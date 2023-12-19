10 nejlepších správců hesel v roce 2025 (recenze a ceny)

V dnešní době, kdy se velká část našeho života odehrává online, je kybernetická bezpečnost skutečným problémem. Ohrožení hesla a následné narušení dat může mít vážné důsledky.
Zabezpečení všech našich osobních údajů však vyžaduje celou řadu hesel – a odborníci na online bezpečnost nám říkají, že každé z těchto hesel musí být jedinečné.
Jak je tedy máme všechny sledovat? ?
Odpovědí jsou online správci hesel.
Správci hesel fungují tak, že nabízejí jedno centrální místo pro uložení všech vašich hesel. Poté můžete nastavit hlavní heslo, které vám umožní přístup ke všemu. ?
Je pochopitelné, že můžete mít obavy z uložení všech svých hesel na jednom místě. Proto vám představujeme nejlepší správce hesel – včetně bezplatných verzí –, které zajistí bezpečnost vašich dat a váš klid. ?
Navrhneme vám také nástroj, který vám usnadní všechny ostatní aspekty každodenního života – protože přístup k vašim datům je jen začátek.
Co byste měli hledat v správcích hesel?
Hesla jsou sice jen jedním z aspektů zabezpečení dat, ale jsou nesmírně důležitá, protože představují bránu k vašim online účtům.
Webové prohlížeče jako Firefox, Chrome, Opera a Safari nabízejí různé způsoby ukládání hesel a MacOS nabízí správce hesel s názvem Keychain Access. Tyto nástroje však nejsou tak účinné jako speciálně vyvinuté správce hesel.
S ohledem na to jsou zde uvedeny některé vlastnosti a funkce, které mají většina správců hesel společné:
- Schopnost šifrovat, ukládat a zabezpečit hesla
- Generátory hesel, které pro vás rychle vytvoří nová hesla
- Funkce, která vám pomůže vytvořit silná hesla a upozorní vás, pokud omylem použijete stejné heslo znovu.
- Upozornění v případě, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti vašeho hesla
- Možnost odhlášení z funkce automatického vyplňování hesel
- Rozšíření prohlížeče nebo aplikace, které vám umožní spravovat hesla na všech vašich zařízeních a operačních systémech.
- Bezpečnostní funkce, jako je vícefaktorové ověřování
- Intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému máte snadný přístup ke svým datům.
10 nejlepších správců hesel pro rok 2024
Jste připraveni najít nejlepší správce hesel pro svůj tým? Objevte výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů spolu s hodnocením a recenzemi, abyste mohli učinit co nejinformovanější rozhodnutí.
1. Bitwarden
Bitwarden je multiplatformní správce hesel, který bezpečně ukládá vaše citlivá data a spravuje vaše přihlašovací údaje. Umožňuje vám také generovat neomezený počet hesel a přístupových klíčů na libovolném počtu zařízení. Mezi bezpečnostní funkce patří zero-knowledge, end-to-end šifrování, komplexní soulad s předpisy a bezpečnostní audity open-source softwaru prováděné třetími stranami.
Zatímco bezplatná verze vám nabízí bezpečný trezor na hesla, levný tarif Premium zahrnuje nouzový přístup, zprávy o stavu trezoru a autentizační aplikaci Bitwarden. Ta vám umožní ověřit vaši identitu při dvoufaktorové autentizaci na webových stránkách nebo v aplikacích.
Nejlepší funkce Bitwarden
- Získejte přístup k ověřování bez hesla pomocí biometrické verifikace, jednorázového kódu nebo bezpečnostního klíče.
- Tento správce hesel můžete používat ve svém prohlížeči, na počítači nebo mobilním zařízení.
- Synchronizujte svá soukromá data na všech svých zařízeních
- Bezpečně sdílejte hesla a další soukromá data pomocí Bitwarden Send.
Omezení Bitwarden
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce sdílení hesel není tak bezpečná, jak by mohla být.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny Bitwarden
- Bezplatné
- Premium: Méně než 1 $ měsíčně pro 2 uživatele
- Rodiny: 3,33 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- Teams Starter: 20 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Podnik: 6 $/měsíc na uživatele
- Firemní zákazníci: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bitwarden
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
2. KeePass
KeePass je bezplatný správce hesel, který využívá otevřený zdrojový kód k ukládání všech vašich hesel, takže si stačí zapamatovat pouze jedno heslo, abyste získali přístup ke všem ostatním. Můžete si nastavit připomenutí, abyste hesla pravidelně aktualizovali, a systém také ukládá historii vašich hesel, aby se zabránilo jejich opakovanému použití.
Nejlepší funkce KeePass
- Používejte KeePass ve více než 45 jazycích ?
- Neváhejte si zdrojový kód sami zkontrolovat, abyste se ujistili, že je bezpečný.
- Přizpůsobte správce hesel svým osobním požadavkům pomocí řady pluginů.
- Používejte desktopovou aplikaci pro Microsoft Windows, MacOS nebo Linux, nebo si přidejte rozšíření do prohlížečů Chrome, Firefox nebo Edge.
Omezení KeePass
- Snadné použití není prioritou, takže k nastavení budete potřebovat určité technické znalosti.
- Někteří odborníci se domnívají, že KeePass může být zranitelný vůči hackerům.
Ceny KeePass
- Bezplatné
Hodnocení a recenze KeePass
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 570 recenzí)
3. Dashlane
Správce hesel Dashlane vám umožňuje ukládat hesla, přístupové klíče a platební údaje a poté tyto údaje načíst, ať jste kdekoli. Funkce automatického vyplňování pohodlně vyplní vaše osobní údaje a přihlašovací údaje.
Tento správce hesel zahrnuje také VPN a monitorování dark webu, které automaticky vyhledává známky toho, že některý z vašich účtů mohl být napaden. ?
Nejlepší funkce Dashlane
- Snadno přeneste informace z jiných správců hesel
- K tomuto správci hesel máte přístup z jakéhokoli zařízení nebo platformy.
- Používejte doplňky pro většinu hlavních prohlížečů.
- Sdílejte hesla bezpečně a v případě potřeby snadno zrušte přístup odkudkoli.
Omezení Dashlane
- Neexistuje žádná desktopová aplikace.
- Plány Friends & Family a Starter nenabízejí VPN pro členy plánu.
Ceny Dashlane
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Plán pro přátele a rodinu: 7,49 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Starter (pro týmy): 20 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dashlane
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí) Pro Dashlane Business
4. LogMeOnce
Platforma LogMeOnce nabízí správu hesel bez hesel. K přihlášení můžete místo hesla použít selfie, PIN kód, otisk prstu nebo biometrickou identifikaci obličeje – pokud však dáváte přednost heslu, můžete ho také použít.
Bezplatná verze vám umožňuje ukládat neomezený počet jedinečných hesel na libovolný počet zařízení. Placená verze také bezpečně ukládá údaje o vaší kreditní kartě a poskytuje vám určitý objem šifrovaného úložného prostoru v závislosti na zvoleném tarifu. ?
Nejlepší funkce LogMeOnce
- Chraňte své citlivé informace pomocí vícefaktorového ověřování
- Ušetřete čas a starosti díky funkci automatického vyplňování.
- Synchronizujte svá data mezi systémy MacOS, Windows, Linux, Android a iOS.
Omezení LogMeOnce
- Bezplatná verze Premium nenabízí nouzový přístup ani vícefaktorové ověřování.
- Existuje mnoho funkcí, které mohou být zpočátku matoucí.
Ceny LogMeOnce
- Prémiová verze: Bezplatná
- Profesionální: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate (osobní): 3,25 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 4,99 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- Týmy: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 7 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LogMeOnce
- G2: 4,0/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (130 recenzí)
5. 1Password
Aplikace 1Password, určená pro jednotlivce, rodiny a globální pracovní sílu, využívá plné šifrování k zajištění bezpečnosti vašich přístupových klíčů, hesel a dalších soukromých údajů. Funkce bezpečného automatického vyplňování vám ušetří čas při vyplňování formulářů a pomůže vám také přihlásit se k jiným poskytovatelům, jako jsou Google nebo Apple.
A Secret Key nabízí další úroveň zabezpečení a audity prováděné třetími stranami zajišťují, že jsou všechny potenciální hrozby včas odhaleny a rychle vyřešeny. ?
Nejlepší funkce 1Password
- Požádejte generátor hesel, aby vygeneroval složitá hesla.
- Používejte 1Password offline nebo online
- Zabezpečte svá data na cestách pomocí režimu Cestování, který před překročením mezinárodní hranice odstraní vaše trezory z vašich zařízení a poté je jedním kliknutím obnoví ✈️.
- Integrujte je s dalšími nástroji, jako jsou Microsoft, Google Workspace a GitHub.
Omezení 1Password
- Importovat hesla z jiného nástroje není snadné.
- Někteří uživatelé hlásí, že funkce automatického vyplňování nefunguje vždy bezchybně.
Ceny 1Password
- Jednotlivci: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Rodiny: 4,99 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Startovací balíček Teams: 19,95 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Podnikání: 7 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze 1Password
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
6. RoboForm
RoboForm se prezentuje jako správce hesel nové generace. Generuje pro vás silná a jedinečná hesla, ukládá je a při příštím návštěvě daného webu vás rychle přihlásí.
Tento správce hesel také prohledává web a varuje vás, pokud bylo některé z vašich hesel kompromitováno. ?
Nejlepší funkce RoboForm
- Rychle vyplňujte formuláře pomocí uložených údajů
- Použijte ověřovač RoboForm pro dvoufaktorové ověřování na jiných webech.
- Sdílejte svá hesla bezpečně a chraňte svá data před zvědavýma očima.
- Používejte RoboForm na zařízeních iPhone a Android, stejně jako ve webových prohlížečích.
Omezení RoboForm
- Bezplatný tarif vám umožňuje přístup pouze z jednoho zařízení.
- Uživatelské rozhraní není tak intuitivní, jak by mohlo být.
Ceny RoboForm
- Bezplatné
- Premium: 1,99 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 3,98 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Roční předplatné pro firmy: 39,95 $/rok na uživatele
- Tříleté předplatné pro firmy: 33,95 $/rok na uživatele
- Pětileté předplatné pro firmy: 29,95 $/rok na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RoboForm
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
7. NordPass
NordPass je snadno použitelný „správce digitálního života“, který generuje a ukládá hesla a umožňuje vám je bezpečně sdílet. Ukládá také údaje o vaší kreditní kartě a automaticky vyplňuje formuláře. ?
Tento správce hesel podporuje několik typů vícefaktorového ověřování a v případě nouze umožňuje přístup k vašemu účtu důvěryhodnému příteli nebo členovi rodiny.
Nejlepší funkce NordPass
- Využijte pohodlí bezheslových přístupových klíčů
- Zjistěte, zda nedošlo k narušení vašich dat pomocí skeneru narušení dat.
- Bezpečně ukládejte další informace, jako jsou hesla k Wi-Fi nebo číslo sociálního pojištění.
- Používejte NordPass na svém stolním počítači, mobilním zařízení nebo ve webovém prohlížeči prostřednictvím rozšíření prohlížeče.
Omezení NordPass
- Bezplatná verze je poměrně omezená.
- Někteří uživatelé hlásí, že automatické vyplňování hesel nefunguje vždy správně.
Ceny NordPass
- Bezplatné
- Roční předplatné Premium: 1,69 $/měsíc na uživatele
- 2letá prémiová verze: 1,29 $/měsíc na uživatele
- 1 rok pro rodinu: 2,99 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- 2letá rodinná licence: 2,49 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- 1 rok pro týmy: 1,99 $/měsíc na uživatele
- 2leté týmy: 1,79 $/měsíc na uživatele
- 1 rok pro firmy: 3,99 $/měsíc na uživatele
- 2letá obchodní verze: 3,59 $/měsíc na uživatele
- 1 rok pro podniky: 4,50 $/měsíc na uživatele
- 2letá podniková licence: 4,10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze NordPass
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
8. Enpass
Enpass vám umožňuje ukládat hesla kamkoli chcete, ať už je to OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud nebo offline na vašem vlastním zařízení. Můžete vytvořit samostatné trezory pro vaše osobní údaje, pracovní data a informace o rodině. ?
Synchronizace je prováděna službami třetích stran a protože vaše data nejsou uložena na serverech Enpass, nemusíte se obávat jejich hacknutí.
Nejlepší funkce Enpass
- Pravidelně kontrolujte stará a prošlá hesla pomocí funkce auditu hesel.
- Použijte jednu z šablon k uložení různých typů informací, jako jsou údaje o kreditní kartě, pojistné dokumenty nebo pas.
- Plaťte měsíčně nebo proveďte jednorázovou platbu za doživotní přístup.
- Používejte Enpass na Windows, macOS, Linuxu nebo svém mobilním zařízení.
Omezení Enpass
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Hodnocení síly hesla může být trochu přehnané, pokud se předpokládá, že je vždy vyžadována nejvyšší síla.
Ceny Enpass
- Jednotlivec: 1,19 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 2,39 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- Jednorázově: 99,99 $/měsíc na uživatele
- Business Starter: 8,49 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Business Standard: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 3,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Enpass
- G2: 4,6/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3 recenze)
9. Keeper
Keeper je správce hesel, který také ukládá další informace, jako jsou důvěrné soubory nebo kritická infrastruktura vaší společnosti. Hodí se pro osobní použití, rodiny i podniky.
Architektura typu zero-trust a zero-knowledge zajišťuje, že vaše informace jsou vždy v bezpečí, ale zároveň je lze snadno získat, když je potřebujete, i když jste offline.
Nejlepší funkce aplikace Keeper
- Automatizujte obměnu hesel a ještě více snižte riziko.
- Proveďte skenování dark webu a zjistěte, zda nebylo vaše heslo kompromitováno.
- Využijte knihovnu zdrojů, která obsahuje školení o tom, jak používat Keeper ?
- Pokud splňujete podmínky, využijte 50% slevu pro studenty a 30% slevu pro vojáky, záchranáře, zdravotní sestry, lékaře a zaměstnance nemocnic.
Omezení aplikace Keeper
- Funkce automatického vyplňování nefunguje vždy dokonale.
- Uživatelské rozhraní není pro technicky neznalé uživatele příliš intuitivní.
Ceny Keeper
- Osobní: 2,92 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 6,25 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Business Starter: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 3,75 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Keeper
- G2: 5,0/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 470 recenzí)
10. LastPass
Tento správce hesel ukládá neomezený počet hesel a umí hesla generovat. Také automaticky vyplňuje formuláře a umožňuje bezpečně sdílet hesla s ostatními. ?
Snadno použitelný administrační panel vám pomůže mít přehled o zabezpečení hesel vaší rodiny nebo firmy.
Nejlepší funkce LastPass
- Přístup k heslům online i offline
- Ukládejte digitální záznamy všeho druhu, jako jsou softwarové licence a informace o Wi-Fi.
- Zabezpečte svá data pomocí vícefaktorového ověřování v balíčcích Premium a Business.
- S růstem vaší firmy můžete snadno přejít na vyšší úroveň účtu.
Omezení LastPass
- Bezplatný tarif umožňuje přístup pouze z jednoho zařízení.
- Porušení bezpečnosti v roce 2022 poškodilo důvěryhodnost společnosti, ale od té doby posílila bezpečnostní opatření.
Ceny LastPass
- Bezplatné
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Rodiny: 4 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- Týmy: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 7 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LastPass
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
Další nástroje pro správu hesel
Zajištění přístupu k uloženým heslům je zásadní, ale je to jen jeden z aspektů správy citlivých informací. Potřebujete komplexní platformu pro správu projektů, která vám poskytne celkový přehled a plynulý pracovní postup pro každodenní úkoly. Právě proto je tu ClickUp.
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která zvyšuje produktivitu a zlepšuje spolupráci týmu na všech úrovních.
Začněte svůj projekt pomocí nástrojů ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps, které vám pomohou s brainstormingem a zmapováním procesu. Poté tyto poznámky použijte k vypracování finálního plánu řízení projektu, který bude zahrnovat rozsah a výstupy, milníky a časový harmonogram, klíčové zdroje a potenciální rizika. Software pro spolupráci na projektech usnadňuje spolupráci s ostatními během celého procesu. ?️
Jakmile je projekt spuštěn, spravujte všechny své úkoly a získejte jasný přehled o pokroku svého týmu pomocí integrovaného softwaru pro správu úkolů.
Spolupracujte na dokumentech se svým týmem v reálném čase nebo asynchronně. Poté uložte dokumenty ClickUp Docs, které vytvoříte na platformě, abyste vždy našli to, co potřebujete.
Prohlížejte si všechny aspekty svého projektu ve formátu podle svého výběru – například jako seznam, Ganttův diagram, tabuli nebo tabulku.
Tip pro profesionály: K ukládání hesel můžete použít tabulkový náhled a pro vytvoření bezpečných a jedinečných hesel můžete využít generátor hesel s umělou inteligencí. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatný software pro správu projektů ClickUp nabízí širokou škálu funkcí zcela zdarma.
- Vyberte si z více než 1 000 šablon a využijte asistenta psaní ClickUp AI k vypracování obchodního plánu nebo akčního plánu, správě CRM, zlepšení výkonu týmu a mnohem více.
- Ovládejte, kdo má přístup k čemu, pomocí přizpůsobených oprávnění pro jednotlivé role uživatelů.
- Můžete být v klidu, protože bezpečnostní funkce ClickUp jsou špičkové.
- Zefektivněte svůj pracovní postup ještě více integrací ClickUp s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, jako jsou Slack, HubSpot, Microsoft Teams, Google Drive a Zendesk.
- Používejte ClickUp na stolních počítačích se systémem Windows, Mac nebo Linux nebo v aplikacích pro iOS a Android.
Omezení ClickUp
- Clickup AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Mobilní aplikace zatím není tak plně funkční jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Chraňte své citlivé údaje a zajistěte si klid
V dnešním online světě je ochrana dat před hackery naprostou nutností. Hesla si můžete ukládat do tabulky nebo je nechat spravovat prohlížečem. Speciální správci hesel jsou však mnohem bezpečnější. ?
Jakmile si vyberete správce hesel, který vám nejlépe vyhovuje, optimalizujte zbytek svého pracovního postupu pomocí ClickUp. Získáte nástroje pro zvýšení produktivity a správu projektů, které podpoří všechny aspekty vaší práce.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.