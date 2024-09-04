Jak vytvořit dashboard pro analýzu lidských zdrojů (s příklady)

Představte si, že jste generální manažer baseballového týmu. Tradičně byste hráče vybíral na základě jejich fyzických vlastností, dosavadních výkonů a instinktu. Možná byste upřednostňoval hráče, kteří dávají homeruny nebo vyřazují mnoho pálkařů.
Billy Beane, generální manažer Oakland Athletics na počátku 21. století, tento tradiční přístup zpochybnil. Obrátil se na sabermetriku, statistickou analýzu baseballových dat. Místo toho, aby se soustředil na efektní statistiky, jako jsou homeruny, zaměřil se na metriky, které přesněji měří celkový přínos hráče k vítězství, jako je například procentuální úspěšnost na metách.
Díky použití sabermetriky dokázal Beane identifikovat podhodnocené hráče a sestavit konkurenceschopný tým i s omezeným rozpočtem.
Podobně vám dashboard pro analýzu zaměstnanců umožňuje řídit svůj tým na základě dat, nikoli pouze intuice. Poskytuje jasný přehled o klíčových oblastech, jako je zapojení týmu, rizika fluktuace a příležitosti k růstu, a to vše na jednom místě.
71 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů, kteří využívají analýzu lidských zdrojů, uvádí, že je nezbytná pro strategii jejich organizace v oblasti lidských zdrojů.
Vytvoření tohoto dashboardu se může zdát složité, ale s vhodnými nástroji a přístupem založeným na datech se stane účinným nástrojem pro informovaná rozhodnutí. V tomto článku vás provedeme vytvořením dashboardu pro analýzu lidských zdrojů a poskytneme vám příklady, které vám pomohou začít.
Co je to dashboard pro analýzu lidských zdrojů?
Analýza lidských zdrojů zahrnuje využívání dat a statistických metod k pochopení a zlepšení způsobu, jakým organizace řídí své zaměstnance. Pomáhá personalistům činit rozhodnutí v oblasti náboru, výkonu a spokojenosti zaměstnanců na základě dat.
Analytický panel pro zaměstnance je vizuální nástroj, který konsoliduje a zobrazuje důležité metriky a data v oblasti lidských zdrojů. Jeho účelem je poskytnout jasný přehled dat týkajících se zaměstnanců v reálném čase, což umožňuje rychlá a informovaná rozhodnutí na základě panelu pro zaměstnance.
Analýza lidských zdrojů je v oblasti HR nezbytná, protože pomáhá organizacím optimalizovat jejich pracovní sílu. Poskytuje informace o:
- Výkonnost zaměstnanců,
- Zapojení zaměstnanců a
- Fluktuace zaměstnanců
Umožní to personalistům řešit problémy proaktivně a zlepšit celkovou efektivitu organizace.
Častou otázkou je, jak se dashboardy pro analýzu lidských zdrojů liší od tradičních reportů.
Zprávy obvykle poskytují podrobné statické přehledy dat, které shrnují minulé výsledky s komplexní analýzou. Například výroční zpráva o lidských zdrojích může obsahovat podrobné údaje o fluktuaci zaměstnanců, odměnách a úrovni zapojení, obvykle v pevném formátu, jako je PDF nebo tištěný dokument.
Naopak dashboardy pro analýzu lidských zdrojů poskytují dynamické vizualizace klíčových metrik v reálném čase. Umožňují interaktivní prozkoumávání dat, díky čemuž můžete sledovat vývoj trendů a rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
Například dashboard pro HR může zobrazovat aktuální data o spokojenosti zaměstnanců, fluktuaci a metrikách náboru, s funkcemi, které vám umožní prohlížet konkrétní detaily nebo časové rámce.
Vytvoření efektivního dashboardu pro analýzu lidských zdrojů
Vytvoření efektivního dashboardu pro analýzu lidských zdrojů začíná porozuměním vašim datům a tomu, jak je smysluplně prezentovat. Surová data mohou být nepřehledná, zejména pokud se jedná o komplexní metriky v oblasti lidských zdrojů.
Jak na to:
- Vizualizace dat je důležitá: Převedení dat do vizuální podoby usnadňuje jejich interpretaci a jednání. Použijte grafy, tabulky a teplotní mapy k zvýraznění klíčových trendů a vzorců.
- Přehledné vizuální prvky zlepšují analýzu: Například čárový graf sledující fluktuaci zaměstnanců v čase může odhalit trendy, které nejsou patrné v tabulce. Heatmapa může ukázat oblasti s nízkou nebo vysokou angažovaností.
Navzdory významu personální analytiky pouze 22 % profesionálů v oblasti lidských zdrojů věří, že jejich organizace ji využívají efektivně. To poukazuje na významnou příležitost využít nástroje pro vizualizaci dat k přeměně dat na praktické poznatky.
Díky přehlednému zobrazení dat a zaměření na klíčové metriky můžete činit informovaná rozhodnutí, která povedou k lepším výsledkům v oblasti lidských zdrojů, aniž byste se ztráceli v detailech.
Jak vybrat důležité metriky pro dashboard
Výběr správných metrik v oblasti lidských zdrojů je klíčový pro vytvoření dashboardu lidských zdrojů, který přináší skutečnou hodnotu. Začněte tím, že zvážíte, na jaké obchodní otázky potřebujete odpovědět:
- Chcete snížit fluktuaci zaměstnanců?
- Chcete zlepšit zapojení zaměstnanců?
- Dokážete identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem?
Každý cíl bude vyžadovat jinou sadu metrik.
Pokud se například zaměřujete na udržení zaměstnanců, budete chtít sledovat metriky jako fluktuace, spokojenost zaměstnanců a délka zaměstnání. Pro dashboard talentového toku mohou být relevantnější metriky jako doba náboru, míra povýšení a hodnocení výkonu.
Klíčem je vybrat metriky, které jsou v souladu se strategickými cíli vaší organizace, aby dashboard nebyl jen sbírkou dat, ale nástrojem pro podporu obchodních rozhodnutí.
Návrh HR dashboardu pro lepší přehled o datech
Jakmile vyberete klíčové metriky, dalším krokem je návrh personálního dashboardu, který maximalizuje využití datových poznatků.
Dobře navržený dashboard pro analýzu lidských zdrojů by měl být intuitivní, aby uživatelé mohli snadno procházet a rozumět prezentovaným informacím. Seskupte související metriky, použijte barevné kódování k zvýraznění důležitých dat a zajistěte, aby byly nejdůležitější informace zobrazeny na viditelném místě.
Měli byste používat kombinaci různých vizualizací, aby bylo možné zpracovat různé typy dat. Sloupcové grafy umožňují efektivně porovnávat různé skupiny nebo období, zatímco výsečové grafy zobrazují poměry.
Design by měl také umožňovat interaktivní dashboardy, které uživatelům umožní podrobněji prozkoumat konkrétní datové body a získat tak hlubší vhled. Cílem je, aby dashboard nebyl pouze informativní, ale také praktický.
Propojení strategie analýzy lidských zdrojů s obchodními cíli a výsledky
Aby byly vaše analytické panely pro oblast lidských zdrojů efektivní, propojte metriky lidských zdrojů přímo s obchodními cíli vaší organizace. Pomocí níže uvedené tabulky přiřaďte klíčové metriky v oblasti lidských zdrojů k relevantním obchodním výsledkům a zajistěte, aby každý poznatek přispíval k dosažení těchto cílů.
Například:
- Produktivita zaměstnanců: vede k vyšším příjmům
- Míra fluktuace: Snižuje náklady na nábor
- Metriky diverzity: Podporují inovace a kreativitu
Propojením těchto metrik s obchodními cíli prokážete jejich dopad a zajistíte si podporu vedení tím, že ukážete, jak personální analytika přináší hmatatelné výsledky.
Kroky k implementaci datově řízené funkce HR
Zavedení personálního oddělení založeného na datech může znít jako náročný úkol, ale je to zásadní pro přijímání moudřejších rozhodnutí a dosahování lepších výsledků. Zde je jednoduchý přístup, který vám pomůže začít:
- Definujte svou vizi: Začněte tím, že si pomocí personální analytiky ujasníte své cíle. Tato vize by měla být v souladu s širšími obchodními cíli vaší organizace. Můžete si například stanovit cíl snížit fluktuaci zaměstnanců o 10 % během jednoho roku, čímž podpoříte cíl organizace stát se vyhledávaným zaměstnavatelem.
- Vyberte si správné nástroje: Vybavte svůj tým nástroji pro sběr, analýzu a vizualizaci personálních dat. Zvažte použití dashboardů a analytického softwaru, které dokážou sledovat metriky v reálném čase, jako jsou skóre zapojení zaměstnanců.
- Rozvíjejte analytické dovednosti: Zajistěte, aby váš personální tým měl dovednosti potřebné k interpretaci dat a vyvozování smysluplných závěrů. To může zahrnovat školení v používání nástrojů jako SPSS nebo jiného statistického softwaru.
- Zaveďte správu dat: Nastavte zásady pro zachování přesnosti, soukromí a bezpečnosti dat. Pravidelné audity vašich datových zdrojů jsou nezbytné pro zajištění souladu s předpisy, jako je GDPR.
- Podporujte kulturu založenou na datech: Podporujte přechod k rozhodování založenému na datech namísto intuici nebo tradici. Například místo spoléhání se na instinkty využijte prediktivní analytiku k utváření svých náborových strategií.
Software a nástroje pro vývoj dashboardů pro analýzu lidských zdrojů
HR týmy často využívají více HR softwarů – HRMS pro správu dat, BI software pro analytiku a Excel pro HR reporting. Tyto nástroje jsou sice praktické, ale jejich správa může být náročná.
ClickUp integruje několik funkcí v oblasti lidských zdrojů do jedné platformy, což usnadňuje správu a analýzu dat vašeho týmu. Jedná se o software pro správu zaměstnanců, který přesahuje rámec projektového řízení a pomáhá vám vytvářet a udržovat efektivní dashboardy pro analýzu zaměstnanců.
Platforma ClickUp pro správu lidských zdrojů vám pomůže vytvořit dokonalý systém pro zefektivnění náboru, zaškolování a rozvoje zaměstnanců.
Tuto platformu můžete využít k:
- Automatizujte správu uchazečů pomocí šablon a přizpůsobených pracovních postupů.
- Sledujte úkoly, dokumenty a zpětnou vazbu pro hladký nástup nových zaměstnanců.
- Centralizujte sledování výkonu a zapojení zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp vylepšit své schopnosti v oblasti personální analytiky:
1. Dashboardy ClickUp
Dashboardy ClickUp nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a hladkou integraci s dalšími nástroji pro řízení lidských zdrojů, což umožňuje týmům HR přizpůsobit základní dashboardy pro analýzu lidských zdrojů přesně podle svých potřeb. Tato integrace vám pomůže efektivně sledovat a analyzovat klíčové metriky v oblasti lidských zdrojů, jako je zapojení zaměstnanců, míra fluktuace a ukazatele výkonnosti.
Můžete jej použít ke sledování metrik v reálném čase a nastavení automatických upozornění pro kritické prahové hodnoty, což vám zajistí rychlou reakci na důležité změny v dynamice vaší pracovní síly.
Například můžete použít panely ClickUp k vizualizaci projektových dat pomocí grafů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti lidských zdrojů, jako jsou náborový proces a doba potřebná k přijetí nového zaměstnance, hodnocení spokojenosti zaměstnanců, míra dokončení školení a metriky diverzity a inkluze.
Můžete je použít k
- Sledujte průběh úkolů a cykly hodnocení výkonu
- Sledujte rozpočty a výdaje na různé iniciativy v oblasti lidských zdrojů.
- Analyzujte trendy fluktuace zaměstnanců podle oddělení, role nebo lokality.
- Vizualizujte analýzy nedostatků v dovednostech a pokrok v oblasti vzdělávání a rozvoje.
- Sledujte programy uznání zaměstnanců a rozdělování odměn.
- Analyzujte účinnost iniciativ v oblasti wellness a programů pomoci zaměstnancům.
2. ClickUp Brain
Využijte ClickUp Brain k analýze trendů a generování praktických analýz pracovní síly. Tento nástroj založený na umělé inteligenci vám pomůže identifikovat vzorce ve výkonu zaměstnanců, předvídat trendy fluktuace a navrhovat strategie zlepšení.
Můžete identifikovat rostoucí trend fluktuace a upozornit na oddělení nebo pozice, které jsou nejvíce ohroženy. Díky integraci ClickUp Brain do vašeho HR dashboardu můžete dostávat personalizované zprávy, které tyto trendy přesně identifikují, což vašemu týmu umožní přijmout cílená opatření dříve, než se problémy zhorší.
3. HR dashboardy a šablony
Správa úkolů v oblasti lidských zdrojů může být náročná, ale šablony ClickUp vám ji usnadní, takže nemusíte začínat od nuly.
ŠablonaHR SOP od ClickUp vám například pomůže zdokumentovat standardní operační postupy a zajistit tak konzistentnost a přehlednost všech personálních funkcí.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Přiřaďte úkolům vlastní stavy, jako je Otevřeno a Dokončeno, což vám umožní sledovat průběh každého kroku ve vašem procesu.
- Organizujte a přiřazujte úkoly pomocí vlastních polí, což usnadňuje správu a vizualizaci různých personálních postupů.
- Využijte až šest zobrazení v ClickUp, včetně konfigurací pro odchod zaměstnanců, nábor, hodnocení výkonu, školení a průvodce pro začátečníky, abyste zefektivnili své procesy hned od začátku.
- Vylepšete sledování procesů v oblasti lidských zdrojů pomocí funkcí, jako jsou značky, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a štítky priorit.
Dále můžete použít šablonu adresáře zaměstnanců ClickUp k vedení přehledných a komplexních záznamů o vašich zaměstnancích. Pomůže vám spravovat informace o zaměstnancích, sledovat jejich role a zajistit snadný přístup k kontaktním údajům.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte aktivní zaměstnance označením statusů, jako jsou dodavatel, na dovolené, nemocný, propuštěný, na cestách a další, v personálním systému společnosti.
- Ukládejte důležité informace o zaměstnancích a snadno vizualizujte data pomocí 21 přizpůsobitelných atributů, jako jsou bonusy, pracovní směny, status zaměstnance, datum narození a umístění.
- Získejte přístup k sedmi zobrazením v konfiguracích ClickUp, jako je přehled zaměstnanců, aktuálně pracující, pracovní status, oddělení a kalendář úkolů dodavatelů, a zajistěte tak, že všechny informace budou organizované a snadno dostupné.
- Vylepšete sledování zaměstnanců pomocí funkcí, jako je sledování času, značky, varování o závislostech, e-maily a další.
Příklady důležitých metrik pro dashboard pro zaměstnance
Dobře sestavený dashboard pro analýzu lidských zdrojů přeměňuje surová data na praktické poznatky, které pomáhají organizacím činit informovaná rozhodnutí. Zde je přehled klíčových metrik, které je třeba zahrnout:
1. Fluktuace zaměstnanců a prediktivní analytika
Fluktuace zaměstnanců je ukazatelem zdraví organizace. Vysoká fluktuace může signalizovat skryté problémy, jako je špatné vedení nebo kultura na pracovišti. Sledování fluktuace je však pouze začátek. Pomocí prediktivní analýzy můžete předvídat potenciální fluktuaci a identifikovat ohrožené zaměstnance, což vám umožní přijmout proaktivní strategie pro udržení zaměstnanců.
2. Sledování diverzity, rovnosti a inkluze (DEI)
DEI není jen položka, kterou je třeba zaškrtnout – je klíčová pro vytváření spravedlivého a inkluzivního pracoviště. Klíčovými metrikami, které je třeba sledovat, jsou genderová diverzita, zastoupení menšinových skupin a rovnost odměňování.
Pravidelným sledováním metrik DEI v dashboardu diverzity můžete posoudit účinnost svých iniciativ v oblasti inkluze a podle potřeby upravit strategie tak, aby podporovaly spravedlivější pracovní prostředí.
3. Metriky produktivity pracovní síly
Metriky produktivity, jako je výkonnost na zaměstnance, míra dokončení projektů a doba potřebná k dosažení produktivity u nových zaměstnanců, poskytují přehled o efektivitě a výkonu týmu.
Tyto klíčové ukazatele výkonnosti vám pomohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, optimalizovat pracovní postupy a zajistit efektivní využití zdrojů, čímž se zvýší celková produktivita.
💡Tip pro profesionály: Můžete použít nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců k monitorování výkonu, stanovení cílů a optimalizaci pracovních postupů, aby váš tým zůstal na správné cestě a efektivně plnil cíle.
4. Metriky řízení talentů
Efektivní řízení pracovní síly je klíčem k růstu organizace. Metriky jako doba náboru, pokrok v rozvoji zaměstnanců a míra vnitřní mobility jasně ukazují, jak dobře řídíte a rozvíjíte talenty.
Sledování těchto klíčových metrik pomáhá identifikovat mezery v dovednostech, vylepšovat školicí programy a vytvářet robustní kariérní cesty, což zajišťuje, že vaši nejlepší zaměstnanci zůstanou zapojení a budou se dále rozvíjet.
5. Metriky retence zaměstnanců
Udržení špičkových talentů je klíčové pro stabilitu, zejména pro začínající startupy. Metriky, jako jsou skóre zapojení zaměstnanců, míra fluktuace v jednotlivých odděleních a důvody odchodu, poskytují hluboký vhled do účinnosti vašich strategií pro udržení zaměstnanců.
Komplexní porozumění těmto metrikám umožňuje cílené strategie udržení zaměstnanců – lepší benefity, lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem nebo silnější pocit sounáležitosti – které uspokojí a motivují vaše zaměstnance.
Sledování diverzity, rovnosti a inkluze v panelech pro analýzu lidských zdrojů
Pokud jde o diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI) v personální analytice, nejde jen o symbolické gesto. Sledování DEI pomáhá organizacím pochopit skutečné složení jejich pracovní síly a dynamiku, která v ní působí.
Zde je návod, jak můžete pomocí personálního dashboardu zlepšit své úsilí v oblasti DEI:
- Sledujte zastoupení různých skupin na různých úrovních organizace, abyste mohli identifikovat a řešit překážky bránící postupu, jako jsou rozdíly v odměňování žen a mužů a skleněné stropy.
- Analyzujte rovnost odměňování, abyste zajistili spravedlivé a nestranné postupy odměňování.
- Využijte údaje o zapojení zaměstnanců k ověření, zda se všichni zaměstnanci cítí oceněni a začleněni, bez ohledu na jejich původ.
Překonávání výzev při implementaci dashboardů pro analýzu lidských zdrojů
Implementace dashboardu pro analýzu lidských zdrojů s sebou nese nutnost zajistit ochranu osobních údajů a řešit nepřesnosti v datech. Zde je návod, jak tyto problémy efektivně řešit:
Řešení otázek ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat
Neschopnost ochránit citlivé údaje zaměstnanců může vést k porušení předpisů, podkopání důvěry zaměstnanců a vystavení vaší organizace právním sankcím. Dopad přesahuje rámec bezprostředních právních problémů; může poškodit pověst vaší společnosti a podkopat morálku zaměstnanců.
Řešení
- Zaveďte silné šifrování dat v klidu i při přenosu.
- Zaveďte přísná přístupová omezení, aby citlivé informace mohly prohlížet pouze oprávněné osoby.
- Provádějte pravidelné bezpečnostní hodnocení, abyste identifikovali a zmírnili zranitelnosti.
- Stanovte jasné zásady používání dat a zajistěte soulad s nařízením GDPR, zákonem CCPA a dalšími předpisy.
Řešení nepřesností a nesrovnalostí v datech
Nepřesné nebo nekonzistentní údaje mohou vést k nesprávným rozhodnutím, zkresleným poznatkům a neefektivním strategiím. Výsledkem je neefektivní provoz a nesoulad obchodních cílů, což má dopad na celkovou výkonnost.
Řešení
- Proveďte audit dat, abyste identifikovali a odstranili zdroje chyb.
- Zaveďte ověřovací kontroly, abyste chyby odhalili včas.
- Standardizujte formáty dat a popisky ve všech systémech
- Pravidelně aktualizujte a čistěte data, abyste zachovali jejich přesnost.
- Pověřte specializované správce dat dohledem nad kvalitou dat a zajistěte jejich trvalou spolehlivost.
Transformace HR pomocí datových analýz
S dashboardem pro zaměstnance nesbíráte pouze data, ale vybavujete svůj HR tým nástroji, které potřebuje k optimalizaci strategií v oblasti lidských zdrojů, zlepšení retence zaměstnanců a dosažení lepších obchodních výsledků.
Díky přehledům v reálném čase o klíčových metrikách, jako je fluktuace zaměstnanců, produktivita a diverzita, mohou personální oddělení proaktivně řešit výzvy, předvídat trendy a přijímat rozhodnutí, která přispívají k celkovému úspěchu organizace.
Jste připraveni transformovat své personální oddělení pomocí datových analýz? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes využívat sílu dat o svých zaměstnancích!