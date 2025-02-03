10 nejlepších alternativ a konkurentů Camunda pro rok 2025

Camunda je populární open-source platforma pro řízení podnikových procesů (BPM), která usnadňuje automatizaci drobných úkonů.
Je to skvělý nástroj, ale není vhodný pro každého – žádný nástroj není.
Pokud hledáte alternativu k Camunda, máte několik možností, které by mohly lépe vyhovovat vašemu podnikání.
Provedli jsme za vás průzkum a našli 10 nejlepších alternativ k Camunda, včetně jejich výhod, nevýhod a hodnocení z populárních recenzních webů. Jediné, co vám zbývá, je vybrat si nástroj pro správu podnikových procesů, který vám nejlépe vyhovuje. Přejeme vám úspěšné hledání! ?
Co je alternativa k Camunda?
Camunda je jednou z mnoha populárních softwarových možností BPM. Nabízí časově úspornou automatizaci pracovních postupů a platformu pro vývoj aplikací s minimem nebo bez nutnosti programování.
Alternativy Camunda jsou často automatizační platformy s podobnými funkcemi pro správu obchodních procesů, které umožňují dosáhnout stejných nebo lepších výsledků. Mezi tyto klíčové funkce patří:
- Optimalizace a řízení pracovních postupů
- Efektivní automatizace a notace obchodních procesů (BPMN)
- Modelování a návrh procesů
- Nástroje AI pro automatizaci
Co byste měli hledat v alternativách Camunda?
Automatizace obchodních procesů spočívá v optimalizaci pracovních postupů a každý obchodní manažer, projektový manažer a vedoucí pracovník bude pravděpodobně potřebovat mírně odlišné možnosti.
Nejlepší alternativou Camundy je ta, která odpovídá vašim konkrétním potřebám. ✅
Zde je několik věcí, které jsme při sestavování tohoto seznamu hledali:
- Automatizace a koordinace pracovních postupů pomocí umělé inteligence
- Nástroje pro řízení projektů (např. správa úkolů, přidělování úkolů, monitorování, analytika atd.)
- Integrace s dalšími oblíbenými platformami a nástroji
- Obchodní pravidla a rozhodování
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s možnostmi přizpůsobení
- Nástroje pro spolupráci
- Funkce pro komunikaci s klienty
10 nejlepších alternativ Camunda, které můžete použít
Jste připraveni pomoci svému týmu uspět tím, že najdete perfektní alternativu Camunda, která vyhovuje vašim konkrétním potřebám?
Je čas vyrazit ven a prozkoumat své možnosti! Váš tým vám za to později poděkuje.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu práce, na které se spoléhají týmy napříč odvětvími, aby zjednodušily pracovní postupy, spolupracovaly a spravovaly projekty jakékoli velikosti. Jedná se o cloudovou možnost, která obsahuje vše, co potřebujete k plánování, sledování a provádění svých obchodních operací.
Spravujte svou práci pomocí přizpůsobitelného zobrazení, jako je seznam, tabule nebo Ganttův diagram. Zlepšete spolupráci pomocí komentářových vláken, více přiřazených osob, oprávnění, komentářů jako akčních položek a dalších funkcí. Můžete dokonce vytvářet přizpůsobitelné řídicí panely, abyste se mohli hlouběji ponořit do svých dat na intuitivním uživatelském rozhraní s funkcí drag-and-drop. ?
ClickUp Automations snižuje vaši manuální práci a opakující se úkoly převádí na autopilota pomocí předem připravených a přizpůsobitelných automatizačních možností. Ať už potřebujete nástroje pro automatizaci prodeje, software pro automatizaci formulářů nebo něco jiného, ClickUp je platforma pro automatizaci procesů právě pro vás.
Zjednodušte si pracovní den automatizací manuálních procesů, nastavením připomínek úkolů, abyste nikdy nic nezmeškali, a využitím přizpůsobených stavů úkolů, aby všichni byli na stejné vlně.
Ušetříte také čas díky ClickUp AI, který obsahuje stovky ručně vytvořených, výzkumem podložených nástrojů AI, které vám pomohou dokončit práci rychleji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Knihovna šablon s tisíci možnostmi pro vše od rozpočtů projektů po šablonu Simple Mind Map od ClickUp.
- Nástroje pro řízení projektů zahrnují možnosti, jako je software pro časovou osu projektu, reportování v reálném čase, analýza využití zdrojů a funkce pro sledování času.
- Stovky nástrojů pro správu pracovních postupů, řízení vztahů se zákazníky (CRM) a další
- Integrace s více než 1 000 dalšími platformami a nástroji, plus možnost přidat vlastní pomocí Zapier (nejsou vyžadovány žádné technické API dokumenty)
- Kompatibilita s jakýmkoli zařízením a možnost používat ClickUp na stolním počítači, mobilním zařízení nebo ve webové aplikaci.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při seznamování se s mnoha nástroji ClickUp narazit na určitou náročnost (ta je však vyřešena dostupnými návody pro vše).
- Nejedná se o specializovanou platformu BPM, takže možná nebudete využívat všechny nástroje, ke kterým máte přístup.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Bonitasoft
Bonita je open-source software pro řízení podnikových procesů a vývoj s nízkým kódováním. Existuje již od roku 2001 a i když je již poněkud zastaralý, stále je oblíbenou volbou pro malé podniky.
Bonita BPM je navržena s ohledem na rozšiřitelnost a nabízí funkce lokálního nasazení s cloudovými funkcemi.
Nejlepší funkce Bonitasoft
- Intuitivní rozhraní umožňuje uživatelům vytvářet snadno použitelné aplikace.
- Díky aktualizacím v reálném čase mohou uživatelé přizpůsobovat své aplikace změnám v podnikání.
- Díky open-source platformě je Bonita dostupná i pro malé podniky a startupy s omezeným rozpočtem.
- Grafická notace BPMN, škálovatelnost a rozšiřitelnost zlepšují spolupráci v týmu.
Omezení Bonitasoft
- Některé uživatelské recenze zmiňují, že BPM engine je Java API, které potřebuje vylepšit přizpůsobivost pro obchodní aplikace.
- Recenze některých týmů uvádějí problémy s provozem Bonity na laptopech kvůli velkému zatížení centrální procesorové jednotky (CPU).
Ceny Bonitasoft
- Komunita: Zdarma
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bonitasoft
- G2: 4,5/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
3. Kissflow
Kissflow je low-code software pro správu podnikových procesů, který pomáhá firmám zjednodušit jejich systémy řízení práce.
Nabízí funkce pro vše od sledování problémů a řízení projektů až po samoobslužné funkce pro zlepšení zapojení zákazníků. ?
Nejlepší funkce Kissflow
- Funkce analytiky a reportingu sledují pokrok a identifikují úzká místa, aby pomohly uživatelům optimalizovat jejich pracovní toky.
- Software pro plánování pracovní síly řídí každý krok životního cyklu od přijetí do důchodu.
- K dispozici jsou integrace s nástroji jako Slack, Google Drive, Zapier a Microsoft Azure AD.
- Webová platforma je kompatibilní s iOS, Androidem, Macem a Windows.
Omezení Kissflow
- Některé recenze od uživatelů zmiňují potíže s úhradou měsíčních poplatků pro malé a střední podniky.
- Recenze některých uživatelů poukazují na potřebu větší integrace za účelem zlepšení funkčnosti.
Ceny Kissflow
- Základní: Od 1 500 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
4. Oracle
Sada Oracle BPM poskytuje různé nástroje pro efektivní řízení podnikových procesů. Využijte její komplexní návrhové nástroje, analytické funkce, modul pro řízení pracovních postupů a monitorování v reálném čase k zefektivnění všech aspektů vašich podnikových procesů.
Nejlepší funkce Oracle
- Funkce pro návrh obchodních procesů umožňují uživatelům vytvářet nové pracovní postupy s plnou možností přizpůsobení.
- BPM spolupracuje s dalšími platformami Oracle, jako jsou Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter a Oracle SOA Suite.
- Procesy BPMN kladou důraz na správu případů a umožňují uživatelům definovat aktivity na základě lidských úkolů.
- Integruje se s nástroji pro správu zdrojů SAAS, jako jsou Amazon Web Services (AWS), přední poskytovatelé RPA a systémy třetích stran využívající protokoly REST API.
Omezení Oracle
- Některé recenze uvádějí, že platforma postrádá funkce pro netechnické uživatele.
- Recenze některých uživatelů zmiňují obtížné nastavení a správu více projektů.
Ceny Oracle
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle
- G2: 4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
5. Appian
Appian je platforma pro digitální transformaci s low-code vývojovým systémem a funkcí drag-and-drop. Pyšní se rychlým procesním enginem, který usnadňuje vytváření aplikací na podnikové úrovni pro zefektivnění obchodních operací a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce Appian
- Vývojové prostředí s nízkými požadavky na kódování umožňuje uživatelům vytvářet aplikace na podnikové úrovni bez složitých technických znalostí.
- Pokročilá automatizace procesů zefektivňuje pracovní toky napříč několika odděleními, systémy a aplikacemi.
- Systém správy obchodních pravidel pomáhá definovat a spravovat komplexní obchodní pravidla.
- Appian se integruje s dalšími platformami, jako jsou Salesforce, SAP R/3, Oracle a Microsoft.
Omezení Appian
- Recenze některých uživatelů poukazují na potřebu dalších nástrojů pro testování procesů.
- Některé recenze od firemních uživatelů uvádějí přání zlepšit školení, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení systému.
Ceny Appian
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
6. Workato
Workato je integrační a automatizační platforma určená pro organizace všech velikostí. Obchodní analytici ji používají k automatizaci pracovních postupů, propojování aplikací a získávání dat z více zdrojů za účelem zefektivnění obchodních operací.
Nejlepší funkce Workato
- Synchronizace dat v reálném čase zajišťuje aktuálnost všech informací v celé organizaci.
- Bezpečnostní funkce zahrnují autentizaci, šifrování a vlastní řízení přístupu.
- Pokročilá automatizace může převést složité pracovní postupy zahrnující více aplikací a zdrojů na autopilota.
- Předem připravené integrace jsou k dispozici pro populární platformy, jako jsou Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics a QuickBooks.
Omezení Workato
- Některé uživatelské recenze zmiňují, že platforma je náročná na používání pro ty, kteří nemají programátorské znalosti.
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že ceny jsou pro jejich rozpočet příliš vysoké.
Ceny Workato
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
7. Quixy
Quixy je platforma pro správu obchodních procesů s nízkými požadavky na kódování, která pomáhá firmám automatizovat procesy, pracovní toky a další důležité operace. Obchodní uživatelé mohou pomocí funkcí pro tvorbu metodou drag-and-drop vytvářet vlastní aplikace bez složitých procesů kódování. ?
Nejlepší funkce Quixy
- Rozhraní typu drag-and-drop umožňuje uživatelům rychle vytvářet pracovní postupy a procesy.
- Komplexní analytika a reporting usnadňují monitorování a optimalizaci obchodních procesů v reálném čase.
- Přizpůsobitelné šablony a formuláře shromažďují data od zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků.
- Quixy se integruje s nástroji jako Salesforce, Microsoft Dynamics a Google Suite.
Omezení Quixy
- Někteří uživatelé z podnikové sféry uvádějí, že vyhledávání konkrétních položek a přesných údajů může být časově náročné.
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že je potřeba dalších předem připravených aplikací.
Ceny Quixy
- Řešení: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platforma: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Quixy
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. BP Simulator
BP Simulator je cloudová platforma pro simulaci procesů určená pro podniky na úrovni enterprise. Umožňuje podnikovým uživatelům simulovat a analyzovat chování procesních modelů.
Pomocí BP Simulatoru můžete modelovat složité obchodní procesy, vizualizovat procesní toky, najít oblasti pro zlepšení a identifikovat potenciální úzká místa.
Nejlepší funkce BP Simulatoru
- Podrobné funkce pro reporting a analýzu obchodních procesů umožňují uživatelům identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Funkce simulátoru umožňují uživatelům testovat vylepšení procesů a vyhodnocovat změny před jejich implementací.
- Přizpůsobitelné simulační scénáře usnadňují odrážení reálného chování a splnění specifických organizačních potřeb.
- BP Simulator se integruje s dalšími platformami BPM, jako jsou IBM BPM, SAP Signavio a ARIS.
Omezení simulátoru BP
- Některé recenze uvádějí, že tento nástroj může být pro malé podniky příliš drahý, protože je určen pro velké organizace.
- Recenze některých firemních uživatelů uvádějí, že platforma není vhodná pro všechny typy obchodních procesů.
Ceny BP Simulatoru
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BP Simulator
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
9. CANEA
CANEA je řešení pro řízení projektů s funkcemi pro zlepšení obchodních procesů a správu dokumentů. Použijte jej ke zefektivnění pracovních postupů, zvýšení produktivity a zlepšení spolupráce mezi členy týmu.
Nejlepší funkce CANEA
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a šablony umožňují uživatelům splnit jedinečné obchodní potřeby.
- Funkce pro spolupráci a komunikaci v reálném čase zlepšují týmovou práci.
- Automatizované funkce analýzy dat a reportingu pomáhají při rozhodování.
- K dispozici jsou integrace s jiným pracovním softwarem, jako je Microsoft Office, SharePoint a Salesforce.
Omezení CANEA
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že platforma může mít dlouhé interní odezvy.
- Někteří uživatelé tvrdí, že rozhraní postrádá pokročilé funkce, které jsou k dispozici v podobných softwarových balících.
Ceny CANEA
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CANEA
- G2: 4,5/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4/5 (2+ recenze)
10. HEFLO
HEFLO je cloudový software pro správu obchodních procesů, který byl navržen za účelem zefektivnění provozu, automatizace obchodních procesů a zvýšení produktivity. Použijte jej k vývoji, modelování, provádění a monitorování obchodních procesů bez znalostí kódování nebo programování.
Nejlepší funkce HEFLO
- Nástroje pro spolupráci jsou navrženy tak, aby zlepšily komunikaci mezi členy.
- Funkce automatizace umožňují uživatelům nastavit opakující se úkoly na autopilota.
- Cloudová platforma BPM je přístupná z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
- K dispozici jsou integrace s nástroji jako Jira, Slack a Zapier.
Omezení HEFLO
- Recenze od některých pokročilých uživatelů uvádějí omezené možnosti přizpůsobení při vytváření složitých procesů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že cena je vyšší ve srovnání s podobným softwarem BPM.
Ceny HEFLO
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HEFLO
- G2: 3,8/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4/5 (2+ recenze)
Od chaosu k kontrole
Správný software pro řízení podnikových procesů může zvýšit efektivitu, automatizovat zdlouhavé úkoly, zefektivnit procesy a poskytnout vám čas soustředit se na důležitější (a zábavnější) věci. Nespokojte se však se softwarem, který nesplňuje vaše požadavky.
Chcete najít tu, která vašemu podnikání padne jako ulitá. ✨
Jste připraveni revolucionalizovat své pracovní postupy a užít si trochu zábavy s BPM softwarem? Zdarma? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.