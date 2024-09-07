Jak najímat zahraniční zaměstnance: Praktický průvodce pro profesionály v oblasti náboru

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout obecné rady a osvědčené postupy týkající se najímání zahraničních zaměstnanců. Nemá nahrazovat odborné právní nebo finanční poradenství.
Věděli jste, že Google má více než 100 000 zaměstnanců mimo USA? Ale proč by technologická společnost se sídlem v Kalifornii chtěla najímat globální tým mezinárodních zaměstnanců?
Důvod je následující: globální tým jim pomáhá získat přístup k větší a bohatší zásobě talentů, poskytuje konkurenční výhodu, přináší nové perspektivy a kultury, umožňuje vstup na dosud nevyužité mezinárodní trhy a pomáhá zlepšit produktivitu týmů pracujících nepřetržitě.
Díky velkému časovému rozdílu mohou přesně navázat tam, kde jste skončili. Jak si dokážete představit, vaše organizace tak může pracovat dvakrát rychleji a dokončit projekty.
Globální přítomnost je jednou z mnoha výhod zaměstnávání pracovníků na mezinárodní úrovni.
Najímání zahraničních pracovníků navíc pomáhá 86 % malých a středních podniků řídit náklady a obsazovat volná pracovní místa. Tato strategie také pomáhá 58 % malých a středních podniků, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
V tomto článku se budeme zabývat tím, proč byste měli najímat zahraniční pracovníky, jaké jsou různé náborové kanály a jak můžete tento proces zjednodušit pomocí nástroje pro řízení projektů ClickUp.
Proč zaměstnávat zahraniční zaměstnance?
Americký autor Jim Collins jednou řekl: „Lidé nejsou vaším nejdůležitějším aktivem. Tím jsou ti správní lidé.“
Zde jsou čtyři důvody, proč zaměstnavatelé hledají „správné“ zaměstnance pro práci na dálku za hranicemi:
1. Větší rozmanitost, lepší výkonnost
Rozmanitost se stala módním slovem v celém odvětví, ale je to mnohem víc než jen to.
Studie společnosti McKinsey z roku 2020 zjistila, že společnosti, které jsou lídry v oblasti etnické a kulturní rozmanitosti, překonaly své konkurenty v ziskovosti o 36%.
Důvod je jednoduchý. Širší výběr talentů, nové nápady a specializované dovednosti. Pomáhá také zaměstnancům a novým uchazečům o zaměstnání vnímat příznivě společnosti, které se více zavázaly k diverzitě, rovnosti a inkluzi (DEI).
Zaměstnanci si přirozeně vybírají společnosti s progresivním přístupem k DEI. Není to výhodné jak pro zaměstnance, tak pro společnosti?
2. Zahraniční zaměstnanci pracující na dálku zvyšují produktivitu organizace
Je přirozené, že najímání zahraničních pracovníků zvyšuje produktivitu zaměstnanců ve všech časových pásmech po celém světě a pomáhá také s jejich udržením, zejména pokud jste pracovištěm, které upřednostňuje práci na dálku.
Vzhledem k tomu, že je v sázce tolik, mnoho malých a středních podniků se snaží přeměnit nezávislé zahraniční dodavatele na zahraniční zaměstnance na plný úvazek, aby mohli využít této obrovské příležitosti.
Věděli jste, že: Globální kontingentní pracovní síla vygenerovala v roce 2021 171,5 bilionu dolarů a do roku 2031 by měla dosáhnout 465,2 bilionu dolarů. 2. Globální nábor otevírá dveře novým talentům.
Překročením hranic své země a najímáním zahraničních pracovníků získávají společnosti přístup k širšímu okruhu kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců.
3. Rychlejší expanze díky zahraničním pracovníkům
Podniky neustále hledají nové regiony, kde by mohly rozšířit své obchodní aktivity.
Přemístění stávajících zaměstnanců do těchto nových lokalit však může být obtížné. Pro ně je najímání zahraničních zaměstnanců ideálním řešením, protože umožňuje společnostem získat v těchto regionech místní výhodu.
Proces najímání zahraničních zaměstnanců
Pokud jste přesvědčeni o výhodách najímání mezinárodních zaměstnanců, pojďme se nyní podívat na to, „jak na to“.
S tolika pracovními portály, geografickými regiony a možná tisíci ideálních kandidátů, z nichž si můžete vybírat – jaký je nejlepší způsob, jak najímat globální talenty?
Zde je několik kroků, které byste měli dodržet:
Krok 1: Vytvořte komplexní popis pracovní pozice
Nejdůležitější součástí najímání mezinárodních zaměstnanců je vědět, koho hledáte. Lepší popisy pracovních pozic vedou k pozitivním reakcím u 75 % uchazečů.
Pokud jde o mezinárodní pracovní nabídky, trochu průzkumu může být velmi užitečné. Podívejte se, jak jiné domácí nebo mezinárodní společnosti ve vašem odvětví sestavují své popisy pracovních pozic (jen pro malou inspiraci).
Nezapomeňte jasně definovat požadované kvalifikace, dovednosti a zkušenosti.
Poté se zaměří na kulturní přizpůsobivost, jazykové znalosti a schopnosti mezikulturní spolupráce.
Krok 2: Vyberte region, ze kterého chcete své kandidáty
Poté, co si vytvoříte profil ideálního kandidáta, musíte se rozhodnout, z které zahraniční lokality chcete zahraničního zaměstnance přijmout.
💡Profesionální tip: Než se pustíte do konkrétních zahraničních zemí, zeptejte se sami sebe:
- Jaká je tolerance vaší společnosti vůči časovým rozdílům?
- Jaké konkrétní dovednosti nebo odborné znalosti hledáte?
- Jaký je váš rozpočet na platy a benefity?
- Existují konkrétní odvětví nebo sektory, na které se chcete zaměřit?
Dalšími věcmi, které je třeba mít na paměti, jsou místní pracovní zákony, pracovní povolení a vízové předpisy, aby byla zajištěna shoda s právními předpisy. K tomuto účelu můžete využít zdroje, jako je zpráva „Where to Hire“ společnosti Remote.
Krok 3: Pomoc mohou poskytnout mezinárodní náborové kanály
Globální pracovní portály jsou často skvělým místem, kde můžete zahájit proces mezinárodního náboru. Pomáhají vám filtrovat mezinárodní kandidáty na základě odvětví a profesních sítí, takže můžete oslovit globální talentovou základnu.
Spolupráce s personálními agenturami specializujícími se na mezinárodní nábor však může také výrazně zlepšit váš náborový proces.
Pokud plánujete spolupracovat s mezinárodní personální agenturou, vyberte si ji na základě dvou faktorů:
- Vaše odvětví
- Země, ve které chcete zaměstnance najímat
Například: Personální agentury specializující se na IT zaměstnance z Indie vám mohou pomoci najít ty nejlepší místní talenty v tamějším IT odvětví, na rozdíl od agentur, které vyhledávají kandidáty z různých odvětví po celém světě.
Krok 4: Proveďte videorozhovory a e-schůzky s kandidáty
Jak poznáte, že jste našli toho správného člověka?
Neexistuje žádná jednoduchá odpověď, ale mnoho personalistů vám řekne, že řeč těla a sebevědomí uchazeče jsou dobrými ukazateli jeho vhodnosti a způsobilosti.
To však nelze posoudit prostřednictvím e-mailů nebo textových zpráv. Ale co videorozhovor? I když to možná není tak dobré jako osobní rozhovor, je to nejbližší alternativa.
Zejména po zahájení procesu pohovorů vám videohovory mohou pomoci napodobit prostředí osobních setkání.
🧠 Věděli jste, že: Statistiky ukazují, že videotechnologii využívá nejméně 60 % manažerů a náborářů. Průzkum mezi 506 společnostmi odhalil, že 47 % z nich využívá videohovory ke zkrácení doby náboru a 22 % by je zvážilo pro pohovory s uchazeči, kteří nejsou místní.
Porozumění nákladům a právním aspektům mezinárodního najímání zaměstnanců
Nyní, když jsme si popsali proces najímání zahraničních zaměstnanců, je čas přejít k nejdůležitější (a nejobtížnější) části naší diskuse – nákladům a právním aspektům spojeným s mezinárodním najímáním.
Výše platu závisí na zemi původu zaměstnance.
Věc se má takto: Softwarový inženýr v San Franciscu může mít vyšší plat než ten v Manile na Filipínách, a to kvůli vyšším životním nákladům v USA. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé nabízeli konkurenceschopné platové podmínky, aby přilákali a udrželi místní talenty.
Při najímání mezinárodních zaměstnanců je však nutné přizpůsobit mzdu životním nákladům v zemi daného zaměstnance. Tento přístup zajišťuje spravedlnost a udržuje kupní sílu zahraničních zaměstnanců v různých regionech.
Úloha pracovních povolení a víz při najímání zahraničních zaměstnanců
V Evropské unii je modrá karta běžným pracovním povolením pro vysoce kvalifikované občany ze zemí mimo EU, zatímco ve Spojených státech je pro specializované pracovníky běžné vízum H-1B.
Pokud ještě nevíte, jaká pracovní povolení a víza budete potřebovat, je důležité se před rozhodnutím o mezinárodním náborovém plánu poradit a spolupracovat s odborníky na imigraci nebo právními experty.
🧠 Nezapomeňte: Požadavky se v jednotlivých zemích výrazně liší a jako zaměstnavatel musíte vždy zajistit, aby váš náborový proces byl v souladu s platnými předpisy.
Globální řešení mzdové agendy mohou zjednodušit správu mezd.
Dobře, dokončili jste pohovory, vybrali kandidáty a stanovili jejich platové podmínky – ale teď váháte nad další otázkou.
Jak platíte svým zahraničním zaměstnancům?
Správa mezd a daní z příjmů pro globální pracovní sílu může být pro společnosti často velkou výzvou. Důvodem jsou rozdíly v mezinárodních pracovních zákonech a daňových předpisech v jednotlivých zemích.
Řešení může být tak jednoduché, jako využití služeb globálního poskytovatele mzdového účetnictví, který dokáže spravovat vaše mzdy v různých zemích. Proveďte důkladnou analýzu a zvažte spolupráci s globálním poskytovatelem mzdového účetnictví, který vám zajistí dodržování místních předpisů a specializuje se na daňové zákony jednotlivých zemí.
Řešení jako Deel a Papaya Payroll jsou vynikající pro správu globálních mezd.
Právní požadavky: pracovní certifikace a dodržování daňových zákonů
Najímání zahraničních pracovníků s sebou nese značné právní odpovědnosti.
Například: Společnosti musí pečlivě procházet procesy certifikace pracovní síly, jako je program PERM amerického ministerstva práce, aby se ujistily, že neberou práci kvalifikovaným americkým pracovníkům.
A nezapomeňme na daňové zákony, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. To znamená, že země vašeho zahraničního zaměstnance má pravděpodobně odlišná daňová pravidla než vaše země.
I v tomto případě si najměte nebo využijte služeb důvěryhodného právníka nebo advokátní kanceláře, abyste měli jistotu, že vše, co děláte, je v souladu se zákonem.
Spolupráce s oficiálním zaměstnavatelem (EOR) může být pro vaši společnost zásadním zlomem, protože se postará o veškeré daňové přiznání a administrativní úkoly.
To vám i vašim zahraničním zaměstnancům pomůže soustředit se na to, co je pro vás důležité – na vykonávání vaší práce!
Porozumění zákonům o zaměstnanosti
Když najímáte zaměstnance za účelem budování globální pracovní síly, chcete jim zajistit spravedlivé pracovní podmínky.
Co tedy rozumíme pod pojmem „spravedlivé pracoviště“?
Každá země je jiná. Liší se tedy i místní pracovní právo, pravidla týkající se minimální mzdy, pracovní doby a způsobu, jakým cizí státní příslušníci využívají zaměstnanecké výhody.
Například v Evropě platí směrnice o pracovní době, která vyžaduje 11 hodin nepřetržitého odpočinku každých 24 hodin. Japonská kultura se meanwhile řídí přísnějšími pracovními zákony.
Abyste se ujistili, že postupujete podle nejnovějších verzí předpisů, obraťte se opět na odborníka. Konzultujte s právními specialisty, kteří pravidelně prověřují místní a zahraniční zákony týkající se pracovních povolení.
Přečtěte si také: KPI v oblasti lidských zdrojů – 10 KPI v oblasti HR a příklady
Řešení výzev spojených s najímáním zahraničních zaměstnanců
Najímání mezinárodních zaměstnanců může být pro vás relativně hladký proces, pokud budete postupovat podle pokynů, ale mohou se vyskytnout i některé výzvy.
Většina z nich jsou smluvní a právní výzvy, které lze vyřešit najmutím zkušeného imigračního právníka nebo zapojením právního poradce. Pojďme se na ně podívat a zjistit, jak se s těmito výzvami vypořádat.
Riziko nesprávné klasifikace
Riziko nesprávné klasifikace vzniká, když jsou zahraniční zaměstnanci nesprávně klasifikováni jako nezávislí dodavatelé.
Důsledky jsou nepříznivé – nesprávně zařazení zaměstnanci mohou být nuceni zaplatit vysoké pokuty a v závažných případech mohou přijít o povolení k práci v dané zemi.
K této nesprávné klasifikaci může dojít v důsledku daňových úniků, snižování nákladů na benefity zahraničních zaměstnanců nebo neporozumění různým zákonům o zaměstnanosti a daňovým zákonům.
Například ve Spojených státech ukládá IRS pokuty zaměstnavatelům, kteří nesprávně klasifikují pracovníky, a náklady na nedodržení předpisů mohou být vysoké, často přesahující desítky tisíc dolarů.
Jak se v tom orientovat: Aby se těmto rizikům vyhnuly, mohou společnosti spolupracovat s oficiálním zaměstnavatelem (EOR), který rozumí místním předpisům a může pomoci zajistit dodržování globálních předpisů týkajících se mezd a místních předpisů týkajících se zaměstnanosti.
Riziko trvalého zařízení
Trvalé zařízení (PE) je poněkud technický pojem, proto si jej vysvětlíme na příkladu.
Předpokládejme, že jste najali zahraniční zaměstnance z Dubaje. V Dubaji nemáte fyzickou kancelář, takže vaši zaměstnanci žijí a pracují ze svých domovů. Pokud však dubajská vláda zjistí, že tito zaměstnanci pracují pro vaši společnost po značnou dobu, mohlo by to vést k tomu, že vaší společnosti bude přiznán status stálé provozovny (PE).
Jak to může poškodit vaši organizaci? Riziko PE může vést k dvojímu zdanění, kdy je společnost zdaněna jak ve své domovské zemi, tak v zahraničí, kde působí.
Rozmach práce na dálku vedl vlády k větší ostražitosti při prosazování předpisů týkajících se stálé provozovny. Například v Německu může mít zaměstnanec pracující na dálku někdy za následek vznik stálé provozovny, což znamená, že společnost podléhá místním sazbám daně z příjmů právnických osob, které mohou dosahovat až 30 %.
Jak postupovat: Abyste toto riziko zmírnili, poraďte se s odborníky na místní daňové zákony. Současně spolupracujte s právnickou osobou nebo profesionální organizací zaměstnavatelů (PEO).
Rizika spojená s duševním vlastnictvím
Zde je důvod, proč musíte být opatrní, pokud jde o duševní vlastnictví (IP): může vás potenciálně stát spoustu peněz.
Kolik to stojí? Patentové spory vás mohou stát někde mezi 2,3 a 4 miliony dolarů (nebo i více!).
Při najímání mezinárodních zaměstnanců je klíčová ochrana duševního vlastnictví (IP), protože zákony týkající se duševního vlastnictví se v jednotlivých zemích výrazně liší. Bez řádných smluv by místní zaměstnanci mohli vznést nároky na práva duševního vlastnictví.
Například v Číně je krádež duševního vlastnictví významným problémem. Podle zprávy z roku 2019 stojí krádež duševního vlastnictví americkou ekonomiku ročně mezi 225 a 600 miliardami dolarů.
Jak postupovat: Aby ochránily duševní vlastnictví, měly by společnosti do pracovních smluv zahrnout konkrétní ustanovení, která jasně vymezují vlastnictví duševního vlastnictví. Obzvláště opatrné musí být odvětví jako technologie, finance a výroba.
Překonávání překážek spojených s přestěhováním a požadavků na pobyt
Každá země má vlastní předpisy týkající se přemístění zaměstnanců.
Například: Ve Velké Británii je pro získání víza Tier 2 (obecného) nutné splnit konkrétní mzdové limity a prokázat, že danou pozici nelze obsadit místním pracovníkem.
Jak postupovat: Poskytněte komplexní balíčky pro přestěhování, které zahrnují pomoc s žádostmi o víza, hledáním bydlení a zabydlením se v novém prostředí.
Můžete také navázat spolupráci s odborníky na stěhování a právnickými osobami, které znají místní pracovní právo, abyste měli jistotu, že postupujete v souladu se zákonem.
Osvědčené postupy a strategie pro úspěšné mezinárodní najímání zaměstnanců
Nyní, když máme dobrý přehled o všech procesech a krocích vedoucích k úspěšnému najímání zahraničních zaměstnanců, pojďme si rychle projít některé osvědčené postupy.
|Možnost
|Výhody
|Nevýhody
|Otevřete místní pobočku nebo najměte zahraniční dceřinou společnost
|(a). Vytváří silnou místní přítomnost (b). Buduje důvěru v rámci místní podnikatelské komunity (c). Zvyšuje povědomí o značce (d). Poskytuje mezinárodní zkušenosti stávajícím zaměstnancům
|(a). Vyžaduje značné kapitálové investice (b). Časově náročné zřízení (c). Zahrnuje četné administrativní úkoly (d). Vysoké průběžné provozní náklady
|Spolupracujte s profesionální organizací zaměstnavatelů (PEO)
|(a). Zefektivňuje řízení lidských zdrojů (b). Poskytuje přístup k komplexním benefitům pro zahraniční zaměstnance pracující na dálku (c). Zajišťuje místní odborné znalosti a dodržování předpisů
|(a). Může být nákladné pro větší organizace (b). Sdílená odpovědnost znamená menší kontrolu nad rozhodnutími v oblasti lidských zdrojů a řízení
|Využijte služby zaměstnavatele (EOR)
|(a). Umožňuje efektivní zapracování zahraničních pracovníků (b). Usnadňuje rychlejší vstup na trh a realizaci projektů (c). Snižuje provozní náklady a administrativní složitost (d). Zajišťuje dodržování místních zákonů v oblasti zaměstnanosti
|(a). Liší se v kvalitě služeb; vyžaduje výběr renomované společnosti EOR.
|Najměte nezávislého dodavatele
|(a). Nabízí flexibilitu (b). Poskytuje přístup ke specializovaným dovednostem a odborným znalostem (c). Je nákladově efektivní, protože platíte pouze za poskytnuté služby
|(a). Omezená dlouhodobá oddanost a loajalita (b). Potenciální právní a daňové komplikace (c). Menší přímá kontrola nad pracovním postupem a harmonogramem
Zamyslete se nad svou globální strategií odměňování
Pro vaši společnost je také zásadní vymyslet a rozpracovat globální strategii odměňování.
To zahrnuje správu přímých finančních plateb, jako jsou mzdy, bonusy a příplatky. Zahrnuje také správu nepřímých finančních benefitů, jako je zdravotní a životní pojištění, placené volno atd.
Při vytváření globální strategie odměňování může být užitečné mít na paměti tyto body.
- Pravidelně kontrolujte a upravujte svou globální strategii odměňování, abyste drželi krok s mezinárodními předpisy a očekáváními zaměstnanců.
- Seznamte se s mezinárodními pravidly pro dodržování předpisů, abyste mohli nastavit parametry plateb.
- Nezapomeňte ve svých platebních tocích zohlednit kolísání směnných kurzů.
- Naplánujte veškerou komunikaci týkající se odměňování tak, aby byla jasná, konkrétní a relevantní.
Role ClickUp při usnadňování mezinárodního najímání zaměstnanců
Možná byste to nečekali, ale nejobtížnější částí mezinárodního najímání zaměstnanců je sledování celého procesu.
Proto naši kolegové z personálního oddělení nedají dopustit na software pro správu talentů, jako je ClickUp, který jim pomáhá sledovat každý krok náborového procesu a mnoho dalšího!
Zde je pět způsobů, jakými ClickUp zjednodušuje mezinárodní nábor:
Sledování uchazečů
- Integrace systému pro sledování žádostí (ATS): Snadná integrace ClickUp s ATS pro sledování postupu uchazečů od podání žádosti až po přijetí.
- Vlastní pole: ClickUp umožňuje personalistům spravovat fáze pohovorů, kontaktní údaje zahraničních pracovníků, termíny a další informace.
- Správa kandidátů: Využívá úkoly k přesunu kandidátů mezi různými fázemi náborového procesu prostřednictvím vizuálního znázornění jejich stavu.
Projektové řízení
- Přiřazování a sledování úkolů: Přiřazuje konkrétní úkoly související s náborem členům týmu, čímž zajišťuje přehlednost a odpovědnost.
- Automatizace: Automaticky přiřazuje úkoly, spouští aktualizace stavu a mění priority, aby náborový proces probíhal podle plánu.
- Řízení času: Sleduje pracovní vytížení týmu pomocí odhadů času a nástroje pro sledování času, aby bylo možné efektivně měřit produktivitu.
Plánování a koordinace pohovorů
- Zobrazení kalendáře: Plánuje úkoly a synchronizuje je s externími kalendáři napříč časovými pásmy, aby se zabránilo dvojímu rezervování.
- Automatické připomenutí: Posílá automatická připomenutí jak personalistům, tak uchazečům, což z něj činí velmi účinný nástroj pro nábor zaměstnanců, který snižuje počet neomluvených absencí.
Týmová spolupráce a zpětná vazba
- Komentáře k úkolům a přílohy: Spolupracujte s členy týmu, komentujte úkoly a přikládejte relevantní dokumenty, jako jsou životopisy a poznámky z pohovorů.
- Sběr zpětné vazby: Shromažďujte zpětnou vazbu od personalistů a manažerů odpovědných za nábor v rámci úkolu, čímž zjednodušíte proces rozhodování.
Šablony a přizpůsobení
Procesy pohovorů
- Šablony: Ukládejte složky nebo seznamy jako šablony, například šablony pro zaškolování nových zaměstnanců a šablony ATS, které můžete znovu použít, a zajistěte tak jednotnou strukturu náborových úkolů.
- Vlastní pole a popisy úkolů: Přizpůsobte pole úkolů tak, abyste mohli spravovat různé aspekty náborového procesu, jako jsou hodnotící karty pohovorů a hodnocení uchazečů.
- Organizace úkolů: Umístěte úkol pro každého kandidáta do příslušného seznamu, vyplňte relevantní vlastní pole a přiložte přílohy.
- Standardizované hodnocení: Použijte šablonu hodnotícího formuláře pro pohovory, abyste zajistili jednotný standard hodnocení všech uchazečů a pozic.
Bonus: Zde je několik bezplatných šablon pro personální oddělení, které používají týmy pro nábor talentů po celém světě.
Vzdálené zapracování
Nejprve se podíváme na šablonu ClickUp Remote Onboarding. Slouží také jako software pro onboardingu, který vám pomůže sledovat celý proces náboru od prvního dne a obsahuje mnoho užitečných funkcí, jako například:
- Přizpůsobený kontrolní seznam úkolů
- Krásné vizuální časové osy
- Velmi snadné nástroje pro spolupráci, které vám pomohou zapojit další osoby s rozhodovací pravomocí
Všechny výše uvedené vlastnosti a další funkce dělají z ClickUp snadno použitelný software pro onboardingu, který je ideální pro týmy všech velikostí.
Nábor a přijímání zaměstnanců
Najímání zaměstnanců zahrnuje celou řadu kroků. Pokud je pro vás obtížné sledovat všechny kroky, nejste sami.
Není žádným tajemstvím, že personalisté nesnášejí používání více aplikací ke sledování postupu uchazečů – je to zdlouhavé a komplikované. Pro ně (a pravděpodobně i pro vás) bude šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců fungovat jako sen.
Najímání uchazečů
Máte potíže se správou databáze uchazečů?
Poté vyzkoušejte šablonu ClickUp pro nábor kandidátů. Jedná se o připravený, plně přizpůsobitelný pracovní prostor, který je vybaven všemi funkcemi pro vaše potřeby v oblasti náboru.
Pokud však teprve začínáte a potřebujete něco jednoduššího, vyzkoušejte raději kontrolní seznam pro nábor zaměstnanců od ClickUp. Je vhodný pro začátečníky a nabízí dostatek možností přizpůsobení, aby vám usnadnil základní procesy náboru.
Najměte lepší zaměstnance s ClickUp
Ať už se jedná o mezinárodní nebo domácí nábor, personalisté mají na starosti celou řadu úkolů. Od psaní popisu pracovních pozic přes pohovory, výběr kandidátů až po nekonečné řetězce e-mailů – může to vypadat jako nekonečná práce.
Kandidáti také bojují s neideálními náborovými procesy. 54 % kandidátů opouští náborový proces v polovině kvůli špatné komunikaci ze strany náborového manažera. To může být obzvláště obtížné pro společnosti, které chtějí najímat globální talenty.
Existuje však způsob, jak tento problém obejít.
Software pro řízení projektů, jako je ClickUp, může být při náborovém procesu neocenitelným pomocníkem. Personální týmy jej používají ke sledování uchazečů, správě termínů, plánování pohovorů a spolupráci s dalšími rozhodujícími osobami.
Navíc díky ClickUp Brain získají informace založené na umělé inteligenci, které jim umožní vytvářet podrobné zprávy a analýzy, což vše vede k lepším rozhodnutím založeným na datech. Jste připraveni změnit způsob, jakým najímáte talenty? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a zažijte budoucnost náboru zaměstnanců.