20+ nejlepších bezplatných softwarových aplikací pro Kanban tabule v roce 2026

Pokud hledáte způsoby, jak maximalizovat svou efektivitu, abyste zvládli všechny ty nespočetné úkoly, které máte na starosti, vřele doporučuji Kanbanové tabule. Ale s tak velkým výběrem nástrojů si možná kladete otázku: „Jak si vybrat ten správný nástroj pro mě?“
Právě proto jsem tu, abych vám pomohl.
Pokud jde o bezplatný Kanban software, týmy mají na výběr z celé řady kvalitních možností. Trello nabízí snadné použití a přehledné vizuální rozhraní, díky čemuž je ideální pro jednoduchou správu úkolů. ClickUp poskytuje alternativu s bohatou nabídkou funkcí, včetně Kanbanových tabulek, časových os, dokumentů a automatizace – to vše v rámci bezplatné verze. Pro specifické potřeby nabízejí Kanban Tool a KanbanFlow vestavěné možnosti sledování času a integrace. Na minimalistické straně spektra nabízí Kanboard jednoduché open-source řešení pro nenáročné pracovní postupy.
Poté, co jsem mnoho z nich sám vyzkoušel, sestavil jsem seznam 23 nejlepších softwarů pro řízení projektů metodou Kanban, které podle mého názoru skvěle pomohou s prvními kroky a to s minimálním úsilím.
Doufám, že vám tento seznam pomůže začít s Kanbanem ještě dnes!
Přehled nejlepších bezplatných softwarových aplikací pro Kanban tabule
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řešení Kanban + řízení projektů
|• Přizpůsobitelné zobrazení tabule • Limity rozpracovaných úkolů a automatizace • Dashboardy a sledování času • Dokumenty a úkoly v jednom systému • Hluboká integrace (Slack, Teams, Google)
|Navždy zdarma; placená verze od 7 $ za uživatele a měsíc
|Trello
|Jednoduché vizuální sledování úkolů
|• Tabule založené na kartách • Workflow s funkcí drag-and-drop • Power-Ups pro automatizaci a analytiku • Štítky a termíny
|Zdarma; placené od 6 $ za uživatele a měsíc
|Monday.com
|Vysoce přizpůsobitelné vizuální pracovní postupy
|• Více zobrazení projektů • Vlastní pravidla automatizace • Vizuální dashboardy • Viditelnost napříč týmy
|Zdarma (2 uživatelé); placená verze od 12 $/uživatel/měsíc
|MeisterTask
|Automatizace pracovních postupů s jednoduchostí
|• Inteligentní automatizace úkolů • Časové osy pro sledování pokroku • Tabule optimalizované pro mobilní zařízení • Spolupráce v reálném čase
|Zdarma; placené od 9 $ za uživatele a měsíc
|Smartsheet
|Sledování velkých a komplexních projektů
|• Zobrazení Kanban + Gantt + mřížka • Automatizace pracovních postupů • Aktualizace a zasílání zpráv v reálném čase
|Cena od 12 $ za uživatele a měsíc
|Kanban Tool
|Odlehčené tabule s měřením času
|• Aktualizace tabule v reálném čase • Integrované sledování času • Limity rozpracovaných úkolů
|Zdarma; placené od 6 $ za uživatele a měsíc
|Asana
|Přehledné uživatelské rozhraní s možností intenzivní spolupráce
|• Vizuální tabule úkolů • Podúkoly a závislosti • Integrace mezi nástroji
|Zdarma; placené od 8,50 $ za uživatele a měsíc
|Jira
|Vývoj softwaru a agilní týmy
|• Backlogy a sprintové tabule • Pokročilé vyhledávání JQL • Integrace vývojářských nástrojů (Bitbucket, Confluence)
|Zdarma (10 uživatelů); placená verze od 8,60 $/uživatel/měsíc
|Zoho Projects
|Spolupráce a komunikace v týmu
|• Integrovaný chat a sdílení souborů • Sledování času • Přizpůsobitelné dashboardy
|Zdarma (omezená verze); placená verze od 5 $ za uživatele a měsíc
|Microsoft Planner
|Týmy + uživatelé Microsoft 365
|• Přiřazování úkolů a termíny • Vizuální grafy postupu • Integrace s Teams a Outlookem
|Zdarma s Microsoft 365
|Businessmap
|Vizualizace složitých procesů
|• Mapy procesů + Kanbanové tabule • Sledování závislostí • Spolupráce v rámci aplikace
|Cena od 179 $ za uživatele a měsíc
|Notion
|Malé projekty a osobní Kanban
|• Tabule + dokumenty + databáze • Předdefinované šablony • Vlastní pracovní postupy
|Zdarma; placené od 12 $ za uživatele a měsíc
|Airtable
|Datově orientované Kanbanové pracovní postupy
|• Relacionální záznamy • Více zobrazení tabulek • Automatizace a propojená data
|Zdarma; placené od 24 $ za uživatele a měsíc
|KanbanFlow
|Pomodoro + Kanban – produktivita
|• Integrovaný časovač Pomodoro • Limity rozpracovaných úkolů • Reporty o čase a produktivitě
|Zdarma; placené od 5 $ za uživatele a měsíc
|Miro
|Brainstorming v týmu + Kanban
|• Spolupráce v reálném čase • Lepicí poznámky a šablony • Synchronizace se Slackem, Jirou a Teams
|Zdarma; placené od 10 $ za uživatele a měsíc
|Kanban Zone
|Víceúrovňové řízení pracovních postupů
|• Hierarchické tabule • Závislosti a limity rozpracovaných úkolů • Sledování portfolia
|Zdarma; placené od 6,25 $ za uživatele a měsíc
|ProjectManager.com
|Pokročilé sledování portfolia a zdrojů
|• Dashboardy a přehledy zdrojů • Sledování času • Automatizace více projektů
|Cena od 16 $ za uživatele a měsíc
|Taskworld
|Kanban s důrazem na komunikaci
|• Chat v aplikaci • Aktualizace v reálném čase • Vizuální přehled o odpovědnosti za úkoly
|Cena od 19 $ za uživatele a měsíc
|Todoist
|Osobní Kanban a nenáročná týmová práce
|• Tabule + priority • Zadávání úkolů v přirozeném jazyce • Šablony pracovních postupů
|Zdarma; placené od 5 $ za uživatele a měsíc
|Kanbanchi
|Kanban integrovaný do Google Drive
|• Integrace s Drive • Sledování času • Grafy burn-down a analytika
|Cena od 5,99 $ za uživatele a měsíc
|ZenHub
|Vývojové pracovní postupy nativní pro GitHub
|• Kanbanové tabule v repozitáři • Automatizace vývoje • Technická analytika
|Zdarma; placené od 12,50 $ za uživatele a měsíc
|Wrike
|Všestranné podnikové Kanbanové pracovní postupy
|• Zobrazení Gantt + Kanban • Pokročilé reporty • Vlastní pracovní postupy
|Zdarma; placené od 10 $ za uživatele a měsíc
|Kanbanize
|Šíření agilních metod napříč organizacemi
|• Pravidla automatizace podnikových procesů • Kanban na úrovni portfolia • Pokročilá analytika
|Cena od 179 $ za uživatele a měsíc
20+ nejlepších softwarů pro Kanban tabule
Jak jsem již zmínil, tento seznam vychází z mých osobních zkušeností s těmito nástroji a jejich výkonnosti. Snažil jsem se prozkoumat širokou škálu scénářů, abych vám pomohl najít ten správný nástroj pro vaše potřeby!
A tady je také krátké video s přehledem některých z mých nejlepších tipů:
Pojďme si je nyní podrobněji představit:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci v týmu)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Jeho integrované Kanbanové tabule, známé také jako Board View, pomohly mému týmu vizualizovat pracovní postupy, spravovat úkoly a posílit spolupráci.
ClickUp Kanban Board View, navržený speciálně pro projektové manažery, produktové vlastníky a týmy softwarových vývojářů, se přizpůsobí různým projektům, od jednoduchých tabulek úkolů až po komplexní vícestupňové pracovní postupy.
Kanbanová tabule ClickUp je neocenitelná pro efektivní řízení projektů. Její vysoce přizpůsobitelné rozhraní mi umožňuje přizpůsobit pracovní postup tak, aby vyhovoval potřebám mého týmu.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop může můj tým vizuálně uspořádat a prioritizovat úkoly a nastavit vlastní stavy, což umožňuje získat přehled o fázích projektu v reálném čase.
Tato funkce je doplněna o vlastní pole pro sledování termínů, priorit a úkolů týmu a automatizované pracovní postupy pro zefektivnění přechodů, díky čemuž je předávání úkolů jednoduché a efektivní.
Jedná se o univerzální nástroj pro přehlednost úkolů a produktivitu při krátkých sprintech i průběžných vývojových cyklech, který nabízí řadu vynikajících funkcí. Díky přizpůsobitelným stavům a pracovním postupům můžete fáze projektu přizpůsobit tak, aby dokonale ladily s vaším jedinečným pracovním postupem.
Abych předešel úzkým místům, snažím se kontrolovat počet rozpracovaných úkolů v daném okamžiku nastavením limitů WIP. A konečně mi pomáhá zůstat v kontaktu s týmem díky plynulým funkcím, jako jsou komentáře, přílohy souborů a okamžitá oznámení, díky čemuž má každý vždy přehled o aktuálním dění.
Největší výhodou používání ClickUp však není jen samotná Kanbanová tabule – je to skutečnost, že eliminuje roztříštěnost práce. Většina týmů rozděluje úkoly, dokumenty, aktualizace a výstupy AI mezi více nástrojů, čímž vytváří mezery, které zpomalují provádění. ClickUp vše centralizuje do jednoho systému, takže se vaše Kanbanová tabule stává kompletním, propojeným přehledem vaší práce – ne jen dalším izolovaným pohledem.
Díky těmto funkcím je Kanbanová tabule v ClickUp nepostradatelnou součástí mé sady nástrojů pro řízení projektů, zejména při práci na složitých projektech. Je pravděpodobně univerzálnější než většina softwaru pro řízení projektů.
Šablona plánu pro zobrazení Kanban v ClickUp
V rámci ekosystému ClickUp také často využívám šablonu ClickUp Kanban View Roadmap jako alternativu ke strukturovanému nástroji pro plánování projektů.
Umožňuje mi vizualizovat fáze projektu, časové osy a priority týmu a nabízí flexibilitu při přizpůsobování kategorií úkolů, závislostí a časových os.
Tento přístup založený na plánu zvyšuje transparentnost a umožňuje týmům vidět nadcházející milníky, sledovat časové osy a upravovat priority:
- Zajistěte, aby byly role a termíny všech jasné díky jednomu z několika předdefinovaných zobrazení
- Zaznamenávání klíčových údajů, jako je doba trvání úkolu a popisy funkcí, pomocí vlastních polí
- Pravidelné sledování pokroku prostřednictvím zobrazení seznamu a priorit pomáhá zabránit odchylkám v projektu
Pokud jste součástí agilního vývojového týmu, podívejte se kromě této šablony také na šablonu ClickUp Kanban pro vývoj softwaru určenou pro agilní vývojové týmy.
Nabízí jasné struktury sprintů a sladí vývoj funkcí s harmonogramy dodávek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte každou tabuli konkrétním potřebám různých projektů pomocí přizpůsobitelných tabulek
- Zefektivněte opakující se úkoly a soustřeďte se na práci s velkým dopadem díky automatizovaným pracovním postupům prostřednictvím ClickUp Automations
- Propojte ClickUp s nástroji jako Google Calendar, Slack a Microsoft Teams, abyste zvýšili efektivitu a udrželi komunikaci na jednom místě
- Sledujte odpracované hodiny na každém úkolu a vytvářejte přehledy pro vyhodnocení produktivity pomocí integrovaného reportingu přes ClickUp Dashboards a Project Time-tracking
- Přizpůsobte si šablony Kanbanových tabulek tak, aby vyhovovaly vašim potřebám dlouhodobého plánování
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být začátek práce s tímto softwarem pro některé uživatele, zejména ty, kteří s projektovým softwarem začínají, poněkud náročný.
- Při načítání úkolů jsem občas zaznamenal zpoždění, zejména při práci s více tabulemi s velkými přílohami.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
ClickUp nabízí širokou škálu možností přizpůsobení. Od rozložení úkolů (seznamy, Kanban tabule, časové osy) až po možnost vytvářet vlastní automatizace se snadno přizpůsobí potřebám každého týmu, ať už malého nebo velkého. Software zahrnuje funkce, jako je správa úkolů, podúkoly, komentáře, přiřazování úkolů konkrétním členům, sledování pokroku, automatizace, integrace s jinými nástroji (mj. Google Drive, Slack) a podrobné zprávy. Navíc podporuje sledování času, což je užitečné pro ty, kteří potřebují sledovat čas strávený na každém úkolu.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte upomínky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů od ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může rychle jednat a zůstat v synchronizaci.
2. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů)
Pokud hledáte jednoduchost a intuitivní design, Trello je ideální volbou pro týmy, které potřebují přehlednou platformu pro správu úkolů. Vyniká tím, že pomáhá uživatelům vytvářet organizované pracovní postupy pomocí svého charakteristického rozhraní s kartami a tabulemi.
Je obzvláště oblíbený mezi menšími týmy a jednotlivci pro efektivní sledování osobních a týmových projektů.
Nejlepší funkce Trella
- Zjednodušte si správu úkolů díky intuitivnímu designu aplikace Trello, která vám umožní rychle přesouvat karty mezi seznamy pomocí snadno použitelného rozhraní typu drag-and-drop.
- Integrujte nástroje jako kalendáře, automatizaci a analytiku a vylepšete svůj pracovní postup pomocí široké škály Power-Upů
- Přizpůsobte si barevně označené štítky a termíny splnění pro lepší stanovení priorit a zajistěte tak přehlednou organizaci úkolů a jejich snadnou identifikaci
Omezení Trella
- Omezená škálovatelnost pro složité pracovní postupy, zejména ve srovnání s jinými alternativami k Trello
- Power-Ups mohou vyžadovat dodatečné náklady za pokročilé a podrobné funkce
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 200 recenzí)
Funguje skvěle s agilní metodikou a také se perfektně hodí pro správu klientů. Pro efektivní řízení každodenních úkolů a seznamu TO_DO. Umožňuje vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je tak atraktivní a časově úsporný, že šetří spoustu času a umožňuje efektivní analýzu.
3. Monday.com (nejlepší pro přizpůsobení)
Monday.com nabízí bezkonkurenční úroveň přizpůsobení, díky čemuž si týmy mohou vytvářet své pracovní postupy zcela od základu.
Ať už řídíte více agilních projektových týmů nebo koordinujete práci napříč odděleními, Monday.com vám zajistí přehled a kontrolu nad vašimi procesy.
Díky svému vizuálnímu vzhledu a modulárním funkcím je oblíbený mezi designérskými a marketingovými týmy.
Nejlepší funkce Monday.com
- Sledujte pokrok týmu pomocí přehledných vizuálních dashboardů, které poskytují komplexní přehled o stavu projektů a termínech.
- Vytvářejte vlastní automatizace a pravidla, abyste omezili ruční aktualizace úkolů tím, že eliminujete opakující se úkoly
- Plánujte a sledujte projekty ve formátech, které nejlépe vyhovují vašim pracovním postupům, s využitím několika flexibilních možností zobrazení, včetně časové osy a kalendáře
Omezení Monday.com
- Pro pokročilé funkce jsou nutné vyšší cenové úrovně
- Uživatelé s komplexními nastaveními uvádějí strmou křivku učení
Ceny Monday.com
- Zdarma (až pro dva uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Otestovali jsme více než 20 nejlepších alternativ k Monday
4. MeisterTask (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
Jedna z věcí, které na MeisterTasku nejvíc oceňuji, je to, že klade důraz na automatizaci a jednoduchost, což týmům umožňuje ušetřit čas při opakujících se úkolech.
Díky přehlednému a uživatelsky přívětivému designu mohou efektivní postupy projektového řízení zavádět i týmy bez technických znalostí. Jedinečné funkce aplikace MeisterTask podporují dlouhodobou produktivitu tím, že zjednodušují složité pracovní postupy a zajišťují plynulou spolupráci.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Automatizujte opakující se procesy, jako je přidělování úkolů nebo aktualizace stavu, pomocí inteligentních automatizačních nástrojů
- Vizuálně organizujte úkoly do časových os pomocí intuitivních časových os projektů pro sledování výstupů, což usnadňuje monitorování pokroku a dodržování termínů
- Spravujte projekty efektivně z jakéhokoli zařízení díky designu přizpůsobenému pro mobilní zařízení, který umožňuje správu úkolů i na cestách
Omezení MeisterTask
- Omezené možnosti reportování v bezplatném tarifu
- Omezené integrace u nižších cenových úrovní
Ceny MeisterTask
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
MeisterTask používám už několik měsíců a musím říct, že to je opravdová revoluce! Jeho snadné použití je fenomenální – vše je intuitivní a přímočaré. Implementace byla hračka a proces zapracování proběhl naprosto hladce. Jednou z vynikajících vlastností je nejvyšší úroveň zabezpečení dat, díky čemuž mám jistotu, že naše informace jsou v bezpečí. MeisterTask skutečně zjednodušil naše řízení projektů. Pomáhá optimalizovat výnosy tím, že nás udržuje organizované a na správné cestě. Navíc zvyšuje produktivitu tím, že šetří spoustu času při správě úkolů. Celkově je to vynikající nástroj, který vřele doporučuji každému, kdo chce zefektivnit svůj pracovní postup a zvýšit efektivitu svého týmu!
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ k MeisterTask pro správu úkolů
5. Smartsheet (nejlepší pro velké projekty)
Smartsheet je ideální pro řízení rozsáhlých a komplexních projektů. Nabízí několik zobrazení, včetně Kanbanu, Ganttova diagramu a kalendáře, a poskytuje tak komplexní přehled o časových osách a závislostech projektů.
Zvláště užitečný mi přišel nástroj pro řízení projektů Smartsheet; pomohl mi udržet strukturovaný pracovní postup a vizualizovat fáze projektu na všech úrovních.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Přepínejte mezi zobrazeními Kanban, Gantt, Mřížka a Kalendář a získejte komplexní přehled o postupu projektu a plánování.
- Vytvořte si vlastní automatizační pravidla, která zjednoduší opakující se úkoly, minimalizují manuální zásahy a zvýší efektivitu týmu
- Zlepšete komunikaci v týmu a zajistěte, aby všichni byli v obraze, aniž by museli opustit platformu, díky aktualizacím v reálném čase a funkcím pro zasílání zpráv
Omezení Smartsheet
- Dražší ve srovnání s jednoduššími nástroji Kanban
- Pro uživatele, kteří potřebují základní správu úkolů, je to příliš složité
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele (1–10 uživatelů)
- Cena: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilé řízení práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
6. Kanban Tool (nejlepší pro malé týmy)
Kanban Tool mi připadá jako jeden z nejjednodušších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů pro řízení projektů založených na metodice Kanban, které jsem vyzkoušel. Hodí se také pro řízení týmů.
Jedná se o jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení určené pro malé týmy. Díky zaměření na jednoduchost a základní funkce Kanbanu je tento nástroj vynikající volbou pro ty, kteří hledají snadno použitelný, ale efektivní systém pro správu úkolů.
Nejlepší funkce nástroje Kanban
- Okamžitě sledujte aktualizace a průběh úkolů, aby všichni měli přehled o nejnovějším vývoji
- Sledujte čas strávený na každém úkolu, což usnadní hodnocení produktivity a zlepšení time managementu
- Definujte limity WIP, abyste předešli přetížení členů týmu, a udržujte pozornost na aktivních úkolech
Omezení nástroje Kanban
- Omezené pokročilé funkce pro větší týmy
- Méně integrací ve srovnání s konkurencí
Ceny nástroje Kanban
- Zdarma
- Team: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze nástroje Kanban
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
7. Asana (nejlepší pro návrh uživatelského rozhraní a uživatelský zážitek)
Asana kombinuje vizuálně přitažlivé rozhraní s robustními funkcemi pro správu úkolů. Je obzvláště účinná pro týmy, které chtějí zlepšit spolupráci a optimalizovat pracovní postupy v uživatelsky přívětivém prostředí.
Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro rozdělení úkolů na zvládnutelné dílčí úkoly, což umožňuje jasnou cestu k dokončení projektu.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte tabule, které odpovídají potřebám vašeho projektu, a umožňují vizuální znázornění úkolů a jejich stavů
- Přiřazujte členům týmu úkoly s konkrétními termíny, čímž podpoříte zodpovědnost a včasné dokončení
- Snadná integrace s různými nástroji, která zvyšuje efektivitu pracovních postupů napříč různými platformami
Omezení Asany
- Omezená funkčnost pro větší podnikové projekty
- Funkce pro vytváření reportů vyžadují prémiové tarify
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Enterprise/Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Asana nabízí celou řadu nástrojů pro správu a plánování sprintů a pomáhá s jednoduchým rozvojem fází, čímž snižuje zmatek a vnáší jasnost mezi členy týmu. Líbí se mi vrstvené rozložení a podkladové zobrazení kalendáře. Chybí jí některé běžné funkce a uživatelské rozhraní by se dalo vylepšit o možnosti vlastních reportů a exportů z nástroje. Mám pocit, že automatizaci můžeme zlepšit pomocí strojového učení.
➡️ Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro řízení týmů je lepší?
8. Jira (nejlepší pro vývoj softwaru)
Jira je v kruzích vývojářů dobře známá jako výkonný nástroj pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Díky funkcím přizpůsobeným agilním metodikám vyniká při správě sprintů, backlogů a komplexních vývojových projektů.
Zjistil jsem, že Jira je obzvláště užitečná pro koordinaci projektů, na kterých spolupracuje více týmů. Umožňuje mi snadno se přizpůsobovat měnícím se požadavkům projektu.
🠠 Zajímavost: Název Jira je odvozen od japonského slova „Gojira“, což znamená Godzilla.
Nejlepší funkce Jira
- Sledujte chyby, úkoly a vylepšení v reálném čase a zajistěte, aby během vývojových cyklů nic neuniklo.
- Využijte JQL (Jira Query Language) pro komplexní vyhledávání, které umožňuje přesné sledování úkolů napříč více projekty
- Integrujte je s mnoha vývojovými nástroji (jako Bitbucket a Confluence) a zlepšete tak spolupráci v týmu a analýzu pracovních postupů pro vyšší efektivitu
Omezení Jiry
- Složitý proces nastavení pro uživatele bez technických znalostí
- Pro menší týmy, které se nezabývají vývojem softwaru, to může být příliš náročné.
Ceny Jira
- Zdarma (pro maximálně 10 uživatelů)
- Standard: Od 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: Od 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 900 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Trello vs. Jira: Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?
9. Zoho Projects (nejlepší pro spolupráci)
Zoho Projects kombinuje různé funkce do jedné ucelené platformy, která týmům umožňuje hladkou spolupráci. Díky nástrojům pro sledování závislostí a monitorování pokroku zajišťuje, že je zohledněn každý aspekt projektu.
Integrované komunikační nástroje od Zoho zlepšují spolupráci v reálném čase, díky čemuž je tento nástroj oblíbený mezi týmy pracujícími na dálku.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Zaznamenávejte odpracované hodiny pomocí integrovaného sledování času, abyste mohli spravovat rozpočty a hodnotit časové plány projektů
- Integrujte funkce chatu, komentářů a sdílení souborů, abyste usnadnili efektivní komunikaci mezi členy týmu
- Přizpůsobte si svůj dashboard tak, aby zobrazoval relevantní metriky projektu a KPI, a získáte tak rychlý přehled o postupu projektu
Omezení Zoho Projects
- Omezené integrace třetích stran u nižších tarifů
- Složitější osvojení pokročilých funkcí
Ceny Zoho Projects
- Zdarma (až 3 uživatelé, dva projekty)
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 720 recenzí)
10. Microsoft Planner (nejlepší pro integraci s Microsoft Teams)
Již používáte Microsoft Suite? Pak nehledejte nic jiného než Microsoft Planner. Tento nástroj se přímo integruje do ekosystému Microsoft Office a poskytuje jednoduchý nástroj ve stylu Kanban pro správu úkolů.
Díky aktualizacím v reálném čase a funkcím pro spolupráci mohou týmy efektivně pracovat v rámci známých nástrojů, jako jsou Teams a Outlook. Planner je obzvláště efektivní pro malé a střední týmy, které se ve velké míře spoléhají na produkty Microsoftu.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Planner
- Přiřazujte úkoly členům týmu a stanovujte termíny, aby každý plnil své povinnosti
- Sledujte dokončení úkolů a průběh projektu pomocí integrovaných grafů a dashboardů
- Buďte vždy v obraze díky automatickým upozorněním na blížící se termíny a aktualizace úkolů
Omezení aplikace Microsoft Planner
- Porovnání základních funkcí s pokročilými nástroji Kanban a dalšími alternativami k Microsoft Planneru
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny aplikace Microsoft Planner
- Zdarma (v rámci plánů Microsoft 365)
- Planner Plan 1: 10 $/měsíc na uživatele
- Planner and Project Plan 3: 30,00 $/měsíc na uživatele
- Planner and Project Plan 5: 55,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Planner
- G2: 4,2/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
11. Businessmap (nejlepší pro vizualizaci složitých pracovních postupů)
Businessmap je určen pro týmy, které potřebují vizualizovat a sledovat složité pracovní toky. Nabízí pokročilé mapovací funkce, které organizacím umožňují propojovat procesy, identifikovat úzká místa a optimalizovat provoz.
Tyto nástroje jsou obzvláště vhodné pro oddělení jako provoz, HR a finance, kde je přehlednost a struktura na prvním místě.
Nejlepší funkce Businessmap
- Vytvářejte podrobné mapy procesů společně s Kanban tabulemi a získejte tak ucelený přehled o toku projektů a jejich závislostech
- Rozdělte úkoly a spravujte složité projekty se závislostmi, čímž zajistíte hladký průběh projektu
- Zlepšete spolupráci v týmu díky chatu a sdílení dokumentů přímo v aplikaci, čímž snížíte potřebu externích komunikačních nástrojů
Omezení Businessmap
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Vyšší cena ve srovnání s jednoduššími nástroji
Ceny Businessmap
- Standard: Od 179 $/měsíc na uživatele (minimálně 15 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Businessmap
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
💡 Tip od profesionála: Uspořádejte krátké praktické workshopy, abyste zvýšili zájem týmu o nové nástroje Kanban. Procházení funkcí na reálných projektových datech může usnadnit proces zavádění.
12. Notion (nejlepší pro malé projekty)
Podle mých zkušeností nabízí Notion flexibilní pracovní prostředí, které kombinuje Kanbanové tabule s funkcemi pro pořizování poznámek a dokumentaci. Je ideální pro malé projekty a správu osobních úkolů.
Nejlepší funkce Notion
- Organizujte a sledujte úkoly přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu
- Spojte poznámky, úkoly a databáze a zajistěte si hladký průběh řízení projektů
- Využijte předem připravené šablony pro rychlejší nastavení a vyšší efektivitu
Omezení aplikace Notion
- Omezený přístup offline
- Může postrádat hloubku pro komplexní řízení projektů
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
13. Airtable (nejlepší pro projekty zaměřené na data)
Airtable je jedinečná kombinace funkcí tabulkového procesoru a řízení projektů, určená pro týmy, které potřebují organizovat a analyzovat data a zároveň sledovat úkoly.
Díky flexibilnímu rozhraní umožňuje uživatelům vytvářet databáze, což je ideální pro týmy spravující velké datové sady nebo propojené projekty.
Nejlepší funkce Airtable
- Přizpůsobte tabule tak, aby vyhovovaly různým projektům, a podle potřeby přepínejte mezi zobrazeními
- Sledujte velké objemy dat a snadno propojujte související záznamy, což je užitečné pro projekty s propojenými úkoly
- Snižte čas strávený opakujícími se úkoly díky automatizaci
Omezení Airtable
- Bezplatný tarif má omezení úložiště a počtu záznamů
- Strmější křivka učení pro funkce databáze
Ceny Airtable
- Zdarma
- Team: 24 $/měsíc na uživatele
- Business: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
14. KanbanFlow (nejlepší pro sledování času metodou Pomodoro)
Technika Pomodoro je metoda time managementu vyvinutá na konci 80. let. Využívá kuchyňskou minutku k rozdělení práce do intervalů, obvykle o délce 25 minut, oddělených krátkými přestávkami.
Pokud jste stejně jako já a mnoho dalších zjistili, že technika Pomodoro je užitečná, je KanbanFlow skvělou volbou. Integruje sledování času ve stylu Pomodoro přímo do svých Kanbanových tabulek, což z něj dělá skvělou volbu pro týmy, které se snaží zlepšit soustředění a produktivitu.
Nejlepší funkce KanbanFlow
- Přizpůsobte si tabule úkolů potřebám projektu pomocí vlastních sloupců, barevně odlišených úkolů a podúkolů, což umožňuje vizuální rozčlenění pracovních postupů
- Spravujte priority úkolů pomocí limitů WIP (Work-In-Progress) a nastavujte závislosti, abyste zefektivnili komplexní projekty
- Získejte přehled o produktivitě na základě úkolů a zprávy o sledování času, které jsou ideální pro hodnocení výkonu týmu a časových harmonogramů projektů
Omezení KanbanFlow
- Omezené funkce pro vytváření reportů a vizualizaci
- Méně integrací třetích stran
Ceny KanbanFlow
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze KanbanFlow
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
15. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy)
Miro je univerzální platforma, která kombinuje Kanbanové tabule s nástroji pro brainstorming, jako jsou myšlenkové mapy a vývojové diagramy. Je to ideální řešení pro kreativní týmy, které chtějí společně plánovat, vymýšlet a realizovat úkoly.
Díky editaci v reálném čase a rozsáhlé knihovně šablon je Miro neocenitelným pomocníkem pro týmy pracující na dálku nebo v hybridním režimu.
Nejlepší funkce Miro
- Spolupracujte v reálném čase pomocí poznámkových lístků, komentářů a sledování pohybu kurzoru v přímém přenosu, což je ideální pro spolupráci na dálku.
- Využijte šablony pro vše od Kanbanových tabulek až po strategické plánování, díky čemuž můžete snadno a rychle zahájit nový projekt
- Propojte je s nástroji jako Slack, Jira a Microsoft Teams, což týmům umožní synchronizovat úkoly a spolupracovat napříč platformami
Omezení aplikace Miro
- Většina funkcí vyžaduje připojení k internetu
- Ceny mohou být pro větší týmy vysoké
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Někdy může být uživatelská zkušenost pro nové uživatele trochu ohromující. Musím věnovat nějaký čas tomu, abych všechny seznámil s platformou a ujistil se, že vědí, co mají dělat. Rozhraní je nabité funkcemi, což je z dlouhodobého hlediska skvělé, ale pro nové uživatele je to docela náročné. Jakmile však strávíte nějaký čas prozkoumáváním, stane se to skvělým nástrojem pro týmy.
16. Kanban Zone (nejlepší pro správu složitých pracovních postupů)
Pokud řídíte složité projekty, Kanban Zone se zaměřuje na poskytování pokročilých nástrojů pro řízení projektů, které vám pomohou spravovat a optimalizovat složité pracovní postupy.
Díky jedinečným víceúrovňovým tabulkám mohou týmy mapovat závislosti a zefektivňovat procesy, což je činí obzvláště vhodnými pro velké projekty, které vyžadují vysokou míru přehlednosti.
Nejlepší funkce Kanban Zone
- Strukturovejte pracovní postupy tak, aby zobrazovaly vztahy mezi úkoly, což je výhodné pro složitější projekty
- Sledujte pokrok napříč několika projekty a usnadněte si tak sladění cílů projektů a činností týmu
- Přidejte závislosti a limity WIP, abyste zefektivnili tok úkolů a předešli úzkým hrdelům v projektu
Omezení Kanban Zone
- Omezená integrace s nástroji pro řízení projektů od třetích stran
- Pro pokročilé funkce jsou nutné vyšší cenové úrovně
Ceny Kanban Zone
- Zdarma
- Osobní: 6,25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Portfolio: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kanban Zone
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
17. ProjectManager.com (nejlepší pro pokročilé sledování projektů)
ProjectManager.com je nástroj s bohatou nabídkou funkcí, který je přizpůsoben týmům spravujícím komplexní portfolia.
Díky pokročilým funkcím pro reporting a plánování je ideální pro organizace, které potřebují podrobný přehled o alokaci zdrojů, časových harmonogramech a výkonu projektů. Nabízí vše od Kanbanových tabulek až po projektové dashboardy.
Tento nástroj se osvědčuje v prostředích, kde jsou rozhodující přesnost a škálovatelnost.
Nejlepší funkce ProjectManager.com
- Získejte přehled díky projektovým dashboardům, výkazům práce a reportům o správě zdrojů, které jsou obzvláště užitečné pro větší a komplexní projekty
- Automatizujte opakující se úkoly, zefektivněte pracovní postupy a ušetřete čas
- Přiřazujte úkoly, sledujte čas a monitorujte výkon týmu napříč několika projekty
Omezení ProjectManager.com
- Vyšší náklady ve srovnání s jednoduššími nástroji
- Pro nové uživatele je naučit se s ním pracovat náročnější
Ceny ProjectManager.com
- Team: 16 $/měsíc na uživatele
- Business: 28 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ProjectManager.com
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 340 recenzí)
18. Taskworld (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Někdy je největší překážkou úspěšného dokončení projektu nedostatečná komunikace mezi členy týmu. To je obzvláště obtížné, pokud jsou vaše týmy rozptýleny na různých místech a/nebo pracují asynchronně.
Taskworld řeší tento problém integrací Kanbanových tabulek s robustními funkcemi pro spolupráci, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které kladou důraz na komunikaci a transparentnost.
Díky intuitivnímu rozhraní a integrovaným analytickým funkcím si týmy udrží přehled a budou v synchronizaci i v dynamickém prostředí.
Nejlepší funkce Taskworld
- Zobrazte úkoly, termíny a odpovědnosti týmu na jednom místě
- Buďte v obraze ohledně postupu projektu díky aktualizacím v reálném čase, které zajistí, že všichni budou mít stejné informace o úkolech
- Zlepšete spolupráci a produktivitu týmu díky chatu přímo v aplikaci
Omezení Taskworldu
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé pracovní postupy
- Prémiové ceny za plnou funkcionalitu
Ceny Taskworld
- Bezplatná zkušební verze
- Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskworld
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
🠠 Zajímavost: Taskworld sleduje nejen průběh úkolů, ale také emocionální zpětnou vazbu členů týmu ke konkrétním úkolům, aby zlepšil morálku týmu a spolupráci.
19. Todoist (nejlepší pro správu osobních úkolů)
Todoist je univerzální aplikace pro správu úkolů určená jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Nabízí přehledné rozhraní a díky funkci Tabule podporuje různé metodiky zvyšování produktivity, včetně Kanbanu.
Díky této flexibilitě je vhodný pro správu osobních úkolů i společných projektů.
Nejlepší funkce Todoistu
- Stanovte priority a přidávejte štítky, abyste měli přehled o urgentních úkolech a mohli je kategorizovat pro lepší organizaci
- Stanovte termíny a termíny splnění zadáním frází jako „příští úterý“, čímž zefektivníte zadávání úkolů
- Využijte vestavěné šablony pro různé pracovní postupy a rychle se pusťte do práce
Omezení Todoistu
- Mohou postrádat některé pokročilé funkce pro řízení projektů, které najdete v robustnějších nástrojích
- Pokročilé funkce, jako jsou štítky a filtry, jsou k dispozici pouze v placených tarifech
Ceny Todoistu
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoistu
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Todoist používám prakticky od samého začátku. Tato společnost patří k nejtransparentnějším, s jakými jsem se setkal, a její vývojářský a podpůrný tým je bezpochyby jedním z nejlepších v celém známém multivesmíru. Za všechny ty roky, co jej používám, jsem své základní metodiky nezměnil a pouze je čas od času vylepšoval s příchodem nových funkcí. Vyzkoušel jsem prakticky všechny dostupné aplikace pro správu úkolů, od Remember The Milk, Any.do, TickTick atd., a Todoist v mých očích stále vládne.
20. Kanbanchi (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Pokud stejně jako tisíce dalších uživatelů pravidelně využíváte Google Workspace a jeho služby, určitě si pro své potřeby v oblasti Kanbanových tabulek vyzkoušejte Kanbanchi.
Kanbanchi je nástroj pro řízení projektů a spolupráci navržený speciálně pro uživatele Google Workspace.
Nabízí Kanbanové tabule, Ganttovy diagramy a sledování času, vše hladce integrované s Google Drive, což je ideální pro týmy, které jsou pevně zakotveny v ekosystému Google.
Nejlepší funkce Kanbanchi
- Propojte ji s Google Drive a dalšími aplikacemi Google a optimalizujte tak svůj pracovní postup
- Sledujte čas strávený na úkolech a usnadněte si analýzu produktivity
- K sledování výkonu používejte analytické nástroje, jako jsou diagramy kumulativního toku a grafy burn-down.
Omezení Kanbanchi
- Méně vhodné pro týmy, které nepoužívají Google Workspace, protože jeho funkce jsou optimalizovány pro ekosystém Google.
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jinými nástroji Kanban
Ceny Kanbanchi
- Essential: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Professional: 41,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 99,95 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kanbanchi
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
21. ZenHub (nejlepší pro integraci s GitHubem)
ZenHub je řešení pro řízení projektů vytvořené speciálně pro vývojové týmy využívající GitHub. Integruje se přímo do rozhraní GitHubu a poskytuje Kanbanové tabule a funkce agilního řízení projektů, aniž byste museli opustit vývojové prostředí.
Tento nástroj pomáhá vývojářům soustředit se na programování a zároveň informuje zúčastněné strany o harmonogramu projektu.
Nejlepší funkce ZenHubu
- Integrujte funkce pro správu projektů přímo do GitHubu a zajistěte si plynulý pracovní postup
- Automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu vývoje
- Získejte přehled o postupu projektu a výkonu týmu díky podrobným analytickým údajům
Omezení ZenHubu
- Vhodné především pro týmy, které již používají GitHub; pro ostatní méně užitečné
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se naučí všechny funkce plně a efektivně využívat
Ceny ZenHubu
- Zdarma
- Teams: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZenHubu
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
22. Wrike (nejlepší pro všestranné řízení projektů)
Zjistil jsem, že Wrike je komplexní nástroj pro řízení projektů, který nabízí flexibilitu pro přizpůsobení se různým pracovním postupům, včetně Kanbanu.
Nabízí funkce jako sledování úkolů, Ganttovy diagramy a robustní reporting, díky čemuž je vhodný pro týmy všech velikostí napříč různými odvětvími.
Klíčové funkce Wrike
- Přizpůsobte si pracovní prostor konkrétním potřebám projektu
- Sledujte úkoly, termíny a průběh prací do detailu
- Vizualizujte časové osy projektů a závislosti pomocí integrovaných Ganttových diagramů
Omezení Wrike
- Pro menší týmy může být vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí poněkud náročný, zejména ve srovnání s jinými alternativami k Wrike.
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, které mohou být nákladné
Ceny Wrike
- Zdarma.
- Team: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise a Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
23. Kanbanize (nejlepší pro škálování agilních postupů)
Kanbanize (v říjnu 2023 převzatý společností Businessmap) je navržen tak, aby pomáhal organizacím škálovat jejich agilní postupy kombinací Kanbanových tabulek s automatizací a analytikou podnikových procesů.
Je vhodný pro týmy, které chtějí vizualizovat práci, optimalizovat pracovní postupy a zvýšit efektivitu v celé firmě.
Klíčové funkce Kanbanize
- Automatizujte opakující se úkoly a procesy pomocí pravidel pro automatizaci podnikových procesů a zvyšte tak efektivitu
- Spravujte více projektů a portfolií v rámci organizace
- Vytvářejte komplexní reporty a metriky s podrobnými analýzami, abyste mohli sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit
Omezení Kanbanize
- Zvládnutí všech funkcí může vyžadovat čas a školení
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo startupy méně dostupné.
Ceny Kanbanize
- Standard: 179 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kanbanize
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co byste měli hledat v nástroji Kanban?
Specializovaný nástroj Kanban je více než jen vizuální tabule úkolů. Optimalizuje řízení projektů, zjednodušuje pracovní postupy a podporuje spolupráci.
Při hodnocení softwaru pro Kanban se zaměřuji na následující aspekty:
- Přizpůsobitelné tabule: Umožňují přizpůsobit pracovní postupy pro projekty od jednoduchých až po složité
- Automatizované pracovní postupy: Pomáhají šetřit čas tím, že omezují opakující se úkoly
- Správa úkolů: Usnadňuje přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku
- Sledování času: Měří dobu trvání úkolů a optimalizuje produktivitu
- Možnosti integrace: Synchronizace s nástroji jako Slack, Google Drive nebo Microsoft Teams
- Limity WIP: Zajišťují, že se vyhnete přetížení úkoly a budete se soustředit na priority
- Funkce vizuálního řízení projektů: Zvyšuje přehlednost díky nástrojům, jako jsou časové osy a správa zdrojů
- Intuitivní rozhraní: Zajišťuje snadné používání a hladké přijetí týmy
S ohledem na tyto funkce se podívejme na nejlepší nástroje Kanban, které vám pomohou vytěžit maximum z vašeho softwaru pro řízení projektů a zvýšit produktivitu týmu.
💡 Tip od profesionála: Při používání jakéhokoli nástroje Kanban si vytvořte pruhy (swimlanes), abyste oddělili různé typy úkolů nebo priority. To vám pomůže vizuálně rozlišit kategorie jako „Naléhavé“, „Rutinní“ nebo „Blokované“.
ClickUp: Nejlepší softwarová aplikace pro Kanban
Po vyzkoušení různých nástrojů pro Kanbanové tabule uvedených zde mohu s jistotou říci, že ClickUp je nejlepší volbou pro komplexní řízení projektů, a souhlasí s tím i ostatní.
Kombinace přizpůsobitelnosti, intuitivního rozhraní a výkonných funkcí aplikace ClickUp výrazně zvýšila produktivitu mého týmu a zefektivnila naše pracovní postupy.
Možnost vytvářet přizpůsobené stavy, automatizovat úkoly a integrovat se s dalšími nezbytnými nástroji z něj činí nepostradatelný pomocník pro každého projektového manažera.
Často kladené otázky (FAQ)
Nejlepší nástroje podporují vlastní stavy, limity rozpracovaných úkolů, automatizaci a viditelnost napříč týmy, čímž zajišťují plynulý tok úkolů bez překážek.
ClickUp nabízí automatizace, vlastní pole, integrovanou dokumentaci, umělou inteligenci a dashboardy – funkce, které týmům pomáhají jít nad rámec základního přesouvání karet.
Ano. Aktualizace v reálném čase, sdílené tabule, komentáře a oznámení zajišťují, že rozptýlené týmy budou v synchronizaci i bez neustálých schůzek.
AI shrnuje aktualizace, předpovídá zpoždění, automaticky přiřazuje úkoly a generuje standupy. ClickUp Brain to vše zvládá nativně.
ClickUp umožňuje týmům nastavit limity rozpracovaných úkolů, automatizovat předávání úkolů a pomocí dashboardů odhalit překážky dříve, než ovlivní časové plány.