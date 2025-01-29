10 nejlepších softwarů pro analýzu pracovní síly pro rozhodování založené na datech

V dnešním světě založeném na datech není „znalost je síla“ jen rčení – je to tajemství vynikajícího řízení pracovní síly. Pokud chcete zvýšit výkonnost zaměstnanců, doladit plánování pracovní síly do budoucna a dosáhnout lepších obchodních výsledků, je implementace softwaru pro analýzu pracovní síly vaším strategickým trumfem.
Tento nástroj, který je součástí softwaru pro analýzu lidských zdrojů, vám pomůže prozkoumat interní i externí údaje o zaměstnancích a proměnit složité metriky v datové poznatky. S nejlepším softwarem pro analýzu pracovní síly můžete optimalizovat produktivitu zaměstnanců, zlepšit jejich retenci a přijímat účinná obchodní rozhodnutí.
Podívejme se, jak můžete využít nástroje pro analýzu pracovní síly k předpovídání a formování budoucnosti vaší organizace.
Co byste měli hledat v softwaru pro analýzu pracovní síly?
Při hledání nejlepšího softwaru pro analýzu pracovní síly byste se měli zaměřit na funkce, které nejen sledují, ale také skutečně zvyšují výkonnost zaměstnanců a obchodní výsledky. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli zvážit:
- Komplexní řízení výkonu: Vyberte si analytický software, který obsahuje nástroj pro sledování produktivity zaměstnanců, abyste mohli identifikovat ty nejvýkonnější a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
- Prediktivní analýza: Vyberte softwarová řešení, která dokážou předpovědět budoucí potřeby v oblasti personálu na základě aktuálních trendů v datech o zaměstnancích. Tato prediktivní schopnost vám pomůže udržet si náskok a zajistí, že nikdy nebudete mít nedostatek ani nadbytek zaměstnanců.
- Přizpůsobitelné zprávy: Ujistěte se, že sada nástrojů pro správu pracovní síly umožňuje vytvářet přizpůsobitelné denní zprávy. Díky této flexibilitě se můžete soustředit na personální data, která jsou pro lepší obchodní výsledky nejdůležitější, což usnadňuje sdílení praktických informací se zainteresovanými stranami a rychlé přijímání informovaných rozhodnutí.
- Sledování životního cyklu zaměstnanců: Optimalizujte strategie zapojení a programy udržení zaměstnanců pomocí funkce, která sleduje celou dráhu zaměstnance – od nástupu až po odchod – a identifikuje vzorce. To poskytuje týmům HR neocenitelné informace o zkušenostech zaměstnanců.
- Funkce segmentace: Segmentujte data o pracovní síle podle demografických údajů, pracovních pozic nebo oddělení. To pomáhá manažerům lidských zdrojů a vedoucím pracovníkům provádět hlubší diagnostickou analýzu a přizpůsobovat strategie různým skupinám ve vaší organizaci. To zase zlepšuje zkušenosti zaměstnanců a pomáhá zvyšovat jejich spokojenost.
- Nástroje pro benchmarking: Vyberte si software, který nabízí robustní nástroje pro benchmarking. Ty vám umožní porovnat klíčové ukazatele výkonnosti a metriky vaší společnosti s průmyslovými standardy nebo konkurencí. Benchmarking je zásadní pro pochopení toho, kde vaše společnost stojí z hlediska výkonnosti a kde je možné provést zlepšení.
- Analýza zapojení zaměstnanců: Ujistěte se, že software dokáže měřit a analyzovat úroveň zapojení zaměstnanců. Tato funkce by měla poskytovat informace o tom, co motivuje vaše zaměstnance, jaké jsou jejich slabé stránky a jak se cítí zapojeni do práce.
- Analýza rizika fluktuace: Hledejte funkce, které pomáhají předvídat fluktuaci zaměstnanců a identifikovat rizikové zaměstnance. Nástroje pro analýzu rizika fluktuace zaměstnanců využívají personální data, jako je výkonnost zaměstnanců, hodnocení spokojenosti, aktivita zaměstnanců a osobní okolnosti, k identifikaci trendů a předpovědi potenciálních odchodů.
10 nejlepších softwarů pro analýzu pracovní síly, které můžete použít v roce 2024
Prozkoumejte nejlepší nástroje určené k transformaci dat o pracovní síle na praktické poznatky, které pomáhají společnostem dosahovat obchodního úspěchu.
1. ClickUp
ClickUp je univerzální nástroj pro analýzu pracovní síly, který byl navržen s cílem zefektivnit obchodní operace a zvýšit produktivitu. Funkce ClickUp Dashboards funguje jako centrální hub, který vám pomůže sledovat a zefektivnit vaše operace a rychle přizpůsobit zdroje měnícím se potřebám podniku. Pomůže vám získat komplexní přehled o zdrojích a pracovním vytížení.
ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, urychluje rozhodování a zlepšuje vaše strategické vnímání tím, že identifikuje trendy a příležitosti v datech o pracovní síle. Kromě toho aplikace ClickUp Project Time Tracking pomáhá zajistit, aby vaše projekty probíhaly podle plánu a aby byly všechny vaše zdroje využívány efektivně. Funkce ClickUp pro stanovení cílů vám pomohou sledovat pokrok v reálném čase a podle potřeby upravovat cíle, abyste udrželi tempo a dosáhli úspěchu.
Díky funkcím ClickUp pro správu lidských zdrojů můžete snadno spravovat záznamy o zaměstnancích, nábor a procesy zapracování nových zaměstnanců. To zajišťuje plynulejší pracovní postupy a lepší dodržování organizačních zásad. Využijte širokou škálu předem navržených šablon ClickUp k urychlení svých operací – přizpůsobte je konkrétním obchodním potřebám, zvyšte produktivitu a slaďte je s obchodními cíli.
Pomocí šablony denní zprávy o činnosti zaměstnanců ClickUp můžete efektivně sledovat denní činnosti a získat podrobný přehled o tom, jak zaměstnanci rozdělují svůj čas během pracovní doby. S touto šablonou můžete:
- Sledujte výkonnost, docházku a termíny, abyste identifikovali oblasti, ve kterých se mohou zaměstnanci zlepšovat.
- Sledujte pracovní postupy, abyste optimalizovali efektivitu týmu a individuální rozvoj
- Analyzujte kvalitu práce a dodržování harmonogramů, abyste mohli přesně určit příležitosti ke zlepšení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa znalostí založená na umělé inteligenci: Usnadněte okamžité, kontextové odpovědi na dotazy týkající se úkolů, dokumentů a členů týmu pomocí ClickUp Brain.
- Sledování výkonu v reálném čase: Buďte v obraze ohledně výkonnostních metrik vaší organizace díky přizpůsobitelným výkonným dashboardům.
- Různé šablony: Zefektivněte řízení projektů a plánování pracovní síly pomocí předem navržených rámců ClickUp, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy.
- Podrobné sledování času stráveného na projektech: Získejte přehled o tom, kolik času zabírá každá fáze projektu, abyste mohli optimalizovat produktivitu týmu a zajistit, že projekty budou probíhat podle plánu.
- Stanovení a sladění cílů: Sledujte pokrok v reálném čase a podle potřeby upravujte cíle, abyste udrželi tempo a dosáhli úspěchu.
- Komplexní správa lidských zdrojů: Spravujte záznamy o zaměstnancích, nábor a procesy zapracování nových zaměstnanců, abyste zajistili plynulejší pracovní postupy a lepší dodržování organizačních zásad.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že při prvním zavedení softwaru je nutné se s ním dlouho seznamovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Acendre (HireRoad)
Společnost Acendre, která nedávno změnila název na HireRoad, poskytuje komplexní platformu pro získávání talentů a nabízí efektivní řešení pro nábor, zapracování a analýzu. Změna názvu se týká především uživatelů mimo Austrálii, kde produkt zůstává pod názvem Acendre.
Nejlepší funkce Acendre/HireRoad
- Udržujte zájem uchazečů a informujte je pomocí konzistentních, značkových a včasných zpráv. Mobilní dashboard umožňuje náborářům sledovat proces z jakéhokoli místa a rychle se přizpůsobovat změnám.
- Ušetřete čas a peníze automatizací opakovatelných procesů. Plánovaná oznámení pomáhají oslovit kandidáty ve správný okamžik a vytvářejí plynulé pracovní postupy.
- Získejte přehled díky jasným a praktickým metrikám, které umožňují promyšlená rozhodnutí a snadné sdílení dat.
- Získejte bezpečné a komplexní řešení pro vládní agentury, které zefektivní nábor a zapracování zaměstnanců v regulovaných odvětvích, což je ideální pro subjekty veřejného sektoru.
Omezení Acendre/HireRoad
- Recenze naznačují, že reakce zákaznické podpory mohou být pomalejší, než je nutné, což brání urgentním operacím.
Ceny Acendre/HireRoad
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acendre/HireRoad
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (46 recenzí)
3. Insightful
Insightful je navržen tak, aby zvýšil produktivitu vašeho týmu díky bohaté sadě funkcí, které podporují informovanější a efektivnější pracovní prostředí, ať už v kanceláři, na dálku nebo v hybridním režimu. Využijte trendy produktivity, aktivity/časové osy atd., abyste získali hluboký vhled do pracovních postupů zaměstnanců a zlepšili provozní efektivitu.
Nejlepší funkce s užitečnými informacemi
- Získejte podrobné analýzy produktivity, abyste pochopili, jak váš tým funguje každý den. Využijte tato data k posílení soustředění, odhalení vzorců produktivity, prevenci vyhoření a dynamické podpoře výkonu vašeho týmu.
- Sjednoťte své zaměstnance bez ohledu na jejich umístění pomocí nástrojů, které měří vliv různých pracovních prostředí na výkon. Získejte přehled o dynamice práce na dálku a hladce spravujte čas a docházku.
- Zefektivněte sledování času a plánování směn, abyste měli jasný přehled o tom, kdy a jak váš tým pracuje. Tato automatizace šetří administrativní čas a hladce se integruje do mzdových systémů.
- Využijte funkce analýzy úkolů a procesů k identifikaci úzkých míst a optimalizaci pracovních postupů. Tyto poznatky vám pomohou efektivněji spravovat zdroje a zvýšit provozní agilitu.
Podrobné informace o omezeních
- Doba odezvy na dotazy zákazníků je pomalejší, než je nutné pro naléhavé obchodní potřeby
- Sedmidenní čekací lhůta společnosti Insightful na reaktivaci deaktivovaných účtů brání provozu, zejména v případech vysoké fluktuace zaměstnanců.
Přehledné ceny
- Řízení produktivity: 6,40 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Sledování času: 8 $/měsíc za jedno pracovní místo (fakturováno ročně)
- Zlepšení procesů: 12 USD/měsíc za jedno místo pro týmy s více než 50 uživateli (fakturováno ročně)
- Řešení pro podniky: Individuální ceny pro týmy s více než 100 uživateli
Podrobná hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (183 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (96 recenzí)
4. ActivTrak
ActivTrak nabízí moderní řešení pro získání okamžitého přehledu o produktivitě a angažovanosti zaměstnanců. Díky funkcím navrženým pro porovnání produktivity při práci na dálku a v kanceláři, rychlé odhalení vyhoření a ztráty motivace a optimalizaci procesů a využití technologií poskytuje ActivTrak informace, které potřebujete k sebevědomému rozhodování.
Ať už provádíte plánování kapacit, vyvažujete pracovní zátěž nebo se jen snažíte porozumět nuancím produktivity zaměstnanců, ActivTrak vám poskytne nástroje pro informovaná rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Efektivně monitorujte a spravujte své zaměstnance díky pochopení rozdílů v produktivitě podle lokality a pracovních vzorců zaměstnanců.
- Zaveďte metriky produktivity, které podpoří a zlepší práci vašeho týmu, pomohou vám měřit a zvyšovat produktivitu, identifikovat trendy a předcházet vyhoření.
- Získejte podrobné informace o tom, jak zaměstnanci tráví své pracovní dny, což vám pomůže vylepšit procesy a zvýšit celkovou efektivitu.
- Využijte poznatky založené na datech pro spolehlivé plánování pracovní síly a zajistěte si tak dobrou přípravu na budoucí personální potřeby na základě aktuálních údajů o produktivitě a angažovanosti.
- Sledujte a analyzujte příznaky demotivace a vyhoření zaměstnanců, abyste mohli včas zasáhnout a udržet zdravé pracovní prostředí.
Omezení ActivTrak
- Interpretace dat ActivTrak vyžaduje pečlivé zvážení, aby se zabránilo zaujatým předpokladům o produktivitě zaměstnanců.
- Nástroje mohou produktivní činnosti nesprávně označit jako „neproduktivní“, což zkresluje přesnost dat.
Ceny ActivTrak
- Zdarma
- Základní funkce: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (246 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (547 recenzí)
5. Paylocity
Paylocity kombinuje základní funkce HR a moderní technologie a poskytuje jednotnou softwarovou sadu, která zjednodušuje vaše procesy v oblasti lidských zdrojů a mezd. Tato platforma je navržena nejen pro provozní efektivitu, ale také s důrazem na zlepšení zkušeností zaměstnanců.
Nejlepší funkce Paylocity
- Konsolidujte své personální činnosti pomocí integrované sady Paylocity, která zahrnuje mimo jiné mzdy, správu benefitů, personální analytiku a řízení talentů.
- Zlepšete celkovou interakci zaměstnanců s platformou díky intuitivnímu designu a uživatelsky přívětivým funkcím, které zvyšují zapojení a spokojenost.
- Přilákejte, rozvíjejte a udržte si špičkové talenty pomocí nástrojů, které podporují všechny fáze životního cyklu zaměstnanců, od náboru až po odchod do důchodu.
- Zjednodušte správu zaměstnaneckých benefitů pomocí optimalizovaného rozhraní, které usnadňuje registraci a aktualizace jak pro správce, tak pro zaměstnance.
Omezení Paylocity
- Někteří uživatelé zaznamenali občasné zpoždění při synchronizaci dat a generování reportů během špičky.
- Nemůže provádět platby nezávislým dodavatelům
Ceny Paylocity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paylocity
- G2: 4,4/5 (2 537 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (832 recenzí)
6. Workday
Workday kombinuje špičkové aplikace pro správu financí a lidského kapitálu s pokročilými technologiemi, jako je umělá inteligence, aby podpořil efektivitu a růst podniků. Jejich platforma „Enterprise Management Cloud“ je přizpůsobena tak, aby pomohla vaší organizaci rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám a usnadnila spolupráci a průběžné plánování.
Nejlepší funkce Workday
- Posuňte své podnikání vpřed pomocí platformy, která podporuje nepřetržité společné plánování a umožňuje vám rychle se přizpůsobovat změnám v podnikatelském prostředí.
- Integrujte své finanční a personální plánování s integrovanou umělou inteligencí, která zvyšuje výkonnost a nabízí přehledy v reálném čase.
- Využijte umělou inteligenci k mapování a rozvoji dovedností vašich zaměstnanců a zajistěte, aby byl váš tým připraven na pracovní pozice budoucnosti.
- Rozhodujte s jistotou díky jednotnému zdroji finančních, personálních a provozních dat, který všem poskytuje přístup k informacím v reálném čase.
Omezení pracovního dne
- Přizpůsobení a integrace se stávajícími systémy může být složitá a může vyžadovat další podporu.
- Pro malé podniky to nemusí být cenově dostupné.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0/5 (1514 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 349 recenzí)
7. Paycor
Paycor mění způsob, jakým spravujete své pracovní síly, tím, že integruje všechny aspekty lidských zdrojů a mzdového účetnictví do jedné efektivní platformy. Tento komplexní přístup zjednodušuje procesy a zvyšuje produktivitu automatizací rutinních úkolů a nabídkou strategické analytiky.
Nejlepší funkce Paycor
- Získejte kompletní sadu nástrojů pro správu všech aspektů lidských zdrojů, od mzdového účetnictví a řízení talentů až po dodržování předpisů a správu benefitů.
- Optimalizujte svůj náborový proces pomocí automatizovaného softwaru pro vyhledávání talentů a jejich zapracování, který vám zajistí přilákání a udržení těch nejlepších talentů.
- Ovládejte náklady na pracovní sílu a zvyšte produktivitu pomocí softwaru pro evidenci docházky a pracovní doby spolu s dynamickými funkcemi plánování.
- Využijte systémy pro správu vzdělávání a software pro správu kariéry od společnosti Paycor k podpoře neustálého růstu a spokojenosti zaměstnanců.
Omezení Paycor
- Integrace s externími systémy může někdy vyžadovat další přizpůsobení, což může znamenat dodatečné náklady nebo podporu.
- Uživatelé hlásí nespokojenost s zákaznickou podporou
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 (720 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (2776 recenzí)
8. SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors zlepšuje řízení lidského kapitálu prostřednictvím komplexní sady nástrojů s podporou umělé inteligence, které se zabývají klíčovými oblastmi HR, včetně mzdového účetnictví, náboru, zapracování nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje a dalšími. SAP SuccessFactors, navržený tak, aby poskytoval informace založené na datech a zlepšoval plánování pracovní síly, podporuje organizace při vytváření optimálních zkušeností zaměstnanců a zvyšování agility organizace v globálním měřítku.
Nejlepší funkce SAP SuccessFactors
- Získejte řadu modulů, které pokrývají všechny aspekty HR, od mzdového účetnictví až po řízení výkonu.
- Využijte výkonné analytické nástroje k prozkoumání dat o pracovní síle, odhalení trendů a uplatnění poznatků při strategickém rozhodování.
- Začleňte umělou inteligenci do celé sady aplikací, abyste zlepšili rozhodování a efektivitu a získali prediktivní informace pro proaktivní strategie v oblasti lidských zdrojů.
- Sladěte individuální talenty s potřebami organizace pomocí doporučení založených na umělé inteligenci, abyste podpořili kariérní rozvoj a vnitřní mobilitu.
Omezení SAP SuccessFactors
- Oznámení jsou propojena s každou fází procesu náboru talentů a spouští se vždy, když kandidát postoupí do nové fáze.
- Není k dispozici bezplatná zkušební verze a zákazníci považují ceny za nedostatečně transparentní.
- Nenabízí mnoho možností přizpůsobení
Ceny SAP SuccessFactors
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP SuccessFactors
- G2: 3,9/5 (664 recenzí)
- Capterra: 4/5 (274 recenzí)
9. Lattice
Lattice revolučním způsobem mění personální činnosti díky své platformě založené na umělé inteligenci, která je navržena tak, aby zlepšila proces řízení výkonu a urychlila růst zaměstnanců. Díky integraci hodnocení výkonu, řízení odměňování a zapojení zaměstnanců do jednoho plynulého rozhraní vám Lattice pomáhá identifikovat nejlepší talenty a sjednotit vaše týmy kolem klíčových obchodních cílů.
Nejlepší funkce Lattice
- Systematicky sledujte a hodnotte výkonnost zaměstnanců, abyste identifikovali ty nejvýkonnější a strategicky podporovali ty méně výkonné.
- Sladěte cíle vaší organizace s individuálními cíli zaměstnanců a zajistěte, aby se všichni soustředili na to, co je pro úspěch vaší firmy nejdůležitější.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k efektivnímu reagování na zpětnou vazbu zaměstnanců a podpoře kultury, která upřednostňuje výkon a spokojenost.
- Přijímejte spravedlivá a účinná rozhodnutí o odměňování tím, že přímo propojíte mzdy s výsledky výkonu, podpoříte transparentnost a motivaci v celém týmu.
- Proměňte manažery v kariérní kouče pomocí nástrojů, které podporují a sledují rozvoj zaměstnanců, pomáhají urychlit jejich profesní růst a zvyšují jejich loajalitu.
Omezení Lattice
- Vypracovávání zpráv pro průzkumy a roční hodnocení je zdlouhavé a obtížně interpretovatelné.
- Před sdílením dat je často nutné provést další úklid a přípravu.
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživatele
- Zapojení: dalších 4 $ měsíčně na uživatele
- Grow: dalších 4 $/měsíc na uživatele
- Odměna: dalších 6 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (3 823 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (121 recenzí)
10. Visier
Visier vyniká svými výkonnými řešeními pro analýzu lidských zdrojů, která poskytují důležité informace přímo těm, kteří je nejvíce potřebují – od personalistů až po vedoucí pracovníky. Díky integraci dat z celé vaší organizace umožňuje Visier informované rozhodování, které má významný dopad na podnikání.
Nejlepší funkce Visier
- Využijte Vee, digitálního asistenta založeného na umělé inteligenci, který zpřístupňuje komplexní analýzu dat všem ve vaší organizaci a zajišťuje, že informace jsou k dispozici pouhým rozhovorem.
- Spojte vaše personální data s obchodními daty a získejte ucelený přehled o vaší organizaci, který vedoucím pracovníkům umožní činit informovaná a účinná rozhodnutí.
- Využijte rozsáhlou databázi společnosti Visier, která obsahuje více než 15 milionů záznamů o zaměstnancích, k porovnání výkonnosti vaší organizace s benchmarky v oboru a k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Integrujte data z různých zdrojů do jednotného systému pro komplexní analýzu, která odhalí klíčové poznatky pro posílení vašich personálních strategií.
Omezení Visier
- K lepšímu porozumění analytice může být nutné další školení uživatelů v oblasti datové gramotnosti.
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění při implementaci.
Ceny Visier
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visier
- G2: 4,6/5 (126 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zlepšete svou analýzu pracovní síly pomocí správných nástrojů
Při zkoumání těchto nejlepších nástrojů pro analýzu pracovní síly je důležité zvážit, jak lze každý z nich přizpůsobit potřebám vaší organizace. Správný software zefektivní procesy v oblasti lidských zdrojů, zlepší rozhodování a zvýší celkovou efektivitu pracovní síly. Je čas udělat další krok: vyhodnoťte tyto nástroje na základě svých konkrétních požadavků a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vaší organizaci.
Jste připraveni revolučně změnit řízení pracovní síly pomocí praktických informací? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! Díky svým všestranným funkcím pro řízení projektů a robustním analytickým nástrojům vám ClickUp pomůže optimalizovat produktivitu a efektivněji řídit váš tým. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!