Jak exportovat data z Notion do jiných aplikací

Notion si díky své flexibilitě vydobyl pozici jako nejvyhledávanější řešení pro pracovní prostory.
Tento flexibilní nástroj pro pořizování poznámek má však i několik nevýhod, například svou složitost. Nebo skutečnost, že postrádá řadu pokročilých funkcí. Možná tedy potřebujete nový začátek nebo nový nástroj, který bude lépe odpovídat vašim cílům. Ať už přecházíte z Notion nebo si prostě chcete zálohovat data, máte několik možností – a my jsme tu, abychom vám to usnadnili.
Myšlenka přesunu veškerého obsahu může být zdrcující, ale nebojte se! Tento průvodce vás provede podrobným procesem exportu z aplikace Notion.
Prozkoumáme také ClickUp jako alternativu k Notion, která by mohla vyhovovat vašim potřebám, bez ohledu na to, jaké zařízení používáte.
Jak exportovat poznámky z aplikace Notion do jiných aplikací
Pokud přecházíte z Notion na jinou platformu, čeká vás hladký přechod!
Díky exportním možnostem aplikace Notion je přenos dat snadný.
Zajímá vás, jak na to? Je to jednoduché. Pro hladký přechod doporučujeme použít tlačítko Exportovat veškerý obsah pracovního prostoru, které vám pomůže zachovat strukturu, kterou jste s velkým úsilím vytvořili.
Postupujte podle těchto kroků a uvidíte, jak rychle exportovat z Notion a uložit svůj obsah mimo platformu:
Kroky pro export stránky Notion
Krok 1: Otevřete stránku Notion, kterou chcete exportovat.
- Chcete-li exportovat stránky Notion, přejděte na konkrétní stránku Notion, kterou chcete exportovat.
Krok 2: Otevřete možnosti exportu
- Klikněte na ikonu ••• v pravém horním rohu stránky a získejte přístup k praktickým možnostem exportu.
- V rozevíracím menu vyberte možnost Exportovat.
Krok 3: Vyberte formát exportu
- V rozevíracím seznamu Export Format (Formát exportu) v okně exportu vyberte preferovaný formát. K dispozici jsou možnosti Markdown, PDF a HTML.
- Když vyberete formát PDF, máte také možnost zvolit formát stránky Notion, například Letter, Legal a Tabloid, s velikostí A3 nebo A4, a exportovat jej jako soubor PDF.
- Pokud se rozhodnete exportovat jako soubor HTML , získáte další možnost exportovat komentáře.
Krok 4: Přidejte podstránky (volitelné)
- Chcete zahrnout podstránky? Zapněte možnost Zahrnout podstránky a přidejte je do exportu z aplikace Notion. Podstránky jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Business nebo Enterprise pro export souborů PDF.
Krok 5: Export a stažení
- Klikněte na Exportovat a Notion vytvoří soubor ke stažení ve vámi vybraném formátu.
Nyní můžete začít exportovat stránky Notion, stahovat je a používat je, kdekoli potřebujete!
Kroky pro export databáze Notion
Export databáze Notion je snadný, zejména pokud potřebujete data pro analýzu nebo použití v jiných aplikacích.
Postupujte podle těchto jednoduchých kroků, abyste mohli exportovat svou databázi z aplikace Notion do souboru s hodnotami oddělenými čárkami (formát CSV):
Krok 1: Přejděte do své databáze
- Přejděte do konkrétní databáze, kterou chcete exportovat.
Krok 2: Otevřete možnosti exportu
- Klikněte na ikonu ••• v pravém horním rohu stránky a otevřete rozbalovací nabídku.
- V dolní části rozbalovacího menu vyberte možnost Exportovat.
Krok 3: Vyberte formát exportu
- V okně exportu přejděte do rozevíracího seznamu Formát exportu a vyberte Markdown & CSV.
Krok 4: Zahrnout podstránky (volitelné)
- Pokud chcete exportovat data z jakýchkoli podstránek ve vaší databázi, zapněte možnost Zahrnout podstránky.
Krok 5: Exportujte svá data
- Klikněte na Exportovat a Notion vygeneruje ZIP soubor obsahující vaše CSV soubory.
- Stáhněte si soubor a máte hotovo.
Nyní máte k dispozici stručného průvodce exportem databáze Notion do formátu CSV.
Soubory CSV můžete otevřít v aplikaci Microsoft Excel, Google Sheets nebo v jiném programu pro další analýzu a úpravy.
Kroky pro export tabulek z aplikace Notion
Chcete pracovat s daty z Notion v Excelu nebo Google Sheets?
Postupujte podle těchto kroků, abyste exportovali tabulku Notion jako soubor CSV, který můžete snadno importovat do Excelu nebo Google Sheets:
Krok 1: Exportujte tabulku Notion
- Začněte exportem tabulky Notion jako souboru ZIP obsahujícího soubory CSV. Pokyny k tomu, jak kliknout na Export a stáhnout databázi Notion, najdete v krocích výše.
Krok 2: Otevřete Excel/Google Sheets a importujte soubor CSV.
- Pro Excel: Spusťte Excel a přejděte do nabídky Soubor > Otevřít Vyberte soubor CSV, který jste právě exportovali z Notion
- Spusťte Excel a přejděte do nabídky Soubor > Otevřít.
- Vyberte soubor CSV, který jste právě exportovali z aplikace Notion.
- Pro Google Sheets Otevřete Google Drive Nahrajte soubor CSV do Google Drive Po dokončení nahrávání klikněte na soubor a otevřete jej v Google Sheets
- Otevřete Google Drive
- Nahrajte soubor CSV do Google Drive.
- Po dokončení nahrávání klikněte na soubor a otevřete jej v Google Sheets.
- Spusťte Excel a přejděte do nabídky Soubor > Otevřít.
- Vyberte soubor CSV, který jste právě exportovali z aplikace Notion.
- Otevřete Google Drive
- Nahrajte soubor CSV do Google Drive.
- Po dokončení nahrávání klikněte na soubor a otevřete jej v Google Sheets.
Po provedení tohoto procesu můžete exportovat data z Notion do Excelu a Google Sheets a získat přístup k robustním nástrojům pro analýzu a vizualizaci dat.
Proč byste měli exportovat data z Notion?
Notion je oblíbený nástroj pro pořizování poznámek, spolupráci a sběr dat. Mnoho freelancerů, malých týmů a malých podniků také používá Notion pro řízení projektů.
Klíčovým slovem je „malý“.
Jak vy nebo vaše firma rostete, měl by se s vámi vyvíjet i tento nástroj. Mnoho uživatelů však uvádí, že to pro Notion zůstává obtížný úkol.
Zde jsou některé z výzev, kterým čelí uživatelé Notion:
- Nedostatek rozsáhlých možností přizpůsobení při exportu souborů: S Notionem může být dosažení konzistence s vaší značkou výzvou. Umožňuje exportovat obsah ve formátech HTML, PDF a CSV. Nabízí však omezené možnosti přizpůsobení, zejména pokud jde o fonty a formátování v souborech PDF.
- Problémy se zpracováním velkých databází: Výkon aplikace Notion se při zpracování velkých databází zdá být omezený. Jakmile vaše firma poroste a budete chtít spravovat rozsáhlejší projekty, můžete se setkat s pomalým výkonem, ztrátou dat a chybami ve vašem pracovním postupu.
- Složité pro velké týmy: Notion je flexibilní, ale často vede k nepřehlednému pracovnímu prostoru, pokud někteří členové týmu nevědí, jak jej správně používat. Má strmou křivku učení a bez školení nebo solidního průvodce vyžaduje efektivní nastavení úkolů mnoho času.
- Omezené možnosti mobilních telefonů a tabletů: Uživatelé si často stěžují, že Notion nedokáže replikovat flexibilitu a intuitivní rozhraní, které nabízí na stolních počítačích a mobilních zařízeních. Uvádějí pomalejší načítání a méně intuitivní rozhraní, což snižuje efektivitu při práci na cestách.
- Zákaznická podpora potřebuje zlepšit: Mnoho uživatelů považuje hlášení chyb nebo získávání personalizované pomoci od Notion za obtížné. Recenze zmiňují, že odpovědi zákaznické podpory jsou často robotické a bez emocí, což uživatelům dává pocit, že nejsou vyslyšeni. To zhoršuje celkovou zákaznickou zkušenost.
Tyto omezení vyžadují hledání alternativy a my máme právě to správné řešení!
Alternativy k Notion
ClickUp je nejen nástroj pro správu projektů, ale také platforma, na které můžete rychle zaznamenávat své myšlenky, nápady a úkoly.
Je flexibilní a přizpůsobitelný, zatímco jeho spolupráce na projektech v reálném čase, výkonné zobrazení, integrace úkolů a automatizační funkce z něj dělají skvělý nástroj pro zvýšení produktivity.
S ClickUp nejsou vaše poznámky jen poznámkami – jsou praktické, organizované a připravené k přeměně na sledovatelné úkoly.
ClickUp také nabízí šablony pro pořizování poznámek, díky čemuž je velmi efektivním nástrojem pro zvýšení produktivity.
ClickUp Notepad
Na rozdíl od Notion nabízí ClickUp osobní poznámkový blok pro rychlé psaní poznámek na cestách.
ClickUp Notepad nabízí funkce, které jdou o krok dál než Notion, zejména pokud chcete spravovat všechny své úkoly společně s poznámkami. S ClickUp Notepad můžete rychle zaznamenávat a organizovat své nápady, úkoly a seznamy – vše na jednom místě!
Díky zaměření ClickUp na správu projektů a úkolů můžete:
- Převádějte své poznámky z jednání na plně sledovatelné úkoly jediným kliknutím – včetně termínů, priorit a přidělených osob, a to plynuleji než v Notion.
- Zaznamenejte své nápady a upravujte je pomocí možností, jako jsou záhlaví, odrážky a barvy, abyste vytvořili strukturované, barevné a dokonale organizované poznámky.
- Vytvářejte a přeskupujte své seznamy pomocí funkce drag-and-drop. Můžete je vnořovat, abyste vytvořili vizuální hierarchii a zajistili, že každá položka bude dobře viditelná, což je lepší než neintuitivní a nevýrazné seznamy v Notion.
- K vašim poznámkám a úkolům máte přístup odkudkoli díky rozšíření pro Chrome a mobilní aplikaci. Ačkoli Notion má podobné funkce, uživatelé často hlásí nestabilní výkon na mobilních zařízeních, zatímco ClickUp nabízí stabilní výkon napříč platformami.
- Propojte všechny své často používané aplikace s více než 1000 integracemi ClickUp zdarma. Počet však není podstatný; síla ClickUp spočívá v tom, jak snadné je provádět integrace. Stačí jedno kliknutí. Ačkoli Notion nabízí vynikající integrační možnosti, proces je mimořádně složitý a vyžaduje více času a zdrojů, aby bylo možné vše dokončit.
ClickUp Docs
Ať už brainstormujete nápady, spolupracujete se svým týmem nebo organizujete znalostní báze, ClickUp Docs je textový editor, který vám může pomoci.
Zde je několik důvodů, proč si ClickUp Docs zamilujete:
- Stejně jako Notion nabízí i ClickUp Docs jednotný pracovní prostor. To znamená, že můžete vytvářet a spravovat dokumenty, wiki a znalostní báze na jednom místě díky jeho integracím. ClickUp Docs však jde ještě o krok dál a nabízí úzce integrované řízení úkolů, které vám umožňuje propojit Docs přímo s pracovními postupy a sledovat pokrok na stejné platformě.
- Je skvělé spolupracovat na dokumentu v reálném čase a rychle dokončit práci. ClickUp Docs i Notion tuto funkci podporují. S nástrojem pro úpravy dokumentů ClickUp však můžete dělat ještě více. Umožňuje vám přímo převést komentáře vytvořené během úprav na úkoly s přiřazenými osobami a termíny splnění.
- Nabízí bohaté možnosti formátování, jako jsou záhlaví, tabulky a bannery podobné Notion. Dokumenty můžete přizpůsobit pomocí příkazů /Slash, markdown a dokonce i vložených úkolů, takže vše zůstane přehledně uspořádané ve vizuálně atraktivních dokumentech.
- ClickUp poskytuje robustní ovládací prvky pro ochranu soukromí, které nejsou srovnatelné s Notion, ale jsou lepší. Umožňuje vám nastavit oprávnění, vytvářet sdílené odkazy a kontrolovat, kdo může prohlížet nebo upravovat vaše dokumenty.
Režim Focus Mode pro psaní bez rušivých vlivů, pokročilá nastavení dokumentů a přizpůsobitelné šablony zajistí, že vaše práce zůstane organizovaná, bezpečná a připravená ke sdílení s týmem.
Zobrazení tabulky ClickUp
Tabulkový pohled ClickUp vám umožňuje spravovat a organizovat veškerou svou práci na jednom místě pomocí rychlých, responzivních tabulek a výkonných databází bez nutnosti programování.
Notion je bezpochyby skvělý nástroj, ale v následujících oblastech je ClickUp Table View výkonnější:
- Zatímco tabulky Notion nabízejí základní funkce tabulkového procesoru, ClickUp Table View je intuitivní. Umožňuje hromadnou úpravu a snadnou organizaci dat, což pomáhá efektivněji spravovat rozpočty, zásoby a další data.
- Zaznamenávejte průběh úkolů, přílohy a hodnocení hvězdičkami pomocí více než 15 typů vlastních polí aplikace ClickUp, která jsou rozsáhlá a lépe sladěná s jejími funkcemi pro správu projektů než nabídka aplikace Notion.
- Tabulkový pohled ClickUp překonává možnosti relační databáze Notion při vytváření databází bez kódu (bez kódování, pouze přetažením myší), které plynule propojují úkoly, dokumenty a závislosti a vytvářejí vztahy mezi různými typy informací.
Díky zobrazení tabulky ClickUp je sledování a organizování vaší práce rychlejší a flexibilnější než kdykoli předtím.
Zobrazení ClickUp
S více než 15 zobrazeními vám ClickUp Views umožňuje přizpůsobit pracovní prostor vašim potřebám, podobně jako Notion, ale mnohem flexibilněji.
Ať už jste vizuální plánovač, milovník seznamů nebo nadšenec do časových os, ClickUp má pro vás ten správný pohled.
Zde je přehled toho, co vám různé zobrazení mohou nabídnout a v čem se liší:
- Základní zobrazení úkolů vám pomůže organizovat úkoly a získat jasný přehled o práci díky flexibilním možnostem třídění, filtrování a seskupování. Díky zobrazení seznamu, tabule a kalendáře můžete na první pohled pochopit své pracovní zatížení.
- Pokročilé zobrazení úkolů vám poskytuje ucelený přehled o vaší pracovní zátěži pomocí Ganttových diagramů, časových os, pracovních zátěží a tabulkových zobrazení. Umožňují vám také snadno sledovat a předpovídat data projektu, což přesahuje možnosti aplikace Notion.
- Díky funkci Page Views můžete brainstormovat nápady pomocí ClickUp Whiteboards a používat ClickUp Chat k plynulé konverzaci, aniž byste museli opustit ClickUp.
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo – naši uživatelé jsou také nadšení:
Více zobrazení je ideální, protože každému umožňuje prohlížet obsah ve formátu, který mu nejlépe vyhovuje.
Více zobrazení je ideální, protože každému umožňuje prohlížet obsah ve formátu, který mu nejlépe vyhovuje.
Jste připraveni začít? Dejme se do práce a zvyšme produktivitu! 🚀
ClickUp Brain
Funkce Notion AI jsou omezeny na správu obsahu a tvorbu nápadů.
ClickUp Brain jej překonává dalšími funkcemi pro správu úkolů, dokumentů a pracovních postupů pomocí umělé inteligence, díky čemuž je robustnějším a univerzálnějším nástrojem.
Takto můžete zjednodušit svůj pracovní postup:
- Pokud máte otázky týkající se vašeho úkolu, AI Knowledge Manager od ClickUp Brain vám na ně okamžitě odpoví. Propojí a prohledá všechny vaše úkoly, dokumenty a členy týmu, aby vám poskytl odpověď. ClickUp Brain využívá technologii neuronových sítí, která poskytuje kontextové informace, na rozdíl od Notion AI, která se primárně zaměřuje na generování obsahu a brainstorming.
- S pomocí AI Project Manager můžete inteligentně automatizovat aktualizace projektů, souhrny pokroku a standupy, aby se váš tým vyhnul opakujícím se úkolům a ušetřil čas. Notion AI tuto automatizaci nativně neobsahuje a musí se spoléhat na integrace třetích stran, jako je Zapier, aby ji dosáhl.
- Na rozdíl od omezených možností v Notion AI vám ClickUp Brain pomůže také vytvořit vlastní automatizaci, která zefektivní opakující se úkoly pomocí zpracování přirozeného jazyka.
S ClickUp Brain ušetříte čas, eliminujete manuální práci a zvýšíte produktivitu. Nejlepší na tom je, že vše je na jednom místě, což vám usnadní práci a zefektivní ji jako nikdy předtím!
I když jsou funkce Notion AI omezeny na shrnování obsahu, generování nápadů a vytváření osnov, je to docela dobrý nástroj AI pro pořizování poznámek. Stejně jako ClickUp Brain je to dobrá pomůcka pro psaní, která vám pomůže upravit tón, opravit gramatiku a přeložit text, což z něj dělá univerzální nástroj pro tvůrce obsahu. Dobrá alternativa k Notion AI však nabídne funkce projektového nebo znalostního manažera.
Notion vs. ClickUp
Pokud jste uživatelem Notion, po přečtení tohoto blogu jste si jistě uvědomili, že ClickUp může poskytnout mnoho dalších funkcí.
Bez ohledu na to, zde je krátké vysvětlení, proč ClickUp vždy vychází jako vítěz v diskusi Notion vs. ClickUp, což z něj dělá alternativu číslo jedna k Notion.
- Obě platformy nabízejí základní funkce, jako je živé vytváření dokumentů, spolupráce, vztahy mezi úkoly a hierarchie dokumentů, ale ClickUp vyniká tím, že poskytuje další pokročilé funkce pro správu úkolů. Patří mezi ně dashboardy, dynamické opakující se úkoly, přiřazené komentáře, zobrazení pracovní zátěže, Ganttovy diagramy a cíle a OKR zdarma, které v Notion nedostanete ani s placeným tarifem.
- V bezplatném tarifu ClickUp získáte podmíněnou automatizaci, opakující se připomenutí, sledování času, myšlenkové mapy, nahrávání videa v aplikaci a dokonce i možnost kontrolovat e-maily. To je něco, co nenajdete ani v obchodním nebo podnikovém tarifu Notion.
Zjistíte, že přechod z Notion do ClickUp je snadný a posune vaši produktivitu na vyšší úroveň!
Vyberte si správný nástroj ze správných důvodů
Notion má mnoho užitečných funkcí a vy nyní víte, jak v případě potřeby exportovat obsah z Notion. Ale proč se spokojit s méně, když můžete tyto funkce a mnohem více získat s jiným nástrojem?
Robustní funkce pro správu projektů, přizpůsobitelné pracovní postupy a hladká spolupráce týmu v ClickUp vám pomohou pracovat chytřeji.
Jak vaše firma roste, ClickUp roste s vámi – nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a intuitivní rozhraní, které se přizpůsobí vašim měnícím se potřebám.
Jste připraveni vylepšit svůj styl psaní poznámek?
Přechod proveďte ještě dnes a zažijte projektové řízení, jaké jste dosud neznali!