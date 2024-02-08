10 nejlepších konferencí o digitálním marketingu, které se budou konat v roce 2025

Digitální marketing je málokdy statický, ale v posledních několika letech byl mimořádně turbulentní. ?
Byli jsme svědky narušení trhu ze strany GA4 od Googlu, Search Generative Experience (SGE) a generativních nástrojů AI, jako je ChatGPT. Pak došlo ke ztrátě cookies třetích stran a samozřejmě se musíme vypořádat s neustále se měnícím chováním zákazníků. Pro digitální marketéry to bylo období neustálého učení a odnaučování.
Jak tedy zůstat v obraze v oblasti online marketingu? Jak se můžete dozvědět o nových trendech v digitálním marketingu a přijmout je, než se z nich stanou plnohodnotné virální fenomény?
Setkání s odborníky ve vašem oboru je dobrým začátkem. Konference o digitálním marketingu sdružují světové lídry v oblasti marketingu ze všech odvětví a jsou skvělým místem pro interakci s vašimi kolegy z oboru digitálního marketingu.
Pokud tedy plánujete svůj kalendář na tento rok, zde je náš seznam 10 nejlepších konferencí o digitálním marketingu, které se budou konat v roce 2024. Začněte si rezervovat vstupenky! ✈️
Úloha konferencí pro profesionály a týmy v oblasti digitálního marketingu
Mnozí se domnívají, že vše, co potřebujete vědět o digitálním marketingu, je k dispozici online, přímo na dosah ruky. Proč se tedy obtěžovat účastí na osobních akcích? Existuje však více než jeden důvod, proč byste měli zvážit účast na konferenci o digitálním marketingu.
Zde je několik z nich:
- Networking: Možnost setkat se s předními představiteli odvětví a marketingovými profesionály na konferencích o digitálním marketingu je neocenitelná. Nikdy nevíte, zda se osoba, která sedí vedle vás, nestane vaším dalším mentorem, zaměstnancem nebo šéfem.
- Příležitosti k učení: Konference o digitálním marketingu nabízejí velmi podnětné prostředí pro učení, kde můžete získat nové znalosti. Poskytují také fórum pro hledání osvědčených praktických řešení běžných problémů.
- Praktické poznatky pro budoucnost: Konference o digitálním marketingu se standardně zaměřují na budoucnost. Díky tomu se stanou vaším intenzivním kurzem o tom, jak splnit očekávání a připravit se na nadcházející změny, často prostřednictvím nových marketingových technologií.
- Oživte svou lásku k digitálnímu marketingu: Hlavní řečníci a účastníci panelových diskusí na většině konferencí přinášejí spoustu odborných znalostí a moudrosti. Možná se necháte inspirovat a připomenout si, proč jste se vlastně stali marketéry.
Nejdůležitějším důvodem jsou však pohledy a poznatky, které získáte od lídrů v oblasti marketingu, ke kterým byste jinak neměli přístup. To není něco, co najdete jen online.
Poslechněme si, co o svých zážitcích říkají účastníci minulých konferencí. Takto popsal své zážitky jeden uživatel Redditu.
Konference jsou významnými centry pro networking. Poskytují platformu pro hledání a interakci s podobně smýšlejícími marketéry. Můžete tak navázat smysluplné vztahy, které se později mohou proměnit v obchodní partnerství.
Seznam významných konferencí o digitálním marketingu, které stojí za to navštívit
Letos se můžete těšit na úžasnou řadu konferencí a summitů o digitálním marketingu, které si nesmíte nechat ujít.
Zde je 10 nejlepších konferencí o digitálním marketingu, které se budou konat v roce 2024.
1. Social Media Marketing World
Social Media Marketing World je třídenní konference plná přednášek od významných marketérů, jako jsou Ann Handley a Jim Louderback. Marketingoví průkopníci se podělí o své poznatky o nejnovějších trendech v digitálním marketingu a předají své předpovědi ohledně marketingových strategií.
Všichni účastníci se mohou osobně setkat s předními odborníky a kolegy z oboru během exkluzivního networkingového setkání po skončení konference.
Tato marketingová akce také zahrnuje odborné workshopy vedené experty, které jsou určeny pro marketéry toužící po hlubších znalostech.
- Datum: 18.–20. února 2024
- Místo konání: San Diego, Kalifornie
- Obvykle se zabývají těmito tématy: marketingová strategie, marketing na sociálních médiích, obsahový marketing, organický sociální marketing, placený sociální marketing
- Pro koho je konference určena: Marketéři sociálních médií, tvůrci obsahu a vedoucí pracovníci, kteří se chtějí naučit marketingové strategie.
2. Produktově orientovaný summit
Product-Led Summit je konference o digitálním marketingu, kterou si milovníci PLG (produktově orientovaného růstu) v tomto roce rozhodně nesmí nechat ujít.
Summit je nabitý po sobě jdoucími přednáškami předních světových odborníků na produktový marketing a koná se během dvou dnů v rušném New Yorku. Závěr tvoří networkingová akce „happy hour“ pořádaná organizací Product-Led Alliance.
Přibližně 80 % účastníků tvoří profesionálové na vysokých pozicích a vedoucí pracovníci z firem jako Meta, Amazon a Shopify, takže se můžete těšit na bouřlivé networkingové setkání.
- Datum: 20. – 21. března 2024
- Místo konání: New York City, New York
- Obvykle se zabývají těmito tématy: Růst založený na produktech, strategie a marketing
- Pro koho je konference určena: Produktoví marketéři, zakladatelé SaaS a vedoucí pracovníci v oblasti růstu, kteří dohlížejí na produktovou strategii a provoz.
3. INBOUND od HubSpot
Konference INBOUND společnosti HubSpot je místem, „kde se rozbíhají kariéry, začínají se rozšiřovat podniky a komunita nás mění k lepšímu“.
Rezervace místa znamená těšit se na tři dny plné „aha“ momentů s vzdělávacími breakouty, panely vedenými odborníky, různorodými přednáškami a praktickými workshopy. Můžete se také těšit na networking s nadějnými profesionály v oblasti digitálního marketingu a seznámení se s marketingovými strategiemi a nástroji pro podporu růstu.
- Datum: 18.–20. září 2024
- Místo konání: Boston, Massachusetts
- Obvykle se zabývají těmito tématy: AI, tvorba videoobsahu, e-mailový marketing, storytelling, leadership, strategie zaměřená na zákazníka
- Pro koho je konference určena: Vedoucí pracovníci a odborníci v oblasti prodeje, marketingu a obchodu, kteří hledají možnosti kariérního rozvoje a znalosti pro zlepšení obchodních výsledků.
4. Gartner Marketing Symposium/Xpo
Letos je tématem Gartner Marketing Symposium/Xpo Lead Marketing Through Disruption’s Next Wave (Marketingové vedení prostřednictvím další vlny disruptivních změn).
Jako účastník se dozvíte, jak důležité je „udržovat lidskou stránku marketingového vedení, aby váš tým mohl prokázat strategickou hodnotu a dosáhnout vašich cílů růstu“.
To vše bude doplněno individuálními rozhovory s odborníky společnosti Gartner.
Můžete také získat přístup k více než 150 relacím nejnovějšího marketingového výzkumu společnosti Gartner, kulatým stolům, případovým studiím koncových uživatelů a rozhovorům s kolegy.
- Datum: 3. až 5. června 2024
- Místo konání: Denver, Colorado
- Obvyklá témata: marketingová strategie, multikanálový marketing, strategie značky a umělá inteligence
- Pro koho je konference určena: marketingoví ředitelé, vedoucí marketingu, stratégové a odborníci, kteří chtějí zajistit budoucnost svých organizací a zároveň dosáhnout vysokého dopadu.
5. Content Marketing World
CMWorld je každoroční konference pro profesionály v oblasti obsahu, kterou pořádá Content Marketing Institute.
Toto třídenní setkání je organizováno kolem přednášek od vizionářských lídrů a diskusních setkání zaměřených na výměnu nápadů. Je ideální pro prohloubení znalostí a osvojení praktických řešení pro realizaci úspěšné obsahové strategie.
Jak řekl jeden z účastníků: „Po účasti na CMWorld jsem měl pocit, jako bych získal magisterský titul v oboru content marketing !”. *
- Datum: 21.–23. října 2024
- Místo konání: San Diego, Kalifornie
- Obvykle se zabývají těmito tématy: Strategie obsahového marketingu, zkušenosti s obsahem, budoucnost obsahového marketingu
- Pro koho je konference určena: Profesionálové v oblasti digitálního marketingu, kreativci, tvůrci obsahu a agentury, které chtějí rozvíjet svou kariéru a dovednosti.
6. LeadsCon
LeadsCon, označovaný za největší marketingovou událost v oblasti generování potenciálních zákazníků, sdružuje více než 3000 profesionálů v této oblasti na tři dny odborného vzdělávání a zajímavých diskusí.
Každý den má jiný program. Očekávejte však intenzivní hodiny s přednáškami, workshopy o získávání zákazníků, interaktivní sezení, přestávky na networking a společenské akce na závěr dne.
Můžete si také naplánovat schůzky na místě pomocí MeetingsHub od LeadCon, abyste se spojili s profesionály z oborů jako zdravotnictví, FinTech atd.
- Datum: 8. až 10. dubna 2024
- Místo konání: Las Vegas, Nevada
- Obvyklá témata: Získávání zákazníků, analýza dat, umělá inteligence, affiliate marketing
- Pro koho je konference určena: Marketéři, agentury, nákupní týmy a odborníci přímo zapojení do nákupu, generování nebo měření obchodních příležitostí.
7. DigiMarCon UK
Skvělá konference o digitálním marketingu je místem, kde můžete získat cenné poznatky a praktické rady týkající se marketingových kanálů a výzev. Přesně to nabízí DigiMarCon UK!
Kromě dvou dnů podnětných přednášek a strategických mistrovských kurzů na jedné z nejlepších osobních akcí v oblasti digitálního marketingu můžete navštívit výstavní haly, kde jsou vystaveny nejnovější technologie digitálního marketingu, mobilní technologie, SaaS, AdTech atd.
Konference se můžete zúčastnit online nebo osobně, což z ní dělá globální virtuální summit martech, který stojí za váš čas.
- Datum: 29.–30. srpna 2024
- Místo konání: Londýn, Velká Británie
- Obvyklá témata: Automatizace prodeje a marketingu, umělá inteligence, ChatGPT, SEO, marketing na sociálních médiích, CRO, inbound a outbound marketing
- Pro koho je konference určena: Profesionálové v oblasti digitálního marketingu, reklamy a médií, kteří chtějí navázat kontakty s předními odborníky a odnést si domů konkrétní kroky k úspěchu.
8. Mezinárodní sociální summit
International Social Summit je jednodenní konference o digitálním marketingu, která je speciálně určena pro profesionály spravující digitální a sociální marketingové kanály v globálním měřítku.
Očekávejte, že se ponoříte přímo do akčních seminářů zaměřených na efektivní učení o úspěšném navrhování a provádění mezinárodních kampaní. Získáte praktické poznatky, tipy a taktiky v oblasti digitálního marketingu, které můžete předat svému týmu.
Kromě toho bude každá hodina marketingové akce nabízet účastníkům dvě různé možnosti. Můžete si mezi nimi vybrat podle svých preferencí.
- Datum: 16. května 2024
- Místo konání: Barcelona, Španělsko
- Obvykle se zabývají těmito tématy: marketing na sociálních médiích, cesta zákazníka, reklamy, organický a placený marketing
- Pro koho je konference určena: Manažeři sociálních médií a manažeři digitálního marketingu pracující v globálních organizacích.
9. Summit o příjmech
Jak název napovídá, Revenue Operations Summit se zaměřuje výhradně na provoz příjmů (RevOps), strategii a management.
Dvoudenní konference plná vlivných přednášek, panelových diskusí a breakoutů byla připravena špičkovými odborníky. Ti se podělí o praktická řešení, strategie a rámce, které vám pomohou vybudovat motor vašeho růstu.
A večerní networkingové drinky budou zdarma poskytnuty organizací Revenue Operations Alliance.
- Datum: 4. až 5. září 2024
- Místo konání: San Francisco, Kalifornie
- Obvykle se zabývají těmito tématy: RevOps, řízení změn, řízení zainteresovaných stran, RevTech, prognózy prodeje
- Pro koho je konference určena: Vedoucí pracovníci RevOps a odborníci na podporu prodeje, kteří hledají odpovědi na náročné výzvy RevOps, a partneři v oblasti marketingových technologií, kteří se orientují na rychle se měnících trzích.
10. eTail
eTail je přední konference o elektronickém obchodování a omni-kanálovém marketingu v Americe. Vystoupí na ní viceprezidenti, zakladatelé, generální ředitelé a odborníci z předních maloobchodních společností v zemi.
Ačkoli konference trvá 30 hodin, je nabitá sezeními ve stylu Tonight Show, uzavřenými think tanky s vedoucími pracovníky, kulatými stoly a skupinovými diskusemi.
Organizátoři také nabízejí segmenty včetně „Innovation Theater“ EXPO pro nejnovější technologie v oblasti e-commerce marketingu a „Retailer Hangouts“ 30minutové neformální diskuse vedené řečníky.
- Datum: 12.–15. srpna 2024
- Místo konání: Boston, Massachusetts
- Obvykle se zabývají těmito tématy: Loajalita zákazníků, sociální obchod, mobilní marketing, uživatelská zkušenost, chování spotřebitelů, AI a MI v e-commerce.
- Pro koho je konference určena: Pro vedoucí pracovníky v oblasti elektronického obchodu a digitálního marketingu v maloobchodu, kteří chtějí expandovat na globální trh.
ClickUp pro efektivní správu digitálního marketingu
Digitální marketing zahrnuje mnoho proměnných faktorů: vytváření kampaní, tvorbu obsahu, správu vztahů se zákazníky a další. Poté změřte svůj výkon, proveďte rekalibraci a začněte znovu od začátku.
Může to být ohromující. Týmy digitálního marketingu v organizacích zaměřených na růst jsou často přetížené a vystavené stresu. To může vést k marketingovým výsledkům, které nejsou optimální. Ale nemusí to tak být.
Platformy jako ClickUp pro marketingové týmy jsou navrženy tak, aby vám pomohly plánovat, realizovat a sledovat digitální marketingové kampaně v jediném pracovním prostoru. Můžete je použít k vytváření kolaborativních řešení s vaším týmem způsobem, který zvyšuje produktivitu a kreativitu.
Podívejme se, jak vám ClickUp může zjednodušit správu digitálního marketingu. ?
Organizujte, prohlížejte a sledujte projekty digitálního marketingu na jednom místě
Získejte přístup k více než 10 přizpůsobitelným zobrazením projektů a ušetřete hodiny strávené prohledáváním různých komunikačních vláken. ClickUp Views vám umožňuje vybrat si mezi zobrazením tabule, tabulkovým zobrazením, Ganttovými diagramy a dalšími, abyste získali přehled o úkolech, podúkolech, odpovědnostech a projektech, které váš tým řeší denně, týdně a měsíčně.
Můžete je použít ke sledování postupu projektu, identifikaci a řešení překážek a zajištění efektivních pracovních postupů pro bezchybnou a hladkou spolupráci mezi členy a týmy.
Spravujte velké i malé kampaně napříč kanály
Díky nástrojům ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a nástrojům ClickUp pro reporting, kontrolu a automatizaci je vytváření strategií a koordinace mezifunkčních kampaní velmi snadné.
Tyto nástroje vám pomohou naplánovat kalendáře obsahu pro všechny vaše kampaně a pečlivě sledovat jejich průběh. Můžete společně pracovat na strategii kampaně a kopírovat sdílené dokumenty, které pak můžete přímo propojit s úkoly, aby všichni byli informováni a zodpovědní. Můžete dokonce označit svůj tým přímo v dokumentech a tabulkách, přiřadit úkoly a udržet projekty v chodu.
Tyto nástroje můžete také použít k vytvoření marketingových plánů, abyste mohli podávat zprávy o pokroku a získat podporu od svých stakeholderů.
ClickUp vám také umožňuje vytvářet vlastní panely ClickUp pro sledování KPI kampaní. Přidejte do svých kampaní úkoly pro vytváření reportů a sledujte metriky, jako je návštěvnost webových stránek, konverze a sociální interakce.
Nejlepší na tom je, že všichni mají přehled o plánech kampaní a zdrojích. Už nemusíte honit lidi, aby vám schválili e-maily, ani hledat nejnovější verzi dokumentu. S ClickUp získáte jediný zdroj pravdivých informací pro zefektivnění kampaní napříč všemi kanály.
Využijte nástroje AI k vytváření obsahu a zvýšení efektivity
Od brainstormingu nápadů na kampaně přes vytváření marketingových případových studií až po zlepšování efektivity procesů v celém hodnotovém řetězci – kreativní i rutinní práci můžete svěřit ClickUp AI.
Pomocí ClickUp AI můžete během několika minut vytvořit marketingové materiály. Od psaní textů pro landing page až po optimalizaci reklam – tento výkonný AI asistent zvládne vše. Můžete se na něj také spolehnout při shrnování briefů a reportů z kampaní, čímž ušetříte čas.
Už nikdy nezačínejte projekt digitálního marketingu od nuly
Pro rychlou realizaci můžete v ClickUp využít širokou škálu šablon, které jsou předem připraveny pro marketingové funkce, jako je správa a testování obsahu, správa kampaní, zapojení klientů, realizace projektů atd.
Například šablona marketingové agentury ClickUp byla speciálně navržena pro samostatné podnikatele a majitele agentur, kteří poskytují služby digitálního marketingu více klientům.
V šabloně můžete použít vlastní stavy, abyste snadno vizualizovali průběh každého projektu, hladce organizovali klíčové údaje o účtech pomocí vlastních polí a vylepšili sledování projektů pomocí funkcí sledování času, značek, varování o závislostech, e-mailů a dalších.
A výraz „vše v jednom“ nepoužíváme jen tak. Prostřednictvím našeho týmu můžete spravovat všechny své procesy digitálního marketingu, díky čemuž se ClickUp stane jediným zdrojem informací pro váš marketingový tým.
A to nejlepší? Získáte více než 200 integrací s nástroji, které již máte ve svém marketingovém technologickém stacku – HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom a další. Všechny nástroje jsou propojeny s ClickUp prostřednictvím nativní obousměrné integrace.
To znamená vyšší efektivitu pracovních postupů a méně starostí, protože vaše data jsou vždy synchronizovaná.
Pokud tedy stále používáte tabulky nebo digitální marketingové nástroje izolovaně, je čas přejít na lepší alternativu: ClickUp.
Už jste si vybrali konferenci o digitálním marketingu?
Ne? Pak si přečtěte recenze od předchozích účastníků a rychle se rozhodněte. Mnoho konferencí o digitálním marketingu nabízí slevy za včasnou registraci.
Pokud jste však odpověděli nadšeným „Ano!“, začněte s plánováním cesty ihned.
Mezi podáním návrhu na schválení rozpočtu konference a rezervací vstupenek je pravděpodobně stovka věcí, které můžete přehlédnout. Naštěstí pro vás ClickUp usnadňuje plánování a organizaci vaší práce.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Jaký je účel konference o digitálním marketingu?
Konference o digitálním marketingu sdružují marketingové profesionály na jednom místě, aby diskutovali o nejnovějších trendech, sdíleli poznatky, vytvářeli předpovědi a navazovali kontakty s lídry a vlivnými osobnostmi v oboru.
2. Co je to digitální summit?
Digitální summit je přední konference o digitálním marketingu pro digitální marketéry všech úrovní z jakéhokoli odvětví digitálního marketingu. Zaměřuje se na poskytování neustálého vzdělávání prostřednictvím převratných strategií, taktik a nástrojů.
3. Proč jsou marketingové konference důležité?
Marketingové konference jsou důležité, protože poskytují prostor pro osobní nebo virtuální intenzivní učení a networking. Účastníci mohou získat poznatky z oblasti digitálního marketingu, držet krok s nejnovějšími trendy a navázat kontakty s předními odborníky a kolegy z oboru digitálního marketingu.