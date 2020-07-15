Zoom vs. Webex: recenze pro rok 2025 (funkce, ceny)

Snažíte se vybrat mezi Zoomem a Webexem pro svou firmu?
Vzhledem k tomu, že práce na dálku se stává stále běžnější, je software pro videokonference pro většinu týmů nepostradatelný.
Ale kde začít hledat ten správný nástroj, když je jich na trhu tolik?
Domníváme se, že srovnání dvou lídrů na trhu videokonferencí – Zoom a Webex – je dobrým výchozím bodem.
A s pomocí herců ze seriálu „IT Crowd“ byste měli být schopni učinit správné rozhodnutí v co nejkratším čase.
V tomto článku provedeme srovnání Zoom a Webex, abychom vám pomohli rozhodnout, která z těchto dvou aplikací pro videokonference vám nejlépe vyhovuje. Zaměříme se také na to, jak používat videokonference k řízení projektů při práci na dálku.
Pojďme na to!
Co je Zoom?
Počkejte... proč začínáme otázkou „co je Zoom?“
Pokud je něco, čím se IT oddělení vyznačuje, pak je to jeho důkladnost.
Víte, jak vážně to bere Jen, vedoucí IT oddělení!
(Pro ty z nás, kteří neumí německy: znamená to „Jsem nerd“. )
Proto nejprve vysvětlíme obě služby pro videokonference, než je začneme porovnávat.
Pokud však chcete přejít přímo k části s porovnáním, klikněte sem.
Pro všechny ostatní, jdeme na to!
Co je vlastně Zoom?
Od pracovních hovorů na dlouhé vzdálenosti až po skupinové hovory v době COVIDu – díky svým uživatelsky přívětivým funkcím se Zoom stal oblíbeným nástrojem pro videokonference pro všechny typy uživatelů.
Společnost Zoom byla založena současným generálním ředitelem Ericem Yuanem v roce 2011 a v prosinci 2019 měla přibližně 10 milionů uživatelů ! Během pandemie v roce 2021 se její využití „vystřelilo“ na novou úroveň, když v dubnu 2020 dosáhlo více než 300 milionů účastníků schůzek denně!
Ano.
Naše IT tým si klade otázku: „Co je příčinou bezprecedentního růstu Zoomu?“
Zde je přehled některých z jeho vynikajících funkcí, díky kterým je tak populární.
A. Zoom Meetings & Chat
Aplikace Zoom nabízí svým uživatelům pohodlnou platformu pro videokonference s touto vlajkovou funkcí videohovorů.
Do hovoru Zoom můžete přidat až 1 000 účastníků videokonference a současně jich na obrazovce zobrazit až 49!
Během online schůzky můžete také:
- Pro rychlou spolupráci využijte funkci sdílení dokumentů a obrazovky.
- Zapněte funkci „nahrávání“, aby Zoom mohl živě přepisovat vaše videokonference.
- Přidejte virtuální pozadí (můžete si jako pozadí hovoru ponechat obrázek svého oblíbeného televizního pořadu, například IT Crowd!)
- Provádějte ankety nebo otázky a odpovědi
- Zvedněte ruku virtuálně
- Uspořádejte schůzku v rámci schůzky pomocí funkce „breakout rooms” (místnosti pro diskuzi).
Kvalita HD videa a zvuku Zoomu také zlepší váš zážitek z videokonferencí a pomůže vám lépe poznat váš tým, stejně jako šéf společnosti Reynholm Industries, Douglas.
Zoom navíc posiluje své funkce ochrany soukromí a zabezpečení, aby vás chránil před nechtěnými hosty. Například organizátoři schůzek mohou schůzku plně zabezpečit pomocí hesel a dvoufaktorového ověřování.
B. Zoom Rooms
Funkce videokonferencí Zoom jsou velmi užitečné, když pracujete z domova.
Ale to není vše, co Zoom nabízí!
Funkce Zoom Rooms vám pomůže pořádat virtuální schůzky, až se vrátíte do kanceláře.
Zoom Rooms je softwarová podpora Zoom pro konferenční místnosti vaší společnosti.
Je to obzvláště užitečné, když jste se svým týmem v konferenční místnosti společnosti a snažíte se spojit s skupinou lidí mimo místnost – a to všechny najednou.
Na rozdíl od sklepa v kanceláři Reynholm Industries vám však Zoom Rooms umožňuje:
- Pro další podporu použijte stávající konferenční systémy, jako jsou zařízení Polycom, Cisco nebo Lifesize.
- Spojte se s ostatními uživateli Zoom Rooms nebo Zoom prostřednictvím jejich aplikace pro stolní počítače nebo telefony.
- Sdílejte více obrazovek během hovoru
- Připojte se k schůzkám a sdílejte soubory jediným kliknutím.
- Pracujte na bezdrátovém systému
- Používejte interaktivní online tabule, které lze během hovorů sdílet s celým týmem.
- Spravujte všechny Zoom Rooms z jediného dashboardu
Poznámka: Tato funkce určená pro podniky je k dispozici za měsíční poplatek 49 USD za místnost s 30denní bezplatnou zkušební verzí.
Zoom je k dispozici na:
- Mobilní zařízení: Android a iOS
- Desktop: Web, Windows a Mac
Přečtěte si naši podrobnou recenzi Zoomu a dozvíte se o nejlepších alternativách Zoomu zde.
Co je Webex?
Pokud je aplikace Zoom zázračným dítětem světa videokonferencí, pak je Cisco Webex jejím praotcem.
Společnost Webex, založená v roce 1995, byla v roce 2007 koupena společností Cisco, aby byla začleněna do rozsáhlé sady nástrojů Cisco pro videokonference a produktivní spolupráci.
V březnu 2020 generální ředitel společnosti Cisco Chuck Robbins uvedl, že platforma zaznamenala 5,5 miliardy minut schůzek!
A jsme si jisti, že Jen k tomuto číslu pravděpodobně nemalou měrou přispěla!
Zajímá vás, čím se Cisco Webex odlišuje od ostatních?
Zde jsou jeho dvě klíčové funkce:
A. Webex Meetings
Webex od společnosti Cisco nabízí všechny obvyklé funkce aplikace pro videokonference, jako je sdílení obrazovky, HD audio a video, funkce nahrávání a mnoho dalšího!
Kromě běžných funkcí pro videokonference vám Cisco Webex také umožňuje:
- Přidejte 10 000 lidí na jednu konferenční hovor a sledujte 25 videozáznamů najednou na své obrazovce.
- Vyberte si, kolik videí chcete pokračovat ve sledování
- Pro podrobné vysvětlení použijte funkci sdílení obrazovky.
- V části „Informace o lidech“ si můžete přečíst historii dané osoby ve společnosti, její roli a další veřejné informace.
- Získejte přepsané poznámky ze schůzky e-mailem.
- Zaznamenávejte schůzky jediným kliknutím a najděte je v sekci Webex Recordings na svém webu Webex (můžete je také uložit lokálně).
B. Školení Webex
Zatímco tradiční videokonference jsou naprosto dostačující pro školení v malém měřítku na úrovni oddělení, Cisco Webex vám umožní posunout vaše školení na vyšší úroveň.
Školení Webex je určeno pro profesionální lektory a pedagogy, kteří pracují s třídami o velikosti až 1000 osob najednou.
Získáte řadu intuitivních funkcí, jako například:
- Volba mezi živými a předem nahranými relacemi na vyžádání
- Automatické hodnocení pro zjednodušení procesu opravy testů
- Funkce e-commerce, jako jsou platební brány, které vám pomohou zpeněžit vaše školení.
- Podpora 13 jazyků, jako je španělština, francouzština, japonština a turečtina
Kromě toho mohou školitelé využít odborné znalosti společnosti Cisco v oboru díky široké škále podpůrných zdrojů Webex Training.
Kdo ví, možná to jednoho dne pomůže špičkovému IT inženýrovi Mossovi s pravopisem!
Cisco Webex je k dispozici na:
- Mobilní zařízení: Android a iOS
- Desktop: Web, Windows a Mac
Zoom vs. Webex: 5 rozdílů, které vám pomohou rozhodnout, který z nich je pro vás nejlepší
Webex a Zoom samozřejmě nabízejí některé zjevné výhody oproti alternativám, jako jsou Google Meet (dříve známý jako Google Hangout) a Microsoft Teams.
Ale kromě toho se oba zdají být docela podobné, že?
Ne, mají své rozdíly!
Zajímá vás, co to všechno znamená?
Naši IT odborníci vám pomohou odhalit rozdíly mezi těmito dvěma nástroji a vybrat ten správný nástroj pro videokonference!
Tak si připravte kávu a připojte se k Mossovi a jeho týmu!
Rozdíl č. 1: Zahájení hovoru
Pokud jde o uživatelské přívětivost, Zoom a Cisco volí odlišné přístupy:
A. Zoom
Kdokoli se může připojit k schůzce Zoom pomocí jediného odkazu – nemusíte si vytvářet účet.
Je to nejlepší volba pro ty, kteří chtějí komunikovat s lidmi z jiných firem (bez použití sdílené platformy pro spolupráci) nebo potřebují uskutečnit videohovor na poslední chvíli.
B. Webex
Na rozdíl od Zoomu může být Webex problematický, pokud se chcete rychle zapojit do schůzky.
Chcete-li se připojit k hovoru Webex, musíte:
- Vytvořte si účet Webex
- Ověřte si to e-mailem
- A nakonec se přihlaste k účasti na schůzce.
To může někdy lidi jako Jen rozrušit.
Rozdíl č. 2: Pořádání akcí
Online videokonference nejsou jediným využitím softwaru pro videokonference, že?
A co skupinová školení, vzdělávací kurzy nebo komunitní programy, které jste museli odložit kvůli lockdownu?
Je možné je všechny zrušit?
No, víte, co si o tom myslí Richmond, goth z IT oddělení:
Naštěstí se jak Zoom, tak Webex mohou pochlubit několika působivými funkcemi pro pořádání akcí:
A. Zoom
Pokud chcete bezproblémový webinář bez zbytečných funkcí, zvolte Zoom.
Můžete:
- Přidejte až 10 000 lidí jako diváky.
- Označte až 100 osob z nich jako panelisty.
- Vyberte si mezi živým nebo on-demand webinářem
- Řiďte webinář pomocí ovládacích prvků hostitele, jako je ztlumení/zapnutí zvuku účastníků, jejich povýšení na panelisty a další.
Po skončení akce vám Zoom poskytne zprávy o registrovaných účastnících, návštěvnících a dalších údajích pro podrobnou analýzu a následné kroky.
Ať už pořádáte měsíční školení projektu prostřednictvím videokonference nebo realizujete školicí program svého oddělení online, Zoom Webinars je pro vás ideálním nástrojem.
B. Webex
Webinář Webex vám umožňuje přidat až 100 000 lidí a získat další podporu, jako například:
- Propagujte svou akci pomocí přizpůsobené stránky pro registrace, přizpůsobených pozvánek a automatických připomínek.
- Producent s certifikací Webex nabízí technickou podporu v reálném čase a poradenství ohledně osvědčených postupů.
- Virtuální zkušebna pro panelisty, kde mohou zdokonalit své vystoupení
Pokud je vaším stylem pořádání velkolepých, pohlcujících online zážitků, Cisco Webex je platforma právě pro vás!
Jsme si docela jistí, že Moss by Cisco Webex miloval, protože rád dělá velkolepé vstupy:
Rozdíl č. 3: Bezpečnost
Žádná recenze produktů pro videokonference není úplná bez podrobného pohledu na jejich bezpečnostní zásady.
A. Zoom
Ačkoli Zoom čelil určitým bezpečnostním problémům, rychle zavedl funkce, které je řeší. Na začátku dubna 2020 dokonce Zoom na 90 dní pozastavil všechny nové aktualizace, aby vyřešil obavy týkající se jeho bezpečnosti.
Nyní má několik nových bezpečnostních funkcí, jako například:
- Šifrování dat (i když zatím ne end-to-end )
- Dvoufaktorová autentizace pro ty, kteří ji chtějí povolit
- Vizuální upozornění, když některý z účastníků nahrává hovor
- Čekárny, které mohou správci vynutit na úrovni účtu nebo hovoru
- Ovládací prvky hostitele pro sdílení souborů nebo obrazovky a přepnutí účastníků do čekacího režimu
B. Webex
Ačkoli je Webex dlouhodobě oblíbeným nástrojem ve zdravotnictví a finančnictví (kde je soukromí a bezpečnost velmi důležité), není bez problémů – jak je uvedeno na stránce „známé problémy“ na jejich webových stránkách.
Společnost Cisco však tyto problémy neustále řeší a opravuje pomocí funkcí, jako jsou:
- Volitelné kompletní šifrování pro každou videokonferenci
- Flexibilní správa hesel, kterou může každý správce nastavit podle svých potřeb.
- Oprávnění pro hostitele a správce k udělování a odebírání přístupu kterémukoli účastníkovi
- Fyzicky zabezpečené datové centrum
Celkově lze říci, že jak Zoom, tak Cisco Webex nabízejí svým uživatelům přiměřené záruky bezpečnosti.
Ale ani jeden z nich nemůže zachránit Mosse před ním samým!
(Pro Moss potřebujete něco ještě pokročilejšího než Zoom Webex. )
Rozdíl č. 4: Integrace
Pokud již používáte nástroj pro správu pracovních postupů v celé společnosti, je logické najít nástroj pro videokonference, který se s ním dá integrovat.
Proč?
Integrační funkce ve vašem nástroji pro videokonference ušetří vašemu týmu námahu s přepínáním mezi příliš mnoha okny.
Víme, jak to vyčerpává naši oblíbenou vedoucí týmu Jen:
Zoom i Webex se integrují s některými běžnými nástroji pro spolupráci a platformami cloudového úložiště, jako jsou Google Drive, Google Calendar a Microsoft OneDrive.
Existují však i další integrace, které jsou specifické pro každou platformu pro videokonference:
A. Zoom
- ClickUp
- Marketa
- Eloqua
- Workplace od Facebooku
- Salesforce
- Skype (připojte se ke schůzce pro klienta Skype for Business)
- Microsoft Outlook
- Hipchat
- Appointlet
- Dropbox
- Panopto
B. Webex
- Slack
- Microsoft Teams
- Box
- Jira
- Trello
- Salesforce
- Sharepoint
Zoom i Cisco Webex nabízejí možnosti integrace pro širokou škálu aplikací pro spolupráci a produktivitu. Účty Zoom však pokrývají platformy, které slouží k různým obchodním funkcím, což z něj činí adaptabilnější možnost.
Rozdíl č. 5: Ceny
Nemáme pochyb o tom, že Moss a Roy se v technologiích dobře vyznají.
Ale když dojde na nákup, rozhodnutí je na Jen.
Zde je stručný přehled placených tarifů obou aplikací pro webové konference.
Poznámka: Obě služby účtují poplatky za „hostitele“ – osobu, která vytváří schůzku a zve ostatní; nezaměňujte s „účastníkem“ – osobou, která se může pouze účastnit schůzky.
A. Zoom
Aplikace Zoom je k dispozici ve čtyřech cenových plánech:
- Základní (bezplatný tarif): podporuje až 100 účastníků + neomezený videochat jeden na jednoho; ale 40minutový limit na jakýkoli hovor, kterého se účastní více než dvě osoby.
- Pro (14,99 $/hostitel za měsíc): nabízí všechny funkce „základního plánu“, ale délka schůzky je omezena na 24 hodin + funkce pro vytváření zpráv a správu.
- Business (19,99 $/hostitel za měsíc): nabízí všechny funkce „Pro plánu“, ale podporuje až 300 účastníků + administrátorský panel + vlastní URL + přepisy záznamů v cloudu.
- Enterprise (19,99 $/hostitel za měsíc): zahrnuje funkce „Business plan“ + podporu až pro 1000 účastníků + vyhrazeného manažera pro úspěch zákazníků a neomezené cloudové úložiště
B. Webex
Cisco Webex je k dispozici v pěti tarifech:
- Bezplatný tarif Webex: nabízí osobní zasedací místnost + hostování až 200 účastníků + neomezené videohovory
- Starter (13,50 $/hostitel za měsíc): zahrnuje funkce „bezplatného tarifu“ + hostitel až pro 50 účastníků + 5 GB úložného prostoru v cloudu + 1–9 licencí pro hostitele
- Plus (17,95 $/hostitel za měsíc): zahrnuje funkce „Starter plánu“ + přidání až 100 účastníků + 1–50 licencí pro hostitele + zákaznickou podporu 24/7
- Business (26,95 $/hostitel za měsíc): nabízí funkce „Plus plánu“ + podporu až pro 200 účastníků + 5–100 licencí pro hostitele + 10 GB úložného prostoru v cloudu
- Enterprise (cena na vyžádání): nabízí funkce „Business plánu“ + možnost přidat až 1000 účastníků + podporu pro velké online videokonference a akce
U každé platformy můžete využít bezplatný tarif po dostatečně dlouhou dobu, abyste se ujistili, že kvalita videokonferencí vyhovuje vašim potřebám.
Jak efektivně využívat videokonference k řízení projektů
Chápeme to.
Práce na dálku může být frustrující, o čemž mohou Moss a Roy dosvědčit.
Ale když pracujete z domova, videohovor je jediný způsob, jak se skutečně spojit se svým týmem.
Ale videokonference sotva splní všechny potřeby vašeho projektu, že?
K úspěšné realizaci vašeho projektu potřebujete také špičkový nástroj pro produktivitu a řízení projektů, jako je ClickUp.
Ale co je ClickUp?
ClickUp je jeden z předních světových nástrojů pro řízení projektů, který používají týmy od startupů až po technologické giganty jako Google, Netflix, Webflow a Airbnb k snadnému řízení svých projektů.
Od plánování projektů až po sledování výkonu vašeho vzdáleného týmu – je to jediný nástroj, který pro řízení projektů potřebujete!
A jsme si docela jisti, že technici z Reynholm Industries by si zamilovali všechny funkce ClickUp.
Že ano, lidi?
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp a svého nástroje pro videokonference zajistit plynulé řízení projektů:
Krok 1: Integrujte svůj software pro videokonference s ClickUp
Vzpomínáte si, jak integrace zefektivňují vaše pracovní postupy?
Pokud používáte Zoom pro videohovory, můžete jej integrovat s ClickUp a spolupracovat se svým týmem přes počítač nebo mobilní zařízení.
Stačí postupovat podle těchto 3 jednoduchých kroků a můžete hostovat videokonferenci Zoom ze své platformy ClickUp:
A. Povolte Zoom ClickApp
Zde jsou kroky k aktivaci aplikace Zoom ClickApp:
- Otevřete nastavení pracovního prostoru (k tomu musíte být vlastníkem nebo správcem ).
- Vyberte ClickApps
- Najděte aplikaci Zoom ClickApp a zapněte ji.
- Povolte jej pro všechny požadované prostory
- Jakmile tuto funkci povolíte, v horní části každého úkolu ClickUp se zobrazí ikona Zoom – nyní můžete okamžitě zahájit online videokonference (k tomu můžete také použít příkaz /zoom!).
B. Propojte svůj účet Zoom s ClickUp
Pro připojení účtu Zoom postupujte podle těchto kroků:
- Přejděte na integraci Zoom v části „Moje aplikace“ v nastavení.
- Klikněte na „Připojit“
- Přihlaste se ke svému účtu Zoom
- Přijměte žádost o aplikaci ClickUp a integrujte ji do svého účtu Zoom.
C. Spusťte schůzku Zoom v ClickUp
Zde jsou kroky, jak rychle zahájit schůzku Zoom v ClickUp:
- Otevřít libovolný úkol
- Klikněte na ikonu Zoom v sekci úkolů (nebo použijte příkaz /zoom).
- Propojte svůj účet Zoom v rozbalovacím okně
- Připojte se k schůzce okamžitě
Krok 2: Využijte videohovory k plánování cílů projektu
Víte, jak se Douglas cítí, když jde o práci...
S jeho přístupem by bylo obtížné vést přísnou disciplínu.
Naštěstí je Jen lepší manažerkou, která dokáže svůj videotool využít k pravidelnému zahajování projektů pomocí videohovoru se všemi zaměstnanci.
Tato videokonference je zásadní pro:
- Stanovte cíle a definujte výsledky
- Posuďte a přiřaďte potřeby zdrojů pro každý výstup.
- Vypočítejte a dodržujte termíny
- Rozdělte odpovědnosti mezi členy týmu
Zde je několik intuitivních funkcí, které jí ClickUp v tomto ohledu pomůže:
- Cíle: rozdělte svůj projekt na menší kvantifikovatelné cíle, aby se vašemu týmu snáze pracovalo.
- Vlastní stavy: vytvořte si vlastní stavy úkolů, které přesně odrážejí potřeby vašeho projektu.
- Nahrávání obrazovky: použijte Clip (vestavěný nástroj pro nahrávání obrazovky od ClickUp) k nahrávání obrazovky a sdílení s týmem pro lepší vysvětlení.
- Příjemci: přiřaďte k jakémukoli úkolu libovolný počet členů týmu.
- Termíny: snadné nastavení termínů pro úkoly
Tyto funkce jsou velmi užitečné pro sledování denního pokroku projektu v týmech Agile nebo Scrum.
S ClickUpem po boku, co si Jenin tým myslí o jejích organizačních schopnostech?
Krok 3: Pravidelně komunikujte se svým týmem prostřednictvím videohovorů
Plán je hotový, termíny stanoveny, váš tým se brzy pustí do práce.
No, změňme „blaženě“ na „zběsile“!
S tolika úkoly, které zaplňují váš seznam úkolů, je snadné ztratit pojem o čase.
Toto zběsilé tempo můžete přerušit videokonferencí.
Získáte tak čas a prostor pro korekci kurzu a nezbytné zdokonalení dovedností.
Ačkoli je tato praxe jedním z pilířů metodiky Agile nebo Scrum, mohou z ní těžit i jiné týmy.
Zde je několik funkcí ClickUp, které vám mohou pomoci zkontrolovat váš tým:
- Profily: zjistěte, na čem každý člen pracuje, jaké úkoly ho čekají a další informace.
- Ganttovy diagramy: vizuální přehled o postupu vašeho projektu díky automatizovaným Ganttovým diagramům
- Zobrazení Box: zobrazuje úkoly projektu podle přidělených osob, abyste získali přehled o pracovní zátěži svého týmu.
- Dashboard: získejte přehled o celém projektu díky přehledným grafům, jako jsou Burnup, Burndown, Velocity a Cumulative Flow .
Krok 4: Zkontrolujte svůj projekt v závěrečném videohovoru
Víte, jak Roy a Moss rádi (předstírají, že) analyzují každý zápas, že?
Hodnocení projektu se podobá těmto analýzám po skončení zápasu.
Až na to, že Moss se z tohohle blufem nedostane!
Jakmile bude váš projekt hotový, musíte se spojit se svým týmem prostřednictvím videokonference a prodiskutovat:
- Pokud byly požadavky projektu splněny
- Problémy, s nimiž se tým během procesu potýkal
- Jaká vylepšení je třeba provést v příštím projektu
Takové diskuse vám pomohou zlepšit pracovní procesy, což zase zvýší produktivitu vašeho týmu v budoucích projektech.
Závěr
Výběr správného softwaru pro videokonference je dnes pro většinu firem naprosto zásadní.
Mezi Zoomem a Webexem není jasný vítěz – každá z těchto aplikací pro videokonference je ideální pro specifické potřeby.
Pokud jste malá nebo střední firma, Zoom nebo jedna z těchto alternativ je pro vás tou správnou volbou.
Pokud však chcete pořádat velké firemní videokonference, zvolte Cisco Webex.
Ale pouhé vlastnictví správného řešení pro videokonference z vás ještě neudělá projektového génia.
Potřebujete také specializovaný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp!
Od sledování cílů projektu až po rychlé hovory přes Zoom – ClickUp zvládne jakoukoli výzvu, kterou mu předložíte.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a uspořádejte produktivní schůzky k řízení projektů, které vašemu týmu pomohou: