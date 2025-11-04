13 nejlepších alternativ k aplikaci Motion v roce 2026

Chcete letos posunout svou produktivitu na vyšší úroveň? Ačkoli byl Motion pro mnohé jasnou volbou, svět správy úkolů a kalendářů se za poslední desetiletí dramaticky změnil.
Nejnovější alternativy k Motion nabízejí lepší přizpůsobení, inteligentnější AI a intuitivnější rozhraní. Ať už vás frustrují omezení Motion nebo vás zajímá, co jiného je na trhu k dispozici, tento přehled vám poskytne všechny potřebné informace.
Od výkonných komplexních balíčků pro zvýšení produktivity až po specializované nástroje pro soustředění – těchto 13 alternativ k Motion představuje to nejlepší, co je v současné době k dispozici.
Jste připraveni objevit možnosti, které by mohly letos změnit váš pracovní postup? Pojďme se na to podívat! 👀
Co je aplikace Motion?
Motion je aplikace pro zvýšení produktivity využívající umělou inteligenci, která pomáhá s plánováním, správou úkolů a plánováním projektů.
Aplikace automaticky organizuje úkoly, řadí je podle priority na základě termínů a podle potřeby upravuje plány. Aplikace také integruje kalendáře, nástroje pro spolupráci a aplikace pro plánování úkolů, čímž vytváří centralizovaný prostor pro vaši práci.
Přístup Motion založený na umělé inteligenci si klade za cíl omezit manuální plánování a udržet pracovní postupy na správné cestě.
🧠 Zajímavost: Slovo „kalendář“ pochází z latinského calendae, což označovalo první den měsíce v římském kalendáři. Byl to také den, kdy byly splatné dluhy a úroky!
Proč zvolit alternativy k Motion?
Prošli jsme recenze aplikace Motion, abychom zjistili, co se uživatelům líbí a kde narážejí na problémy. Zatímco mnozí oceňují plánování založené na umělé inteligenci, někteří mají pocit, že ne vždy vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
Vzhledem k tomu, že stále více týmů využívá nástroje pro zvýšení produktivity založené na umělé inteligenci, mnoho z nich se potýká s problémem „rozptýlení AI“, kdy různé funkce AI fungují izolovaně a každá z nich činí rozhodnutí bez sdíleného kontextu. Místo snížení složitosti to často vede ke konfliktům v plánech, narušení priorit a většímu množství ručních oprav, než se očekávalo.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli uvažovat o alternativě k Motion:
- Přehlednější rozhraní: Někteří uživatelé mají pocit, že design je nepřehledný, a upřednostňovali by jednodušší a intuitivnější rozložení pro správu úkolů a plánů
- Vyšší přesnost AI: Ačkoli je automatizace klíčovou funkcí, někteří uživatelé uvádějí, že AI aplikace Motion ne vždy upřednostňuje úkoly tak, jak by očekávali, což vede ke konfliktům v plánování
- Větší flexibilita: Umělá inteligence kalendáře Motion automaticky strukturová váš den, ale uživatelům s nepředvídatelným rozvrhem se obtížně provádějí rychlé úpravy
- Lepší nástroje pro spolupráci: Motion podporuje týmovou práci, ale jiné platformy nabízejí pokročilejší funkce pro týmovou komunikaci a sledování projektů
- Rychlejší zákaznická podpora: Někteří uživatelé zmiňují potíže s kontaktováním podpory, když potřebují pomoc, a spoléhají se hlavně na chatboty s umělou inteligencí namísto živé asistence
- Vylepšené nastavení ochrany soukromí: Vzhledem k tomu, že aplikace Motion vyžaduje přístup k osobním kalendářům a kontaktům, uživatelé, kterým záleží na ochraně osobních údajů, mohou upřednostnit alternativy s přísnějšími bezpečnostními možnostmi
- Méně technických problémů: Byly hlášeny občasné závady a zpomalení výkonu, což může být frustrující, pokud se při každodenním plánování spoléháte na tuto aplikaci
📮 ClickUp Insight: Produktivita není po celý týden stejná a každý má své slabé stránky. Pro 35 % lidí je pondělí nejtěžším dnem , co se týče plnění úkolů. Dalších 11 % uvádí, že nejnáročnější je úterý, zatímco 7 % má pocit, že jejich produktivita klesá nejvíce ve středu.
ClickUp usnadňuje zvládání těchto výkyvů díky flexibilnějšímu přístupu. Zatímco Motion se při plánování vašeho dne spoléhá na umělou inteligenci, ClickUp vám dává plnou kontrolu díky přizpůsobitelným zobrazením úkolů, sledování času, automatizaci a šablonám seznamů úkolů. Můžete plánovat, podle potřeby upravovat a pracovat způsobem, který vyhovuje vaší energii.
Alternativy k Motion v kostce
Zde je tabulka s krátkým srovnáním jednotlivých alternativ k Motion. 👇
|Nástroj
|Případ použití
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Plánování projektů a úkolů
|Správa práce, událostí v kalendáři a poznámek AI
|K dispozici je bezplatný plán na dobu neurčitou a přizpůsobitelné placené plány pro podniky
|Akiflow
|Synchronizace úkolů napříč platformami
|Sjednocení roztříštěných úkolů do jednoho plánu
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 34 $/měsíc
|Získejte zpět
|Ochrana času na soustředění
|Automatické vyhrazení času na soustředěnou práci
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele
|Sunsama
|Rituály denního a týdenního plánování
|Dbejte na důslednost při pečlivém přezkoumávání úkolů
|14denní bezplatná zkušební verze; měsíční předplatné začíná na 20 $/měsíc
|Asana
|Strukturované pracovní postupy týmu
|Sledování cílů a úkolů napříč týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $ za měsíc na uživatele
|Notion
|Přizpůsobení pracovního prostoru
|Vytváření dokumentů, databází a plánů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Calendly
|Plánování externích schůzek
|Umožněte ostatním rezervovat si čas podle vašich pravidel
|K dispozici je bezplatný tarif; Ceny začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Wrike
|Přehled o celém oddělení
|Řízení projektů a pracovního vytížení na vysoké úrovni
|14denní zkušební verze zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele
|Todoist
|Lehké sledování osobních úkolů
|Vytváření rychlých seznamů úkolů napříč zařízeními
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatné tarify začínají na 2,50 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Vizuální řízení projektů
|Využití tabulek ke správě týmových projektů
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele
|TickTick
|Sledování osobních úkolů a návyků
|Kombinace seznamů, návyků a zobrazení kalendáře
|Roční předplatné: 35,99 $/rok
|Routine
|Produktivita s prioritou kalendáře
|Plánování úkolů pomocí minimalistického uživatelského rozhraní a plynulého průběhu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|nTask
|Jednoduché sledování úkolů a problémů
|Zvládněte nenáročné týmové projekty za přijatelnou cenu
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 4 $ za měsíc na uživatele
Nejlepší alternativy k Motion
Pokud vám způsob plánování v Motion připadá spíše jako překážka než pomoc, možná je čas na změnu. Zde je několik nejlepších alternativ, díky kterým zůstanete produktivní po svém. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů s integrací kalendáře)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Spojuje základní nástroje, jako jsou kalendáře, správa úkolů a funkce plánování, což z něj činí silnou alternativu k Motion pro týmy i jednotlivce, kteří hledají větší flexibilitu.
Udržet plány pod kontrolou není snadné, zejména když se schůzky, termíny a priority v průběhu dne mění.
Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp automaticky přizpůsobuje bloky úkolů podle toho, co je nejdůležitější.
Představte si, že vedoucí marketingu plánuje strávit dvě hodiny vylepšováním reklamní kampaně, ale na poslední chvíli se přidá strategická porada s vedením. ClickUp přesune tuto náročnou pracovní relaci na pozdější časový úsek a zároveň zajistí dostatek času na soustředěnou práci před konečným termínem. Tímto způsobem nic nezůstane opomenuto a urgentní úkoly nezabírají celý den.
ClickUp AI Notetaker
Schůzky generují spoustu úkolů, ale ruční sledování všech je noční můra. ClickUp AI Notetaker nahrává hovory, přepisuje diskuse a automaticky vytváří úkoly na základě toho, co bylo řečeno. Například produktový manažer se zúčastní schůzky k plánování sprintu, kde se vývojáři zaváží k vydání nové funkce.
Tento software pro správu schůzek zaznamenává diskusi, shrnuje klíčové body, jako jsou požadavky na funkce a termíny testování, a přiděluje následné úkoly inženýrům.
Úkoly v ClickUp
Správa projektů napříč několika týmy dnes znamená neustálé kontrolování stavu, sledování a aktualizaci termínů. Úkoly v ClickUp vše zefektivňují tím, že zajišťují, aby práce postupovala vpřed.
Například designérský tým dokončuje prvky uživatelského rozhraní pro spuštění mobilní aplikace. Hlavní designér označí wireframy jako hotové, čímž spustí automatickou aktualizaci, která vývojářský tým upozorní, aby mohl začít s kódováním. Pokud vývojáři narazí na problém, zaznamenají blokující chybu, která upozorní projektového manažera a ten podle toho upraví časový plán.
ClickUp Brain
I s pevným projektovým plánem může být hledání nejnovějších aktualizací stále frustrující. ClickUp Brain funguje jako asistent poháněný umělou inteligencí, který poskytuje okamžité odpovědi. Představte si, že se provozní manažer připravuje na schůzku vedení a potřebuje rychlý přehled o pokroku v celém oddělení.
Umělá inteligence generuje přehled v reálném čase, ve kterém vyzdvihuje dokončené milníky, nevyřízené úkoly a všechny rizikové projekty, které vyžadují pozornost.
Vše se zobrazí během několika vteřin, bez nutnosti ručního vyhledávání.
ClickUp také nabízí šablony plánů, které pomáhají týmům i jednotlivcům udržet si pořádek, aniž by museli vše nastavovat od nuly.
Například šablona plánovače kalendáře ClickUp nabízí strukturovaný způsob správy schůzek, termínů a každodenních úkolů. Přizpůsobte si ji tak, abyste mohli plánovat obsahový kalendář, sledovat schůzky s klienty nebo organizovat harmonogram uvedení produktu na trh – to vše bez nutnosti budovat systém od základů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Porovnejte rozvrhy týmu: Zobrazte si dostupnost všech na jednom místě a naplánujte schůzky a termíny bez nekonečného posílání zpráv tam a zpět
- Procházejte svůj kalendář bez omezení: Snadno se orientujte v časových osách dlouhodobých projektů díky nekonečnému horizontálnímu posouvání, díky kterému máte vše na očích v jednom zobrazení
- Bezpečně sdílejte kalendáře: Pošlete veřejný nebo soukromý odkaz kolegům, klientům nebo zainteresovaným stranám, aby všichni měli stejné informace, aniž byste museli provádět ruční aktualizace
- Sledujte a spravujte úkoly vizuálně: Pomocí drag and drop upravujte délku trvání úkolů a jejich závislosti a provádějte rychlé změny, aby projekty pokračovaly podle plánu
- Synchronizujte své kalendáře a aplikace pro schůzky: Propojte externí aplikace pro plánování, jako je Google Kalendář, a nástroje pro online schůzky, například Zoom a Microsoft Teams, abyste mohli spravovat všechny události a úkoly na jednom místě
- Nechte AI optimalizovat váš plán: Využijte ClickUp Brain k automatickému stanovení priorit a plánování úkolů na základě termínů, závislostí a pracovní zátěže
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je to náročné na osvojení kvůli velkému množství funkcí a možností přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Musím říct, že se mi ten kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je dost cool a díky AI je ještě lepší. Dřív se v kalendářovém zobrazení Brainu nedalo moc dělat. Automatické plánování? Jdu do toho.
Musím říct, že se mi ten kalendář opravdu líbí. Jeho rozhraní je dost cool a díky AI je ještě lepší. Dřív se v kalendářovém zobrazení Brainu nedalo moc dělat. Automatické plánování? Jdu do toho.
🔍 Věděli jste, že... Rok 46 př. n. l. byl nazýván „rokem zmatku“, protože Julius Caesar přidal 90 dní navíc, aby se přechod ze starého římského kalendáře na juliánský kalendář uskutečnil. Byl to nejdelší rok v historii!
2. Akiflow (nejlepší pro sjednocení správy úkolů napříč platformami)
Digitální chaos nachází strukturu v Akiflow, který stahuje úkoly z Gmailu, Slacku, Notionu a desítek dalších platforem do jednotného pracovního prostoru. Přehledné, minimalistické rozhraní zvyšuje produktivitu, zatímco intuitivní klávesové zkratky urychlují váš pracovní postup.
Nejcennější funkcí Akiflow je hladká integrace úkolů do kalendáře. Jediným tahem se úkoly promění v konkrétní časové bloky ve vašem rozvrhu a vytvoří tak vizuální plán vašeho dne. Pro profesionály, kteří využívají více komunikačních kanálů, přináší Akiflow vítanou jednoduchost.
Nejlepší funkce Akiflow
- Zachyťte letmé myšlenky a přeměňte je na konkrétní úkoly pomocí sofistikovaného zpracování přirozeného jazyka (NLP)
- Získejte zpět produktivní hodiny díky časovému blokování založenému na umělé inteligenci, které automaticky naplánuje důležitou práci v době, kdy vaše energie odpovídá nárokům daného úkolu
- Plánujte a stanovujte priority denních úkolů pomocí funkce denního plánování, abyste mohli organizovat týdenní rozvrhy a zefektivnit pracovní postupy
- Dostávejte oznámení o schůzkách v reálném čase, abyste měli přehled o každém hovoru a nezmeškali žádné důležité aktualizace
Omezení aplikace Akiflow
- Platforma postrádá vestavěné možnosti pro plánování pravidelných přestávek nebo prostojů
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení a rozvržení
- Akiflow se více zaměřuje na osobní produktivitu a nabízí méně funkcí pro týmovou spolupráci
Ceny Akiflow
- Bezplatná zkušební verze
- Pro Monthly: 34 $/měsíc
- Pro Yearly: 19 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Jedna recenze na Redditu to vyjadřuje takto:
Například časové úseky jsou božské. Miluji možnost mít časové rámce, do kterých mohu vložit více plánovaných úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by pro mě bylo dost těžké obejít se bez rámce „Upcoming“, který vám umožňuje plánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že si mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
Například časové úseky jsou božské. Miluji možnost mít časové rámce, do kterých mohu vložit více plánovaných úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by pro mě bylo dost těžké obejít se bez rámce „Upcoming“, který vám umožňuje plánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že si mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
🧠 Zajímavost: Etiopský kalendář je asi o sedm let pozadu za gregoriánským kalendářem, protože vychází z jiného výpočtu data Kristova narození. Etiopané oslavili začátek 21. století 11. září 2007!
3. Reclaim (nejlepší pro zachování času na soustředění v nabitém rozvrhu)
Reclaim vyniká jako kalendářový asistent, který aktivně chrání váš rozvrh před přetížením schůzkami. Tento inteligentní nástroj analyzuje vaše kalendářové vzorce a automaticky rezervuje bloky času na soustředěnou práci, než se váš den rozpadne na nekonečné diskuse.
Aplikace se přizpůsobí změnám v schůzkách a okamžitě přeplánuje důležitou práci, místo aby ji nechala úplně zmizet. Mnoho uživatelů chválí funkci sledování návyků, která pomáhá budovat důslednost v osobních rutinách, jako je cvičení nebo čtení.
Získejte zpět ty nejlepší funkce
- Zůstaňte produktivní díky automatickým blokům času na soustředění, které se přímo integrují do Kalendáře Google
- Vytvořte si udržitelné osobní a pracovní návyky pomocí chytrých nástrojů pro sledování, které podporují důslednost, aniž by zvyšovaly administrativní zátěž
- Mezi schůzky a úkoly si naplánujte časové rezervy, abyste si uchovali koncentraci a vyhnuli se únavě z přeplněného rozvrhu.
- Synchronizujte se se Slackem a automaticky aktualizujte svůj stav, aby váš tým věděl, kdy jste na schůzích nebo se soustředíte na práci
Překonejte omezení
- Chybí mu mobilní verze, což omezuje dostupnost pro uživatele, kteří spravují rozvrhy na cestách
- Uživatelé, kteří hledají více možností konfigurace nad rámec funkcí kalendáře, mohou považovat Reclaim AI za omezující
- Analytické funkce postrádají hloubku ve srovnání se specializovanými nástroji pro sledování času
Ceny Reclaim
- Zdarma
- Základní tarif: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru (fakturováno ročně)
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim?
Podle jednoho recenzenta na G2:
Je to velmi snadné na používání a dobře se integruje s mým kalendářem. Dříve jsem používal Motion, který se mi líbil, ale nebyl zrovna intuitivní. Funkce návyků je moje nejoblíbenější věc – během pár minut jsem mohl přidat podrobnosti o všech svých nejvšednějších, ale pravidelných úkolech, a Reclaim je doslova perfektně zapracuje do mého rozvrhu. Nastavení bylo opravdu snadné. Také spravuje mé úkoly naprosto hladce.
Je to velmi snadné na používání a dobře se integruje s mým kalendářem. Dříve jsem používal Motion, který se mi líbil, ale nebyl zrovna intuitivní. Funkce návyků je moje nejoblíbenější věc – během pár minut jsem mohl přidat podrobnosti o všech svých nejvšednějších, ale pravidelných úkolech, a Reclaim je doslova perfektně zapracuje do mého rozvrhu. Nastavení bylo opravdu snadné. Také spravuje mé úkoly naprosto hladce.
🔍 Věděli jste, že... Některé kultury kdysi měřily čas pomocí lunisolárního kalendáře, ve kterém se měsíce řídily měsíčními cykly, ale byly upraveny tak, aby odpovídaly slunečnímu roku. Proto se data mnoha tradičních svátků, jako je čínský Nový rok, každoročně mění.
4. Sunsama (nejlepší pro denní plánování s ohledem na produktivitu)
Sunsama kombinuje funkce správy úkolů a kalendáře a zároveň podporuje realistické plánování prostřednictvím denních limitů úkolů.
Ranní plánovací rituál vám pomůže vybrat si rozumné pracovní zatížení a zabrání tak časté chybě, kterou je přebírání si příliš mnoho úkolů. Sunsama integruje úkoly z Trella, Asany, GitHubu a dalších aplikací a zobrazuje je společně s událostmi v kalendáři, čímž zajišťuje úplný přehled.
Uživatelé oceňují přehledné rozhraní, které omezuje digitální rušení a pomáhá jim soustředit se na aktuální priority. Navíc podněty k reflexi na konci dne vytvářejí přirozené hranice práce a v průběhu času zlepšují přesnost plánování.
Nejlepší funkce Sunsama
- Sledujte průběh projektu vizuálně díky organizaci ve stylu Kanban, která se hladce propojí s vašimi závazky v kalendáři
- Převádějte e-maily na úkoly přímo ze své doručené pošty tím, že je přepošlete na jedinečné adresy poskytnuté společností Sunsama
- Využijte techniky timeboxingu k přidělení konkrétních časových úseků pro úkoly, což podpoří soustředěné pracovní sezení a efektivní řízení času
- Synchronizujte kalendáře s platformami jako Google Calendar a Outlook, abyste měli přehled o schůzkách a úkolech na jednom místě a předešli tak dvojím rezervacím.
Omezení aplikace Sunsama
- Mobilní aplikace je stále ve fázi beta a postrádá funkce jako widgety pro iOS a kompatibilitu s Apple Watch.
- Sunsama nemusí být vhodná pro správu složitých obchodních modelů nebo rozsáhlých projektů
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů, které někteří vedoucí týmů potřebují
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
- Roční předplatné: 16 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil takto:
Sunsama má lepší proces plánování (zejména týdenní cíle vázané na úkoly – božské) a mnohem lepší integrační proces. Nic se tomu nevyrovná. Umělá inteligence je také mnohem lepší. Miluji jejich automatické návrhy délky trvání. Nevýhoda: Sunsama je kanban po celou dobu, takže se vám ten vzhled musí líbit! Někdy to způsobuje, že se seznamy zdají opravdu dlouhé, ale jejich aplikace pro iOS je v tomto ohledu lepší.
Sunsama má lepší proces plánování (zejména týdenní cíle vázané na úkoly – božské) a mnohem lepší integrační proces. Nic se tomu nevyrovná. Umělá inteligence je také mnohem lepší. Miluji jejich automatické návrhy délky trvání. Nevýhoda: Sunsama je kanban po celou dobu, takže se vám ten vzhled musí líbit! Někdy to způsobuje, že se seznamy zdají opravdu dlouhé, ale jejich aplikace pro iOS je v tomto ohledu lepší.
🧠 Zajímavost: Staří Římané měli původně 10měsíční kalendář, a proto mají měsíce září, říjen, listopad a prosinec názvy znamenající 7., 8., 9. a 10., i když jsou nyní 9. až 12. měsícem!
5. Asana (nejlepší pro týmovou spolupráci na složitých projektech)
Asana usnadňuje správu složitých týmových projektů díky flexibilním pracovním postupům a možnostem vizualizace. Platforma nabízí různé pohledy na projekty – seznamy, tabule, časové osy, kalendáře – což týmům umožňuje měnit perspektivu podle svých potřeb.
Závislosti úkolů zajišťují správné pořadí prací, zatímco automatizace se postará o rutinní aktualizace a oznámení. Asana vyniká zejména pro mezifunkční týmy díky zobrazení pracovní zátěže, které zabraňuje vyhoření tím, že upozorňuje na přetížené členy týmu.
Nejlepší funkce Asany
- Automatizujte rutinní procesy pomocí pravidel, která přiřazují úkoly, odesílají oznámení a aktualizují stavy bez ručního zásahu
- Propojte každodenní práci s širšími cíli pomocí sledování cílů, které ukazuje, jak jednotlivé úkoly přispívají ke strategickým prioritám
- Využijte funkce reportingu k získání přehledu o výkonu projektu, sledování pokroku a identifikaci oblastí pro zlepšení
- Využijte možnosti umělé inteligence k získání přehledu o postupu projektu v reálném čase a k získání praktických doporučení
Omezení Asany
- K úkolu může být v daném okamžiku přiřazen pouze jeden uživatel, což nemusí odpovídat pracovním postupům založeným na spolupráci
- Ve srovnání se specializovanými nástroji pro správu času má omezené možnosti sledování času
- U extrémně velkých projektů nebo týmů se někdy vyskytují problémy s výkonem
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Základní verze: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Podívejte se, co k tomu řekl tento uživatel Redditu:
Pro pracovní i osobní plánování používám bezplatnou verzi ASANA. Je skvělá pro komplexní marketingové kalendáře a přehled o úkolech týmu, ale nemá žádný hodinový kalendář pro plánování vašich dní. K zaznamenávání událostí (dovolené, schůzky) používám také Google kalendář, ale pro denní plánování ho nemám ráda.
Pro pracovní i osobní plánování používám bezplatnou verzi ASANA. Je skvělá pro komplexní marketingové kalendáře a přehled o úkolech týmu, ale nemá žádný hodinový kalendář pro plánování vašich dní. K zaznamenávání událostí (dovolené, schůzky) používám také Google kalendář, ale pro denní plánování mi moc nevyhovuje.
🔍 Věděli jste, že... Sovětský svaz ve 20. století experimentoval s různými kalendáři, včetně pětidenního týdne (1929) a šestidenního týdne (1931), aby zvýšil produktivitu. Tradiční sedmidenní týden byl obnoven v roce 1940.
6. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelný design pracovního prostoru)
Notion díky svému flexibilnímu pracovnímu prostoru boří tradiční bariéry produktivity. Funkce databáze proměňuje jednoduché seznamy v výkonné systémy pro sledování projektů, návyků nebo kalendářů obsahu.
Šablony kalendáře obsahu v Notionu urychlují nastavení a zároveň umožňují přizpůsobení konkrétním potřebám. Týmy oceňují zejména funkce pro správu znalostí, které umožňují vytvářet prohledávatelné firemní wiki.
Funkce umělé inteligence pomáhají shrnout poznámky, generovat nápady na obsah a extrahovat úkoly z poznámek ze schůzek, čímž přidávají organizaci analytickou sílu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte zcela přizpůsobené pracovní prostory kombinováním textu, úkolů, databází a médií v jakékoli konfiguraci, která odpovídá vašemu způsobu uvažování
- Vytvářejte komplexní znalostní báze s vnořenými stránkami, zpětnými odkazy a výkonným vyhledáváním, díky kterým budou informace o společnosti okamžitě dostupné
- Řiďte oprávnění na různých úrovních, abyste zajistili soukromí citlivých informací a zároveň efektivně spolupracovali
- Využijte ukazatele průběhu, kontrolní seznamy a připomenutí, abyste měli přehled o osobních i týmových cílech
Omezení aplikace Notion
- Jeho strmější křivka učení vyžaduje investici času, abyste zvládli flexibilitu platformy
- Mobilní verze působí ve srovnání s desktopovou verzí poněkud omezeně
- Vytváření vlastních šablon může být složité a časově náročné, což představuje výzvu pro uživatele hledající řešení na míru
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 2 495 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Celkově se mi to moc líbí. Notion používám téměř každý den jak pro pracovní, tak pro osobní projekty a ani po měsících používání jsem zatím neměl žádné problémy. Je to skvělá aplikace a jedna z mých osobních oblíbených.
Celkově se mi to moc líbí. Notion používám téměř každý den jak pro pracovní, tak pro osobní projekty a ani po měsících používání jsem zatím neměl žádné problémy. Je to skvělá aplikace a jedna z mých osobních oblíbených.
7. Calendly (nejlepší pro eliminaci zdlouhavého domlouvání termínů)
Calendly eliminuje nekonečné e-mailové výměny při plánování schůzek. Tento jednoduchý nástroj pro plánování vám umožňuje sdílet svou dostupnost prostřednictvím jednoduchých odkazů, které odrážejí stav vašeho kalendáře v reálném čase.
Účastníci si vybírají termíny, které jim vyhovují, aniž by viděli celý váš kalendář, což zachovává soukromí a zároveň zvyšuje efektivitu. Týmy ocení funkci round-robin, která rozděluje schůzky mezi členy týmu na základě jejich dostupnosti nebo vyváženého pracovního vytížení.
Kromě toho integrace Calendly automaticky generují odkazy na schůzky, čímž se omezuje ruční nastavování.
Nejlepší funkce Calendly
- Automaticky dodržujte hranice rozvrhu díky rezervním časům, denním limitům schůzek a funkci rozpoznávání časových pásem, která zabraňuje chybám při rezervacích
- Využijte vlastní vstupní formuláře k získání důležitých informací od účastníků před hovorem, díky čemuž budou schůzky produktivnější
- Zefektivněte různé typy schůzek pomocí přizpůsobitelných šablon pro pohovory, obchodní hovory nebo týmové porady s odpovídající délkou trvání a otázkami
- Snižte počet neúčasti díky automatickým e-mailovým a SMS oznámením, která účastníkům připomínají nadcházející schůzky
Omezení Calendly
- Může mít potíže se složitými požadavky na plánování, jako je koordinace schůzek s více účastníky v různých časových pásmech
- Příležitostná zpoždění synchronizace s primárními kalendáři mohou způsobit dvojí rezervace
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 $/rok (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (2 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 940 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Jeden recenzent nabízí užitečný přehled:
Calendly výrazně zefektivnilo náš proces plánování. Je skvělé, že umožňuje uživatelům, klientům a potenciálním zákazníkům rezervovat si s námi hovory na cokoli, od ukázek softwaru přes technickou podporu a školení až po rychlé schůzky. Skutečnost, že můžeme API používat s naším CRM, je obrovská výhoda, a možnost synchronizace s našimi individuálními kalendáři nám výrazně šetří čas. Navíc velmi oceňujeme funkci vícejazyčných stránek událostí!
Calendly výrazně zefektivnilo náš proces plánování. Je skvělé, že umožňuje uživatelům, klientům a potenciálním zákazníkům rezervovat si s námi hovory na cokoli, od ukázek softwaru přes technickou podporu a školení až po rychlé schůzky. Skutečnost, že můžeme API používat s naším CRM, je obrovská výhoda, a možnost synchronizace s našimi individuálními kalendáři nám výrazně šetří čas. Navíc velmi oceňujeme funkci vícejazyčných stránek událostí!
🧠 Zajímavost: Francouzský republikánský kalendář, používaný po francouzské revoluci, rozděloval rok na 12 měsíců po 30 dnech a měl navíc pět nebo šest „doplňkových dnů“, které vyrovnávaly rozdíl. V roce 1806 byl zrušen.
8. Wrike (nejlepší pro škálování řízení projektů napříč odděleními)
Wrike zvládá složité pracovní postupy v rostoucích týmech díky přizpůsobivým projektovým strukturám. Tento software pro řízení projektů organizuje práci prostřednictvím složek, projektů a úkolů, které lze škálovat od malých týmů až po podniková oddělení.
Vyniká v řízení zdrojů díky přehledům o pracovní zátěži, které vizualizují kapacitu týmu a zabraňují vzniku úzkých míst. Funkce korektur a schvalování zefektivňují kreativní pracovní postupy a umožňují přímou zpětnou vazbu k dokumentům a obrázkům.
Mnoho podnikových týmů oceňuje rozsáhlé možnosti reportování, které sledují pokrok napříč několika projekty a odděleními.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte pracovní postupy pro různá oddělení pomocí formulářů žádostí, automatizací a schvalovacích procesů, které odpovídají konkrétním potřebám týmu
- Stanovte a sledujte cíle a klíčové výsledky (OKR), abyste zajistili, že projekty a každodenní úkoly přispívají k dosažení širších strategických cílů
- Zaznamenávejte čas strávený na úkolech, abyste mohli analyzovat produktivitu týmu, optimalizovat přidělování zdrojů a zlepšit odhady budoucích projektů
- Využijte předem připravené šablony pro běžné pracovní postupy, jako je zapracování nových zaměstnanců, marketingové kampaně nebo uvedení produktů na trh
Omezení Wrike
- Uživatelé hlásili potíže s přizpůsobením dashboardů a pracovních postupů svým konkrétním potřebám
- Aplikaci chybí pokročilé funkce filtrování v ovládacím panelu, což uživatelům ztěžuje rozhodování o tom, jaké informace se mají zobrazit
- Jeho vyšší cena ho činí nedostupným pro jednotlivce, menší týmy a startupy
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 760 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 785 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Jeden z uživatelů Capterry k tomu řekl:
Wrike má jedinečnou schopnost organizovat práci způsobem, který mnoho jiných systémů pro řízení projektů neumí. Je to jednoduchá součást platformy, ale dělá obrovský rozdíl, když začnete zapojovat více týmů z různých oddělení. Má také silné stránky v oblasti mezioborové spolupráce, sdílení práce a souborů.
Wrike má jedinečnou schopnost organizovat práci způsobem, který mnoho jiných systémů pro řízení projektů neumí. Je to jednoduchá součást platformy, ale dělá obrovský rozdíl, když začnete zapojovat více týmů z různých oddělení. Má také silné stránky v oblasti mezioborové spolupráce, sdílení práce a souborů.
9. Todoist (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů kdekoli)
Todoist zjednodušuje složitost produktivity díky cílené správě úkolů, která funguje na všech zařízeních. Tento efektivní nástroj rychle zaznamenává úkoly pomocí zadávání v přirozeném jazyce a automaticky nastavuje termíny, priority a projekty.
Aplikace vyniká zejména funkcí rychlého přidávání, která umožňuje zaznamenat úkol během několika vteřin z jakéhokoli zařízení. Mnoho dlouhodobých uživatelů oceňuje spolehlivost a promyšlené aktualizace, které rozšiřují funkčnost, aniž by zatěžovaly uživatelské prostředí.
Nejlepší funkce Todoistu
- Organizujte práci intuitivně pomocí projektů a sekcí, které lze přizpůsobit od osobních úkolů až po pracovní postupy týmu, a to bez zbytečné složitosti
- Zaměřte se na to podstatné pomocí přizpůsobitelných zobrazení, která zobrazují přesně to, co potřebujete, podle priority, data nebo kontextu projektu
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí bodů karma a trendů produktivity, které motivují k důslednému plnění úkolů
- K úkolům máte přístup odkudkoli díky nativním aplikacím pro všechny platformy a rozšířením pro prohlížeče, která se integrují s e-mailem a webovými stránkami
Omezení aplikace Todoist
- Některé základní funkce, jako jsou připomenutí a štítky, jsou vyhrazeny pro prémiové uživatele, což omezuje užitečnost bezplatné verze
- Chybějící vestavěný kalendář vyžaduje použití externí kalendářové aplikace
- Chybí funkce pro sledování času pro uživatele, kteří potřebují monitorovat délku trvání práce
Ceny Todoistu
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoistu
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 560 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Toto změnilo život jednomu uživateli:
Pro mě je Todoist jako záchranné lano. Nastavení bylo snadné a opravdu mi pomáhá vše přehledně uspořádat do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc díky němu je změna termínů velmi snadná.
Pro mě je Todoist jako záchranné lano. Nastavení bylo snadné a opravdu mi pomáhá vše přehledně uspořádat do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc díky němu je změna termínů velmi snadná.
10. Trello (nejlepší pro vizuální spolupráci v týmu)
Trello díky systému Kanbanových tabulek proměňuje řízení projektů v intuitivní vizuální zážitek. Tento přístupný nástroj organizuje práci do karet, které se přesouvají mezi přizpůsobitelnými sloupci, čímž vytváří jasnou vizualizaci pracovního toku.
Díky své jednoduchosti umožňuje novým uživatelům okamžitě pochopit koncept a zároveň objevit jeho hloubku prostřednictvím funkcí, jako jsou kontrolní seznamy, termíny a automatizace. Mnoho týmů také oceňuje flexibilitu při vytváření pracovních postupů pro vše od kalendářů obsahu přes sledování chyb až po náborové procesy, a to vše pomocí stejného známého rozhraní tabule.
Nejlepší funkce Trella
- Rozšiřte funkčnost pomocí Power-ups, které integrují zobrazení kalendáře, sledování času, reportování a desítky dalších specializovaných nástrojů
- Automatizujte rutinní procesy pomocí pravidel Butler, která přesouvají karty, delegují práci, přidávají štítky a vytvářejí následné úkoly na základě spouštěčů
- Uspořádejte si složité informace pomocí vnořených kontrolních seznamů, příloh a vlastních polí, díky kterým budete mít vše na jednom přístupném místě
- Přizpůsobte se jakémukoli týmovému procesu vytvořením specializovaných tabulek pro sprinty, kalendáře projektového řízení, zapracování nových zákazníků nebo náborové procesy.
Omezení Trella
- Platforma nabízí především zobrazení v podobě Kanbanové tabule, postrádá však alternativní pohledy, jako jsou Ganttovy diagramy nebo časové osy, což může bránit komplexní vizualizaci projektu
- Struktura tabule se stává nepraktickou pro velmi velké nebo složité projekty
- Bezplatný tarif Trello omezuje počet spolupracovníků v pracovních prostorech na maximálně 10, což pro větší týmy nemusí stačit.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 435 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trellu?
Jeden uživatel Redditu sdílel toto:
Trello mi přijde užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o všech projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že síla Trella spočívá v tom, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže se dá použít prakticky na cokoli, kde potřebujete organizovat informace. Není to 100% dokonalé řešení, ale často je to „dost dobré“ a mnohem méně složité a nákladné než nástroje zaměřené na užší oblasti řešení.
Trello mi přijde užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o všech projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že síla Trella spočívá v tom, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže se dá použít prakticky na cokoli, kde potřebujete organizovat informace. Není to 100% dokonalé řešení, ale často je to „dost dobré“ a mnohem méně složité a nákladné než nástroje zaměřené na užší oblasti řešení.
🔍 Věděli jste, že... Některé země přijaly gregoriánský kalendář až několik století po jeho zavedení v roce 1582. Řecko bylo poslední evropskou zemí, která na něj přešla, a to až v roce 1923!
11. TickTick (nejlepší pro sledování návyků a správu úkolů)
TickTick kombinuje komplexní správu úkolů se sledováním návyků v jedné specializované aplikaci. Tento všestranný nástroj nabízí různé pohledy, včetně seznamů, tabulek a kalendářů, a zároveň přidává jedinečné funkce, jako je časovač Pomodoro pro soustředěné pracovní sezení.
Funkce sledování návyků pomáhá budovat důslednost v denních rutinách a pravidelných úkolech. Mnoho uživatelů oceňuje promyšlený design, který nabízí rozsáhlé funkce v přehledném rozhraní.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Zaznamenávejte úkoly okamžitě pomocí přirozeného jazyka a hlasových příkazů, které automaticky nastavují termíny a priority
- Získejte kompletní přehled o svém rozvrhu díky integrovanému zobrazení kalendáře, které zobrazuje úkoly i události na jedné časové ose
- Sledujte trendy v produktivitě pomocí podrobných statistik o dokončených úkolech, sezeních zaměřených na práci a důslednosti návyků
Omezení aplikace TickTick
- Funkce pro spolupráci v této aplikaci zůstávají ve srovnání s platformami zaměřenými na týmy spíše základní
- Příležitostná zpoždění synchronizace mezi zařízeními mohou způsobit zmatek
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení zobrazení a pracovních postupů
Ceny aplikace TickTick
- Roční předplatné: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTicku?
Toto k tomu řekl jeden uživatel Redditu:
Právě jsem přešel na TickTick. Moc se mi líbí. Potřeboval jsem něco, co by umožňovalo přidávat úkoly s časovým rozvrhem, a přesně to TickTick nabízí. Vyzkoušejte ho, nebudete zklamáni. Widgety na domovské obrazovce iOS jsou také skvělé.
Právě jsem přešel na TickTick. Moc se mi líbí. Potřeboval jsem něco, co by umožňovalo přidávat úkoly s časovým rozvrhem, a přesně to TickTick nabízí. Vyzkoušejte ho, nebudete zklamáni. Widgety na domovské obrazovce iOS jsou také skvělé.
12. Routine (nejlepší pro minimalistickou produktivitu založenou na kalendáři)
Routine se zaměřuje na zjednodušení produktivity prostřednictvím přístupu, který upřednostňuje kalendář.
Jeho systém časových bloků pomáhá vizualizovat, jak trávíte svůj den, zatímco denní plánovač vytváří realistické rozvrhy. Funkce denního resetování podporuje pravidelné plánování a reflexi, čímž buduje konzistentnost v návycích produktivity.
Routine se přizpůsobí vašemu osobnímu stylu produktivity a nabízí přizpůsobení bez zbytečné složitosti. Výsledkem je přirozenější zážitek, který působí spíše jako rozšíření vašeho myšlenkového procesu než jako rigidní rámec.
Nejlepší funkce pro každodenní práci
- Rychle se pohybujte pomocí klávesových zkratek, které minimalizují používání myši a umožní vám soustředit se na plánování namísto ovládání nástroje
- Snižte únavu z rozhodování pomocí šablon pro denní plánování, které zajistí konzistentnost vašeho rozvrhu
- Udržte si soustředění díky záměrně minimalistickému rozhraní, které upřednostňuje aktuální priority před nekonečným prozkoumáváním funkcí
Omezení rutin
- Někteří uživatelé hlásili, že se aplikace otevírá pomalu
- Integrace aplikace Routine s nástroji pro řízení projektů je v současné době omezená
- Žádné funkce pro spolupráci při plánování týmu nebo sdílené kalendáře
Ceny za běžné služby
- Zdarma
- Professional: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Routine
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Routine?
Jeden recenzent na G2 se podělil o tuto zkušenost:
Routine je skvělá aplikace pro zvýšení produktivity, která mi pomáhá plánovat mé pracovní úkoly každý den. Pomáhá mi vytvořit a udržet si denní rutinu. Routine má elegantní a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní. Je snadno použitelná a také velmi uživatelsky přívětivá.
Routine je skvělá aplikace pro zvýšení produktivity, která mi pomáhá plánovat mé pracovní úkoly každý den. Pomáhá mi vytvořit a udržet si denní rutinu. Routine má elegantní a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní. Je snadno použitelná a také velmi uživatelsky přívětivá.
13. nTask (nejlepší pro cenově dostupnou správu úkolů v týmu)
Univerzální platforma nTask spojuje sledování úkolů, správu času a týmovou komunikaci v rozhraní, které upřednostňuje přehlednost před nepořádkem.
To, co odlišuje nTask, je vyvážený přístup ke struktuře a flexibilitě. Platforma poskytuje dostatečnou organizaci, aby projekty zůstaly na správné cestě, a zároveň se přizpůsobuje různým pracovním stylům a požadavkům projektů.
Rostoucí týmy oceňují rovnováhu mezi funkčností a cenovou dostupností, která se přizpůsobuje jejich potřebám.
Nejlepší funkce nTask
- Spravujte celé projekty pomocí integrovaných modulů pro úkoly, problémy, rizika a výkazy práce, aniž byste museli přecházet mezi několika platformami
- Vizualizujte časové osy projektů pomocí interaktivních Ganttových diagramů, které zobrazují závislosti, milníky a přidělování zdrojů
- Zaznamenávejte výsledky schůzek komplexně pomocí specializovaných nástrojů pro programy, účastníky, rozhodnutí a přidělování úkolů
- Automaticky sledujte čas strávený na konkrétních úkolech a vytvářejte podrobné zprávy pro fakturaci nebo analýzu produktivity
Omezení nTask
- Uživatelé hlásí, že mobilní aplikace je zastaralá a pomalá
- Chybějící funkce, jako jsou vlastní pole, oblíbené položky a agregace polí, brání uživatelům přizpůsobit platformu jejich konkrétním požadavkům na pracovní postupy
- Funkce pro vytváření reportů postrádají hloubku ve srovnání s nástroji pro řízení podnikových projektů
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 105 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o nTask?
Podle recenze Capterra:
nTask je mnohem cenově dostupnější než některé jiné známé softwary pro řízení projektů, což z něj dělá ideální volbu pro freelancery a malé firmy s omezeným rozpočtem. Moje oblíbená funkce nTasku jsou tabule – zábavný a vizuální způsob, jak na první pohled uspořádat průběh úkolů. Pokud nejste velká společnost s velmi složitými procesy, většině z nás bude nTask dokonale vyhovovat!
nTask je mnohem cenově dostupnější než některé jiné známé softwary pro řízení projektů, což z něj dělá ideální volbu pro freelancery a malé firmy s omezeným rozpočtem. Moje oblíbená funkce nTasku jsou tabule – zábavný a vizuální způsob, jak na první pohled uspořádat průběh úkolů. Pokud nejste velká společnost s velmi složitými procesy, většině z nás bude nTask dokonale vyhovovat!
Využijte nejlepší alternativu k Motion: ClickUp
Nástroje pro zvýšení produktivity by vám měly usnadnit den, ne ho zkomplikovat. Když se úkoly hromadí a priority se mění, potřebujete systém, který vám pomůže rychle se přizpůsobit.
ClickUp sjednocuje vaši práci na jednom místě – vaše úkoly, kalendář, schůzky a aktualizace týmu jsou vždy propojené.
Můžete si naplánovat den, vyhradit si čas na soustředěnou práci, spravovat měnící se termíny a udržet vše v chodu, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Přehlednost, kontrola a dynamika – to vše na jedné platformě.
Často kladené otázky (FAQ)
Motion funguje nejlépe pro individuální plány, ale týmy jej často přestanou využívat kvůli omezené spolupráci a sdílené viditelnosti.
Některé nástroje výrazně omezují ruční změny, zatímco jiné vám umožňují přepsat návrhy umělé inteligence tak, aby odpovídaly reálným prioritám.
Ano, mnoho alternativ kombinuje úkoly, kalendáře a termíny v jednom systému, takže práce zůstává propojená a není roztříštěná.
Umělá inteligence funguje nejlépe v kombinaci s lidským dohledem, zejména u rolí s častými přerušeními nebo měnícími se prioritami.
Hledejte flexibilitu, přehled o práci a možnost upravovat plány bez potíží se systémem.