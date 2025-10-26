15 nejlepších alternativ k Google Forms v roce 2026 (bezplatné i placené)

Formuláře jsou všude – ať už sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků, sledujete potenciální zákazníky nebo spravujete potvrzení účasti na akci.
A pokud jste někdy potřebovali rychle vytvořit dotazník, pravděpodobně jste sáhli po Google Forms. Je to bezplatná a snadno použitelná služba, která se dobře integruje s Google Sheets, což vysvětluje, proč je pro mnohé první volbou.
Ale je tu jeden háček – není dokonalý. Šablony a možnosti designu Google Forms jsou základní. Platforma také postrádá pokročilé analytické funkce, a pokud potřebujete sběr dat offline nebo rozsáhlé přizpůsobení, máte smůlu. Existuje několik silných alternativ k Google Forms, které nabízejí řadu funkcí a možností. Díky vestavěné funkci Forms vám ClickUp umožňuje shromažďovat odpovědi, přeměnit je přímo na úkoly, které lze realizovat, a propojit je s vašimi širšími pracovními postupy, zatímco Typeform je známý svým poutavým, interaktivním designem. Microsoft Forms je skvělou volbou pro ty, kteří se pohybují v ekosystému Microsoftu, a Zoho Forms je solidní volbou pro firmy, které potřebují automatizaci a integrace. Formstack se dobře hodí pro pokročilé pracovní postupy a potřeby podniků.
Většina týmů dnes nečelí jen problémům s nepraktickými formuláři, ale také s neuspořádaností práce. Příliš mnoho nesourodých nástrojů, roztříštěná data a manuální sledování snižují produktivitu. Správný nástroj pro tvorbu formulářů by měl chaos zjednodušovat, nikoli ho ještě prohlubovat.
Ve skutečnosti 80 % marketérů dává přednost nástrojům na tvorbu formulářů s podporou automatizace pro generování a péči o potenciální zákazníky. Pokud tedy máte pocit, že Google Forms už nestačí, máte štěstí.
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Google Forms, které vám pomohou vytvářet chytřejší a efektivnější online formuláře – bez zbytečných starostí a bez zátěže pro váš rozpočet.
Přehled nejlepších alternativ k Google Forms
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|*Ceny
|ClickUp
|• Vlastní pole formulářů a podmíněná logika • Okamžité převedení odpovědí na úkoly • Dashboardy, automatizace, šablony
|Týmy, které chtějí, aby formuláře úzce souvisely se správou úkolů a pracovními postupy
|Trvale bezplatný tarif; placené tarify od 7 $ za uživatele a měsíc
|Jotform
|• Více než 10 000 šablon • Více než 32 platebních bran • Sběr dat offline • Vícejazyčné formuláře
|Firmy, které potřebují formuláře s podporou plateb a připravené pro globální použití
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 39 $/měsíc
|Zoho Forms
|• Nativní integrace s ekosystémem Zoho • Podmíněná logika a automatizace • Offline odesílání z mobilních zařízení
|Týmy, které již používají aplikace Zoho
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 10 $/měsíc
|Formidable Forms
|• Pokročilé zobrazení dat • Zobrazení dat na uživatelské rozhraní • Více stránkové formuláře • Generování PDF
|Weby WordPress, které vyžadují zobrazení založené na datech
|Placené tarify od 79 $/rok
|Typeform
|• Uživatelské rozhraní s jednou otázkou najednou • Logika větvení • Inkasování plateb • Více než 120 integrací
|Týmy zaměřené na konverzační průzkumy a kvalifikaci potenciálních zákazníků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 29 $/měsíc
|Paperform
|• Formuláře ve stylu vstupní stránky • Vkládání multimédií • Vlastní CSS • Produktové katalogy
|Marketingové týmy vytvářející formuláře zaměřené na konverzi a propagující značku
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 29 $/měsíc
|Cognito Forms
|• Pokročilý výpočetní engine • Vlastní vzorce • Podmíněná logika • Bezpečné platby
|Firmy s formuláři pro objednávky a finance, které vyžadují mnoho výpočtů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 19 $/měsíc
|SurveyMonkey
|• Databáze otázek od odborníků • Pokročilá analytika • Analýza sentimentu • Více formátů pro export
|Týmy provádějící výzkumné průzkumy s velkým objemem dat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 99 $/měsíc
|Formstack
|• Soulad s normami HIPAA a SOC 2 • Automatizace pracovních postupů • Elektronické podpisy • Generování souborů
|Příklady použití v oblasti zdravotnictví, práva a automatizace podnikových procesů
|Placené tarify od 99 $/měsíc
|Wufoo
|• Vizuální přehledy v reálném čase • Automaticky aktualizované přehledové panely • Omezení počtu odpovědí • Integrace platebních systémů
|Týmy, které upřednostňují reportování a analýzu formulářů
|Placené tarify od 22 $/měsíc
|WPForms
|• Nativní integrace s WordPressem • Řízení přístupu a zamykání formulářů • Nástroj pro tvorbu formulářů s podporou umělé inteligence • Více než 2 000 šablon
|Uživatelé WordPressu, kteří potřebují bezpečné a jednoduché formuláře
|Placené tarify od 99 $/rok
|123FormBuilder
|• Automatická detekce jazyka • Režim offline • Podmíněná logika • Více než 2 000 šablon
|Globální týmy vytvářející vícejazyčné formuláře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 37 $/měsíc
|HubSpot Form Builder
|• Nativní synchronizace s CRM • Progresivní profilování • Hodnocení potenciálních zákazníků • Automatizace marketingu
|Marketingové týmy zaměřené na automatizovanou generaci potenciálních zákazníků
|Zdarma s HubSpot CRM; placené s Marketing Hub
|Ninja Forms
|• Plný přístup k API • Vlastní pracovní postupy • Nahrávání souborů a platby • Hooky pro vývojáře
|Vývojáři, kteří potřebují rozsáhlé přizpůsobení formulářů ve WordPressu
|Základní tarif zdarma; placené tarify od 99 $/rok
|Formsite
|• Šifrování na úrovni polí • Přístup založený na rolích • Umístění dat • Zabezpečení v souladu s předpisy
|Týmy pracující s vysoce citlivými nebo regulovanými daty
|Placené tarify od 24,95 $/měsíc
Co byste měli hledat v alternativě k Google Forms?
Než si vyberete z našeho seznamu konkurentů Google Forms, mějte na paměti tyto klíčové funkce:
- Automatizovaná podmíněná logika : Vyberte si alternativu k Google Forms, která dynamicky zobrazuje nebo skrývá otázky na základě předchozích odpovědí, a vytvořte tak personalizovanější a poutavější průzkumy
- Možnost přizpůsobení značky a flexibilita designu: Najděte si takový, který vám umožní přidat loga, barvy a jedinečný styl, aby ladil s vaší značkou
- Robustní analytika a reportování: Vyberte si nástroj, který nabízí grafy, různé formáty exportu a automatické přehledy, které zjednoduší analýzu dat
- Několik integrací třetích stran: Ujistěte se, že se dá propojit s CRM, e-mailovými nástroji a dalšími aplikacemi pro plynulé sdílení dat a efektivní pracovní postupy
- Pokročilé funkce zabezpečení a dodržování předpisů: Zkontrolujte dodržování nařízení GDPR, šifrování a podrobné řízení přístupu při zpracování citlivých údajů
👀 Věděli jste, že? Než se Google Forms stal samostatným produktem, byl v roce 2008 spuštěn jako součást balíku Google Docs. Postupem času se vyvíjel a obohacoval o nové funkce a integrace, až se v roce 2016 stal samostatným nástrojem, který lépe podporuje sběr dat a spolupráci.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
15 nejlepších alternativ k Google Forms
Jste připraveni najít nástroj pro tvorbu formulářů, který dokonale vyhovuje vašim potřebám? Zde je 15 nejlepších alternativ:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných formulářů, sběr dat a analýzu)
ClickUp je jednoznačně nejlepší volbou a skutečně představuje univerzální aplikaci pro práci. Kombinuje výkonné nástroje pro tvorbu formulářů s nástroji pro produktivitu a spolupráci, díky čemuž máte veškerou svou práci na jednom místě.
A to nejlepší? Shromážděné odpovědi můžete snadno převést na úkoly. Ať už sbíráte zpětnou vazbu od zaměstnanců, provádíte průzkum trhu nebo zpracováváte platby a faktury, zobrazení formulářů v ClickUp vám usnadní udržet vše přehledně uspořádané a propojené.
Na rozdíl od Google Forms nabízí ClickUp Forms inteligentní podmíněné odpovědi, díky kterým se vaše formuláře přizpůsobují v reálném čase na základě zadání uživatele.
Výsledek? Inovativnější a personalizovanější zážitek pro respondenty. Zcela nový Forms Hub funguje jako centrální řídicí centrum, které poskytuje okamžitý přístup a efektivní správu všech vašich formulářů, od hlášení chyb až po žádosti o kampaně.
Své formuláře můžete také vylepšit pomocí funkcí, jako jsou informační bloky a popisy otázek, které respondentům poskytují jasný kontext a pokyny a zajišťují přesný a efektivní sběr dat. A to není vše! Využijte analýzu ClickUp Brain založenou na umělé inteligenci k přetvoření všech těchto odpovědí na praktické výsledky. Tento důraz na kontextovou, propojenou inteligenci pomáhá týmům vyhnout se rozptýlení umělé inteligence, kdy roztříštěné nástroje umělé inteligence vytvářejí více zmatku než jasnosti.
Už nebudete ztrácet čas snahou vyvodit závěry z odpovědí.
Formuláře si můžete dále přizpůsobit tak, aby ladily s identitou vaší značky, a to pomocí přizpůsobitelných obrázků na titulní stránce, pozadí a barev tlačítek. Kromě estetiky ClickUp také posílil své integrace, včetně vylepšené integrace se Zapierem a možnosti vytvářet integrace chatu prostřednictvím API ClickUp, což usnadňuje plynulou automatizaci pracovních postupů.
Navíc díky více než 100 šablonám pro automatizaci v ClickUp můžete zefektivnit sběr a analýzu odpovědí – ušetříte tak čas a zajistíte hladký chod všeho.
Můžete například automatizovat směrování potenciálních zákazníků a okamžitě přiřazovat úkoly vašim prodejním a marketingovým týmům. Díky tomu budou odpovědi ve formulářích přehledně uspořádané a zajistíte včasné následné kroky, což vám pomůže proměnit více potenciálních zákazníků v skutečné zákazníky. Můžete dokonce nastavit automatické e-maily a oznámení, aby vám žádná odpověď neunikla!
A to nejlepší? Vše můžete synchronizovat s ClickUp CRM, díky čemuž budou údaje o vašich zákaznících a klientech vždy aktuální a dostupné napříč celou platformou. Se všemi informacemi na jednom místě je vytváření formulářů, které shromažďují správná data a podporují lepší rozhodování, snazší než kdy dřív. Nemáte čas? Žádný problém! Projděte si knihovnu šablon a vyberte si hotový formulář, který vyhovuje vašim potřebám.
Zde je náš výběr nejlepších!
Pokud chcete vytvořit formulář pro zpětnou vazbu pro své uživatele, zákazníky nebo zaměstnance, začněte s šablonou ClickUp Feedback Form. Tato plně přizpůsobitelná šablona je vynikající pro navrhování průzkumů v duchu vaší značky, sběr smysluplných dat a jejich analýzu pro rozhodování o produktech a identifikaci trendů.
Pokud však hledáte něco jednoduššího, podívejte se na šablonu formuláře ClickUp. Obsahuje vlastní pole, díky kterým můžete vytvořit jakýkoli druh formuláře nebo průzkumu, který bezpečně shromáždí přesné odpovědi a zajistí dodržování předpisů a průmyslových standardů.
Výhody ClickUp
- Přizpůsobte si pole formulářů pomocí vlastních polí ClickUp a sbírejte tak správná data
- Přeměňte odpovědi z formulářů na úkoly v ClickUp, abyste je mohli snadno sledovat, spravovat a přidělovat.
- Vytvářejte formuláře rychle pomocí šablon ClickUp Form pro průzkumy a žádosti
- Analyzujte data v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards a přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Seznam, Kalendář nebo Tabule
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí vlastních spouštěčů a akcí a ušetřete čas
- Hladká integrace s nástroji jako Google Sheets, Slack a Zapier
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je zapotřebí mírné zaučení
- Některé funkce nejsou v mobilní aplikaci k dispozici
Ceny ClickUp
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Clickup Forms nám umožňuje snadno eskalovat požadavky z jednoho týmu do druhého. Údaje z formuláře se promění v úkoly a my můžeme všechny tyto požadavky sledovat na tabuli, aby byli zainteresovaní a vedoucí týmů informováni o pokroku, překážkách nebo závislostech. To umožňuje všem zúčastněným přehled a zajišťuje, že úkoly budou dokončeny co nejrychleji.
2. Jotform (nejlepší pro vytváření formulářů s integrovanými platbami)
Jotform vám umožňuje snadno vytvářet pokročilé formuláře s více než 10 000 šablonami a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení – na rozdíl od většiny jiných pokročilých nástrojů pro tvorbu formulářů není nutné se složitě učit, jak s ním pracovat.
Jeho nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop podporuje automatizaci pracovních postupů, podmíněnou logiku, vícejazyčné formuláře a podrobné analytické údaje.
Můžete také vkládat soubory PDF, shromažďovat podpisy přes DocuSign a přizpůsobovat platební toky. S formuláři Smart Payments můžete rozdělit platby, nastavit splátky a použít podmíněnou logiku – což jsou výhody, které jiné nástroje pro tvorbu formulářů běžně nenabízejí.
Nejlepší funkce Jotformu
- Využijte více než 100 šablon k vytvoření personalizovaných platebních formulářů, průzkumů a dalších dokumentů
- Automatizujte úkoly, jako je generování faktur, reportů, e-mailových upomínek a automatických odpovědí
- Přijímejte platby prostřednictvím 32 platebních bran, ACH, kreditních/debetních karet a elektronických šeků
- Shromažďujte data offline pomocí Jotform Mobile Forms
- Překládejte formuláře do více než 130 jazyků a oslovte zákazníky po celém světě
- Propojte je s více než 150 nástroji, včetně CRM systémů jako HubSpot a e-mailových služeb jako Mailchimp
Omezení Jotformu
- Minimální počet formulářů v bezplatné verzi
- Automatizace jsou poměrně základní
Ceny Jotform
- Pro začátečníky: Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Silver: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotformu
Díky velkému týmu dobrovolníků, kteří prodávají reklamy do divadelních programů, Jotform dramaticky změnil náš pracovní postup. Je tak snadné shromáždit všechny naše informace na jednom místě. Informace o reklamě, platba, vše v jednom jednoduchém a snadno použitelném formuláři. Už žádné papírové formuláře a sledování různých způsobů platby. Už žádné zmeškané reklamy, protože někdo nevyplnil papíry správně.
💡 Tip pro profesionály: Přejdete z Google Forms nebo Microsoft Forms na Jotform? Můžete hladce převést všechny své stávající formuláře, aniž byste přišli o jakákoli data!
3. Zoho Forms (nejlepší pro tvorbu formulářů v rámci ekosystému Zoho)
Komplexní sada nástrojů pro podnikání od společnosti Zoho z ní činí ideální volbu pro mnoho firem a Zoho Forms do ní perfektně zapadá. Nabízí editor s funkcí drag-and-drop s více než 30 typy polí, podmíněnou logiku pro dynamické formuláře a automatizaci pro získávání potenciálních zákazníků, odesílání upozornění a sběr dat.
Díky integraci s aplikacemi Zoho (CRM, Books, Projects) se každé odeslané údaje synchronizují bez nutnosti dalších konektorů, což automatizuje úkoly jako fakturaci, e-mailové odpovědi a aktualizace projektů.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Vložte formuláře na webové stránky a sociální sítě
- Přiřazujte úkoly, nastavujte role a sledujte pokrok
- Přijímejte platby přímo prostřednictvím formulářů
- Získejte přehled díky integrovaným analytickým nástrojům
- Zajistěte bezpečnost díky pokročilé ochraně dat
- Přístup k formulářům a jejich odesílání offline prostřednictvím mobilní aplikace
Omezení služby Zoho Forms
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí funkce umělé inteligence
- Uživatelské rozhraní mobilní aplikace není příliš intuitivní
Ceny služby Zoho Forms
Všechny tarify se účtují ročně.
- Navždy zdarma
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 25 $/měsíc
- Profesionální: 50 $/měsíc
- Premium: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms
V současné době Zohoform umožňuje pouze integraci s jinými produkty Zoho, jako je například Zoho CRM. To znamená, že pokud hledáte širší škálu integrací s dalšími populárními nástroji, můžete narazit na omezení. Je zásadní zvážit vaše konkrétní potřeby a ujistit se, že Zoho Form odpovídá vašim požadovaným integračním schopnostem, než se pro tuto platformu rozhodnete.
4. Formidable Forms (nejlepší pro weby WordPress s pokročilým zobrazením dat)
Pokud potřebujete spravovat a zobrazovat data přímo na svém webu WordPress – ať už se jedná o nabídky práce, seznamy nemovitostí nebo adresáře – Formidable Forms je pro vás tou správnou volbou.
Funkce Views vám umožňuje shromažďovat odeslané formuláře a okamžitě je zobrazovat v přizpůsobených formátech, jako jsou tabulky, kalendáře nebo interaktivní seznamy – bez nutnosti programování. Můžete rychle vytvářet komplexní aplikace založené na datech s více než 200 šablonami, automatizačními nástroji a hladkou integrací.
Nejlepší funkce Formidable Forms
- Vytvářejte a upravujte vzhled formulářů pomocí editoru s funkcí drag-and-drop
- Zobrazení odeslaných formulářů jako přizpůsobené front-endové pohledy
- Rozdělte dlouhé formuláře na více stránkových sekcí s automatickým ukládáním odpovědí
- Automatizujte dostupnost formulářů pomocí naplánovaných dat otevření a uzavření
- Chraňte formuláře pomocí integrovaných nástrojů na prevenci spamu
- Vytvářejte soubory PDF pro faktury, certifikáty a další dokumenty
Omezení Formidable Forms
- Náročné osvojení, zejména pokud jde o stylování a zobrazení
- Nestabilní rozhraní kvůli velkému počtu polí a podmínek
Ceny Formidable Forms
Všechny níže uvedené ceny jsou bez slevy a účtují se ročně.
- Základní: 79 $/rok
- Plus: 199 $/rok
- Podnikání: 399 $/rok
- Elite: 599 $/rok
Hodnocení a recenze Formidable Forms
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nespokojte se s univerzálním formulářem – proveďte A/B testy a porovnejte různá rozvržení, uspořádání polí a designy. Vyzkoušejte varianty, jako jsou jedno- a více sloupcové formáty, ukazatele průběhu u vícestupňových formulářů nebo různá umístění tlačítek CTA, abyste zjistili, která verze vede k vyšší míře dokončení. I drobné úpravy mohou mít významný dopad na zapojení uživatelů a konverze!
5. Typeform (nejlepší pro vytváření konverzačních formulářů)
Průzkumy jsou nezbytné pro získávání zpětné vazby, ale mohou být také zdlouhavé. Typeform tento problém řeší tím, že z formulářů vytváří poutavé zážitky podobné chatování.
Místo toho, aby uživatele zahlcoval celostránkovým dotazníkem jako Google Forms, Typeform klade jednu otázku po druhé, čímž vytváří plynulý a interaktivní průběh. Navíc umožňuje uživatelům vytvářet neomezený počet formulářů i v rámci bezplatného tarifu.
Díky větvené logice a personalizovaným následným dotazům to připomíná spíše konverzaci než průzkum – ideální pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, zpětnou vazbu od zákazníků nebo kvízy, kde záleží na míře dokončení.
Nejlepší funkce Typeformu
- Využijte více než 28 typů otázek s logikou přeskočení a větvením
- Vložte formuláře na webové stránky nebo je sdílejte prostřednictvím sociálních médií
- Přijímejte platby prostřednictvím integrace služeb PayPal a Stripe
- Sledujte odpovědi pomocí jedinečných identifikátorů a získejte lepší přehled
- Vytvářejte podrobné přehledy o míře vyplnění a vzorcích chování
- Propojte se s více než 120 aplikacemi třetích stran, jako jsou Calendly a Slack
Omezení Typeformu
- Příliš mnoho možností designu může být matoucí
- Není to nejvhodnější nástroj pro generování potenciálních zákazníků
- Drahé pro malé a střední podniky
Ceny služby Typeform
Základní tarify:
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Plány růstu:
- Growth Essentials: 199 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeformu
Shledal jsem jej vynikajícím nástrojem pro získávání zpětné vazby k návrhům řešení; umožnil mi shromáždit podněty od více uživatelů a uspořádat je tak, abych mohl zvážit svůj přístup k upřednostňování funkcí a řešení připomínek. Někdy mě frustrovalo, že jsem narážel na placené obsahy, ale u placené služby to nebylo nic neočekávaného.
6. Paperform (nejlepší pro vytváření marketingových formulářů podobných vstupním stránkám)
Některé marketingové týmy nevytvářejí jen formuláře – navrhují plnohodnotné landing pages. Jak? Pomocí nástrojů, jako je Paperform.
Tato alternativa k Google Forms je ideální pro vytváření vizuálně přitažlivých formulářů zaměřených na konverzi, které působí spíše jako profesionální webové stránky. Na rozdíl od rigidních nástrojů pro tvorbu formulářů vám Paperform umožňuje libovolně uspořádat obsah a kombinovat otázky, obrázky, videa a text, jako byste upravovali dokument.
Proto je týmy využívají při uvádění produktů na trh, pro podávání žádostí a pro značkové průzkumy.
Nejlepší funkce Paperform
- Vytvářejte webové formuláře, vstupní stránky a kvízy s více než 700 rozvrženími a více než 500 šablonami
- Přizpůsobte si formuláře pomocí obrázků, videí, nadpisů a formátovaného textu
- Shromažďujte údaje o návštěvnících pro PPC reklamy a cílené kampaně
- Vytvářejte katalogy produktů s možnostmi objednání a platby
- Vložte formuláře na webové stránky pomocí vlastního CSS
- Propojte je s více než 2 000 nástroji, jako jsou Slack, Asana a Dropbox
Omezení Paperform
- Omezené funkce pro práci s PDF a chybí skenování do PDF
- Náročné osvojení pokročilých funkcí
- Žádná bezplatná verze
Ceny služby Paperform
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paperform
Jsem docela spokojený s tím, čeho jsem s Paperformem dosáhl; možná jedinou výhradou by bylo, že se mi to učilo o něco déle než u Typeformu a že se mi nedaří najít, jak formuláře archivovat místo jejich mazání. Nakonec jsem si vytvořil složku.
7. Cognito Forms (nejlepší pro vytváření formulářů s náročným výpočtem)
Cognito Forms je chytrá volba, pokud se vaše společnost zabývá složitými výpočty. Tento pokročilý nástroj pro tvorbu formulářů zvládá ceny v reálném čase, výpočty daní a vlastní vzorce – je tak ideální pro podrobné objednávkové formuláře, faktury a finanční aplikace.
Jeho výkonný výpočetní engine automatizuje složité matematické výpočty, aplikuje daňové sazby nebo slevy a dokonce vkládá výsledky do přizpůsobených souborů PDF. Zahrnuje také automatizaci pracovních postupů, bezpečné přijímání plateb a flexibilní nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Přizpůsobte si písma, styly zadávání a barvy pomocí editoru s funkcí drag-and-drop
- Využijte více než 17 typů otázek, včetně polí pro ceny a měnu
- Automatizujte výpočty pomocí integrovaného modulu pro vzorce
- Použijte podmíněnou logiku, aby se zobrazovala pouze relevantní pole
- Získejte přístup k více než 150 šablonám pro různé typy formulářů
- Přijímejte platby přes Square nebo PayPal
Omezení Cognito Forms
- Omezené možnosti designu a formátování
- Menší počet přímých integrací
Ceny Cognito Forms
- Pro jednotlivce: Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Team: 39 $/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Cognito Forms je komplexní platforma, která vám nabízí flexibilitu, přizpůsobení a podmíněnou logiku nezbytnou k vytváření formulářů, které zvládnou prakticky cokoli, co byste kdy mohli potřebovat nebo si představit. Workflow vám umožňuje automatizovat konkrétní funkce. Role vám umožňují určit, která pole budou pro konkrétní osoby viditelná, povinná nebo skrytá. Než jsem se rozhodl pro Cognito Forms, prozkoumal jsem mnoho různých platforem. Naše procesy se díky tomu skutečně staly mnohem efektivnějšími.
8. SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření dotazníků s velkým množstvím dat)
SurveyMonkey nabízí mnohem výkonnější platformu než Google Forms – zejména pro profesionální výzkum a analýzu dat.
Díky pokročilým možnostem přizpůsobení a analytickým funkcím je ideální pro vše od průzkumu trhu až po průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Navíc vám jeho databáze více než 2 000 otázek, které napsali odborníci a které prošly testováním, pomůže klást ty správné otázky díky chytrým návrhům přizpůsobeným vašim cílům.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Využijte více než 15 typů otázek k vytvoření cílených průzkumů
- Zvyšte přesnost pomocí podmíněného větvení a logiky přeskočení
- Vkládejte ankety do e-mailů a zvyšte tak míru odezvy
- Analyzujte data pomocí WordCloud a Sentiment Analysis
- Výsledky exportujte ve formátech CSV, XLS, PDF, PPT a SPS
Omezení služby SurveyMonkey
- Ovládání uživatelského rozhraní může být náročné
- Pokročilé funkce a podrobné analytické údaje jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny SurveyMonkey
- Základní: Zdarma
- Premier Annual: 1 428 $/rok
- Výhoda Annual: 468 $/rok
- Standardní měsíční tarif: 99 $/měsíc
- Team Advantage: 25 $/měsíc (účtováno ročně)
- Team Premier: 75 $/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey
Nejsem odborník na data, ale tento nástroj mi umožňuje data zabezpečit a využívat. Líbí se mi, že obsahuje databáze navrhovaných odpovědí, které jsou standardem v oboru. Protože nejsem opravdový datový guru, myslím si, že je snadné výsledky špatně interpretovat! Navíc je pro „lite“ uživatele trochu drahé přidávat kolegy a získávat další funkce.
9. Formstack (nejlepší pro vytváření automatizovaných formulářů pro zdravotnictví a právní oblast)
Formstack není jen nástroj pro tvorbu formulářů – je to plnohodnotná platforma pro zvýšení produktivity na pracovišti, která je široce využívána ve zdravotnictví, právním sektoru a finančnictví.
Kromě vytváření formulářů generuje na základě odeslaných údajů vlastní soubory, včetně smluv, nabídek a dohod. Nástroj také podporuje podmíněný obsah, dynamická pole a elektronické podpisy a zároveň splňuje přísné normy shody s HIPAA a SOC 2.
Nejlepší funkce Formstacku
- Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop s více než 300 přizpůsobitelnými šablonami
- Importujte formuláře z jiných platforem pomocí nástroje Form Importer
- Blokujte spam pomocí neviditelného reCAPTCHA
- Zabezpečte data pomocí šifrování SSL a dodržováním předpisů GDPR a HIPAA
- Získejte přehled díky analýzám v reálném čase
- Automatizujte pracovní postupy přesměrováním dat a integrací s více než 260 aplikacemi
Omezení Formstacku
- Omezené možnosti písma a formátování
- Uživatelské rozhraní může být chybové a může být matoucí
- Nelze exportovat data v různých formátech
Ceny Formstacku
- Forms: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstacku
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
10. Wufoo (nejlepší pro reportování a analýzu formulářů)
Pokud vaše společnost spoléhá na podrobné vizuální přehledy a řídicí panely, Wufoo vám usnadní analýzu dat.
Vytváří vlastní přehledy s aktualizacemi v reálném čase, kontingenční tabulky, dynamické grafy a křížové tabulky – bez nutnosti dalších nástrojů. Můžete také automatizovat sdílení přehledů a nastavit řídicí panely, které se aktualizují s příchodem nových dat.
Nejlepší funkce Wufoo
- Vyberte si z více než 400 šablon formulářů nebo si vytvořte vlastní pomocí nástroje Theme Designer.
- Umožněte respondentům nahrávat soubory přímo prostřednictvím formulářů
- Chraňte data pomocí 256bitového šifrování SSL
- Vytvářejte vlastní přehledy s automaticky aktualizovanými dashboardy a analyzujte formuláře pomocí integrovaných analytických funkcí
- Nastavte omezení pro uzavření formulářů po dosažení limitu odpovědí nebo uplynutí termínu
- Propojte se s více než 2 000 aplikacemi, včetně platebních bran jako PayPal
Omezení služby Wufoo
- Rozhraní vypadá zastarale a nemusí být uživatelsky přívětivé
- Možnosti widgetů jsou ve srovnání s jinými nástroji základní
- Nepodporuje offline formuláře
Ceny služby Wufoo
- Základní balíček: 22 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc
- Ultimate: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
💡 Zajímavost: Společnost SurveyMonkey převzala Wufoo v roce 2011. Od té doby Wufoo přejalo špičkové bezpečnostní opatření SurveyMonkey a nyní je přímo integrováno do této platformy, což vám umožňuje spravovat záznamy Wufoo přímo z vašeho účtu SurveyMonkey.
11. WPForms (nejlepší pro vytváření jednoduchých formulářů na WordPressu)
WPForms je ideální volbou pro majitele webů na WordPressu. Jedná se o nástroj pro tvorbu formulářů vhodný pro začátečníky, který se hladce integruje s pluginy WordPressu.
Je vysoce přizpůsobitelný a bezpečný, což uživatelům umožňuje vytvářet exkluzivní formuláře, časově omezené odesílání nebo obsah s omezeným přístupem – ideální pro přihlášky členů, speciální nabídky nebo časově omezené registrace.
WPForms se odlišuje robustní kontrolou přístupu. Formuláře můžete chránit heslem, nastavit omezení rolí uživatelů, omezit počet odeslání, naplánovat dostupnost nebo dokonce udělit přístup pouze uživatelům, kteří si zakoupili nebo prohlédli konkrétní obsah.
Nejlepší funkce WPForms
- Vylepšete formuláře pomocí doplňků, jako jsou Surveys & Polls a Form Pages
- Přizpůsobte si pole formulářů pomocí nástroje pro tvorbu formulářů založeného na umělé inteligenci
- Omezte přístup pomocí doplňku Form Locker
- Vytvářejte formuláře okamžitě díky více než 2 000 bezplatným šablonám
- Blokujte spam pomocí Captcha a Google reCAPTCHA
- Propojte se s více než 7 000 aplikacemi pomocí vestavěných integrací a Zapieru
Omezení WPForms
- Přizpůsobení vyžaduje znalost CSS
- Pokročilé funkce a integrace jsou k dispozici v dražších tarifech
- Drahé ve srovnání s jinými nástroji
Ceny WPForms
- Základní: 99 $/měsíc
- Plus: 199 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Elite: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze WPForms
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Všechna data zůstávají u vás (což je obzvláště důležité, pokud shromažďujete informace, které nechcete sdílet s Googlem nebo jinými službami). Lidé mohou odpovídat bez nutnosti přihlášení nebo použití účtu třetí strany (formuláře Google vyžadují účet Google). Po krátkém zaučení se snadno používají.
12. 123FormBuilder (nejlepší pro tvorbu vícejazyčných formulářů)
Pokud vaše společnost obsluhuje globální publikum, musí se vaše formuláře přizpůsobit více jazykům. 123FormBuilder to zjednodušuje automatickou detekcí polohy uživatele a zobrazením formulářů v jeho preferovaném jazyce. Také standardizuje odpovědi napříč jazyky při zachování pravidel, formátování a výpočtů.
Tato intuitivní a cenově dostupná platforma se snadno ovládá. Umožňuje vám přetahovat prvky, upravovat nastavení a publikovat formuláře během několika minut.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Automaticky zjistěte polohu uživatele a zobrazte formuláře v příslušném jazyce
- Standardizujte formáty odpovědí bez ohledu na jazyk, ve kterém jsou odeslány
- Pomocí podmíněné logiky můžete pole dynamicky zobrazovat nebo skrývat
- Vytvářejte formuláře offline a synchronizujte data, jakmile se připojíte k internetu
- Chraňte data pomocí CAPTCHA a šifrování SSL
- Získejte přístup k více než 2 000 šablonám pro různá odvětví a použití
Omezení 123FormBuilder
- Rozložení mobilní aplikace nemusí být uživatelsky přívětivé
- Omezené možnosti přizpůsobení formulářů
- Rozhraní může být chybové
Ceny služby 123FormBuilder
- Základní: Zdarma
- Gold: 37 $/měsíc
- Platinum: 49 $/měsíc
- Diamond: 99 $/měsíc
- Enterprise: 225 $/měsíc
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
13. HubSpot Form Builder (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků z formulářů)
HubSpot Form Builder, klíčová součást marketingové a prodejní sady HubSpot, je navržen pro generování potenciálních zákazníků. Automaticky směruje potenciální zákazníky k prodejním týmům a umožňuje personalizované následné kroky na základě odpovědí.
Jak? Díky přímé synchronizaci s HubSpot CRM aktualizuje kontaktní údaje a okamžitě hodnotí potenciální zákazníky. Navíc si jeho funkce progresivního profilování pamatuje vracející se návštěvníky a klade nové otázky namísto opakování starých – což je něco, co Google Forms postrádá.
Nejlepší funkce nástroje HubSpot Form Builder
- Synchronizuje odeslané formuláře s HubSpot CRM, aby bylo možné sledovat a spravovat potenciální zákazníky
- Využívá progresivní profilování k shromažďování nových údajů od vracejících se uživatelů
- Automatizuje personalizované e-maily a pracovní postupy po odeslání formuláře
- Zahrnuje skrytá pole pro sběr údajů o kampaních a zdrojích potenciálních zákazníků
- Vkládá formuláře na jakoukoli webovou stránku s integrovaným sledováním a analytikou
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi v ekosystému HubSpot pro segmentaci a péči o zákazníky
Omezení nástroje HubSpot Form Builder
- Nelze zakoupit pouze předplatné platformy pro formuláře
- Omezené funkce pro vytváření přehledů
- Pro začátečníky je to náročné na osvojení
Ceny nástroje HubSpot Form Builder
Nástroj pro tvorbu formulářů je zdarma jako součást HubSpot CRM a jeho Marketing Hub; nelze jej zakoupit jako samostatný produkt.
Hodnocení a recenze nástroje HubSpot Form Builder
- G2: Žádné recenze k dispozici
- Capterra: Žádné recenze k dispozici
🧠 Zajímavost: Vícefázové formuláře mohou zvýšit míru vyplnění až o 46 %, protože uživatelé je vnímají jako méně náročné než dlouhé formuláře na jedné stránce!
14. Ninja Forms (nejlepší nástroj pro tvorbu formulářů pro WordPress určený pro vývojáře)
Ačkoli je Ninja Forms oblíbený mezi majiteli webů na WordPressu, skutečně vyniká u vývojářů, kteří potřebují přizpůsobení a pokročilé interakce s uživateli.
Kromě standardních funkcí, jako jsou podmíněná logika, platební možnosti, nahrávání souborů a výpočty, nabízí Ninja Forms rozsáhlý přístup k API s filtry a háčky, což umožňuje plně přizpůsobené formuláře.
Vývojáři mohou také vytvářet vlastní pracovní postupy zpracování bez nutnosti psát složité skripty na straně serveru, což usnadňuje směrování dat, použití podmíněné logiky a propojení se službami třetích stran.
Nejlepší funkce Ninja Forms
- Editor s funkcí drag-and-drop pro jednoduché kontaktní, objednávkové nebo platební formuláře
- Exportujte a importujte data z formulářů ve formátech Excel, PDF nebo Google Sheets
- Zabraňte spamu pomocí ReCaptcha a vlastních polí pro otázky a odpovědi
- Plný přístup k API WordPressu pro pokročilé přizpůsobení formulářů
- Integrace s Trello, Slackem a dalšími nástroji třetích stran
- Začněte rychle s 16 předem připravenými šablonami
Omezení Ninja Forms
- Někteří uživatelé mohou považovat placené verze za drahé
- Žádné bezplatné doplňky
Ceny Ninja Forms
- Základní: Zdarma
- Plus: 99 $/rok
- Pro: 199 $/rok
- Elite: 499 $/rok
Hodnocení a recenze Ninja Forms
- Nedostatek recenzí
- Nedostatek recenzí
15. Formsite (nejlepší pro zpracování formulářů s vysokou úrovní zabezpečení)
Žádný online nástroj pro tvorbu formulářů na našem seznamu neklade takový důraz na bezpečnost jako Formsite.
Díky šifrování na úrovni polí mohou uživatelé chránit konkrétní pole formuláře, čímž zajistí bezpečnost citlivých údajů, jako jsou rodná čísla nebo lékařské údaje, a zároveň ponechají ostatní pole přístupná. Mezi další bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování SSL, řízení přístupu na základě rolí a možnosti umístění dat, které zajišťují ochranu soukromí a soulad se složitými předpisy.
Nejlepší funkce Formsite
- Přizpůsobte formuláře logy a designy, které ladí s vaší značkou
- Vložte formuláře na jakoukoli stránku pomocí jednoduchého kódu, který stačí zkopírovat a vložit
- Šifrujte formuláře a průzkumy pomocí QR kódů a 2D čárových kódů
- Vytvářejte objednávkové formuláře s automatickým výpočtem ceny a více možnostmi platby
- Zobrazte výsledky v různých formátech pro snadnou analýzu
- Propojte je s nástroji třetích stran, jako je Salesforce a další, prostřednictvím Zapieru
Omezení Formsite
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Rozhraní může být trochu matoucí
Ceny služby Formsite
- Osobní: 24,95 $/měsíc
- Profesionální: 39,95 $/měsíc
- Business: 69,95 $/měsíc
- Business +: 99,95 $/měsíc
- Enterprise: 249,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Formsite
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Rozlučte se s nudnými formuláři díky nejlepším alternativám k Google Forms!
Pokročilé a interaktivní formuláře vám mohou pomoci shromažďovat lepší data, zapojit uživatele a činit chytřejší rozhodnutí. Ačkoli existuje mnoho skvělých bezplatných alternativ k Google Forms, ta správná závisí na vašich potřebách.
Ale pokud se ptáte nás, ClickUp zvládne jakýkoli požadavek, který na něj kladete. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelná pole, automatizace formulářů, hladká integrace a reporty v reálném čase, je to výkonný nástroj pro správu formulářů a projektů na jednom místě.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano. Nástroje jako Jotform, Typeform, Zoho Forms a Cognito Forms nabízejí bezplatné tarify se základními funkcemi a omezeným počtem odpovědí.
Jotform i Zoho Forms umožňují odesílání formulářů offline, které se automaticky synchronizují, jakmile se znovu připojíte k internetu.
Většina alternativ umožňuje snadný import dat z Google Forms, i když po importu možná budete muset upravit přiřazení polí nebo formátování.
Hledejte možnosti přizpůsobení, integrace, analytické nástroje, automatizaci a bezpečnostní funkce – v závislosti na vašich cílech.