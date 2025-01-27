10 nejlepších softwarů pro virtuální akce pro vzdálené týmy v roce 2025

Pořádání osobních akcí a seminářů je náročné – od logistických nočních můr spojených s koordinací míst konání a účastníků až po správu cestovních itinerářů členů představenstva. Není divu, že přechod na virtuální akce se stal nutností.
A ne, výběr základního nástroje pro webináře pro vaše virtuální akce nestačí. Nástroje pro webináře jsou samozřejmě skvělé pro jednoduché prezentace ve stylu přednášek a virtuální schůzky. Ale pokud chcete napodobit interakci fyzických akcí, potřebujete něco výkonnějšího. ?
Zde přichází na řadu software pro virtuální akce. Vychází z nástrojů pro webináře a nabízí pokročilé funkce, jako je registrace na akce, prodej vstupenek, breakout rooms, networking a gamifikace, které napodobují zábavu a bohatost osobních akcí.
S tolika softwarovými platformami pro virtuální akce na trhu je těžké zjistit, které z nich stojí za váš čas. Ale nebojte se, my jsme to za vás udělali. Shromáždili jsme 10 nejlepších platforem pro virtuální akce, které jsou ideální pro jakýkoli typ akce.
Co byste měli hledat ve softwaru pro virtuální akce?
Při výběru softwaru pro virtuální akce pro vaši příští akci je klíčová přehlednost. Zde jsou klíčové funkce, na které byste se měli zaměřit, pokud chcete najít ten správný software, který dokonale vyhovuje vašim potřebám:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software by měl být snadno nastavitelný (pro organizátory akcí) a snadno ovladatelný (pro účastníky akcí), aby zajistil plynulý průběh digitální akce ✨
- Typy akcí: Ať už chcete pořádat osobní, virtuální nebo hybridní akce, ujistěte se, že vámi vybraný software pro virtuální akce má funkce, které to zvládnou.
- Funkce: Zkontrolujte, zda software obsahuje nástroje pro přípravu akce, jako je registrace a prodej vstupenek, funkce pro správu akce, jako jsou breakout rooms, networking a ankety, a funkce pro období po akci, jako jsou analytické údaje a přehrávání.
- Analytika: Software pro virtuální akce by měl poskytovat přehled o zapojení účastníků a výkonu akce, aby bylo možné v budoucnu vylepšit uživatelský zážitek.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost přizpůsobit kontaktní body účastníků (jako jsou vstupní stránky, e-mailové sekvence a aplikace pro akce) tak, aby odrážely identitu vaší značky.
- Integrace: Zkontrolujte, zda se software pro virtuální akce integruje s vašimi oblíbenými platformami pro webináře, aplikacemi pro marketing akcí a CRM a softwarem pro řízení projektů, aby se zefektivnil tok dat.
10 nejlepších softwarů pro virtuální akce pro rok 2024
Zde je 10 nejlepších softwarových řešení pro virtuální akce, která uspokojí nejrůznější potřeby a zajistí hladký a úspěšný průběh vaší akce bez ohledu na její velikost a rozsah.
Každá z nich byla vybrána pro své jedinečné funkce a cenové modely. Podívejme se blíže na to, co nabízejí.
1. ClickUp
ClickUp je váš nepostradatelný nástroj pro plánování událostí. Zvládá složité úkoly, jako je správa rozpočtů a vyjasnění rolí členů týmu. Díky tomu se vy a váš tým můžete soustředit na to, aby vaše virtuální událost byla úspěšná.
Začněte s šablonou pro správu událostí od ClickUp. Je to jako hlavní kontrolní seznam všeho, co je třeba udělat. Přiřazujte úkoly svému týmu, stanovujte termíny a sledujte rozpočet, aniž byste se museli namáhat.
Vizualizujte úkoly pomocí přizpůsobených zobrazení. Zobrazení Kanban vám umožňuje rychle zobrazit a aktualizovat stav úkolů, zobrazení Gantt vám poskytuje přehled o délce trvání úkolů a jejich závislostech a zobrazení Kalendář vás informuje o všech nadcházejících událostech. ?️
S ClickUp je spolupráce s ostatními hračkou. Můžete sdílet svůj projekt se svým týmem, jinými odděleními nebo externími dodavateli a smluvními partnery. Navíc můžete chatovat, zanechávat komentáře k úkolům a @zmínit lidi, abyste upoutali jejich pozornost.
Kdo řekl, že plánování akcí nemůže být zábava? Použijte ClickUp jako software pro správu projektů pro akce a dokažte jim, že se mýlí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte ClickUp AI k brainstormingu nápadů a zrychlení tvorby obsahu.
- Sledujte pracovní vytížení týmu a přerozdělujte úkoly, abyste předešli vyhoření.
- Vypočítejte fakturovatelné hodiny pomocí sledování času ⏰
- Mějte přehled o úkolech díky připomenutím a oznámením
- Přístup k ClickUp na webu, v počítači (Windows, MacOS a Linux) a v mobilu (Android a iOS)
Omezení ClickUp
- ClickUp AI není součástí bezplatného tarifu.
- Začátečníci potřebují nějaký čas, aby si na platformu zvykli.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Whova
Whova je komplexní platforma pro správu osobních, virtuálních a hybridních akcí. Zajišťuje vše od registrace účastníků a prodeje vstupenek až po správu a marketing.
Pro osobní akce vám Whova umožňuje navrhnout digitální brožury a jmenovky pro účastníky. Navíc zjednodušuje registraci díky funkcím, jako je skenování QR kódů, vyhledávání účastníků a samoobslužné stanice, které lze ovládat pouze pomocí telefonu nebo notebooku. ?
Pokud jde o virtuální akce, nastavte si živé přenosy a předem nahraná videa připojením k více než 15 streamovacím a video platformám, jako jsou Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo a YouTube Live. A během akce využijte chat, otázky a odpovědi a ankety, abyste udrželi pozornost všech účastníků.
Nejlepší funkce Whova
- Zvyšte účast pomocí e-mailových kampaní
- Umožněte dobrovolníkům akce pomáhat s registrací účastníků
- Spojte se s ostatními skenováním vizitek, výměnou elektronických vizitek a zasíláním zpráv.
- Získejte aktualizace událostí v reálném čase prostřednictvím mobilních push notifikací, zpráv v aplikaci a e-mailů.
Omezení Whova
- Při živých přenosech dochází občas k zpožděním.
- Účastníci si nemohou přizpůsobit své oznámení.
- Na zprávy nelze odpovídat v režimu vlákna.
Whova ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whova
- G2: 4,8/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 900 recenzí)
3. vFairs
vFairs je další řešení pro pořádání osobních, virtuálních a hybridních akcí. Obsahuje řadu nástrojů pro registraci účastníků, tisk jmenovek na místě, e-mailový marketing, monetizaci, networking a analytiku. ?
Na vFairs je skvělé, že můžete integrovat webináře (živě i předem nahrané) z nástrojů jako Zoom, Microsoft Teams a Webex do přizpůsobitelných 3D prostorů, díky čemuž budou vaše virtuální akce působit jako živé.
Přizpůsobte si tyto 3D prostory – včetně lobby, auditorií a výstavních sálů – tak, aby odrážely identitu vaší značky. A přidejte hravý nádech pomocí animovaných avatarů, které si účastníci mohou přizpůsobit podle věku, barvy pleti a oblečení.
Nejlepší funkce vFairs
- Pomocí nativního marketingového nástroje AI můžete obsah webinářů znovu použít v článcích na blogu, příspěvcích na sociálních sítích a e-mailových zpravodajích.
- Zaujměte účastníky kvízovými hrami, honbou za pokladem, točením kolečkem, fotokoutkem a žebříčkem nejlepších hráčů ?
- Sdílejte vizitky s ostatními účastníky a spojte se s nimi prostřednictvím textových zpráv, hovorů nebo videochatu.
- Přístup k vyhrazenému správci účtu, který zajistí úspěch vašich akcí.
Omezení vFairs
- Backend platformy může na nové uživatele působit přehnaně složitě.
- Některá přizpůsobení vyžadují pomoc týmu podpory vFairs.
vFairs ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze vFairs
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
4. BigMarker
BigMarker je platforma pro marketing a pořádání interaktivních webinářů. Využijte ji k rozšíření svého publika a zvýšení poptávky po vašich produktech.
Ať už chcete pořádat živé, on-demand, evergreen, 24/7 nebo opakující se webináře, BigMarker vám to umožní. Navíc můžete streamovat relace přímo na sociální sítě jako Facebook, YouTube a LinkedIn. ?
Platformu lze rozšířit tak, aby hostila osobní, virtuální i hybridní akce díky funkcím, jako je nástroj pro tvorbu úvodních stránek, prodej vstupenek, e-mailový marketing, networking, gamifikace a analýza akcí.
Nejlepší funkce BigMarker
- Přijímejte platby pomocí nativního platebního řešení Stripe nebo Authorize. Net.
- Umožněte vystavovatelům skenovat QR kódy účastníků pro generování potenciálních zákazníků.
- Nastavte automatizaci pro přehrávání videa, odesílání chatových zpráv nebo zobrazování nabídek v určitých časech ?
- Propojte BigMarker s oblíbenými platformami pro e-mailový marketing, CRM a akce, jako jsou HubSpot, Salesforce, Mailchimp a Eventbrite.
Omezení BigMarker
- V sadě nástrojů pro anotace webinářů není žádný ukazatel.
- White labeling je omezen na plán Enterprise.
- Chvíli trvá, než se zorientujete v jeho rozsáhlých funkcích.
BigMarker ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BigMarker
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
5. SpotMe
SpotMe je online platforma pro pořádání interaktivních akcí prostřednictvím značkových webových a mobilních aplikací. Ať už pořádáte osobní, virtuální nebo hybridní akci, SpotMe má všechny nástroje, které potřebujete, od registrace a e-mailového marketingu po networking a gamifikaci. ?️
Streamování vaší akce pomocí SpotMe je hračka. Můžete použít buď jejich vlastní SpotMe Studio, nebo integrovat oblíbené aplikace jako Zoom, Webex nebo OBS.
SpotMe klade velký důraz na přístupnost. Do svých streamů můžete přidávat skryté titulky a překlady titulků. A díky integraci Interprefy si účastníci mohou vychutnat živé překlady ve svém vlastním jazyce.
Nejlepší funkce SpotMe
- Informujte účastníky o důležitých aktualizacích pomocí okamžitých nebo naplánovaných zpráv.
- Zapojte se během živých relací pomocí interaktivních funkcí, jako jsou otázky a odpovědi, kvízy, potlesk a chat.
- Vizualizujte interakce účastníků v rámci akcí pomocí behaviorálních map.
- Integrace s CRM a marketingovými nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce, Marketo a Veeva.
Omezení SpotMe
- Akce nelze zpeněžit
- Noví uživatelé mohou čelit strmé křivce učení.
- Živý překlad je doplňková služba, která není podporována v mobilních webových prohlížečích a aplikacích.
SpotMe ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SpotMe
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (14 recenzí)
6. GoTo Webinar
GoTo Webinar je software pro pořádání webinářů a online akcí. Můžete nastavit vstupní stránku a e-mailové sekvence, abyste zvýšili účast a zaznamenali údaje o účastnících.
Platforma podporuje až 3 000 účastníků, kteří se mohou připojit k živým nebo předem nahraným webinářům z jakéhokoli webového nebo mobilního prohlížeče. Organizátoři akcí a panelisté si však musí stáhnout software. I když to může být nepříjemné, přispívá to k spolehlivému a stabilnímu připojení. ?
GoTo Webinar nejlepší funkce
- Použijte nástroj pro plánování k zasílání připomínek a následných e-mailů před a po akci.
- Publikujte webináře na GoTo stage a oslovte globální publikum
- Zarezervujte si producenta akcí, který vám pomůže s přípravou a podporou živých akcí.
- Vytvářejte zprávy o registracích, účastnících, relacích a zapojení, abyste mohli měřit úspěšnost webinářů.
Omezení GoTo Webinar
- Rozhraní živého webináře působí zastarale a neohrabaně.
- Nelze sdílet vyskakovací okna za účelem propagace produktů.
- Nástroj pro tvorbu úvodních stránek má omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny GoTo Webinar
- Lite: 59 $/měsíc na organizátora
- Standard: 129 $/měsíc za organizátora
- Pro: 249 $/měsíc za organizátora
- Enterprise: 499 $/měsíc za organizátora
Hodnocení a recenze GoTo Webinar
- G2: 4,2/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Shindig
Software pro správu akcí Shindig je přesně to, co potřebujete pro organizaci všeho od malých virtuálních konferencí až po velkolepé vícedenní summity a veletrhy. Obsahuje moduly pro registraci, zapojení a networking, díky nimž budou vaše akce zábavné a poutavé. ?
Účastníci se mohou vašich akcí zúčastnit zdarma nebo získat přístup zakoupením vstupenky, registrací přes Facebook nebo LinkedIn, nebo jako součást omezeného seznamu hostů. Platby můžete přijímat přes PayPal nebo Stripe.
Nativní produkční nástroj vám umožňuje experimentovat s různými rozloženími řečníků. A pokud chcete zapojit své publikum, otevřete pódium a pozvěte je na jeviště podle zásady „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Nejlepší funkce Shindig
- Streamujte události na Facebook, X/Twitter a YouTube
- Pořádejte neomezený počet 40minutových akcí pro až 100 účastníků v rámci bezplatného tarifu.
- Chatujte s ostatními účastníky individuálně nebo v malých skupinách prostřednictvím textu nebo videa.
- Sledujte metriky zapojení, jako je účast, otázky a odpovědi v anketách.
Omezení Shindig
- Integrace LMS a Zapier je k dispozici pouze v nejvyšších tarifech.
- Uživatelské rozhraní působí zastarale a neintuitivně.
Shindig ceny
- Zdarma
- Starter: 99 $/měsíc (1 administrátorské místo)
- Úvodní: 750 $/měsíc (10 administrátorských účtů)
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen (neomezený počet administrátorských účtů)
Hodnocení a recenze Shindig
- G2: 4,4/5 (23 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (9 recenzí)
8. HeySummit
HeySummit je software pro virtuální akce, který vám umožňuje pořádat živé a předem nahrané akce prostřednictvím propojení s webinářovým nástrojem podle vašeho výběru. Pokud uvažujete o zpeněžení svých akcí, HeySummit vám umožňuje propojit se s PayPal nebo Stripe a přijímat platby.
Abyste opravdu rozjeli prodej vstupenek, můžete přidat nějaké zajímavé nabídky, jako jsou kupóny, dárky, speciální nabídky a slevy. A pokud si účastníci nemohou dovolit zaplatit plnou cenu vstupenky, můžete jim umožnit rozložit ji na splátky.
Další skvělou funkcí je správa řečníků. Přidejte řečníky do své akce a dejte jim přístup k jejich vlastnímu panelu řečníka. Zde si mohou vytvořit svůj profil a vyplnit podrobnosti o relaci, což vám i vašim řečníkům usnadní správu jejich části akce.
Nejlepší funkce HeySummit
- Neomezený přístup k událostem, spolupracovníkům a účastníkům ve všech placených tarifech.
- Zvyšte prodej vstupenek nastavením partnerských programů pro řečníky a účastníky ?
- Vysílejte události na Facebook, YouTube a LinkedIn
- Přetvořte své akce na krátké klipy, články a podcasty
Omezení HeySummit
- Platforma může být pro nové uživatele trochu složitá.
- Funkce jako hromadné rozesílání e-mailů, pokročilý prodej vstupenek a stánky sponzorů jsou k dispozici pouze v nejdražších tarifech.
HeySummit ceny
- Starter: 49 $/měsíc
- Růst: 99 $/měsíc
- Úspěch: 349 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HeySummit
- G2: 4,8/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (32 recenzí)
9. Influitive
Influitive nabízí platformu pro virtuální akce na míru, která vám zajistí bezproblémový zážitek. Můžete pořádat živé akce s neomezeným počtem účastníků prostřednictvím plně přizpůsobených webových a mobilních aplikací.
A víte co? Nemusíte vědět, jak software používat, protože tým Influitive bude s vaším týmem pro pořádání akcí spolupracovat na každém kroku. Postará se o návrh, vytvoření a správu vaší platformy pro virtuální akce. ?️
Vaše aplikace lze přizpůsobit tak, aby se integrovaly s vašimi oblíbenými streamovacími platformami, ukládaly přehrávání relací a dokonce obsahovaly zábavné gamifikační funkce, které udrží pozornost vašeho publika.
Nejlepší funkce Influitive
- Vytvořte diskuzní fóra pro interakci účastníků prostřednictvím textu, fotografií, videí a souborů.
- Shromažďujte údaje o účastnících pomocí průzkumů a ankety
- Synchronizujte informace o účastnících s Salesforce a Marketo pro personalizované e-mailové kampaně po akci.
- Platforma nabízí podporu pro 9 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny.
Omezení Influitive
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif, zkušební verze ani demo.
- Platforma má několik nativních integrací.
Influitive ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Influitive
- G2: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
10. Hopin
Hopin vám umožňuje spravovat různé virtuální akce, jako jsou onboardování, konference, veletrhy práce a uvedení produktů na trh. Hopin sice není integrován s externími nástroji pro webináře, ale má vlastní studio pro živé vysílání, kde můžete pořádat své akce.
Platforma má minimalistické a moderní rozhraní, díky čemuž je pro účastníky velmi snadné se v ní orientovat. Kromě prohlížení programu konference a účasti na hlavní akci se mohou účastníci rozhodnout zapojit se do diskusních skupin, navázat kontakty s ostatními účastníky nebo si prohlédnout vystavovatele v expoziční části.
Hopin nejlepší funkce
- Nastavte registrační stránky a e-mailové sekvence, abyste zvýšili účast.
- Využijte funkce pro zapojení účastníků, jako je sdílení obrazovky, ankety, otázky a odpovědi a chat, abyste zlepšili zážitek účastníků.
- Propojte Hopin s více než 40 marketingovými, překladatelskými a herními aplikacemi, jako jsou Marketo, Interprefy, Kahoot! a Mentimeter.
- Vytvářejte zprávy o účasti, zapojení publika a konverzích a exportujte je jako soubory CSV.
Omezení Hopin
- Události nelze živě vysílat na Facebooku a YouTube.
- K přijímání plateb můžete používat pouze Stripe.
- Nativní studio nemá funkci titulků.
Hopin ceny
- Cena začíná na 750 USD/rok za licenci.
Hodnocení a recenze Hopin
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 320 recenzí)
Pořádejte pokaždé nezapomenutelné virtuální akce
Zajištění backendu úspěšných virtuálních akcí může být stresující, ale nemusí tomu tak být. Použijte proces designového myšlení k nastínění vize vaší akce. Poté vyberte nejlepší platformu pro virtuální akce, která vaši vizi přivede k životu. ?
Kromě softwaru pro virtuální akce podle vašeho výběru zvažte také ClickUp pro zefektivnění fáze plánování akce. Použijte jej k organizaci úkolů, které je třeba splnit, a ke spolupráci s vaším týmem, abyste zajistili, že vše bude dokončeno včas.
Zaregistrujte se a získejte účet ClickUp – navždy zdarma – a začněte plánovat svou akci!