10 nejlepších alternativ Google Trends pro marketéry v roce 2025

Je těžké držet krok s novými tématy a předvídat, co se lidem bude líbit příště.
Google Trends je skvělý nástroj pro vyhledávání klíčových slov. Pomáhá odhalit aktuální trendy a ukazuje vzestupy a pády populárních témat, což usnadňuje plánování obsahu pro vaši značku.
Google Trends má však svá omezení. Často jej budete muset kombinovat s dalším softwarem, jako jsou SEO nástroje a vyhledávání marketingových trendů, abyste získali komplexnější data, rozmanité informace o klíčových slovech a trendy témata napříč různými platformami a odvětvími.
Pro vytvoření solidní marketingové strategie je nutné znát klíčová slova a trendy témata. Je důležité nejít pouze cestou Google Trends, ale pokrýt všechny aspekty vašeho marketingového plánu.
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ Google Trends pro marketéry v roce 2023. Pečlivě jsme je zkontrolovali z hlediska cen, funkcí, recenzí a přesnosti.
Co byste měli hledat v alternativách Google Trends?
Při výběru alternativy k Google Trends zvažte tyto klíčové faktory. Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže se rozhodnout:
- Rozmanitost dat: Hledejte platformy, které jdou nad rámec základních vyhledávacích trendů a nabízejí informace z různých zdrojů napříč několika platformami a odvětvími.
- Aktualizace v reálném čase: Hledejte nástroje, které nabízejí data v reálném čase nebo často aktualizovaná data, abyste drželi krok s rychle se měnícími trendy a zájmy publika.
- Komplexní analytika: Vyberte si alternativy, které poskytují podrobnou analytiku, umožňující analyzovat data, identifikovat vzorce a předpovídat trendy.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si platformy, které umožňují přizpůsobení, takže můžete vyhledávání a analýzy přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
- Přesnost a spolehlivost: Ujistěte se, že alternativa poskytuje přesná a spolehlivá data Google Trends, čímž minimalizuje potenciální nepřesnosti v analýze trendů.
10 nejlepších alternativ Google Trends
1. Mention. com
Mention.com je nástroj pro monitorování v reálném čase, který je ideální pro sledování konkrétních klíčových slov na různých platformách sociálních médií, fórech, blogech a zpravodajských webech.
Sleduje povědomí o značce, názory zákazníků a zapojení u konkrétních klíčových slov a témat. Kromě sledování vám Mention.com pomáhá spojit se s vaším publikem na sociálních médiích a publikovat obsah, který posílí vaši přítomnost na sociálních sítích.
Uveďte nejlepší funkce:
- Data v reálném čase napříč různými metrikami: Sledujte a monitorujte náhlé výkyvy v počtu zmínek klíčových slov na webu a získejte přehled o zapojení uživatelů a přítomnosti na sociálních médiích.
- Analýza konkurence: Pochopte strategie používané vašimi konkurenty a získejte přehled o jejich přítomnosti a aktivitě na sociálních médiích, abyste si udrželi náskok díky podrobné analýze konkurence.
- Správa sociálních kanálů: Organizujte, plánujte a analyzujte své sociální kanály bez námahy pomocí vícekanálového redakčního kalendáře.
- Online monitorování značky: Využijte funkce správy značky Mention k měření metrik reputace, vyhledávání mediálních spoluprací, proaktivnímu monitorování a řešení krizí a posílení vaší strategie značky.
Omezení zmínek:
- Chybí některé standardní funkce: Funkce, jako je zachycení historických dat po vytvoření booleovského vyhledávání, nejsou k dispozici.
- Vyhledávání je omezené: Vzhledem k nedostatečným nastavením vyhledávání existuje značné riziko, že vám uniknou důležité zmínky.
- Zastaralé rozhraní: Uživatelé považují rozhraní za nepraktické podle dnešních standardů.
Uveďte cenu:
- Individuální plán: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální tarif: 99 $/měsíc na uživatele
- Pro Plus: 179 $/měsíc na uživatele
- Společnost: Ceny na míru
Zmínky, hodnocení a recenze:
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
2. Similarweb
Similarweb pomáhá firmám, analytikům trhu a marketérům objevovat příležitosti, identifikovat rizika a činit rozhodnutí založená na datech bez zbytečných komplikací.
Sleduje chování zákazníků, analyzuje tržní trendy a poskytuje informace o marketingové strategii vašich konkurentů. Dokonce určuje klíčová slova a obsah, které dosahují nejlepších výsledků.
Nedávno aktualizovaná platforma v3 ještě více zvyšuje výkon, díky čemuž je analýza rychlejší a přesnější.
Nejlepší funkce Similarweb:
- Rozsáhlá data o návštěvnosti: Zobrazte data o návštěvnosti pro každý web, který zaznamenává více než 10 000 návštěv měsíčně. Získejte přehled o online výkonu vašeho webu pomocí metrik, jako je míra okamžitého opuštění, počet stránek na návštěvu a průměrná délka návštěvy.
- Rozdělení podle platforem: Získejte podrobnou analýzu návštěvnosti rozdělenou podle kanálů, včetně srovnávacích grafů, jako je e-mail versus reklamy, sociální sítě versus vyhledávání, a segmentace podle regionu, věkových skupin a demografických údajů.
- Rozšíření pro Chrome: Zobrazuje údaje o návštěvnosti webových stránek pro libovolný web v konkrétním časovém období a poskytuje hodnocení stránek nebo webů v reálném čase přímo z vašeho prohlížeče.
- Regionální filtrování a metriky růstu: Získejte přehled o geografické výkonnosti webových stránek a přístup k podrobným statistikám o primárních zdrojích návštěvnosti a strategiích růstu, které jsou vizuálně znázorněny pomocí procent, grafů a výsečových grafů.
Omezení Similarweb:
- Omezené časové okno dat: bezplatné rozšíření Similarweb je omezeno na zobrazení dat pouze za posledních šest měsíců.
- Přesnost není nejlepší: Ačkoli jeho metriky nabízejí směrovou přesnost, nemusí poskytovat přesná absolutní čísla objemu.
- Sada funkcí vázaná na úroveň: Několik pokročilých funkcí je vázáno na vyšší cenové úrovně.
Ceny Similarweb:
- Individuální plán: Zdarma
- Profesionální plán: Individuální ceny
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Similarweb:
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
3. Buzzsumo
Buzzsumo je univerzální nástroj pro obsahový marketing, který vám pomůže s různými marketingovými strategiemi, od oslovování a objevování až po výzkum a monitorování.
Využijte jeho komplexní databázi 700 000 aktivních novinářů s 330 000 měsíčními aktualizacemi profilů a spojte se s vlivnými osobnostmi, které vykazují silné sociální zapojení.
Jeho nástroj pro AI pitching zajišťuje více výsledků z oblasti specializovaných témat, což vám umožní rychle psát relevantní prezentace. Máte přístup k trendům v reálném čase, virálním příběhům a osmi miliardám článků z celého světa, což usnadňuje generování nápadů na obsah a hloubkovou analýzu v rozmezí od 15 minut do pěti let.
Nejlepší funkce BuzzSumo:
- AI-powered writer: Vytvářejte působivé prezentace rychleji pomocí integrovaného AI nástroje Buzzsumo, který vám pomůže vyvinout nápady pro prezentace a generovat kompozice, které osloví vaši cílovou skupinu.
- Rozsáhlé možnosti vyhledávání: Získejte přístup k archivu s více než 8 miliardami webových článků, kde najdete inspiraci a cenné informace.
- Podrobné sledování: Pomocí sledovacích nástrojů Buzzsumo můžete přesně sledovat zmínky, trendy a aktualizace a získat informace o konkurenci, abyste si udrželi náskok v konkurenčním boji.
- Nástroje pro lepší strategii a plánování obsahu: Objevujte a filtrujte obsah na základě zapojení publika a trendových témat.
Omezení BuzzSumo:
- Vysoká cena: Uživatelé považují Buzzsumo za drahé.
- Obavy ohledně přesnosti: Funkce Topic Explorer není užitečná a přesná, protože má tendenci zobrazovat všechna slova v jediném panelu.
- Občas irelevantní zmínky: Někdy zmínky a upozornění poskytované službou Buzzsumo postrádají konkrétnost.
Ceny BuzzSumo:
- Individuální: 199 $/měsíc na uživatele
- Pro agentury: 299 $/měsíc pro pět uživatelů
- Balíček: 499 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $/měsíc pro 30 uživatelů
Hodnocení a recenze BuzzSumo:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Explodující témata
Exploding Topics prohledává web a hledá trendy napříč kategoriemi. Objevte trendová témata a připravované produkty dříve, než se o nich dozví zbytek trhu.
Exploding Topics předčí Google Trends tím, že vám umožní prozkoumat a objevit nové trendy, o kterých jste možná nevěděli. Stačí si vybrat oblast zájmu a zbytek nechte na nástroji.
Nejlepší funkce Exploding Topics:
- Inteligentní analýza trendů: Objevte nadcházející a rychle rostoucí trendy více než rok předtím, než se dostanou na trh, pomocí inteligentního algoritmu pro rozpoznávání trendů, který využívá miliony datových bodů.
- Rozsáhlá analýza: Získejte informace o nejvýkonnějších vyhledáváních, konverzacích a zmínkách na internetu.
- Široká časová osa: Získejte přístup k historickým údajům za období až 15 let nebo za poslední tři měsíce, analyzujte je a dostávejte okamžitá upozornění na trendy v reálném čase.
- Přístup k API: Ponořte se do nadcházejících trendů v různých odvětvích, jako jsou SaaS, finance, zdravotnictví, podnikání, DTC, edtech, CPG a další.
Omezení Exploding Topics:
- Někdy nepřesné: Vysoká míra variability mezi trendy často vede k zavádějícím ukazatelům růstu.
- Žádné shrnutí: Zobrazuje pouze trendy bez jakýchkoli informací o daném trendu.
- Žádné přizpůsobení: Má minimální možnosti přizpůsobení a postrádá integraci s několika řešeními domovské stránky prohlížeče.
Ceny Exploding Topics:
- Individuální plán: 39 $/měsíc na uživatele
- Investorský plán: 99 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Exploding Topics:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Keywordtool. io
Keywordtool je šikovný nástroj, který automaticky vyhledává nejlepší klíčová slova pomocí funkce Google Autocomplete.
Jedná se o výkonnou alternativu k Google Trends a Google Keyword Planner, protože bezplatná verze tohoto nástroje pro klíčová slova dokáže vygenerovat více než 750 návrhů klíčových slov s dlouhým ocasem pro jediný vyhledávací termín. Je neocenitelný pro marketingové specialisty a tvůrce obsahu.
Nejlepší funkce Keywordtool.io:
- Žádné složité přihlašování: Přejděte přímo k generování klíčových slov, aniž byste ztráceli čas vytvářením účtu.
- Důraz na spolehlivost: Zaměřte se na generování klíčových slov pomocí robustního algoritmu Keywordtool, který funguje bezchybně v 99,9 % případů.
- Bezkonkurenční výstupy: Okamžitě vygenerujte více než 750 long-tailových klíčových slov. Získejte přístup k návrhům klíčových slov z dotazů skutečných uživatelů pro tvorbu obsahu, optimalizaci pro vyhledávače, reklamu s platbou za proklik nebo jiné marketingové aktivity.
- Mezinárodní podpora SEO: Placená verze pokrývá všechny domény a jazyky Google a nabízí přesné údaje o objemu vyhledávání, ceně za proklik a konkurenčních datech Google Ads ve 192 podporovaných zemích, 50 236 konkrétních lokalitách a 46 jazycích.
Omezení Keywordtool. io:
- Nejsou nejvíce přesné z hlediska dat: Přesnost dat by mohla být vylepšena, protože mezi daty o objemu vyhledávání Google a výsledky jiných klíčových slov se občas vyskytují nesrovnalosti.
- Funkce vázané na úroveň: Některé základní funkce, jako je objem vyhledávání, jsou vázány na vyšší cenové úrovně.
- Drahé: Placené tarify nejsou na trhu nejvýhodnější z hlediska nákladů.
Ceny Keywordtool. io:
- Bezplatná verze: K dispozici
- Pro Plus: 79 $/měsíc na uživatele
- Pro Basic: 69 $/měsíc na uživatele
- Pro Business: 159 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Keywordtool.io:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
6. Treendly
Treendly je další všestranný a schopný nástroj, který shromažďuje a poskytuje podrobné informace o nových a kurátorovaných trendech.
Nabízí všechny funkce, které byste od nástroje pro analýzu klíčových slov v roce 2023 očekávali. Okamžitě prozkoumejte trendy a sezónnost jakéhokoli tématu nebo klíčového slova v různých regionech.
Souhrnné případové studie společnosti Treendly poskytují cenné informace o tom, jak trendy fungují v konkrétních odvětvích.
Nejlepší funkce Treendly:
- Kurátorství trendů: Vytvářejte a spravujte svou exkluzivní sbírku trendů snadno v rámci ovládacího panelu s aktualizacemi v reálném čase.
- Monitorování odvětví: Identifikujte prosperující a upadající odvětví v konkrétním časovém období, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí založená na datech a doladit svou SEO strategii.
- Chytré návrhy souvisejících klíčových slov: Prozkoumejte související klíčová slova, která lidé vyhledávají na populárních webových stránkách souvisejících s jakýmkoli tématem, které vás zajímá.
- Předpovídání trendů: Využijte prediktivní algoritmy, které využívají segmentaci sentimentu zákazníků a analýzu tržních trendů k přesnému předpovídání vývoje trendů v nadcházejících měsících.
Omezení Treendly:
- Omezený startovací plán: Základní plán nabízí omezené funkce.
- Žádná možnost přístupu k přizpůsobeným přehledům: Základní uživatelé nemají žádný způsob, jak získat přístup k přizpůsobeným přehledům.
- V porovnání s konkurencí dražší: Nejedná se o nejlevnější variantu na trhu.
Ceny Treendly:
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Základní tarif: 49 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Treendly:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
7. Yandex
Nástroj Yandex, který byl původně určen pro ruské publikum, si nyní podmanil globální trh. Rozšiřuje služby výzkumu klíčových slov a poskytuje statistiky pro vyhledávaná klíčová slova nebo fráze.
Yandex také uvádí podobné vyhledávání provedené jinými uživateli pro stejné slovo nebo frázi. Zobrazuje očekávaný počet zobrazení, které může značka získat pomocí daného slova jako klíčového slova.
Statistiky klíčových slov Yandex vynikají svou schopností zobrazovat statistiky klíčových slov napříč regiony.
Nejlepší funkce Yandexu:
- Vícejazyčná podpora: Yandex Search podporuje více jazyků, což uživatelům umožňuje vyhledávat v různých jazycích.
- Návrhy vyhledávání: Nabízí výsledky vyhledávání v reálném čase, jakmile uživatelé zadávají své dotazy, čímž zrychluje a zpřesňuje výsledky a vylepšuje proces vyhledávání.
- Výsledky specifické pro daný region: Yandex nabízí statistiky klíčových slov napříč regiony, což vám umožňuje efektivně geograficky zacílit na vaše zákazníky.
- Indexovací algoritmus: Yandex využívá interní indexovací algoritmus, který poskytuje relevantnější výsledky, čímž se odlišuje od jiných nástrojů pro výzkum klíčových slov.
Omezení Yandexu:
- Nedostatek soukromí: Yandex nemá možnost soukromého režimu, což brání uživatelům v zachování důvěrnosti jejich výsledků vyhledávání.
- Nižší relevance: Někteří uživatelé si stěžují, že výsledky vyhledávání klíčových slov v Yandexu jsou méně relevantní ve srovnání s jinými nástroji, jako je Google Trends.
- Méně uživatelsky přívětivé: Další nevýhodou používání Yandexu pro výzkum klíčových slov je jeho méně uživatelsky přívětivý charakter ve srovnání s jinými nástroji.
Ceny Yandex:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Yandex:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Trend Hunter
Trend Hunter vyniká schopností přesně identifikovat aktuální trendy, zejména v oblasti fyzických produktů. Umožňuje vám ponořit se do nejnovějších online trendů na platformách jako TikTok, Instagram a Twitter.
Na rozdíl od výzkumu založeného na klíčových slovech v Google Trends, Trend Hunter nefunguje podobně, ale umožňuje vyhledávat nejnovější trendy. Denně nabízí mnoho inovativních nápadů, virálních zpráv a postřehů z popkultury.
Nejlepší funkce Trend Hunter:
- Identifikace trendů: Identifikujte a využijte nejnovější trendy a začleňte je do svých marketingových strategií.
- Výsledky z více platforem: Trend Hunter identifikuje a prezentuje trendy na různých aplikacích, jako jsou Instagram, Twitter, TikTok atd.
- Nástroj pro objevování: Nahlédněte do populárních marketingových trendů, které využívají různé značky.
- Obrovská databáze trendů: Vybavte se rozsáhlou databází trendů z celého světa.
Omezení Trend Hunter:
- Žádný výzkum klíčových slov: Ačkoli je považován za náhradu za Google Trends, neumožňuje výzkum klíčových slov za účelem identifikace klíčových termínů.
- Žádný konkrétní výzkum: Trend Hunter vám umožňuje pouze vyhledávat obecné trendy, které se na trhu vyskytují, ale nezobrazuje podrobné statistiky klíčových slov.
Ceny Trend Hunter:
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Pro: 199 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trend Hunter:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Semrush
Semrush je oblíbený mezi online marketéry a je považován za univerzální marketingovou platformu, která vám nabízí různé nástroje pro obsahovou strategii.
Jednou z nejvíce oceňovaných funkcí Semrush je možnost sledování pozic, která firmám umožňuje monitorovat pozice stránek a sledovat obsah konkurence.
Nabízí řadu plánů pro přístup k nejrelevantnějším funkcím.
Nejlepší funkce Semrush:
- Analýza konkurence: Semrush se odlišuje tím, že nabízí sledování konkurence a poskytuje cenné informace pro vytváření efektivních marketingových strategií.
- Vlastní plány: Software také nabízí vlastní plány pro firmy s jedinečnými požadavky.
- Sledování pozic: Sledujte pozice stránek a vytvářejte efektivní marketingové strategie pomocí funkce sledování pozic.
Omezení Semrush:
- Složitost: Ačkoli je Semrush uživatelsky přívětivý, může potenciálně přetížit uživatele bez technických znalostí kvůli své škále funkcí.
- Cena: Díky své rozsáhlé sadě funkcí může Semrush vést osoby bez technických znalostí k tomu, že zaplatí za funkce, které možná nevyužijí.
- Dražší než konkurence: Semrush může být dražší nástroj než jiné podobné nástroje, které jsou k dispozici za nižší cenu.
Ceny Semrush:
- Pro: 129,95 $ měsíčně
- Guru: 249,95 $ měsíčně
- Podnikání: 499,95 $ měsíčně (k dispozici jsou také individuální plány)
Hodnocení a recenze Semrush:
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
10. Insider Intelligence
Insider Intelligence, podporovaný Business Insider a eMarketer, poskytuje informace o trendech napříč různými odvětvími. Poskytuje přístup k nástrojům pro prognózy trendů a obsahuje knihovnu obsahu zahrnující rozhovory s odborníky, infografiky, články a zprávy.
Insider Intelligence je mimořádná databáze zdrojů, ze které můžete čerpat a využívat obsah, který odpovídá vašim požadavkům.
Nejlepší funkce Insider Intelligence:
- Přístup k bohatým zdrojům: Získejte přístup k řadě zdrojů a novinek.
- Prognózy trendů: Kromě poskytování newsletterů o trendech tento nástroj také zobrazuje prognózy trendů, které můžete využít ve svých marketingových strategiích.
- Pravidelné aktualizace: Insider Intelligence každý den zasílá přehledy trendů, abyste byli informováni o nejnovějších změnách.
- Komplexní pokrytí: Poskytuje data zobrazující nejnovější trendy napříč odvětvími a kategoriemi.
Omezení Insider Intelligence:
- Zaměřeno na trendy: Insider Intelligence se více soustředí na nejnovější trendy než na statistiky výzkumu klíčových slov.
- Někdy irelevantní: Nelze popřít, že Insider Intelligence může poskytovat výsledky, které nejsou bezprostředně relevantní pro požadované výsledky.
- Drahé: Informace získané prostřednictvím Insider Intelligence lze najít pomocí jiných marketingových nástrojů za relativně nižší cenu.
Ceny Insider Intelligence:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Insider Intelligence:
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Další nástroje pro plánování obsahu
Nástroje pro SEO a analýzu trhu jsou pro značky nepochybně neocenitelné. Zvažovali jste však platformy jako ClickUp? ClickUp vyniká v oblasti řízení projektů a asistence AI, což výrazně zvyšuje provoz a produktivitu podniků, jako je ten váš.
Integrace ClickUp AI do Google Docs
Při používání Google Docs vám umělá inteligence ClickUp pomůže vylepšit váš text podle vašich potřeb – ať už jde o zjednodušení nebo zvýšení složitosti, vložení textu nebo zkrácení obsahu podle potřeby.
Kromě vylepšení stávajících textů vám ClickUp pomůže s vytvářením návrhů e-mailů a osnov blogů, čímž vám efektivně ušetří čas.
ClickUp AI také překládá jazyky, kontroluje pravopis a gramatiku a generuje lukrativní nápady, jak překonat tvůrčí blok.
ClickUp Project Management
ClickUp nastavuje živé dashboardy a propojené pracovní postupy pro rychlejší a efektivnější spolupráci. Pomáhá vám zefektivnit plánování a správu obsahu, uvolnit čas a optimalizovat úkoly související s obsahem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podpora Gen AI: Vytvářejte vysoce kvalitní obsah pomocí umělé inteligence.
- Integrovaná korektura: Zapněte kontrolu pravopisu, gramatiky a překladu v rámci platformy ClickUp.
- Správce obsahu: Zjednodušte si správu a plánování projektů pomocí správy obsahu ClickUp.
- Podpora tvorby nápadů: Poskytujte kreativní nápady na obsah a vytvářejte strategie.
- Vylepšete to: Vylepšete text, aby byl poutavější a jednodušší, pomocí marketingu ClickUp.
Omezení ClickUp
- Doba učení: Někteří uživatelé považují používání pokročilých funkcí za náročné.
Ceny ClickUp
Existují čtyři různé cenové plány založené na velikosti týmu a požadavcích na funkce:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Revoluce ve vašem pracovním postupu nad rámec Google Trends s ClickUp
Při zkoumání různých alternativ k Google Trends se ClickUp jeví jako silný nástroj pro marketéry.
Jeho mnohostranné funkce umělé inteligence přinášejí novou úroveň produktivity, nabízejí propracované návrhy textů, pomáhají při tvorbě obsahu a zefektivňují spolupráci. ClickUp nejenže drží krok s dobou, ale také vás posouvá směrem k zefektivnění provozu, efektivní správě obsahu a zrychlení spolupráce – a v konečném důsledku mění způsob, jakým se orientujete a dobýváte digitální sféru v roce 2023 i v dalších letech.