nejrelevantnějšímu a nejaktuálnějšímu obsahu pro každou fázi nákupního procesu.
- Využijte doporučení založená na umělé inteligenci a poskytujte každému obchodnímu zástupci personalizovaný obsah.
- Sledujte využití obsahu a zapojení uživatelů, abyste zjistili, které materiály přinášejí výsledky a které je třeba vylepšit.
- Poskytujte interaktivní vzdělávací zážitky s kvízy a certifikacemi, abyste zajistili dokonalé zvládnutí obsahu před interakcí s klienty.
Omezení Mindtickle
- Někteří uživatelé považují jeho reportovací funkce za nedostatečné.
Ceny Mindtickle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindtickle
- G2: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
- Capterra: 4,8/10 (více než 100 recenzí)
8. HubSpot (nejlepší pro sledování interakce s prodejním obsahem)
prostřednictvím Hubspot
HubSpot přistupuje ke správě prodejního obsahu odlišným způsobem, a to spojením obsahu s praktickými poznatky. Jednou z funkcí, kterou považuji za obzvláště užitečnou, jsou integrovaná doporučení obsahu pro každou fázi prodejního trychtýře.
Funkce sledování dokumentů pomáhá budovat knihovnu obsahu pro prodej, takže tým má snadný přístup k vysoce výkonným e-mailům a dalším zdrojům. HubSpot mi také umožňuje sledovat obsah sdílený s potenciálními zákazníky. Posílá oznámení, když potenciální zákazník otevře dokument. Tímto způsobem mohu identifikovat horké potenciální zákazníky a upravit svou prodejní strategii pro potenciální zákazníky s nízkým zájmem.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Vytvořte centralizovanou knihovnu obsahu, která organizuje aktiva pro snadný přístup v každé fázi prodejního trychtýře.
- Získejte doporučení obsahu, která pomohou obchodním zástupcům při interakci s potenciálními zákazníky.
- Sledujte v reálném čase analytické údaje o tom, jak potenciální zákazníci reagují na obsah, což vám umožní rychle upravit strategii.
- Umožněte rychlejší a konzistentní tvorbu obsahu pro prodej pomocí přizpůsobitelných šablon.
Omezení Hubspotu
- Nástroje pro reporting v HubSpot Sales Hub jsou výkonné, ale proces přizpůsobení dashboardu by mohl být uživatelsky přívětivější a intuitivnější.
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Sales Hub Enterprise: 150 USD/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6000 recenzí)
Používejte ClickUp pro správu obsahu prodeje
ClickUp je komplexní řešení, které zjednodušuje správu prodejního obsahu a podporu prodeje. Pomáhá vašemu týmu zůstat organizovaným, efektivním a soustředěným na uzavírání obchodů. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné šablony, dashboardy v reálném čase a plynulá správa úkolů, ClickUp usnadňuje vytváření, sledování a optimalizaci vašich prodejních materiálů.
Ať už rozšiřujete své aktivity nebo vylepšujete strategii prodeje, ClickUp vám poskytne nástroje, které udrží váš tým na správné cestě a přinesou výsledky. Jste připraveni změnit způsob, jakým spravujete prodejní obsah? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a uvidíte, jaký rozdíl to může znamenat pro váš prodejní tým!