25 agilních her pro zvýšení výkonu a spolupráce týmu

Agilní vývoj softwaru zahrnuje iterace, adaptaci a upřednostňuje lidi před procesy. Efektivní provedení je sice zásadní, ale klíčovou roli hrají také kultura a zapojení. Agilní týmy, které efektivně spolupracují, mají tendenci překonávat konkurenci.
Budování vztahů, důvěry a soudržnosti však vyžaduje úsilí. Právě v tom vám mohou pomoci agilní hry.
Tyto hry vytvářejí příležitosti k učení, zpětné vazbě a zábavě v rychlých dávkách. Mohou sloužit jako ledoborce při standupech nebo jako komplexní simulace k řešení naléhavých problémů. Společné hraní odemyká kreativitu, zlepšuje psychologickou bezpečnost a dodává týmům energii.
Přinášíme vám tedy 25 agilních her, které nabízejí praktické a zábavné způsoby, jak posílit dynamiku týmu a podpořit agilní dovednosti.
Připravte se na oživení týmových schůzek a plánovacích jednání!
Co jsou agilní hry?
Agilní hry jsou krátké, hravé týmové aktivity používané v agilním vývoji softwaru k oživení spolupráce, získání nových poznatků a podpoře zlepšování.
Agilní hry podporují experimentování, zpětnou vazbu a přizpůsobování se v psychologicky bezpečném prostředí. Pomáhají agilním týmům a projektovým manažerům zlepšit výkonnost týmu a podpořit jeho budování.
Na rozdíl od běžných teambuildingových aktivit se agilní hry zaměřují na nuance a výzvy práce v agilním prostředí. Pomáhají vašemu týmu porozumět a aplikovat klíčové agilní koncepty, jako je iterativní vývoj, průběžná zpětná vazba a adaptivní plánování vydání.
Výhody agilních her a workshopů pro budování týmu
Hraní agilních her podporuje diskusi, aktivní naslouchání a společnou práci na dosažení společných cílů. Hry tak mohou pomoci budovat silnější agilní týmy pro vývoj softwaru prostřednictvím následujících činností:
- Lepší komunikace: Agilní hry odstraňují bariéry a podporují otevřený dialog a jasnější komunikaci mezi členy týmu. Umožňují vašemu týmu vyjadřovat nápady a zpětnou vazbu v psychologicky bezpečném prostředí, což vede k lepšímu porozumění a spolupráci.
- Vyšší morálka a zapojení: Agilní hry povzbuzují týmového ducha tím, že zavádějí prvek zábavy a soutěže, což vede k tomu, že tým je ochotný přispívat a účastnit se.
- Zlepšené schopnosti řešení problémů: Tyto hry představují scénáře, které vyžadují rychlé myšlení a přizpůsobivost. Týmy se tak naučí kreativně myslet a společně vyvíjet praktická řešení, čímž se zlepší jejich schopnosti řešení problémů.
- Posílení týmové soudržnosti: Agilní hry vytvářejí sdílené zážitky, které pomáhají utužovat vazby mezi členy týmu. Tyto sdílené zážitky jsou klíčové pro budování důvěry a porozumění v rámci týmu.
- Posílení agilních principů: Prostřednictvím her si členové týmu osvojí klíčové agilní koncepty, jako je iterativní vývoj, flexibilita a neustálé zlepšování. Toto posílení pomáhá začlenit agilní postupy do každodenní rutiny týmu.
- Vylepšená zkušenost s učením: Agilní hry poskytují praktickou a zábavnou zkušenost s učením. Tento přístup pomáhá členům týmu lépe si zapamatovat agilní koncepty než tradiční metody výuky.
Nemůžete se dočkat, až začnete agilní hry zavádět? Počkejte ještě chvilku a podívejte se na tento seznam nejvhodnějších situací pro začlenění agilních her.
Optimální situace pro zavedení agilních her
Agilní hry pro budování týmu se hodí pro různé situace v rámci agilního cyklu vývoje softwaru, například:
- Během plánování sprintu: Agilní hry jsou skvělým způsobem, jak zahájit plánovací schůzku sprintu. Pomáhají rozproudit tým, podporují kreativitu a povzbuzují spolupráci, která je nezbytná pro efektivní plánování sprintu.
- V retrospektivách: Retrospektivy po sprintu velmi těží z agilních her. Nabízejí uvolněné prostředí, ve kterém mohou týmy diskutovat o tom, co fungovalo, co nefungovalo a jak mohou zlepšit procesy.
- V rámci teambuildingových sezení: Teambuildingová sezení jsou ideální příležitostí k provádění agilních her. Cílem těchto sezení je posílit týmové pouto. Hry poskytují zábavný způsob, jak toho dosáhnout.
- Při schůzkách zaměřených na řešení problémů: Když váš tým čelí výzvě, agilní hry mohou pomoci s kreativním řešením problémů a podpořit nekonvenční myšlení.
- Při zapracování nových členů týmu: Agilní hry mohou novým členům týmu pomoci cítit se jako součást týmu a porozumět dynamice týmu bez stresu.
- Pro prolomení monotónnosti a rutiny: Agilní týmy se někdy dostávají do zajetých kolejí každodenních úkolů. Tyto hry mohou být osvěžující změnou tempa, která dodá týmu novou energii.
- Před důležitými milníky projektu: Provádění agilních her před důležitými milníky může pomoci sjednotit zaměření týmu, osvěžit jeho mysl a zajistit, že všichni budou na stejné vlně, co se týče cílů projektu.
Výběrem správného okamžiku pro tyto hry mohou agilní týmy maximalizovat jejich přínosy, což vede ke zlepšení výkonu, lepší komunikaci a soudržnosti týmu.
A pokud používáte ClickUp jako platformu pro řízení projektů, můžete snadno integrovat agilní procesy do svých pracovních postupů. Tato integrace pomůže vašemu týmu aplikovat poznatky a dovednosti získané z her na jejich každodenní úkoly a projekty.
25 agilních her pro zlepšení týmové práce a spolupráce
Zde je seznam 25 agilních her navržených pro zlepšení týmové práce, morálky a zapojení v rámci agilních týmů.
1. Kanban Pizza Game
Kanban Pizza Game je zábavná praktická aktivita, jejímž cílem je naučit týmy systém Kanban. Simulací procesu výroby pizzy se každý člen týmu naučí klíčové principy Kanbanu, jako je vizualizace úkolů, řízení pracovního toku a omezení rozpracovaných úkolů.
Začněte tím, že rozdělíte účastníky do týmů po 4–5 členech, které budou představovat pizzerie. Poté každému týmu dejte tabulku se sloupci nazvanými Backlog, Make, Bake, Deliver (Zadání, Příprava, Pečení, Dodání). Týmy také dostanou lepící papírky představující objednávky pizzy.
V prvním kole týmy přijímají objednávky z backlogu a procházejí procesním sloupcem. Je povoleno pouze omezení WIP (work-in-progress) v podobě jedné pizzy na sloupec a zákazníci se rozzlobí, pokud objednávka trvá déle než tři minuty.
Ve druhém kole přidáte sloupec „Expedite“ za sloupec „Bake“ a týmy upřednostní urgentní objednávky v „Expedite“. Jak postupujete do třetího kola, zvýšíte limit WIP na dva na sloupec a přidáte více objednávek, abyste simulovali zátěž.
Cílem je optimalizovat proces výroby pizzy pomocí strategií Kanban.
Týmy mohou tyto poznatky přenést do reálných sprintů nastavením digitálních Kanban tabulek v zobrazení ClickUp Board View.
2. Agilní hodiny
Hra Agile Clock je navržena tak, aby prohloubila porozumění 12 principům Agilního manifestu. Vyzývá týmy, aby stručně vyjádřily tyto principy, zdokonalily své pochopení agilních konceptů a zlepšily týmovou komunikaci.
Týmy musí v omezeném časovém rámci představit všech 12 principů Agilního manifestu. Mohou tak učinit tím, že každý princip shrnují do několika slov nebo jednoduchého obrázku na lepící poznámce a vytvoří „hodiny“, na kterých je každý princip umístěn v jiné „hodině“. Cvičení klade důraz na efektivní komunikaci, rychlé myšlení a hluboké pochopení agilních hodnot.
Integrace těchto lekcí s ClickUp Goals umožňuje sledování a úpravy v reálném čase, čímž se dovednosti získané ve hře promění v praktické schopnosti v oblasti řízení projektů.
3. Matice dopadu a úsilí
Hra Impact & Effort Matrix je strategická aktivita používaná v agilních prostředích, která pomáhá týmům stanovit priority úkolů.
Účastníci vypisují potenciální úkoly nebo funkce a poté je zaznamenávají do matice na základě jejich odhadovaného dopadu a úsilí potřebného k jejich dokončení. Cvičení povzbuzuje týmy, aby kriticky přemýšlely o tom, kam zaměřit své zdroje, aby dosáhly maximální hodnoty.
Šablona Priority Matrix od ClickUp může týmům dále pomoci vizualizovat a organizovat tyto priority, což vede ke zlepšení plánování a realizace projektů i soudržnosti týmu.
4. Hra na odhadování
Hra odhadování je agilní cvičení zaměřené na zlepšení schopnosti týmu odhadovat čas a zdroje potřebné pro úkoly. Tato hra je klíčová v agilních projektech, zejména pro plánování sprintů a úpravy backlogu, kde jsou přesné odhady klíčem k úspěšnému dodání projektu.
Cílem je dosáhnout konsensu ohledně odhadu každého úkolu prostřednictvím diskuse a spolupráce mezi jednotlivými členy vzdálených týmů, což přispívá k lepšímu pochopení složitosti úkolů a alokace zdrojů.
Pomocí aplikace Time Estimates ClickApp mohou týmy nastavit odhady, jak dlouho budou jednotlivé úkoly trvat. Na základě těchto odhadů mohou lépe naplánovat čas potřebný pro celý projekt. U velkých úkolů s více přidělenými osobami můžete také nastavit různé odhady času pro každou osobu.
5. Designové sprinty
Design Sprints jsou strukturované brainstormingové sezení zaměřené na rychlé řešení problémů a prototypování v rámci agilních Scrum týmů.
Tento proces obvykle zahrnuje pět fází. Týmy nejprve pochopí problém, poté vymyslí řadu řešení (divergence), zúží výběr na ta nejvhodnější (konvergence), vytvoří prototypy a nakonec je otestují s reálnými uživateli.
Iterativní povaha této hry podporuje neustálé zdokonalování a agilní myšlení. Pomocí šablony ClickUp Sprints mohou týmy plánovat, provádět a kontrolovat každou fázi designového sprintu a integrovat tyto agilní metodiky do svých projektových pracovních postupů.
6. Čtyřkrokový náčrt
Four-Step Sketch je agilní hra zaměřená na rychlé vytváření nápadů a společné řešení problémů. Podporuje Scrum tým v rychlém vizualizování řešení daných problémů nebo výzev a podporuje inovativní myšlení a kreativní designové dovednosti v agilním výrobním procesu.
Proces zahrnuje čtyři kroky: individuální načrtnutí nápadu, sdílení a diskuse o náčrtcích v rámci týmu, kombinování a zdokonalování nápadů a nakonec vytvoření jednotného řešení.
K tomu se skvěle hodí nástroj ClickUp Whiteboards. Umožňuje členům týmu brainstormovat, skicovat a sdílet nápady v dynamickém prostředí. Navíc můžete své nápady proměnit v úkoly ClickUp přímo z Whiteboards. Přidávání kontextu k vaší práci je také snazší, protože Whiteboards lze propojit se soubory, dokumenty a dalšími prvky v rámci ClickUp.
7. Stop Start Continue
Stop Start Continue je agilní retrospektivní hra navržená k podpoře neustálého zlepšování v týmech. Podporuje otevřenou zpětnou vazbu a konstruktivní dialog a zaměřuje se na identifikaci postupů, které by měly být zastaveny, zahájeny nebo pokračovány pro lepší výsledky projektu.
Proces zahrnuje tři kroky. Nejprve každý člen týmu individuálně zváží a sepsá postupy nebo procesy, které by podle něj měl tým přestat dělat, začít dělat a pokračovat v nich. Poté se tyto nápady sdílejí a kolektivně diskutují. Nakonec se tým dohodne na konkrétních krocích, které budou v každé kategorii (přestat, začít, pokračovat) podniknuty v budoucích projektech nebo sprintech.
Profesionální tip: Použijte šablonu ClickUp SSC k organizaci, sledování a implementaci těchto poznatků, které povedou k hmatatelnému zlepšení vašich agilních postupů.
8. Agilní Jeopardy
Agile Jeopardy je hra ve stylu kvízu, která má posílit a otestovat porozumění agilních principů a postupů v týmu Scrum. Je to poutavý způsob, jak zajistit, že členové týmu jsou seznámeni s agilními metodikami a dokážou si efektivně vybavit klíčové pojmy.
Týmy soutěží v odpovídání na otázky týkající se vybraných agilních témat, získávají body za správné odpovědi a případně ztrácejí body za nesprávné odpovědi. Tento formát podporuje učení v zábavném a soutěživém prostředí.
Posilte a otestujte porozumění týmu agilním principům prostřednictvím této poutavé kvízové hry. Vytvářejte a spravujte obsah kvízu společně s ClickUp Docs a proměňte jej v dynamický a interaktivní zážitek z učení, který přesahuje pouhou hru. Použijte Docs k vedení kvízové wiki s vnořenými stránkami a možnostmi stylizace, které mohou být znovu použity různými týmy.
9. Produktová krabička
Hra Product Box pomáhá týmům lépe porozumět hodnotové nabídce jejich produktu a komunikovat ji. Podporuje inovace a zaměření na zákazníka tím, že členové týmu navrhují „krabici“ pro svůj produkt.
Týmy diskutují a rozhodují, co do své krabice vloží, čímž simulují agilní výrobní proces definování a stanovení priorit funkcí produktu na základě zpětné vazby od zákazníků a prodejnosti.
Použijte ClickUp pro vývoj produktů a rozšířte hodnotu tohoto cvičení i mimo hru. Prezentujte návrhy produktů v krásných dokumentech, brainstormujte nápady pomocí ClickUp Mind Maps a Whiteboards a naplánujte si produktovou roadmapu pomocí šablony ClickUp Product Roadmap Template!
10. Rychlý člun
Speed Boat je agilní retrospektivní hra, která pomáhá týmům identifikovat faktory, které urychlují nebo brzdí jejich pokrok.
Začněte tím, že nakreslíte motorový člun na tabuli nebo velký list papíru. Dejte každému členovi týmu lepící papírky a fixy.
Účastníci napíší problémy, které tým zpomalují, na jednotlivé lepící papírky – jeden problém na jeden papírek. Lepící papírky umístí na obrázek motorového člunu jako „kotvy“, které jej zatěžují.
Poté tým diskutuje o každém problému a o tom, jak jej vyřešit. Jakmile jsou nalezena řešení a loď chytí více „větru“, můžete z lodi odstranit poznámky nebo „kotvy“.
Zaznamenávání a sledování těchto diskusí pomocí šablony SWOT analýzy ClickUp zajistí, že váš tým využije poznatky získané ze hry v reálných projektech. To vede ke zlepšení výkonu Scrum týmu.
11. Pavučina
Spiderweb je cvičení pro budování týmu, které zahrnuje vytvoření fyzické sítě symbolizující propojenost a závislost týmu. Je obzvláště účinné při ilustraci toho, jak jsou příspěvky každého člena týmu zásadní pro celkový úspěch projektu.
Vztahy a závislosti lze převést do myšlenkových map ClickUp, které jasně znázorňují, jak práce každého člena týmu přispívá k celkovému projektu.
Podporuje neustálé uznávání role každého člena týmu a vytváří prostředí pro spolupráci, které je v souladu s agilními principy týmové práce a kolektivní odpovědnosti.
12. Agilní hra s kuličkovým perem
Hra Agile Ball Point Game učí týmy o agilních výrobních procesech a důležitosti sebeorganizace. Demonstruje principy toku, efektivity procesů a neustálého zlepšování.
Týmy si přihrávají míčky, aby simulovaly pracovní proces, a učí se tak o úzkých místech a optimalizaci operací. Cílem je pokaždé dostat co nejvíce míčků systémem ve třech sprintech.
Je třeba mít na paměti několik pravidel:
- Míč musí začít a skončit u stejné osoby.
- Míč musí projít všemi členy týmu.
- Míč musí být ve vzduchu
- Nelze předat osobě vedle nich.
- Pokud míč spadne na zem, nepočítá se.
Hra zdůrazňuje význam týmové práce, komunikace a iterativního zlepšování procesů.
13. Bodové hlasování
Dot Voting je jednoduchá, ale účinná retrospektivní technika používaná v agilní metodologii. Je obzvláště užitečná pro stanovení priorit nápadů, problémů nebo řešení.
Tým začne brainstormingem a sepsáním nápadů, problémů nebo zlepšení na tabuli nebo do sdíleného dokumentu. Každý člen týmu pak dostane omezený počet „bodů“ (hlasů), které může rozdělit mezi uvedené položky.
Mohou umístit všechny své tečky na jednu položku nebo je rozložit na několik položek. Položky s nejvíce tečkami jsou upřednostněny pro diskusi a akci. Tento proces pomáhá týmu identifikovat a dohodnout se na klíčových oblastech zaměření kolektivně.
Týmy pak mohou vytvořit úkoly pro každou položku s vysokou prioritou a pomocí funkcí ClickUp přiřadit, sledovat a aktualizovat jejich pokrok. Tím se zajistí, že poznatky z retrospektivy budou realizovány v souladu s agilními principy neustálého zlepšování a týmového rozhodování.
14. Marshmallow Challenge
Cílem této agilní hry je postavit nejvyšší volně stojící konstrukci pomocí předmětů, jako jsou špagety, lepicí páska, provázek a marshmallow. Háček? Máte na to omezený čas a marshmallow musí být na vrcholu.
Tato aktivita povzbuzuje týmy k rychlému vytváření prototypů, testování jejich struktur a opakování na základě toho, co funguje a co ne.
Hra zachycuje agilní přístup k učení prostřednictvím akce. A krátký časový rámec podporuje kreativitu pod tlakem.
Hru můžete brát jako projekt a zaznamenávat strategie a výsledky týmů pomocí šablony ClickUp Retrospectives Template, která týmům pomáhá aplikovat získané poznatky v každodenním projektovém řízení.
15. Lean Coffee
Lean Coffee je otevřený formát schůzky, při kterém tým demokraticky vybírá a prozkoumává témata k diskusi.
Účastníci se sejdou a navrhují témata k diskusi, která zapisují na lepící papírky nebo kartičky. Tato témata jsou poté seřazena podle priority prostřednictvím skupinového hlasování. Tento formát podporuje aktivní účast a zajišťuje, že budou řešena nejrelevantnější a nejnaléhavější témata.
Používání seznamů ClickUp k organizaci a stanovení priorit diskusních témat zajišťuje, že tyto konverzace jsou produktivní a v souladu s cíli týmu.
16. Iterační hra
Iteration Game je agilní cvičení zaměřené na princip iterativního vývoje. Učí týmy hodnotě malých, průběžných vylepšení produktu nebo procesu, což odráží základní koncept agilních metodik.
Týmy pracují na projektu nebo úkolu v několika krátkých iteracích, přičemž každá iterace má za cíl vylepšit tu předchozí. Hra často zahrnuje jednoduchý, opakovatelný úkol, který týmům umožňuje vidět dopad iterativních změn a význam zpětné vazby při formování konečného výsledku.
17. Simulace Scrumu s LEGO
Scrum Simulation with LEGO je poutavá a praktická hra, která pomocí LEGO kostek učí základy metodiky Scrum. Toto cvičení je obzvláště účinné pro názorné a interaktivní vysvětlení rámce, rolí a ceremonií Scrumu.
Týmy používají LEGO kostky k simulaci procesu Scrum, od plánování sprintu až po revizi. Členové týmu přebírají role jako Scrum Master a vývojový tým a v zábavném prostředí se učí o spolupráci, iteraci a postupném vývoji.
Naplánujte a sledujte každý sprint pomocí šablony ClickUp Agile Scrum Management Template, která nabízí digitální protějšek fyzické simulace LEGO a kombinuje praktické učení s praktickým použitím.
18. Hra na jména
Hra „Jméno“ je jednoduchá, ale účinná aktivita určená ke zlepšení týmové soudržnosti a paměťových schopností. Je obzvláště prospěšná pro nové týmy nebo týmy s novými členy, protože pomáhá prolomit ledy a podpořit pocit sounáležitosti a kamarádství.
V této hře se jeden zapisovatel snaží zaznamenat proud informací, jako jsou jména, cíle a výzvy, které přicházejí současně z více zdrojů. Zdroji jsou členové týmu a každý člen se střídá v roli zapisovatele.
S přibývajícími jmény a fakty se obtížnost zvyšuje, což vyžaduje od účastníků větší pozornost a zapamatování si více informací. Tato hra je skvělá pro rozvíjení schopnosti naslouchat a pomáhá členům týmu lépe se poznat.
Využijte ClickUp Tasks kreativně k ukládání a vyhledávání těchto jmen a faktů. Je to vynikající nástroj pro upevnění informací a posílení týmového ducha.
19. Crazy Eights
Crazy Eights je agilní hra pro brainstorming a tvorbu nápadů, která podporuje rychlé generování nápadů. Často se používá v designovém myšlení a agilních workshopech k podnícení kreativity a prozkoumání široké škály řešení.
Každý účastník dostane list papíru rozdělený do osmi částí. Mají osm minut na to, aby nakreslili nebo napsali osm různých nápadů, přičemž na každý mají jednu minutu. Důraz je kladen na kvantitu spíše než na kvalitu, což podporuje nekonvenční myšlení.
Funkce sledování času ClickUp lze použít v podobných brainstormingových sezeních, aby bylo zajištěno generování nápadů v časově ohraničeném rámci. Nápady z Crazy Eights lze zaznamenat v ClickUp, a to buď jako úkoly, v Docs nebo na Whiteboards, pro další vývoj a implementaci.
Tato metoda pomáhá převést rychlé kreativní brainstormingy do realizovatelných projektových úkolů v souladu s agilními metodikami zaměřenými na iterativní a kolaborativní vývoj.
20. Mapování uživatelských příběhů
Mapování uživatelských příběhů pomáhá týmům vcítit se do uživatelů a porozumět jejich potřebám. Jedná se o kolaborativní proces, který týmům pomáhá vytvořit rámec pro vývoj produktů zaměřený na uživatele a zajistit, aby finální produkt přesně odpovídal požadavkům zákazníků.
Tento proces zahrnuje uspořádání uživatelských příběhů podle časové osy nebo pracovního postupu, identifikaci závislostí a stanovení priorit úkolů na základě hodnoty pro uživatele. Toto mapování pomáhá týmům pochopit celkový obraz a činit informovaná rozhodnutí o tom, co vytvořit jako první.
Šablona uživatelských příběhů ClickUp je nástroj pro spolupráci, který slouží k vytváření, sdílení a dalšímu rozvoji těchto uživatelských příběhů a zajišťuje, že potřeby uživatelů jsou ústředním bodem plánování a realizace projektů.
21. Hra s mincemi
Tato hra ukazuje koncept velikosti dávky a její dopad na pracovní tok ve výrobních systémech. Je obzvláště účinná při výuce týmů o dopadu limitů rozpracované výroby a optimalizaci procesních toků.
Hra se hraje v kolech, z nichž každé má jiná pravidla pro předávání mincí. Týmy pracují s mincemi (nebo podobnými malými předměty) v různých velikostech dávek a učí se tak o efektivitě a toku procesů.
Cílem je dokončit úkol co nejrychleji a zdůraznit, jak různé přístupy ovlivňují celkovou efektivitu a výkonnost.
Použijte ClickUp pro agilní týmy, abyste vylepšili pracovní postupy podle svých potřeb, spolupracovali na jednom místě a přizpůsobili úkoly. Umožní to vašemu týmu získat přehled na vysoké úrovni a urychlit vývoj.
22. Agilní bingo
Agilní bingo je hravý způsob, jak posílit agilní koncepty a postupy. Promění proces učení v poutavou aktivitu a podpoří hlubší porozumění agilním konceptům v uvolněném prostředí.
Vytvořte bingo karty s pojmy jako „MVP“, „Retrospektiva“, „Uživatelský příběh“ atd. a připravte si sadu definic pro každý pojem. Střídejte se v tahání definic a jejich nahlas čtení.
Členové týmu budou na svých kartách označovat shodné termíny. První, kdo vyplní řádek, sloupec nebo diagonálu – nebo vyplní celou kartu – zakřičí „Bingo!“ a vyhrává.
23. Nemuzikální židle
Non-Musical Chairs je agilní hra založená na diskusi, která se zaměřuje na otevřenou komunikaci a řešení dynamiky týmu. Na rozdíl od své hudební protějšky se tato hra soustředí na dialog a reflexi, což z ní činí vynikající nástroj pro agilní budování týmu a řešení problémů.
V této aktivitě členové týmu sedí v kruhu s o jednu židli méně, než je počet účastníků. Když hudba přestane hrát, místo aby se účastníci hnali k židlím, osoba, která zůstala stát, se podělí o své myšlenky na předem dané téma související s výkonem nebo dynamikou týmu.
Po skončení hry může ClickUp Form View pomoci zdokumentovat poznatky, zpětnou vazbu a akční body z těchto diskusí, což týmům pomůže sledovat pokrok a provádět nezbytné úpravy.
24. Stavění věže
Zapojte týmy do kreativního a strategického cvičení, jehož cílem je postavit nejvyšší věž s omezenými zdroji.
Cvičení vyžaduje kreativitu, strategii a efektivní komunikaci, protože členové týmu rozhodují o tom, jak nejlépe využít své zdroje k dosažení cíle. Jedná se o cvičení, které vyvažuje ambice s praktičností a povzbuzuje týmy k inovativnímu myšlení při zvládání omezení.
Pomocí ClickUp pro řízení projektů mohou týmy plánovat své strategie budování, po skončení aktivity zhodnotit své přístupy a tyto poznatky aplikovat ke zlepšení týmové práce a dovedností v oblasti řízení projektů.
25. Mapování empatie
Empathy Mapping je účinná hra pro pochopení perspektiv a potřeb uživatelů. Jedná se o společnou aktivitu, která se zaměřuje na budování empatie vůči cílové skupině, což je zásadní pro vývoj produktů zaměřených na uživatele.
Proces zahrnuje brainstorming a diskusi o uživatelských zkušenostech, potřebách a motivacích a následné uspořádání těchto poznatků do empatie mapy. Toto cvičení povzbuzuje týmy, aby se vcítily do role svých uživatelů, a podporuje tak hlubší porozumění potřebám a chování uživatelů.
Šablona tabule Empathy Map od ClickUp nabízí prostor pro spolupráci při vytváření, sdílení a rozvíjení těchto empatie map, které integrují cenné poznatky uživatelů do procesu plánování a vývoje projektů týmu.
Udělejte z učení a zdokonalování zábavu pomocí agilních her
Využití těchto 25 agilních her pro učení vašeho týmu je více než jen zábavná zábava. Je to strategický krok k vybudování silnějšího, soudržnějšího a vysoce výkonného agilního týmu.
Každá hra, se svým jedinečným zaměřením a výstupy, posílí různé aspekty agilní týmové práce, od zlepšení komunikace a schopností řešit problémy až po podporu kultury neustálého zlepšování a spolupráce.
ClickUp je ideální platformou pro oživení těchto her v reálném kontextu. Ať už sledujete pokrok v Kanban Pizza Game pomocí Board View, organizujete diskuse z Lean Coffee pomocí Lists nebo reflektujete dynamiku týmu pomocí šablony Stop Start Continue, ClickUp zvyšuje efektivitu každé hry.
Využijte tyto agilní hry jako katalyzátor růstu a nechte ClickUp být vaším partnerem na této cestě neustálého zlepšování.
Začněte měnit dynamiku svého týmu ještě dnes s ClickUp pro agilní týmy.