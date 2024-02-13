Jira vs. ServiceNow: Podrobné srovnání

Jira a ServiceNow jsou známá jména v oblasti sledování problémů a poskytování služeb. Každý software pro servisní středisko nabízí nástroje pro zefektivnění obchodních procesů, podporu spolupráce a zlepšení efektivity služeb.
Výhody platformy ITSM si lze snadno představit: pomáhá IT týmům rychle detekovat a řešit incidenty, zaznamenávat požadavky na změny, vydávat aktualizace produktů nebo služeb a zlepšovat efektivitu a poskytování služeb.
Výběr pouze jedné z nich je však složitý a předtím, než vynaložíte úsilí na implementaci platformy, si chcete být svým výběrem zcela jisti. Abychom vám pomohli učinit strategické rozhodnutí, přinášíme vám srovnání Jira vs. ServiceNow, které rozebírá silné a slabé stránky každé platformy ITSM.
Představíme vám také alternativy, které slibují novou úroveň excelence v oblasti IT služeb.
Co je Jira?
Jira je software pro sledování problémů a projektů vyvinutý společností Atlassian. Původně byl navržen jako pomoc pro agilní týmy vývojářů softwaru, ale postupem času se vyvinul tak, aby vyhovoval požadavkům různých odvětví. Týmy z mnoha odvětví používají Jira pro plánování, sledování a správu svých pracovních postupů a procesů.
Mezi mnoha nabízenými produkty a službami je Jira Service Management nástroj pro správu IT služeb (ITSM). Dříve známý jako Jira Service Desk, Jira Service Management propojuje vývojáře, IT a obchodní týmy pro rychlejší dosažení cílů.
Ceny Jira Service Management
Měsíční cena za cloudové nasazení Jira Service Management pro tým tří agentů je následující:
- Zdarma: 0 $
- Standard: 22,05 $ za agenta
- Premium: 49,35 $ za agenta
- Podnik: Individuální ceny
Co je ServiceNow?
ServiceNow je komplexní platforma pro správu zákaznické zkušenosti, zlepšení kybernetické bezpečnosti, zvýšení spokojenosti zaměstnanců a transformaci digitálních operací. Jednoduše řečeno, jedná se o nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá týmům dosahovat obchodních cílů.
Stejně jako Jira nabízí i ServiceNow celou řadu produktů a služeb. Pro účely tohoto blogu a srovnání ServiceNow a Jira se zaměříme na produkt IT Service Management (ITSM) od ServiceNow. ServiceNow IT Service Management zahrnuje několik funkcí podobných Jira Service Management.
Ceny za správu IT služeb ServiceNow
Ceny na míru
Jira vs ServiceNow: Porovnání funkcí
ServiceNow i Jira Service Management mají některé společné funkce. Zároveň však disponují i odlišnými funkcemi, které jsou typické pro konkrétní platformu. Porovnáme obě funkce z hlediska podobností a rozdílů, aby bylo srovnání Jira vs. ServiceNow co nejkomplexnější.
ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Společné funkce
Začněme společnými rysy. Mezi ně patří:
Správa požadavků
Jak ServiceNow ITSM, tak Jira Service Management jsou vybaveny funkcí správy požadavků, která umožňuje zpracovávat a plnit požadavky zaměstnanců, uživatelů nebo zákazníků. Mezi klíčové společné prvky patří:
- Katalog služeb: Uživatelé nebo zákazníci si mohou vybrat z této knihovny předdefinovaných produktů a služeb.
- Uživatelský portál: Uživatelsky přívětivý samoobslužný portál, kde mohou uživatelé vyhledávat řešení nebo odesílat a sledovat své požadavky na služby.
- Kategorizace a stanovení priorit: Klasifikace požadavků na základě naléhavosti, typu nebo jiných kritérií pro usnadnění efektivního zpracování.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizace úkolů pomocí konfigurovatelných pracovních postupů s nezbytnými kroky a požadovanými schváleními.
- Sledování a reportování: Mechanismus pro sledování stavu požadavků a reportování celkové výkonnosti zpracování požadavků.
Obsahují také nástroje založené na umělé inteligenci – chatbot zabudovaný do uživatelských portálů pro ServiceNow ITSM a virtuální agenti integrovaní do řešení Jira Service Management. Tyto nástroje využívají technologie jako NLP (Natural Language Processing) a Natural Language Understanding (NLU) k poskytování konverzační inteligence při zpracování požadavků.
Správa incidentů
Správa incidentů zahrnuje strukturovanou řadu procesů ITSM pro identifikaci, zaznamenávání, prioritizaci a řešení neočekávaných narušení. Obě platformy disponují specializovanými nástroji pro efektivní správu incidentů. Mezi ně patří:
- Identifikace a zaznamenávání incidentů: Uživatelé mohou zaznamenávat incidenty prostřednictvím více kanálů, jako jsou e-maily, samoobslužné portály atd., aby zachytili informace související s incidentem, jako je jeho povaha nebo dopad.
- Kategorizace a stanovení priorit: Ne všechny incidenty vyžadují stejnou pozornost. Tato funkce proto klasifikuje incidenty podle jejich povahy, dopadu na provoz a dalších parametrů. Incidenty s vysokou prioritou jsou automaticky přiřazovány, aby se zmírnil jejich dopad.
- Spolupráce a komunikace: Tyto nástroje umožňují IT týmům spolupracovat a komunikovat, aby urychlily řešení incidentů. Mohou také používat tyto nástroje pro spolupráci a komunikaci k informování a vzdělávání zákazníků nebo zainteresovaných stran.
- Správa workflow incidentů: Konfigurovatelné workflows definují celý cyklus správy incidentů, od počátečního zaznamenání přes vyšetřování a diagnostiku až po řešení. Poskytují strukturu pro správu incidentů a pomáhají efektivně přiřazovat úkoly nebo sledovat incidenty.
- Správa SLA: Smlouvy o úrovni služeb (SLA) zajišťují, že incidenty jsou vyřešeny v předem stanoveném časovém rámci a v souladu se standardy kvality služeb.
ServiceNow ITSM posouvá správu incidentů na vyšší úroveň díky integraci AIOps, která snižuje počet incidentů pomocí integrovaného strojového učení a kontextové nápovědy k řešení incidentů s minimální latencí.
Řízení problémů
Zatímco správa incidentů se zaměřuje na konkrétní událost a její rychlé a efektivní řešení, správa problémů vyhodnocuje příčiny opakujících se incidentů a základní problémy. Správa problémů v Jira Service Management a ServiceNow ITSM zahrnuje následující klíčové aspekty:
- Identifikace problémů: Detekujte vzorce opakujících se incidentů nebo významných problémů, které mohou poukazovat na hlubší problém. Automatizované monitorovací systémy, analýza incidentů a uživatelé často přispívají k zaznamenávání a identifikaci problémů.
- Analýza příčin: IT odborníci provádějí důkladné vyšetřování, aby identifikovali příčinu problému. Takové vyšetřování může zahrnovat mezifunkční spolupráci, mnohostranné diagnostické nástroje, podrobnou dokumentaci atd., aby se zjistila příčina problému.
- Databáze známých chyb: Tato databáze obsahuje seznam známých chyb a jejich řešení. Slouží jako kontextová znalostní báze a jednotný systém záznamů, který umožňuje týmům podpory rychle identifikovat a řešit incidenty související s daným problémem.
- Integrace správy změn: Vzhledem k tomu, že řešení problémů může vyvolat změny v IT prostředí nebo pracovních postupech, správa změn zajišťuje, že tyto změny jsou prováděny kontrolovaným a koordinovaným způsobem, aby se minimalizovala rizika.
Kromě výše uvedeného nabízí Jira Service Management řešení pomocí produktů Atlassian, jako je Confluence.
Řízení změn
Řízení změn je jasně definovaný proces plánování, implementace a kontroly změn IT systémů nebo služeb. Efektivní řízení změn vnáší do procesu vývoje IT odolnost a přizpůsobivost, které se promítají do konečného produktu nebo služby.
Zde je přehled toho, co Jira Service Management a ServiceNow ITSM nabízejí v oblasti řízení změn:
- Vytváření žádostí o změnu: Uživatelé, IT odborníci nebo servisní týmy mohou podat žádost o změnu tím, že navrhnou úpravy IT služeb, systémů, aplikací a konfigurací. Žádost bude obsahovat informace, jako je důvod změny, hlavní účel, potenciální dopad atd.
- Workflow schvalování změn: Přizpůsobitelné workflow, které provádí žádosti o změnu předem definovanými fázemi, jako je podání, kontrola, schválení a implementace, aby byly zpracovány kontrolovaným způsobem. Zajišťuje také, že žádost o změnu získala před implementací potřebná oprávnění.
- Analýza dopadů: Servisní týmy provádějí analýzy dopadů, aby vyhodnotily potenciální účinky a důsledky na stávající systémy, konfigurace a systémy a umožnily tak posouzení rizik a plánování.
- Správa verzí: Obě platformy podporují plánování a správu verzí pro koordinované a kontrolované vydávání rozsáhlých nebo vícestupňových změn.
Kromě toho ServiceNow nabízí jedinečné a komplexní funkce pro správu změn, které probereme v části věnované rozdílům mezi Jira Service Management a ServiceNow ITSM.
Databáze pro správu konfigurace
Databáze správy konfigurace (CMDB) je centralizované úložiště všech položek konfigurace IT infrastruktury (CI). Taková jednotná platforma nabízí ucelený přehled všech IT aktiv a jejich podrobností.
CMDB podporuje procesy ITSM pomocí následujících funkcí:
- Konfigurační položky: CI jsou záznamy jednotlivých položek v IT infrastruktuře, jako jsou softwarové aplikace, síťová zařízení, servery atd.
- Mapování vztahů: Obsahuje informace o tom, jak spolu souvisí dvě odlišné CI.
- Analýza dopadu: Vyhodnocuje potenciální dopad změn nebo incidentů na různé CI v rámci prostředí.
- Sledování závislostí: Identifikuje závislosti mezi různými CI, aby ilustrovalo jejich vzájemnou propojenost.
- Verze a historie: Sleduje všechny změny a uchovává historii konfigurací.
- Integrace s obchodními procesy: Integrace CMDB s různými obchodními procesy podporuje pracovní postupy a činnosti, jako je správa změn, správa incidentů, správa problémů, mapování služeb atd.
Jak ServiceNow ITSM, tak Jira Service Management jsou vybaveny robustní CMDB, která slouží jako jediný zdroj pravdivých informací. Je však třeba poznamenat, že CMDB je k dispozici pouze v plánech Premium a Enterprise softwaru Jira.
Správa aktiv
ServiceNow ITSM a Jira Service Management nabízejí správu aktiv pro systematické sledování, optimalizaci a údržbu IT aktiv společností po celou dobu jejich životního cyklu. Efektivní správa aktiv pomáhá organizacím dosáhnout ziskovosti, produktivity, nákladové efektivity a souladu s předpisy díky následujícím funkcím:
- Zjišťování aktiv: Identifikujte a katalogizujte všechna IT aktiva, včetně hardwarových zařízení, softwarových aplikací a konfigurací.
- Správa inventáře: Udržujte centralizovaný inventář IT aktiv pro účely monitorování. Databáze také sleduje podrobnosti, jako je vlastnictví, umístění a vlastnictví aktiva.
- Správa konfigurace: Spravujte konfigurace IT aktiv, abyste zajistili, že splňují požadavky a standardy organizace.
- Správa softwarových licencí: Sledujte a spravujte softwarové licence, abyste zajistili dodržování předpisů, optimalizovali využití a snížili rizika.
- Správa životního cyklu: Sledujte majetek po celou dobu jeho životního cyklu, od pořízení až po likvidaci nebo vyřazení. Tyto informace mohou být také neocenitelné při optimalizaci využití majetku a provádění pravidelné údržby.
Opětovně připomínáme, že správa aktiv je k dispozici pouze v plánech Premium a Enterprise softwaru Jira.
Správa znalostí
Jira Service Management a ServiceNow ITSM využívají funkce správy znalostí k posílení uživatelů a servisních týmů. Zahrnuje to systematické vytváření, organizování a sdílení informací a poznatků pomocí centralizovaného úložiště pro dokumentaci, řešení, články atd.
Mezi klíčové funkce patří:
- Vytváření znalostní báze: Pomocí integrovaného editoru můžete psát, vytvářet a kompilovat znalostní články, ve kterých dokumentujete osvědčené postupy, řešení problémů a kroky pro odstraňování potíží s pomocí všech zúčastněných stran.
- Organizace obsahu: Uspořádejte všechny znalostní články do logických kategorií a témat, aby se usnadnila navigace, vyhledávání a načítání.
- Správa verzí: Nasazujte správu verzí, abyste mohli sledovat změny v článcích znalostní báze a zajistit, že informace jsou přesné, relevantní a aktuální.
- Spolupráce a přispívání: Zapojte různé týmy do společné práce na vytváření nebo vylepšování znalostních článků, abyste podpořili prostředí neustálého zlepšování.
- Samoobsluha: Integrujte znalostní databázi s portály samoobsluhy, abyste uživatelům a zákazníkům umožnili samostatně vyhledávat řešení a snížili tak objem žádostí o podporu.
Obě platformy využívají technologie jako AI a ML, aby znalosti byly přístupné, dostupné a srozumitelné.
ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Významné rozdíly
Pomineme-li podobnosti, podívejme se, v čem se ServiceNow ITSM a Jira Service Management liší.
Správa změn (vítěz: ServiceNow ITSM)
O funkcích pro správu změn v Jira Service Management a ServiceNow ITSM jsme již hovořili.
Jira Service Management nabízí typické funkce – žádosti o změnu, posouzení rizik, schvalování, automatizaci, sledování nasazení, plány změn a kalendář změn. ServiceNow ITSM však k realizaci změn přistupuje podrobněji. Zde je přehled toho, co můžete očekávat:
- Skóre úspěšnosti změn: Číselné skóre, na jehož základě lze automatizovat změny s nízkým rizikem pro včasné a efektivní řízení změn.
- Poradní výbor pro změny: Zřídit pracovní skupinu poradního výboru pro změny (CAB), která se bude scházet a projednávat změny s vysokým rizikem.
- Risk intelligence: Algoritmy založené na strojovém učení pro vytváření datově podložených předpovědí rizik při řízení změn.
- Souběžné řízení změn: Koordinujte nebo prohlížejte změny pomocí interaktivního kalendáře časové osy, abyste mohli naplánovat výpadky, údržbu a plánované změny.
Díky těmto funkcím má ServiceNow ITSM náskok před Jira Service Management.
Implementace umělé inteligence (vítěz: ServiceNow ITSM)
Jak Jira Service Management, tak ServiceNow ITSM v určité míře využívají nástroje AI. První z nich používá Atlassian Intelligence, dostupný na Atlassian Marketplace, k integraci proprietárních technologií a technologií OpenAI. Druhý používá Now Assist, generativní nástroj AI, který pomáhá při správě IT služeb, správě zákaznických služeb, poskytování HR služeb a dalších činnostech.
Rozsah a použitelnost Now Assist je samozřejmě širší než u Atlassian Intelligence. Jako generativní řešení AI může Now Assist pomoci s sumarizací případů, tvorbou obsahu a vývojem kódu. Jako takové posiluje současně agenty, zaměstnance, zákazníky a vývojové týmy.
Naopak virtuální agent s umělou inteligencí v Jira Service Management se zabývá především dotazy zákazníků a řeší problémy. To dává ServiceNow výhodu oproti Jira Service Management.
Správa podnikových služeb (vítěz: Jira Service Management)
Samostatně jsou Jira Service Management a ServiceNow ITSM výkonnými a stejně schopnými řešeními pro správu podnikových služeb. Mohou být užitečné pro multimodální řízení operací napříč obchodními týmy – HR, finance, právní oddělení, marketing, zákaznický servis atd.
Aby si zachovaly svou univerzálnost, nabízejí hotové moduly pro různé oblasti služeb, takže zákazníci mohou rozšiřovat své možnosti. Jednotná platforma zajišťuje konzistentnost řízení obchodních operací bez ohledu na tým nebo oddělení.
Jira Service Management však vítězí u organizací, které se řídí agilními metodikami nebo praktikami DevOps. Pomáhá také Jira Service Management hladce integrovat do většího ekosystému Jira, aby pokrýval více produktů a služeb z trhu Atlassian pro plynulejší řízení projektů.
Snadné použití (vítěz: Jira Service Management)
Abychom porovnali snadnost použití Jira Service Management a ServiceNow ITSM, obrátili jsme se na různé recenzní weby třetích stran, abychom získali zkušenosti z první ruky. Pro referenci jsme použili Gartner, G2 a Capterra, abychom získali ucelené a fundované hodnocení. Vybrali jsme filtr „snadnost použití“ nebo „uživatelské rozhraní“, kdekoli byl k dispozici, abychom získali představu o náročnosti osvojení.
Recenzenti na Gartneru chválili ServiceNow ITSM za jeho snadné použití, zatímco Jira Service Management získala relativně smíšené recenze, i když spíše pozitivní.
Na G2 byli uživatelé ServiceNow ITSM s uživatelským rozhraním převážně spokojeni, ale někteří vyjádřili výhrady a označili ho za složité a obtížně ovladatelné. Ohledně uživatelského rozhraní softwaru Jira byly reakce na G2 jednoznačně pozitivní.
A konečně, ServiceNow ITSM sklízí na Capterra hodně kritiky od recenzentů, především kvůli náročnosti osvojení a nedostatečné intuitivnosti uživatelského rozhraní. Naopak Jira Service Management si na Capterra získává přízeň zákazníků.
Nástroj Jira ITSM se jeví jako uživatelsky přívětivější a snadněji použitelný než jeho protějšek ServiceNow.
Ceny (vítěz: Jira Service Management)
Jira Service Management je jasným vítězem, vzhledem k tomu, jak ITSM řešení otevřeně a transparentně zobrazuje své ceny a plány. I když ServiceNow ITSM slibuje přizpůsobení své nabídky v závislosti na velikosti organizace, požadavcích atd., faktem zůstává, že platforma nezveřejňuje žádné podrobnosti o cenách a plánech.
A tak v této oblasti ITSM vítězí Jira.
Integrace a přizpůsobení (vítěz: remíza)
Jira Service Management se hladce integruje s ekosystémem Atlassian a dalšími platformami a aplikacemi třetích stran.
Můžete navštívit Atlassian Marketplace a vybrat si nástroj třetí strany podle svého výběru. Nabízí také možnosti přizpůsobení pro vytváření pracovních postupů zákazníků, obrazovek, vstupních formulářů atd. Jako platforma přátelská k vývojářům poskytuje Jira svou dokumentaci a API k dispozici pro přizpůsobení a integraci.
ServiceNow ITSM je stejně nabitý integracemi díky vestavěným konektorům podnikových systémů a kompatibilitě s platformami třetích stran. ServiceNow Store je tržiště pro aplikace a integrace.
Hlavní předností ServiceNow ITSM je jeho schopnost nabídnout přizpůsobení s minimem kódu. Díky vizuálnějšímu a interaktivnějšímu vývojovému prostředí ServiceNow ITSM demokratizuje vývojový proces.
Takový srovnatelný výkon ztěžuje výběr vítěze.
Podpora komunity a ekosystém (vítěz: remíza)
Jak Jira, tak ServiceNow mají prosperující komunitu uživatelů a odborníků.
Komunita ServiceNow se může pochlubit více než 560 000 členy a téměř 2,5 miliony příspěvků. Komunita je dále rozdělena na produktová centra, průmyslové skupiny a uživatelské diskuze pro rychlou navigaci.
Jira má komunitu Atlassian Community, která slouží celé sadě produktů Atlassian, včetně Jira Service Management. Můžete zde klást otázky, účastnit se diskusí a učit se z článků a videí.
Vzhledem k tomu, že obě komunity aktivně spolupracují s uživateli, není mezi ServiceNow ITSM a Jira Service Management jasný vítěz.
Jira vs. ServiceNow na Redditu
Nakonec jsme se podívali na Reddit, abychom zjistili, co si koncoví uživatelé myslí o Jira a ServiceNow.
Zde je parafrázovaná verze toho, co jsme zjistili o Jira na podstránce ITIL:
„Vylepšený Jira Service Desk, nyní Jira Service Management, vyřešil předchozí omezení tím, že nabízí integrovanou kompatibilitu s ITIL a zjednodušené procesy. Ačkoli je pro malé týmy zdarma a podporuje snadné úpravy, má omezené možnosti reportování a nastavení pokročilejších konfigurací je složité. S pomocí specializovaných znalostí je však možné tento problém vyřešit. “
Někdo, kdo používá Jira již pět let, se o tomto nástroji na fóru IT Managers vyjádřil takto:
„Po použití Jira Service Management pro IT a zákaznický servis mohu říci, že tato platforma je velmi univerzální, zejména pokud jde o automatizaci. Navzdory několika omezením časových funkcí ve srovnání s dražšími alternativami, Jira efektivně spravuje více funkcí v rámci jednoho projektu pomocí přizpůsobených pracovních postupů a typů problémů. Jedinou významnou nevýhodou je, že každý projekt má přiřazenou pouze jednu e-mailovou adresu, ale existuje řešení. Doporučil bych jej před softwarem jako ServiceNow a Zendesk. ”
Když uživatel zveřejnil dotaz na subredditu sysadmin, proč lidé používají ServiceNow ITSM, nejoblíbenější komentář zněl takto:
„Protože musím, a ne, nemusím!
Jeho nastavení tak, aby bylo užitečné, vyžaduje obrovské množství času, peněz a odborných znalostí, a totéž platí i pro jeho údržbu. Bohužel se to stává až příliš zřídka! Jediní lidé, které potkávám a kteří si myslí, že je to dobré, jsou ti, kteří se rozhodli ho koupit!
Když se podíváte na srovnání těchto dvou produktů, zjistíte, že Jira Service Manager je příznivě přijímán především díky své nákladové efektivitě.
Uživatelé také oceňují agilitu, kterou Jira Service Management vnáší do obchodních operací. Náklady jsou hlavní překážkou pro přijetí ServiceNow ITSM a může být vhodný pouze pro velké podniky, které mají rozpočet a kapacitu na to, aby se věnovaly správě ServiceNow.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k ServiceNow a Jira
Nyní, když jsme se podrobně seznámili s řešením ITSM, je čas prozkoumat alternativy k Jira Service Management a ServiceNow ITSM.
Představujeme ClickUp – výkonný nástroj pro řízení projektů a produktivitu s funkcemi pro správu IT služeb. Zde je přehled jeho mnoha funkcí, které tyto možnosti rozšiřují:
Bohaté, interaktivní řídicí panely
ClickUp nabízí bohaté a interaktivní dashboardy, které umožňují servisním a vývojovým týmům získat přehled o projektu a jeho klíčových metrikách. S více než 50 widgety pro přizpůsobení dashboardu ClickUp je to jediná platforma, která poskytuje smysluplné informace. Vytvořte si dashboard podle svých představ!
Více zobrazení projektů
S ClickUpem můžete svůj projekt zobrazit několika způsoby. Od Ganttových diagramů přes časovou osu až po zobrazení tabulek a kalendářů – tyto různé pohledy na projekt se přizpůsobují měnícím se požadavkům IT týmu a dalších zainteresovaných stran. Heterogenita dodává ITSM všestrannost.
Praktické formuláře pro přijetí
Vzhledem k tomu, že správa požadavků je nedílnou součástí obchodních procesů ITSM, ClickUp ji zjednodušuje pomocí praktických formulářů pro zadávání požadavků. Pomocí ClickUp Form View můžete připravit přizpůsobitelné formuláře pro zaznamenávání konkrétních informací souvisejících s vašimi ITSM pracovními postupy. Díky struktuře, kontextu a soudržnosti příchozích požadavků ClickUp výrazně usnadňuje správu požadavků, sledování problémů a správu incidentů.
Automatizace pracovních postupů
ClickUp Automation podporuje týmy ITSM tím, že se stará o opakující se a rutinní úkoly. Taková automatizace snižuje závislost na lidských agentech, omezuje manuální úkony a zvyšuje produktivitu a efektivitu. Automatizaci pracovních postupů můžete přizpůsobit definováním spouštěcích akcí, podmínek založených na pravidlech a dalších proměnných, abyste zajistili hladký průběh rutinních procesů, schvalování a oznámení.
ClickUp AI
ClickUp AI využívá umělou inteligenci a strojové učení k tomu, aby analýza dat, identifikace trendů, prediktivní analýza atd. byly chytřejší a založené na datech. Kromě řešení potenciálních problémů, optimalizace nakládání se zdroji a zlepšování výkonu služeb má ClickUp AI generativní schopnosti umělé inteligence, které rozšiřují jeho působnost nad rámec ITSM.
Knihovna šablon
ClickUp hostuje bohatou knihovnu šablon, která obsahuje předem připravené, konfigurovatelné šablony pro běžné ITSM pracovní postupy a procesy. Tyto ITSM šablony od ClickUp jsou vynikajícím výchozím bodem pro firmy, protože již nemusí nastavovat pracovní postupy, úkoly nebo projekty od nuly. Stačí provést požadované úpravy a ClickUp se postará o zbytek.
Viz také: Šablony profilů zákazníků
Díky tak bohatým a hodnotným funkcím je ClickUp o míle před Jira a ServiceNow. Platforma splňuje všechny požadavky – má více funkcí než Jira a může posílit ITSM týmy.
Na druhou stranu nabízí transparentnější (a dostupnější) ceny než ServiceNow, což jej činí přístupným pro malé a střední podniky. Začněte tedy s ClickUp a posilte své ITSM týmy!