Příklady radikální upřímnosti: Jak důvěra a otevřená komunikace mohou změnit práci

Jako šéf je vaším úkolem zajistit, aby práce probíhala podle plánu. Musíte se také starat o své zaměstnance. Jak dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma často protichůdnými pojmy? ⚖️
To se snaží zjistit kniha Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity (Radikální upřímnost: Buďte šéfem, který umí nakopat zadek, aniž byste ztratili svou lidskost). Napsala ji Kim Scottová, která byla koučem generálních ředitelů známých společností, jako jsou Dropbox a Twitter.
Radikální upřímnost je styl komunikace, který kombinuje soucit a přímost. Jeho cílem je zlepšit pracovní kulturu a pomoci vedoucím pracovníkům zbavit se toxických vzorců, které brání pokroku jejich týmů.
V tomto článku popíšeme klíčové pojmy z knihy a prozkoumáme jejich dopad na pracoviště. Podělíme se také o několik příkladů radikální upřímnosti z reálného života a poskytneme tipy, jak tuto moudrost uplatnit ve své vedoucí roli.
Koncept radikální upřímnosti
Abychom lépe pochopili koncept radikální upřímnosti, Kim Scottová vytvořila matici 2×2. Dvě osy matice jsou:
- Osobní péče: Tato vlastnost je základem základní lidské slušnosti. Zaměřuje se na porozumění, uznání a ocenění ostatních lidí a jejich pocitů.
- Přímé výzvy: Tato vlastnost umožňuje člověku poskytovat ostatním upřímnou zpětnou vazbu a přitom být co nejvíce přímý a konkrétní.
Níže prozkoumáme každý ze čtyř kvadrantů matice.
1. Manipulativní neupřímnost
Manipulativní neupřímnost je nejméně žádoucí ze všech čtyř kvadrantů. Znamená to neupřímnou komunikaci – lichotit lidem do očí a za jejich zády o nich mluvit špatně. Tento typ chování často pramení z touhy získat popularitu nebo politickou výhodu. V každém případě je toxický a představuje zánik zdravé kultury na pracovišti. ☠️
2. Nepříjemná agresivita
Někteří vedoucí se soustředí pouze na výsledky, aniž by brali v úvahu, že mluví s živým člověkem. Takoví vedoucí projevují to, co autor knihy nazývá „obnoxious aggression“ (nepříjemná agresivita) nebo „front-stabbing“ (bodání do zad). Toto chování se točí kolem brutální upřímnosti, která neprojevuje žádné známky soucitu, což je v konečném důsledku neprospěšné. Způsobuje to, že se osoba na druhé straně cítí napadena a potlačuje to její motivaci. 🙁
3. Zničující empatie
Na druhé straně matice máme destruktivní empatii. Toto chování obětuje upřímnost ve prospěch srdečnosti. Často je výsledkem strachu z toho, že někdo ublíží něčím citům, nebo touhy být považován za „dobrého šéfa“. Osoba s touto vlastností poskytuje vágní, zkreslenou zpětnou vazbu nebo se jí úplně vyhýbá. Ačkoli je toto chování uklidňující, brání lidem v růstu a rozvoji jejich dovedností. 🛑
4. Radikální upřímnost
Když zkombinujete osobní péči a přímé výzvy, získáte radikální upřímnost. Slovo „radikální“ znamená „důkladný, ovlivňující základní povahu něčeho“, zatímco „upřímnost“ je jiným slovem pro „čestnost“.
Autorka popisuje radikální upřímnost jako zpětnou vazbu, která je laskavá, jasná, konkrétní a upřímná. Zdůrazňuje také, že kladení náročných úkolů lidem je vynikající způsob, jak jim ukázat, že vám na nich záleží. 🙏
Vliv radikální upřímnosti na kulturu na pracovišti
Radikální upřímnost má potenciál změnit kulturu společnosti a následně i její výsledky. Zde je několik výhod, které můžete očekávat po přechodu na tento komunikační model:
- Silnější vztahy: Podporuje otevřenou komunikaci a buduje důvěru mezi členy týmu a nadřízenými. Lidé se cítí pohodlněji, když se otevírají, a jsou více zapojeni do dění ve společnosti.
- Orientace na růst: Odklání pozornost od obviňování nebo rozmazlování a zaměřuje ji na růst, který je v zájmu všech. Povzbuzuje lidi, aby poskytovali a přijímali konstruktivní zpětnou vazbu.
- Zlepšený výkon: Kultura založená na upřímné péči a otevřené komunikaci umožňuje jednotlivcům, týmům, oddělením i celým společnostem dosahovat lepších výsledků.
Tip pro profesionály: Správné nástroje usnadňují efektivní komunikaci a zlepšují výkon. ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů, která automatizuje manuální úkoly, zvyšuje přehlednost práce a podporuje transparentní a efektivní týmovou spolupráci.
Níže uvádíme dva příběhy z reálného života, které ilustrují vliv modelu Radical Candor na jednotlivce i společnosti.
Osobní dopad radikální upřímnosti: Joeův příběh
Joe Dunn, evangelista, se podělil o příběh z doby, kdy byl mladým projektovým manažerem. Jako mnoho jiných se hádal se softwarovým architektem o úkolu – architekt ho chtěl provést pomalu a promyšleně, zatímco Joe chtěl, aby ho dodal co nejdříve. Po chvíli vzájemného přetahování se softwarový architekt odešel. Joe si byl jistý, že dokázal svou pravdu a prosadil se, dokud se nesetkal se svým šéfem Jimem, který jejich hádku poslouchal.
Místo toho, aby chválil jeho sebevědomí a vytrvalost, jak Joe očekával, Jim jeho přístup odsoudil. Vysvětlil mu, že i když Joe věci dotáhl do konce, udělal to tím, že se choval jako tyran , a dal mu jasně najevo, že tento přístup musí opustit. 💢
Jim Joeovi v minulosti pomohl, když to potřeboval, a Joe si ho proto velmi vážil. Jeho slova na Joea udělala velký dojem a dlouho mu zůstala v paměti.
Tím, že Joea podpořil, Jim dokázal, že mu na něm záleží. Jeho okamžitá a upřímná reakce byla jeho způsobem, jak Joea přímo vyzvat. Tato situace ukazuje, jak mocná může být zpětná vazba, když je přímá a podložená důvěrou.
Dopad radikální upřímnosti na podnikání: příběh společnosti Zenhub
Zenhub je společnost známá především díky svému agilnímu nástroji pro řízení projektů, který změnil standardy moderního vývoje softwaru. Ve své knize Better Software & Stronger Teams Zenhub sdílí své zkušenosti s metodou Radical Candor.
Interní tým inženýrů společnosti si uvědomil, že uvízl v rutině. Všichni se velmi zajímali o svou práci, ale nechtěli se dostat do konfliktů, takže komentovali pouze pozitivní věci a nikdy neproblémy. V důsledku toho opakovali stejné chyby, které je stály spoustu peněz. 💸
Poté, co se seznámili s Radical Candor, si uvědomili, že potřebují zlepšit své hodnocení výkonu. Vylepšili své stávající retrospektivní schůzky po sprintu tak, aby zahrnovaly upřímné rozhovory o tom, co se nepovedlo a co by měli v příštím sprintu zlepšit. K prozkoumání svých problémů a chování použili strategii „začít, přestat nebo pokračovat“ a analýzu příčin.
Tip pro profesionály: Pokud chcete tyto techniky implementovat prostřednictvím šablon pro hodnocení výkonu, možná se vám budou hodit šablony ClickUp Start Stop Continue a ClickUp Root Cause Analysis.
Díky praktikování radikální upřímnosti dokázal tým Zenhub dosáhnout vyšší agility, rychleji řešit problémy a zlepšit svůj mentoringový proces. Chyby se staly příležitostmi k učení a výuce. Změna myšlení byla tak zřejmá, že stážisté vylepšovali kód seniorních členů týmu.
Implementace radikální upřímnosti na pracovišti
Přechod k radikální upřímnosti se nedá uskutečnit přes noc. Vyžaduje hodně pozorování, sebereflexe a sebeovládání. Aby měl významný dopad, musí se týkat celého týmu. Měli byste začít u sebe a pak své znalosti šířit, když se naskytne příležitost. 📣
Pokud chcete tuto metodiku vyzkoušet se svým týmem, můžete postupovat následovně:
- Začněte u sebe: Nyní, když víte, na jaké neprospěšné vzorce si dát pozor, zkuste je rozpoznat ve svém chování. Pochopte, odkud pocházejí, a vyřešte problémy, které z nich vyplývají. Změňte své chování postupně, situaci po situaci. Dejte si čas na výběr slov a přemýšlejte o jejich důsledcích během každé interakce.
- Pravidelně se informujte u zaměstnanců: Každý týden nebo měsíc se setkávejte s členy týmu individuálně, abyste prodiskutovali pokrok, sdíleli vzájemnou konstruktivní zpětnou vazbu a zjistili, zda mají nějaké problémy, s nimiž potřebují pomoci.
- Vězte, kdy poskytnout zpětnou vazbu: Poskytněte zpětnou vazbu, když daná osoba dokončí úkol nebo projekt a během hodnocení výkonu. Uveďte konkrétní oblasti, které si zaslouží pochvalu nebo kritiku.
- Odměňujte snahu: Smyslem radikální upřímnosti je zlepšit spolupráci v celé organizaci. To bude možné pouze v případě, že tento přístup přijme většina lidí. Chvalte všechny pokusy o upřímnou zpětnou vazbu, ať už jsou sebemenší.
Význam radikální upřímnosti v agilním vývoji, DevOps a Scrumu
Dnešní týmy softwarových inženýrů musí být flexibilní, aby dokázaly držet krok s vysokými nároky, krátkými termíny a kulturou práce na dálku. Proto dnes mnoho z nich přijímá metodiky Agile, Scrum a DevOps. Radikální upřímnost může být silným katalyzátorem pro mnoho z jejich principů.
V agilním prostředí dochází k iterativnímu zlepšování prostřednictvím neustálé zpětné vazby. Radikální upřímnost znamená přímou a čestnou komunikaci, která týmům umožňuje rychle řešit problémy, přizpůsobovat se neustálým změnám a dosahovat co nejlepších výsledků. 🥇
Radikální upřímnost je také v souladu s hodnotami Scrumu, přičemž důvěra je jádrem obou přístupů:
- Odvaha: Scrumové týmy se odvažují dělat správné věci a radikálně upřímná kritika jim pomáhá účinně sdělit svůj názor.
- Respekt: Členové scrumového týmu věří ve schopnosti ostatních. Projevují to tím, že se o sebe navzájem starají a při poskytování zpětné vazby jsou laskaví.
- Otevřenost: Scrumové týmy a další zúčastněné strany jsou upřímné ohledně své práce a výzev, které z ní vyplývají.
Rámec DevOps si klade za cíl zlepšit spolupráci v průběhu celého životního cyklu produktu – od plánování až po nasazení. Konkrétní týmy, jako jsou vývojové a provozní týmy, často pracují izolovaně, což vede k vážným problémům v budoucnu. Pomocí radikální upřímnosti mohou tuto komunikační bariéru překonat.
Jak jsme viděli na příkladu Zenhubu, tento model může změnit způsob fungování agilních týmů a společností a pomoci jejich zaměstnancům pracovat efektivněji a nezávisleji.
Radikální upřímnost a budování důvěry
Podle zprávy Gallup z roku 2023 pouze 23 % zaměstnanců v USA důvěřuje vedení organizací, pro které pracují. Nízká důvěra ve vedení a mezi členy týmu obvykle vede k napjaté atmosféře, častým konfliktům a vysoké fluktuaci.
Důvěra je základem spolupráce. Členové týmu, kteří si navzájem důvěřují, se nebojí vyjádřit své obavy, sdílet nápady a podstupovat rizika. Tímto způsobem mohou nejen dosáhnout svých cílů, ale dokonce je překonat. 🥅
Důvěru si však musíte zasloužit. Zde je několik tipů, jak budovat důvěru a posilovat pracovní vztahy:
- Ukažte, neříkejte: Musíte jít příkladem. Pokud chcete, aby se členové týmu osobně angažovali a přímo vás konfrontovali, musíte jim ukázat, jak na to. Měli byste také požádat o zpětnou vazbu, než ji sami poskytnete.
- Nebojte se být zranitelní: Neměli byste se snažit vyhýbat emocím – jsou nevyhnutnou součástí lidské zkušenosti. Ačkoli není vhodné sdílet příliš mnoho osobních detailů, měli byste být upřímní ohledně svých pocitů a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž.
- Buďte chápaví: Všechny pokusy o získání důvěry selžou, pokud neuznáte, že vaši zaměstnanci mají život i mimo organizaci. Když jim osobní událost, ať už je to stěhování do nového místa nebo nevyléčitelná nemoc, brání v soustředění se na práci, musíte projevit soucitnou upřímnost.
- Podporujte seberealizaci: Měli byste pomáhat zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti a následovat jejich vysněnou kariérní dráhu bez ohledu na jejich současné pracovní pozice.
Radikální upřímnost v zpětné vazbě a komunikaci
Podle Kim Scottové by zpětná vazba měla být HHIIPP – zkratka pro:
- Skromnost: Zpětná vazba by měla být podávána laskavě. Nesmíte působit povýšeně, ale spíše zvědavě a otevřeně vůči námitkám.
- Užitečné: Vysvětlete, že máte v úmyslu především nabídnout podporu a povzbudit ke zlepšení.
- Okamžitě: I když byste měli předtím, než něco řeknete, nejprve přemýšlet, poskytnutí zpětné vazby co nejdříve bude účinnější.
- Osobně: Neverbální komunikace vám může poskytnout jasnější představu o tom, jak daná osoba přijala vaši zpětnou vazbu. Pokud pracujete na dálku, využijte videohovory.
- Soukromé/veřejné: Veřejná pochvala vyvolá u příjemce silné pozitivní emoce a povzbudí ostatní, aby následovali jeho příkladu. Kritiku vyjadřujte soukromě, aby se daná osoba necítila nepříjemně a trapně.
- Neosobní: Při poskytování zpětné vazby zaměstnanci nekomentujte jeho osobnost ani celkovou způsobilost. Buďte co nejkonkrétnější a nejjasnější. Místo Jste neschopný v X můžete říci Tato část X nebyla uspokojivá, protože…
Tip pro profesionály: Použijte šablonu hodnotící zprávy ClickUp k shromáždění a uspořádání svých myšlenek o dlouhodobém výkonu zaměstnanců, abyste mohli poskytovat efektivní zpětnou vazbu.
Potenciální úskalí radikální upřímnosti
Nejvýraznější nevýhodou modelu Radical Candor je obtížnost jeho implementace. Vyžaduje hodně sebereflexe a emoční inteligence, což se nedá snadno naučit. Musí se také uplatňovat v celém týmu nebo organizaci.
Nemůžete očekávat, že se lidé přes noc zázračně stanou lepšími komunikátory. Měli byste jim poskytnout vzdělání, školení a podporu, abyste jim pomohli přizpůsobit se novému přístupu. Je také důležité zvyšovat povědomí o potenciálních předsudcích a naučit se je překonávat.
Radikální upřímnost není univerzálním řešením. Ne všechny kultury, týmy a členové týmů jsou stejní. Při jeho zavádění musíte být flexibilní, abyste jej nevnucovali nikomu, komu nevyhovuje.
Když se snažíte být přímí, existuje riziko, že někdo vaše úsilí vyloží jako brutální upřímnost a bude se cítit uražený. V takových případech je nezbytné být citlivý a objasnit své záměry. Někteří lidé potřebují více času a podpory, aby se přizpůsobili časté a přímé zpětné vazbě, než jiní.
Radikální upřímnost je neustálé balancování. Musíte se snažit ukázat, že vám na něčem osobně záleží, aniž byste sklouzli k destruktivní empatii, a přímo kritizovat, aniž byste se uchýlili k nepříjemné agresi. Jakmile získáte zpětnou vazbu, doladěte svůj přístup, abyste dosáhli požadovaného účinku.
Nástroje, které pomáhají vašemu týmu komunikovat
Nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, zefektivňuje řízení týmu a umožňuje vám soustředit se na rozvoj vztahů a komunikaci. Zjistěte, jak můžete pomocí ClickUp hladce spolupracovat se svým týmem.
Spravujte práci pomocí úkolů ClickUp
ClickUp funguje jako komplexní pracovní prostor pro vás a váš tým. Rozdělte práci na úkoly a podúkoly, přiřaďte je a definujte očekávání pro každý z nich v popisu úkolů. Uchovávejte všechny informace o členech svého týmu na jednom místě – od platebních údajů a dokumentace až po výsledky 360° zpětné vazby.
Zobrazte různé aspekty své práce pomocí více než 15 pohledů:
- Posuďte dostupnost členů týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže ClickUp.
- Vytvořte časový plán projektu a představte si závislosti úkolů pomocí zobrazení ClickUp Gantt.
- Domluvte si individuální nebo skupinové schůzky pomocí kalendáře ClickUp.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí zobrazení formuláře ClickUp.
Vytvořte si svůj ClickUp Dashboard pomocí více než 50 karet a sledujte výkonnost – od rozpracovaných úkolů (WIP) až po různé fáze procesu zapracování nových zaměstnanců. 📊
Sdílejte nápady pomocí tabule ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou vynikajícím nástrojem pro mapování procesů, brainstorming a sdělování velkých nápadů týmu. Můžete například představit koncept Radical Candor svým zaměstnancům nebo vytvořit relevantní interní dokumentaci pomocí ilustrace matice na Whiteboardu. ✏️
Pokud chcete vytvořit wiki, kde se všichni členové týmu mohou naučit správné komunikační metody, použijte ClickUp Docs. Formátujte text tak, aby byl přehledný, a zkontrolujte ho pomocí ClickUp Brain, AI asistenta platformy.
Komunikujte pomocí zobrazení ClickUp Chat
Ačkoli byste měli ideálně poskytovat zpětnou vazbu osobně nebo prostřednictvím videohovoru, pro rychlejší každodenní komunikaci můžete použít zobrazení Chatu v ClickUp. Vytvářejte chaty pro jakýkoli účel, od neformálních rozhovorů celého týmu u kávovaru až po osobní individuální schůzky. Vložte tabulky, webové stránky a další přílohy pro referenci. 📎
Uveďte Radical Candor do praxe s ClickUp
Udělejte z implementace Radical Candor jeden ze svých dalších cílů v oblasti lidských zdrojů a nechte jej transformovat vaše procesy řízení týmu a zpětné vazby. Tento přístup vám umožní podporovat otevřenou komunikaci a budovat důvěru, čímž položíte základy pro úspěšnou spolupráci. Pokud pracujete v prostředí Agile, DevOps nebo Scrum, Radical Candor se perfektně hodí k vašim stávajícím konvencím.
Implementace tohoto přístupu je ambiciózním úkolem, ale ClickUp jej díky svým komplexním funkcím pro spolupráci činí proveditelnějším. Vyzkoušejte platformu zdarma a odhalte tajemství toho, jak být špičkovým šéfem! 🥊