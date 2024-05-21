10 nejlepších integrací Help Scout, které transformují zákaznickou podporu

Není žádným tajemstvím, že pro úspěch vašeho podnikání musíte zajistit spokojenost svých zákazníků – zákaznická zkušenost je totiž tím nejdůležitějším faktorem, který vás odlišuje od konkurence. Tento přístup zaměřený na zákazníka přispěl k popularitě nástrojů, jako je Help Scout.
Help Scout je komplexní platforma zákaznické podpory, která funguje jako centrum pro všechny interakce se zákazníky. Ačkoli poskytuje působivou sadu nástrojů a funkcí, integrace ji mohou učinit ještě výkonnější.
Pohodlně se usaďte a my vám představíme 10 integračních aplikací, které posunou Help Scout na vyšší úroveň.
Co byste měli hledat v integracích Help Scout?
Zde je několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při posuzování integrace pro Help Scout:
- Hladká integrace: Chcete řešení, které se integruje s Help Scout, ale co větší digitální infrastruktura? Systém musí být kompatibilní s dalšími nástroji, platformami a technologiemi, které používáte pro obchodní činnosti, jako je řízení vztahů se zákazníky, péče o potenciální zákazníky, zapojení a další.
- Snadné použití: Nechcete trávit týdny nastavováním nové integrace – ani zažít tolik potíží, že to váš tým vzdá. Integrace musí být uživatelsky přívětivá a snadno použitelná. Intuitivní uživatelské rozhraní a hladký proces zapojení urychlí míru přijetí.
- Přizpůsobení: Hledejte integrace, které můžete přizpůsobit podle potřeb vaší firmy a preferencí zákazníků. Přizpůsobení pracovního postupu vám umožní rozšířit přínosnou zákaznickou zkušenost prostřednictvím personalizace a efektivity.
- Automatizace: Zákaznický servis a podpora se mohou rychle nabalovat a přetížit vaše týmy. Vyberte integraci, která nabízí automatizaci pro zefektivnění příchozích požadavků a řešení rutinních a opakujících se úkolů. Díky tomu bude snazší poskytovat zákazníkům lepší služby.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vaše týmy mohou pracovat s citlivými údaji zákazníků. Proto potřebujete robustní zabezpečení a spolehlivý soulad s předpisy, abyste předešli nehodám nebo porušením předpisů. Integrace, které dodržují osvědčené postupy pro zachování bezpečnosti dat, zabezpečení a souladu s předpisy, by měly být na prvním místě vašeho seznamu.
- Škálovatelnost: Help Scout roste spolu s vaší organizací a jejími měnícími se požadavky. Stejnou míru škálovatelnosti chcete i u integrací, protože při vyřizování požadavků zákazníků dochází k výkyvům.
- Náklady versus hodnota: Namísto toho, abyste se soustředili pouze na náklady integrace, zvažte hodnotu, kterou přináší vašim procesům zákaznického servisu a podpory. Analyzujte, jak dobře se integrace hodí k Help Scout a širším cílům organizace, abyste mohli investici ospravedlnit.
10 nejlepších integrací Help Scout pro rok 2024
Nyní, když rozumíte tomu, jak analyzovat integrace Help Scout, podívejme se na ty, které stojí za vaši pozornost.
1. ClickUp
ClickUp a Help Scout se na první pohled mohou jevit jako nepravděpodobná kombinace, ale realita je jiná. ClickUp, komplexní nástroj pro správu projektů, je výkonným doplňkem pro Help Scout, který odemyká další hodnoty. Každá obchodní činnost může být převedena do projektu a totéž platí pro správu zákaznické zkušenosti.
Nástroj pro řízení projektů může být nápomocný při vyřizování dotazů zákazníků, společném řešení problémů, předávání zpětné vazby od zákazníků týmům pro vývoj produktů a zlepšování celkové efektivity podnikání.
Zde je přehled některých funkcí ClickUp, které vám mohou pomoci dosáhnout těchto výsledků:
Správa úkolů
Úkoly ClickUp jsou revolucí v oblasti správy zákaznické podpory. Nový dotaz zákazníka v Help Scout spustí nový úkol v ClickUp, takže zástupci zákaznického servisu nemusí přepínat mezi platformami a ručně zadávat informace znovu.
Pak už stačí jen přiřadit úkoly, definovat priority, stanovit termíny, přidat komentáře a sledovat úkoly, abyste vyřešili každou příchozí komunikaci se zákazníkem!
Správa dokumentů
ClickUp Docs je centralizované úložiště dokumentů. Použijte jej k vytvoření znalostní báze pro zákazníky nebo k interní spolupráci při sestavování osvědčených postupů, tipů a triků; možnosti jsou nekonečné. Kromě zpřístupnění informací nastavuje automatizované pracovní postupy, které se spustí, když jsou splněny určité obchodní podmínky.
Univerzální vyhledávání
Najděte cokoli a všechno pomocí univerzálního vyhledávání v ClickUp. Tato funkce využívá soudržnost digitální infrastruktury, aby bylo možné vyhledávat a procházet všechny zdroje. Se správnou sadou klíčových slov můžete najít cokoli, od dokumentů v ClickUp Docs až po sdílené schránky vytvořené prostřednictvím integrací.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je všestranný asistent s umělou inteligencí. Umí provádět různé funkce, od shrnutí stavu projektu až po přípravu okamžitých odpovědí na otázky. Můžete jej dokonce použít k sestavení a vyplnění často kladených otázek a návodů, abyste vyhověli požadavkům na samoobslužné služby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování času: Zaznamenávejte počet pracovních hodin strávených na úkolu pomocí integrované funkce sledování času ClickUp.
- Sledování cílů: Nastavujte, sledujte, prohlížejte a organizujte cíle a OKR, abyste usnadnili dosahování cílů pomocí ClickUp Goals.
- Přizpůsobitelné pracovní prostory: Navrhněte si svůj pracovní prostor podle svých představ pomocí několika zobrazení ClickUp, jako jsou Workload, List, Board a Calendar, a získejte kompletní přehled o svých projektech.
- Myšlenkové mapy: Vytvářejte úžasné vizuální přehledy v ClickUp Mind Maps od samého začátku nebo s využitím již dokončených úkolů.
- Vlastní pole: Přidejte vlastní pole ClickUp k úkolům, projektům a dokumentům pro lepší organizaci a sledování dat.
Omezení ClickUp
- Dlouhý seznam funkcí ve vás může vyvolat pocit, že nejste schopni platformu využívat na maximum.
- Vestavěná funkce chatu nemusí být tak intuitivní jako specializované komunikační platformy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (9 392 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (4 009 hlasů)
2. Freshbooks
Ačkoli Freshbooks začínal jako nástroj pro fakturaci, dnes je to plně funkční účetní software s dvojitým záznamem založený na cloudu. Je určen pro malé a střední podniky a zefektivňuje různé činnosti, jako je fakturace, přijímání plateb, sledování výdajů, sledování fakturovatelných hodin, vykazování financí a další.
Po integraci s helpdeskovým softwarem umožní tento účetní nástroj týmu podpory zobrazit informace o fakturaci přímo z ticketů.
Nejlepší funkce Freshbooks
- Využijte je pro fakturaci, účetnictví, platby, výdaje, sledování času, proveditelnost projektů, reporting a další.
- Shromažďujte informace o klientech, faktury, podrobnosti o projektech, konverzace, zprávy atd. na jednom místě.
- Přizpůsobte odhady a získejte autorizovaná schválení jedním kliknutím pomocí elektronických podpisů.
- Převádějte odhady na faktury a přijímejte zálohy nebo platby podle preferovaného způsobu platby klienta.
- Měřte ziskovost projektů pomocí datových analýz a snižte režijní náklady pro zvýšení ziskových marží.
Omezení Freshbooks
- Přidání členů týmu může způsobit zvýšení celkových nákladů na Freshbooks.
- Chybí funkce pro vytváření vlastních reportů a není dostatek flexibilních šablon.
- Mobilní aplikace je slabá
Ceny Freshbooks
- Lite: 19 $/měsíc
- Plus: 33 $/měsíc
- Premium: 60 $/měsíc
- Vyberte: Individuální ceny
Členy týmu lze přidat za 11 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Freshbooks
- G2: 4,5/5,0 (705 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (4 382 hlasů)
3. Shopify
Shopify je oblíbená e-commerce platforma, která umožňuje firmám převzít kontrolu nad svou online přítomností. Od vytváření profesionálních online obchodů až po správu phygitálních (fyzických + digitálních) prodejen – Shopify je skvělý způsob, jak digitalizovat vaše podnikání a centralizovat prodej. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje majitelům obchodů rychle vytvářet seznamy produktů, spravovat zásoby a zpracovávat objednávky.
Obsahuje integrované marketingové nástroje, které pomáhají firmám provádět organický nebo placený outreach. Můžete použít nativní vysílací nástroje nebo komunikační kanály třetích stran, abyste zaujaly své zákazníky a udržely prodej.
Nejlepší funkce Shopify
- Vytvořte plně funkční online obchody pouhými několika kliknutími pomocí editoru online obchodů nebo nástrojů pro tvorbu obchodů Hydrogen & Oxygen.
- Propagujte svůj obchod a prodávejte své produkty prostřednictvím různých prodejních kanálů, jako jsou online tržiště a sociální média.
- Přijímejte platby pomocí Shopify Checkout (online) a Shopify POS (offline)
- Využijte více než 60 reportů pro sledování výkonu obchodu, optimalizaci a využití příležitostí.
- Propojte svůj online obchod s kamennými prodejnami pomocí Shopify POS.
Omezení Shopify
- Nedostatečná flexibilita při přizpůsobování obchodů a personalizaci uživatelského prostředí obchodu
- Nemusí být vhodná pro firmy s rozsáhlými produktovými katalogy, rozsáhlými integracemi aplikací a předplatnými modely.
- Může se to rychle stát nákladným
Ceny Shopify
- Základní: 29 $/měsíc
- Shopify: 79 $/měsíc
- Pokročilé: 299 $/měsíc
- Plus: 2 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5,0 (4 520 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (6 286 hlasů)
4. CircleLoop
CircleLoop je britský cloudový telefonní systém pro firmy. Použijte jej společně s Help Scoutem, abyste zefektivnili komunikaci a rozšířili dostupnost a přístupnost vaší firmy. Díky integraci CircleLoop do pracovních postupů vaší firmy můžete volat nebo přijímat hovory z jakéhokoli zařízení, ať už se jedná o stolní počítač, smartphone nebo tablet.
Usnadňuje také efektivní správu hovorů pro firmy všech velikostí. Díky funkcím, jako je inteligentní směrování hovorů a přepis hlasové schránky, mohou vaši agenti vždy poskytovat zákazníkům nadstandardní služby!
Nejlepší funkce CircleLoop
- Používejte místní britské číslo k volání a přijímání hovorů
- Využijte rozsáhlé funkce volání, jako jsou příchozí/odchozí hovory, přepojování, přesměrování, hlasová schránka atd.
- Nahrávejte hovory a analyzujte výkonnost čísel, týmů nebo jednotlivců pomocí analytických nástrojů založených na datech.
- Vložte tlačítka pro volání jedním kliknutím na webové stránky vaší společnosti.
Omezení CircleLoop
- Kvalita hovorů může být podprůměrná kvůli blokování příchozích hovorů, přerušovaným zpožděním a problémům při přesměrování hovorů.
- Nastavení IVR a směrování hovorů je složité, zejména při používání zrcadlených čísel.
Ceny CircleLoop
- Platba podle skutečného využití: 5 £ + DPH/měsíc na uživatele
- Neomezený: 15 £ + DPH/měsíc na uživatele
- Další a VIP čísla jsou k dispozici za 2 £ (+ DPH) a 3 £ (+ DPH) za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze CircleLoop
- G2: 4,3/5,0 (12 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (11 hlasů)
5. Pipedrive
Pipedrive je platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a nástroj pro správu prodejního procesu, který vizualizuje cestu zákazníka. Sleduje, jak se potenciální zákazníci pohybují v různých fázích prodejního cyklu, aby bylo strategické řízení prodejních aktivit snazší. Jeho jednoduché rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje navrhování prodejních procesů s přizpůsobitelnými fázemi, které označují různé kroky nebo aktivity zapojené do prodejního procesu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Uchovávejte záznamy o všech potenciálních zákaznících a obchodech spolu s jejich aktuálním stavem a nechte si zasílat upozornění na neúspěšné obchody.
- Vytvářejte přizpůsobitelné katalogy produktů a služeb vaší společnosti.
- Centralizujte obchodní komunikaci vytvořením databáze kontaktů a přístupem k aktivitám, komunikaci a historii.
- Prohlédněte si minulé výsledky a získejte návrhy na zlepšení prodejního cyklu.
- Integrujte více než 400 aplikací jediným kliknutím a rozšiřte tak své možnosti řízení prodeje.
Omezení Pipedrive
- Má velmi matoucí rozvržení a ovládací panely nejsou intuitivní.
- Za placeným přístupem se skrývá několik užitečných funkcí.
- Jeho používání může být náročné.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilé: 29 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 59 $/měsíc za jedno místo
- Výkon: 69 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5,0 (1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (2 949 hlasů)
6. Sčítání lidu
Census je platforma pro zákaznická data (CDP) a řešení reverzního ETL, které centralizuje informace o zákaznících získané z různých zdrojů, čistí je a vkládá do obchodních aplikací.
Ať už se jedná o sociální média, webové stránky, software pro servisní středisko nebo marketingové platformy, Census sjednocuje všechna roztříštěná data a vytváří z nich jednotný profil zákazníka. To umožňuje firmám získat 360stupňový pohled na své zákazníky a zároveň porozumět jejich potřebám, preferencím a chování.
Nejlepší funkce Census
- Sloučte data streamovaná v reálném čase s historickými daty pomocí Census Live Sync a zlepšete tak zapojení zákazníků.
- Využívejte svůj stávající datový sklad, abyste eliminovali jakékoli izolované úložiště dat a rychle synchronizovali přírůstkové dávkové aktualizace.
- Využijte obrovskou flexibilitu a škálovatelnost, protože Census automaticky synchronizuje data napříč obchodními nástroji a sklady.
- Nastavte automatická oznámení, která se spustí, když zákazník provede určitou akci, abyste mohli využít každou příležitost.
- Zajistěte si spolehlivé zabezpečení dat díky službě Census, která uživatele upozorní v případě ztráty připojení k aplikacím nebo databázím a synchronizaci obnoví až po opětovném připojení.
Omezení sčítání lidu
- Má strmou křivku učení, protože je zaměřena na inženýrství a vyžaduje technickou zdatnost.
- Má zvláštní cenový model, kdy se uživatelům účtuje podle počtu sloupců, což je nákladné.
- Stále v počátcích
Ceny podle počtu uživatelů
- Zdarma
- Profesionální: 350 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Vloženo: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Census
- G2: 4,5/5,0 (326 recenzí)
- Capterra: N/A
7. Bezdrátové
Cordless je cloudové kontaktní centrum, které umožňuje a podporuje týmy zákaznické podpory poskytovat výjimečné služby. Integruje se s doplňkovými nástroji, jako jsou CRM a řešení helpdesku, jako je Help Scout, což umožňuje pracovníkům podpory odborně přistupovat k požadovaným informacím pro řešení problémů zákazníků. Je také vybaveno funkcemi umělé inteligence, které pomáhají analyzovat konverzace, identifikovat silné stránky a oblasti zlepšení a generovat poznatky pro zvýšení výkonu pracovníků.
Nejlepší funkce Cordless
- Pomocí Ask AI získáte přístup k relevantním informacím a automaticky vyřídíte dotazy zákazníků.
- Sledujte výkonnost týmu zákaznické podpory pomocí metrikových dashboardů, které se aktualizují v reálném čase.
- Automaticky identifikujte a redigujte citlivé informace o zákaznících z přepisu hovorů a nahrávek.
- Provádějte analýzu sentimentu, abyste zlepšili kvalitu podpory a vnesli empatii do každé interakce.
Omezení bezdrátového připojení
- Omezené integrace mohou omezit použití a použitelnost produktu.
- Chyby mohou občas bránit příchodu hovorů k online týmům podpory a přesměrovat tyto hovory k offline týmům.
- Dashboard může působit méně intuitivně a neohrabaně.
Bezdrátové ceny
- Profesionální: 45 €/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Bezdrátová hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5,0 (11 recenzí)
- Capterra: N/A
8. Olark
Olark je software pro živý chat, který umožňuje firmám komunikovat s návštěvníky webových stránek v reálném čase. Ať už jde o zodpovídání otázek nebo pomoc v prodejním procesu, Olark nabízí řadu funkcí, jako jsou proaktivní pozvánky k chatu, společné prohlížení webových stránek a přepisy chatů, které firmám umožňují zanechat trvalý první dojem. Hladce se integruje s platformami helpdesku a CRM, aby každá nová interakce měla přidanou hodnotu a nabídla personalizovanou podporu.
Nejlepší funkce Olark
- Přizpůsobte si chatovací okno tak, aby odpovídalo vašim brandingovým pokynům.
- Automatizujte živý chat, abyste oslovili návštěvníky webových stránek ve velkém měřítku, a zároveň přizpůsobte oslovení na základě chování návštěvníků a přizpůsobených zpráv.
- Využijte analýzy živého chatu a získejte praktické poznatky z podrobných přepisů chatů.
- Převádějte chatovací okna na zákaznické formuláře a sbírejte informace z první ruky.
Omezení Olark
- Nepodporuje sdílení obrázků.
- Mobilní kompatibilita je omezená.
- Méně integrací omezuje jeho možnosti
Ceny Olark
Cena začíná na 29 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Olark
- G2: 4,3/5,0 (223 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (471 hlasů)
9. Mixpanel
Mixpanel je výkonná platforma pro analýzu dat, která umožňuje firmám získávat smysluplné informace ze strukturovaných i nestrukturovaných dat z různých zdrojů. Shromažďuje komplexní data o vašem produktu a zákaznících.
Získáte tak přehled o tom, jak uživatelé interagují s různými funkcemi, můžete sledovat konverze napříč funnelem a měřit zapojení zákazníků. Využijte to k optimalizaci prodejního procesu a zvýšení hodnoty vašeho produktu.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Zobrazte si přehledy, jako jsou trendové křivky, nejčastější cesty uživatelů, faktory konverze, frekvence používání, zapojení a retence a další.
- Vytvářejte vyhledávací tabulky a udržujte datový slovník pro efektivní správu dat.
- Měřte výkonnost marketingových kampaní a analyzujte provoz napříč různými marketingovými kanály.
- Vytvářejte detailní skupiny zákazníků na základě chování uživatelů, jejich preferencí a dalších údajů.
- Převádějte data nebo otázky v přirozeném jazyce na praktické zprávy pomocí generativní umělé inteligence Spark od Mixpanel.
Omezení Mixpanelu
- Vzhledem ke složitosti některých funkcí a špatnému zaškolení má tento produkt strmou křivku učení.
- Export dat je zdlouhavý a často způsobuje ztrátu integrity.
- Drahé
Ceny Mixpanel
- Zdarma
- Růst: 28 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5,0 (1 096 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (130 hlasů)
10. Highrise
Highrise je platforma CRM navržená společností Basecamp na podporu malých podniků. Pomáhá spravovat úkoly a kontakty, sledovat interakce, spolupracovat na obchodních případech, monitorovat potenciální zákazníky a zákazníky a mnoho dalšího. Platforma je velmi univerzální a můžete ji použít ke správě pipeline, náboru, získávání talentů, akcí, public relations, produktů a služeb, zákaznické podpory a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Highrise
- Centralizujte všechny informace o svých potenciálních zákaznících a zákaznících a uspořádejte je do segmentů.
- Komunikujte se svými stávajícími i potenciálními zákazníky z jedné platformy, ať už se jedná o hromadné e-maily s propagačními nabídkami nebo personalizované upomínky.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výkonu a stavu vaší pipeline.
- Používejte e-mailové šablony, abyste se vyhnuli psaní marketingových textů od nuly.
- Kategorizujte informace o potenciálních zákaznících nebo podrobnosti kampaní jako případy a obchody pro detailní organizaci.
Omezení Highrise
- Od srpna 2018 již nepřijímá nové registrace.
- Nabízí pouze základní funkce.
Ceny Highrise
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Highrise
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5,0 (130 recenzí)
Zlepšete zákaznickou zkušenost
Ať už používáte Help Scout nebo alternativy Help Scout, výše uvedených 10 integrací jsou oblíbené aplikace každého týmu, který pracuje se zákazníky. Jejich přidáním do Help Scout rozšíříte rozsah, použitelnost a hodnotu platformy.
Každá možnost nabízí něco jedinečného, ale volba ClickUp splňuje všechny požadavky na pokročilé funkce. Ať už jde o převod ticketů na úkoly nebo kontrolu výkonu týmu, ClickUp činí Help Scout užitečnějším a hodnotnějším.
Zaregistrujte se ještě dnes a dozvíte se více o integraci Help Scout a ClickUp, které změní vaši zákaznickou podporu a zkušenosti se službami.