Co je metoda stanovení priorit MoSCoW?

Pokud jde o mnemotechnické pomůcky, prioritizace MoSCoW je jednou z nejúčinnějších zkratek v agilním vývoji softwaru scrum. Název stručně shrnuje kritickou a často opakovanou praxi stanovování priorit položek během plánování produktu.
Co to tedy je? Proč to potřebujete? Jak to používat? Pojďme to zjistit.
Co je to stanovení priorit pomocí metody MoSCoW?
Prioritizace MoSCoW je účinná technika používaná v agilním projektovém řízení pro stanovení priorit úkolů a iniciativ. MoSCoW je zkratka, která znamená
- Nezbytné
- Mělo by být
- Mohlo by být
- Won’t-have
Každá z nich je kategorií prioritizace, která určuje, co bude tým vyvíjet v nadcházejících sprintech. Prioritizaci MoSCoW lze aplikovat na cokoli v rámci agilního rámce, včetně požadavků, testovacích případů použití, uživatelských příběhů, chyb/defektů, kritérií přijatelnosti nebo úkolů.
Model MoSCoW může pomoci při stanovení priorit práce i mimo agilní vývoj produktů. Metoda MoSCoW je součástí softwaru pro řízení provozu v různých odvětvích a pomáhá projektovým týmům činit lepší rozhodnutí.
Proč potřebujeme další metodu stanovení priorit, když existují různé jiné metody, včetně nejjednodušší stupnice vysoká-střední-nízká? Podívejme se, jak vznikla a jak se vyvíjela.
Původ a historie metody MoSCoW pro stanovení priorit
Techniku stanovení priorit MoSCoW vyvinul Dai Clegg ze společnosti Oracle v roce 1994, aby pomohl svému týmu roztřídit úkoly projektu na kritické a nekritické v procesech rychlého vývoje aplikací (RAD). Používal ji konkrétně v projektech s časovým omezením k určení priorit požadavků projektu.
V průběhu let se tato metoda stala základem agilního řízení projektů. Byla přijata a oceňována pro svou jednoduchost a směr, který udává, co tým potřebuje upřednostnit při realizaci celého projektu.
Výhody metody stanovení priorit MoSCoW
Přestože je technika stanovení priorit MoSCoW stará již dvě desetiletí, je i nadále oblíbená mezi týmy, které používají metodu dynamického vývoje systémů (DSDM). Zde je důvod.
Jednoduchost
Technika MoSCoW je neuvěřitelně jednoduchá na pochopení. Pomáhá vyjasnit dostupné možnosti a eliminovat rušivé vlivy. (Její použití však není tak jednoduché, protože mohou existovat rozdíly v názorech na to, co je nezbytné a co by mělo být. K tomu se dostaneme o něco později. )
Jasnost
Kategorie poskytují přehlednost a snižují zmatek. Pokud to není nezbytné, nebude to součástí dalšího sprintu. Tým tak může pracovat bez stresu a soustředit se na to, aby odvedl co nejlepší práci.
Zaměřte se
Metoda MoSCoW pomáhá manažerům a týmům rozpoznat, co je důležité a vyžaduje okamžitou pozornost. Klasifikací úkolů s vysokou prioritou jako „nutných“ mohou manažeři zajistit, že mají vše, co potřebují k jejich dokončení. Mohou také diskutovat o konkurenčních prioritách jako tým.
Použitelnost
Metoda MoSCoW je téměř univerzálně použitelná. Lze ji použít k prioritizaci čehokoli. Například vedoucí týmu může označit deset vývojářů jako nezbytné a další tři jako možné, aby svým nadřízeným dal vědět, kolik lidí potřebuje.
Komunikace
Přiřazení úrovní priority v této metodě je skvělým výchozím bodem pro diskuse v rámci plánování projektu a sprintů. Definování něčeho jako nezbytného nebo zbytečného povzbuzuje lidi k tomu, aby konkrétně souhlasili nebo nesouhlasili.
Hranice
Prioritizace MoSCoW je velmi účinná při prevenci rozšiřování rozsahu projektu. Jasné priority zajišťují, že každá nově přidaná funkce prochází procesem prioritizace, což pomáhá projektovým manažerům řídit očekávání.
Nevýhody metody MoSCoW
Navzdory svým výhodám není metoda MoSCoW Prioritization bez problémů. O těch si povíme níže.
Nejasnost: Na tom, co je nutné a co není nutné, se snadno shodneme. Ale to, co by mělo být a co by mohlo být, může být nejednoznačné. Ačkoli rámec stanoví jasné definice, v praxi to může být složité. Navíc se týmy často neshodnou na definici toho, co není nutné – jsou tyto úkoly vynechány z tohoto sprintu nebo z celého produktu?
Přílišné zjednodušení: Tato metoda s sebou nese riziko přílišného zjednodušení komplexních agilních projektů, kde úkoly nelze snadno rozdělit do samostatných kategorií a nemusí adekvátně řešit vzájemné závislosti mezi úkoly.
Subjektivita: Stejně jako všechny metody je i stanovení priorit pomocí metody MoSCoW subjektivní. Tým se musí sejít, aby rozhodl o prioritách úkolů. Nevýhodou této metody je, že nepřispívá k objektivitě procesu.
Náročné: Aby bylo možné úkoly v rámci MoSCoW prioritizovat, musí být každý z nich podrobně popsán a uveden do kontextu. Například funkce „tagování“ v agilním nástroji pro řízení projektů může být pro konkrétní případy použití nezbytná, i když se na první pohled jeví jako nedůležitá. Vlastníci produktů musí investovat čas a energii do definic, aby mohli úkoly přesně kategorizovat.
Jedna úroveň: V rámci čtyř kategorií není možné položky dále prioritizovat. To předpokládá stejnou prioritu pro všechny nezbytné položky, což je při plánování neefektivní.
Kategorie metody stanovení priorit MoSCoW
Metoda stanovení priorit MoSCoW má čtyři kategorie: musí být, mělo by být, mohlo by být a nebude.
#1 Nezbytnost
„Nezbytné“ úkoly jsou kritické položky pro trvání aktuálního sprintu. „Nezbytné“ v kategorii nezbytných úkolů je někdy definováno jako „minimální použitelná podmnožina“. Tím je zajištěno, že iterace umožňuje minimální úroveň použitelnosti funkcí.
Nezbytná funkce je obvykle kritická pro zákazníky, požadavek na dodržování předpisů nebo bezpečnostní/přístupnostní výsada. Bez těchto funkcí by samotný produkt neměl smysl uvádět na trh.
#2 Měl by mít
Úkoly považované za „měly by být“ mají druhou prioritu. Tyto úkoly jsou důležité, ale nejsou kritické pro aktuální časový rámec a v případě potřeby je lze odložit.
Funkce „could-have“ je obvykle drobná oprava chyby nebo vylepšení výkonu, bez které produkt funguje, i když ne optimálně. Týmy často používají nějaké dočasné řešení, aby tyto položky zvládly.
#3 Mohlo by být
Třetí kategorií jsou úkoly „mohl by“, tj. žádoucí, ale nezbytné. Rozhodující rozdíl mezi „měl by“ a „mohl by“ spočívá v tom, že první z nich je důležitý a může mít značný vliv na úspěch produktu (spokojenost zákazníků, tržby, ziskovost atd.), zatímco druhý lze bez větších škod pohodlně vynechat.
Týmy upřednostňují úkoly, které by mohly být splněny, pouze pokud je lze realizovat bez dopadu na náklady nebo úsilí vývojového týmu. V závislosti na vývoji situace jsou položky, které by mohly být splněny, často přehodnoceny a vyvinuty.
#4 Won’t-have (tentokrát)
Úkoly „Won't-have“ jsou považovány za zbytečné pro aktuální rozsah projektu. Tyto úkoly nebo funkce mají nejnižší prioritu a jsou vynechány při prvních známkách odporu.
Funkce, které nebudou k dispozici, mají velmi malý vliv na úspěch projektu. Neovlivňují výsledky ani nevytvářejí přidanou hodnotu.
Ačkoli je tato technika velmi užitečná, není univerzálně účinná. Zde jsou situace, ve kterých funguje nejlépe.
Kdy použít metodu stanovení priorit MoSCoW
Prioritizace MoSCoW je skvělým nástrojem pro rozhodování v několika osobních i profesních scénářích. Při úklidu domácnosti se místo otázky, zda vám daná věc „vyvolává radost“, můžete zeptat, zda je „nezbytná“.
Pro agilního projektového manažera může být mnohem cennější než to. Zde je návod, jak na to.
Čas: Hlavním určujícím faktorem analýzy MoSCoW je čas. Kategorizace se vztahuje na aktuální sprint nebo časový rámec. Je velmi účinná pro časově náročné projekty s krátkými termíny.
Zdroje: Co když máte omezený tým vývojářů? Použijte metodu MoSCoW, která pomáhá maximalizovat výstupy v rámci dostupných zdrojů.
Zahájení projektu: Na začátku projektu se musíte rozhodnout, na co se nejprve zaměříte a co tvoří váš minimálně životaschopný produkt (MVP). Prioritizace pomocí metody MoSCoW může být při vedení těchto rozhovorů neuvěřitelně užitečná.
Je však důležité si uvědomit, že metoda MoSCoW nemusí být vhodná pro všechny projekty, zejména pro ty, které mají složité vzájemné závislosti nebo kde jsou všechny úkoly stejně důležité.
Jak implementovat metodu stanovení priorit MoSCoW
Úspěšné stanovení priorit pomocí metody MoSCoW vyžaduje jasné a efektivní procesy. Zde je nástin procesu a tipy, jak správně stanovit priority své práce pomocí libovolného bezplatného softwaru pro správu projektů, jako je ClickUp.
1. Vytvořte si seznam produktových požadavků
Než stanovíte priority úkolů pro budoucí vydání, je nutné vytvořit seznam možností. Ten je obvykle uveden v seznamu produktů. Na základě výzkumu a podnětů od mezifunkčních týmů vyberte několik položek ze seznamu.
V ClickUp je můžete nastavit jako úkoly, milníky, funkce, chyby a další, aby se vám lépe stanovovaly priority.
2. Přidejte podrobnosti do seznamu produktů
Jak jsme již zmínili, jedním z nezbytných faktorů při stanovování priorit pomocí metody MoSCoW jsou adekvátní informace o úkolu. Bez informací o tom, co, proč, jak, kdy a kdo by bylo nemožné stanovit správné priority. Přidejte tedy všechny informace, které můžete shromáždit. Může se jednat o:
- Popis uživatelského příběhu
- Dopad na podnikání
- Vliv inženýrství, jako je odhad času/úsilí
- Míry úspěchu
- Závislosti na jiných úkolech
Úkoly ClickUp vám umožňují přidávat podúkoly, kontrolní seznamy, odhady času, uživatele, tagy, vlastní pole a další. Použijte hierarchický průvodce ClickUp k efektivní organizaci informací.
3. Stanovte definice pro kategorie priorit
Co znamená „must-have“? Jaké parametry musí úkol splňovat, aby byl považován za „must-have“? Musí celý tým souhlasit s tím, aby byl úkol zařazen do kategorie „won't-have“?
Nejčastěji používané metodiky jsou vážené bodování, Kano model nebo buy-a-feature. Pokud vám to připadá jako další vrstva rámců/modelů, zde je několik šablon pro stanovení priorit projektu, které můžete použít.
Vyberte si pečlivě. Je nezbytné stanovit tyto definice předtím, než se pustíte do stanovení priorit úkolů. To pomůže standardizovat proces pro správné řízení priorit. Umístěte také eskalační matici, aby v případě neshod mohl někdo učinit rozhodnutí.
Aby všichni rozuměli vašim definicím priorit a řídili se jimi, zdokumentujte je a zveřejněte na ClickUp Docs. Spolupracujte na nich, aby se na nich tým shodl. Můžete také použít ClickUp AI v Docs k shrnutí delších definic pro snadnější orientaci.
4. Společně rozhodněte o prioritách
Po dokončení všech základních prací je čas stanovit priority. Svolejte tým, aby zhodnotil všechny možnosti a stanovil priority.
Vyberte si z libovolného zobrazení ClickUp a zobrazte informace, které vyhovují vašim potřebám. Například většina agilních týmů obvykle používá zobrazení Kanban board, aby měly všechny nezařazené položky v jednom sloupci a poté je přetáhly do příslušných priorit. Položky na Kanban board můžete také filtrovat podle toho, co chcete vidět.
Otevřeně diskutujte o obchodních požadavcích. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit.
- Nastavte všechny úkoly jako „nebudeme mít“ a poté diskutujte o tom, proč je musíte mít.
- U nezbytných požadavků si položte otázku: „Bez této položky je přírůstek stejně dobrý jako zrušený?“
- Pokud existuje řešení, i když je manuální, nezařazujte jej do kategorie „nutné“.
- Pokud má nezbytná položka závislost na něčem jiném než na jiné nezbytné položce, přehodnoťte ji.
Pamatujte, že něco, co jste v předchozím přírůstku zařadili do kategorie „mohlo by být“, se v příštím přírůstku může stát „musí být“. Například při vytváření MVP jste možná některé položky zařadili do kategorie „mohlo by být“, protože nejsou pro aktuální sprint zásadní. Po spuštění MVP se tyto funkce mohou stát „musí být“.
5. Stanovte priority
Jakmile se dohodnete, nastavte je ve svých nástrojích pro stanovení priorit. Priority ClickUp vám nabízejí čtyři možnosti: urgentní, vysoká, normální a nízká. Tyto priority můžete nastavit jako priority MoSCoW.
Alternativně můžete použít metodu MoSCoW s vlastními stavy. Při nastavování priorit úkolů v ClickUp přidejte do komentářů jednu nebo dvě věty o tom, proč jste se tak rozhodli. To vám pomůže při budoucích prioritizacích.
6. Ověřte proveditelnost
Priority se netýkají pouze toho, co je důležité, ale také toho, co lze v daném časovém rámci vytvořit. Nechcete se přetížit a nesplnit očekávání jen proto, že si myslíte, že vše je nezbytné.
Než se zavážete k plánu, zkontrolujte aktuální pracovní vytížení a kapacitu každého člena týmu. K simulaci kapacity použijte odhady času pro každý úkol. Pomocí zobrazení Pracovní vytížení se ujistěte, že nikdo není přetížený.
Upřednostňujte správné věci s ClickUp
Produktové týmy se musí soustředit na to, co je dobré pro podnikání a zákazníky. Musí eliminovat rušivé vlivy. Prioritizace projektů je tedy super schopnost. Dobrá prioritizace je stejně tak volbou toho, co dělat, jako toho, co nedělat.
Nástroj pro správu projektů ClickUp je navržen právě k tomuto účelu. Hierarchie, správa úkolů, priority a vlastní stavy pomáhají týmům efektivně porozumět jejich práci a stanovit její priority.
Zobrazení pracovní zátěže pomáhá zajistit, že prioritní úkoly jsou splnitelné, a panely ClickUp pomáhají udržet priority na správné cestě. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a vytvořte to správné.