10 nejlepších alternativ IFTTT pro automatizaci úkolů v roce 2025

Přáli jste si někdy, aby se vaše práce udělala sama? Nástroje jako If This, Then That (IFTTT) vám neberou práci, ale rozhodně vám usnadňují pracovní den. Tato specializovaná integrační a automatizovaná aplikace pro úkoly usnadňuje propojení aplikací, které spolu normálně nefungují, zefektivňuje vaše pracovní postupy a snižuje manuální úsilí.
Ale IFTTT není pro každého. Jaké jsou tedy alternativy?
V tomto průvodci se dozvíte o kouzlu aplikací, jako je IFTTT, o tom, co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci pracovních postupů, a o nejlepších alternativách IFTTT pro rok 2024.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte nejlepší alternativy IFTTT? Tyto automatizační nástroje pomáhají zefektivnit úkoly, zlepšit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Zde je srovnání 10 nejlepších alternativ:
- Zapier – Propojuje tisíce aplikací s přizpůsobenými pracovními postupy
- Power Automate – Hluboká integrace s Microsoft 365 a podnikovými systémy
- LlamaLab Automate – automatizace pro Android s flow-based skriptováním
- Make – Vizuální nástroj pro automatizaci složitých pracovních postupů
- LeadsBridge – Zaměřeno na integraci marketingu a CRM
- Notion/Automate. io – Automatizace bez kódování pro obchodní nástroje
- Celigo – Integrace na podnikové úrovni s automatizací založenou na umělé inteligenci
- Zoho Flow – Propojuje aplikace Zoho a nástroje třetích stran
- Workato – automatizace pro firmy založená na umělé inteligenci
- Integrately – Automatizace jedním kliknutím s více než 8 000 aplikacemi
ClickUp posouvá automatizaci ještě dál díky:
- ClickUp Automations – Nastavte spouštěče, podmínky a akce pro plynulé pracovní postupy.
- Integrace ClickUp – snadné propojení aplikací pro jednotné řízení práce
- ClickUp Brain – Automatizujte vytváření úkolů, přehledy a shrnutí
Co je IFTTT?
IFTTT je oblíbený automatizační nástroj, který vám umožňuje vytvářet applety, které automatizují akce mezi různými aplikacemi, které normálně spolu nefungují. Pokud jste se snažili, aby vaše zařízení Google Drive, Gmail a Apple spolu dobře spolupracovaly, existuje pro to applet IFTTT. ?
Nástroje jako IFTTT vám umožňují automatizovat tok dat, předávání a spouštění mezi platformami. Můžete si vytvořit vlastní applet nebo si vybrat ze stovek předem připravených.
Vytvořte applety pro automatické přidávání potenciálních zákazníků SurveyMonkey do vašeho CRM, poděkování sledujícím na sociálních médiích nebo deaktivaci inteligentního bezpečnostního systému, když se vrátíte z práce domů.
Co byste měli hledat v alternativách IFTTT?
Pokud hledáte alternativy k IFTTT, potřebujete něco, co nahradí integrace IFTTT, ale s několika dalšími užitečnými funkcemi. Doporučujeme zvolit funkce jako:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Automatizační nástroje musí být velmi intuitivní. Vyberte si platformy bez nutnosti programování, které vám umožní dosáhnout úspěchu pomocí drag and drop. Je také dobré zvolit řešení, které je kompatibilní se zařízeními Windows, Android a Apple, abyste se nemuseli starat o kompatibilitu mezi zařízeními.
- Přizpůsobení: Většina alternativ IFTTT umožňuje určité přizpůsobení, i když za tuto funkci možná budete muset zaplatit více. Hledejte platformy s hotovými šablonami aplikací, které urychlí proces automatizace.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizace pro Alexu a chytrá světla jsou sice skvělé, ale nejlepší je použít nástroje, které automatizují vaši skutečnou práci. Nejlepší alternativy k IFTTT pokrývají celou řadu obchodních procesů, včetně HR, prodeje, marketingu a zákaznického servisu.
- Snadný přístup: Díky mobilním aplikacím je nastavení automatizací založených na spouštěčích během cestování hračkou. Pokud používáte cloudovou platformu, budete moci spravovat své automatizace jak v kanceláři, tak i na cestách.
10 nejlepších alternativ k IFTTT pro použití v roce 2024
Jste připraveni automatizovat svůj den? Podívejte se na tyto alternativy IFTTT a pracujte rychlostí světla.
1. Zapier
Zapier je oblíbená alternativa k IFTTT, která nabízí působivý počet kvalitních integrací a automatizací. Vytvářejte vlastní pracovní postupy s pomocí několika nástrojů v editoru typu drag-and-drop nebo si vytvořte vlastní aplikace bez nutnosti programování. Se správným nastavením Zapieru získáte vlastní dashboardy pro generování potenciálních zákazníků, onboardingu a klientského portálu.
Zapier nejlepší funkce
- Vytvořte připojení Zapier pro ukládání, aktualizaci a práci s vašimi daty pomocí Zapier Tables.
- Vytvořte si vlastní chatbot s umělou inteligencí
- Kombinujte nástroje jako OpenAI se svými stávajícími aplikacemi
- Automaticky převádějte data, měny a text do vašich preferovaných formátů.
Omezení Zapier
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné upravovat Zaps po jejich vytvoření.
- Několik uživatelů uvádí, že počet automatizací úkolů zahrnutých v každém předplatném není dostatečný.
Ceny Zapier
- Bezplatný tarif pro 100 úkolů měsíčně
- Starter: 19,99 $/měsíc za 750 úkolů
- Profesionální: 49 $/měsíc za 2 000 úkolů
- Tým: 69 $/měsíc za 2 000 úkolů
- Společnost: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
2. Power Automate
Používá váš tým výhradně produkty Microsoft? Power Automate je alternativou Microsoftu k IFTTT, která kombinuje funkce low-code a AI pro skutečně komplexní automatizaci. Není tak uživatelsky přívětivá jako jiné alternativy IFTTT, ale Microsoft Power Automate je ideální pro technicky zaměřené týmy, které potřebují velmi specifické funkce.
Nejlepší funkce Power Automate
- Použijte Copilot AI k vytváření, úpravám nebo rozšiřování automatizací.
- Robotická automatizace procesů (RPA) automatizuje starší legacy systémy
- Digitální automatizace procesů (DPA) automatizuje všechny služby, které běží buď na místě, nebo v cloudu.
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy Power Automate nebo si vyberte z databáze hotových šablon.
Omezení Power Automate
- Power Automate je součástí ekosystému Microsoft, takže má smysl jej používat pouze v případě, že pracujete výhradně s produkty Microsoft.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby platforma byla integrována s více aplikacemi.
Ceny Power Automate
- Power Automate Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Power Automate Proces: 150 $/měsíc za bota
Hodnocení a recenze Power Automate
- G2: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
3. LlamaLab Automate
Nenechte se zmást roztomilým názvem: LlamaLab nabízí velmi robustní (a bezplatnou) alternativu IFTTT. Nemá tolik funkcí, ale je ideální, pokud chcete automatizační aplikaci bez zbytečných vychytávek.
Vytvářejte vizuální procesy v rozhraní ve stylu vývojového diagramu, které obsahuje 380 stavebních bloků. ?
LlamaLab Automate nejlepší funkce
- Integrujte aplikace pomocí plug-in API nebo HTTP a webhooků
- Kopírujte předem připravené toky jiných uživatelů a zvyšte svou produktivitu.
- Integrujte LlamaLab Automate do svého telefonu a spravujte fotografie, nahrávejte zvuk a video nebo posílejte textové zprávy – automaticky.
- LlamaLab má schopnost aktivovat spouštěče na základě stovek podmínek, včetně denní doby nebo vaší polohy.
Omezení LlamaLab Automate
- Je k dispozici pouze pro zařízení Android.
- Problémy můžete nahlásit pouze přes Reddit nebo fórum LlamaLabs.
LlamaLab Automate ceny
- Zdarma
LlamaLab Automate hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Vytvořte
Make je vizuální platforma pro automatizaci procesů, která nevyžaduje žádné programování. Vytvořili jeden z nejintuitivnějších nástrojů na trhu, takže pokud hledáte nástroj s nízkou vstupní bariérou, mohla by to být pro vás alternativa k IFTTT.
Vytvářejte nekonečné pracovní postupy typu drag-and-drop, které fungují v reálném čase nebo podle předem definovaného harmonogramu, pomocí této zjednodušené platformy.
Nejlepší funkce
- White label Platforma Make pro nabídku automatizace vašim vlastním zákazníkům nebo klientům
- Make obsahuje tisíce předem připravených aplikací, ale můžete si také vytvořit vlastní.
- Přidejte podmíněné příkazy pro optimalizaci pracovních postupů
- Bojíte se, že se něco pokazí? Nastavte alternativní pracovní postup pro případ, že jeden z vašich spouštěčů selže.
Omezení
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Make nabízel ceny na základě pohyblivé stupnice namísto cen za jednotlivé operace.
- Ostatní říkají, že Make potřebuje lepší podpůrnou dokumentaci.
Vytvořte ceny
- Bezplatná verze
- Základní balíček: 9 $/měsíc za 10 000 operací, fakturováno ročně
- Výhoda: 16 $/měsíc za 10 000 operací, fakturováno ročně
- Týmy: 29 $/měsíc za 10 000 operací, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Vytvořte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
5. LeadsBridge
LeadsBridge je jiný typ automatizačního nástroje. Zaměřuje se více na vaši platformu pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a propojuje ji se zdroji potenciálních zákazníků, od vaší webové stránky až po sociální média.
Ne všechna oddělení z toho budou mít prospěch, ale pro týmy prodeje, zákaznického servisu a marketingu, které často pracují v Salesforce nebo HubSpot, to znamená obrovskou úsporu času.
Nejlepší funkce LeadsBridge
- Automaticky retargetujte vlastní publikum z vašeho CRM
- Integrujte online a offline sledovací data
- Požádejte LeadsBridge o vlastní integraci, pokud nemají připojení, které potřebujete.
- LeadsBridge má více integrací specifických pro dané odvětví, jako jsou Oracle a MySQL, než jiné alternativy IFTTT.
Omezení LeadsBridge
- LeadsBridge je speciálně navržen pro reklamu, marketing a prodej, takže pokud se to netýká vás, pravděpodobně z této platformy nebudete mít žádný užitek.
- Někteří uživatelé hlásí dlouhé prodlevy mezi přenosy dat.
Ceny LeadsBridgepricing
- Zdarma
- Starter: 22 $/měsíc za 800 potenciálních zákazníků, fakturováno ročně
- Výhoda: 60 $/měsíc za 2 000 potenciálních zákazníků, fakturace ročně
- Podnikání: 999 $/měsíc za vlastní potenciální zákazníky, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze LeadsBridge
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
6. Notion/Automate. io
Notion pohltil Automate.io, aby zvýšil hodnotu svého komplexního systému pro správu projektů a pořizování poznámek. Automatizujte zdlouhavé úkoly pomocí předávání projektů, správy databází a dalších funkcí, abyste snížili zátěž a zrychlili návratnost investic.
Nejlepší funkce Notion/Automate. io
- Automate. io nabízí více než 200 integrací.
- Vytvářejte opakující se šablony pro automatické generování databázových záznamů bez lidského zásahu.
- Vytvořte automatizace pracovních postupů v Notion a zpřístupněte je na svém dashboardu stisknutím přizpůsobitelného tlačítka.
- Pomocí šablon hubu můžete všechny své automatizační dokumenty, aplikace a další soubory shromáždit na jedné stránce Notion.
Omezení Notion/Automate. io
- Automatizace Notion jsou ve srovnání s jinými alternativami IFTTT omezené.
- Několik uživatelů tvrdí, že Notion potřebuje lepší dokumentaci pro automatizace.
Notion/Automate. io ceny
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Notion/Automate. io
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
7. Celigo
Celigo nabízí integrační platformu jako službu (iPaaS) pro podnikové společnosti. Tato alternativa IFTTT kombinuje AI a automatizační technologii pro téměř jakékoli použití a je nastavena tak, aby byla přístupná i pro technicky neznalé uživatele.
Nejlepší funkce Celigo
- Podívejte se na Celigo Integration Marketplace, kde najdete předem připravené integrační aplikace a šablony.
- Celigo nabízí zabezpečení na podnikové úrovni, včetně jednotného přihlášení (SSO).
- Je navržen pro uživatele, kteří nejsou z oblasti IT, ale Celigo také umožňuje technicky zdatným uživatelům připojit vlastní kód.
- Ušetřete čas opakovaným použitím integračních prostředků
Omezení Celigo
- Někteří uživatelé tvrdí, že Celigo má potíže se zpracováním velkých datových sad.
- Jiní tvrdí, že transakce EDI a FTP jsou poněkud těžkopádné.
Ceny Celigopricing
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Celigo
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
8. Zoho Flow
Zoho má působivou sadu podnikového softwaru, ale pokud chcete integraci a automatizaci, můžete si k předplatnému přidat Zoho Flow. Přesuňte potenciální zákazníky ze seznamu sledujících na sociálních médiích do svého CRM, automaticky vytvářejte tikety Zendesk, když má zákazník Shopify problém, nebo upozorněte svůj tým na Slacku, když je nový úkol v Asaně – možnosti jsou neomezené. ?
Nejlepší funkce Zoho Flow
- Pomocí nástroje Zoho drag-and-drop builder můžete vytvářet sofistikované spouštěcí sekvence.
- Vyberte si z knihovny předem připravených toků
- Potřebujete něco více přizpůsobeného? Napište kód v nativním jazyce Zoho, Deluge, a vytvořte pokročilé pracovní postupy.
- Zobrazte centralizovaný protokol historie každé automatizace.
Omezení Zoho Flow
- Někteří uživatelé by uvítali více návodů a průvodců.
- Jiní tvrdí, že jejich připojení je nestabilní.
Ceny Zoho Flow
- Standard: 10 $/měsíc za organizaci, fakturováno ročně
- Profesionální: 24 $/měsíc za organizaci, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho Flow
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
9. Workato
Pokud chcete vyvážit high-tech integrace s automatizačními nástroji s nízkými nároky na programování, zvolte Workato. Tato alternativa IFTTT vám umožňuje vybrat si z předem připravených, pro začátečníky vhodných aplikací pro workflow nebo z vlastních aplikací a botů. ?
Nejlepší funkce Workato
- Workato Copilots jsou nástroje umělé inteligence, které vám pomohou vytvořit silnější automatizační recepty a konektory.
- Využijte AI a ML k mobilizaci botů, kteří zvládnou vše, co automatizace založená na spouštěčích nedokáže.
- Pomocí Workforce Apps můžete vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti programování.
- Vyberte si z knihovny více než 1 200 předem připravených konektorů.
Omezení Workato
- Několik uživatelů uvádí, že Workato má potíže se správou integrace velkých podniků.
- Jiní tvrdí, že platforma ve skutečnosti vyžaduje značné množství kódování.
Ceny Workato
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Integrately
Integrately je nováčkem na trhu, ale tato alternativa k IFTTT už vzbudila velký zájem. S více než 8 miliony možných kombinací pro více než 1 100 aplikací je Integrately ideální pro celou řadu použití. Nenajdete zde možnost vytvářet vlastní připojení, ale to může být výhodou, pokud jste v netechnickém týmu se základními potřebami.
Nejlepší funkce Integrately
- Pomocí Smartconnect můžete automaticky propojit své aplikace jedním kliknutím.
- Pokud máte problém s integrací, Integrately nabízí podporu prostřednictvím živého chatu.
- Chybí vám nějaká integrace? Dejte vědět Integrately a oni přidají váš návrh do seznamu požadovaných funkcí.
- Integrujte své formuláře, poskytovatele e-mailových služeb, řešení pro správu projektů a další pomocí jednoduchého nastavení Integrately.
Omezení Integrately
- Ačkoli se Integrately prezentuje jako nástroj pro ne-technicky zdatné uživatele, mnoho uživatelů tvrdí, že k řešení problémů s připojením jsou nutné programátorské dovednosti.
- Ostatní uživatelé říkají, že by si přáli, aby Integrately mělo lepší chybové hlášky.
Ceny Integrately
- Zdarma
- Starter: 19,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 39 $/měsíc, fakturováno ročně
- Růst: 99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 239 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Integrately
- G2: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: N/A
Další automatizační nástroje
Těchto 10 alternativ IFTTT vám ulehčí spoustu práce, ale nemohou za vás udělat všechno. Stále budete muset vykonávat skutečnou práci, což vyžaduje spoustu času a zdrojů.
Pokud potřebujete nástroj, který vám ještě více zjednoduší pracovní den, vyberte si ClickUp. Náš všestranný produktivní pracovní prostor úzce spolupracuje s automatizačními řešeními, aby vám ušetřil čas v pracovním dni. ✨
Sledujte všechny své úkoly v úkolech ClickUp. Vytvářejte hierarchie a závislosti pro každý úkol a propojujte chaty, soubory, dokumenty a další, aniž byste museli opustit ClickUp.
Pokud hledáte automatizační řešení, máme je také. Vyberte si z více než 100 automatizací ClickUp pro změnu stavu úkolů, přiřazování projektů nebo generování šablon. Máte také možnost vytvářet vlastní automatizace, pokud vám to více vyhovuje.
ClickUp AI skvěle funguje s automatizací. Naše AI je jediný nástroj na světě, který je přizpůsoben vaší roli a úkolům. Stačí AI sdělit, kdo jste a na čem pracujete, a roboti za vás udělají těžkou práci. Důvěřujte AI nástroji, který za vás napíše e-maily, vygeneruje zprávy zákaznické podpory, shrne text nebo upraví kopii.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uchovávejte všechny znalosti, poznámky a plány na jednom místě s ClickUp Docs.
- Spolupracujte online v reálném čase pomocí tabule ClickUp Whiteboard a proměňte své velké nápady v projekty jediným kliknutím.
- Vytvářejte vlastní panely s ClickUp Goals
- Zrychlete svůj pracovní den pomocí šablon ClickUp
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho užitečných funkcí, takže začátečníkům může chvíli trvat, než se v platformě zorientují.
ClickUp ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Zefektivněte svůj den pomocí všestranné automatizační platformy
Milujeme naše technologické vybavení, ale tato technologie ne vždy do sebe zapadá. Alternativy IFTTT jsou skvělým řešením pro překlenutí mezery mezi aplikacemi, i když nejsou dokonalým řešením. Stále musíte přeskakovat mezi platformami, softwarem pro sledování cílů a správou úkolů, abyste mohli vykonávat svou skutečnou práci.
Není na čase vše sjednotit do jedné platformy? ClickUp kombinuje úkoly, projekty, dokumenty, šablony, automatizace a další funkce na jednom místě. Dá se říci, že jsme komplexní balíček. ?
Ale nemusíte nám věřit na slovo. Vytvořte si zdarma pracovní prostor ClickUp a podívejte se, jak naše platforma funguje. Vyzkoušejte si to sami: Zaregistrujte se do ClickUp hned teď.