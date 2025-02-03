10 nejlepších alternativ k WordAI pro psaní pomocí umělé inteligence v roce 2025

V roce 2022 výrazně posunul ChatGPT od OpenAI trend generativní technologie AI. Navzdory jejímu vývoji však mnoho content marketerů zpochybňuje účinnost těchto nástrojů kvůli jejich izolovaným, nekvalitním a roztříštěným výstupům.
Většina softwaru AI obvykle postrádá odborné znalosti specifické pro dané odvětví a má potíže s přizpůsobením se tónu hlasu (ToV) dané značky. Nicméně budete překvapeni, jak některé z těchto online nástrojů dnes překonávají vaše očekávání.
WordAi je nástroj pro parafrázi známý svými pokročilými schopnostmi přetváření obsahu, díky čemuž je nepostradatelným nástrojem pro úpravy a diverzifikaci obsahu při jeho distribuci.
Ale co kdybych vám řekl, že existují nákladově efektivnější a dokonce sofistikovanější alternativy k WordAI?
Při pohledu na jiné možnosti, jako je WordAI, se podívejme na novější nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Existuje celá řada inovativních řešení, která vyhovují různým preferencím!
Co hledat v alternativách k WordAI?
Každý efektivní generativní AI asistent pro psaní se opírá o rozsáhlé jazykové modely a je trénován tak, aby se sám kontroloval s minimálním úsilím. Pokud hledáte jednu z nejlepších alternativ k WordAI, zvažte následující funkce:
- Vyvinuto na LLMs: Úspěšné generativní nástroje umělé inteligence závisí na miliardách systematizovaných slov v rámci soběstačného rámce. Vyberte si nástroj s velkým jazykovým modelem (LLM) pro generování poutavého a rozmanitého obsahu.
- Flexibilita nad výzvami: Zkontrolujte, zda vaše výzvy ovlivňují styl, tón a kvalitu výsledného výstupu.
- Uživatelská přívětivost: Nástroje AI by měly být uživatelsky přívětivé. Pokud dochází k prodlevám, výpadkům při tvorbě obsahu nebo pomalým reakcím na výzvy, nemusí se jednat o spolehlivou alternativu k WordAI.
- Cenová dostupnost: Stále jsme v počátcích trendu generativní AI. Ceny nástrojů pro tvorbu obsahu by proto neměly být příliš vysoké.
10 nejlepších alternativ k WordAI pro rok 2024
1. ClickUp
Platforma produktivity ClickUp zahrnuje ClickUp AI, integrovaného asistenta pro psaní s umělou inteligencí. ClickUp AI nabízí více než 100 připravených šablon pro různé marketingové a obsahové úkoly, jako je přepisování, tvorba obsahu a psaní popisů produktů.
ClickUp AI vyniká v generování textů, shrnování dlouhých poznámek a organizování všech vašich dokumentů na jednom místě. Použijte AI s ClickUp Notepad k brainstormingu a zaznamenávání nápadů a uchovejte je v platformě ClickUp.
ClickUp Docs nabízí různé šablony a formáty, ze kterých si můžete vybrat. Přizpůsobte si dokumenty podle svých preferencí a prozkoumejte jejich funkce pro spolupráci s členy svého týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Multifunkční schopnosti: Automaticky generujte nebo přepisujte články a nápady a převádějte své nápady do osnov. Vytvářejte vysoce kvalitní obsah a případové studie, vytvářejte texty pro vstupní stránky, popisy produktů a další, aniž byste museli slevovat z kvality.
- Generátor hodnocení výkonu AI: Clickup AI byl vyvinut ve spolupráci s odborníky z různých odvětví a je snadno použitelný pro prakticky jakékoli náročné použití.
- Šablony: Ušetřete nespočet hodin díky robustní knihovně šablon ClickUp, pomocí které můžete navrhovat pracovní postupy a mapy procesů v rekordním čase.
- Sledování: Sledujte pokrok svého osobního nebo týmového projektu pomocí ClickUp Tasks.
- Spolupráce: Proměňte nápady ve své týmu v realizovatelné plány díky pokročilým funkcím, jako jsou společné tabule a myšlenkové mapy.
- Více než 1 000 integrací: Zrychlete, přizpůsobte a zjednodušte své pracovní postupy integrací mnoha dalších nástrojů pro zvýšení produktivity do svého panelu ClickUp, včetně Slack, Google Drive a mnoha dalších.
Omezení ClickUp
- Nabízí mnoho funkcí, takže se možná budete muset trochu učit (naštěstí je k dispozici podrobné centrum nápovědy, webináře, šablony, průvodce a podpora, které vám pomohou platformu co nejlépe využít).
- Integrace se Slackem zatím není dokonalá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Jasper
Jasper je víceúčelový nástroj pro psaní textů využívající umělou inteligenci, který napodobuje lidskou řeč pomocí modelů učení jazyka (LLM). Použijte Jasper k vytváření obsahu nebo automatickému přepisování článků ve více než 25 jazycích a rozsáhlé knihovně šablon.
Jasper je užitečný nástroj s funkcemi umělé inteligence, které vylepšují proces psaní, jako je hromadné vytváření obsahu, přizpůsobení tónu a detekce plagiátů. Je také účinný jako nástroj pro parafráze.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte marketingové texty pomocí hlasových pokynů díky funkci rozpoznávání řeči.
- Vytvářejte články, marketingové nápady nebo přepisujte obsah ve více než 30 jazycích a různých formátech.
- Pište blogové příspěvky, reklamy na Facebooku, marketingové texty a další pomocí umělé inteligence pro více typů obsahu.
Omezení Jasperu
- Jasper je relativně dražší ve srovnání s jinými alternativami WordAI.
- Jasper produkuje redundantní výstupy pro technická témata vyžadující jemné uvažování.
Ceny Jasper
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Plán Creator: 39 $/měsíc
- Plán pro týmy: 99 $/měsíc
- Obchodní plán: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1500 recenzí)
3. Anyword
Anyword je software pro přepisování esejí pomocí umělé inteligence, který integruje výzkum zákazníků pomocí pokročilých algoritmů k analýze preferencí, zpětné vazby a tržních dat. Jeho pokročilá integrace umělé inteligence vám pomůže vytvářet obsah, který odpovídá potřebám a preferencím vašeho publika.
Anyword využívá zpracování přirozeného jazyka a algoritmy založené na datech k generování textu relevantního pro vaši cílovou skupinu, vytváření mediálních materiálů a identifikaci duplicitního obsahu.
Je také efektivní jako automatický nástroj pro přepisování článků a slouží jako nástroj pro parafráze. Anyword je i nadále jedním z nejlepších online programů pro přepisování esejí.
Nejlepší funkce Anyword
- Vytvářejte marketingové texty, se kterými se vaše cílová skupina může ztotožnit, pomocí integrace výzkumu zákazníků.
- Při psaní nebo přepisování obsahu v rámci jakéhokoli předplatného plánu můžete generovat neomezený počet slov.
- Ušetřete čas díky funkci „Vytvořte si vlastní případ použití“ a vytvořte vysoce kvalitní blogový příspěvek, který odpovídá vašemu zamýšlenému stylu a tónu.
Omezení Anyword
- Anyword není integrován s jinými programy SaaS nebo cloudovými programy.
- Tento software nemá desktopovou ani mobilní aplikaci, takže jediná možnost, jak k němu získat přístup, je prostřednictvím online prohlížečů.
- Tento nástroj umělé inteligence je předražený a bezplatná zkušební verze má několik omezení.
Ceny Anyword
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 39 $/měsíc
- Data-driven Teams: 79 $/měsíc
- Podnikání: 349 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
4. Rytr
Rytr je bezplatná alternativa k WordAI, která generuje jedinečné články a přepisy. Rytr je vynikající pro všechny druhy materiálů, dokonce i technická témata, a disponuje gramatickou kontrolou, která zaručuje bezchybné psaní.
Rytr splňuje všechny požadavky na AI asistenta pro psaní, ať už pro autory obsahu nebo pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují osobního spisovatele. Jako nástroj pro přepisování článků pomáhá generovat různé kvality přepsaných textů.
Nejlepší funkce Rytr
- Využijte více než 20 tónů a stylů a vytvářejte vysoce kvalitní obsah ve více než 30 jazycích.
- Vytvářejte přizpůsobené texty pro e-mailový marketing, krátké obsahy a personalizované obsahové přehledy.
- Vytvořte tři verze textu a spravujte analýzu SERP (stránka výsledků vyhledávače).
- Vytvářejte poutavé příspěvky na sociálních sítích a webové texty.
Omezení Rytr
- Úsporný tarif má omezení 100 000 znaků a bezplatný program má omezení 10 000 znaků.
- Funkce výzkumu klíčových slov není příliš sofistikovaná a mezi jednotlivými plány není žádný jasný rozdíl, kromě omezení počtu slov.
- Přepracované články postrádají správnou organizaci a jsou někdy repetitivní.
Ceny Rytr
- Plán zdarma navždy
- Úsporný tarif: 9 $/měsíc
- Neomezený tarif: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. SudoWrite
Sudowrite je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá vytvářet osnovy a první návrhy tak, aby se předešlo tvůrčí krizi. Asistent pro psaní s umělou inteligencí vám pomáhá vytvářet obsah s pomocí modelu přirozeného jazyka OpenAI.
Pokud chcete psát beletrii nebo jakoukoli formu kreativního psaní, Sudowrite vám na základě vašich zadání nabídne vynikající náměty na příběhy.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Sudowrite používá různé varianty transformátorových modelů, včetně GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 a dalších modelů zpracování přirozeného jazyka, jako je Claude 2 od Anthropic.
- Skvělé pro generování nápadů, vytváření osnov, rozšiřování obsahu a překonávání tvůrčí krize.
- Vytvářejte beletristické články pomocí příběhů a nápadů generovaných Sudowrite.
Omezení Sudowrite
- Každý předplatný plán má omezený počet znaků. Bezplatný zkušební plán navíc nabízí přístup pouze k 500 slovům na žádost a základním funkcím.
- Nesrovnalosti ve vygenerovaném obsahu závisí do značné míry na lidské úpravě. Obsah navíc může působit nudně, klišovitě nebo nevhodně.
- Nevhodné pro marketingové blogy a kopírování
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 19 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Max: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Copy AI
prostřednictvím Copy.ai
Copy. ai je nástroj pro psaní textů využívající umělou inteligenci, který pomocí GPT-4 generuje vysoce kvalitní články pro různé účely. Copy. ai vám pomůže díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, rozsáhlé knihovně šablon a atraktivním funkcím. Tento nástroj pro přepisování článků generuje velmi poutavý obsah, texty e-mailů a popisky pro sociální média.
Další zajímavou funkcí Copy AI je Infobase, která vám pomáhá ukládat klíčové informace při generování nápadů a textů. Infobase čerpá tyto informace z vašeho obsahu a zároveň je generuje nebo upravuje na základě vašich příkazů.
Přidejte nové prvky do své Infobáze, vytvořte novou značku a poté ji použijte, kdykoli na ni budete chtít odkazovat ve svém přepsaném nebo vygenerovaném textu.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Prozkoumejte jeho obrovskou knihovnu šablon
- Ukládejte a znovu používejte důležité informace pomocí Infobase.
- Copy. ai nabízí vysokou úroveň zabezpečení
- Automaticky opravujte gramatické a pravopisné chyby při korektuře.
- Pomocí funkce Překladač můžete překládat z více než 25 jazyků.
Copy. ai napodobeniny
- Uživatelé si stěžují na problémy s kvalitou obsahu, protože AI asistent pro psaní často během relací přepíná z GPT4 na GPT3.
- Většina recenzí uvádí, že je obtížné zrušit členství a zákaznický servis nereaguje.
Ceny Copy.ai
- Bezplatný tarif: umožňuje až 2000 slov za měsíc.
- Pro: 49 $/měsíc (pouze pro jednoho uživatele)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CopyAI
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
7. SurferSEO
SurferSEO je cloudový nástroj, který vám v první řadě pomáhá optimalizovat obsah pro vyhledávače a který také obsahuje generativní nástroj umělé inteligence s názvem „Surfer AI“.
Tento nástroj umělé inteligence vytváří vysoce kvalitní blogové příspěvky, které se podobají lidským, a zároveň optimalizuje vaše cílová klíčová slova bez snížení kvality. K prozkoumání tohoto nástroje potřebujete aktivní předplatné SurferSEO.
Surfer AI je pokročilá umělá inteligence, která nabízí návrhy založené na datech pro vylepšení vašeho obsahu. Surfer AI zefektivní váš proces psaní pouhými několika kliknutími, pokud chcete generovat reklamní texty, přepisovat články nebo vytvářet kvalitní obsah.
Nejlepší funkce SurferSEO
- Prozkoumejte vylepšený engine GPT-4 s velikostí kontextu 32k, který nástroji poskytuje více faktů při generování textu.
- Vytvořte lidský tón hlasu (ToV) s minimem opakování a zažijte výrazné vylepšení v přechodech mezi různými částmi vašich článků.
- Integruje se s dalšími nástroji pro psaní obsahu, včetně Jasper, aby zlepšil proces úpravy obsahu.
- Pomocí nástroje SERP Analyzer od SurferSEO získáte komplexní přehled o výkonu vašich cílových klíčových slov ve vyhledávačích. Získejte přístup k informacím o jejich výkonu a viditelnosti.
- Optimalizujte svůj generovaný obsah pro vyhledávače pomocí SurferSEO.
Omezení SurferSEO
- Abyste mohli používat Surfer AI, musíte mít předplacenou prémiovou verzi Surfer SEO, což může být pro některé uživatele nákladné.
Ceny SurferSEO
- Essential: 89 $/měsíc (zahrnuje 15 článků v editoru obsahu)
- Pokročilá verze: 179 $/měsíc (zahrnuje 45 článků editoru obsahu)
- Max: 299 $/měsíc (zahrnuje 90 článků v editoru obsahu)
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SurferSEO
- G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
8. Hypotenuse
Hypotenuse AI je AI asistent pro psaní, který využívá GPT 4 k vytváření podrobných příspěvků a návrhů textů v několika jazycích.
Vytvářejte konverzační obsah vhodný pro dané téma a postupy výzkumu s minimem chyb. Integrovaný detektor plagiátů také nabízí větší flexibilitu při vytváření nebo úpravách textu.
Nejlepší funkce Hypotenuse
- Zefektivněte proces psaní od generování nápadů až po tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
- Snadno ověřujte fakta ve svém obsahu, objevujte zdroje pro své články a zaručte autentičnost a důvěryhodnost svého obsahu.
- Využijte skóre obsahu ke zlepšení kvality vytvářeného obsahu.
- Prozkoumejte více než 25 dostupných jazyků.
Omezení hypotenzy
- Navzdory široké škále přizpůsobitelných šablon pro různé typy obsahu nabízí omezené možnosti úpravy obsahu.
- Je přizpůsoben především pro tvorbu obsahu pro e-commerce a sociální média, takže při použití pro technický nebo dlouhý obsah nemusí vykazovat stejnou účinnost.
Ceny Hypotenuse
- Individuální plán: 29 $/měsíc (za 50 000 slov měsíčně)
- Plán pro týmy: 59 $/měsíc (měsíční limit 120 000 slov)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hypotenuse
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. HyperWrite AI
HyperWrite je AI asistent pro psaní, který vám pomůže psát individualizovanější a konzistentnější obsah. Pokud potřebujete osobního asistenta, který by odpovídal na objemné e-maily, tento software pro rozšíření Chrome funguje jako osobní asistent, který generuje e-mailové odpovědi pomocí umělé inteligence.
HyperWrite má několik zajímavých funkcí, jako je TypeAhead, která předvídá slova a fráze při psaní. Funkce Universal Translation také poskytuje přesné překlady mezi různými jazyky.
Nejlepší funkce Hyperwrite
- Pomocí funkce automatického doplňování dokončete svůj obsah pouhým stisknutím klávesy.
- Získejte přístup k synonymům a alternativám slov, abyste zlepšili kvalitu jazyka ve svých blogových příspěvcích.
- Funkce jako TypeAhead předpovídají slova a fráze během psaní.
- Funguje jako osobní asistent pro efektivní správu dlouhých e-mailů.
Omezení Hyperwrite
- Omezené možnosti přizpůsobení, protože nemůžete vytvářet osobní šablony nebo formáty pro svůj obsah.
- Někteří uživatelé uvádějí, že poskytuje kvalitní výsledky, ale postrádá lidský dotek, který činí obsah poutavým.
- HyperWrite je vhodný pro obecné a odborné psaní, ale pro jiné typy obsahu nemusí být tak efektivní.
Ceny Hyperwrite
- Bezplatný tarif: navždy zdarma (15 generací měsíčně a 500 typů denně)
- Prémiový tarif: 19,99 $/měsíc (neomezený počet generací a 200 kreditů asistenta)
- Ultra plán: 44,99 $/měsíc (500 kreditů asistenta)
Hodnocení a recenze Hyperwrite
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Frase
Frase je komplexní generátor obsahu a optimalizační nástroj využívající umělou inteligenci, který integruje SEO výzkum s psaním obsahu pomocí umělé inteligence. Přizpůsobuje váš obsah záměru uživatele a vyhledávacímu algoritmu tím, že analyzuje nejlepší výsledky při vytváření obsahu ve velkém měřítku.
Frase kombinuje schopnosti psaní umělé inteligence s funkcemi SEO výzkumu, což z něj činí multifunkční generátor obsahu AI a asistenta pro optimalizaci.
Nejlepší funkce Frase
- Analyzátor SERP a funkce hodnocení konkurence
- Srovná váš obsah s úmyslem uživatele a vyhledávacím algoritmem pomocí analýzy nejlepších výsledků pro vaše klíčová slova.
Omezení Frase
- Žádná bezplatná verze
- Neustálé opakování textu, což jej činí nevhodným pro uživatele
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $ měsíčně (na uživatele)
- Základní: 44,99 $ měsíčně (na uživatele)
- Tým: 114,99 $ měsíčně (3 uživatelé a možnost 25 $/měsíc za každého dalšího člena týmu)
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Nejlepší alternativa k WordAI Nástroj pro generování a přepisování textů pomocí umělé inteligence
Všichni jsme očekávali propad článků generovaných umělou inteligencí, když Google oznámil aktualizaci Helpful Content Update. K našemu překvapení však Google tuto technologii dokonce podpořil zavedením své generativní technologie umělé inteligence.
Každá z výše uvedených nejlepších alternativ WordAI nabízí jedinečné a ohromující funkce pro tvorbu obsahu, proto si vyberte UVP, která odpovídá vašim požadavkům.
ClickUp AI je vaší nejlepší alternativou a je jednou z nejlepších bezplatných alternativ. WordAI může produkovat dobré přepisy, ale ClickUp AI generuje obsah nejvyšší kvality, když je spárován s jinými.
Důrazně však doporučujeme, abyste sledovali, jak upravujete každý přepsaný nebo vygenerovaný text, abyste dosáhli kvalitního výstupu, který osloví vaši cílovou skupinu.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!