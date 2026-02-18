10 strategií pro pohodu zaměstnanců, díky kterým bude váš tým spokojený

Blaho zaměstnanců je klíčovou součástí prosperujícího pracoviště. Podle průzkumu Gallup State of the Work Survey 2024 „se celosvětově více než 62 % zaměstnanců necítí v práci angažovaných“. To představuje celosvětovou ztrátu produktivity ve výši přibližně 8,9 bilionu dolarů.
Vzhledem k těmto ohromujícím číslům je jasné, že upřednostňování zdraví a pohody zaměstnanců není jen prospěšné – je to nezbytné.
V tomto blogu se podíváme na 10 účinných strategií pro podporu dobrého psychického a fyzického stavu zaměstnanců. Tyto strategie pomohou personalistům, vedoucím pracovníkům a manažerům vytvářet zdravější a produktivnější pracovní prostředí.
Proč je pohoda zaměstnanců důležitá?
Práce může být stresující, zejména pro znalostní pracovníky, kteří se snaží držet krok s neustále se měnící povahou odvětví. Mohou strategie pro blaho zaměstnanců tuto situaci skutečně zlepšit?
Ano, je to tak! Průzkum EY 2023 Work Reimagined Survey zjistil, že „důvěra, posílení postavení a péče snižují pravděpodobnost odchodu o 40 %“. I když to mohou znít jako abstraktní pojmy, dobře navržená strategie pro blaho zaměstnanců může pomoci je na vašem pracovišti zhmotnit.
Zde je vysvětleno, proč je to tak důležité.
Spokojení zaměstnanci = produktivní zaměstnanci
Když se zaměstnanci cítí dobře, jsou pravděpodobněji soustředění a motivovaní a dokážou věci dotáhnout do konce. Podávají špičkové výkony a k výzvám přistupují s pozitivním přístupem. Odvádějí lepší práci, s úsměvem dodržují termíny a přicházejí s kreativními řešeními. Je to výhodné pro všechny!
Méně stresu, méně nemocenských dnů
Pocit přetížení a vyhoření může vést k častějšímu onemocnění. Podpora zdraví a pohody zaměstnanců jim pomáhá zvládat stres a zůstat zdraví, což znamená méně absencí a spolehlivější tým. Když se lidé cítí natolik dobře, že mohou chodit do práce a podávat nejlepší výkony, vyhrávají všichni!
Nižší fluktuace, vyšší retence
Nikdo nechce opustit práci, kde se cítí oceněn a podporován. Když dáte přednost zlepšování pohody zaměstnanců, ukážete jim, že vám na nich záleží jako na lidech, ne jen jako na kolečkách v soukolí. To může vést k šťastnější a loajálnější pracovní síle, která u vás zůstane dlouhodobě. Ušetříte tak čas a peníze na nábor a budete moci přidat více zdrojů do svého stávajícího týmu!
Kreativita a řešení problémů
Představte si tým, ve kterém se lidé nebojí sdílet nápady a riskovat. Když se zaměstnanci cítí podporováni a oceňováni, vytvářejí prostředí, ve kterém šťastní a zdraví zaměstnanci přemýšlejí nekonvenčně a přicházejí s inovativními řešeními.
Silnější firemní kultura
Když se zaměstnanci ve svém pracovišti cítí dobře, je to vidět! Pozitivní a podporující pracovní prostředí posiluje pocit sounáležitosti a příslušnosti. Lidé jsou pak ochotnější si navzájem pomáhat, efektivně spolupracovat a vytvářet kulturu důvěry a respektu.
Tato pozitivní energie se může šířit po celé společnosti a učinit z ní příjemnější místo pro všechny.
Blaho zaměstnanců je strategickou investicí do udržitelného růstu celé vaší organizace. Pracovní prostředí, které podporuje blaho zaměstnanců, vede k dobré zkušenosti zaměstnanců a dlouhodobému úspěchu.
Podle průzkumu EY 2023 Work Reimagined Survey byly organizace, které upřednostňovaly strategie zaměřené na zaměstnance:
- O 140 % větší optimismus ohledně přilákání potřebných talentů
- O 204 % vyšší pravděpodobnost, že souhlasí s tím, že se produktivita společnosti v posledních dvou až třech letech změnila/zlepšila
- O 131 % vyšší pravděpodobnost, že budou souhlasit s tím, že společnost v posledních dvou až třech letech dobře zvládala vnější tlaky
- O 187 % vyšší pravděpodobnost, že budou souhlasit s tím, že flexibilní práce byla úspěšně zavedena do praxe
10 strategií pro blaho zaměstnanců
Kromě ztráty zisku existuje mnohem složitější souvislost mezi blahobytem zaměstnanců a výkonností organizace.
Průzkum společnosti Gallup naznačuje, že angažovanost zaměstnanců je ještě významnějším prediktorem výkonnosti obchodní jednotky v náročných dobách, jako je pandemie nebo recese. Investicí do angažovanosti zaměstnanců také zlepšujete okamžité finanční výsledky a dlouhodobou životnost vaší firmy.
Zde je 10 strategií pro podporu dobrého pocitu zaměstnanců, které vám pomohou zvýšit jejich angažovanost a vytvořit pozitivní pracovní prostředí.
1. Stanovte jasné a měřitelné cíle
Zaměstnanci vzkvétají díky pocitu smysluplnosti a úspěchu. Stanovení jasných a dosažitelných cílů jim pomáhá cítit se motivovaní a zapojení do práce. ClickUp Goals je výkonný nástroj, který zaměstnancům umožňuje vizualizovat jejich cíle a sledovat pokrok.
Podívejme se, jak to optimalizuje stanovování vašich cílů:
- ClickUp Goals vám umožňuje rozdělit velké cíle na menší, zvládnutelné kroky. Díky tomu se cíle nezdají tak nepřekonatelné a zaměstnancům pomáhá sledovat jejich pokrok
- S ClickUp Goals můžete sledovat pokrok pomocí číselných, peněžních, pravda/nepravda a úkolových cílů.
- Zajišťuje transparentnost cílů a pokroku. Každý může vidět, jak jeho práce přispívá k celkovému výsledku
- Uspořádejte si své cíle do jedné složky. Vytvořte složky pro sledování sprintových cyklů, stavu projektů, týdenních hodnotících tabulek zaměstnanců a důležitých týmových cílů
- Využijte milníky v ClickUp k uznání a oslavě splnění cílů. Uznávejte a oslavujte splnění cílů, abyste zvýšili morálku a motivaci
2. Provádějte časté rozhovory se zaměstnanci
Pravidelná komunikace je klíčem k pochopení potřeb a obav zaměstnanců. Naplánujte časté schůzky, ať už individuální nebo v malých skupinách, a vytvořte tak bezpečný prostor pro otevřený dialog.
Šablony, jako je šablona pro zpětnou vazbu od zaměstnanců od ClickUp, vám v těchto diskusích pomohou a umožní vám získat cenné informace. S touto šablonou můžete:
- Získejte rychlou a cennou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců
- Sledujte náladu zaměstnanců v průběhu času pomocí přehledných vizuálních nástrojů
- Otevřeně sdílejte zpětnou vazbu a vytvořte kulturu, ve které se zaměstnanci a manažeři cítí pohodlně při vzájemné komunikaci
A to není vše. Šablona pro zpětnou vazbu od zaměstnanců od ClickUp vám nabízí řadu výhod, jako například:
- Pomáháme manažerům komunikovat a poskytovat zpětnou vazbu strukturovaným a konzistentním způsobem
- Motivujte zaměstnance, aby převzali odpovědnost za své pracovní výkony
- Vytvoření platformy pro otevřené a upřímné rozhovory mezi manažery a zaměstnanci
- Poskytněte členům týmu příležitost vzájemně si uznávat a odměňovat se za dosažené úspěchy
Využijte tyto schůzky k nastavení jasných a realizovatelných kroků ke zlepšení a sledujte jejich plnění na následujících schůzkách. Nabídněte zdroje nebo školení k řešení jakýchkoli potřeb nebo nedostatků, které během schůzek zjistíte.
3. Sledujte angažovanost zaměstnanců
Zapojení zaměstnanců je silným ukazatelem celkového blahobytu na pracovišti. Pomáhá vám pochopit, jak se váš tým cítí propojený a motivovaný. Šablona pro zapojení zaměstnanců od ClickUp vám v tomto ohledu přijde na pomoc.
S šablonou ClickUp pro zapojení zaměstnanců:
- Můžete pravidelně provádět průzkumy mezi zaměstnanci ohledně jejich úrovně zapojení
- Můžete spravovat podrobné profily zaměstnanců a provádět plynulé procesy zapracování nových zaměstnanců
- Pomůže vám to také získat podnětné hodnocení výkonu
Tyto údaje o zapojení zaměstnanců můžete využít k přizpůsobení iniciativ, které řeší konkrétní potřeby. Pokud například data ukazují, že se zaměstnanci cítí odtrženi od svých kolegů, můžete zavést teambuildingové aktivity.
Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci se zapojením zaměstnanců:
- Sdílejte výsledky průzkumů zapojení zaměstnanců se zaměstnanci. Tato transparentnost ukazuje, že si ceníte jejich zpětné vazby v průzkumech a že se zavazujete k vytváření pozitivního pracovního prostředí.
- Vypracujte akční plán, který bude reagovat na zpětnou vazbu získanou v průzkumech zapojení zaměstnanců. Zaměstnancům tak dáte najevo, že jejich názory jsou vyslyšeny a ceníte si jich
- Pravidelně se informujte u zaměstnanců, abyste se ujistili, že se úroveň zapojení zlepšuje a že provedené úpravy jsou účinné. Šablona pro zapojení zaměstnanců od ClickUp vám pomůže toho všeho snadno dosáhnout
ClickUp se také pyšní komplexní platformou pro řízení lidských zdrojů určenou pro náboráře a personální týmy. Pomůže vám bez námahy řídit váš vysněný tým. Můžete vytvořit dokonalý systém, který zjednoduší nábor a zapracování nových zaměstnanců a zlepší jejich pohodu a rozvoj.
4. Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je klíčová pro snížení stresu a prevenci vyhoření. Znamená to udržovat práci a osobní život v rovnováze. Jde o to, jak si rozvrhnout čas a energii tak, abyste zvládli pracovní i osobní úkoly a zároveň se starali o sebe.
Podporujte postupy, které vašim zaměstnancům pomohou udržet tuto rovnováhu.
- Nabídněte flexibilní pracovní dobu, abyste zaměstnancům pomohli skloubit jejich osobní a pracovní povinnosti
- Umožněte práci na dálku, aby měli zaměstnanci větší kontrolu nad svým pracovním prostředím a snížil se stres z dojíždění
- Podporujte pravidelné přestávky během dne, aby si zaměstnanci mohli odpočinout a načerpat nové síly
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si stanovili hranice mezi prací a osobním životem, a respektujte tyto hranice jako součást firemní kultury.
- Aktivně povzbuzujte zaměstnance, aby čerpali dovolenou a vzali si volno na zotavení, když to potřebují
- Stanovte realistické termíny, které zohledňují pracovní zátěž a kapacitu zaměstnanců, pomocí funkcí správy zdrojů v ClickUp. Nereálné termíny mohou být významným zdrojem stresu.
- Jako vedoucí pracovník jděte příkladem v oblasti zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem tím, že si budete dělat přestávky, odcházet z práce včas a čerpat placené volno. Tím nastavíte tón pro celou organizaci
5. Upřednostňujte fyzické zdraví
Fyzické zdraví je klíčovou součástí celkového blahobytu. Motivujte zaměstnance k aktivnímu životnímu stylu tím, že jim poskytnete příležitosti a zdroje. Zde je několik tipů, jak můžete podporovat fyzické zdraví svých zaměstnanců:
- Poskytněte dotovaná nebo bezplatná členství v posilovně, abyste podpořili pravidelné cvičení
- Pořádejte firemní fitness soutěže, abyste motivovali zaměstnance k aktivnímu životnímu stylu
- Pokud je to možné, nabídněte firemní fitness zařízení nebo kurzy, jako je jóga nebo pilates
- Podporujte schůzky při chůzi nebo stoly pro práci ve stoje, abyste do pracovního dne začlenili více pohybu
- Nabízejte zdravotní pobídky pro zaměstnance, kteří do práce jezdí na kole nebo chodí pěšky, například úschovnu kol nebo sprchy
- Investujte do ergonomických pracovních stanic, abyste předešli fyzickým potížím a úrazům. To zahrnuje zajištění nastavitelných židlí, správného osvětlení a pohodlných klávesnic.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si během dne dělali přestávky na fyzickou aktivitu. Může se jednat o krátké procházky, protahování nebo dokonce lekce jógy
- Organizujte dobrovolné zdravotní prohlídky, abyste zvýšili povědomí o preventivní zdravotní péči
Investice do duševního a fyzického blahobytu a zdraví zaměstnanců dokazuje, že vám záleží na jejich dlouhodobém blahu.
6. Pečujte o duševní pohodu
Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické. Podporujte otevřené rozhovory o duševním zdraví a vytvořte bezpečný prostor, kde mohou zaměstnanci hledat pomoc. Zde je několik klíčových strategií, které můžete zavést, abyste na svém pracovišti podporovali duševní pohodu:
- Zajistěte přístup k důvěrnému poradenství nebo programům pomoci zaměstnancům (EAP)
- Umožněte zaměstnancům vzít si volno speciálně kvůli duševnímu zdraví, aniž by byli stigmatizováni
- Organizujte workshopy zaměřené na zvládání stresu a osvětu v oblasti duševního zdraví
- Vyhraďte na pracovišti klidné zóny, kam mohou zaměstnanci chodit relaxovat a zbavit se stresu
- Nabídněte programy tréninku všímavosti nebo meditační aplikace, které zaměstnancům pomohou zvládat stres a zlepšit soustředění
7. Vytvořte pozitivní pracovní prostředí
Pozitivní pracovní prostředí je takové, ve kterém se zaměstnanci cítí bezpečně, oceňováni a respektováni. Může to mít vliv na jejich duševní zdraví a celkovou pohodu. Jak toho tedy dosáhnout?
- Podporujte kulturu inkluze, kde se cení rozmanitost a všichni zaměstnanci se cítí oceněni
- Vytvářejte příležitosti pro týmovou práci a spolupráci, abyste vybudovali pocit sounáležitosti
- Pravidelně oceňujte a odměňujte tvrdou práci a přínos zaměstnanců
- Podporujte otevřenou komunikaci tím, že zajistíte, aby bylo vedení přístupné a vstřícné
Otevřená komunikace je základem mnoha snah o vytvoření pozitivního pracovního prostředí. Sada nástrojů pro spolupráci ClickUp – která zahrnuje funkce jako ClickUp Chat View, @zmínky a vlákna komentářů – může zajistit větší transparentnost na vašem pracovišti a odstranit bariéry mezi vedením i mezi jednotlivými odděleními.
8. Podporujte sociální vazby
Budování silných sociálních vazeb v práci může zlepšit morálku a vytvořit podpůrnou komunitu. Zaměstnanci, kteří se cítí propojeni se svými kolegy, pociťují větší spokojenost v práci, lepší komunikaci a silnější pocit sounáležitosti.
Zde je několik strategií, jak podpořit sociální vazby ve vaší organizaci:
- Organizujte zábavné a poutavé teambuildingové aktivity, které podporují spolupráci a komunikaci
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si vzájemně uznávali a oceňovali své příspěvky. Může to být prostřednictvím jednoduchého systému pochval, speciální online platformy nebo dokonce ručně psaných děkovných vzkazů.
- Oceňujte úspěchy zaměstnanců na týmových schůzkách, v firemních zpravodajích nebo dokonce na sociálních sítích. Veřejné uznání má velký vliv na zvýšení morálky a pomáhá zaměstnancům cítit se oceněni
- Podporujte skupiny vedené zaměstnanci na základě společných zájmů nebo zázemí
Silný týmový duch vede k lepší spolupráci, větší kreativitě a úspěšnější organizaci.
9. Investujte do profesního rozvoje
Zaměstnanci, kteří se cítí motivováni a podporováni ve svém profesním rozvoji, jsou angažovaní, produktivní a zůstávají ve vaší společnosti. Poskytněte jim příležitosti k profesnímu rozvoji, abyste jim pomohli rozvíjet jejich dovednosti a posunout jejich kariéru vpřed.
- Pravidelně provádějte hodnocení dovedností nebo průzkumy, abyste zjistili mezery v dovednostech jednotlivců i týmů
- Zapojte zaměstnance do určování jejich vlastních vzdělávacích potřeb a rozvojových cílů
- Nabízejte vzdělávací programy, workshopy nebo online kurzy, které zohlední různé styly učení a zájmy. Může se jednat o prezenční školení, online vzdělávací moduly nebo přístup k externím vzdělávacím zdrojům.
- Zvažte zavedení programů proplácení školného, které zaměstnancům pomohou získat certifikace nebo využít vzdělávací příležitosti relevantní pro jejich pracovní pozice
- Poskytněte zaměstnancům finanční podporu nebo placené volno, aby se mohli účastnit odborných konferencí, workshopů nebo networkingových akcí
- Pomozte zaměstnancům naplánovat jejich kariérní postup v rámci společnosti a stanovte jasné milníky a příležitosti k postupu.
- Spojte zaměstnance s mentory, kteří jim poskytnou vedení, podporu a kariérní poradenství.
Investicí do profesního rozvoje vybudujete pracovní sílu připravenou na budoucnost, která je přizpůsobivá, inovativní a nadšená z nových výzev.
Můžete využít šablonu strategického plánu pro vzdělávání a rozvoj v ClickUp, která vám pomůže sledovat a zaznamenávat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje v celé vaší organizaci. To vám pomůže:
Stanovte jasné cíle a záměry pro rozvoj zaměstnanců
- Sledujte a řešte potřeby v oblasti školení v celé vaší organizaci
- Vytvořte a zavádějte programy vzdělávání a rozvoje, které jsou v souladu s cíli vaší organizace
- Zhodnoťte dopad a účinnost svých iniciativ
10. Oceňujte a odměňujte zaměstnance
Uznání a odměny za tvrdou práci a úspěchy mohou zvýšit morálku a motivaci. Zde jsou účinné strategie, jak uznat a odměnit úspěchy vašeho týmu:
- Nabídněte řadu odměn a možností ocenění, které vyhoví různým preferencím zaměstnanců. Může se jednat o veřejné ocenění, placené volno navíc, dárkové poukázky nebo příležitosti k profesnímu rozvoji.
- Podporujte kulturu vzájemného uznání. Zaveďte systém, ve kterém si zaměstnanci mohou snadno vzájemně uznávat a oceňovat své příspěvky
- Čím dříve oceníte úspěch, tím větší bude mít dopad. Nenechte vynikající práci zůstat bez povšimnutí příliš dlouho
- Oceňujte zaměstnance, kteří důsledně prosazují hodnoty vaší společnosti. Stávají se vzorem pro ostatní a inspirují je, aby je následovali
To motivuje zaměstnance k dosahování vynikajících výsledků, přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a v konečném důsledku vede ke zlepšení výkonnosti a k větší úspěšnosti organizace.
Blaho zaměstnanců není jednorázová záležitost. Je to trvalý závazek k vytváření pracovního prostředí, ve kterém se váš tým cítí oceněný, podporovaný a daří se mu. Zaveďte těchto 10 účinných strategií pro blaho zaměstnanců a vytvořte šťastnější, zdravější a produktivnější pracovní sílu.
ClickUp je komplexní řešení pro správu všech vašich iniciativ v oblasti pohody zaměstnanců. Od stanovení jasných cílů pomocí ClickUp Goals až po sledování zapojení zaměstnanců a umožnění check-inů vám ClickUp pomáhá s implementací a správou vašich strategií.
