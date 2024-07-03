ClickUp vs. MeisterTask: Který je nejlepší?

Pokud stále máte potíže se sledováním úkolů, pak vám uniká to, co moderní software pro správu úkolů nabízí. Pomůže vám vytvořit seznam úkolů, naplánovat je, poskytovat včasná připomenutí prostřednictvím mobilní aplikace nebo webové verze a zajistit, že budete mít své úkoly vždy pod kontrolou.
Z několika softwarů pro správu úkolů dostupných na trhu jsou ClickUp a MeisterTask dva nejdiskutovanější a nejpoužívanější.
Tyto oblíbené nástroje pro správu projektů nabízejí několik funkcí, které vám pomohou spravovat úkoly, řešit závislosti mezi úkoly a plánovat celé projekty. Který z nich je pro vás vhodnější?
Odpověď na tuto otázku závisí na vašich požadavcích. V tomto podrobném srovnání ClickUp a MeisterTask se podíváme na všechny funkce, recenze a cenové struktury těchto dvou nástrojů pro plánování projektů.
Co je ClickUp?
ClickUp je jediný komplexní software pro správu projektů, produktivitu a delegování úkolů, který vám pomůže nejen spravovat složité projekty, ale také zlepšit vaši celkovou produktivitu. Ať už pro osobní použití nebo pro členy týmu, platforma vám umožňuje sledovat stav úkolů, stav projektů a termíny projektů a dokonce je plánovat pomocí Google Kalendáře nebo projektových tabulek.
Díky tomu můžete efektivně spravovat a delegovat úkoly, plánovat projekty do nejmenších detailů a dokonce vizualizovat projekty a termíny, což vám a vašemu týmu zajistí vysokou produktivitu.
Kromě správy úkolů vám ClickUp pomáhá v mnoha dalších oblastech, jako je brainstorming nápadů, vytváření dokumentů a prezentací, ukládání všeho na jednom místě a sledování klíčových metrik pro celou vaši organizaci. Kromě toho můžete využít jeho AI nástroje pro automatizaci, automatizovat opakující se úkoly a dokonce vytvářet pracovní postupy založené na událostech nebo akcích, které vám pomohou ušetřit čas.
Ať už jste freelancer, řídíte malé týmy nebo pracujete s agilními týmy ve velké organizaci, ClickUp lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Funkce ClickUp
ClickUp vám a vašemu týmu poskytuje robustní sadu funkcí, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily správu projektů, posílily spolupráci a optimalizovaly pracovní postupy. Zde je podrobnější pohled na čtyři základní funkce ClickUp:
1. Správa úkolů
Plánujte, organizujte a spolupracujte na jakémkoli projektu nebo osobních úkolech pomocí ClickUp Tasks, který vám umožní jít nad rámec základního vytváření a přiřazování úkolů. Díky funkcím pro správu úkolů můžete:
- Nastavte priority svých úkolů (vysoká, normální, nízká, urgentní) a dokonce je označte barevnými kódy pomocí vlastních štítků a stavů.
- Přiřaďte termíny a odhadované časy pro realistické časové plány projektů.
- Využijte výkonné funkce správy závislostí ClickUp, abyste zajistili, že úkoly budou dokončeny ve správném pořadí.
- Definujte vlastní pole specifická pro vaše projekty, která vám umožní zaznamenávat a organizovat důležité informace.
- Přiřazujte úkoly, abyste podpořili odpovědnost, a přidávejte vlastní stavy, které odpovídají různým fázím vašeho projektu.
- Sledujte dokončení úkolů, závislosti a úzká místa pomocí několika zobrazení ClickUp.
2. Umělá inteligence
Využijte první neuronovou síť na světě, která propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a všechna aktiva vaší společnosti s umělou inteligencí, aby vám pomohla efektivně vykonávat práci. S Clickup Brain získáte komplexní nástroj pro správu projektů s umělou inteligencí, který vám pomůže:
- Ptejte se a získejte konkrétní odpovědi týkající se vašich úkolů, aktivit, dokumentů a dalších věcí pomocí AI Knowledge Manager.
- Automatizujte úkoly, vytvářejte a plánujte aktualizace a spravujte opakující se práce pomocí AI Project Manager k automatizaci pracovních postupů.
- Snadno pište veškerý svůj obchodní obsah pomocí AI Writer. Tento asistent pro psaní vám pomůže vytvořit přizpůsobenou komunikaci pro e-maily nebo externí komunikaci, obsahuje vestavěnou kontrolu pravopisu a může rychle vytvářet odpovědi na základě vašeho tónu a jazyka.
3. Šablony
Rozjeďte své projekty rychle a efektivně díky rozsáhlé knihovně ClickUp s více než 1000 předem připravených šablon. Kromě šablon pro správu úkolů zde najdete také šablony pro správu projektů, vývoj produktů, design a mnoho dalšího.
Použitím šablony pro správu úkolů ClickUp pro vaše projekty a pracovní postupy můžete:
- Vizualizujte a organizujte úkoly podle stavu, priority nebo oddělení.
- Sledujte a optimalizujte pracovní postupy na základě šířky pásma a postupu úkolů.
- Spolupracujte napříč všemi týmy, abyste mohli rychleji a efektivněji plánovat, přidělovat úkoly, brainstormovat a dokončovat aktivity.
Stačí přidat šablonu složky do svého pracovního prostoru a vyplnit své údaje. Ušetří to vám i vašemu týmu hodiny práce. Můžete použít zobrazení tabule k prioritizaci úkolů ve stylu Kanban, zobrazení seznamu k uspořádání podrobností úkolů, zobrazení boxu ke sledování pracovní zátěže týmu a zobrazení kalendáře pro snadné plánování pomocí drag-and-drop.
Šablona také automaticky uspořádá váš seznam úkolů do akčních položek, nápadů a backlogu, abyste se mohli soustředit na jeden druh úkolu najednou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně
Co je MeisterTask?
MeisterTask je uživatelsky přívětivý nástroj pro správu úkolů navržený pro efektivní spolupráci a organizaci projektů. Vyniká vytvářením vizuálních Kanban tabulek, kde jsou úkoly znázorněny kartami, které procházejí různými fázemi (např. Úkoly, Probíhá, Hotovo). To vám a vašim týmům umožňuje jasně vizualizovat všechny vaše úkoly a přiřazení, což vám pomáhá je plánovat a stanovovat priority projektů pro maximální efektivitu.
Kromě funkcí pro správu projektů umožňuje MeisterTask jasnou komunikaci v rámci týmů díky svým komunikačním funkcím, které uživatelům umožňují přidávat nebo přiřazovat komentáře, přílohy a zmínky přímo k úkolům. Vaše týmy tak mohou spolupracovat na projektech a mít přehled o svých individuálních úkolech, což zvyšuje celkovou produktivitu a zlepšuje plánování projektů.
Funkce MeisterTask
MeisterTask vám pomůže se správou úkolů a celkovou produktivitou. Zde je stručný přehled jeho klíčových funkcí:
1. Správa úkolů
Pomocí funkcí pro správu úkolů můžete snadno vytvářet, přiřazovat a spravovat úkoly. Pokročilá platforma vám také pomůže přiřadit pozorovatele úkolů pro lepší koordinaci, nastavit termíny, používat vestavěný tracker pro sledování času, přidávat podúkoly nebo více kontrolních seznamů pro rozdělení úkolu a dokonce přidávat tagy nebo přílohy pro další kontext.
K vizualizaci a sledování postupu vašich úkolů můžete také použít Kanban tabule. Plány Business a Enterprise vám také umožňují vytvářet podúkoly a další zobrazení – zobrazení časové osy.
2. Komunikace v týmu
Podporujte jasnou komunikaci pomocí funkcí, jako jsou komentáře, @zmínky a přílohy souborů přímo v úkolech. K dispozici je dokonce i mobilní aplikace, díky které budete mít přehled o všech nejnovějších aktualizacích svých úkolů a budete moci pracovat, ať jste kdekoli.
3. Automatizace
MeisterTask vám umožňuje automatizovat určité časově náročné úkoly, jako je aktualizace stavu úkolů a termínů, přiřazování úkolů, zasílání e-mailů členům projektu atd. Automatizaci můžete také využít k vytváření opakujících se úkolů , jako jsou týdenní schůzky.
4. Integrace a pracovní postupy
Importujte data z jiných nástrojů nebo synchronizujte s jinými platformami pro zvýšení produktivity pomocí vestavěných integrací. Můžete jej dokonce spárovat se Zapierem, abyste jej mohli používat v kombinaci s více než 7000 aplikacemi a vytvářet vlastní pracovní postupy, které vám ušetří čas.
Ceny MeisterTask
- Základní: Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
ClickUp vs. MeisterTask: Porovnání funkcí
Než se pustíme do podrobného srovnání ClickUp a MeisterTask, zde je shrnutí toho, čím je každý z těchto nástrojů nejznámější.
ClickUp je nejznámější pro:
- All-in-one platforma pro produktivitu: Na rozdíl od jiných softwarů pro správu úkolů nabízí ClickUp komplexní funkce, které vám pomohou spravovat úkoly, plánovat projekty, sledovat čas, spolupracovat a mnoho dalšího, což z něj dělá komplexní řešení pro všechny vaše potřeby.
- Přizpůsobení: Možnost přizpůsobit pracovní postupy, zobrazení a automatizaci tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho týmu a projektu.
- Správa práce a projektů: Pokročilé funkce, jako jsou pracovní postupy založené na umělé inteligenci, komunikace v reálném čase, přizpůsobená automatizace a robustní funkce pro sledování projektů.
- Přehlednost a sledování: přizpůsobitelné zobrazení projektů a hierarchické struktury, díky kterým jsou všichni informováni a sladěni
- Spolupráce: Integrované nástroje, jako je chat, komentáře v reálném čase, virtuální tabule a oprávnění pro hosty, umožňují vzdáleným a asynchronním týmům efektivně spolupracovat.
- Reporting a analytika: Přizpůsobitelné panely a oznámení umožňují sledovat průběh v reálném čase, což usnadňuje informované rozhodování.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design s funkcí drag-and-drop zjednodušuje správu projektů a urychluje přijetí uživateli.
- Konsolidace technologické infrastruktury: Široká škála funkcí minimalizuje potřebu používat více aplikací a zefektivňuje pracovní postupy.
- Dostupné ceny: Bezplatná verze s bohatými funkcemi a cenově dostupné placené možnosti pro více funkcí.
- Mobilní aplikace: Pracujte odkudkoli s mobilní aplikací ClickUp, která je dostupná na všech zařízeních.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,6/5 (více než 4100 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
MeisterTask je nejznámější pro:
- Jednoduché rozhraní: Zatímco ClickUp se zaměřuje na bohatou nabídku funkcí, MeisterTask vyniká svou jednoduchostí a intuitivním rozhraním. Jeho přehledný vzhled usnadňuje naučení se a přizpůsobení, zejména pro uživatele bez technických znalostí.
- Kanbanové tabule: Vizualizujte pracovní postupy a snadno sledujte pokrok pomocí intuitivních Kanbanových tabulí, které jsou klíčovou funkcí, pro kterou je tento nástroj známý.
- Komunikace v týmu: Snadno spolupracujte s členy svého týmu a zlepšete komunikaci v týmu pomocí funkcí, jako jsou komentáře, @zmínky a přílohy souborů přímo v úkolech.
- Funkce bezplatného tarifu: Skvělá bezplatná verze s mnoha klíčovými funkcemi, zatímco placené tarify nabízejí další možnosti přizpůsobení.
- Mobilní aplikace: MeisterTask nabízí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace pro iOS a Android, které umožňují správu úkolů a spolupráci týmu i na cestách.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Na první pohled nabízejí jak ClickUp, tak MeisterTask základní funkce pro správu úkolů a týmovou spolupráci. Pojďme se nyní podívat blíže na to, co se skrývá pod kapotou.
ClickUp vs. MeisterTask 1. kolo: Správa projektů
Oba nástroje nabízejí vynikající možnosti správy projektů. MeisterTask nabízí spíše základní funkce pro správu projektů, které jsou vhodné pro jednoduché pracovní postupy a Kanban tabule, ale postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, které nabízí ClickUp.
S ClickUp získáte pokročilé funkce, jako jsou:
- Sledujte cíle pro sebe i celé své týmy pomocí měřitelných cílů, časových os a automatického sledování pokroku pomocí ClickUp Goals.
- Vytvářejte vztahy mezi svými úkoly, dokumenty a závislostmi týmu pomocí ClickUp Dependencies. Pomůže vám to získat přístup ke všemu, co potřebujete, na jednom místě a vytvořit propojené úkoly, které vám pomohou snadno dokončit podúkoly a závislé činnosti.
- Zefektivněte pracovní postupy a optimalizujte časové osy pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp, které nabízí výkonné možnosti přetahování pro správu priorit, sledování závislostí a zobrazení celého průběhu projektu, abyste získali jasný přehled.
- Využijte AI Project Manager k vytváření aktualizací pokroku, shrnování poznámek z jednání a generování akčních položek, generování standupů a automatizaci opakujících se úkolů.
To vám umožní stanovit jasné cíle projektu, nastavit závislosti úkolů pro zajištění logického pracovního postupu a efektivně spravovat vaše projekty.
Vítěz: ClickUp vám umožňuje spravovat složité projekty s jistotou. Jeho robustní funkce pro správu projektů poskytují nezbytnou strukturu a nástroje, díky nimž můžete udržet i ty nejsložitější projekty organizované a pod kontrolou.
ClickUp vs. MeisterTask 2. kolo: Správa úkolů
Oba nástroje mají své silné stránky, pokud jde o správu úkolů. Zatímco MeisterTask se zaměřuje na vizuální organizaci úkolů pomocí Kanban tabulek, ClickUp vám umožňuje vizualizovat vaše úkoly v několika zobrazeních, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a dalších, a plynule se přizpůsobuje vašemu pracovnímu postupu.
ClickUp navíc nabízí pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je přidávání více přiřazených osob, nastavování priorit úkolů, sledování závislostí, upozornění založená na umělé inteligenci a další.
MeisterTask vám umožňuje vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu a přesouvat je mezi různými fázemi (např. Úkoly, Probíhá, Hotovo) v zobrazení Kanban pro jasnou vizualizaci stavu. Ačkoli nabízí základní přizpůsobení úkolů, jako jsou termíny a kontrolní seznamy, postrádá hloubku a flexibilitu, kterou ClickUp poskytuje pro složité struktury úkolů a závislosti.
Vítěz: ClickUp díky svým komplexním funkcím pro správu úkolů vyhovuje různorodým projektovým potřebám. Od základních úkolů až po složité pracovní postupy vám ClickUp umožňuje efektivně spravovat úkoly, udržovat váš tým na stejné vlně a posouvat projekty vpřed.
ClickUp vs. MeisterTask 3. kolo: Automatizace pracovních postupů
ClickUp má vlastní integrovaného asistenta AI a systém automatizace pracovních postupů, který vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, generovat poznatky, psát e-maily a další obsah, stanovovat priority pracovních postupů a mít přehled o svých aktivitách.
MeisterTask naopak využívá automatizační nástroj třetí strany, jako je Zapier, který vám pomůže automatizovat konkrétní úkoly, protože postrádá vestavěnou inteligenci a komplexní automatizační funkce podobné ClickUp.
Vítěz: ClickUp nabízí vestavěné funkce, ale workflow MeisterTask-Zapier je také efektivní pro většinu základních projektových požadavků. V tomto případě je výsledek nerozhodný a nejlepší volba bude záviset na vašich konkrétních požadavcích.
ClickUp vs. MeisterTask 4. kolo: Spolupráce s projektovými týmy
Aby vám pomohly spolupracovat a pracovat s více týmy, nabízejí ClickUp i MeisterTask řadu funkcí, jako jsou komentáře, @zmínky, diskuse v reálném čase a další. MeisterTask sice poskytuje základní komunikační funkce, ale nelze jej použít pro brainstorming týmu jako ClickUp.
S ClickUp Whiteboards můžete podporovat spolupráci v reálném čase, usnadňovat brainstormingové sezení a zaznamenávat všechny podrobnosti do centralizovaného úložiště, aby je každý člen týmu mohl využít pro své individuální úkoly. Navíc ClickUp Chat udržuje týmy ve spojení napříč lokalitami a časovými pásmy.
Vítěz: ClickUp podporuje skutečně kolaborativní prostředí. Jeho rozmanité komunikační nástroje umožňují vašemu týmu hladce spolupracovat, sdílet nápady a zůstat v synchronizaci, bez ohledu na místo nebo styl práce.
ClickUp vs. MeisterTask 5. kolo: Přizpůsobení
A konečně, váš nástroj pro správu úkolů a plánování projektů musí být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vašim konkrétním požadavkům. MeisterTask sice umožňuje určité přizpůsobení Kanban tabulek a detailů úkolů, ale postrádá hloubku přizpůsobení, kterou ClickUp poskytuje pro skutečně personalizované pracovní postupy.
Vítěz: S ClickUp získáte více zobrazení, polí, pracovních postupů a automatizací, které vyhovují vašim konkrétním potřebám a preferencím týmu. Tato úroveň flexibility zajišťuje, že se ClickUp dokáže přizpůsobit jakémukoli stylu nebo metodice řízení projektů.
Verdikt
V tomto přímém srovnání můžete vidět, že ClickUp vítězí nad MeisterTask ve většině funkcí, včetně automatizace pracovních postupů a rozsáhlých integrací.
. ClickUp vs. MeisterTask na Redditu
Když jsme studovali komentáře a názory na Redditu, zjistili jsme, že většina komentářů a diskusí o MeisterTask je stará nejméně 2–5 let. Nejnovější diskuse, kterou jsme našli, obsahovala dotaz od tohoto uživatele, který také poukázal na problémy s bezplatnou verzí:
Zkoušel někdo přejít na MeisterTask?
Stále se rozhodujeme, kam přejít, až nám přestane fungovat bezplatná verze Trello. MeisterTask vypadá opravdu dobře a má funkci importu, ale když ji vyzkouším, importuje jen několik položek, a ne desítky, které máme. Zkoušel to někdo jiný a měl větší štěstí než já?
Většina ostatních se zaměřuje na používání MeisterTask jako jednoduchého nástroje pro správu úkolů v kombinaci s jinými nástroji:
Možná to nebude tak hladké, jak byste si přáli, ale pomocí kombinace MeisterTask a Mindmeister toho můžete dosáhnout. Je to však poněkud drahé.
Clickup používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Po naučení se efektivnímu používání Clickupu jsem rozhodně získal nový pohled na naše pracovní procesy.
Používám ho především pro své podnikání, ale rozhodně tam zadávám i úkoly, které se konkrétně netýkají mého podnikání, ale jsou důležité (obnovit licenci, zrušit zkušební předplatné v tento den atd.).
Je to přehnané? Nevidím důvod, proč by to mělo být přehnané, pokud potřebujete vytvořit seznam, ať už osobní, pracovní, školní nebo jakýkoli jiný... proč ne na Clickup?
Skvělá věc na Clickupu je, že je tak přizpůsobitelný, že ho můžete použít téměř na cokoli. Jděte do toho!
Obě aplikace mají svou cílovou skupinu, ale komunita ClickUp je zjevně mnohem větší a může být ideální, pokud potřebujete rychlé řešení svých problémů se správou úkolů. Recenze uživatelů také zdůrazňují, jak efektivní je zákaznická podpora ClickUp a jak vám může pomoci, pokud se při zapojování do aplikace někde zaseknete.
Porovnání MeisterTask a ClickUp na G2, populárním webu s recenzemi softwaru a služeb s obrovským množstvím uživatelských recenzí, přináší následující výsledky:
- Recenzenti se domnívali, že ClickUp lépe splňuje potřeby jejich podnikání než MeisterTask.
- Při srovnání kvality průběžné podpory produktů se recenzenti shodli, že ClickUp je preferovanou volbou.
- Pokud jde o aktualizace funkcí a plány vývoje, naši recenzenti upřednostnili směr, kterým se ubírá ClickUp, před MeisterTask.
ClickUp vs. MeisterTask: Který nástroj pro správu úkolů je nejlepší?
Nyní máme jasnou představu o schopnostech každého z těchto nástrojů. Abyste si vybrali ten správný software, měli byste prozkoumat jeho podrobnosti a ujistit se, že odpovídá vašim konkrétním požadavkům.
Pokud například potřebujete jednoduchý software pro správu úkolů, který je ideální pro každodenní použití a má uživatelsky přívětivé rozhraní, MeisterTask je tou správnou volbou. Je ideální, pokud:
- Chcete upřednostnit uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchými funkcemi
- Nepotřebujete pokročilé funkce pro správu projektů a stanovení priorit
- Vizuální kanbanové tabule jsou vaší preferovanou metodou pro organizaci úkolů.
- Jste samostatný podnikatel nebo malý tým s jednoduchými projekty
MeisterTask však zaostává, pokud jde o pokročilé funkce, jako je automatizace pracovních postupů, reportování a analýzy, funkce pro spolupráci, podrobné řízení projektů a mapování závislostí. V těchto případech potřebujete robustnější nástroj pro řízení projektů a produktivity, jako je ClickUp – skvělá alternativa k MeisterTask a ještě mnohem více.
Na rozdíl od jiných softwarů pro správu projektů nabízí ClickUp všechny funkce, které můžete kdy potřebovat pro plánování celého podnikání, a lze jej také přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. Disponuje integracemi, nástroji AI, šablonami připravenými k použití a silnou komunitou, díky čemuž je ideální volbou pro téměř všechny vaše potřeby.
Ale nevěřte jen nám. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přesvědčte se o rozdílu sami!