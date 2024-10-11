11 nejlepších softwarů pro zaškolení a školení prodejců v roce 2025

Moderní prodejní strategie spočívají v prosazování produktu a poskytování skutečné hodnoty zákazníkům tím, že řešíte jejich problémy. Abyste toho úspěšně dosáhli, potřebujete dobře vybavený a znalý tým, který rozumí problémům zákazníků a jemně je podněcuje.
Školení prodejního týmu však není snadný úkol. Prodejní trenéři mohou mít potíže s předáváním znalostí každému prodejci, který nastoupí do společnosti.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro zaškolení prodejců, které zajistí, že vaši noví zaměstnanci budou díky praktickému školení a hladkému zaškolení připraveni okamžitě se zapojit do práce.
V tomto blogu jsme s týmem ClickUp vybrali 11 různých softwarů pro zaškolování a školení prodejců. Prozkoumáme funkce, omezení a ceny nejlepších nástrojů pro zaškolování prodejců, které jsou dnes k dispozici, abyste mohli pro svůj tým vybrat ten nejvhodnější.
Co byste měli hledat v platformách pro zaškolení prodejců?
Zde jsou klíčové funkce nejlepší platformy pro zaškolení prodejců, na které byste se měli zaměřit:
- Snadné použití: Platforma by měla být jednoduchá, stejně jako vaše oblíbená aplikace. Obchodní manažeři by měli mít možnost rychle nahrávat školicí materiály a noví zaměstnanci by se při jejím používání neměli cítit ztraceni. Program pro zaškolení prodejců by měl být plynulý a přesný, nikoli komplikovaný.
- Přizpůsobení: Ne každý se učí stejným způsobem, proto by dobrá platforma měla nabízet personalizované vzdělávací programy. Ať už zaškolujete někoho s bohatými zkušenostmi nebo někoho, kdo je v oblasti prodeje nováčkem, školení by mělo odpovídat jejich potřebám.
- Automatizace: Dobrá platforma by měla zvládat opakující se úkoly, jako je zasílání připomínek nebo sledování pokroku. Tým se tak může soustředit na osvojování znalostí o produktech a rozvíjení prodejních dovedností, místo aby se zabýval drobnými úkoly.
- Analýza prodeje: Bylo by také skvělé, kdyby platforma sledovala výkonnost prodeje, abyste mohli vidět, jak dobře školení funguje.
- Funkce pro spolupráci: Pokud je váš prodejní tým rozptýlený nebo pracuje na dálku, potřebujete platformu, která pomáhá podporovat soudržné řízení týmu. Hledejte funkce, jako je spolupráce v reálném čase a snadné sdílení zdrojů, aby se onboardování stalo týmovou snahou.
Nyní, když víte, co hledat, podívejme se na nejlepší software pro zaškolování prodejců, který splňuje všechny tyto požadavky!
11 nejlepších platforem pro zaškolení prodejců
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci v oblasti prodeje)
Podle mých zkušeností je ClickUp absolutním zachráncem při organizování projektů a zefektivňování prodejních projektových trychtýřů. ClickUp používám již několik let a díky němu je správa úkolů 10krát snazší, což zase pomáhá rychleji uzavírat obchody.
Představte si například, že řídíte prodejní tým, který spravuje více klientů v různých fázích prodejního procesu. S ClickUp můžete každému zástupci přiřadit úkoly, sledovat stav každé zakázky a prioritizovat potenciální zákazníky na jednom místě.
Přidejte k tomu řadu přizpůsobitelných šablon pro prodej od ClickUp a budete moci provádět vše od generování potenciálních zákazníků až po uzavírání obchodů pomocí několika kliknutí. Pojďme je společně prozkoumat.
Šablona ClickUp pro onboardování prodejců
Zde je návod, jak může šablona ClickUp Sales Onboarding Template změnit pravidla hry pro vaše obchodní zástupce. Díky jasnému plánu a kontrolním seznamům pro klíčové úkoly, jako je stanovení cílů a plánování ukázek, nic nezůstane opomenuto.
Navíc automatizované pracovní postupy zajišťují plynulý chod bez nutnosti neustálého dohledu. Ať už spravujete programy pro zaškolení prodejců nebo plánujete prodejní školení, ClickUp vám to usnadní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Snadno vytvářejte, přidělujte a sledujte prodejní úkoly pro svůj tým, aby všichni byli na stejné vlně a nesli odpovědnost.
- Snadná spolupráce: Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, sdílejte soubory a komunikujte prostřednictvím komentářů a zmínek.
- Vlastní zobrazení: Urychlete růst počtu klientů a zvyšte spokojenost zákazníků pomocí intuitivního CRM systému ClickUp. Zobrazujte úkoly v různých formátech, jako jsou seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení a kalendář, podle preferencí vašeho týmu.
- Automatizace: Nastavte automatizované pracovní postupy, abyste zefektivnili opakující se úkoly, jako je přidělování úkolů nebo odesílání oznámení.
- Integrace: Integrujte ClickUp se svými oblíbenými prodejními nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot, Zapier a mnoho dalších.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou považovat rozsáhlou sadu funkcí ClickUp za příliš složitou, zejména během počátečního nastavení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Mindtickle (nejlepší pro podrobné školení prodeje a koučování výkonu)
Mindtickle je platforma pro zaškolování prodejců, která byla výslovně navržena tak, aby pomohla prodejním týmům rychle a efektivně se rozběhnout. Na této platformě oceňuji zejména to, že nabízí přizpůsobitelné vzdělávací plány a školicí programy.
Navíc školení v oblasti dodržování předpisů zajistí, že všichni budou postupovat správně. Efektivní jsou také funkce pro podporu prodeje . Díky nim je velmi snadné sledovat pokrok, pomáhat týmu zdokonalovat jeho dovednosti a bedlivě sledovat cíle v oblasti tržeb.
Nejlepší funkce Mindtickle
- Podpora prodeje a školení: Komplexní nástroje pro poskytování a správu školicích programů, které zajistí, že noví obchodní zástupci budou mít znalosti o produktech a dovednosti potřebné pro úspěch.
- Koučování prodeje: Nástroje pro koučování v reálném čase pomáhají manažerům prodeje vést své týmy pomocí neustálé zpětné vazby, což zase vede k lepším prodejním výsledkům.
- Inteligence konverzace: Mindtickle analyzuje prodejní konverzace a nabízí poznatky, které mohou prodejní manažeři využít ke zlepšení komunikace a rychlejšímu uzavření obchodů.
- Analytika a dashboardy: Podrobné přehledy a přizpůsobitelné dashboardy pomáhají sledovat připravenost prodeje, výkonnost a celkovou efektivitu školení.
- Index připravenosti prodeje: Jedinečná funkce, která pomáhá vedoucím prodeje měřit a sledovat připravenost jejich prodejního týmu a zajišťuje, že všichni jsou připraveni sebevědomě komunikovat se zákazníky.
Omezení Mindtickle
- Analýza v reálném čase: Uživatelé musí opustit svůj pracovní postup, aby měli přístup k analýzám v reálném čase, což může narušit produktivitu.
- Rozhraní: Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné, zastaralé a neintuitivní.
- Náročnost osvojení: Funkce Mindtickle mohou být příliš komplikované, což vede k náročnému osvojení.
Ceny Mindtickle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindtickle
- G2: 4,7/5 (více než 2 190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
3. Allego (nejlepší pro správu obsahu prodeje a interaktivní koučování)
Chcete zlepšit správu obsahu prodeje? V tomto ohledu mi pomáhá Allego. Nejvíce oceňuji jeho schopnost dodávat relevantní obsah přesně v okamžiku, kdy je potřeba.
Dny, kdy jste museli shánět školicí materiály nebo si pamatovat podrobnosti o produktech, jsou pryč – tyto informace jsou snadno dostupné v Allego. Navíc díky interaktivním funkcím pro koučování platforma udržuje váš tým zapojený a aktivně se učící. Je uživatelsky přívětivá a navržena tak, aby měla skutečný dopad na výkonnost prodeje.
Nejlepší funkce Allego
- Vybavte prodejce obsahem: Poskytněte svému týmu snadný přístup k potřebným informacím právě v okamžiku, kdy je potřebují.
- Školte a koučujte prodejce: Pomozte svému týmu dosáhnout špičkových výkonů díky plynulému učení v průběhu celého dne.
- Propojte prodejce a kupující: Zajistěte, aby váš tým vynikl tím, že nabídnete přizpůsobené a pohodlné zážitky, které si kupující zapamatují.
- Umožněte podnikové vzdělávání: Poskytněte všem zaměstnancům nástroje, znalosti a obsah, které potřebují k úspěchu.
- Analýza konverzací a hovorů: Využijte umělou inteligenci k vylepšení prodejních konverzací pomocí informací v reálném čase a automatizovaného koučování.
Omezení Allego
- Složité nastavení: Časově náročné a obtížné pro administrátory, zejména u větších týmů.
- Nepřehledné rozhraní: Navigace může být složitá a obtížně ovladatelná.
- Omezení mobilní verze: Mobilní aplikace není plně optimalizována pro snadné používání na cestách.
Ceny Allego
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Allego
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Brainshark (nejlepší pro přípravu prodejců a tvorbu školicích materiálů)
Brainshark je navržen tak, aby pomáhal týmům udržet si vysokou výkonnost díky poutavým školicím programům a podrobným hodnotícím kartám připravenosti. Toto řešení pomáhá vašim obchodním zástupcům zlepšit jejich znalosti o produktech a prodejní argumenty – konkrétně to, co potřebují ke zlepšení své výkonnosti.
Jednou z věcí, která mě zaujala, byla snadnost vytváření a poskytování školení na vyžádání. Obchodní manažeři mohou naplánovat strukturované vzdělávací cesty, které provedou nové obchodní zástupce nejdůležitějšími kurzy. Co je na této platformě výjimečné? Integrované nástroje Brainshark pro koučování a strojovou analýzu pomáhají zajistit, že obchodní zástupci obsah pouze neprocházejí, ale skutečně si ho osvojují.
Nejlepší funkce Brainsharku
- Hodnotící karty připravenosti: Získejte přehled o připravenosti svého prodejního týmu sledováním pokroku a výkonu pomocí podrobných hodnotících karet.
- Tvorba obsahu: Vytvářejte vlastní poutavé prezentace obohacené o hlasové prvky s interaktivními kvízy, ankety a dalšími funkcemi.
- Školení a onboardování: Poskytujte vzdělávací programy a kurzy na vyžádání, které se přizpůsobí harmonogramu vašeho týmu.
- Koučování a praxe: Ověřte, zda váš tým zvládl klíčové poselství, pomocí videohodnocení, vzájemných hodnocení a cvičení v podobě hraní rolí.
- Strojová analýza a bodování: Automaticky bodujte a hodnotte videoprezentace a poskytujte svým obchodním zástupcům zpětnou vazbu v reálném čase.
Ceny Brainshark
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brainshark
- G2: 4,4/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
5. WorkRamp (nejlepší pro flexibilitu školení zaměstnanců a zákazníků)
Zjistil jsem, že WorkRamp je flexibilní, zejména pokud jde o podporu vzdělávání zaměstnanců a zákazníků. Začleňujete nové zaměstnance? Snažíte se zdokonalit dovednosti svého současného týmu? Learning Cloud od WorkRamp nabízí nastavení, které vám to umožní.
Platforma se snadno přizpůsobí vašim požadavkům. Můžete například vytvářet přizpůsobené školicí programy, sledovat výkonnost prodeje a hladce ji integrovat s dalšími nástroji, které již používáte. Navíc asistence AI a přizpůsobitelné vzdělávací cesty WorkRamp pomáhají soustředit se na rozvoj správných dovedností, aniž by váš tým byl přetížen.
Nejlepší funkce WorkRamp
- Podpora příjmů: Vybavte svůj prodejní tým přizpůsobenými školicími moduly, které se zaměřují na zlepšení připravenosti prodeje.
- AI asistence a certifikace dovedností: Automatizujte tvorbu obsahu a certifikujte své obchodní zástupce v oblasti prodeje a předvádění produktů, abyste zvýšili produktivitu.
- Cloudové vzdělávání zaměstnanců: Vytvořte kulturu neustálého vzdělávání a rozvoje pomocí nástrojů navržených pro rychlé zdokonalování dovedností vašeho týmu.
- Tvorba obsahu a bezpečnost: Snadno vytvářejte a spravujte poutavý obsah a zároveň udržujte bezpečnost díky pokročilé ochraně dat.
- Pokročilé reportování: Sledujte pokrok svých školicích programů a prokažte návratnost investic pomocí přizpůsobených dashboardů a podrobných analýz.
Ceny WorkRamp
- Ceny na míru
Omezení WorkRamp
- Omezené možnosti přizpůsobení: Některé funkce, jako je přizpůsobení vzdělávacího plánu, jsou omezené a vyžadují ruční aktualizace.
- Škálovatelné reportování: S růstem týmů může být vytváření komplexních reportů bez dalších úprav náročné.
- Omezení SCORM a xAPI: Kurzy SCORM mohou být nekonzistentní a platforma v současné době nepodporuje xAPI, což omezuje pokročilé sledování obsahu.
Hodnocení a recenze WorkRamp
- G2: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
6. Continu (nejlepší pro plynulé školení prodejců a sledování pokroku v reálném čase)
Continu je také řešením LMS (systém pro správu výuky), které však výrazně usnadňuje školení prodejců. Je navrženo tak, aby pomohlo vašemu prodejnímu týmu rychle se zaučit a uzavřít obchody rychleji.
S Continu je vytváření programů pro školení prodejců snadné. Můžete snadno vytvářet vlastní kurzy, ukládat všechny školicí materiály na jednom místě a sledovat výkonnost svých obchodních zástupců v reálném čase. Je to jako mít osobního asistenta, který spravuje vaše školení, ale bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce Continu
- Učební pracovní postupy: Continu vám umožňuje automatizovat školení prodejců, aby vaši obchodní zástupci dostávali správné lekce ve správný čas, aniž byste museli dohlížet na každou fázi.
- Personalizované učení: Ne každý se učí stejným způsobem a Continu to ví. Můžete vytvořit vzdělávací plány přizpůsobené každému obchodnímu zástupci, týmu nebo oddělení.
- Sledování v reálném čase: Chcete vědět, jak si vede váš tým? Continu vám poskytuje údaje o jejich pokroku v reálném čase, takže vždy víte, kdo je připraven prodávat a kdo možná potřebuje trochu více pomoci.
- Automatizovaný vzdělávací program: Continu pomáhá vašemu týmu projít strukturovaným vzdělávacím programem, který je automatizovaný – díky tomu se tým drží správného kurzu bez nutnosti velkého manuálního zásahu.
- Integrace: Ať už váš tým používá Salesforce, Zoom nebo Google Calendar, Continu se hladce integruje se všemi oblíbenými nástroji.
Neustálá omezení
- Problémy s navigací: Někteří uživatelé uvádějí, že orientace na platformě může být poněkud složitá, pokud je na ní velké množství obsahu.
- Rozhraní: Někteří uživatelé se domnívají, že by bylo vhodné aktualizovat design, aby vypadal moderněji.
- Zákaznická podpora: Většina podpory probíhá prostřednictvím e-mailu a uživatelé by uvítali rychlejší možnosti, jako je živý chat.
Kontinuální cenová politika
- Ceny na míru
Průběžné hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. 360Learning (nejlepší pro společné učení a školení vedené kolegy)
Na týden jsem se přihlásil na 360Learning, abych otestoval jeho potenciál. Od podpory prodeje po onboarding, 360Learning vybavuje obchodní zástupce nástroji, které potřebují ke správě svých prodejních kanálů.
Díky 360° učení můžete vytvářet poutavé školicí programy. Jsou interaktivnější a více zaměřené na tým – nejde o obecné přednášky shora dolů. Namísto toho se vaši obchodní zástupci mohou učit jeden od druhého. Díky zpětné vazbě v reálném čase mohou vedoucí prodeje poskytovat koučink přesně v okamžiku, kdy je to potřeba.
Nejlepší funkce 360Learning
- Praktický coaching: Rozšiřte interní coaching pomocí videozáznamů, individuální zpětné vazby a spolupráce s kolegy, díky čemuž se školení prodeje stane nepřetržitým interaktivním procesem.
- Gamifikace: Udržujte motivaci obchodních zástupců pomocí gamifikovaných vzdělávacích zážitků, včetně úspěchů a zdravé soutěže.
- Integrace: Díky integraci se Salesforce mají obchodní zástupci přístup k obsahu školení přímo ze svého CRM, takže se učení stává součástí jejich pracovního postupu.
Omezení platformy 360Learning
- Přizpůsobení: Někteří uživatelé mají pocit, že platforma by mohla nabízet více možností přizpůsobení, zejména pro rozsáhlé vzdělávací iniciativy.
- Zákaznická podpora: Ačkoli je obecně velmi vstřícná, někteří uživatelé shledali, že by se dostupnost zákaznické podpory mohla zlepšit.
- Funkce vyhledávání: Několik uživatelů uvedlo, že funkce vyhledávání by mohla být lepší.
Ceny 360Learning
- Týmový plán: 8 $ za uživatele/měsíc (až 100 uživatelů)
- Obchodní plán: Vlastní
Hodnocení a recenze 360Learning
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 390 recenzí)
8. TalentLMS (nejlepší pro snadno použitelné školení prodeje a gamifikované učení)
TalentLMS je navržen tak, aby školení prodejců bylo snadné a efektivní. Pokud například zaškolujete novou skupinu obchodních zástupců, TalentLMS vám umožní rychle nastavit personalizované školicí moduly, které zahrnují vše od znalostí o produktech až po prodejní techniky.
Gamifikační prvky, jako jsou odznaky a žebříčky, přidávají zábavný soutěžní prvek, který motivuje vaše obchodní zástupce k tomu, aby zůstali zapojení a snažili se zlepšovat. Díky sledování pokroku v reálném čase můžete rychle identifikovat nejlepší pracovníky a ty, kteří potřebují další koučování.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Vzdělávání na vyžádání: Dejte svému týmu svobodu učit se, kdykoli se jim to nejlépe hodí. Ať už během přestávky nebo mezi hovory s klienty, mohou podle svého rozvrhu přistupovat k prodejním kurzům, kvízům a videím.
- Gamifikace: Oživte proces učení body, odznaky a žebříčky. Tím udržíte motivaci svého týmu zapojit se do studia materiálu a zlepšovat své dovednosti.
- Podrobné reporty a analytika: Sledujte pokroky svého týmu pomocí reportů v reálném čase, které zdůrazňují, co funguje a kde je třeba provést zlepšení.
Omezení TalentLMS
- Funkce přizpůsobení: Někteří uživatelé se domnívají, že by bylo výhodné mít větší flexibilitu při hromadných akcích a přiřazování certifikátů.
- Uživatelská zkušenost: Rozhraní může působit trochu zastarale a zasloužilo by si modernizaci.
- Dostupnost podpory: Uživatelé nižších tarifů mohou pociťovat potřebu přímějších komunikačních možností, jako je živý chat nebo telefonická podpora.
- Omezené možnosti kvízu: Funkce kvízu by mohly nabídnout větší rozmanitost a flexibilitu pro vytváření zajímavých a různorodých typů otázek.
Ceny TalentLMS
- Základní tarif: 69 $/měsíc
- Růstový plán: 109 $/měsíc
- Pro plán: 139 $/měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,6/5 (více než 720 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 530 recenzí)
9. iSpring Learn (nejlepší pro rychlé zaškolení a zdokonalení prodejních dovedností)
Pokud hledáte platformu, která poskytuje rychlé a praktické školení a zároveň udržuje zájem vašeho týmu, je iSpring Learn dobrou volbou. Jedná se o efektivní software pro zaškolování zaměstnanců, rozvoj dovedností a certifikaci bez zbytečných komplikací.
Můžete vytvořit školicí program od základů nebo rozšířit stávající program a iSpring Learn se perfektně přizpůsobí. Tato platforma se vyznačuje jednoduchým používáním, zejména pro administrátory, kteří spravují více úkolů. Automatická připomenutí a sledování výkonu v reálném čase navíc usnadňují monitorování pokroku vašeho týmu.
Nejlepší funkce iSpring Learn
- Správa obsahu: Snadno nahrávejte a organizujte různé typy obsahu do strukturovaných vzdělávacích programů.
- Vzdělávací programy: Kombinujte kurzy a hodnocení do flexibilních, postupných vzdělávacích programů.
- Kompatibilita se standardem SCORM: Plně podporuje standardy SCORM 1. 2 a 2004 pro bezproblémovou kompatibilitu s externím obsahem.
- Reporting v reálném čase: Získejte přístup k podrobným metrikám výkonu, abyste mohli sledovat pokrok a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Gamifikace: Motivujte týmy pomocí bodů, odznaků a žebříčků pro přátelskou soutěž.
Omezení iSpring Learn
- Omezené možnosti přizpůsobení: Branding je k dispozici, ale hlubší přizpůsobení rozvržení není možné.
- Překladatelské nástroje: Neobsahuje vestavěné překladatelské nástroje; pro vícejazyčný obsah je nutná integrace třetích stran.
- Omezení SSO: Funkce SSO může být při správě více organizací omezující.
- Funkce role-play: Simulace role-play vyžadují iSpring Suite Max, což může zvýšit náklady.
Ceny iSpring Learn
- Startovací plán: 3 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Obchodní plán: 4 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Vlastní plán: Pro podniky nebo ty, kteří potřebují instalaci na místě
Hodnocení a recenze iSpring Learn
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
10. SmartWinnr (ideální pro zvýšení prodejní výkonnosti a zapojení)
SmartWinnr nabízí moderní přístup k prodejní výkonnosti, který kombinuje soutěže v reálném čase, sledování motivace a video koučink na jedné platformě.
S SmartWinnr můžete celý proces prodeje proměnit v hru. Ať už sledujete soutěže, poskytujete koučování na cestách nebo spravujete motivační plány, SmartWinnr promění prodej v soutěživý a poutavý zážitek.
Nejlepší funkce SmartWinnr pro prodejní týmy
- Prodejní soutěže: Podpořte soutěživost pomocí dlouhodobých soutěží, okamžitých výzev nebo regionálních turnajů. Obchodní zástupci mohou kdykoli zkontrolovat žebříčky a udržet si tak vysokou motivaci.
- Prodejní pobídky: Zjednodušte složité odměňovací plány pomocí nástroje pro tvorbu vzorců SmartWinnr. Spravujte struktury výplat, automatizujte odsouhlasení a snadno řešte výjimky.
- Video coaching: Obchodní zástupci mohou nahrávat své prezentace, získávat okamžitou zpětnou vazbu a zlepšovat své výkony. Jedná se o snadný způsob, jak zdokonalit své dovednosti a posílit sebevědomí.
- Roleplaye s umělou inteligencí: Roleplaye v reálném čase řízené umělou inteligencí pomáhají obchodním zástupcům procvičovat prodejní scénáře v realistickém prostředí a zdokonalovat své dovednosti.
- SmartFeeds: Poskytujte klíčové informace o produktech a přehledy o trhu v krátkých mikro-lekcích, aby byl váš tým vždy informovaný a připravený.
Omezení SmartWinnr
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ačkoli je SmartWinnr nabitý funkcemi, může být z hlediska přizpůsobení poněkud složitý, zejména pokud jde o administrátorské panely a přehledy.
- Složité počáteční nastavení: Správci mohou zpočátku považovat naučení se za náročné, zejména při konfiguraci uživatelských skupin nebo nastavování podrobných plánů koučování.
Ceny SmartWinnr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SmartWinnr
- G2: 4,9/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Trainual (nejlepší pro zefektivnění školení zaměstnanců a centralizaci znalostí)
Zapomeňte na nekonečné PDF soubory, e-maily nebo zastaralé tabulky. Trainual organizuje všechny postupy, úkoly a informace vaší společnosti do jedné platformy.
Už nemusíte hádat, kdo co ví a zda váš tým absolvoval požadované školení. Trainual je řešením pro malé i rostoucí podniky.
Nejlepší funkce Trainual
- Dokumentace založená na umělé inteligenci: Rychle vytvářejte nové školicí materiály nebo nahrajte stávající dokumenty, soubory PDF a videa. Vše uspořádejte podle oddělení, role nebo umístění pro snadný přístup.
- Automatizované zaškolování: Přiřazujte školení podle role a snadno sledujte pokrok. Trainual zajistí, že noví zaměstnanci budou mít od prvního dne vše, co potřebují.
- Interaktivní vzdělávací programy: Vytvářejte poutavá školení s videi, kvízy a přizpůsobenými programy. Sledujte míru dokončení, aby všichni zůstali na správné cestě.
- Centralizovaná znalostní báze: Ukládejte všechny firemní zásady, procesy a často kladené otázky na jednom místě. Vyhledávání založené na umělé inteligenci také poskytuje okamžité odpovědi.
Omezení platformy Trainual
- Omezené možnosti přizpůsobení: Někteří uživatelé považují možnosti formátování dokumentů a výběr fontů za poněkud omezené.
- Naučit se pracovat s platformou pro velké týmy: Strukturování obsahu pro větší týmy může zabrat nějaký čas, ale zákaznická podpora je velmi vstřícná a ochotná pomoci.
Ceny Trainual
- Malý tarif: 249 $/měsíc (až 25 zaměstnanců)
- Střední tarif: 279 $/měsíc (až 50 zaměstnanců)
- Růstový plán: 419 $/měsíc (až 100 zaměstnanců)
- Ceny na míru: K dispozici pro organizace s více než 101 zaměstnanci.
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
Začleňte ClickUp do svého prodejního školení
Verdikt je jasný: nejlepší zkušenosti s onboardováním prodejců přinášejí nástroje, které se více zaměřují na tvorbu hodnot a spolupráci. Přestože jsem zhodnotil 11 takových nástrojů, každý z nich má své silné stránky a je vhodnější pro požadavky jednotlivých prodejních týmů.
Neexistuje žádný univerzální software pro školení prodejců.
ClickUp je však vysněným nástrojem, který nabízí vše pod jednou střechou – od onboardingu prodejců až po řízení projektů. Výkonné funkce ClickUp pro správu úkolů, nástroje pro spolupráci, automatizace a poznatky založené na umělé inteligenci pomáhají uživatelům snadno spravovat jejich prodejní kanály.
Ať už jde o přidělování úkolů, sledování obchodů nebo shromažďování informací v reálném čase pomocí funkcí založených na umělé inteligenci, ClickUp vám poskytuje flexibilitu a sílu, které vám pomohou zlepšit proces onboardingu prodejců.
Jste připraveni prodávat více? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!