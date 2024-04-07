Slack vs. Mattermost: Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Vzdálená práce je dnes pro většinu společností de facto standardním způsobem fungování. To znamená prolomit bariéry, pracovat asynchronně, komunikovat jasně a spolupracovat napříč celou organizací.
Cesta k plynulé spolupráci není vždy přímočará. Potřebujete správné nástroje, procesy a pracovní návyky, aby informace mohly volně proudit mezi týmy a odděleními. Obavy týkající se bezpečnosti dat a IT a kontroly přístupu také situaci neusnadňují.
Naštěstí máte k dispozici skvělé aplikace pro spolupráci, které většinu z toho zvládnou. Stačí si vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Vybrali jsme tedy dva vysoce výkonné nástroje pro spolupráci a porovnali je – Mattermost vs. Slack.
Zde najdete podrobné srovnání vlastností, omezení, cen a dalších informací, které vám usnadní rozhodování.
P. S.: Přidali jsme alternativu, která by mohla nahradit několik aplikací pro spolupráci. Počkejte si na konec! (nebo přejděte sem dříve 🤩)
Co je Slack?
Slack je cloudová platforma pro spolupráci a komunikaci pro týmy a pracoviště. Je to centrum, kde může váš tým chatovat, sdílet soubory, spolupracovat s externími partnery, pořádat audio nebo video schůzky a zaznamenávat a sdílet aktualizace – to vše v reálném čase.
Jedná se o oblíbený nástroj mezi hybridními a vzdálenými organizacemi, který zvyšuje spolupráci a produktivitu při zachování flexibility.
Ironicky řečeno, Slack vám nedovolí flákat se! 😉
Funkce Slacku
Nyní se podívejme na funkce, díky kterým je Slack jedním z nejlepších nástrojů pro týmovou spolupráci.
1. Spolupráce
Funkce pro spolupráci ve Slacku, jako jsou kanály, vám umožňují organizovat práci, chatovat, sdílet soubory a přijímat rozhodnutí.
Pokud vaše práce zahrnuje spolupráci s externími týmy, jako jsou vaši partneři, dodavatelé nebo zákazníci, můžete použít Slack Connect.
Mezi další funkce patří DM, Huddles a Clips, které zaměstnancům umožňují chatovat, vést hlasové a videohovory a dokonce sdílet a nahrávat klipy, což komunikaci výrazně usnadňuje oproti výměně e-mailů.
2. Automatizace
Pokud chcete automatizovat své nudné rutinní úkoly, ale nemáte k tomu technické znalosti, Slack zná někoho, kdo vám pomůže – je to Workflow Builder. Stačí párkrát přetáhnout myší a automatizovaný pracovní postup je hotový.
Pokud máte znalosti v oblasti programování, můžete pomocí aplikačního programovacího rozhraní (API) Slacku přizpůsobit své obchodní procesy tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Díky oblíbeným aplikacím a integracím můžete připojit své oblíbené nástroje a pokračovat v práci bez dalšího úsilí. 🤩
3. Sdílení znalostí
Váš tým může pomocí výkonné vyhledávací funkce prohledávat konverzace a soubory napříč kanály a přímými zprávami.
Týmy často potřebují archivovat staré projekty, dokumenty a kanály, aby udržovaly rozhraní čisté a aktualizované, ale hledání starých souborů může být zdlouhavé. Funkce Slack Archive však usnadňuje vyhledávání těchto starých konverzací a dokumentů.
4. Bezpečnost a soulad s předpisy
Slack implementuje osvědčené postupy a rámce přijímané v oboru, aby zajistil bezpečnost vašich dat. Díky správě zařízení a identit mají přístup k informacím společnosti pouze oprávněné osoby.
Vaše zákaznická data jsou šifrována a chráněna nástroji jako Slack Enterprise Key Management a Data Loss Prevention. 🛡️
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhody: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Co je Mattermost?
Mattermost je ideální pro technické týmy. Jedná se o open-source platformu pro spolupráci a komunikaci, která je známá svým silným důrazem na soukromí a bezpečnost. Je to integrovaná platforma produktivních nástrojů, která poskytuje komunikaci založenou na kanálech, strukturované provádění pracovních postupů a projektové pracovní postupy.
Pomáhá s koordinací pracovních postupů a eliminuje nutnost přepínání mezi různými aplikacemi.
Zkušenosti s Mattermostem jsou podobné jako se Slackem, protože nabízí individuální a skupinové zasílání zpráv a další nástroje pro lepší plánování komunikace.
Technické a provozní týmy po celém světě upřednostňují Mattermost, který je nejvhodnější pro použití v kanceláři.
Funkce Mattermost
Podívejme se, díky jakým funkcím je tato open-source platforma pro spolupráci tak oblíbeným nástrojem pro spolupráci.
1. Spolupracující zasílání zpráv
Výměna zpráv je skvělá, dokud nehoníte termín. Nástroje Mattermost založené na kanálech umožňují nativní audio hovory a sdílení obrazovky, díky čemuž je snadné věci vyřídit rychleji.
Synchronizace zpráv v reálném čase, prohledávatelná historie a sdílení souborů, obrázků nebo odkazů – to vše usnadňuje spolupráci.
2. Příručky Mattermost
Geograficky rozmanitý tým, který se řídí několika procesy, může často vést k nejasnostem a zdvojování práce. Playbooky Mattermost pomáhají členům vašeho týmu dosáhnout a udržet jednotný přístup díky integrované automatizaci založené na kontrolních seznamech, která pomáhá zvýšit přehlednost a odpovědnost.
Díky tomu mají všichni k dispozici denní aktualizace s automatickými spouštěči a akcemi, aktualizace stavu vysílané na dashboardy a předepsané časové osy a zprávy.
3. Pluginy
Mít všechny své oblíbené nástroje na jednom místě zjednodušuje práci a šetří čas. S pluginy Mattermost můžete automatizovat rutinní úkoly pomocí svých oblíbených nástrojů, aniž byste mezi nimi museli přepínat.
Mattermost vám také umožňuje přidávat výkonná přizpůsobení do serveru, desktopových a webových aplikací, aniž byste museli provádět změny v kódové základně. To znamená, že můžete udělat mnoho bez technické pomoci. Můžete také přizpůsobit své integrace s plným přístupem k API. 🙌
4. Vylepšené zabezpečení
Mattermost je open-source řešení, které nabízí vynikající zabezpečení dat díky vlastnímu hostingu, který umožňuje úplný přístup ke zdrojovému kódu. Jeho pokročilé nástroje pro auditování a reportování zajišťují bezpečnost citlivých dat bez monitorování třetími stranami.
Data můžete také přesouvat kamkoli a kdykoli, a to s komplexním šifrováním v klidu i při přenosu.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Slack vs. Mattermost: Porovnání funkcí
Nejviditelnější rozdíl mezi Slackem a Mattermostem spočívá v tom, že Slack je uzavřený zdroj, takže pouze prodejci mají přístup k proprietárnímu kódu nebo jej mohou měnit. Mattermost je bezpečný komunikační nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, což znamená, že každá organizace, která se pro něj rozhodne, jej může přizpůsobit pomocí vlastních pluginů a otevřených API.
Zde jsou zásadní rozdíly mezi Slackem a Mattermostem.
|Funkce
|Slack
|Mattermost
|Vlastní hosting
|❌
|✔️
|Nativní videohovory
|✔️
|❌
|Bezplatné tarify
|✔️
|❌
|Maximální počet aplikací a integrací
|✔️
|❌
|Přizpůsobitelná bezpečnost a soulad s předpisy
|❌
|✔️
|Open-source
|❌
|✔️
|Extra zákaznická podpora
|✔️
|❌
|Rozsáhlá vícejazyčná podpora
|❌
|✔️
|Vhodné pro migraci
|✔️
|✔️
|Pokročilé funkce vyhledávání
|✔️
|✔️
|White labeling
|❌
|✔️
|Nástroje AI
|✔️
|❌
Nyní se podívejme na podrobnosti.
1. Hosting
To, zda pracujete v kanceláři, hybridním režimu nebo zcela na dálku, může ovlivnit váš výběr hostingu pro software pro spolupráci. Je také třeba zvážit, s kým spolupracujete.
Pokud například spolupracujete s dodavateli zdravotnických služeb nebo vládními orgány, mohou vás nutit používat software s vlastním hostováním a očekávat, že budete dodržovat všechny jejich požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.
Slack
Jeho používání je velmi jednoduché, protože se jedná o cloudový nástroj. Můžete vytvářet veřejné nebo soukromé kanály, zakládat týmy, přidávat členy a začít pracovat.
Slack je nástroj pro efektivní každodenní spolupráci, pokud je váš tým malý a nový. Jelikož je Slack proprietární software, můžete jej nejlépe přizpůsobit pomocí šablon nebo nástrojů, ale nebudete jej moci sami hostovat na Slacku.
Mattermost
Otevřený zdrojový kód vám umožňuje vlastní hosting s Mattermost. Implementujte software podle bezpečnostních pokynů vaší organizace a zvolte cloudové nasazení pro kompatibilitu s prací na dálku.
2. Aplikace a integrace
Vzhledem k tomu, že většina firem používá různé aplikace a integrace, musíte si vybrat platformu pro týmovou spolupráci, která podporuje vaše pracovní nástroje.
Slack
Slack nabízí více integrací, díky kterým můžete lépe spolupracovat se členy svého týmu. S více než 2600 aplikacemi a integracemi a nově uzavřenými partnerstvími s OpenAI a Salesforce přinese Slack umělou inteligenci přímo do uživatelského prostředí.
Stejně jako populární nástroje pro spolupráci, jako jsou Google Drive a Salesforce, i Slack vám umožňuje přidávat vlastní integrace podle vašich potřeb.
Mattermost
Mattermost nabízí komunitu přispěvatelů, s nimiž můžete propojit vlastní aplikace, nástroje a integraci nebo si vytvořit vlastní s plně přístupnými API.
Mattermost se přímo integruje s aplikacemi pro každodenní použití, jako jsou Asana, GitHub, Jira, Bitbucket atd., což usnadňuje sledování vašich projektů a úkolů bez nutnosti přepínání mezi různými nástroji.
Pro vývojáře a velké organizace s technickými nebo provozně náročnými pracovními postupy je open-source přístup Mattermostu nejvhodnější pro přizpůsobení softwaru.
3. Možnosti přizpůsobení
Díky otevřenému zdrojovému kódu vám Mattermost umožňuje vytvářet vše od základů, zatímco Slack nabízí vlastní aplikace, šablony a integrace s nebo bez kódování.
Slack
Díky podpoře více než 10 jazyků vám Slack umožňuje přizpůsobit postranní panel, motivy, profily, uvítací zprávy a emodži nebo reakce.
Můžete si také nastavit oblíbený zvuk mobilních push notifikací. Přidejte vlastní emodži a uvítací zprávy, aby byly konverzace zábavnější.
Mattermost
S Mattermostem můžete využívat white label, což znamená, že si můžete přizpůsobit své značení pomocí softwarového kódu. Přizpůsobte si své webové, desktopové a mobilní aplikace podle svých bezpečnostních protokolů.
Pokročilá vícejazyčná podpora ve více než 16 jazycích umožňuje rozmanitou a inkluzivní komunikaci.
4. Bezpečnostní protokoly
Při výběru správné platformy pro spolupráci pro vaši firmu jsou důležité bezpečnostní otázky.
Slack
Bezpečnostní funkce Slacku zahrnují jednotné přihlášení, vícefaktorové ověřování, nárokování domény, přizpůsobenou délku relace, správu identit a zařízení a provisioning uživatelů a skupin.
Bezpečnostní opatření Slacku jsou v souladu s principy cloudové bezpečnosti Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) a dalšími mezinárodními regulačními a compliance standardy/certifikacemi.
Mattermost
V tomto ohledu Mattermost jasně vítězí! Jedná se o jeden z nejflexibilnějších a nejbezpečnějších nástrojů pro spolupráci, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost soukromých zpráv.
Díky nasazení soukromého cloudu s vlastním hostováním získáte přístup k pokročilým funkcím mobilní bezpečnosti a můžete kontrolovat citlivá data bez monitorování třetí stranou.
Slack vs. Mattermost na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co lidé říkají na téma Slack vs. Mattermost. O Slacku uživatelé komentovali jeho snadné použití:
„Výhodou oproti e-mailu je, že se zbavíte nepříjemného „odpovědět všem“, když se do diskuse o daném tématu zapojí více lidí.“
Ostatní uživatelé Redditu uvedli, že Mattermost je skvělou volbou, pokud chcete vlastní hosting s přizpůsobitelnými bezpečnostními opatřeními:
„Přešli jsme z lokálního Hipchatu (díky, Atlassiane) na lokální server Mattermost a je to docela dobré. Používání cloudové platformy pro potenciálně citlivé síťové údaje mi nevyhovovalo.“
Stále si nejste jisti, zda zvolit Slack nebo Mattermost? Máme aplikaci pro týmovou spolupráci, která nahradí všechny vaše nástroje! 🤩
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou ke Slacku a Mattermostu
Víme, že Slack a Mattermost jsou populární, ale zvážili jste také ClickUp?
ClickUp kombinuje stovky funkcí pro lepší spolupráci, zvýšení produktivity a rychlejší dokončení práce!
Staňte se profesionálním organizátorem tím, že rozdělíte týmy a oddělení do prostorů, seskupíte velké projekty a akce do složek a rozdělíte úkoly do seznamů, abyste měli přehled o své práci.
Vyberte si z více než 35 aplikací ClickApps a přizpůsobte si každý úkol pro jakýkoli typ práce.
Spolupráce v ClickUp zvyšuje produktivitu členů vašeho týmu, takže práce je vždy zábava. Pojďme se podrobněji podívat na hlavní nástroje pro spolupráci v ClickUp.
ClickUp Chat
Vítejte ve světě soudržných konverzací a práce s integrovanými nástroji. Sjednoťte veškerou komunikaci svého týmu na jednom místě pomocí ClickUp Chat.
Označujte a přiřazujte úkoly v reálném čase pomocí @zmínek v komentářích. Můžete také vkládat videa, dokumenty a soubory jako přílohy a odesílat je svému týmu.
Komunikujte jasně díky bohatým formátovacím funkcím nebo vytvářejte chatovací okna pro konkrétní týmy, práce nebo oddělení uvnitř ClickUp – kontrolujte, kdo si chaty prohlíží podle hierarchie.
ClickUp Detekce spolupráce
Díky funkci ClickUp Collaboration Detection budete okamžitě vědět, na čem váš kolega pracuje nebo kdy přidá komentář.
Upravujte dokumenty v reálném čase společně se svými kolegy a získejte okamžitou zpětnou vazbu v nových komentářích.
Další nástroje pro spolupráci na ClickUp
- Dashboardy: Vytvořte si centrum řízení pro každý projekt a sledujte pokrok díky podrobnějším informacím a přehledům na vysoké úrovni.
- Integrace: Zvyšte produktivitu pomocí více než 200 nativních integračních nástrojů a více než 1000 bezplatných nástrojů.
- Automatizace: Ušetřete čas díky více než 100 možnostem automatizace, které vám pomohou vylepšit pracovní postupy, rutinní úkoly, předávání projektů a mnoho dalšího.
- ClickUp AI: Získejte přístup ke stovkám ručně vytvořených a výzkumem podložených nástrojů AI, které vám pomohou s návrhem a úpravou obsahu a brainstormingem.
ClickUp Úkoly
Organizujte, spolupracujte a efektivně plánujte téměř cokoli s ClickUp Tasks. Přiřazujte práci více lidem a šetřete čas díky sdíleným záznamům obrazovky.
Strukturovejte práci tak, že ji rozdělíte na proveditelné dílčí úkoly, které můžete vizualizovat v různých zobrazeních. Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pojmenováním konverzací a jejich rozdělením podle typů úkolů.
Zmínili jsme již bezplatný tarif ClickUp? Nyní je ten správný čas probrat cenové možnosti.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Slack vs. Mattermost: Kdo je vítězem?
Slack a Mattermost jsou robustní nástroje pro spolupráci, které se integrují s oblíbenými aplikacemi. Kdo je jasným vítězem, však závisí na potřebách vaší organizace.
Například Slack je určen pro organizace, které upřednostňují cloudový přístup bez kladení velkého důrazu na vlastní bezpečnostní protokoly. Pokud tedy vzdálená organizace potřebuje jednoduchý komunikační nástroj, který usnadňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu, Slack je tou správnou volbou.
Pokud vaše organizace potřebuje plně přizpůsobitelný open-source nástroj pro správu týmů a spolupráci s vlastním hostováním, pak je Mattermost ideální volbou. Na rozdíl od Slacku je vytvořen vývojáři pro vývojáře. Platforma proto vyžaduje rozsáhlé technické znalosti, aby mohla být nastavena podle vašich potřeb. Je vhodnější pro technické a provozní týmy.
Pokud chcete zažít více než jen spolupráci, vyzkoušejte ClickUp. Spravujte své projekty pomocí vytváření úkolů, více zobrazení, stavů, šablon a dalších funkcí. Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí ClickUp!