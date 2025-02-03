10 nejlepších alternativ GetResponse pro e-mailový marketing v roce 2025

Počet uživatelů e-mailu na celém světě v roce 2024 přesáhne čtyři miliardy, což je více než polovina světové populace. Není tedy překvapivé, že firmy rády využívají e-mailové marketingové kampaně k šíření informací.
Názory se mohou lišit, ale navrhování, plánování, spouštění a škálování e-mailových marketingových kampaní je možné pouze s pomocí správného nástroje.
GetResponse je nástroj, který marketéři používají pro e-mailové marketingové kampaně nebo k automatizaci marketingových operací.
Prostředí nástrojů pro e-mailový marketing je však velmi dynamické. Požadavky se vyvíjejí a každé odvětví a podnik má své specifické potřeby. GetResponse proto nemusí vyhovovat potřebám a preferencím všech.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ GetResponse, které vyhovují různým případům použití a požadavkům. Tento seznam hodnotí funkce a ceny jednotlivých nástrojů, abyste mohli najít ten, který nejlépe vyhovuje vašemu podnikání.
Co byste měli hledat v alternativách GetResponse?
Některé nástroje pro správu e-mailového marketingu nabízejí více funkcí než jiné, ale předtím, než se pro ně rozhodnete, musíte zhodnotit jejich použitelnost pro vaše konkrétní požadavky. Než se zaměříte na alternativu k GetResponse, je třeba mít na paměti několik věcí.
- Hladká správa kontaktů: Vyberte si nástroj, který zjednodušuje správu kontaktů, integruje se s nástroji CRM a sám segmentuje kontakty.
- Podrobné analýzy: Vaše řešení pro e-mailový marketing musí nabízet podrobné informace o chování odběratelů, měřit účinnost vašich kampaní a poskytovat spolehlivé údaje o návratnosti investic.
- Robustní marketingové integrace: Zajistěte, aby se nástroj integroval s e-commerce, marketingem ve vyhledávačích a dalšími klíčovými aplikacemi.
- All-in-One Marketing Suite: Vyberte si nástroj, který nabízí nástroje pro tvorbu landing page, integraci e-commerce, SMS marketing, chatboty a další bohaté funkce.
- Funkce plánování: Vyberte si řešení, které vám umožní plánovat e-mailové kampaně a automatizovat doručování – nezbytná funkce pro základní automatizaci marketingu.
- Funkce pro spolupráci: Hledejte funkce, které vám umožní pracovat v týmu bez potíží. Tím se zrychlí plánování a spouštění kampaní.
- Cenová dostupnost: Vyberte si nástroj, který odpovídá vašemu rozpočtu, ale zvažte také funkce, které jsou nezbytné pro rozsah vaší činnosti.
A nakonec, proč nevyzkoušet bezplatný tarif, abyste zjistili, jak nástroj funguje a zda jeho rozhraní vyhovuje vám a vašemu týmu?
10 nejlepších alternativ k GetResponse, které můžete použít
1. HubSpot
HubSpot je vynikající komplexní řešení pro firmy, které chtějí zefektivnit své marketingové a prodejní aktivity. Pokročilá automatizace marketingu, sada CRM a podrobné analytické nástroje z něj dělají perfektní nástroj ve vašem arzenálu.
Kromě toho vám bohatý výběr přizpůsobitelných e-mailových šablon pomůže vylepšit vaše e-mailové marketingové kampaně. Uživatelské rozhraní patří také k nejintuitivnějším v tomto seznamu.
HubSpot je vynikající alternativou k GetResponse, zejména díky svým pokročilým automatizačním funkcím.
Nejlepší funkce HubSpot
- Využijte integrované nástroje pro optimalizaci a analýzu webových stránek ke zlepšení výkonu a SEO
- Využijte více než 1000 integrací napříč CMS, stávajícími platformami pro e-mailový marketing, komunikačním softwarem a ERP řešeními.
- Získejte přístup k nástrojům pro prodej a spolupráci, včetně bezplatného CRM pro uzavírání obchodů a správu potenciálních zákazníků, které je ideální pro menší firmy.
Omezení HubSpot
- Drahé cenové plány ve srovnání s jinými alternativami GetResponse
- Omezené možnosti přizpůsobení pro uživatele s nižšími tarify
- Vzhledem k široké škále dostupných funkcí může být jejich osvojení časově náročné a složité.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Enterprise: 3600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3900 recenzí)
2. MailerLite
MailerLite je cenově dostupná a uživatelsky přívětivá alternativa k GetResponse, která je nejvhodnější pro menší firmy a začínající podnikatele.
Kromě intuitivního rozhraní nabízí MailerLite funkce jako automatizace, nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop, A/B testování a pokročilé cílení.
Sada nástrojů pro e-mailový marketing, zasílání newsletterů a vytváření landing page a webových stránek vám pomůže zvýšit účinnost kampaní a zapojení uživatelů.
Nejlepší funkce MailerLite
- Získejte přístup k přizpůsobitelným motivům a rozsáhlé knihovně šablon
- Vytvářejte různé typy e-mailů pomocí editoru s funkcí drag-and-drop
- Udržujte vysokou míru doručitelnosti e-mailů
- Získejte funkce automatizace e-mailů i v rámci bezplatného tarifu
Omezení MailerLite
- Základní funkce automatizace, i u vyšších tarifů
- Chybí pokročilé analytické funkce a speciální záložka pro analytiku
- Podpora prostřednictvím živého chatu je omezena na uživatele tarifů Advanced a Enterprise.
Ceny MailerLite
- Zdarma
- Rostoucí podnikání: Cena začíná na 10 USD/měsíc
- Pokročilé: Cena od 20 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MailerLite
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
3. ActiveCampaign
ActiveCampaign je alternativou k GetResponse s bohatými funkcemi, která nabízí kombinaci řešení pro e-mailový marketing, CRM, nástrojů pro automatizaci marketingu a funkcí pro automatizaci prodeje.
Tento nástroj, který je vynikající funkcí pro rostoucí podniky, využívá strojové učení k segmentaci kontaktů a personalizaci kampaní v e-mailech, zprávách, chatu a textových zprávách.
Díky vynikající doručitelnosti e-mailů a schopnostem strojového učení je tento nástroj pro marketéry skutečným tahounem.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Využijte pokročilé automatizační pracovní postupy k vylepšení cílení na publikum
- Využijte funkce strojového učení k optimalizaci časů odesílání e-mailů
- Získejte funkce pro správu prodejního trychtýře a konverzi potenciálních zákazníků
- Oslovte zákazníky napříč kanály pomocí marketingových nástrojů, jako je živý chat, SMS marketing a integrace Facebook Custom Audiences.
- Přijímejte rozhodnutí založená na datech díky komplexní analytice a pokročilým reportům
Omezení ActiveCampaign
- Uživatelé hlásí strmou křivku učení, zejména ti, kteří se chtějí soustředit pouze na e-mailový marketing.
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny ActiveCampaign
- Lite: Cena začíná na 39 $/měsíc
- Plus: Cena začíná na 70 $/měsíc
- Professional: Od 187 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!
4. Constant Contact
Constant Contact patří mezi nejstarší a nejdůvěryhodnější e-mailové marketingové platformy pro malé podniky.
Constant Contact usnadňuje navrhování a spouštění kampaní týmům, které provádějí více kampaní současně: jeho e-mailové šablony s funkcí drag-and-drop, marketingové CRM a nástroje pro marketing na sociálních médiích jsou doplněny intuitivním uživatelským rozhraním a bohatou knihovnou šablon.
Rozsáhlá škála funkcí této platformy pomáhá firmám rozšiřovat jejich publikum, spravovat e-mailové kampaně a propagovat akce.
Constant Contact patří také mezi nejlevnější alternativy GetResponse uvedené v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Constant Contact
- Spravujte e-mailový marketing, automatizaci marketingu a sledování výkonu pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní
- Prozkoumejte typy kampaní a funkce v rámci 60denní zkušební doby, která je špičkou v oboru.
- Nabízí specializované funkce pro prodej, správu sociálních médií a správu plateb za akce.
Omezení služby Constant Contact
- Omezené možnosti přizpůsobení a segmentace e-mailového marketingu
- Výrazné zvýšení ceny u větších e-mailových seznamů
- Omezené pokročilé funkce v tarifech Lite a Standard
Ceny Constant Contact
- Lite: 12 $/měsíc
- Standard: 35 $/měsíc
- Premium: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Constant Contact
- G2: 4/5 (více než 5700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2600 recenzí)
5. Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud je cloudová platforma CRM založená na umělé inteligenci, která se hodí pro podniky hledající sofistikovaná řešení pro automatizaci marketingu.
Tato platforma pomáhá posilovat loajalitu zákazníků prostřednictvím personalizovaných e-mailových kampaní a zákaznických cest. Funkce jako segmentace publika, zapojení potenciálních zákazníků a účtů a přehledy v reálném čase z ní činí robustní nástroj pro velké podniky.
Marketing Cloud je nejdražší nástroj z uvedených. Ale tento nástroj nabízí mnohem více, než se na první pohled zdá. ✨
Marketing Cloud od Salesforce se neomezuje pouze na e-mailové marketingové kampaně; jeho komplexní marketingový balíček pokryje všechny vaše marketingové aktivity.
Nejlepší funkce Salesforce Marketing Cloud
- Vytvářejte prediktivní cesty a personalizujte zákaznické zkušenosti pomocí technologie AI Einstein od Salesforce.
- Získejte přístup k pokročilým analytickým údajům a informacím o uživatelích
- Integrujte komplexní sadu řešení pro automatizaci marketingu s Marketing Cloud
- Sledujte funnel prostřednictvím aktualizací aktivit potenciálních zákazníků v reálném čase
Omezení Salesforce Marketing Cloud
- Méně integrací třetích stran
- Přístup k API a A/B testování jsou k dispozici pouze pro uživatele PRO.
Ceny Salesforce Marketing Cloud
- Marketing Cloud Engagement: Cena začíná na 1250 USD za měsíc (Professional)
- Marketing Cloud Account Engagement: Cena začíná na 1250 USD za měsíc (Growth)
- Marketing Cloud Personalization: Cena začíná na 108 000 USD ročně (Growth)
Hodnocení a recenze Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
6. Moosend
Moosend je cenově dostupná platforma pro e-mailový marketing a automatizaci. Ačkoli její funkce nejsou tak rozsáhlé jako u jiných platforem, možnosti správy seznamů a segmentace Moosend pomáhají marketérům zpřesnit jejich cílení.
Tato platforma zjednodušuje e-mailový marketing díky funkcím, jako je nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop, nástroj pro tvorbu landing page a formulářů a automatizace pracovních postupů. K rychlému spuštění kampaní můžete také využít přibližně 75 e-mailových šablon.
Nejlepší funkce Moosend
- Získejte uživatelsky přívětivé rozhraní se všemi funkcemi potřebnými pro základní e-mailové marketingové kampaně
- Využijte optimalizace založené na umělé inteligenci, aby vaše e-maily byly v rámci kampaní poutavé a interaktivní
Omezení Moosend
- Ceny založené na počtu odběratelů jsou nepraktické pro firmy s velkým seznamem, ale s nepravidelnými e-mailovými kampaněmi.
- Chybí mobilní aplikace pro správu e-mailových kampaní
Ceny Moosend
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Výhoda: 9 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moosend
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 190 recenzí)
7. Drip
Drip je nástroj pro automatizaci marketingu, který nabízí robustní funkce pro úpravu e-mailů, správu odběratelů a automatizované pracovní postupy pro e-mailový marketing.
Tato platforma je vhodná pro e-commerce značky, které působí na platformě Shopify. Kampaně můžete spouštět rychle díky funkcím, jako je vizuální nástroj pro automatizaci e-mailů, segmentace kontaktů a knihovna předem připravených automatizací.
Analytický panel je bonus: můžete získat přehled a podniknout další kroky na základě dat, která se filtrují z vašich kampaní.
Nejlepší funkce Drip
- Přizpůsobené pro e-commerce podniky s funkcemi a integracemi, které pomáhají zvyšovat konverze
- Integrované s Shopify, Magento a WooCommerce
- Získejte informace prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů s podrobnými informacemi o zákaznících
- Vytvářejte a spouštějte marketingové kampaně pomocí vizuálního nástroje pro automatizaci
Omezení Drip
- Složité cenové plány založené na velikosti e-mailového seznamu
- Pro velké kontaktní databáze to může být nákladné.
- Pro nové uživatele může být rozhraní matoucí.
Ceny Drip
- 14denní bezplatná zkušební verze
- 39 $/měsíc za 2500 kontaktů
- 289 $/měsíc za 20 000 kontaktů
- Individuální ceny pro více než 170 000 kontaktů
Hodnocení a recenze Drip
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (190 recenzí)
8. AWeber
AWeber je jednoduchá, ale výkonná platforma pro e-mailový marketing a automatizaci marketingu.
Od konkurence se odlišuje jedinečnými funkcemi: e-maily AMP, archiv hostovaných zpráv, vyskakovací formuláře, webové push notifikace, rozsáhlá knihovna stockových obrázků a nástroj pro tvorbu e-mailů založený na Canva.
Platforma také nabízí robustní analytické nástroje, A/B testování a přizpůsobitelné šablony.
Tato alternativa k GetResponse je také vynikající volbou pro nové podniky. V rámci tohoto nástroje si můžete zakoupit doménu a vytvořit webové stránky pro své podnikání.
Nejlepší funkce AWeber
- Pracujte v rámci Team Hubu pro správu týmů a klientů
- Integrujte více než 1000 platforem, jako jsou Shopify, WordPress a Patron
- Používejte hotové šablony pro prodejní stránky
- Vytvářejte e-maily s pomocí AI a Canva
- Dosáhněte lepšího zapojení publika pomocí webových push notifikací
- Zlepšete dosah prostřednictvím hromadných zpráv a interaktivních e-mailů
Omezení AWeber
- Vyžaduje integraci třetích stran pro podporu SMS oznámení
- Odhlášení uživatelé se započítávají do vaší měsíční kvóty
Ceny AWeber
- Zdarma
- Lite: Od 12,50 $/měsíc
- Plus: Cena začíná na 20,00 $/měsíc
- Neomezený: 899 $/měsíc
Hodnocení a recenze Aweber
- G2: 4,2/5 (více než 620 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
9. Omnisend
Omnisend je komplexní omnichannelová marketingová platforma. Je určena především pro e-commerce podniky a pomáhá automatizovat e-mailové, SMS a push notifikační kampaně.
Omnisend je známý svou snadnou použitelností a schopností rychle vytvářet e-maily v souladu se značkou, které lze nakupovat.
Platforma nabízí robustní automatizaci, segmentační funkce a předem připravené pracovní postupy pro různé fáze zákaznické cesty, které platforma nabízí.
Nejlepší funkce Omnisend
- Vytvářejte e-maily pomocí intuitivního editoru e-mailů s funkcí drag-and-drop
- Přečtěte si podrobné zprávy o kampaních, které využívají pokročilé analytické nástroje.
- Využijte předem připravené pracovní postupy, e-mailové šablony a integraci slevových kódů.
- Získejte doporučení produktů a kategorií, abyste oslovili zákazníky s vysokou hodnotou a silným zájmem.
- Získejte všechny pokročilé funkce a neomezené úložiště kontaktů i v rámci bezplatného tarifu.
- Integrujte SMS marketing prostřednictvím jednoduchého procesu přihlášení
Omezení Omnisend
- Nemá stejné marketingové výhody mimo oblasti elektronického obchodování.
- Uživatelé hlásí nízkou doručitelnost e-mailů
- Platforma nenabízí podporu více jazyků.
Ceny Omnisend
- Zdarma
- Standard: Cena začíná na 16 $/měsíc
- Výhody: Cena začíná na 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,6/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
10. Campaign Monitor
Pokud chcete vytvářet vizuálně přitažlivé a poutavé e-maily, bude vám tato univerzální platforma pro e-mailový marketing a automatizaci marketingu velmi užitečná.
Campaign Monitor zjednodušuje vytváření přizpůsobených zákaznických cest a poskytuje podrobné analýzy e-mailů s výkonnými funkcemi, jako je segmentace pro personalizovanou a cílenou komunikaci.
Campaign Monitor se zaměřuje na poskytování analýzy výkonu kampaní a uživatelské cesty. To vám pomůže přizpůsobit a vylepšit vaše e-mailové marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Campaign Monitor
- Spravujte a odesílejte e-mailové kampaně s velkým objemem
- Použijte nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop, který nevyžaduje žádné programování
- Zlepšete zapojení publika integrací SMS do své e-mailové kampaně
- Využijte automatické e-maily spouštěné konkrétními interakcemi zákazníků
Omezení Campaign Monitor
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí vestavěné funkce pro sdílení na sociálních sítích
- Spolupráce na e-mailových kampaních může být obtížná
Ceny Campaign Monitor
- Zdarma
- Lite: Cena od 11 $/měsíc
- Essentials: Cena od 19 $/měsíc
- Premier: Cena od 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Campaign Monitor
- G2: 4,1/5 (více než 690 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 480 recenzí)
Další nástroje pro e-mailový marketing
Ačkoli se hlavní pozornost soustředila na nástroje se specifickými funkcemi pro e-mailový marketing a automatizaci marketingu, je také důležité zvážit platformy, které vylepšují správu marketingových kampaní.
ClickUp vyniká v této oblasti, zejména pro marketingové týmy, které potřebují robustní funkce pro správu projektů.
Získejte ClickUp
ClickUp pro marketingové týmy je komplexní řešení, které pomáhá marketingovým týmům při plánování, realizaci a sledování jejich e-mailových kampaní.
Ačkoli ClickUp není konvenční e-mailovou marketingovou platformou, nabízí jedinečné funkce, které poskytují organizovaný rámec pro správu různých aspektů marketingových projektů, včetně úkolů souvisejících s e-maily.
S šablonami pro e-mailový marketing a kalendářem obsahu od ClickUp můžete vylepšit svůj e-mailový marketing a zefektivnit pracovní postupy.
Organizujte a spravujte kampaně bez námahy, plánujte obsah, sledujte výkonnost a zjednodušte komunikaci se svým týmem pomocí výkonných nástrojů ClickUp.
Rozšiřte své e-mailové kampaně pomocí ClickUp AI
Rozlučte se s tvůrčí krizí!
ClickUp AI Writing Assistant pro vás vytváří poutavý a bezchybný obsah e-mailů. Ušetřete čas a zvyšte svou kreativitu díky generování nápadů, vytváření rámců a kompletním návrhům.
ClickUp AI Writing Assistant vám umožní psát lepší e-maily za kratší dobu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plynule přeměňujte příchozí e-maily na podrobné úkoly pomocí automatického vytváření úkolů
- Automatizujte odesílání e-mailů na základě vlastních polí, odeslaných formulářů nebo konkrétních událostí.
- Centralizujte správu e-mailů v rámci platformy a spravujte úkoly a komunikaci.
- Zlepšete spolupráci týmu a sledování projektů pomocí komplexních nástrojů pro spolupráci
- Proměňte brainstormingové sezení v realizovatelné plány s ClickUp Whiteboards
Omezení ClickUp
- Nenabízí specializovanou platformu pro automatizaci e-mailového marketingu ani funkce pro automatizaci SMS zpráv.
- Využívání všech funkcí vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o individuální plán
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Vynikající řízení projektů s ClickUp
Při zkoumání alternativ k GetResponse zjistíte, že je třeba zefektivnit vaše e-mailové kampaně a marketingové pracovní postupy.
Zvažte použití ClickUp pro zlepšení vašeho pracovního postupu v oblasti e-mailového marketingu.
Funkce správy e-mailů a komunikace ClickUp se hladce integrují s jeho schopnostmi projektového řízení. Díky schopnosti platformy zlepšit spolupráci a komunikaci v týmu budou vaše e-mailové marketingové kampaně spuštěny rychleji.
Jste připraveni vytvářet e-mailové kampaně, které přinášejí výsledky? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.