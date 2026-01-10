9 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro hladší organizaci akcí v roce 2026

Plánujete pro svou firmu největší akci roku? Od plánování příspěvků na sociálních sítích přes prodej vstupenek až po výběr místa konání – máte plné ruce práce s tím, abyste účastníkům zajistili úžasný zážitek.
Plánování akcí však zahrnuje mnoho proměnných a vy jste jen člověk. Proč tedy nenechat umělou inteligenci (AI), aby za vás udělala část té těžké práce?
Z automatizace těží i ti nejzkušenější organizátoři akcí. Ať už jde o odbavení a registraci na akci, zasílání zpráv na vaší platformě pro správu akcí nebo správu harmonogramů akcí, existuje nástroj s umělou inteligencí, který vám ušetří čas.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak vybrat ten nejlepší nástroj s umělou inteligencí pro plánování, organizaci a analýzu dopadu řízení akcí, a představíme vám devět našich oblíbených nástrojů. ?️
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro správu akcí založených na umělé inteligenci?
Plánování mezinárodní konference se výrazně liší od plánování velkého B2B obchodního setkání pro váš prodejní tým. Akce mají své specifika, takže pokud hledáte nástroj pro správu akcí založený na umělé inteligenci, zaměřte se na užitečné funkce, jako jsou:
- Automatizace pracovních postupů: Potřebujete nástroj pro správu akcí, který co nejvíce zjednoduší proces plánování. Hledejte AI technologii, která využívá algoritmy strojového učení k zefektivnění výběru místa konání, harmonogramů akcí nebo nastavení platformy pro virtuální akce
- Správa účastníků: Nechte AI převzít otěže při registraci a odbavení účastníků. Pokud si pořídíte ten správný nástroj s umělou inteligencí, může dokonce zprostředkovat kontakty pro networkingové příležitosti na akci
- Pomoc s marketingem: Potřebujete pomoc s psaním příspěvků na sociální sítě nebo s vymýšlením perfektního propagačního e-mailu? AI pro správu akcí vám pomůže. Zvládne všechny druhy marketingových aktivit, od tvorby textů přes grafiku až po videa
- Analýza dat: Posuňte své budoucí akce o úroveň výš. Umělá inteligence čerpá data z vašeho nástroje pro správu akcí a rychle identifikuje zajímavé trendy v zapojení účastníků, následných aktivitách a dalších oblastech. Pokud se vám při pohledu na demografická data začnou křížit oči, nejlepší nástroje umělé inteligence odhalí cenné poznatky během pouhých několika minut
9 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro organizátory akcí
Organizátoři akcí jsou zvyklí řešit výběr menu, zajišťovat hostující řečníky a vyjednávat smlouvy o pronájmu prostor. Ale proč si přidělávat práci navíc?
Profesionálové v oboru pořádání akcí mají nyní vzrušující příležitost zapojit do své práce umělou inteligenci. Tyto nástroje byly navrženy tak, aby automatizovaly pracovní postupy, shromažďovaly cenné informace a ulehčily logistiku akcí. Výsledek? Úspěšnější akce, kvalitnější data o akcích a spousta ušetřeného času.
Pokud jste připraveni najít si svého vlastního AI pomocníka, jste na správném místě. Projděte si náš výběr a vyzkoušejte našich devět nejoblíbenějších AI nástrojů pro správu akcí pro rok 2024.
1. ClickUp
Chcete aplikaci pro plánování akcí, která zvládne všechno? ClickUp je sice známý především jako platforma pro řízení projektů, ale náš AI nástroj rozhodně stojí za zmínku. ?
Díky stovkám podnětů podložených výzkumem je ClickUp AI jediným asistentem poháněným umělou inteligencí, který je přizpůsoben vaší roli organizátora akcí. Ať už potřebujete pomoc s hledáním dodavatelů, místa konání, řečníků nebo témat pro jednotlivé sekce, ClickUp AI je dostatečně výkonný na to, aby vyřešil i ty nejnáročnější úkoly a zajistil úspěšný průběh plánování akce. ClickUp AI můžete také použít k:
- Vytvářejte úkoly pro správu akcí v ClickUp
- Vytvářejte plány akcí a využívejte šablony pro plánování akcí
- Vymyslete originální nápady na firemní akce, které si účastníci zamilují
- Vytvářejte obsah pro akce
Díky integraci ClickUp AI s projekty a úkoly v ClickUp nikdy nebylo snazší sledovat všechny úkoly související s vaší akcí na jednom místě. Zajistěte odpovědnost svého týmu a sledujte svůj pokrok na přizpůsobitelném panelu ClickUp.
Navíc ClickUp nabízí stovky šablon, které za vás udělají veškerou práci, takže se nemusíte téměř o nic starat. Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro správu akcí, abyste mohli zaznamenávat úkoly a termíny, spolupracovat s plánovacím týmem a sledovat rozpočet.
Nejlepší funkce ClickUp
- Úkoly v ClickUp zajistí, že váš tým dodrží stanovené termíny
- Zobrazte si svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase
- Ušetřete každý týden hodiny času díky šablonám ClickUp
- Nastavte si automatizaci plánování akcí pomocí ClickUp Automations
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v rámci placených tarifů
- Někteří uživatelé ClickUp se při prvním přihlášení cítí trochu zaskočeni, protože je zde tolik nástrojů k vyzkoušení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
ClickUp nám všem umožňuje pracovat v jednom programu a spolupracovat na akci během celé předprodukce, ale i v den konání akce můžeme vše realizovat s vědomím, že všechny podrobnosti máme na jednom místě
2. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI při svém uvedení na trh v roce 2022 téměř ochromil internet. Není to sice nejpokročilejší nástroj s umělou inteligencí pro organizátory akcí, ale pokud potřebujete pomoc s textovými médii, je to skvělý bezplatný nástroj, který se hodí mít v záloze.
ChatGPT je ideální pro hledání nápadů a inspirace. Sdělte mu informace o vaší cílové skupině, o čem akce je a jaké výsledky chcete dosáhnout. Na první pokus to nebude dokonalé, ale s trochou nápovědy vám AI poskytne přesně to, co potřebujete.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Využijte chatbota k brainstormingu témat pro sezení nebo nápadů na místa konání
- Vytvářejte plány akcí, které přilákají více potenciálních účastníků
- Vytvořte propagační texty, postupy digitální registrace a další obsah pro webové stránky vaší akce
Omezení ChatGPT
- ChatGPT je často mimo provoz
- ChatGPT nedokáže vytvářet multimediální obsah ani řídit samotný proces plánování akcí
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
3. Soundraw
Zatímco ChatGPT generuje pouze textový obsah, Soundraw generuje pouze hudbu pomocí umělé inteligence. Pokud vaši organizátoři akcí hledají rytmy, které rozhýbou parket na nadcházející taneční párty s DJem, Soundraw je pro vás to pravé. ??
Odstraňují starosti s licencováním hudby tím, že vytvářejí zcela jedinečné skladby přímo pro vaši firmu nebo akci. Stačí zadat pár textových vstupů a nástroj pro akce s umělou inteligencí se o vše postará.
Ačkoli tento nástroj za vás nenaplánuje celou akci, je to stále dobrá volba pro organizátory akcí, kteří potřebují hudbu na míru s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce Soundraw
- Vytvořte si vlastní jedinečné skladby pro jedinečné akce
- Vytvářejte neomezené množství hudby na základě zadání nálady, žánru a délky
- Přizpůsobte si skladby pomocí hudebního mixéru Soundraw
Omezení Soundraw
- Soundraw neobsahuje nástroje pro plánování akcí ani logistiku
- Soundraw má omezený výběr nálad a žánrů
Ceny Soundraw
- Zdarma
- Creator: 16,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Artist: 29,99 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Soundraw
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Jasper
Jasper se specializuje na značkový obsah vytvořený pomocí AI. Stejně jako ChatGPT pracuje převážně s textovým obsahem, ale nabízí také marketingové funkce, které pomohou šířit informace o vaší akci. Využijte AI nástroje Jasper k psaní blogů, vytváření kalendáře obsahu, plánování kampaní na sociálních sítích, optimalizaci obsahu pro SEO a realizaci integrovaných marketingových kampaní.
Pokud však potřebujete obrázky, Jasper má řešení i pro tento případ. Jasperův generátor umění s umělou inteligencí vytváří obrázky ve vysokém rozlišení bez licenčních poplatků pro akce. Samozřejmě může být potřeba trochu ho navést, abyste dostali přesně to, co potřebujete, ale stále je to rychlejší než procházení webů s fotobankami.
Nejlepší funkce Jasperu
- Zadejte svůj styl vyjadřování a Jasper se bude snažit co nejlépe přizpůsobit osobnosti vaší značky
- Vytvářejte umění pomocí AI na základě několika textových podnětů
- Využijte více než 50 šablon Jaspera pro generování textů
Omezení nástroje Jasper
- Generátor umění s umělou inteligencí od Jasperu nevytváří vždy kvalitní obrázky
- Někteří uživatelé tvrdí, že technologie přizpůsobení tónu od Jaspera nefunguje vždy dobře
Ceny služby Jasper
- Creator: 39 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Teams: 99 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasperu
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Lumen5
Lumen5 je intuitivní video platforma s funkcí drag-and-drop. Je velmi podobná řešením jako PowerPoint, takže pokud umíte vytvořit prezentaci, můžete v Lumen5 sestavit i video. ?️
Lumen5 je především platforma pro tvorbu videí typu „udělej si sám“, ale nabízí i AI nástroj pro organizátory akcí. Jeho AI funkce automaticky převádí blogové příspěvky na videa, což výrazně zkracuje čas, který strávíte propagací nejzajímavějších momentů z akce na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Lumen5
- Převádějte psaný text na videa
- Prohlédněte si stovky šablon od Lumen5
- Získejte přístup k licencovaným obrázkům a videím z Unsplash a Shutterstock
Omezení Lumen5
- Někteří uživatelé tvrdí, že šablony jsou omezené
- Ostatní uživatelé říkají, že zvukové funkce, jako je například namluvení, potřebují ještě vylepšit
Ceny Lumen5
- Základní: 19 $/měsíc, fakturováno ročně
- Starter: 59 $/měsíc, fakturováno ročně
- Professional: 149 $/měsíc, fakturováno ročně
- Na míru: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
6. Marketing CoPilot
Hledáte nástroj pro marketing akcí? Marketing CoPilot je tu pro vás. Tento nástroj pro marketingový kalendář a prodejní trychtýř podporuje propagaci akcí, takže pokud toužíte zvýšit návštěvnost akcí, mohl by to být nástroj právě pro vás.
Nástroj AI od Marketing CoPilot je postaven na ChatGPT, ale k odpovědím přidává vrstvu znalostí zaměřených na marketing, aby vám poskytl relevantnější informace. Tento nástroj je určen pro B2B, takže pokud plánujete velkou konferenci v oboru zaměřenou na vedoucí pracovníky, Marketing CoPilot za vás zajistí vytvoření funnelu, propagaci a zpracování údajů o účastnících.
Nejlepší funkce Marketing CoPilot
- Vytvářejte obsah pomocí AI s nástrojem Marketing CoPilot založeným na ChatGPT
- Vytvořte jedinečnou strategii obsahu a generujte texty pomocí softwaru pro správu akcí s umělou inteligencí
- Marketing CoPilot dobře spolupracuje s řešeními Microsoftu, takže pokud jste společnost využívající produkty Microsoftu, je to jasná volba
Omezení Marketing CoPilot
- Marketing CoPilot nemá mnoho recenzí
- Tento nástroj s umělou inteligencí se více zaměřuje na prodejní trychtýře, tržby a marketing než na samotné plánování akcí
Ceny Marketing CoPilot
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Marketing CoPilot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Murf
Chcete provést účastníky konferencí s profesionálně znějícím hlasatelem? Není třeba najímat dabéra: použijte Murf k vytvoření AI komentářů. ?
Tento AI nástroj pro správu akcí vytváří komentáře ve studiové kvalitě, které znějí přesně jako hlasy skutečných lidí. Využijte Murf pro konferenční oznámení, videa a prezentace na vaší příští akci. Murf si můžete libovolně přizpůsobit, takže je to splněný sen pro každou firmu, která potřebuje vytvořit vlastní komentáře během několika minut.
Nejlepší funkce Murfu
- Vytvářejte jedinečné a profesionální komentáře pomocí technologie převodu textu na řeč Murf
- Využijte klonování hlasu k napodobení existujícího zvuku
- Přidejte komentáře k videím a prezentacím Google Slides
Omezení Murfu
- Někteří uživatelé tvrdí, že Murfovy komentáře občas znějí roboticky
- Filtry hlasu nejsou tak pokročilé, jak by si někteří uživatelé přáli
Ceny Murf
- Zdarma
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 26 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Murf
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4 recenze)
8. Taskade
Taskade se prezentuje jako komplexní AI nástroj. Není zaměřen výhradně na plánování akcí, ale jeho pět nástrojů poháněných umělou inteligencí sjednotí vaši práci a ušetří vám čas.
Pokud chcete zažít něco podobného jako ChatGPT, popovídejte si s AI Taskade a nechte si vygenerovat obsah šitý na míru běžným úkolům při plánování akcí. Tato AI se také integruje s dalšími funkcemi Taskade, což vám pomůže zvládnout více práce za méně času.
Nejlepší funkce Taskade
- Vyberte si z více než 700 vestavěných automatizovaných úkolů
- Vizualizujte poznámky díky synchronizaci v reálném čase
- Vytvářejte AI myšlenkové mapy a pracovní postupy během několika sekund
Omezení Taskade
- Taskade není aplikace pro pořádání akcí, takže postrádá některé funkce specifické pro plánování akcí
Ceny Taskade
- Pro: 19 $/měsíc pro až 10 uživatelů, fakturováno ročně
- Business: 49 $/měsíc pro až 25 uživatelů, fakturováno ročně
- Ultimate: 99 $/měsíc pro až 50 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
9. Namelix
Namelix není čistě AI nástroj pro správu akcí, ale přesto urychluje některé aspekty plánování akcí. Jedná se o bezplatný generátor názvů firem, který vytváří krátké, ale zapamatovatelné názvy a fráze. ✨
Pokud hledáte nápadité názvy akcí nebo slogany, Namelix je nástroj právě pro vás. Jeho algoritmus strojového učení se učí při používání, takže čím více mu zadáváte podněty, tím relevantnější návrhy vám nástroj doporučí.
Nejlepší funkce Namelixu
- Vytvořte poutavé názvy akcí nebo slogany
- Filtrujte výsledky podle klíčových slov, délky a dalších kritérií
- Používejte Namelix častěji, abyste platformu vycvičili
Omezení Namelixu
- Namelix postrádá funkce specifické pro plánování akcí
- Nemá moc recenzí
Ceny Namelixu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Namelixu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Spojte technologii pro pořádání akcí s řízením projektů a dalšími funkcemi
Organizace akcí je složitý logistický proces. Naštěstí existuje spousta nástrojů s umělou inteligencí pro organizaci akcí, které jsou navrženy tak, aby vám usnadnily život a pomohly vám plánovat lepší zážitky z akcí.
I když se nám nástroje AI na tomto seznamu velmi líbí, u většiny z nich budete k úspěšnému uspořádání akce stále potřebovat ještě několik dalších nástrojů.
Pokud vás nebaví přepínat mezi různými platformami (a my se vám nedivíme), sáhněte po ClickUp. ClickUp sjednocuje váš AI nástroj, úkoly, šablony, automatizace, nástěnky a týmovou spolupráci do jedné platformy.
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – je navždy zdarma.
Ano! Mnoho nástrojů s umělou inteligencí je určeno pro virtuální nebo hybridní akce. Umí optimalizovat plánování napříč časovými pásmy, personalizovat zážitky účastníků a spravovat metriky zapojení – to vše s menším manuálním zásahem ze strany vašeho týmu.
Zatímco Jasper a ChatGPT jsou skvělé pro samostatnou tvorbu obsahu, ClickUp integruje AI přímo do vašich projektových workflow. To znamená, že můžete vytvářet, přidělovat a sledovat obsah související s akcemi na jednom místě – bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Rozhodně. Díky přizpůsobitelným úkolům, automatizacím a komentářům v rámci úkolů v ClickUp můžete centralizovat schvalování akcí, sledovat zpětnou vazbu a zajistit, že se splní každý úkol (dokonce i objednávka kávy).
Hledejte nástroje, které nabízejí automatizaci pracovních postupů, marketingovou podporu, správu účastníků a analýzu v reálném čase. Bonusové body získáte, pokud se nástroj integruje s vašimi stávajícími technologiemi a podporuje spolupráci v týmu.