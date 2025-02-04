10 nejlepších softwarů pro webináře k plánování virtuální konference v roce 2025

Organizace webinářů se může zdát jako hračka ve srovnání s organizací reálné akce, kde se musíte postarat o spoustu lidí na jednom místě. Ale věřte nám, uspořádání úspěšné virtuální konference vyžaduje hodně úsilí.
Zkrátka, udržet pozornost lidí u obrazovek vyžaduje skutečné úsilí. Jedna technická závada nebo jediný nudný snímek a ztratíte své publikum.
Z tohoto důvodu je zásadní mít správně nastavenou technickou výbavu pro webináře. Spolehlivý software pro virtuální akce může rozhodnout o tom, zda bude vaše prezentace strhující, nebo nudná, takže si vyberte ty nejlepší nástroje, které vám zajistí úspěch.
Provedli jsme důkladný průzkum a vybrali pro vás 10 nejlepších platforem pro webináře – pojďme se na ně podívat! ?
Co byste měli hledat v softwaru pro webináře?
Nedávná vlna virtuálních akcí vedla k vzniku mnoha nástrojů pro webináře. Zde je přehled funkcí, na které byste se měli zaměřit, abyste si mohli vybrat nejlepší software pro webináře:
- Snadné použití: Software by měl být především uživatelsky přívětivý a intuitivní pro organizátory i účastníky. Zkrátka by uživatelé měli mít přístup ke všem dostupným funkcím bez nutnosti pomoci nebo sledování mnoha videonávodů.
- Možnost nahrávání a sdílení: Webináře jsou skvělým zdrojem originálního obsahu, který můžete proměnit ve videa, příspěvky na sociálních sítích, blogy a další. Proto by vám nástroj, který si vyberete, měl umožňovat nahrávání a přepisování vašich webinářů.
- Analýza po skončení akce: Měli byste být schopni analyzovat statistiky webináře a také je exportovat ve formátech CSV, XLS nebo PDF pro snadný přístup.
- Integrace: Zkontrolujte, zda se software hodí do vašich stávajících pracovních postupů, protože potřebujete nástroj, který se snadno propojí s vaším CRM, analytickými a projektovými nástroji.
- Přizpůsobení: Potřebujete během webináře provádět interaktivní ankety a kvízy? Chcete vytvořit vlastní registrační formuláře? Zkontrolujte, zda software pro webináře splňuje vaše požadavky na přizpůsobení.
- Zákaznická podpora: Neočekávané technické potíže mohou narušit průběh vašeho webináře, proto hledejte platformu s pohotovou a dostupnou zákaznickou podporou, aby vše proběhlo hladce.
- Bezpečnost: Stejně jako u osobních akcí musíte zajistit bezpečnost i při virtuálních akcích. Zvažte proto funkce jako SSL, šifrování dat a různé úrovně přístupu.
- Škálovatelnost: V neposlední řadě by software měl mít dostatečnou kapacitu pro hosting a účastníky, aby se mohl přizpůsobovat vašim potřebám.
10 nejlepších softwarů pro webináře, které můžete použít
Nyní, když jsme se podívali na to, co dělá ideální software pro správu událostí, pojďme si uvést seznam nejlepších softwarů pro webináře, které vám pomohou hladce plánovat a pořádat vaše události online.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro všechny vaše potřeby v oblasti správy událostí. Jejím posláním je pomoci světu dosáhnout více za méně času. S tímto cílem ClickUp nabízí funkce, které vám pomohou plánovat, spolupracovat, hostovat a realizovat vaše webináře.
Prvním krokem k uspořádání jakékoli akce je samozřejmě důkladné plánování. Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete sepsat všechny úkoly související s vaší nadcházející akcí a vložit je do sdíleného kalendáře. Kromě toho můžete spravovat všechny své schůzky s vlastníky úkolů prostřednictvím obousměrné synchronizace kalendáře s Googlem.
Pomocí ClickUpDocs naplánujte a vytvořte osnovy svých webinářů a následně je sdílejte se svými kolegy, aby je mohli upravovat. Jelikož na dokumentu může pracovat více lidí současně, ušetří vám to spoustu času.
ClickUp se postará také o kreativní aspekty. Můžete například použít ClickUp Whiteboards k vytvoření vizuálně atraktivních prezentací pro vaše webináře. Můžete také brainstormovat se svým týmem a vytvářet strategie a mapy pro vaše webináře.
S ClickUp Events získáte pomoc při přípravě všech vašich webinářů. Obsahuje vše, co potřebujete k snadnému plánování, jako jsou seznamy úkolů, oznámení, nastavení priorit, plánování a přiřazování úkolů. Ve skutečnosti můžete vše spravovat i na cestách pomocí mobilní aplikace.
Kromě toho můžete pomocí funkce Clip od ClickUp nahrávat obrazovku během schůzek a okamžitě je sdílet se svým týmem. A to nejlepší? Žádné časové omezení! Navíc si vaši diváci mohou klip prohlížet, aniž by ho museli stahovat.
Máte obavy, že vám v poznámkách z akce unikne nějaký důležitý bod? ClickUp AI bez námahy zaznamená všechny podrobnosti a nejdůležitější body vaší relace, abyste se mohli soustředit na jiné věci.
Pokud máte málo času, šablony a plány ClickUp mohou vašemu týmu pomoci rychle se rozběhnout. Šablony konferenčního programu ClickUp vám například pomohou plánovat a sledovat vaše akce.
Chcete-li se dozvědět více, připojte se k webinářům ClickUp na vyžádání, které vedou odborníci na platformu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uchovávejte a sledujte všechny své plány akcí, seznamy úkolů, zprávy a média na jednom místě.
- Snadno vytvářejte a sdílejte obsah webinářů
- Spolupracujte a slaďte své plány akcí se svými týmy v reálném čase.
- Okamžitě sdílejte záznamy obrazovky a komunikujte akční položky.
- Mějte přehled o úkolech díky připomenutím a oznámením
- Zůstaňte ve spojení na webu, počítači i mobilu (Android a iOS).
- Integrujte tok dat z událostí do vaší stávající technologické infrastruktury CRM, reportingu, analytiky a dalších nástrojů.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než pochopí a naučí se využívat všechny funkce tohoto nástroje, protože má mnoho možností.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Livestorm
Livestorm je nástroj pro správu video událostí založený na prohlížeči, který vám pomůže pořádat virtuální schůzky, webináře a události.
Je uživatelsky přívětivý, přizpůsobitelný a ideální pro produktové ukázky, školení, týmové schůzky a zapracování nových zákazníků. Díky integraci s oblíbenými marketingovými a CRM nástroji můžete také sledovat a rozvíjet potenciální zákazníky získané z vašich webinářů.
Kromě toho získáte funkce, jako jsou e-mailové šablony, přizpůsobitelné registrační stránky, sledování e-mailů, widgety webových stránek a sdílení na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Livestorm
- Zajistěte si vysoce kvalitní streamování zvuku a videa.
- Tento nástroj můžete používat přímo ve svém prohlížeči, aniž byste museli stahovat jakýkoli software.
- Přizpůsobte si svou konferenční místnost pomocí pluginu Custom Design od Livestorm.
- Spojte se s uživateli po celém světě ve 24 jazycích
Omezení Livestorm
- Funkce sdílení obrazovky nejsou příliš plynulé a uspokojivé.
- Uživatelé se občas setkávají s chybami a technickými problémy.
Ceny Livestorm
- Bezplatný tarif
- Pro: 99 $/měsíc pro až 100 aktivních kontaktů
- Podnikání: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Livestorm
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
3. Webex
Pokud jste nováčkem v pořádání akcí a hledáte software pro webináře, který se snadno nastavuje, vyzkoušejte Webex. Webex Webinars (dříve Webex Events) je komplexní řešení pro správu akcí, které vám umožní pořádat poutavé interaktivní webináře.
Webex vám pomůže zajistit bezpečnost vaší akce díky funkcím, jako je přístup pouze na pozvání a SSO. Nabízí také řadu interaktivních prvků, jako jsou ankety Slido, sdílení s ponořením a otázky a odpovědi.
Nejlepší funkce Webexu
- Přizpůsobte rozložení scény s důrazem na obsah a lidi
- Soustřeďte svůj program akcí a obsah na jednom místě
- Seskupte více webinářů do série pro snadnou registraci.
- Posílejte automatické e-maily před a po webináři
- Využijte profesionální živé vysílání a video hosting pro akce.
Omezení Webexu
- Funkce pro zapojení publika jsou omezené.
- Integrace s CRM a nástroji pro tvorbu webových stránek událostí je relativně omezená.
Ceny Webexu
- Webex Webinars: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- Webex Events: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 800 recenzí)
4. Crowdcast
Crowdcast je komplexní platforma pro živé vysílání videa, která pomáhá firmám zefektivnit jejich virtuální akce, jako jsou webináře, otázky a odpovědi a online workshopy.
Uživatelé jej milují díky vestavěnému e-mailovému systému, který informuje pozvané o nadcházejících událostech, a přizpůsobitelnému nástroji pro tvorbu úvodních stránek událostí.
S Crowdcastem můžete komunikovat se svým publikem v reálném čase, sdílet prezentace a také získávat cenné informace. Ve skutečnosti se jedná o komplexní řešení pro spojení se zákazníky, generování potenciálních zákazníků a budování silné online přítomnosti.
Nejlepší funkce Crowdcast
- Multistream do nástrojů třetích stran, jako jsou Facebook a YouTube
- Přijímejte platby během akcí díky integraci Stripe.
- Umožněte účastníkům aktivně komunikovat s přednášejícím pomocí funkce zvednutí ruky.
- Vytvářejte pokročilé analytické údaje pro získání informací o publiku a sledování výkonu.
Omezení Crowdcastu
- Uživatelé se občas setkávají s chybami.
Ceny Crowdcast
- Lite: 49 $/měsíc
- Pro: 89 $/měsíc
- Podnikání: 195 $/měsíc
Hodnocení a recenze Crowdcast
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
5. EverWebinar
EverWebinar se specializuje na automatizaci webinářů, takže nemusíte pořádat živé webináře. Simuluje živý webinář pro vaše účastníky a funguje v plně automatizovaném režimu.
Funkce split testu v tomto softwaru pro webináře vám navíc umožňuje otestovat více webových stránek pro webináře a vybrat tu, která získá nejvíce registrací.
Nejlepší funkce EverWebinar
- Komunikujte s účastníky prostřednictvím chatu, hlasování a průzkumů pro webináře na vyžádání.
- Streamujte prezentace, sdílejte obrazovku a dokonce i předem nahraná videa ve vysokém rozlišení.
- Aktivní odpočítávání při zobrazování nabídek pro rychlé konverze
- Pořádejte jednorázové nebo opakované webináře s pomocí flexibilního systému plánování.
- Snadno použitelný software, který nemusíte instalovat, hostovat ani nahrávat.
Omezení EverWebinar
- Přizpůsobení může vyžadovat další úsilí.
- Omezené možnosti reportingu a sledování
Ceny EverWebinar
- Ročně: 499 $/rok
- Dvouletá licence: 874 $ (fakturováno každé dva roky)
Hodnocení a recenze EverWebinar
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. eWebinar
Nebylo by skvělé, kdybyste mohli mít živou interakci s publikem v předem nahraném webináři? S eWebinarem to skutečně můžete.
S eWebinarem můžete automaticky eliminovat opakující se prezentace a poskytovat bezchybné evergreen webináře. Umožňuje vám také konfigurovat zprávy s přizpůsobitelnými CTA a naplánovat je podle libosti.
Nejlepší funkce eWebinar
- Snadné propojení s CRM, softwarem pro automatizaci marketingu a dalšími nástroji
- Vytvářejte a upravujte své webináře a pozvěte více členů týmu, aby spravovali váš účet bez dalších nákladů.
- Využijte flexibilní komunikační možnosti pro živou interakci nebo komunikaci prostřednictvím e-mailu s účastníky.
- Nastavte si e-mailová oznámení a předem naprogramované interakce pro hladkou komunikaci.
Omezení eWebinar
- Relativně drahý nový nástroj navzdory omezenému počtu recenzí a hodnocení.
- Nedostatečná integrace s více platformami
Ceny eWebinar
- Úroveň 1: 99 $/měsíc za 3 000 registrovaných účastníků
- Úroveň 2: 199 $/měsíc za 6 000 registrovaných účastníků
- Úroveň 3: 299 $/měsíc za 12 000 registrovaných účastníků
Hodnocení a recenze eWebinar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 5/5 (více než 50 recenzí)
7. Demio
Demio je výkonný software pro webináře určený pro marketéry, kteří pořádají online akce zaměřené na konverzi. Demio vám pomáhá sledovat výnosy generované z každého webináře, abyste mohli efektivně měřit návratnost investic.
Využijte funkci „Boost“ od Demio, aby účastníci sdíleli vaši událost na sociálních sítích. Demio dokáže sledovat počet sdílení na jednoho účastníka, což vám umožňuje zavést motivační programy a těžit z pozitivního šíření informací.
S Demio navíc můžete přizpůsobit registrační stránku webináře, odesílat automatické e-mailové připomenutí a dokonce provozovat chaty a ankety v reálném čase. Poskytuje také robustní analytické nástroje a integraci s oblíbenými marketingovými nástroji.
Nejlepší funkce Demio
- Sledujte úroveň zapojení v konkrétních časových bodech
- Vložte webináře na svůj web pomocí funkce Showcase.
- Přizpůsobte propagační obsah pro aplikace sociálních médií, aby vaši účastníci mohli propagovat vaši akci ve svých kruzích.
Omezení Demio
- Omezená přímá integrace s nástroji CRM
- Chybí funkce jako breakout rooms, přizpůsobené follow-upy a výběr pozadí pro větší flexibilitu.
Ceny Demio
- Starter: 59 $/měsíc za hostitele
- Růst: Cena začíná na 109 USD/měsíc za hostitele
- Premium: Cena začíná na 184 $/měsíc za hostitele
Hodnocení a recenze Demio
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
8. GoTo Webinar
GoTo Webinar je bezpečná, kolaborativní a poutavá platforma pro videokonference a webináře, navržená speciálně pro geograficky rozptýlené společnosti.
S GoToWebinar můžete zvýraznit a opatřit poznámkami jakoukoli část své webinářové prezentace a také pozvat spolumoderátora, který vám bude pomáhat.
Platforma také disponuje robustními analytickými a reportovacími nástroji, které vám pomohou měřit úspěšnost vašich webinářů.
Nejlepší funkce GoTo Webinar
- Efektivní integrace s platformami sociálních médií
- Sledujte zapojení a účast na živé události
- Zapněte automatické nahrávání události, abyste si ji mohli později prohlédnout.
- Rozhodujte se na základě dat díky přesné analytice a efektivnímu sledování zdrojů.
Omezení GoTo Webinar
- Uživatelské rozhraní působí zastarale a je obtížné se v něm orientovat.
Ceny GoTo Webinar
- Lite: 59 $/měsíc za organizátora, fakturováno ročně
- Standard: 129 $/měsíc za organizátora, fakturováno ročně
- Pro: 249 $/měsíc za organizátora, fakturováno ročně
- Enterprise: 499 $/měsíc za organizátora, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze GoTo Webinar
- G2: 4,2/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
9. WebinarJam
WebinarJam je platforma pro virtuální akce navržená tak, aby zaujmula.
Například možnost zvýraznit a přivést lidi z publika na pódium vytváří vysokou úroveň zapojení.
Stačí zadat délku trvání akce, téma a cílovou skupinu a získáte program webináře vygenerovaný umělou inteligencí.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné registrační stránky a pokročilé analytické nástroje, vám WebinarJam pomůže pořádat působivé webináře, které osloví cílovou skupinu.
Nejlepší funkce WebinarJam
- Posílejte připomenutí prostřednictvím SMS a e-mailu, abyste zvýšili účast.
- Snadno přidávejte ankety a průzkumy do svých relací
- Vysílejte předem nahraná videa jako živé relace, i bez živého moderátora.
- Zajistěte hladký průběh díky kompatibilitě s prohlížeči a nízkým nárokům na výkon.
Omezení WebinarJam
- Uživatelské rozhraní není uživatelsky přívětivé; v současné době je nutné přepínat mezi videi, snímky a obrazovkami.
- Nelze stáhnout podrobné výsledky ankety pro každého účastníka
Ceny WebinarJam
- Starter: 49 $/měsíc pro 100 účastníků
- Základní: 99 $/měsíc pro 500 účastníků
- Profesionální: 229 $/měsíc pro 2 000 účastníků
- Enterprise: 499 $/měsíc pro 5 000 účastníků
Hodnocení a recenze WebinarJam
- G2: 3,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 270 recenzí)
10. WebinarKit
WebinarKit kombinuje váš funnel potenciálních zákazníků, hosting webinářů a péči o potenciální zákazníky s vaším prodejním a remarketingovým stackem.
Díky funkci webinářů na vyžádání 24/7 můžete komunikovat se svými potenciálními zákazníky, aniž byste museli pořádat živé relace.
WebinarKit vám také umožňuje snadno přizpůsobit barvy textu a pozadí, nadpisy, popisy, časovače, loga atd. a vytvořit tak vysoce konverzní vstupní stránky.
Nejlepší funkce WebinarKit
- Pořádejte webináře v prohlížeči v dokonalé HD kvalitě.
- Vytvářejte neomezený počet webinářů a webinářových trychtýřů a pozvěte neomezený počet účastníků.
- Maximalizujte účast na akci díky plánování „just-in-time“ a okamžitému sledování, aby se registrovaní účastníci mohli připojit ihned.
Omezení WebinarKit
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Nedostatek podrobných statistik webinářů
Ceny WebinarKit
- Měsíčně: 59 $/měsíc
- Roční: 16,41 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Cena za doživotní licenci: 497 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze WebinarKit
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostupné
Proměňte webináře ve svou super sílu
Webináře jsou skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu se svými potenciálními a stávajícími zákazníky. Trikem je samozřejmě prorazit mezi ostatními a zajistit, aby vaše webináře vynikly.
Víme, že již máte připravený obsahový plán, jak toho dosáhnout, takže správný software pro webináře může být silným rozlišovacím prvkem.
Vyberte si tedy pečlivě.
S ohledem na to doporučujeme ClickUp! Jeho efektivní řešení pro správu událostí vám pomůže udržet přehled o vašich nadcházejících virtuálních událostech, od plánování a hostování až po správu fází po události.
ClickUp je komplexní nástroj, který zjednoduší každou část vaší práce, ať už se jedná o pořádání virtuálních akcí, správu projektů nebo pomoc týmům při spolupráci.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!