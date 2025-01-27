10 nejlepších alternativ a konkurentů Wufoo v roce 2025

Jste připraveni opustit Wufoo? Digitální svět je plný konkurentů a my jsme pro vás prozkoumali nabídku a sestavili seznam nejlepších alternativ Wufoo v roce 2024. Tyto platformy jsou navrženy s inovativními funkcemi, plynulou použitelností a stylovým designem, díky kterým je sběr dat hračkou. ?
Ať už jste zkušený profesionál nebo začínající podnikatel, jsme si jisti, že na našem seznamu najdete něco, co vás osloví. Od intuitivního designu po nejmodernější funkce – rozlučte se s nudnou tvorbou formulářů a přivítejte perfektní alternativu Wufoo, která promění nudnou práci v potěšení.
Co je Wufoo?
Wufoo je online nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožňuje vytvářet a navrhovat vlastní formuláře pro různé účely. Ať už potřebujete průzkum pro zpětnou vazbu od zákazníků nebo průzkum trhu, registrační formulář pro virtuální workshop nebo jednoduchou pokladnu pro e-commerce, Wufoo má vše, co potřebujete.
Je navržen tak, aby byl jednoduchý, a kombinuje funkci drag-and-drop s knihovnou užitečných šablon. Pro online formuláře a online průzkumy nemusíte být technický génius. ?♂️
Wufoo zjednodušuje sběr a správu dat online. Pokud tedy chcete sbírat informace bez nutnosti programování nebo monotónního vyplňování papírových formulářů, Wufoo – nebo alternativa k Wufoo – může být pro vás tím pravým nástrojem pro tvorbu formulářů.
Co byste měli hledat v alternativě k Wufoo?
Zde je několik věcí, na které byste měli dávat pozor, když hledáte alternativy k Wufoo:
- Snadné použití: Funkčnost je zásadní, proto hledejte software s intuitivním designem, který vašemu týmu umožní vytvářet online formuláře bez rozsáhlého školení.
- Přizpůsobení: Hledejte software s velkým výběrem šablon – bonusové body, pokud jsou tyto šablony přizpůsobitelné potřebám vaší organizace pro vytváření průzkumů nebo provádění průzkumu trhu.
- Integrační možnosti: Přímá integrace s nástroji, které váš tým již používá, je velkou výhodou. Potřebujete kompatibilitu s CRM softwarem, jako je Hubspot nebo Salesforce? Mějte to na paměti při výběru.
- Reportování dat: Funkce sběru dat vám ukazují odeslané formuláře, míru dokončení a chování uživatelů, což vám umožňuje získat přehled a činit rozhodnutí na základě dat z online formulářů.
- Funkce pro spolupráci: Pokud chcete, aby váš tým pracoval na formulářích v reálném čase, hledejte software pro průzkumy s funkcemi pro spolupráci, které to umožňují.
- Logika formuláře: Tato funkce, často označovaná jako podmíněná logika, změní chování nebo vzhled formuláře na základě výběru nebo zadání uživatele.
- Škálovatelnost: Přemýšlejte o platformách, které zvládají velký počet odeslaných formulářů bez snížení rychlosti a nabízejí aktualizace, které podporují růst vaší organizace.
10 nejlepších alternativ Wufoo, které můžete použít
Ponořte se do našeho pečlivě sestaveného seznamu nejlepších alternativ k Wufoo. Tyto platformy nabízejí celou řadu řešení, která přinášejí novou úroveň uživatelské přívětivosti a zlepšují způsob, jakým vytváříte formuláře a sbíráte data.
Ponořte se do toho a najděte ideální doplněk pro vaši digitální sadu nástrojů.
1. ClickUp
ClickUp překračuje rámec běžného řízení úkolů díky své inovativní funkci Form View, která nabízí dynamický způsob zaznamenávání a organizování informací přímo ve vašem pracovním postupu. Díky výkonným automatizacím, které můžete ovládat, můžete odpovědi ve formulářích proměnit v sledovatelné úkoly pro zlepšení procesů nebo automatizaci úkolů. A funkce jako podmíněná logika znamenají, že se tyto formuláře přizpůsobí odpovědím, což vám poskytne cennější data, se kterými můžete pracovat.
Vytváření formulářů s vlastními poli je díky šablonám formulářů snazší než kdykoli předtím. Možnosti přizpůsobení jsou nekonečné, k dispozici jsou různá pole, stavy a zobrazení. Ať už řídíte tým, sledujete projekty klientů nebo shromažďujete zpětnou vazbu, ClickUp vylepší vaše organizační schopnosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce podmíněné logiky umožňují přizpůsobit formuláře zadáváním uživatelů, čímž se sběr informací stává inteligentnějším.
- Formuláře ClickUp se integrují s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, takže důležité informace jsou efektivně využívány v celé vaší organizaci.
- Jakmile jsou data shromážděna, ClickUp automaticky přemění tyto informace na úkoly nebo podúkoly, přiřadí je správným osobám a v případě potřeby přidá termíny splnění.
- Ušetřete čas díky šablonám, které vám ušetří starosti a frustraci při vytváření formulářů.
- Přizpůsobte pole formuláře tak, abyste shromažďovali přesně ty údaje, které potřebujete a které jsou pro váš tým nejužitečnější.
Omezení ClickUp
- Díky bohatým funkcím může být pro některé uživatele trochu náročné se s nimi naučit pracovat.
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v rámci placeného tarifu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Jotform
Jotform zjednodušuje tvorbu webových formulářů díky mnoha možnostem přizpůsobení pro začátečníky i odborníky. Tato platforma nabízí pokročilé funkce, jako je integrace plateb a nastavení automatických odpovědí.
Tato alternativa k formulářům Wufoo klade důraz na bezpečnost a zajišťuje ochranu všech shromážděných údajů. ?
Nejlepší funkce Jotform
- Formuláře používají podmíněné logické typy otázek, takže se váš formulář přizpůsobí a změní na základě odpovědí respondentů.
- Vyberte si z tisíců šablon formulářů
- Nabízí více než 150 integrací
- Přehledné uživatelské rozhraní je snadno pochopitelné
- Bezpečnostní funkce jsou v souladu s HIPAA
Omezení Jotform
- Někteří uživatelé považují omezený počet odeslaných formulářů v bezplatné verzi za limitující a plány zahrnují pouze 1 uživatele.
- Export dat není u online nástrojů pro průzkumy vždy jednoduchý.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 34 $/měsíc
- Silver: 39 $/měsíc
- Gold: 99 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 2 450 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 1 660 recenzí)
3. Formstack
Formstack slibuje automatizaci nesčetných pracovních postupů a poskytuje bezproblémový digitální zážitek díky svému softwaru pro automatizaci pracovních postupů. Síla této platformy spočívá v její schopnosti shromažďovat, ukládat a analyzovat data bez nutnosti specializovaných technických dovedností, což zlepšuje uživatelský zážitek.
Tento online nástroj pro tvorbu formulářů a průzkumů je vhodný jak pro malé podniky, tak pro rychle rostoucí společnosti.
Nejlepší funkce Formstack
- Vložte formuláře na svůj web, snadno je sdílejte na sociálních sítích nebo prostřednictvím e-mailového marketingu.
- Integrace se Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce a více než 260 softwarovými aplikacemi třetích stran
- Uživatelé uvádějí, že je užitečný pro zapojení zaměstnanců jako nástroj organizační podpory.
- Posílání upomínek klientům je hračka
- Tvorba formulářů je plynulá, ať už vytváříte online průzkum, upravujete pole formuláře nebo přidáváte elektronické podpisy.
Omezení Formstack
- Uživatelé hlásí, že oznámení zákazníkům jsou někdy nadměrná a způsobují zmatek.
- Zákaznická podpora může být ve srovnání s některými průzkumnými softwary nejistá.
Ceny Formstack
- Formuláře: 50 $/měsíc
- Balíček: 66 $/měsíc
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
4. SurveyMonkey
SurveyMonkey vyniká ve světě online nástrojů pro průzkumy díky svým funkcím přizpůsobeným pro podrobný sběr dat. Tento online nástroj pro průzkumy má intuitivní design, který umožňuje rychlé vytváření online průzkumů a podrobnou analýzu odpovědí, což z něj činí nejlepší volbu pro organizace, které hledají data pro řízení strategie – a to vše s minimálním úsilím.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Uživatelé chválí jeho podrobné analytické funkce a to, jak zvyšují rozhodování založené na datech.
- Minimální nebo žádné zpoždění či problémy s připojením
- Vytváření formulářů je jednoduché a efektivní, což vaší organizaci šetří čas i peníze.
- Knihovna šablon a možnost přizpůsobení firemní značce
- Snadno exportujte data na požádání pomocí online nástroje pro průzkumy
Omezení SurveyMonkey
- Ceny mohou být pro malé podniky nebo neziskové organizace vysoké.
- Uživatelé by uvítali více synchronizace v reálném čase s nástroji Google Sheets, Excel nebo Airtable.
Ceny SurveyMonkey
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Team Premier: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (9 880+ recenzí)
5. Cognito Forms
Cognito Forms nabízí kombinaci užitečnosti a snadného použití. Tato alternativa k Wufoo je známá svými funkcemi, které představují rovnováhu mezi dostatečnou robustností, která nadchne vývojáře, a dostatečnou jednoduchostí, kterou ocení začátečníci. Je to nejlepší volba pro organizace, které hledají řešení pro sběr dat, které zlepší interakci se zákazníky a členy týmu. ?
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Kompletní knihovna šablon formulářů, ze kterých si můžete vybrat, jako jsou kontaktní a objednávkové formuláře, přihlášky, průzkumy a kvízy, formuláře zákaznického servisu a další.
- Bezpečné integrace platebních systémů Square, Stripe nebo PayPal
- Zabezpečení dat překračuje průmyslové standardy
- Vytvářejte formuláře, které vyhovují konkrétním pracovním postupům a procesům, aniž byste se museli učit kódovat nebo používat složité vzorce.
- Reagující zákaznická podpora
Omezení Cognito Forms
- Uživatelé uvádějí, že některé funkce je obtížné najít a používat, a často je k jejich pochopení zapotřebí videonávod.
- Splnění požadavků HIPAA je spojeno s dodatečnými náklady, které mohou být pro některé firmy hledající software pro průzkumy příliš vysoké.
Ceny Cognito Forms
- Zdarma (omezení na 1 uživatele)
- Pro: 15 $/měsíc (limit 2 uživatelé)
- Tým: 35 $/měsíc (limit 5 uživatelů)
- Enterprise: 99 $/měsíc (limit 20 uživatelů)
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
6. 123FormBuilder
123FormBuilder je ideální pro firmy všech velikostí a nabízí celou řadu snadno přizpůsobitelných šablon, které vyhovují různým potřebám. Jeho nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop vám umožní vytvořit profesionálně vypadající formuláře během chvilky, i když nemáte žádné technické znalosti. Tato alternativa k Wufoo vám poskytne nástroje, které potřebujete ke shromažďování, analýze a zpracování dat, abyste mohli rozvíjet své podnikání a dosahovat cílů svých projektů.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Tisíce přizpůsobitelných šablon, které lze přizpůsobit každému odvětví
- Desítky integrací s nástroji, které váš tým možná již používá
- Radikální jednoduchost při vytváření formulářů: přetáhněte, pojmenujte, hotovo
- Sdílení formulářů je jednoduché a bezproblémové.
- Pro ještě podrobnější přizpůsobení formulářů můžete použít kód HTML a CSS.
Omezení 123FormBuilder
- Některé formuláře mají omezené možnosti přizpůsobení.
- Uživatelé považují editační funkce v rámci vlastního plánu za méně intuitivní.
Ceny 123FormBuilder
- Zdarma (omezení na 1 uživatele)
- Gold: 32 $/měsíc
- Platinum: 39 $/měsíc
- Diamond: 79 $/měsíc
- Enterprise: Od 199,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
7. Typeform
Typeform nabízí řadu funkcí, včetně pluginu, který se hladce integruje s WordPressem a vylepšuje standardní kontaktní formuláře. Díky schopnosti zpracovávat nahrávání souborů vyniká Typeform jako solidní alternativa k Google Forms a Wufoo, zejména pokud chcete vtisknout svým formulářům osobitost. A díky možnosti bezplatného tarifu mohou uživatelé službu vyzkoušet, než se zaváží k tarifu s více funkcemi. ✨
Nejlepší funkce Typeform
- Propojte své formuláře s jednou z mnoha dostupných integrací (například Zapier, Slack nebo Google Analytics).
- Šablony v hojném množství, od hodnotících formulářů a generování potenciálních zákazníků až po průzkumy spokojenosti, kvízy a ankety.
- Díky uživatelsky přívětivým nástrojům pro návrh nemusíte obětovat formu ani funkci.
- Formuláře lze snadno používat na různých platformách, od mobilních zařízení jako Android a iOS až po stolní počítače.
- Pokročilé typy otázek, jako jsou otázky s výběrem odpovědí, otevřené otázky a hodnotící škály, shromažďují rozmanitou zpětnou vazbu a přidávají průzkumům další rozměr.
Omezení Typeform
- Žádný offline režim pro sběr dat
- Omezená podmíněná logika může ztěžovat dosažení složitých větvení v průzkumech.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc (omezení na 1 uživatele a 100 odpovědí/měsíc)
- Plus: 50 $/měsíc (limit 3 uživatelé a 1 000 odpovědí/měsíc)
- Podnikání: 83 $/měsíc (limit 5 uživatelů a 10 000 odpovědí/měsíc)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (690+ recenzí)
- Capterra: 4,7 (790+ recenzí)
8. SurveySparrow
SurveySparrow povyšuje správu průzkumů na uměleckou formu díky funkci přizpůsobení CSS, která vám umožňuje vytvořit perfektní průzkum, který odráží estetiku vaší značky.
SurveySparrow se zaměřuje spíše na vytváření dialogu než na pouhé shromažďování dat a pomáhá vaší organizaci navázat kontakt s respondenty průzkumu, aby se cítili vyslyšeni a oceněni. A díky podrobným analýzám můžete informace proměnit v praktické poznatky.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Řada typů otázek pro snadné shromažďování dat
- Zajistěte vizuální atraktivitu svých průzkumů pomocí obrázků, gifů, videí a emotikonů.
- Přizpůsobte si všechny aspekty motivů průzkumů, včetně pozadí, tlačítek, palety barev a písma.
- Funkce výkonného řídicího panelu usnadňuje zjištění, co v průzkumu funguje a co ne.
- Pomocí nástroje Offline Survey Tool sbírejte data offline a synchronizujte je s databází, jakmile se připojíte k Wi-Fi.
Omezení SurveySparrow
- Navzdory uživatelsky přívětivému rozhraní vyžadují některé funkce více času, abyste se důkladně seznámili s jejich možnostmi.
- Software může být chybový.
Ceny SurveySparrow
- Základní: 19 $/měsíc (2 500 odpovědí/rok)
- Starter: 39 $/měsíc (15 000 odpovědí/rok)
- Business: 79 $/měsíc (50 000 odpovědí/rok)
- Profesionální: 249 $/měsíc (100 000 odpovědí/rok)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (1 890+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
9. PandaDoc
Od nabídek po smlouvy a další dokumenty – uživatelsky přívětivý software PandaDoc zjednodušuje vytváření dokumentů bez chyb. Díky pokročilým funkcím, jako jsou elektronické podpisy a integrované platební systémy, tato alternativa k Wufoo zefektivňuje pracovní postupy s dokumenty a zvyšuje produktivitu. Změňte způsob, jakým váš tým vytváří, spravuje a podepisuje digitální dokumenty. ?
Nejlepší funkce PandaDoc
- Vytvářejte dokumenty, které odpovídají značce vaší společnosti, a najměte si designéra.
- Nabízí platformu pro elektronické podpisy, která je tak spolehlivá, že někteří uživatelé přešli z DocuSign na PandaDoc API.
- S více než 750 připravenými šablonami a designem typu drag-and-drop můžete vytvářet smlouvy, nabídky a prakticky jakékoli formuláře pro sběr dat během několika minut, nikoli hodin.
- Integrace s nástroji, které vaše organizace již používá, včetně Word, Zoho, Square a Dropbox.
- Podepisujte a ověřujte dokumenty 100% online pomocí softwaru schváleného státem.
Omezení PandaDoc
- Pro nové uživatele může být naučení se používání těchto nástrojů náročné.
- Některé funkce jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny PandaDoc
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Essentials: 19 $/měsíc (limit 2 uživatelé)
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (více než 2 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 050 recenzí)
10. Paperform
Paperform, jedna z nejstylovějších alternativ Wufoo, je ideálním řešením pro tvůrce, kteří hledají spojení funkčnosti a estetiky. Použijte jej k snadnému vytváření vlastních online formulářů, které budou vypadat jako přirozené rozšíření vaší značky.
Vytvářejte dotazníky, kvízy, průzkumy, objednávkové formuláře a spoustu dalších užitečných stránek s přesným stylováním značky. A díky logice formulářů se typy otázek přizpůsobují na základě odpovědí.
Nejlepší funkce Paperform
- Přímá integrace s MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit a dalšími
- Vytvářejte formuláře, které automatizují pracovní postupy, přijímají platby a zahrnují logiku otázek pro přizpůsobené prostředí.
- Stovky šablon, které vám pomohou začít nebo vás inspirují k vytvoření vlastních formulářů.
- Integrované analytické nástroje vám poskytnou cenné informace pro zlepšení výkonu a analýzu zákazníků.
- Všechny úrovně tarifů zahrnují neomezený počet formulářů.
Omezení papírových formulářů
- Při vytváření formulářů s nižšími tarify existují určitá omezení.
- Osobní branding je k dispozici pouze u dražších tarifů.
Ceny Paperform
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Essentials: 20 $/měsíc (limit 1 uživatel)
- Pro: 40 $/měsíc (limit 1 uživatel)
- Agentura: 135 $/měsíc (limit 5 uživatelů, 5 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
Najděte nejlepší alternativy Wufoo pro váš tým
Představili jsme vám nejlepší alternativy Wufoo, ze kterých si můžete vybrat vy i váš tým. Každá z nich nabízí jedinečné výhody pro sběr dat. Nejlepší volbou je ClickUp, který díky sadě nástrojů pro zvýšení produktivity posune efektivitu vašeho týmu na novou úroveň. ?
Odlišuje nás naše naprostá přizpůsobivost – nabízíme přizpůsobitelné prostředí, které vyhovuje jedinečnému tempu a rytmu práce vašeho týmu. Náš bezplatný tarif je sám o sobě velmi výkonný a naše pokročilé funkce v placených tarifech ještě více rozšíří potenciál vaší organizace. Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp – je to navždy zdarma.