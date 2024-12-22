10-те най-добри софтуера за мисловни карти за Mac през 2025 г. (безплатни и платени)

Разбираме ви: огромната цифрова вселена понякога може да изглежда като лабиринт. Но когато става въпрос за изготвяне на стратегии или планиране на следващия голям проект, не бива да се борите с несъвместими инструменти или тромави интерфейси.

Представете си инструмент за продуктивност, който се чувства като продължение на вашия творчески гений. Такъв, който отразява интуитивния дизайн и лекотата на употреба, които Mac потребителите обичат. Ами ако ви кажем, че сме намерили не един, а 10 софтуера за мисловни карти за Mac? Независимо дали сте самостоятелен мислител, който иска да начертае роман, или част от динамичен екип, който координира сложни проекти, имаме нещо за вас.

А най-хубавото? Имаме както безплатни софтуери за мисловно картографиране, така и платени опции, подходящи за всеки бюджет. Нека да се впуснем заедно в това и да разгледаме най-добрите софтуери за мисловно картографиране през 2025 г.

Какво да търсите в софтуера за мисловни карти за Mac?

Не става въпрос само за лъскави функции. Нека разгледаме какво наистина прави един софтуер за мисловни карти най-добър.

Интуитивен интерфейс: Софтуерът ви трябва да е интуитивен и да не представлява предизвикателство за започване на мисловна карта.

Съвместимост с Mac: Потърсете не само съвместимост, а най-добрия софтуер Потърсете не само съвместимост, а най-добрия софтуер за мисловни карти , който съответства на елегантната естетика и лесната функционалност на Mac.

Възможности за съвместна работа: Потърсете приложение за мисловни карти с възможност за принос, редактиране и коментари в реално време от всички членове на екипа. Потърсете приложение за мисловни карти с възможност за принос, редактиране и коментари в реално време от всички членове на екипа.

Гъвкавост: Независимо дали преминавате от визуални карти към списъци или интегрирате с други приложения, софтуерът трябва да се адаптира към вашите нужди.

Икономичност: Вашият избор трябва да предлага добавена стойност, с всички необходими функции, за да свършите работата си без компромиси.

10-те най-добри софтуерни приложения за мисловни карти през 2025 г.

Добре, подготвихме основата. Знаете какво да търсите в един софтуер за мисловни карти от най-високо ниво и сте готови да създавате неограничен брой мисловни карти.

От самостоятелни мислители до оживени екипи, от креативни индивидуалисти до стратегически гении, ето нашият подбрани списък с най-добрите инструменти за мисловно картографиране, специално създадени за вашия Mac. Нека започнем проучването!

Започнете Създавайте съвместни мисловни карти и диаграми с помощта на ClickUp Mind Maps.

ClickUp е платформа за продуктивност с уеб, мобилни и настолни приложения, предназначени да оптимизират работата в един централен хъб.

ClickUp Mind Maps е не само мощно средство за управление на проекти, но и убежище за мислители, планиращи и иноватори. С простата функция „плъзгане и пускане“ създаването на мисловна карта е като рисуване върху празно платно. Можете безпроблемно да създавате задачи, подзадачи и зависимости, превръщайки централната идея в изпълними елементи.

Но може би най-голямото предимство за потребителите на Mac е ангажиментът на ClickUp за безпроблемно потребителско изживяване!

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте мисловни карти с шаблони за мисловни карти, които ви помагат да оптимизирате процеса на мозъчна атака (разгледайте ClickUp Blank Mind Map Whiteboard , за да започнете).

Комуникирайте с екипа си чрез вградения в приложението чат и провеждайте дискусии в рамките на задачите.

Персонализирани задачи и подзадачи с автоматизация

ClickUp Brain за обобщаване на коментари, изготвяне на чернови и генериране на задачи за действие

Споделяеми екранни записи, които могат да бъдат превърнати директно в задача

Над 1000 интеграции с други работни инструменти, включително Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office и други.

Ограничения на ClickUp

Обучението може да е трудно поради големия брой функции.

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Visio

чрез Visio

Влезте в света на Visio, мощния инструмент на Microsoft 365 за диаграми и векторна графика. Софтуерът за мисловни карти на Visio е особено полезен за професионалистите в ИТ и бизнес сектора, като позволява сложни детайли и усъвършенствано моделиране.

Потребителите на Mac, които търсят инструмент, който съчетава подробни диаграми с мисловни карти, ще открият, че всеобхватните функции на Visio са идеалното решение. Потопете се в него и дайте живот на вашите визии!

Най-добрите функции на Visio

Предлагат широка гама от символи в различни категории за разнообразни нужди при създаването на диаграми.

Удобни за ползване с множество интуитивни функции

Налични са богати онлайн ресурси за помощ и обучение.

Ограничения на Visio

Форматирането става трудоемко при големи проекти, което затруднява прегледа им в тяхната цялост.

Предлага по-малко интеграции в сравнение с алтернативите на Visio и други инструменти за мисловни карти.

Цени на Visio

Visio Plan 1: 5 $/потребител на месец

Visio Plan 2: 15 $/потребител на месец

Еднократна покупка Стандартен: 309,99 $

Еднократна покупка Professional: 579,99 $

Оценки и рецензии за Visio

G2: 4. 2/5 (450 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

3. MindManager

чрез MindManager

Добре дошли в MindManager, онлайн софтуер за мисловни карти, където структурирането на мислите ви се превръща в изкуство. Особено предпочитан от стратези и планиращи, този инструмент за мисловни карти внася яснота в сложните идеи.

Независимо дали сте консултант, който планира пътя на клиента, или студент, който разбива сложни концепции, MindManager за Mac предлага динамично пространство за мислене, планиране и създаване.

Най-добрите функции на MindManager

Ограничения на MindManager

За разлика от други софтуери за мисловни карти, този не предлага безплатна версия.

Въпреки че има функции за диаграми на Гант, те са донякъде ограничени.

Ограничен избор на изображения и икони

Цени на MindManager

Essentials: 99 $/година

Професионална версия: 169 $/година

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за MindManager

G2: 4,5/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

4. Miro

чрез Miro

Запознайте се с Miro, виртуалната бяла дъска, която подпомага съвместния мозъчен штурм. Екипите, особено тези, които работят дистанционно, ще обожават безграничното платно, което предлага софтуерът за мисловни карти на Miro.

Дизайнерите, разработчиците и фасилитаторите ще открият, че интерактивните и ангажиращи функции за мисловно картографиране на Miro променят изцяло работата по време на семинари, сесии и планиране на спринтове.

Най-добрите функции на Miro

Усъвършенстваните функции за сигурност гарантират безопасността на данните.

Осигуряват обогатяващо сътрудничество

Infinite whiteboard улеснява обширния мозъчен штурм

Плавно интегриране с популярни инструменти като Jira, Asana и Slack.

Ограничения на Miro

Ограничени възможности за редактиране при някои инструменти, налични в други алтернативи на Miro

Потребителите споделят, че понякога е трудно да се променя оформлението на таблото.

Ограничени възможности на режима за презентация

Цени на Miro

Безплатен план

Планов план: 8 $/месец на потребител

Бизнес план: 16 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени.

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

5. Creately

чрез Creately

Потопете се в Creately, където визуализацията на данни се среща със сътрудничеството. Creately е благодат за професионалисти от различни сектори, които търсят лесен за употреба софтуер за мисловни карти.

С множество шаблони и опции за дизайн, потребителите на Mac могат бързо да преминат от зараждането на идеята до красиво визуализирана мисловна карта. Това е рай за тези, които обичат простотата, съчетана с дълбочина.

Най-добрите функции на Creately

Удобен софтуер за мисловно картографиране с отлични инструменти за сътрудничество

Незабавна видимост на промените насърчава незабавна обратна връзка

Богат набор от функции дори в безплатната версия

Възможност за свързване на файлове, бележки и други данни с визуални елементи

Ограничения на Creately

Потребителите отбелязват понякога забавяне при някои функции.

Среща проблеми с форматирането на текста

Според потребителите, перфектното подреждане на мисловното картиране може да бъде предизвикателство.

Цени на Creately

Безплатни

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 89 $/месец (неограничен брой потребители)

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (825+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 рецензии)

6. Lucidspark

чрез Lucidspark

Открийте Lucidspark, цифрова бяла дъска, която добавя искра към вашите сесии за мозъчна атака. Стартиращите компании и творческите екипи ще се насладят особено на безпроблемния поток от идеи в този софтуер за мисловни карти.

Потребителите на Mac могат да скицират, рисуват и картографират идеи в реално време, което ги прави идеални за сесии, изискващи синергия в екипа и спонтанна креативност.

Най-добрите функции на LucidSpark

Уникални табла за разнообразно мислене

Вграден таймер за сесии с ограничено време

Концентрирайте вниманието си с помощта на функцията Focus.

Групирайте идеите за по-голяма яснота

Ограничения на LucidSpark

Потребителите споделят, че някои шаблони могат да бъдат трудни за използване.

Ограничени функции в мобилното приложение

Цени на LucidSpark

Безплатни

Индивидуален: Започва от 7,95 $/месец на потребител

Team: Започва от 9 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LucidSpark

G2: 4,5/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

7. Ayoa

чрез Ayoa

Представяме ви Ayoa, където продуктивността среща креативността. Идеален за фрийлансъри и иноватори, Ayoa предлага ярък и цветен подход към създаването на мисловни карти на Mac.

Ако сте от хората, които обичат да използват цветове, докато организират мислите си, яркият интерфейс на Ayoa ще бъде чудесно платно за вашия творчески гений.

Най-добрите функции на Ayoa

Съвместни бели дъски за обмен на идеи с членове на екипа или колеги

Функции за сътрудничество и чат в реално време

Множество изгледи за задачите, за да отговорят на предпочитанията на потребителите

Ограничения на Ayoa

Интерфейсът може да изглежда претрупан за някои потребители.

Потребителите съобщават, че мисловното картографиране може да бъде бавно и понякога се случват внезапни изключвания.

Цени на Ayoa

Mind Map: От 10 $/потребител на месец

Задача: Започва от 10 долара на потребител/месец

Ultimate: Започва от 13 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Ayoa

G2: 4. 3/5 (40+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

8. Whimsical

чрез Whimsical

Останете очаровани от Whimsical, инструмент, който наистина оправдава името си. Дизайнерите и визуалните мислители ще харесат особено неговия изчистен и интуитивен интерфейс.

За Mac потребители, които искат комбинация от wireframes, диаграми и мисловни карти, Whimsical обещава приятно и ефективно преживяване.

Най-добрите функции на Whimsical

Богат набор от готови икони за подобрени визуализации на диаграмите

Позволява лесно създаване на wireframe за продуктови дизайни

Всеобхватна платформа за мозъчна атака, блок-схеми и wireframes

Персонализираните шаблони ускоряват процесите на създаване.

Капризни ограничения

Този софтуер за мисловни карти не разполага с функции за управление на проекти.

Невъзможност за създаване на персонализирани цветове

Капризни цени

Starter: Безплатен

Pro: 12 $/месец за всеки редактор

Организация: 20 $/месец на редактор

Капризни оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (50 отзива)

Бонус: Вижте нашето сравнение между Miro и Whimsical .

9. Cacoo

чрез Cacoo

Влезте в света на Cacoo, където диаграмите са едновременно изкуство и наука. Екипите, работещи по разработването на продукти и проектирането на системи, ще намерят функциите за мисловно картографиране на Cacoo за особено полезни.

С помощта на сътрудничество в реално време и набор от инструменти за диаграми, потребителите на Mac могат лесно да създават, повтарят и визуализират сложни системи.

Най-добрите функции на Cacoo

Поддържат редактиране на живо от много потребители в рамките на една и съща диаграма.

Интегрирани видео и чат за по-добра съвместна работа между екипите

Над 100 шаблона и форми за различни нужди

Функция „Динамични диаграми“ за автоматично създаване на визуални диаграми

Безплатна функционалност на софтуера за мисловни карти

Ограничения на Cacoo

Липсват вградени функции за управление на задачите

Сътрудничеството с външни организации изисква платен план.

Цени на Cacoo

Безплатни

Pro: 6 $/месец за един потребител

Екип: 6 $/потребител на месец за до 1000 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cacoo

G2: 4. 4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

10. XMind

чрез XMind

И накрая, но не на последно място, разгледайте XMind, ветеран в света на мисловното картографиране. Предпочитан от академици, изследователи и мислители, XMind предлага набор от инструменти, които подпомагат задълбоченото проучване и разширените мисловни процеси.

Потребителите на Mac ще оценят структурирания подход към организирането на идеи, което го прави отличен избор за задълбочени проекти и проучвания.

Най-добрите функции на XMind

Множество опции за структуриране на мисловни карти

Бърз и отзивчив потребителски интерфейс

Zen режимът е достъпен за мисловно картографиране без разсейване.

Оцветяване на множество клони за разграничаване на възлите

Ограничения на XMind

Цени на XMind

5,99 $/месец

59,99 $/година

Оценки и рецензии за XMind

G2: 4. 4/5 (45+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Xmind!

Защо ClickUp се откроява в света на мисловното картографиране за Mac потребители

В ера, в която сътрудничеството е от първостепенно значение, ClickUp се откроява като най-добрият софтуер за мисловни карти за индивидуална и екипна продуктивност.

Независимо дали сте визуален мислител или любител на списъците, ClickUp предлага над 15 персонализирани изгледа за управление на работата ви. Започнете с мисловна карта, за да генерирате идеи, след което създайте списъци с проекти и документи, за да превърнете визията си в реалност!