Jak najmout manažera digitálního marketingu pro váš tým: Kompletní průvodce

Trh digitálního marketingu dosáhne do roku 2032 hodnoty 1099,33 miliard USD. Ať už vlastníte start-up nebo velkou společnost, digitální marketing je nezbytný pro vybudování silné online přítomnosti.
Až donedávna si většina malých podniků nebo začínajících startupů vystačila s jedním generalistou, který řídil veškeré marketingové aktivity – dnes už tomu tak není. Vyvíjející se očekávání zákazníků, intenzivní konkurence a stále rostoucí potřeba personalizovaných zážitků vedly k větší komplexnosti digitálního marketingu.
Pokud chcete najmout manažera digitálního marketingu, ale nevíte, jak na to, jsme tu pro vás.
V tomto průvodci se dozvíte, jak najmout manažera digitálního marketingu, který bude dostatečně kvalifikovaný, aby vašim marketingovým aktivitám přidal skutečnou hodnotu (a návratnost investic).
Jdeme na to!
Proč najmout manažera digitálního marketingu?
Najmutí manažera digitálního marketingu je klíčové pro marketingový úspěch vaší organizace. Zde je důvod:
- Kreativní přístup: Přispívají kreativními nápady k marketingovým kampaním a pomáhají vám zvýšit váš dosah na sociálních sítích, přičemž vždy berou v úvahu zájmy vašich zákazníků a organizace.
- Technické dovednosti: Jako zakladatel nebo vedoucí týmu můžete zpočátku řídit obecné aspekty marketingu. Jak však vaše společnost roste, potřebujete lidi se specifickými dovednostmi. Díky svému specializovanému marketingovému vzdělání jsou manažeři digitálního marketingu zběhlí v celé řadě technických marketingových dovedností (například optimalizace pro vyhledávače, marketing ve vyhledávačích, PPC, zapojení sociálních médií, e-mailový marketing a obsahový marketing).
- Osvědčené postupy v marketingu: Znají nejnovější marketingové trendy a pomohou vám udržet vaše marketingové strategie v předstihu a v souladu s vašimi stanovenými KPI.
- Všestrannost: Přinášejí další dovednosti, jako je marketingové plánování, nákup médií, storytelling, optimalizace konverzí, analytika a metriky atd.
- Zapojení zákazníků: Digitální marketéři jsou odborníci na zapojení zákazníků prostřednictvím nových i stávajících digitálních marketingových kanálů.
Běžné dovednosti a kvalifikace, které byste měli hledat u manažera digitálního marketingu
Dovednosti a kvalifikace, které jsou pro pozici manažera digitálního marketingu ve vaší společnosti nejvhodnější, závisí na cílech, na kterých chcete, aby pracoval. Zde je však několik standardních schopností, které byste měli hledat při najímání freelance nebo full-time digitálního marketéra.
Pamatujte, že většina marketérů bude mít dobré znalosti v některých z těchto oblastí, dostatečné znalosti v několika dalších, ale v některých oblastech nebude mít příliš zkušeností. Opět platí, že vaše marketingové cíle vám pomohou stanovit priority mezi dovednostmi, které musí váš manažer digitálního marketingu bezpodmínečně mít:
- Marketingová strategie: Provádění analýzy konkurence, studium výzev trhu a zapojení se do strategického plánování s cílem vyvinout kontextovou marketingovou roadmapu a v širším smyslu marketingovou strategii podloženou daty.
- Analýza a reporting: Využití správných datových nástrojů digitálního marketingu k monitorování výkonu, shromažďování bohatých poznatků a prosazování strategií.
- Průzkum zákazníků a zaměření: Schopnost hluboce porozumět vaší cílové skupině a stávajícím zákazníkům a vytvořit nejúčinnější strategii pro jejich získání, zapojení a udržení.
- Obsahový marketing: Prokázat talent pro psaní krátkých i dlouhých textů, které osloví cílovou skupinu, vytvářet a spravovat obsah jako aktivum a propojovat obsah se zákazníky.
- SEO: Znalost všech aktuálních SEO taktik a strategií, díky nimž bude váš obsah lépe hodnocen a vaše cílová skupina vás snáze najde online.
- Reklamy typu „pay-per-click“: Mít hluboké znalosti placeného marketingu, zejména reklam Google a sociálních médií.
- Digitální strategie: Umění vyvinout komplexní digitální marketingovou strategii pro posílení online přítomnosti značky, včetně inbound a e-mailového marketingu, organického sociálního marketingu, reklamy a dalších aktivit.
- Vývoj webových stránek: Základní znalost vývoje webových stránek a schopnost provádět vylepšení webových stránek podle potřeby.
- Grafický design: Cit pro design a estetiku a schopnost vést tým k tomu, co vypadá dobře, je výhodou.
Uvedli jsme nejoblíbenější technické a funkční dovednosti pro digitální marketéry, ale co měkké dovednosti? Manažer digitálního marketingu musí splňovat následující požadavky:
- Agilní a zvídavý přístup: Marketéři musí držet krok s měnícími se tržními trendy, novým chováním zákazníků a desítkami různých typů nástrojů digitálního marketingu, které tvoří marketingový stack. Agilita, která jim umožní rychle reagovat, a zvídavost, díky níž se nebojí klást otázky, jim budou velmi prospěšné.
- Růstový přístup: Technologie digitálního marketingu se rychle mění, zejména nyní, kdy se do popředí dostává umělá inteligence. Marketér by měl mít zájem se učit a zdokonalovat své dovednosti jakýmkoli možným způsobem. To může zahrnovat čtení knih, poslech podcastů, účast na workshopech/online kurzech atd.
- Spolupráce: Marketing je týmová práce. Váš manažer digitálního marketingu bude muset úzce spolupracovat s mnoha týmy a zainteresovanými stranami, a schopnost dobře to zvládat je pro každého marketéra klíčovou měkkou dovedností.
- Komunikace: Marketing je o komunikaci – se stávajícími zákazníky, cílovými zákazníky, interními a externími zainteresovanými stranami a dalšími členy marketingového týmu. Marketingový manažer by měl mít vynikající písemné a verbální komunikační dovednosti. Troufáme si tvrdit, že se jedná o nezbytnou kvalitu pro tuto pozici.
- Multitasking: Marketingoví manažeři mají vždy spoustu práce, od e-mailových kampaní přes uvedení produktů na trh a influencer marketing až po tvorbu obsahu. Multitasking je super schopnost, která jim pomáhá zvládat vše bez ztráty soustředění.
Jak najmout manažera digitálního marketingu pro váš tým v 6 krocích
Po seznámení se základy je čas přejít k tomu, jak najmout manažera digitálního marketingu.
Zde je několik tipů od odborníků, které můžete zahrnout do své náborové strategie:
Krok 1: Mějte na paměti své obchodní cíle
Jak jsme již zmínili, dovednosti marketérů se liší v různých oblastech, a proto byste měli vybrat ty, které jsou nejrelevantnější pro vaše aktuální marketingové potřeby. Pokud například chcete zvýšit návštěvnost webových stránek a generování příchozích leadů, zaměřte se na najmutí někoho, kdo je silný v content marketingu a SEO. Pokud máte potíže s konverzemi, možná budete potřebovat někoho, kdo s vámi bude spolupracovat na zlepšení konverzních poměrů e-mailů a CRO (optimalizace konverzních poměrů) webových stránek.
Krok 2: Sepište podrobný popis pracovní pozice
Pečlivě sepište popis pracovní pozice a zahrňte do něj následující prvky:
- Podrobný popis pozice
- Komplexní seznam povinností a odpovědností
- Požadované (a preferované) certifikace a dovednosti
Vzhledem k tomu, že žijeme v éře algoritmů, nezapomeňte uvést relevantní klíčová slova (např. marketing, digitální marketing, sociální média, marketingový manažer, komunikace, grafický design, marketing na sociálních médiích atd. ) a optimalizovat popis pracovní pozice pro vyhledávače.
Při přípravě textu nezapomeňte přidat také informace o:
- Vaše společnost a produkt nebo služba: pozadí, příběh růstu, „proč“
- Informace o standardních benefitech pro zaměstnance a rozmezí platů, pokud nějaké máte.
- Vše, co by kandidát měl vědět před pohovorem s vámi, například zda se jedná o práci na dálku nebo hybridní, o pozici jednotlivce nebo vedoucího týmu atd.
Krok 3: K náboru využijte správné platformy a kanály
Vybudování špičkového týmu není otázkou jednoho dne. K náboru vhodných kandidátů využijte kombinaci různých kanálů a platforem. Zde je několik tipů:
- Podívejte se na stávající talenty ve společnosti, kteří mohou mít požadované podnikatelské a vedoucí schopnosti nebo mohou být proškoleni tak, aby vyhovovali roli digitálního marketéra.
- Propagujte volné pracovní místo na sociálních médiích vaší značky, abyste přilákali talentované uchazeče s vysokým potenciálem.
- Využijte cílené reklamy a specializované pracovní portály a zapojte se do skupin na LinkedIn a komunit na Slacku souvisejících s marketingem nebo vaším odvětvím.
- Zaveďte v organizaci program doporučení a nabídněte stávajícím zaměstnancům odměny nebo pobídky za doporučení kandidátů na tuto pozici. Doporučení zaměstnanců jsou často dobrým zdrojem kvalifikovaných kandidátů.
- Projděte si online kariérní stránky a vyhledejte kandidáty s rozsáhlými zkušenostmi a dovednostmi.
- Zveřejněte popis pozice na LinkedIn, Indeed, Glassdoor a všech odvětvových webech, které znáte.
Krok 4: Investujte do softwaru pro řízení lidských zdrojů
I když nemáte specializovaný personální tým nebo náboráře, kteří by vám pomáhali rozšiřovat tým, můžete využít komplexní personální software, jako je ClickUp, který vám pomůže efektivně řídit proces náboru.
Zde je stručný přehled užitečných funkcí ClickUp:
- Nábor s využitím umělé inteligence: Pokud hledáte nástroje umělé inteligence pro nábor, ClickUp je tou správnou volbou. AI Writer for Work od ClickUp Brain nabízí návrhy a užitečné podněty umělé inteligence pro náboráře, díky čemuž můžete vy nebo váš tým snadno napsat poutavý popis pracovní pozice a oslovit potenciální kandidáty.
- Sledování uchazečů: Další užitečnou funkcí je systém sledování uchazečů ClickUp , který vám pomůže spravovat proces přijímání uchazečů od začátku do konce. Zahrnuje to organizaci uchazečů a žádostí, zasílání e-mailů atd. V ClickUp můžete také využít automatizaci a šablony, abyste uchazeče hladce provedli procesem přijímání.
- Zaškolení: Skvělé zaškolení je součástí vašeho náborového procesu, nebo by alespoň mělo být. Software pro zaškolení ClickUp vám pomůže zajistit nejlepší možné zaškolení tím, že zefektivní školení nových zaměstnanců pomocí sledovatelných úkolů, dokumentů a komentářů pro zpětnou vazbu a spolupráci. Vaši kandidáti se budou moci rychleji zaškolit a začít přinášet výsledky dříve!
Krok 5: Připravte se na pohovor s uchazeči
Při pohovoru s uchazečem o pozici digitálního marketéra byste se měli zaměřit na čtyři aspekty – dovednosti a kvalifikaci, zkušenosti, měkké dovednosti a kulturní kompatibilitu. V závislosti na struktuře vašeho pohovoru se těmito aspekty mohou zabývat různí lidé, nebo je můžete projít všechny v jednom kole.
Zde je několik věcí, které můžete zkusit pokrýt v každé z těchto čtyř oblastí:
Dovednosti a kvalifikace
Zeptejte se na jejich zkušenosti s nástroji digitálního marketingu a relevantními dovednostmi (například pokud potřebujete marketingového specialistu pro akvizice, ověřte si jejich znalosti o Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console a dalších nástrojích).
Snažte se porozumět jejich přístupu k vývoji strategie, plánování kampaní a řízení projektů.
Zkušenosti
Promluvte si s nimi o jejich předchozích pozicích, abyste zjistili, zda pracovali v týmu nebo napříč funkcemi, zda řídili ostatní a jakým výzvám čelili a jak je překonali.
Zjistěte, jak se jejich dosavadní zkušenosti shodují s tím, co hledáte. Nemějte však pevnou představu o tom, kolik let zkušeností je pro tuto pozici nezbytných. Mohli byste přijít o vysoce kvalifikovaného kandidáta s méně zkušenostmi, který by se na této pozici osvědčil.
Měkké dovednosti
Již dříve jsme hovořili o některých základních měkkých dovednostech, které by měl mít manažer digitálního marketingu. Využijte část pohovoru k tomu, abyste zjistili, jak si jednotliví kandidáti vedou v oblasti těchto požadovaných dovedností. Můžete k tomu využít situační otázky a dotazy týkající se jejich zájmů.
Například můžete posoudit jejich přístup k růstu a učení tím, že se jich zeptáte, jaké knihy čtou, jaké další zdroje učení využívají a zda v poslední době nějakým způsobem zdokonalili své dovednosti.
Kulturní kompatibilita
Můžete najít vynikajícího kandidáta, ale pokud se nehodí do firemní kultury vaší organizace, nemusí to fungovat. Otázka firemní kultury je často nejtěžší k vyřešení, ale patří mezi nejdůležitější.
Zvažte, co pro vás a vaši organizaci znamená kulturní kompatibilita, a položte behaviorální otázky, abyste zjistili relevantní vlastnosti uchazeče.
Chcete-li získat náskok, použijte šablony pro pohovory, abyste lépe strukturovali proces pohovoru, eliminovali zaujatost a našli toho správného kandidáta pro vaši organizaci.
Krok 6: Přistupujte k náborovému procesu podobně jako k procesu zákaznické cesty
Cesta kandidáta se neliší od cesty zákazníka. Toto jsou typické kroky celé cesty kandidáta:
- Povědomí: Náborový tým/náborář buduje povědomí o vaší společnosti a pracovní pozici pomocí: poutavých popisů pracovních pozic, snah o budování značky zaměstnavatele, náborových marketingových strategií zaměřených na firemní kulturu a hodnoty.
- přesvědčivé popisy pracovních pozic
- snahy o budování značky zaměstnavatele
- Strategie náborového marketingu zaměřené na firemní kulturu a hodnoty
- Zvážení: Důraz je kladen na zajištění plynulého procesu podávání žádostí a poskytnutí informací o pracovním prostředí společnosti, možnostech růstu a zaměstnaneckých benefitech.
- Preference: Hlavním úkolem je odlišit organizaci od ostatních tím, že zdůrazníte její jedinečné přednosti, jako jsou programy kariérního rozvoje, podpůrná pracovní kultura nebo inovativní projekty, aby se uchazeči rozhodli pro vaši organizaci namísto jiných.
- Nábor: Tato fáze zahrnuje zefektivnění výběrového řízení pomocí efektivní komunikace, jasných očekávání a pozitivní zkušenosti uchazečů.
- Zapojení: Efektivní zapracování nových zaměstnanců je nejrychlejší cestou k jejich zapojení, protože mají k dispozici nástroje, zdroje a podporu potřebné k úspěchu.
- Loajalita: Tato fáze zahrnuje vytváření pozitivního pracovního prostředí, které podporuje zapojení zaměstnanců prostřednictvím neustálé zpětné vazby a uznání.
- Propagace: Poslední fází je motivovat zaměstnance, aby se stali ambasadory značky, a to budováním vztahů s nimi a povzbuzováním je, aby sdíleli své pozitivní zkušenosti na sociálních médiích, recenzních webech a dalších platformách.
- přesvědčivé popisy pracovních pozic
- snahy o budování značky zaměstnavatele
- Strategie náborového marketingu zaměřené na firemní kulturu a hodnoty
6 kroků k najmutí manažera digitálního marketingu:
- Rozhodněte se o roli podle svých obchodních cílů
- Napište podrobný popis pracovní pozice
- Sdílejte tuto pozici na všech relevantních kanálech.
- Využijte HR software ke snížení pracovní zátěže
- Naplánujte strukturovaný proces pohovorů
- Zvažte zkušenosti potenciálního kandidáta z hlediska zákaznické cesty.
Čtyři šablony pro nábor manažera digitálního marketingu, které byste neměli přehlédnout
Nyní, když jsme si vysvětlili, jak najmout manažera digitálního marketingu, podívejme se, jak to můžete udělat, aniž byste si přidávali práci. Náboroví manažeři mohou snížit své pracovní zatížení na polovinu, pokud mají k dispozici vhodnou šablonu, která zkrátí jejich seznam úkolů.
Představujeme vám čtyři šablony, které můžete použít k urychlení procesu náboru a hladkému sledování uchazečů:
1. Šablona pro zefektivnění a vizualizaci procesu náboru
S šablonou ClickUp pro nábor kandidátů už nemusíte hádat, jak najít toho správného kandidáta pro váš tým digitálního marketingu .
Tato šablona je ideální pro:
- Hodnocení kandidátů pomocí přizpůsobitelných hodnotících škál a zajištění spravedlivého náborového procesu
- Organizace kontrolních seznamů, termínů a připomínek
- Porovnání uchazečů pomocí sledovacích tabulek a interaktivních tabulek
2. Šablona pro spravedlivé a objektivní hodnocení uchazečů
Největší nevýhodou náboru je prověřování tisíců uchazečů najednou. Šablona matice výběru uchazečů od ClickUp usnadňuje nábor tím, že vám umožňuje:
- Kategorizujte a sledujte žádosti o zaměstnání
- Vyhodnoťte životopisy a údaje o uchazečích podle kritérií, jako jsou dovednosti, kvalifikace, zkušenosti atd.
- Učiňte rychlá a objektivní rozhodnutí o přijetí zaměstnanců
3. Šablona pro transformaci procesu vyhledávání talentů
Zjednodušení náborového procesu je možné díky šabloně složky pro nábor a přijímání zaměstnanců ClickUp, která nabízí užitečné funkce, jako například:
- Snadné zveřejňování pracovních nabídek
- Efektivní sledování uchazečů
- Standardizované hodnotící karty pro pohovory
- Zjednodušené formuláře žádostí o zaměstnání
4. Šablona pro plánování a organizaci náborového procesu
Říká se, že pokud je váš proces zapracování nových zaměstnanců hladký, máte polovinu úspěchu za sebou.
Pro usnadnění procesu použijte šablonu kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců od ClickUp.
Tato šablona nabízí 360stupňový přehled úkolů souvisejících s náborem, které vám pomohou:
- Definujte a zdokumentujte své očekávání ohledně náboru
- Vytvořte efektivní pracovní postup pro nábor nových kandidátů
- Mějte přehled o všech fázích náboru, od vyhledávání kandidátů až po jejich zapracování.
Nastavte nové najímání manažerů digitálního marketingu pro úspěch
Kromě povzbuzujícího proslovu a skvělé seznamovací akce potřebuje váš nový zaměstnanec také nástroje, aby se rychle seznámil s fungováním týmu.
Marketingový software ClickUp nabízí řadu inovativních funkcí a sadu nástrojů umělé inteligence, které pomohou vašemu nově jmenovanému manažerovi digitálního marketingu zapracovat se.
Podpořte kreativitu svého nového zaměstnance
Nástroje umělé inteligence a znalostní báze mohou vašemu novému zaměstnanci pomoci získat náskok. Vyzkoušejte ClickUpBrain, nástroj umělé inteligence, který pomáhá marketérům generovat nápady na kampaně, obsahové briefy, blogy, případové studie, e-maily a další. Váš marketingový tým může využít odborně vytvořené nástroje umělé inteligence, které jsou k dispozici v ClickUp Brain:
- AI Knowledge Manager: Umožňuje vám klást otázky a získávat odpovědi z vašich dokumentů, úkolů a projektů v ClickUp.
- Projektový manažer AI: Funguje jako pomocník, který automatizuje vaše projekty a sleduje jejich průběh pomocí reportů AI v reálném čase o vašich úkolech, dokumentech a lidech.
- AI Writer for Work: Pomáhá vašemu týmu vytvářet obsah a okamžitě reagovat díky osobnímu asistentovi, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Pomozte jim připravit digitální marketingové kampaně během několika minut
Ať už se jedná o nového zaměstnance nebo dlouholetého pracovníka, správa multikanálových marketingových kampaní může být chaotická. Mít k dispozici několik šablon připravených k použití zabrání tomu, aby vám unikly malé detaily, a umožní týmu urychlit kampaně a vytvořit obsah během několika minut.
Zde je několik šablon ClickUp, které si oblíbili marketingoví specialisté:
Šablona marketingových týmů ClickUp
Šablona ClickUp Marketing Teams pomáhá marketérům vizualizovat celý marketingový proces na jednom místě. Pomáhá udržovat různé úkoly týmu organizované, sledovat časové osy a definovat vlastníky. Poskytuje také metriky výkonu a analytiku pro každou kampaň.
Šablona marketingového plánu ClickUp
Pomocí šablony marketingového plánu ClickUp můžete plánovat, sledovat a optimalizovat své marketingové kampaně na jednom místě.
S touto šablonou můžete snadno:
- Stanovte dosažitelné marketingové cíle
- Rozdělte úkoly na konkrétní kroky, abyste těchto cílů dosáhli.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných metrik a analytických nástrojů.
Šablona zprávy o digitálním marketingu ClickUp
Šablona digitálního marketingového reportu ClickUp vám pomůže sledovat a reportovat všechny vaše kampaně na jednom místě. Šablona poskytuje vizualizace pro měření celkového výkonu a podrobné analýzy, které vám pomohou identifikovat úspěchy a příležitosti. Poskytuje také aktualizace v reálném čase pro vaše klíčové marketingové cíle.
Umožněte novému zaměstnanci rychle realizovat jeho nápady
Váš manažer digitálního marketingu se bude chtít od prvního dne prokázat konkrétními nápady. V tomto ohledu pomáhá marketingový software ClickUp týmu:
- Propojte jejich marketingové plány přímo s úkoly a posuňte je vpřed.
- Prohlížejte si dokumenty o marketingové strategii, brainstormingy a kalendáře kampaní v reálném čase společně s každodenní prací týmu.
- Spolupracujte napříč marketingovými pracovními toky pomocí nástrojů ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a Proofing a zajistěte, aby tým postupoval jednotně v každém kroku.
- Prohlédněte si časové osy a vizualizujte pokrok v plnění cílů pomocí vizuálního panelu ClickUp Dashboard, který kontextualizuje úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
Najmout správného digitálního marketéra je snazší než kdy dříve
Automatizace náborového procesu vám umožní oslovit ty nejlepší talenty, organizovat uchazeče, žádosti a oslovování, ušetřit čas díky šablonám a zlepšit kvalitu náboru.
ClickUp je nástroj pro řízení lidských zdrojů, který za vás provede kandidáty náborovým procesem, bez námahy zapracuje nové zaměstnance a od prvního dne je seznámí s marketingovými cíli společnosti. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma!