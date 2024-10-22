10 programů pro tvorbu PERT diagramů pro projekty v roce 2025

Software pro tvorbu diagramů je nezbytností, pokud vy nebo váš tým využíváte nástroje jako PERT diagramy pro řízení a sledování projektů. Tyto vysoce vizuální diagramy pracovních postupů usnadňují hodnocení a analýzu projektů. ?
Šablony a software pro PERT diagramy jsou navrženy tak, aby vám pomohly vytvářet diagramy rychleji, aby vaše projekty mohly být spuštěny co nejdříve. Ušetří vašemu týmu drahocenný čas, pomohou vyhnout se překážkám nebo zpožděním a maximalizují vaši efektivitu od začátku do konce. Ale jak najít nejlepší nástroj pro PERT diagramy pro váš projekt? Právě v tom vám pomůžeme.
Sledujte nás, abyste se seznámili s klíčovými funkcemi jakéhokoli PERT diagramu a získali přístup k podrobnému srovnání 10 nejlepších programů pro tvorbu PERT diagramů pro řízení projektů.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu PERT diagramů?
PERT diagramy, neboli diagramy techniky hodnocení a revize projektu, vizuálně znázorňují časové osy projektů. Rozkládají složité projekty na jednotlivé úkoly pro přímé plánování a řízení roadmapy.
Klíčem je najít perfektní nástroj pro řízení projektů, který je kompatibilní s diagramy PERT – ať už je váš tým používá jako vizualizační techniku ve fázi brainstormingu, nebo od začátku do konce jako plán.
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru šablony nebo nástroje pro tvorbu PERT diagramů pro vaše projekty:
- Různé nástroje pro řízení projektů a zlepšování procesů pro lepší plánování a analýzu projektů
- Cenově výhodné řešení pro úsporu projektových zdrojů
- Kompatibilita s jinými zařízeními
- Integrace s dalšími nástroji pro řízení projektů
- Přizpůsobitelné šablony PERT diagramů pro urychlení procesu nastavení
- Funkce pro sledování harmonogramu projektu, milníků a úkolů, aby vše proběhlo včas a v rámci rozpočtu.
- Funkce komunikace a spolupráce v reálném čase, které pomáhají členům vašeho týmu pracovat společně rychleji.
10 nejlepších programů pro tvorbu PERT diagramů
Procházení desítek nástrojů pro vizualizaci dat není součástí efektivního pracovního postupu. Zvláště když vás čekají důležité úkoly v rámci projektu.
Udělali jsme za vás tu nejtěžší práci a vybrali jsme 10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu PERT diagramů na trhu. Stačí porovnat jejich klíčové funkce, omezení, ceny a recenze a vybrat si ten nejlepší nástroj pro vaše potřeby.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalý všestranný produktivní software, který sjednocuje vaši práci napříč aplikacemi do jedné dynamické platformy. S více než 15 flexibilními zobrazeními, přizpůsobitelnými panely, dokumenty a dalšími funkcemi zabudovanými přímo do nástroje je ideálním řešením pro týmy, které řídí komplexní projekty napříč odvětvími.
ClickUp usnadňuje vytváření PERT diagramů díky stovkám bohatých funkcí pro správu projektů a několika způsobům vizualizace časové osy vašeho projektu. Použijte ClickUp Whiteboards k vytvoření diagramu společně s týmem bez překrývání a poté převedete jakýkoli objekt na tabuli přímo na proveditelný úkol, abyste uvedli své nápady do pohybu.
Jste větší fanoušek mindmappingu? Žádný problém. ClickUp Mind Maps vám umožní nakreslit vztahy mezi úkoly a nápady a vytvořit koncepty během několika sekund.
Navíc ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro jakékoli použití – včetně šablon vývojových diagramů, šablon map stránek a šablony PERT diagramu ClickUp. Je univerzální, přizpůsobitelná a co je nejdůležitější, je zcela zdarma.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji pro správu projektů, jako jsou Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive a GitHub.
- Více než 100 předem připravených automatizací pro generování závislostí úkolů, provádění rutinních úkolů a eliminaci zbytečné práce.
- Více než 1 000 šablon pro vše od PERT diagramů po jednoduché Ganttovy diagramy.
- Více zobrazení sleduje časový rámec vašeho projektu, pokrok v jednotlivých úkolech, produktivitu členů týmu a další.
- Přizpůsobitelné panely a možnosti sdílení pro zainteresované strany, členy týmu, projektové manažery a další důležité osoby.
Omezení ClickUp
- Osvojení pokročilých funkcí ClickUp může vyžadovat trochu času.
- ClickUp AI není k dispozici pro uživatele bezplatného tarifu Free Forever Plan, ale je k dispozici bezplatná zkušební verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Edraw Max
Edraw Max je nástroj pro tvorbu diagramů od společnosti Wondershare. Tento software usnadňuje vytváření profesionálně vypadajících PERT diagramů, síťových diagramů, vývojových diagramů nebo obchodních prezentací.
Generátor PERT diagramů Edraw Max využívá metodu kritické cesty (CPM), která vám pomůže spravovat všechny aspekty vašeho projektu. Použijte jej k plánování úkolů, sledování projektů, prevenci překážek a dodržování harmonogramu vašeho týmu.
Nejlepší funkce Edraw Max
- Více než 200 typů šablon pro PERT diagramy, Kanban tabule, Ganttovy diagramy, síťové diagramy, grafy rozdělení práce, diagramy vývoje softwaru, sloupcové grafy a další.
- Kompatibilní s Windows, macOS, Linuxem a většinou prohlížečů.
- Vytvořte vizuálně poutavé PERT diagramy pomocí SVG vektorů, vložených obrázků ve formátu PNG nebo JPG a barevně odlišených uzlů.
- Sledujte průběh projektu, aktualizujte odhady času, spravujte vzájemné závislosti úkolů a zajistěte hladký průběh projektu od začátku do konce.
Omezení Edraw Max
- Některé recenze zmiňují nemožnost nasazení Edraw Max na více počítačích s individuálním předplatným.
- Někteří uživatelé mají potíže se škálováním obrázků a ikon.
Ceny Edraw Max
- Individuální předplatné: 99 $/rok
- Individuální doživotní plán: jednorázová platba 198 $
- Individuální doživotní balíček: jednorázový poplatek 245 USD
- Týmové předplatné: 119 $/rok na uživatele
- Obchodní záležitosti: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Edraw Max
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
3. Creately
Creately je vizuální kolaborační software, který se dobře hodí pro tvorbu PERT diagramů. Pomocí různých rámců a šablon na platformě můžete rychle procházet fázemi tvorby nápadů, plánování, realizace, dodání a kontroly.
Týmy mohou používat Creately k brainstormingu, správě projektů, zaznamenávání znalostí, sledování termínů dokončení a vytváření vizuálních rámců pro složité dokumenty.
Nejlepší funkce Creately
- Stovky šablon poskytují vše, co potřebujete pro řízení projektů, včetně užitečných příkladů PERT diagramů, které vám pomohou začít.
- Integrace se Slackem, Confluence a Google Drive pomáhá centralizovat práci.
- Inteligentní vizuální plátno poskytuje přizpůsobitelný prostor pro týmy, kde mohou sdílet nápady a znalosti s tvůrčí svobodou.
- Pokročilé funkce vám umožňují nastavit odhadované časy a termíny, přidělovat zdroje a sledovat dovednosti.
Omezení Creately
- Některé recenze zmiňují problémy s obrázky a dokumenty, které se neukládají správně nebo mizí ze složek.
- Bezplatný tarif neumožňuje přístup k pokročilým funkcím a je omezen na 5 GB úložného prostoru.
Ceny Creately
- Zdarma
- Začátečník: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
4. SmartDraw
SmartDraw je nástroj pro tvorbu diagramů pro rozsáhlé projekty s funkcemi na podnikové úrovni. Obsahuje šablony, nástroje a symboly pro PERT diagramy, mapování procesů, plánování pracovních postupů a další.
Týmy mohou pomocí SmartDraw sledovat průběh projektu a generovat diagramy z existujících dat, což v dlouhodobém horizontu šetří čas i peníze. Pro ty, kteří již tento program vyzkoušeli, existuje spousta fantastických alternativ SmartDraw. ?
Nejlepší funkce SmartDraw
- Základní nástroj pro tvorbu PERT diagramů obsahuje šablonu s datem zahájení a ukončení projektu a několika úkoly projektu mezi nimi.
- Více než 1 000 šablon diagramů pro odvětví od marketingu po strojírenství.
- Integrace s Microsoft Office, Google Workspace a dalšími aplikacemi
- Funkce importu a exportu Visio
Omezení programu SmartDraw
- Uživatelské recenze uvádějí časté pády, které vedou ke ztrátě práce.
- Recenze zmiňují nedostatek možností přizpůsobení, barev, ohraničení a dalších vizuálních nástrojů, které by vylepšily základní šablonu PERT.
Ceny SmartDraw
- Jednotlivec: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (minimálně tři uživatelé)
- Web: 2 995 $/rok za podnik
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
5. MindOnMap
MindOnMap je jednoduchý nástroj pro tvorbu myšlenkových map s integrovaným nástrojem pro tvorbu PERT diagramů. Je navržen tak, aby podněcoval kreativitu a pomáhal realizovat profesionální i osobní nápady pomocí přehledných vizuálních prvků a platformy založené na webovém prohlížeči.
MindOnMap vám také umožňuje sdílet hotové PERT diagramy s kolegy a členy týmu, přidělovat úkoly a sledovat složité projekty v zjednodušeném, kreativním prostoru.
Nejlepší funkce MindOnMap
- Exportujte PERT diagramy jako soubory PDF, PNG, JPG a SVG, abyste je mohli snadněji sdílet se svým týmem a zainteresovanými stranami.
- Funkce historie ukládá dříve vytvořené PERT diagramy pro vaši potřebu.
- Používejte zaoblené a obdélníkové tvary uzlů PERT diagramů a navíc vlastní tvary MindOnMap pro větší rozmanitost.
- Propojte milníky pomocí různých šipek s přizpůsobitelným textem, abyste mohli popsat každý úkol a podúkol.
Omezení MindOnMap
- Bezplatná verze má omezený přístup k funkcím a vodoznaky na všech exportovaných souborech.
- Je obtížné posoudit typickou uživatelskou zkušenost kvůli nedostatku recenzí na populárních platformách.
Ceny MindOnMap
- Zdarma
- Měsíčně: 10 $/měsíc na uživatele
- Roční cena: 120 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze MindOnMap
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Miro
Miro je digitální pracovní prostor s šablonou PERT diagramu pro velké týmy a projekty. Propojte členy svého týmu na vizuální platformě, která nabízí přístup k kreativním vývojovým nástrojům navrženým tak, aby urychlily dokončení projektu.
Použijte Miro k optimalizaci řízení projektů, podpoře kultury zaměřené na zákazníka a udržení společného prostoru pro tým. Pro ty, kteří již tento nástroj vyzkoušeli, existuje také spousta alternativ k Miro, ze kterých si můžete vybrat. ✨
Nejlepší funkce Miro
- Spolupráce v reálném čase a ruční zadávání údajů na tabulkách zjednodušují brainstorming se vzdálenými členy týmu.
- Pomocí šablony diagramu PERT identifikujte úkoly, sepište závislosti, definujte milníky projektu a identifikujte kritickou cestu.
- Vyzkoušejte další šablony a využijte řadu funkcí, jako je dokumentace toků a mind mapping.
- Získejte přístup k sadě inovativních funkcí, včetně nástrojů pro vizualizaci dat v reálném čase, usnadnění workshopů a vytváření diagramů.
Omezení Miro
- Bezplatný tarif je omezen na tři editovatelné tabule a neumožňuje přístup k většině funkcí Miro.
- Recenze od projektových manažerů a vedoucích týmů zmiňují problémy způsobené nedostatečnou integrací s nástroji Microsoft a Google.
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
7. Figma
Figma je cloudová platforma pro týmy zabývající se vývojem a designem produktů. Umožňuje projektovým manažerům sdílet prototypy a pomáhá týmům co nejrychleji vytvářet, testovat a dokončovat jejich produkty.
Příklad PERT diagramu od Figma je jednoduchá šablona, která vám pomůže zmapovat průběh vašeho projektu pomocí vizuálního prostoru. Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a udržujte efektivní pracovní postup s vynikající přehledností od začátku do konce.
Nejlepší funkce Figma
- Naučte se vytvářet PERT diagramy pomocí podrobného průvodce Figma, který je součástí šablony.
- Vylepšete funkčnost pomocí pluginů, které přizpůsobí zážitek vám i vašemu týmu.
- Vývojové týmy mohou využít funkce prototypování k simulaci toku aplikací a vylepšení jejich návrhů.
- Vylepšete své projektové řízení pomocí barevného harmonogramu projektu, praktických widgetů a přizpůsobitelných doplňků.
Omezení Figma
- Bezplatná verze je omezena na tři soubory Figma a neumožňuje přístup k mnoha pokročilým funkcím a šablonám.
- Uživatelské recenze uvádějí, že seznámení s nástroji Figma je náročné a že některé základní funkce chybí.
Ceny Figma
- Starter: Navždy zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 45 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
8. Nulab Cacoo
Cacoo od společnosti Nulab je software pro tvorbu diagramů, který je ideální pro vytváření PERT diagramů, vývojových diagramů, myšlenkových map, wireframů a dalších. Je navržen pro brainstorming a spolupráci a umožňuje sdílet plány a harmonogramy s členy týmu v reálném čase.
Cacoo nabízí knihovnu šablon, která obsahuje vše od šablon PERT až po diagramy softwarového inženýrství. Použijte ji k organizaci všech svých projektů a jejich hladkému průběhu.
Nejlepší funkce Nulab Cacoo
- Díky funkcím videa a chatu v aplikaci můžete komunikovat se vzdálenými členy týmu a snadno spolupracovat.
- Umožňuje více uživatelům současně upravovat stejný PERT diagram pro spolupráci v reálném čase.
- Prohlédněte si historii revizí a sledujte, jak se váš PERT diagram měnil a rozvíjel v průběhu celého životního cyklu projektu.
- Integrujte Cacoo s dalšími nástroji Nulab, Backlog, Typetalk a Nulab Pass.
Omezení Nulab Cacoo
- Uživatelé ve svých recenzích uvádějí zpoždění při vytváření vizuálních diagramů a PERT diagramů, což zpomaluje práci vzdálených týmů.
- Bezplatný tarif neumožňuje přístup k několika pokročilým funkcím a je omezen na šest listů.
Ceny Nulab Cacoo
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nulab Cacoo
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
9. Lucidchart
Lucidchart je vizuální platforma pro spolupráci na PERT diagramech, whiteboardingu, diagramování a organizačních schématech. Použijte šablonu PERT nebo nahrajte existující soubor CSV a importujte stávající data, abyste proces urychlili.
Týmy mohou spolupracovat prostřednictvím platformy Lucidchart a sledovat složité projekty všech velikostí s přizpůsobitelným přístupem pouze pro prohlížení a úpravy. Pokud vás zajímá, jak si vede, porovnejte Lucidchart s Visio a zjistěte, který nástroj pro tvorbu diagramů je nejlepší. ?
Nejlepší funkce Lucidchart
- Pomocí generátoru PERT diagramů můžete spolupracovat a vizualizovat s celým týmem v reálném čase.
- Importujte stávající data PERT diagramů z Microsoft Excel, abyste mohli efektivněji vyhodnocovat a plánovat své projekty.
- Přizpůsobte si šablony a tvary pro použití ve všech budoucích PERT diagramech a uložte si své oblíbené do panelu nástrojů.
- Vizualizujte organizační strukturu a procesy svého týmu, abyste optimalizovali pracovní postupy a dokončili projekty rychleji.
Omezení Lucidchart
- Některé uživatelské recenze uvádějí, že se jedná o složitý program a chybí návody.
- Bezplatný tarif je omezen na výběr základních funkcí a maximálně tři dokumenty.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
10. Visual Paradigm
Visual Paradigm je prezentační platforma s online nástrojem pro tvorbu PERT diagramů. Použijte jej k naplánování data zahájení a ukončení projektu, identifikaci závislostí, naplánování úkolů a koordinaci projektových aktivit.
Díky nástrojům vytvořeným pro týmy softwarových vývojářů může Visual Paradigm pomoci proměnit nápady v přesné návrhy vytvořené podle požadavků. Členové týmu všech úrovní dovedností mohou vytvářet tvary a spojovací prvky jediným kliknutím a používat vodicí linky pro přesné umístění.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Členové týmu mohou současně upravovat PERT diagramy a další schémata, což umožňuje plynulou spolupráci.
- Vytvářejte vlastní tvary a šablony nahráním obrázků ve formátech SVG, JPG a PNG, které můžete použít při návrhu PERT diagramu.
- Diagramy můžete vytisknout nebo exportovat do obrázků, abyste mohli snadněji sdílet svou práci s ostatními.
- Integrace s aplikacemi Microsoft Office a možnost importu šablon Visio urychlují váš pracovní postup.
Omezení Visual Paradigm
- Některé uživatelské recenze zmiňují přerušení pracovního toku v důsledku nedostatečných funkcí pro spolupráci.
- Bezplatná verze neumožňuje přístup k pokročilým funkcím, jako je nástroj pro tvorbu procesních diagramů, a je omezena na jednoho uživatele.
Ceny Visual Paradigm
- Zdarma
- Začátečník: 5 $/měsíc na uživatele
- Advance: 11 $/měsíc na uživatele
- Kombinace: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (15+ recenzí)
Od plánování po realizaci
Software pro tvorbu PERT diagramů je nezbytný pro efektivní řízení, plánování a realizaci projektů. Intuitivní šablony usnadňují rozdělení složitých projektů na zvládnutelné části, přidělování zdrojů a vizualizaci časového harmonogramu projektu.
A jako by toho nebylo dost, šablona nebo nástroj pro tvorbu PERT diagramů může týmům pomoci efektivně spolupracovat, sledovat pokrok a identifikovat potenciální překážky.
S ClickUpem můžete snadno vytvořit jakýkoli typ diagramu pracovního postupu a získat přístup ke stovkám dalších nástrojů pro řízení projektů, které vám pomohou vizualizovat a sledovat průběh vašeho projektu.
Na co čekáte? Posuňte své projektové řízení na vyšší úroveň. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – je to zdarma! ?