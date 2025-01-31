10 най-добри алтернативи и конкуренти на Shift за 2025 г.

През един обикновен работен ден повечето от нас прекарват часове в превключване между софтуерни платформи, проверка на различни пощенски кутии и приложения за съобщения и жонглиране с разнообразните цифрови екосистеми, в които всички живеем. И макар всяко приложение и платформа, които използвате, да има своето предназначение, влизането и излизането от множество приложения и пощенски кутии е загуба на време и енергия.

Приложението Shift има за цел да реши този проблем, като ви позволява да оптимизирате и организирате различните си приложения, инструменти и акаунти в един изглед. Но това не е единственото приложение за продуктивност, което ви позволява да сътрудничите и да оптимизирате всичките си процеси и работни потоци.

Тези 10 най-добри алтернативи и конкуренти на Shift ще ви помогнат да се концентрирате, да повишите производителността си и да организирате хаоса на вашата цифрова работна станция, като същевременно отговорят на някои от най-често срещаните оплаквания и недостатъци, които Shift не решава.

Какво е приложението Shift?

Shift е приложение за управление на работни станции, което оптимизира и консолидира различни инструменти за продуктивност, приложения и акаунти – включително Slack, Microsoft и Google акаунти, WordPress и други – в една платформа. Целта му е да повиши ефективността и да разчисти работните пространства, като ви предоставя лесен достъп до всички инструменти, които използвате, като имейл клиенти, облачни приложения и програми за управление на проекти. Някои от забележителните функции на Shift включват:

Единна пощенска кутия за няколко имейл акаунта (не можете обаче да видите всичките си разговори от една пощенска кутия)

Интеграция с популярни приложения като WhatsApp, Slack, Zoom и Trello

Оптимизирани работни пространства в браузъра за достъп до уеб приложения

Кръстосана платформена поддръжка за Windows, Mac и Linux

Разширена функция за търсене за намиране на имейли и файлове в различни инструменти и акаунти

Какво прави една алтернатива на Shift добра?

Когато търсите алтернатива на Shift, трябва да прецените следните фактори:

Функции, съобразени с вашите нужди: Усъвършенстваното приложение Усъвършенстваното приложение за управление на контакти трябва да отговаря на вашите специфични нужди. Например, ако вашият бизнес използва предимно имейл, алтернатива, която не разполага с пощенска кутия за екипа, може да не е най-доброто решение.

Лесно интегриране: Приложението трябва да се интегрира безпроблемно с инструментите или приложенията, които вече използвате, за да се постигне максимална съвместимост.

Икономическа ефективност: Ценовата структура трябва да съответства на бюджета на вашата организация и да ви предлага добра стойност за парите ви.

Потребителско изживяване: Удобният интерфейс и лесната за усвояване функционалност са ключови за осигуряване на гладко внедряване във вашата компания, особено ако го свързвате с множество инструменти и платформи в различни екипи.

Мащабируемост: Добрата алтернатива трябва да се мащабира заедно с вас, за да отговаря на вашите променящи се изисквания, като Добрата алтернатива трябва да се мащабира заедно с вас, за да отговаря на вашите променящи се изисквания, като автоматизация на работния процес , с разрастването на вашия бизнес.

Сигурност и поверителност на данните: Тъй като ще споделяте данни между алтернативата на Shift и няколко акаунта, избраната от вас алтернатива трябва да спазва стандартните за индустрията мерки за сигурност и правила за поверителност на данните.

10 най-добри алтернативи на Shift за 2024 г.

Shift се е доказал като популярен за управление на работни станции по целия свят, обединявайки всички ваши инструменти за продуктивност в една платформа. Колкото и привлекателно да звучи това, предложенията на Shift не отговарят на изискванията на всички. Тези 10 най-добри алтернативи ще ви помогнат да управлявате множество работни потоци и проекти само с едно кликване, като всяка от тях предлага уникални предимства, които ви помагат да поддържате организация и да премахнете разсейващите фактори.

Проследявайте всичките си съобщения, проекти, сътрудници и файлове в една платформа.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която обединява работата ви в един център. Този гъвкав софтуер за управление на проекти има различни функции, включително планиране и организация на работни процеси, инструменти за сътрудничество в екип, управление на задачи, пощенски кутии за съобщения и управление на ресурси.

ClickUp улеснява гладкото и ефективно функциониране на всички ваши бизнес дейности. За разлика от Shift, който не разполага с много вградени функции и разчита на интеграции с други приложения, ClickUp ви позволява да се откажете от много от софтуерните решения на трети страни, които използвате, и да се насладите на това, че всички ваши работни процеси функционират заедно на едно място.

Разбира се, като алтернатива на Shift, ClickUp също се интегрира с всички най-често използвани работни приложения. Можете да избирате от над 1000 интеграции на ClickUp с различни софтуерни платформи, включително Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive и други!

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани табла , за да виждате всичките си отчети, данни и анализи в реално време.

Многобройни шаблони за продуктивност повишават вашата продуктивност в проектите и работните процеси, включително шаблони за комуникация

Като инструмент за сътрудничество, споделяйте и работете по проекти и документи между екипи, без да се налага да използвате приложение на трета страна.

Чатът и коментарите заменят необходимостта от използване на множество други комуникационни инструменти.

Автоматизацията и ClickUp AI ускоряват и оптимизират вашите работни процеси.

Свързва се с приблизително същия брой приложения на трети страни, с които Shift се интегрира.

Ограничения на ClickUp

Поради голямото количество функции и интеграции, някои може да срещнат леки затруднения при първото използване на ClickUp.

Мобилната навигация продължава да се подобрява, но се нуждае от някои фини настройки.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Rambox

Чрез Rambox

Rambox е организатор на цифровото работно пространство, създаден да повиши продуктивността на професионалистите, които разчитат в голяма степен на уеб приложения. Той предоставя централизиран хъб за оптимизиране на инструменти като Gmail и iCloud, опростявайки управлението и достъпа до най-често използваните приложения на едно удобно място.

Възможностите на Rambox се простират отвъд обикновената организация и интеграция. Той безпроблемно синхронизира конфигурациите на приложенията и ви позволява да деактивирате известията на всичките си устройства от потребителския панел, за да елиминирате разсейващите фактори.

Също така се обръща голямо внимание на темите и визуалната персонализация. Например, можете да активирате блокирането на реклами, да изберете тъмен режим за по-лесно четене и дори да настроите дизайна и производителността на всяко приложение на трета страна, използвайки свой собствен CSS стил и JS код.

Най-добрите функции на Rambox

Организирайте и конфигурирайте работните си пространства според вашите нужди и предпочитания.

Лесно интегрирайте повече от 700 добавки на трети страни, като граматически проверяващи програми и мениджъри на пароли.

Спрете известията и звуците в различни приложения, за да се концентрирате върху работата си без разсейване.

Преминавайте без усилие между приложенията и получавайте достъп до желаното съдържание с бърза функция за търсене.

Ограничения на Rambox

Той предлага по-малко интеграции от Shift, а възможността за използване на персонализирана интеграция може да бъде трудна за някои потребители.

Той е изграден върху отворения код на интелигентния браузър Chromium, който според някои използва много памет и може да забави работата на компютъра ви.

Някои от най-търсените функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Rambox

Безплатно

Професионален план: 7 $/месец на потребител

План за предприятия: 14 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Rambox

G2: 4. 6/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (20+ отзива)

3. Station

Чрез Station

Сравнително ново появление на пазара, този инструмент за сътрудничество е отворен код смарт браузър за заети професионалисти. Влизате в различните си акаунти, като например Slack и Gmail, и той запазва вашите данни за вход и групира всичките ви активни приложения в подредени раздели, известни като Smart Dock.

Оттам всички ваши известия и сигнали се централизират на едно място. Можете бързо да преминавате между работни потоци и софтуерни инструменти, за да работите по-бързо и да останете фокусирани, без да сменяте контекста. Важно е да се отбележи, че това е проект с отворен код и вече не се поддържа активно от разработчиците му, въпреки че солидна общност от потребители продължава да актуализира кода му.

Най-добрите функции на Station

Преминавайте безпроблемно между множество приложения и бързо намирайте нужната ви информация.

Персонализирайте начина, по който организирате приложенията си, с модулна и удобна странична лента.

Лесно достъпвайте различни приложения и документи с помощта на функцията за бързо превключване.

Създайте работна среда без разсейващи фактори, като заглушите смущаващите известия.

Създайте специфични групи от приложения за различни работни процеси и проекти.

Ограничения на станцията

Някои съобщения за Station като ресурсоемка, потенциално забавяща устройствата им

Трудност при поддържане на сесията в различни приложения

Тъй като това е проект с отворен код, потребителите съобщават за дълги периоди, през които конкретни интеграции с приложения на трети страни не работят и не се поправят, което ги прави неизползваеми, ако едно от вашите ключови приложения не се поддържа.

Цени на Station

Безплатно

Оценки и рецензии на станции

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 5/5 (2 отзива)

4. Wavebox

Чрез Wavebox

Wavebox е друг интелигентен браузър, проектиран да следи вашите вписвания и профили за различни уебсайтове и уеб-базирани SaaS приложения в едно обединено пространство. След това ви позволява да автоматизирате задачите безпроблемно в множество приложения, оптимизирайки работния ви процес, докато работите.

Една от отличителните характеристики на Wavebox е способността му да оптимизира производителността на браузъра и процесора при активно използване на няколко софтуерни платформи. Когато приложенията не се използват активно, Wavebox интуитивно ги преминава в режим на заспиване, запазвайки производителността на системата. Можете да отидете още по-далеч с опциите за персонализиране, които адаптират темите на потребителския интерфейс, известията и клавишните комбинации.

За разлика от много други алтернативи на Shift, възможността да създавате частни и публични работни пространства прави тази опция подходяща, ако се нуждаете от център за комуникация с клиенти за помощна служба. С публичното работно пространство можете да организирате проекти и да ги споделяте с клиент директно от интелигентния браузър.

Най-добрите функции на Wavebox

Интегрирайте се с повечето уеб-базирани инструменти, включително Discord, Salesforce и Slack.

Елиминирайте необходимостта от множество браузъри, настолни приложения и браузърни приложения в един прозорец на браузъра.

Търсете ключови думи във всичките си раздели, джаджи, страници или прозорци и дори във всичките си Gmail и Google Drive акаунти.

Настройте всички приложения и раздели да преминават в режим на автоматично заспиване след 15 минути бездействие, като използвате тази настройка по подразбиране, за да оптимизирате производителността.

Ограничения на Wavebox

Стръмна крива на обучение за ефективно навигиране и максимално използване на възможностите на инструмента

Висока консумация на памет на определени устройства

Трудноуправляемият потребителски интерфейс, като например връзки, които се отварят само в специфични за групата раздели, може да обърка новите потребители.

Цени на Wavebox

Безплатен базов план

Професионален план: 8,33 $/месец

План за екипи: 12,50 $/месец

Оценки и рецензии за Wavebox

G2: 4. 4/5 (9 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

5. Front

Чрез Front

Front е една от най-добрите алтернативи на Shift за инструмент, специфичен за комуникации. Това е платформа за съвместна работа с имейли, която обединява споделени пощенски кутии и други канали за комуникация в един опростен интерфейс.

Целта е да се централизират входящите ви съобщения, независимо дали са телефонни обаждания, имейли, социални медии или дори текстови съобщения. След това Front ви позволява да маркирате конкретни членове на екипа, към които да се препращат тези съобщения, и да проследявате отговорите и низовете, за да оптимизирате обслужването на клиентите и комуникацията с тях.

Най-добрите функции на Front

Споделените пощенски кутии насърчават сътрудничеството между другите членове на екипа, които използват имейли от споделени адреси, като contact@ или support@.

Над 50 интеграции на Front се свързват с популярни приложения, включително Slack, HubSpot и Asana.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и създайте персонализирани работни процеси, за да спестите време.

Работете безпроблемно с всеки член на екипа, като централизирате каналите за комуникация и дадете възможност за сътрудничество в реално време по имейли, съобщения и задачи.

Проследявайте ключови показатели, измервайте ефективността и получавайте ценна информация от взаимодействията с клиентите, използвайки Front Insights.

Ограничения на Front

Приложението може да работи бавно при обработка на голям обем разговори поради ограниченията на API.

Мобилното приложение понякога може да има бъгове и проблеми.

Стартовият план не разполага с много интеграции, които са от решаващо значение за повечето компании, като например връзки към CRM или платформи за управление на проекти.

Цени на Front

Стартово ниво: 19 $/месец на място (годишни плащания, които покриват от 2 до 10 места)

Растеж: 59 $/място/месец (годишни плащания с минимум пет места)

Мащаб: 99 $/месец на място (годишни плащания с минимум 20 места)

Premier: 229 $/месец на място (годишни плащания с минимум 50 места)

Добавки: Всички горепосочени планове могат да бъдат персонализирани с добавки, като например функцията за кратки съобщения Dialpad за 100 долара на месец.

Рейтинги и рецензии на Front

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

6. Sidekick

Чрез Sidekick

Sidekick е мощен браузър, който оптимизира ежедневната ви работа, като обединява всички ваши приложения, инструменти и задачи на едно място – като поставя акцент върху сигурността. Всички ваши дейности са криптирани, с допълнителни функции като блокиране на реклами, частно сърфиране, блокиране на изскачащи прозорци, защита срещу фишинг и зловреден софтуер, както и допълнителни добавки за по-голяма сигурност срещу злонамерен код и уязвимости.

Браузърът се интегрира с популярни уеб приложения, като Gmail и Notion. Можете да търсите в цялата интегрирана Sidekick екосистема, като намирате файлове, чатове или имейли във всяко приложение или раздел на браузъра.

Най-добрите функции на Sidekick

Навигирайте ефективно между различни приложения и услуги чрез интуитивен интерфейс.

Намалете хаоса и използването на паметта, като забавите разделите, които не се използват в момента.

Създавайте и персонализирайте различни работни пространства според работния си процес.

Вграденият мениджър на задачи и блокиращ фокуса инструмент ви помагат да останете концентрирани върху проектите си.

Ограничения на Sidekick

Случайни проблеми със съвместимостта и производителността на разширението за Chrome

Проблемно използване на паметта, когато са отворени много раздели

Цени на Sidekick

Безплатно

Предимство: 10 долара на месец

ProTeam: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sidekick

G2: Не е налично

Capterra: 4. 2/5 (8 отзива)

7. Mailbird

Чрез Mailbird

Mailbird е десктоп клиент за имейли, базиран на Windows, който обединява няколко имейл акаунта и интегрира приложения в една достъпна платформа. Това е най-добрата алтернатива за заети хора, които искат да овладеят пощенските си кутии и да подобрят производителността си при работа с имейли, въпреки че функциите му не се простират много по-далеч от управлението на имейли.

Създайте работно пространство, като интегрирате Mailbird с различните си имейл акаунти, а след това четете и отговаряйте на всичките си съобщения от една платформа. Има дори вградена функция за писане на имейли, задвижвана от изкуствен интелект, която използва ChatGPT, за да ви помогне да създавате изходящи съобщения по-бързо и по-точно.

Най-добрите функции на Mailbird

Управлявайте няколко имейл акаунта в един безпроблемен интерфейс

Вижте кога получателите отварят вашите имейли, като използвате функцията за проследяване на Mailbird.

Настройте външния вид, усещането и организацията на Mailbird според вашите лични предпочитания.

Свържете вашите имейли с популярни услуги, включително Google Calendar и Dropbox.

Лесно намирайте имейли, прикачени файлове и контакти с ефективната функция за търсене на Mailbird.

Ограничения на Mailbird

Съвместим само с Windows, въпреки че се работи по версия за Mac.

Много ограничени интеграции на приложения, въпреки че включват популярни инструменти като Slack.

Може да изисква значителни ресурси от процесора, което да доведе до срив на приложението или забавяне на компютъра ви.

Цени на Mailbird

Основна версия: Безплатна за използване

Личен план: 49,50 долара на потребител (еднократно плащане)

Бизнес план: 99,75 долара на потребител (еднократно плащане)

Личен план: 3,25 $/месец на потребител (годишно плащане)

Бизнес план: 5,75 $ (годишно плащане)

Оценки и рецензии за Mailbird

G2: 4,0/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (300+ отзива)

8. Franz

Чрез Franz

Franz е приложение за съобщения, което обединява популярни услуги за съобщения, като Trello и Facebook Messenger, в една платформа. Услугата е подходяща за всички, включително лични потребители и екипи, които работят заедно по даден проект.

Едно от основните предимства е, че едно и също приложение на трета страна може да бъде интегрирано в Franz няколко пъти, което улеснява прегледа на различни лични и бизнес акаунти в един и същ табло. След като го добавите към работното си пространство, можете да превърнете отделни съобщения в задачи за изпълнение, да проследявате задачи и да присвоявате съобщения и последващи комуникации на различни членове на екипа.

Най-добрите функции на Franz

Множествените интеграции на услуги поддържат редица популярни услуги за съобщения и чат в единна платформа за съобщения.

Създайте работни пространства за организирана среда без разсейващи фактори

Превърнете дума или изречение в съобщение или имейл в елемент от списъка с задачи, за да структурирате работния си процес.

Многоезичната поддръжка позволява използването на основни езици като английски, немски, френски и испански.

Ограничения на Franz

Мобилното изживяване на Subar може да създаде проблеми при използването на услугата в движение.

Потребителите съобщават за спорадични проблеми с напомнянията или сривове на приложенията при използване на услуги на трети страни.

Цени на Franz

Безплатно

Лично: 2,99 $/месец

Професионална версия: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Franz

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

9. Mailspring

Чрез Mailspring

Mailspring е бърз и ефективен имейл клиент с отворен код, който управлява няколко имейл адреса. Той поддържа всички IMAP и Office 365 акаунти на едно място. За максимално сътрудничество между екипите, можете да използвате преки пътища, проследяване на линкове, потвърждения за прочитане и други функции, дори ако оригиналният акаунт, като Yahoo Mail, не ги поддържа по подразбиране.

За разлика от други алтернативи на Shift, това приложение се фокусира единствено върху обединяването на вашите имейли. Но с този фокус идват и добавки и инструменти, които подобряват управлението на вашите имейли и производителността ви, като шаблони за бърз отговор и създаване на обогатени профили на контактите ви въз основа на това с кого комуникирате.

Най-добрите функции на Mailspring

Много изчистеното потребителско изживяване прави следенето на имейлите ви бързо и лесно.

Управлявайте няколко имейл акаунта и свързаните с тях пощенски кутии на едно място.

Търсете цялата кореспонденция с бързите и мощни възможности за търсене на Mailspring.

Подобрете качеството на кореспонденцията си с автоматично откриване на правописни грешки, локализация за повече от 60 езика и автоматичен превод.

Ограничения на Mailspring

Чести проблеми при синхронизирането на акаунти, като забавяне при изтриването на имейл

Потребителите съобщават за спорадични проблеми с връзката с определени доставчици на имейл услуги.

Интеграциите на трети страни не се простират много по-далеч от приложенията, фокусирани върху имейлите.

Цени на Mailspring

Безплатно

Предимства: 8 $/месец

Оценки и рецензии за Mailspring

G2: 3,8/5 (18 рецензии)

Capterra: 5/5 (3 отзива)

10. Airmail

Чрез Airmail

Airmail е мощен имейл клиент, предназначен само за Mac, с минималистичен дизайн и интуитивно взаимодействие, който обединява всичките ви акаунти в една платформа. Той поддържа най-популярните имейл платформи, включително Office 365, Gmail и други приложения на Google Workspace, Microsoft Outlook и други акаунти, които използват IMAP или POP3 протоколи.

Това е идеалният вариант, ако по-широките интеграции на Shift с трети страни са прекалено много и искате да управлявате по-добре вашата електронна кореспонденция. Функции като интерактивни известия, които ви позволяват да предприемете действие по имейл директно от известието, ви дават по-голям контрол над вашите имейли и ви позволяват да прекарвате по-малко време в разглеждане на вашите пощенски кутии.

Най-добрите функции на Airmail

Макар че основната му сила са имейлите, той има ограничени интеграции с Dropbox, Google Drive и няколко други приложения.

Създаден специално за екосистемата на Apple, той се възползва от Face ID, Touch ID и всички други функции и опции за сигурност на macOS и iOS.

Интелигентната пощенска кутия ви позволява да контролирате спам съобщенията и разсейващите фактори, докато масовите действия и шаблоните за имейли повишават вашата продуктивност и концентрация.

Можете да споделяте имейли с други приложения на трети страни, включително календара си, OmniFocus и Todoist.

Персонализираният дизайн ви позволява да променяте външния вид на Airmail според вашите предпочитания.

Ограничения на Airmail

Чести проблеми и синхронизационни проблеми

Достъпно само за потребители на Mac, iPad и iPhone.

Низовете от съобщения и други „умни“ функции спестяват време, но могат да затруднят навигацията в много дълги низове от съобщения.

Цени на Airmail

Airmail Pro: 9,99 $ месечно или 29,99 $ годишно

Airmail for Business: 49,99 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за Airmail

G2: 3. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (6 отзива)

Изберете алтернатива на Shift, която блести

Всяка алтернатива на Shift предлага впечатляващи функции, но много малко от тях се занимават подробно с вашия работен поток, проекти, процеси и множество акаунти. Например, някои алтернативи са най-добри в управлението на имейли, докато други са по-добри в организирането на постъпващите заявки от клиенти.

За най-добрата алтернатива на Shift, изберете ClickUp. С неговия унифициран интерфейс можете да управлявате множество задачи, да интегрирате няколко акаунта и да замените много интеграции на трети страни с сигурните, вградени инструменти на ClickUp, като Whiteboards, чатове в приложението и Docs.

Освен това, с над 1000 налични интеграции, управлението на работния процес и приложенията означава, че можете да отделяте повече време на проекта си и по-малко време на опитите да накарате дадена интеграция да заработи веднага. Повишете производителността си, като се регистрирате в ClickUp още днес!