Whimsical срещу Miro: Кой софтуер за бяла дъска е най-добър? 2025

Сътрудничеството е от съществено значение за всеки бизнес, който работи с творчески концепции или дизайнерско мислене. Независимо дали обмисляте идеи за проект, проектирате нов продукт или създавате карта на пътуването на клиента, винаги ще постигнете най-добри резултати, когато работите в екип. 🤝

Разбира се, трябва да документирате тази работа, за да се възползвате напълно от нея.

Офисните бели дъски са чудесен начин да направите това, когато всички членове на екипа ви са на място. Но ако работите с разпръснат екип, трябва да подобрите играта си. Виртуалните бели дъски са перфектното решение – и ако могат да ви помогнат да оптимизирате работния си процес, това е значителен бонус.

Тук възниква въпросът Whimsical или Miro. Тези инструменти за дизайн на бели дъски предлагат различни функции и предимства за подкрепа на съвместната работа, така че кой от тях е по-добър? 🛠️

В тази статия ще сравним Whimsical и Miro, за да ви помогнем да определите кои опции биха били най-подходящи за вашия екип!

Какво е Whimsical?

чрез Whimsical

Whimsical е идеален за фрийлансъри, дизайнерски екипи, софтуерни разработчици и продуктови мениджъри, които искат да изготвят диаграми и схеми, а след това да ги споделят с други, за да получат обратна връзка.

Той е проектиран като инструмент за предимно асинхронно, виртуално сътрудничество в по-малки екипи. Дизайнът на потребителския интерфейс е прост и минималистичен, което го прави лесен за използване дори за начинаещи. Той е изцяло уеб-базиран инструмент, така че не можете да го използвате като приложение на мобилни устройства. 🖥️

Характеристики на Whimsical

Функциите на Whimsical работят добре, ако работите с малък екип и вашите нужди са сравнително прости.

чрез Whimsical

Whimsical прави създаването на лоу-фай wireframing невероятно лесно и бързо, а вие можете да проектирате за всеки размер на екран. Има цял набор от конфигурируеми елементи, включително полета за въвеждане на текст, бутони, отметки, етикети, звездички за оценка и готови кликаеми покани като „Вижте нашата работа“ и „Свържете се с нас“, които само чакат да бъдат използвани.

Бързото търсене и клавишните комбинации ви помагат да намерите и използвате бързо това, което искате. Също така е лесно да сътрудничите с колегите си в реално време по вашите wireframes.

2. Полезни форми и икони

чрез Whimsical

Whimsical разполага с всички обичайни форми, които ще намерите в инструмент за дизайн, плюс удобна форма на скоба. Свързващите стрелки са с свои собствени етикети, които се подреждат автоматично, спестявайки ви безкрайното мъчене да ги подредите правилно.

Той разполага и с категоризиран и търсим набор от икони, които можете да персонализирате според нуждите си, да маркирате и да използвате самостоятелно или в други елементи. Има дори приложение за диаграми, което ви помага да останете фокусирани.

3. Добавете редактори безплатно

Ако не се нуждаете от много редактори, които да имат достъп до работното ви пространство, тогава Whimsical е отлична инвестиция. Все още можете да каните гости безплатно, които могат да разглеждат, коментират и дори редактират файловете, към които им давате достъп. 💰

Цени на Whimsical

Стартово ниво: Безплатно

Предимства: 10 долара на месец за всеки редактор

Организация: 20 долара на месец за всеки редактор

Какво е Miro?

чрез Miro

Miro е предназначен за по-големи отдалечени екипи, които се нуждаят от интензивно сътрудничество в реално време, както в рамките на екипа, така и с външни заинтересовани страни.

Известен с отличното си потребителско изживяване, той предлага и широка гама от шаблони и интеграции с инструменти като Asana, Slack и Jira. Работи на уеб-базирани платформи, както и на приложения за Android и iPhone.

Характеристики на Miro

Функциите на Miro са много по-обширни и мащабируеми от тези на Whimsical. Miro улеснява екипната работа във времето и пространството.

1. Интеграции за видеоразговори

чрез Miro

Miro ви позволява да комуникирате с вашите колеги по различни начини, без да напускате платформата. Макар и Miro, и Whimsical да имат функция за чат, Miro разполага и с вграден инструмент за видеоразговори.

Добавете интеграции с платформи за конферентни разговори като Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, и вашият екип може лесно да поддържа връзка, докато работите на вашите бели дъски, независимо къде се намирате. 🙋‍♀️

2. Широка гама от шаблони

Miro ви помага да спестите време и да подобрите представянето на вашите документи с широка гама от шаблони. Докато Whimsical вече предлага някои шаблони, Miro предоставя повече от 200 оригинални шаблона. Ако те не са ви достатъчни, можете просто да посетите общностния Miroverse, за да намерите още.

3. Разширени възможности за презентации и фасилитиране

чрез Miro

Miro улеснява представянето директно от вашата дъска, като ви позволява да поемете контрола, така че вашите сътрудници да могат да виждат само това, върху което се фокусирате като фасилитатор. Можете да зададете областта на платното, която аудиторията ви ще вижда, когато за първи път се присъедини към срещата.

След това им покажете общата картина или увеличете избрана от вас част от дъската. Можете също да скриете части от платното, с които не работите по време на презентацията. Функцията за анонимно гласуване помага на екипа ви да вземе съвместно решение как да продължите напред.

Цени на Miro

Безплатно: Безплатно за неограничен брой членове на екипа

Стартово ниво: 8 долара на член на месец

Бизнес: 16 долара на член на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Whimsical срещу Miro: сравнение на функциите

Установихме, че Whimsical е чудесен за създаване на wireframes, разполага с добър набор от инструменти за сътрудничество и е достъпен за малки екипи. Miro е по-мащабируем, по-добър за комуникация и презентации и предлага широка гама от шаблони.

А как стои въпросът с функционалността на Whimsical и Miro? Нека разгледаме някои общи характеристики, за да видим какво могат да ви предложат.

Whimsical срещу Miro бели дъски

Белите дъски на Whimsical работят добре за картографиране на по-малки дизайнерски работни процеси.

Whimsical предлага безкрайно платно и възможност за рисуване и добавяне на фигури, текст или лепящи се бележки. Разполага и с добре проектирана библиотека с wireframe и инструмент за диаграми. Наборът от инструменти улеснява прототипирането и създаването на потребителски потоци, а вие можете бързо да създадете първоначални макети, които да споделите с екипа си за обратна връзка.

За разлика от това, белите дъски на Miro са предназначени за по-големи екипи, които трябва да работят заедно в реално време или асинхронно по големи работни процеси.

Miro също разполага с безкрайно платно с инструменти за рисуване и лепящи се бележки. Като бонус, фоновата решетка улеснява подреждането и позиционирането на елементите, с които работите. Навигационната система на Miro ви помага лесно да се ориентирате в голяма дъска. Режимът на визьора ви показва цялостната картина, след което можете да увеличавате или намалявате мащаба според нуждите си.

Победител: Miro, защото има повече функции и можете лесно да работите с много големи дъски, ако имате нужда 🏆

Whimsical и Miro документи и AI

чрез Whimsical

Не можете да управлявате бизнес без документи. Единствената разлика сега е, че тези документи са предимно онлайн, което спестява дървета и прави информацията по-достъпна за всички.

Whimsical има вградена функция за документи, която ви позволява да съхранявате цялата си документация в същото работно пространство като вашите wireframes, диаграми и мисловни карти. Можете да пишете от нулата, да създавате таблици, да използвате drag-and-drop, за да премествате елементи, и след това да използвате меню с бързи команди, за да форматирате. Автоматичните обратни връзки свързват вашия документ с други области на Whimsical, включително вашите бели дъски.

Тъй като AI инструментите са толкова актуална тема в момента, никой софтуер не може да си позволи да не ги включи. Новият AI инструмент на Whimsical за преобразуване на текст в диаграма ви помага да създавате потребителски потоци с едно натискане на бутон. Просто въведете за какво ви е нужна диаграмата или мисловната карта и тя автоматично ви предоставя рамка, която да ви помогне да насочите мисленето си.

А ако използвате ChatGPT Plus, вече има приставка Whimsical Diagrams, така че можете да използвате Whimsical и в GPT-4.

Документите на Miro се базират предимно на набор от шаблони, но можете да свържете Miro с външен софтуер за документиране или приложения за бележки като Google Drive, OneDrive, Notion или Dropbox.

AI функцията на Miro също е сравнително нова и наскоро стана достъпна в бета версия. Тя ви позволява да генерирате автоматично мисловни карти, лепящи се бележки, изображения или потребителски истории от прости идеи. Можете също да обобщите всичките си лепящи се бележки или да превърнете текст в код. В момента се разработват още AI функции. 🤖

Победител: Miro за по-широкия си набор от AI функции 🏆

Whimsical срещу Miro мисловни карти

чрез Miro

Софтуерът за мисловни карти ви помага да разгърнете творческия си потенциал, да организирате идеите си и да видите как всичко се вписва в цялостната картина.

Мисловите карти на Whimsical и Miro работят по подобен начин. Можете да организирате визуално информацията, като използвате различни цветове, форми и типове линии, както и чрез плъзгане и пускане на елементи. И двете предлагат AI, за да ускорят процеса и да позволят сътрудничество в реално време.

Whimsical може да е най-подходящ за прости мисловни карти, а Miro е може би малко по-персонализируем и ви позволява да превърнете мисловните си карти в слайд рамки за презентации.

Победител: Miro с малка преднина 🏆

Whimsical срещу Miro в Reddit

За да получим обратна връзка от практиката, разгледахме какво се казва в Reddit за Miro и Whimsical. 🤔

Някои потребители са фенове на Whimsical. Например, този потребител каза:

„Моят любим инструмент през последната година и половина е Whimsical. Това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал за създаване на архитектурни диаграми. Основната причина е, че крайният резултат е красив по подразбиране. Те са уцелили в десятката с потребителския интерфейс. Аз съм инженер с лоши умения за графичен дизайн, но резултатът кара хората да мислят, че съм инвестирал много време в усъвършенстване на дизайна на визуализациите си, избор на подходящи цветове, подреждане на кутии и т.н., което не е така. Инструментът просто ми помогна. Голяма победа! :)”

Има обаче оплаквания относно ограниченията на безплатния пакет на Whimsical, като например това:

„Whimsical.com беше приятно преживяване за мен, но бях разочарован от ограниченията на безплатния план, който позволява само 500 елемента.“

Друг потребител сподели следното за Miro:

„Обичам Miro за дизайн на потоци/карти, мисля, че би било отлично за игри, базирани на избор, или за всичко с висококомплексни взаимосвързани системи. Не мисля обаче, че е толкова полезно по отношение на дизайнерските документи.“

Има и такива, които смятат, че нито едното, нито другото им дава цялостното решение, от което се нуждаят. Този потребител смята, че те не са подходящи за неговия случай:

„Аз също съм използвал бели дъски като Miro или Whimsical, но открих, че те не отговарят на минималистичния и опростен подход, от който се нуждая, за да бъдат елементите наистина взаимосвързани, както трябва.“

И още един потребител е намерил съвместно решение:

„Ние използваме ClickUp и Miro. Комбинацията работи много добре за нас.“

Това ни води до нашето алтернативно решение: ClickUp. ✨

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Whimsical и Miro

Начертайте връзки и свържете обекти, за да създадете пътни карти или работни процеси от вашите идеи заедно с екипа ви в ClickUp Whiteboards.

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който ви подкрепя от началото до края на вашите бизнес процеси. Това е един от най-добрите софтуери за екипна работа, създаден да повиши производителността и креативността, като същевременно оптимизира работния ви процес като никой друг. 🙌

ClickUp ви спестява часове работа с хиляди шаблони. Няма повече създаване на документи от нулата. И тъй като всеки, който създавате, е и красиво форматиран, е по-лесен за четене и много по-ефективен.

И почти всичко в ClickUp е персонализирано, така че можете да го адаптирате, за да работи за вас.

ClickUp е достъпен като уеб приложение и за Windows, Android, Linux или iOS, така че можете да го използвате на настолен компютър, лаптоп или други устройства като iPhone или iPad.

С фокуса си върху сътрудничеството в реално време, ClickUp лесно се конкурира с Whimsical и Miro, а в много случаи е и по-добър от тях.

Нека разгледаме същите три функции, които току-що сравнихме за Whimsical и Miro, и да видим как се представя ClickUp.

Бели дъски

Функцията Collaboration Detection позволява на екипите да работят и редактират едновременно в ClickUp Whiteboards.

Като един от най-добрите софтуери за бели дъски на пазара, Whiteboard на ClickUp ви предлага отлично платно за идеи, но и много повече от това. Той взема тези идеи и ги превръща в задачи.

Когато използвате съвместната бяла дъска на ClickUp, можете да създадете свой собствен дизайн или да спестите време и усилия, като изберете от гамата шаблони за бяла дъска на ClickUp. С шаблони за диаграми, мисловни карти, матрици, организационни диаграми или работни планове, сред много други опции, със сигурност ще намерите такъв, който отговаря на вашите нужди.

Използвайте функцията за сътрудничество в реално време на ClickUp, за да обменяте идеи и да събирате предложения от екипа си. Рисувайте, добавяйте обекти или текст, създавайте планове за проекти или диаграми и свързвайте всичко това с подходящи ресурси, като медийни файлове или други документи. За щастие, ClickUp Whiteboards никога не остава без място.

След това плъзнете и пуснете елементите на бялата дъска, докато не бъдат подредени перфектно, и свържете всичко с толкова цветове, колкото желаете. Добавете лепящи се бележки, за да записвате случайни мисли. Всички членове на екипа ви могат да го редактират в реално време, сякаш са в стаята с вас.

След като приключите (засега), създайте задачи в ClickUp директно от вашата бяла дъска с едно натискане на бутон. Можете да възлагате и управлявате тези задачи от ClickUp, така че всичко да е на едно място – рационализирано и ефективно. ✅

Документи и изкуствен интелект

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Документите на ClickUp са изчистени и красиви и ви позволяват да комуникирате идеи както текстово, така и визуално. Можете да включвате таблици, да вграждате маркери и да форматирате всичко с едно натискане на бутон или с помощта на команди /Slash. Членовете на екипа могат да редактират документи заедно в реално време и да маркират другите с коментари, създавайки най-добрия възможен документ за съвместна работа. Вие контролирате кой може да вижда тези документи с функции за управление на разрешенията и споделяеми връзки.

Най-хубавото е, че ClickUp Docs може да се категоризира и свързва директно с работните процеси, така че екипът ви винаги да може да намери цялата необходима информация на едно място. Задавайте задачи директно от вашия Doc и преобразувайте текст в задачи. След това използвайте джаджи, за да актуализирате статуса на проектите и работните процеси, така че винаги да можете да следите какво се случва в момента.

AI асистентът на ClickUp ви помага да работите по-бързо и по-ефективно. Помолете го да ви помогне да генерирате идеи или да напишете цял документ само от няколко ключови думи. След това го накарайте да редактира и форматира съдържанието, за да го направи по-кратко и по-интересно. 📝

Вашият AI асистент може също да извлича задачи за действие и най-важните ви идеи от Docs и да обобщава дълги текстове за секунди, спестявайки ви часове ръчен труд.

Мисловни карти

В мисловните карти на ClickUp можете лесно да пренареждате възлите въз основа на тяхната йерархична структура.

ClickUp Mind Maps ви помага да визуализирате следващата си велика идея в техникалор. Брейнстормирайте идеи, организирайте проекти или начертайте работни процеси и вижте как всичко се вписва. Запишете идеите си, а след това използвайте възлите с функция „плъзгане и пускане“, за да премествате секциите на вашата мисловна карта.

Както при всеки елемент на ClickUp, имате достъп до широка гама от шаблони за мисловни карти, с които да започнете. И тъй като всичко в ClickUp е свързано, можете да създавате и управлявате задачи директно от вашата мисловна карта.

Свържете мисловната си карта с конкретни документи, коментари или задачи в работното си пространство и ги споделете с екипа си. Това е творчество и сътрудничество в най-добрия им вид. 🪄

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Преминете към ClickUp още днес

Инструментите за бяла дъска ви помагат да бъдете креативни и да съберете мислите си, а след това да ги организирате по начин, който има смисъл.

Въпреки това, всеки инструмент за бяла дъска е най-подходящ за различни цели. В нашето сравнение между Whimsical и Miro става ясно, че Whimsical е чудесен за малки екипи, които се фокусират върху дизайнерска работа. Той е красив, прост и бюджетен. Miro, от друга страна, е проектиран за мащабност. Той работи добре за по-големи екипи, които се нуждаят от сътрудничество в реално време, и предлага повече функции.

Или можете да отидете директно в ClickUp, за да получите най-доброто от двата свята, плюс връзка с инструментите за управление на проекти на ClickUp. Всеобхватното решение на ClickUp предлага красиви и ефективни решения за бяла дъска и документи, които се свързват директно със задачите. Това означава, че можете да управлявате всичко от едно работно пространство, което ви помага да оптимизирате работния си процес и да работите по-бързо и по-ефективно във всяко едно отношение. 🤩

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!