Agilní uživatelé považují Scrum za nejúčinnější rámec pro agilní řízení projektů.
Projektové řízení je však náročnější, než si možná myslíte. Abyste dosáhli úspěchu ve svém projektu, potřebujete technické znalosti a dovednosti v oblasti Scrumu.
K získání potřebných dovedností neexistuje žádná alternativa k praktickým zkušenostem. Nicméně slepé vrhnutí se do řízení projektů v reálném světě bez konkrétních dovedností v oblasti Scrumu pravděpodobně povede k neúspěchu.
Otázka zní: jak si osvojit potřebné dovednosti? Čtení kvalitních knih od skutečných odborníků, kteří mají s danou problematikou praktické zkušenosti, vám může poskytnout náskok.
Máme pro vás ty nejlepší knihy o Scrumu, do kterých se můžete ponořit a stát se odborníky na Scrum. Pojďme se podívat na 10 nejlepších knih o Scrumu pro projektové manažery a Scrum Mastery v roce 2023.
Na závěr vám prozradíme malé tajemství z oboru, které vám pomůže všechny tyto tipy uplatnit a stát se dokonalým Scrum Masterem.
10 nejlepších knih o Scrumu, které byste měli přidat do svého seznamu
1. Agile Estimating and Planning od Mikea Cohna
O knize
- Autor(ři): Mike Cohn
- Rok vydání: 2005
- Odhadovaná doba čtení: 9 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 330 stran
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
V této knize představuje spoluzakladatel Agile Alliance Mike Cohn definitivní a praktického průvodce projektovým řízením pomocí Scrumu. Jasně ilustrované koncepty a podrobné návody pomáhají odpovědět na otázky jako:
- Co bude vytvořeno?
- Jak velký to bude?
- Kdy to musí být hotové?
- Kolik toho do té doby stihnu dokončit?
Cohn na tyto otázky odpovídá pomocí souvislých pokynů. Čtenářům poskytuje nástroje potřebné pro agilní odhadování a plánování, které jsou o několik úrovní nad zastaralými technikami odhadování, které v dnešních dynamických projektech řízených změnami nefungují.
Spojte to s příklady z praxe a získáte komplexního průvodce, který vám pomůže odhadnout vaše plány a dosáhnout cílů v oblasti projektového řízení.
„Pokud se zvýší výkonnost týmu tím, že pomůžu někomu jinému, pak je to to, co bych měl udělat. Důležitá je rychlost týmu, ne rychlost jednotlivců.“
„Pokud se zvýší výkonnost týmu tím, že pomůžu někomu jinému, pak je to to, co bych měl udělat. Důležitá je rychlost týmu, ne rychlost jednotlivců.“
Hlavní body:
- Poskytuje jasné pokyny pro plánování, abyste nikdy nepřekročili své odhady.
- Poskytuje uživatelům praktické zkušenosti s praktickými nástroji a příklady použití.
Co říkají čtenáři:
„Je velmi důležité pochopit různé aspekty agilního plánování. Je to opravdu užitečné, když přecházíte z tradičního na agilní rámec.“
2. Scrum: Umění udělat dvakrát tolik práce za poloviční čas od Jeffa Sutherlanda
O knize
- Autor(ři): Jeff Sutherland
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 256 stran
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
Kniha pochází přímo od spoluzakladatele této metodiky a generálního ředitele společnosti Scrum, Inc. a poskytuje čtenářům definitivní pohled na fungování Scrumu. Je to první krok na vaší cestě k mistrovství ve Scrumu.
Sutherland vytváří pevný teoretický základ a poté ukazuje, jak to funguje.
Hlavním rysem knihy je její jednoduchý jazyk. Na rozdíl od jiných knih o Scrumu je vyprávění poutavé a dynamické. K pochopení principů použitých v této knize nepotřebujete znalosti softwaru. Všechny tyto faktory přispívají k široké popularitě knihy.
„Scrum Master, osoba odpovědná za řízení procesu, položí každému členovi týmu tři otázky: 1. Co jste včera udělali, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 2. Co uděláte dnes, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 3. Jaké překážky brání týmu v práci? To je vše.“
„Scrum Master, osoba odpovědná za řízení procesu, položí každému členovi týmu tři otázky: 1. Co jste včera udělali, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 2. Co uděláte dnes, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 3. Jaké překážky brání týmu v práci? To je vše.“
„Scrum Master, osoba odpovědná za řízení procesu, položí každému členovi týmu tři otázky: 1. Co jste včera udělali, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 2. Co uděláte dnes, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 3. Jaké překážky brání týmu v práci? To je vše.“
Hlavní body:
- Rychlé, snadné a hloubkové porozumění Scrumu
- Srozumitelný, praktický a bez zbytečných odborných termínů.
Co říkají čtenáři:
„Pokud chcete vědět podrobnosti o vzniku Scrumu, jste na správném místě. Velmi doporučujeme pro SM, pokud opravdu chtějí vědět, co je Scrum a proč funguje. “
3. Essential Scrum: Praktický průvodce nejpopulárnějším agilním procesem od Kennetha S. Rubina
O knize
- Autor(ři): Kenneth S. Rubin
- Rok vydání: 2012
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 13 až 14 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 496 stran
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)
Pokud hledáte jednu knihu, která by byla nejlepší ze všech, není nic lepšího než Rubinův kompletní podrobný průvodce Scrumem.
Od 17stránkové definice pojmu „sprint“ až po dvě kapitoly věnované odhadům, rychlosti a technickému dluhu pokrývá tato kniha všechny aspekty hodnot Scrumu do nejmenších detailů.
Kniha je dlouhá, ale čte se dobře. Je určena pro Scrum Mastery, kteří chtějí posunout své projektové dovednosti na vyšší úroveň. Kratší příručky v tomto seznamu se liší od znalostí, které tato práce poskytuje, pokud jí věnujete čas potřebný k jejímu prostudování.
„Scrum odhaluje dysfunkce a plýtvání, které brání organizacím dosáhnout jejich skutečného potenciálu.“
„Scrum odhaluje dysfunkce a plýtvání, které brání organizacím dosáhnout jejich skutečného potenciálu.“
Hlavní body:
- Podrobné průvodce všemi aspekty metodiky Scrum.
- Praktické rady, které pomohou s každodenními problémy, kterým čelí Scrum Masters.
Co říkají čtenáři:
„Velmi podrobný a praktický průvodce. Používám ho k přípravě na zkoušky.“
4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great od Esther Derby & Diana Larsen
O knize
- Autoři: Esther Derby & Diana Larsen
- Rok vydání: 2006
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 5 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 186 stran
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Navzdory svému stáří zůstává tato práce relevantní i dnes.
Agilní retrospektiva je důležitý rituál Scrumu, který zahrnuje schůzky, na nichž se rekapituluje každá iterace probíhajícího projektu. Jsou skvělou příležitostí k tomu, abyste se zastavili a zhodnotili, co vám funguje a co vám naopak brání v práci.
Esther a Diana vám prostřednictvím této práce poskytují nástroje a tipy k řešení nesčetných každodenních problémů, s nimiž se setkáváte během softwarového vývojového projektu nebo procesu. Upozorňujeme však, že kniha se neomezuje pouze na softwarové vývojové týmy.
Naučí vás, jak organizovat a provádět retrospektivy obecně, přizpůsobit je velikosti vašeho Scrum týmu a organizačním potřebám, přizpůsobit se změnám a tyto strategie rozšiřovat.
„Poté požádejte všechny přítomné, aby se vyjádřili. Pokud někdo na začátku retrospektivy nemluví, má tiché svolení mlčet po zbytek sezení.“
„Poté požádejte všechny přítomné, aby se vyjádřili. Pokud někdo na začátku retrospektivy nemluví, má tiché svolení mlčet po zbytek sezení.“
Hlavní body:
- Lekce o navrhování a provádění agilních retrospektiv
- Průvodce řešením každodenních problémů, které se vyskytují při vývoji softwaru.
- Osobní agilní kouč, který vás provede vaší cestou.
Co říkají čtenáři:
„Líbilo se mi jednoduché uspořádání knihy a příklady, které byly uvedeny tam, kde to bylo vhodné. Je to dobrý výchozí bod, ale ne vyčerpávající.“
5. Sprint Your Way to Scrum: 50 praktických tipů, jak urychlit váš Scrum od Bonsy Yelsangi
O knize
- Autoři: Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini
- Rok vydání: 2021
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 5 hodin
- Doporučená úroveň: Pokročilá
- Počet stran: 190 stran
- Hodnocení 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)
V této snadno čitelné knize autoři poskytují praktické, jasné a přesvědčivé odpovědi na 50 nejčastěji kladených otázek týkajících se Scrumu.
Na základě svých zkušeností s školením tisíců profesionálů po celém světě vytvořila autorská dvojice knihu. Kniha je určena pro scrumové týmy, scrumové praktiky, scrumové mistry, produktové vlastníky a agilní kouče, kteří chtějí zdokonalit své odborné znalosti a posunout Scrum na vyšší úroveň.
Najdete v nich pouze podstatné informace, takže se vám budou příjemně číst. Na konci získáte praktický soubor tipů z reálného světa a technik projektového řízení, které jsou nezbytné pro co nejefektivnější využití Scrumu.
„Neexistuje správný nebo jediný způsob, jak implementovat Scrum. “
„Neexistuje správný nebo jediný způsob, jak implementovat Scrum. “
Hlavní body:
- Odpovídá na 50 nejčastějších otázek, které mají účastníci školení ohledně Scrumu.
- Bez zbytečných detailů, praktický styl podání, který vám poskytne pouze ty nejdůležitější informace.
Co říkají čtenáři:
„Toto je perfektní kniha pro scrum mastery, kterou jsem nedávno četl. Bonsy odvedl vynikající práci, když tuto knihu napsal a velmi pečlivě popsal všechna očekávání od scrum mastera. Přejeme ti vše nejlepší, Bonsy, a těšíme se na další knihy 📚 v budoucnu... Pokračuj v dobré práci 👍🏻”
6. The Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda
Tato kniha vás vrátí k základům. Ale nepodceňujte toto zásadní dílo. Je sice vynikajícím vstupem pro začátečníky, ale je také skvělá pro odborníky, kteří si chtějí osvěžit své znalosti a porovnat své osobní zkušenosti s teoretickým rámcem.
Kniha, kterou napsali a neustále aktualizují tvůrci Scrumu, je stručným průvodcem zdůrazňujícím nejdůležitější části této metodiky. Stejně jako samotná kniha podporuje neustálé zlepšování. Poskytne vám hodnoty, role, události a artefakty používané ve Scrumu kompaktním, stručným a srozumitelným způsobem.
„Nejdůležitější úlohou manažera je pomáhat lidem, kteří vykonávají práci. Dejte jim cíl a nechte je pracovat.“
„Nejdůležitější úlohou manažera je pomáhat lidem, kteří práci vykonávají. Dejte jim cíl a nechte je pracovat.“
Hlavní body:
- Krátký, ale praktický intenzivní kurz o Scrumu
- Vhodné pro úplné začátečníky a projektové manažery, kteří se chtějí vrátit k základům.
Co říkají čtenáři:
„Je to krátký, ale dokonalý průvodce. Nic navíc.“
7. Large-Scale Scrum: More with LeSS od Craiga Larmana a Basa Voddeho
O knize
- Autoři: Craig Larman & Bas Vodde
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 10 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 368 stran
- Hodnocení 4,4/5 (Amazon)
Chcete rámec, který vám pomůže řídit velké nebo více projektů? Larman a Vodde vám pomohou.
Ačkoli byl Scrum původně určen pro malé vývojové týmy, s postupem času a přidáním nových nápadů a variant se stal použitelným i pro velké týmy. To je skvělé pro koučování agilních týmů, protože úspěch týmu je vše.
Jednou z průkopnických a nejúčinnějších variant je LeSS (Large Scale Scrum), navržený Larmanem a Voddem. Jedná se o rámec založený na Scrumu, který funguje v komplexních scénářích.
Tato kniha je povinnou četbou, pokud zastáváte pozici manažera nebo jste součástí týmu s více členy. Kniha vám poskytne nezbytné nástroje k pochopení role Scrum Mastera a strukturování velké organizace s ohledem na hodnotu pro zákazníka.
„Jedním z pravidel Scrumu je, že práci nelze týmu vnucovat; produktový vlastník nabízí položky pro iteraci a tým si vybere tolik, kolik se rozhodne, že zvládne v udržitelném tempu a v dobré kvalitě.“
„Jedním z pravidel Scrumu je, že práci nelze týmu vnucovat; produktový vlastník nabízí položky pro iteraci a tým si vybere tolik, kolik se rozhodne, že zvládne v udržitelném tempu a v dobré kvalitě.“
Hlavní body:
- Seznamte se s rámcem LeSS pro rozsáhlé projekty nebo projekty s více týmy.
- Pomůže vám pochopit, jak implementovat jednoduchost Scrumu v komplexních scénářích.
Co říkají čtenáři:
„Pokud praktikujete Scrum a potýkáte se s problémem, jak ho škálovat, pak je tato kniha pro vás ideální. Pokud plánujete zavést Scrum pro vývoj velkých produktů, pak si tuto knihu okamžitě kupte.“
8. Scrum v AI: Agilní vývoj umělé inteligence pomocí Scrumu a MLOps od Paola Sammicheliho
O knize
- Autor(ři): Paolo Sammicheli
- Rok vydání: 2022
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 6 až 7 hodin
- Doporučená úroveň: Niche
- Počet stran: 244 stran
- Hodnocení 4,1/5 (Amazon)
Odvětví umělé inteligence v poslední době zažívá boom a softwarové týmy se připravují na vytváření aplikací založených na umělé inteligenci. Sammicheli v této práci poskytuje čtenářům komplexní pohled na projektové řízení nezbytné při vývoji umělé inteligence. Pracujete v agilním týmu zabývajícím se umělou inteligencí? Pak je tato kniha určena právě vám.
Kniha poskytuje komplexní informace o metodikách Agile, Scrum a MLOps, které pomáhají zvyšovat morálku, shromažďovat zpětnou vazbu, vykonávat kontrolu, podporovat zapojení zainteresovaných stran a řídit vývojáře tak, aby dosahovali vysoce kvalitních výsledků.
Je vhodná pro praktické scénáře, protože má pevný základ v Agile, inženýrských postupech a příkladech z reálného světa. Ukazuje také, jak je implementovat ve vaší společnosti.
„Díky Agile, Scrumu a MLOps získáte týmového ducha, častou zpětnou vazbu, empirickou kontrolu, zapojení zainteresovaných stran a motivaci vývojářů k dosažení vysoce kvalitních výsledků.“
„Díky Agile, Scrum a MLOps získáte týmového ducha, častou zpětnou vazbu, empirickou kontrolu, zapojení zainteresovaných stran a motivaci vývojářů k dosažení vysoce kvalitních výsledků.“
Hlavní body:
- Specializovaný průvodce pro řízení projektů vývoje softwaru AI
- Obsahuje praktické příklady a návody, jak tyto strategie škálovat.
Co říkají čtenáři:
Nebyly nalezeny žádné recenze.
9. Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban od Andrew Stellmana a Jennifer Greeneové
O knize
- Autoři: Andrew Stellman & Jennifer Greene
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 11 až 12 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 420 stran
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)
Pokud chcete jít nad rámec Scrumu a prozkoumat nejoblíbenější agilní metodiky, je tato kniha pro vás ideální. Jedná se o lehké a poutavé čtení, které poskytuje komplexní informace o Scrumu, XP, Lean a Kanbanu – ideální pro scrumové týmy.
Vysvětluje, jak se každá metoda zaměřuje na různé oblasti vývoje, a pomáhá vám pochopit, která z nich bude nejlépe fungovat pro vás a váš Scrum tým. Sáhněte po této knize, pokud se chcete ponořit do Agile, ale potřebujete objasnit, kterou metodiku byste měli zvolit.
„Je obecně důležité rozumět lidem v týmu, tomu, jak spolupracují a jak práce každého z nich ovlivňuje ostatní.“
„Je obecně důležité rozumět lidem v týmu, tomu, jak spolupracují a jak práce každého z nich ovlivňuje ostatní.“
Hlavní body:
- Poskytuje komplexní analýzu nejpopulárnějších agilních frameworků.
- Pomůže vám rozhodnout, která metoda bude nejvhodnější pro velikost a potřeby vašeho týmu.
Co říkají čtenáři:
„Kniha podrobně pojednává o všech tématech, která by měla být zmíněna při vysvětlování agilního přístupu. Líbí se mi způsob, jakým je kniha napsána, její rozsah a obsah.“
10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay od Zuzany Šochové
O knize
- Autor(ři): Zuzana Šochová
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: přibližně 7 až 8 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 176 stran
- Hodnocení 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Tato kniha se zaměřuje na Scrum Mastery a je komplexním průvodcem, jak se stát tím nejlepším lídrem, kterého váš tým a organizace potřebují. Po přečtení této knihy získáte komplexní pochopení této klíčové pozice.
Autorova více než 15letá zkušenost jako vývojář, manažer a Scrum Master se odráží v podrobném modelu State of Mind, který ukazuje, jak by měl vypadat ideální den Scrum Mastera.
Práce zkoumá všechny aspekty bytí a ztělesnění Scrum Mastera, od vašich povinností, kompetencí a meta-dovedností až po vaše schopnosti budování týmu, přizpůsobivost změnám, alokaci zdrojů a mnoho dalšího.
„Aby byl ScrumMaster dobrým průvodcem, musí být vždy o krok napřed před týmem a organizací a vyvést je z jejich zvyků, norem a tradic.“
„Aby byl ScrumMaster dobrým průvodcem, musí být vždy o krok napřed před týmem a organizací a vyvést je z jejich zvyků, norem a tradic.“
Hlavní body:
- Důkladně vás vycvičí, abyste se stali tím nejlepším Scrum Masterem, jakým můžete být.
- Obsahuje podrobný popis vaší celkové pozice a odpovědností, který vychází z dlouholetých praktických zkušeností.
Co říkají čtenáři:
„Nejlepší kniha pro seznámení se s terminologií Scrumu.“
