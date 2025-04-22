12 bezplatných šablon PERT diagramů v Sheets, Excel, PPT a ClickUp

Obor řízení projektů roste rychleji než kdykoli předtím. Existuje však jeden významný problém, který brání jeho růstu – neefektivní řízení projektů.
Přibližně 54 % dnešních organizací nedokáže sledovat své KPI, což vede k plýtvání 12 % jejich zdrojů.
Jako projektový manažer toužíte po nástroji pro řízení projektů, který usnadní sledování závislostí a zlepší dosažitelnost termínů? Vaše hledání končí u PERT diagramů.
Tento blogový příspěvek podrobně prozkoumá PERT diagramy a uvede seznam našich 12 nejlepších šablon, které vám pomohou řídit projekty.
Co jsou šablony PERT diagramů?
PERT diagram vizuálně znázorňuje úkoly a závislosti projektu a pomáhá plánovat, organizovat a koordinovat složité projekty.
PERT je zkratka pro Project Evaluation Review Technique (technika hodnocení a revize projektu). Po zvážení nejistoty pomáhá tato technika určit optimální čas potřebný k dokončení projektu.
Tento software vytváří PERT diagramy, které usnadňují a zrychlují řízení projektů. Díky těmto diagramům můžete dodržovat termíny, zejména u projektů s měnícími se časovými harmonogramy.
PERT diagramy jsou podobné vývojovým diagramům a mají milníky propojené šipkami. Šipky znázorňují závislosti mezi úkoly a zabraňují zmatkům nebo úzkým hrdelům. Počet milníků projektu a čas potřebný k dokončení úkolů určují složitost vašeho PERT diagramu.
PERT diagramy se snadno zaměňují s Ganttovými diagramy, protože oba pomáhají při řízení projektů tím, že mapují a organizují projekty. První z nich se však používá hlavně pro interní plánování, zatímco druhý je vhodnější pro komunikaci se zainteresovanými stranami.
Co dělá šablonu PERT diagramu dobrou?
Dobrá šablona PERT diagramu má několik vlastností, které pomáhají při řízení projektů. Od uživatelsky přívětivého rozhraní až po sledování závislostí by měla mít všechny funkce, které usnadňují řízení projektů.
Pojďme si některé z nich představit.
- Uživatelsky přívětivé: Dobrá šablona je snadno použitelná i pro osoby s omezenými nebo malými zkušenostmi s řízením projektů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete vytvářet efektivní a intuitivní grafy.
- Přizpůsobitelné: Šablona by měla být snadno přizpůsobitelná tak, aby odpovídala potřebám vašeho projektu. Šablona s přizpůsobitelnými poli, stavy a zobrazeními je nejvhodnější pro přizpůsobení vašim jedinečným požadavkům.
- Vizualizace: Šablona by měla nabízet jasné vizuální znázornění závislostí, trvání a milníků vašich úkolů.
- Sledování pokroku: Šablona s možností aktualizovat stav úkolů a sledovat pokrok v reálném čase vám pomůže udržet projekt na správné cestě.
- Sledování závislostí: Váš PERT diagram vám musí umožnit snadno nastavit a spravovat závislosti mezi úkoly.
Při výběru šablony je třeba zkontrolovat také správu podrobností úkolů, oznámení a upozornění a nástroje pro spolupráci.
12 bezplatných šablon PERT diagramů
Na základě výše uvedených funkcí jsme vybrali 12 nejlepších šablon PERT diagramů, které vám pomohou revolučně změnit vaše řízení projektů.
Žádné dvě šablony nejsou stejné, proto je důležité vybrat si tu, která nabízí funkce odpovídající vašim potřebám.
1. Šablona PERT diagramu ClickUp
Získejte podrobný vizuální časový plán a identifikujte závislosti pomocí této šablony PERT diagramu od ClickUp.
Vytvoření plánu projektu je základním kamenem úspěšného dokončení projektu. Šablona PERT diagramu od ClickUp pomáhá vašemu projektu uspět tím, že zajišťuje, aby byla věnována pozornost každému detailu.
S touto šablonou získáte nejen podrobný vizuální časový plán, ale také můžete identifikovat závislosti a délku trvání aktivit. Projekt můžete také rozdělit na menší části.
Šablona vám dále pomůže vytvářet úkoly s vlastními stavy, poli a zobrazeními. Díky těmto funkcím můžete lépe sledovat průběh projektu, vizualizovat jeho časovou osu a snadno identifikovat pořadí úkolů. Šablona je vhodná pro začátečníky a její použití je neuvěřitelně snadné. Pomocí ClickUp Docs můžete sepsat úkoly, přiřadit každému úkolu dobu trvání, identifikovat pořadí a vytvořit diagram PERT.
Pomocí této šablony můžete efektivně dokončit všechny úkoly bez kolizí v plánování. Také udržuje všechny členy vašeho týmu v obraze o postupu projektu.
2. Šablona jednoduchého PERT diagramu ClickUp
Hledáte něco intuitivnějšího a zároveň vhodného pro začátečníky? Šablona ClickUp Simple PERT Chart je skvělým způsobem, jak zajistit přehlednost a podpořit spolupráci v rámci vašeho projektového týmu.
Díky této šabloně snadno pochopíte strukturu svého projektu na první pohled. Umožňuje vám rozdělit projekty na jednodušší a menší úkoly. Můžete nastavit vlastní stavy, jako například „otevřeno“ a „uzavřeno“, abyste mohli sledovat pokrok. Snadný přehled vám umožní identifikovat potenciální problémy, abyste je mohli proaktivně řešit.
S touto šablonou získáte další výhody v podobě značek, štítků priorit, vnořených podúkolů a dalších funkcí pro lepší sledování a správu priorit.
Zůstaňte na stejné stránce, vizualizujte úkoly svého projektu a efektivně spolupracujte pomocí jednoduché šablony PERT diagramu.
3. Jednoduchá šablona Ganttova diagramu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Gantt je vynikajícím doplňkem pro řízení vašich projektů. Umožňuje snadnou a přehlednou vizualizaci závislostí a poskytuje přehled o vašem projektu.
Tři stavy úkolů, „dokončeno“, „v procesu“ a „k provedení“, jsou pro rychlé pochopení označeny barevnými kódy. Šablona také obsahuje tři vlastní pole (fáze projektu, postup projektu a přílohy).
Využijte čtyři různé typy zobrazení od vývoje produktu po řízení projektů.
4. Šablona diagramu procesního toku ClickUp
Některé části vašich projektů budou mít více procesů než jiné. Tyto procesy vyžadují pečlivou dokumentaci pro standardizaci. Šablona diagramu procesů ClickUp je efektivním způsobem, jak standardizovat všechny vaše procesy, aniž byste museli trávit hodiny vytvářením diagramu.
Stejně jako předchozí šablony je i tato šablona vhodná pro začátečníky a nabízí vylepšené funkce. Získáte přizpůsobené stavy, pole, zobrazení a vynikající možnosti řízení projektů.
Spravujte, mapujte a vizualizujte proces vytvářením diagramů a sdílením s členy svého týmu, aby byli vždy informováni o aktuálním stavu.
Vzhledem k tomu, že dokumentujete všechny své kroky, je snadné najít a vyřešit problémy. Navíc získáte komplexní záznamy pro budoucí použití.
Tuto šablonu můžete například použít k zefektivnění procesu náboru zaměstnanců. Nastavte úkoly a definujte procesy pomocí zobrazení náborového diagramu. Můžete také vytvořit komplexního průvodce pomocí zobrazení „Průvodce pro začátečníky“.
Použití grafu je snadné; použijte ClickUp Doc k brainstormingu cílů, přidejte podrobnosti pomocí vlastních polí, vizualizujte svůj proces pomocí Board View a použijte Ganttův graf k identifikaci posloupností úkolů.
5. Šablona řídicího panelu pro řízení projektů ClickUp
Chcete robustní šablonu, která vám pomůže vylepšit řízení projektů? Šablona ClickUp Project Management Dashboard vám to umožní a ještě mnohem více. Od pomoci s udržováním přehledu o projektu až po správu harmonogramu projektu – tato šablona splní všechny vaše potřeby.
Obsahuje osm vlastních polí: plánované náklady, skutečné náklady, zbývající rozpočet a fáze projektu. Vylepšuje také sledování projektu pomocí varování o závislostech, značek a funkcí pro sledování času.
K dispozici máte sedm zobrazení, pomocí kterých můžete organizovat své informace a zpřístupnit je. Zde je několik z nich:
- Průvodce pro začátečníky Zobrazení: Přehled nástrojů pro řízení
- Zobrazení tabule: Pro vizuální znázornění každého úkolu a jeho stavu
- Zobrazení aktivit: Pro sledování pokroku
- Zobrazení plánování kapacity: Pro přehled o pracovním zatížení a zdrojích
- Zobrazení výkonu týmu: Pro přehled o výkonu týmu
Úkolům můžete přiřadit čtyři stavy – dokončeno, v procesu, pozastaveno a k provedení. S pomocí ClickUp Dashboard můžete sledovat pokrok v reálném čase díky výkonným vizualizacím dat.
Tato šablona zajistí, že váš tým bude snadno spolupracovat a zajistí soudržný chod. Pomocí funkce E-mail můžete také posílat připomenutí svému týmu.
6. Šablona rozdělení práce ClickUp
Velké projekty jsou často složité a vyžadují podporu. Účinným způsobem, jak řídit složité projekty, je rozdělit projekt na zvládnutelné úkoly. Šablona ClickUp Work Breakdown Template vám pomůže rozdělit vaše úkoly a uspořádat je na jednom místě.
Vytvořte cíle pro každý malý úkol, přiřaďte je různým členům týmu a nastavte samostatné časové osy pomocí této šablony. Poté úkoly seřaďte podle jejich důležitosti.
Šablona vám poskytne komplexní a přehledný přehled všech úkolů a časových harmonogramů vašeho projektu. Můžete lépe odhadnout potřebné náklady a zdroje, identifikovat rizika a vymyslet způsoby, jak zlepšit efektivitu procesů.
Šablona rozdělení práce nabízí přizpůsobené zobrazení, pole a stavy pro lepší správu. Aby bylo rozdělení práce úspěšné, začněte jasným nastíněním cílů projektu.
7. Šablona pro hodnocení projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Assessment Template poskytuje komplexní přehled o hodnocení projektu. Hodnocení vám pomůže zavést kontrolu kvality, řídit rizika, komunikovat se zainteresovanými stranami a zajistit neustálé zlepšování.
Ačkoli se jedná o šablonu vhodnou pro začátečníky, nabízí profesionální vizuální prvky, které usnadňují a zrychlují sledování pokroku.
Můžete vyhodnotit svůj výkon na základě předem stanovených cílů a v případě potřeby podniknout kroky ke zlepšení. Můžete také zkontrolovat, zda jsou vaše cíle v souladu s úkoly projektu a pokrokem, a to díky lepší vizualizaci.
Šablona vám umožní vytvořit projekt pro každý hodnotící cíl, uspořádat jednotlivé úkoly do kategorií a spolupracovat se zainteresovanými stranami. Použijte seznam, Ganttův diagram, kalendář a další nástroje k vytvoření pracovního postupu a nastavení automatizace pracovního postupu pro lepší sledování pokroku.
Oslavte milníky tím, že je vytvoříte v ClickUp pomocí této šablony pro hodnocení projektů.
8. Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Timeline Whiteboard Template vytváří přehledný a organizovaný časový plán. Šablona vám umožňuje zobrazit celý časový plán na jedné tabuli.
Upravte jemnější detaily, včetně úkolů, trvání a závislostí, pro lepší plánování úkolů. Umožňuje vám přiřadit dva stavy pro lepší sledování pokroku – otevřený a dokončený.
Všichni členové vašeho týmu a zainteresované strany mohou přímo sledovat aktualizace stavu.
Atraktivní a komplexní vizuální prvky vám pomohou lépe porozumět projektovým konceptům a harmonogramům.
Šablona podporuje jednotný pohled pro přehledné sledování pokroku a nabízí funkce jako značkování, více přiřazených osob, štítky priorit atd.
9. Šablona PERT diagramu pro PowerPoint od Office Timeline
Hledáte graf, který se hodí pro plánování projektů a reporting? Šablona PERT grafu pro PowerPoint od Office Timeline je vynikajícím nástrojem pro oba účely.
Pomůže vám efektivně a bez potíží plánovat úkoly projektu. Stanovte priority svých úkolů a vizualizujte informace tak, aby jim všichni zúčastnění rozuměli.
Šablonu vytváří aplikace PowerPoint, díky čemuž je snadno přístupná a sdíletelná mezi členy vašeho týmu. A to není vše. Pomocí pluginu Office Timeline pro PowerPoint také automaticky aktualizuje váš harmonogram, takže odpadá nutnost provádět tuto činnost ručně.
10. Šablona PERT diagramu pro prezentace od Slide Hunter
Další vynikající šablona PowerPointu, šablona PERT diagramu pro prezentace od Slide Hunter, dělá přesně to, co slibuje. Díky PERT diagramu budou vaše prezentace atraktivnější.
Tuto šablonu použijte k vytvoření PERT diagramů v PowerPointu 2010 a 2013. Můžete ji také použít k navrhování pracovních postupů, vytváření časových plánů a snadnému plánování návrhů snímků.
11. Šablona PERT diagramu pro Excel od Excelonist
Pokud se dobře vyznáte v práci s tabulkami a umíte pracovat s Excelem, pak je pro vás ideální šablona PERT diagramu od Excelonist. Tato šablona vám nabízí všestrannost při vytváření PERT diagramu pomocí robustních funkcí Excelu.
Definujte milníky projektu, přiřaďte očekávané časové rámce pro každý úkol a identifikujte závislosti mezi úkoly – to vše ve svém oblíbeném tabulkovém procesoru. Tato šablona přináší funkce řízení projektů grafu PERT do aplikace Excel a automaticky se přizpůsobuje podle vašich zadání, což usnadňuje plánování, správu a aktualizaci časového plánu projektu.
Ať už jste nadšeným uživatelem aplikace Excel nebo prostě jen dáváte přednost pohodlí známého nástroje, tato šablona vám přináší sílu diagramů PERT na dosah ruky.
12. Šablona PERT diagramu pro stavebnictví v Google Sheets od Template.net
Šablona PERT diagramu pro stavebnictví v Google Sheets od Template.net: Tato uživatelsky přívětivá šablona PERT diagramu v Google Sheets od Template.net je ideální pro projektové manažery ve stavebnictví, kteří hledají jednoduchý a efektivní způsob vizualizace úkolů, časových os a závislostí. Díky intuitivnímu rozvržení můžete snadno přizpůsobit podrobnosti úkolů, jejich trvání a milníky, což z ní činí vynikající nástroj pro řízení stavebních pracovních postupů. Navíc, jelikož se jedná o šablonu Google Sheets, nabízí plynulou spolupráci s vaším týmem v reálném čase, což zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu a mají aktuální informace.
Zefektivněte své procesy pomocí správné šablony PERT diagramu
Dny vytváření příliš složitých a časově náročných PERT diagramů jsou pryč. Dnes žijeme v době, kdy je vytváření PERT diagramů snadné! Tyto dynamické a uživatelsky přívětivé šablony PERT diagramů vám umožní zefektivnit plánování a snadno sledovat pokrok.
ClickUp je moderní řešení s více než tisíci předem navrženými šablonami pro různé případy použití, včetně designu, marketingu, provozu a CRM. Zjednodušuje vaše procesy a bez nákladů vám výrazně usnadňuje život.