Запознайте се с 15-те най-добри GPT за работа с клиенти в агенциите

Вашите конкуренти не чакат.

В момента агенциите във вашата сфера използват инструменти, задвижвани от GPT, за да изпълняват задачите на клиентите по-бързо, по-умно и на част от вътрешните разходи — като проучвания сочат, че тези инструменти могат да намалят разходите за функции, насочени към клиентите, с до 30–45%.

Въпросът не е дали изкуственият интелект има място във вашата агенция. Въпросът е дали използвате най-добрите GPT за агенции — или се задоволявате с общи инструменти, които не са създадени за нюансите на работата с клиенти.

Има значителна разлика между GPT, който може да напише обикновен пост в социалните мрежи, и такъв, който може да ви помогне да изработите стратегия за съдържание за целия маркетингов фуния, да анализирате конкурентната среда на клиента или да изготвите презентация, която е специално пригодена за конкретен бранш.

Ние вече сме направили проучването, за да не се налага на вашия екип да го прави. Това са 15-те най-добри GPT, специално създадени за работа с клиенти на агенции — подбрани за екипи по маркетинг, разработка, стратегия и консултации, които се нуждаят от AI, който да допринася за постигането на реални резултати.

Какво всъщност означава „GPT за агенции“

Когато хората говорят за GPT в агенционна среда, те рядко имат предвид чат-опита, който повечето потребители свързват със стандартния ChatGPT.

Вместо това агенциите все повече разчитат на персонализирани GPT – специализирани версии на големи езикови модели, предназначени да подпомагат работните процеси, творческото производство и изследователските задачи в агенциите.

На практика GPT за агенции действа като персонализиран AI асистент, обучен според вашите оперативни нужди. Вместо да генерират общи отговори, тези системи могат да разберат контекста на кампанията, гласа на марката и структурата на типичните резултати на агенцията.

За агенциите тази промяна предлага няколко практични предимства:

Специализирани възможности: Вместо един общ ИИ, агенциите използват множество ИИ инструменти, предназначени за конкретни задачи, като проучване на ключови думи, интерпретация на аналитични данни или творчески задачи на агенцията

Контекст на марката и индустрията: Един добре конфигуриран персонализиран GPT може да следва насоките на марката, да разбира нюансите на сектора и да поддържа последователност в множество канали

Мащабируема творческа продукция: Екипите могат да създават дългоформатно съдържание, концепции за кампании и идеи за публикации по-бързо, като същевременно запазват творчеството и стратегическия контрол

Информация, базирана на данни: ИИ може да анализира конкретни данни от маркетингови кампании, да открива модели и да предоставя ценна информация, която подкрепя по-ефективни маркетингови стратегии

В крайна сметка GPT не заместват човешките екипи. Те служат като сътрудничещи AI асистенти, които разширяват творческия капацитет, оптимизират повтарящата се работа и позволяват на маркетинг специалистите да се фокусират върху стратегическо мислене с по-висока стойност.

Как агенциите избират подходящия GPT

С бързото разрастване на персонализираните GPT в GPT Store, агенциите вече имат достъп до десетки AI асистенти, предназначени за различни маркетингови и творчески функции. Изборът на подходящия GPT обаче изисква нещо повече от просто тестване на популярно средство.

Агенциите обикновено оценяват дали даден GPT може да подпомага конкретните им задачи, да съответства на тяхната стратегия за съдържание и да се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси.

За много маркетинг специалисти подходящият GPT е този, който може да се справи със специализирана работа като проучване на ключови думи, измисляне на идеи за кампании, писане на блогове или анализ на данни от Google Analytics.

Агенциите също търсят инструменти, способни да генерират надеждни резултати в различни формати, включително целеви страници, дългоформатно съдържание и текстове за социални медии. Последователността, скоростта и контекстуалното разбиране са критични фактори при оценката дали даден GPT може да подпомага задачите на креативните агенции.

Друг важен фактор е гъвкавостта. Агенциите често тестват няколко инструмента, преди да решат дали да създадат свой собствен GPT или да разчитат на персонализиран GPT, обучен въз основа на вътрешни насоки, данни от кампании и гласа на марката. Това гарантира, че AI поддръжката е тясно съобразена с реалната работа с клиенти, а не с общи примери за употреба.

Най-добрите GPT за агенции

Не всички GPT си заслужават времето ви. Някои не отговарят на очакванията, докато други действително ви помагат да работите ефективно. Ето кои са тези, които се справят добре.

Забележка: Цените на SEO инструментите, базирани на GPT, обикновено са персонализирани и зависят от употребата, функциите и мащаба.

1. The Creative Writing Coach (Най-подходящ за подобряване на творческото разказване на истории и разработването на дългоформатно съдържание)

Дори най-опитните екипи в агенциите понякога се сблъскват с творчески блокаж. Когато сроковете се натрупват и кампаниите изискват свежи идеи, инструменти като Creative Writing Coach помагат на екипа ви да поддържа потока от идеи, без да се жертва качеството. Той действа като виртуален редактор, който помага за усъвършенстване на тона, структурата и разказа.

За агенции, които създават дългоформатно съдържание, бранд истории или статии за лидерство в мисленето, този GPT се превръща в полезен творчески партньор. Той анализира чернови, предлага подобрения и генерира идеи, които помагат на процеса ви на създаване на съдържание да остане последователен в различни канали и формати на кампании.

Най-добрите функции на Creative Writing Coach

Помага ви да усъвършенствате писането на блогове и разказването на истории със структурирана обратна връзка относно тона, яснотата и повествователния поток

Генерира свежи идеи за публикации, ъгли на кампании и заглавия, когато екипът ви се нуждае от творческо вдъхновение

Подобрява граматиката, ритъма и структурата, за да подобри създаването на съдържание в статии, целеви страници и маркетингови материали

Поддържа сесии за мозъчна атака за агенции, работещи по творчески задачи и разказване на истории в кампании

Ограничения на треньора по творческо писане

Може да са необходими допълнителни указания, за да се запази строгият тон на марката или контекстът, специфичен за бранша

Не са предназначени за напреднали SEO анализи или задълбочени проучвания на ключови думи в сравнение със специализираните маркетингови AI инструменти

Цени за треньор по творческо писане

Оценки и рецензии за треньора по творческо писане

💡 Съвет от професионалист: Използвайте гласа си, за да постигнете изпипано писане. Можете да диктувате съдържание в ClickUp Brain MAX с функцията „Talk to Text“, вместо да го въвеждате ръчно. „Talk to Text“ го транскрибира и автоматично коригира излишните думи, опростява сложните и разтеглени изречения за по-добра четимост и дори може да адаптира тона и стила – независимо дали се нуждаете от академичен стил за научна статия, неформален за дискусионен пост или кратък за бележки за учене.

2. Email and Mail Writer (Най-подходящ за изготвяне на изпипани имейли до клиенти и заглавия с висока конверсия)

Комуникацията с клиентите е неизменна част от работата на агенциите. Независимо дали изпращате предложения, актуализации за кампании или последващи съобщения, GPT за писане на имейли и писма помага на екипа ви да изготвя съобщения по-бързо, като същевременно поддържа ясен и професионален тон.

Вместо да преписвате едно и също имейл многократно, можете да използвате този GPT в рамките на прост чат интерфейс, за да прецизирате съобщенията за различни аудитории. Това е особено полезно за агенции, които управляват множество канали за комуникация и се нуждаят от бързи чернови за контакти, вътрешна координация или отчети за клиенти.

Най-добрите функции на Email and Mail Writer

Бързо изготвя професионални имейли за контакти, актуализации, предложения и конкретни маркетингови съобщения

Генерира множество варианти на теми за имейли, за да подобри процента на отговорите в кампаниите на агенцията

Усъвършенства тона, за да съответства на контекста, независимо дали пишете на клиенти, партньори или вътрешни екипи

Помага на маркетинговите екипи да пишат по-бързо, като същевременно поддържат последователен тон на марката във всички комуникации

Ограничения на Email and Mail Writer

Фокусирани предимно върху комуникационни задачи, а не върху по-широко планиране на кампании

Не анализира директно аналитични данни, данни от кампании или информация за ефективността за вземане на маркетингови решения

Цени за Email and Mail Writer

Оценки и рецензии за Email and Mail Writer

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като например инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и други — като същевременно се запазва контекстът от цялото ви работно пространство.

3. Code Copilot (Най-добър за ускоряване на разработката и отстраняването на грешки в уебсайтовете на агенциите)

Когато агенциите създават или поддържат уебсайтове на клиенти, задачите по разработката могат бързо да се превърнат в пречка. Code Copilot работи като виртуален инженерен партньор, който помага на екипа ви да преглежда кода, да отстранява проблеми и да ускорява напредъка на проектите.

За агенции, които управляват уебсайтове, целеви страници или клиентски платформи, този GPT помага да се намали времето, прекарвано в повтарящи се задачи по разработката. Независимо дали оптимизирате скриптове или преглеждате документация, той предоставя на разработчиците бързи прозрения, които правят кодирането по-ефективно и по-лесно за поддръжка.

Най-добрите функции на Code Copilot

Преглежда и анализира код, за да открива грешки и да препоръчва подобрения за по-чиста имплементация

Помага за интерпретирането на сложна документация, така че разработчиците да могат да разберат по-бързо фреймворките или API-тата

Предоставя помощ при отстраняването на грешки, като подчертава потенциални проблеми и предлага оптимизации

Поддържа работни процеси за агенции, които създават продуктови страници, функции за уебсайтове на клиенти или технически интеграции

Ограничения на Code Copilot

Фокусирани предимно върху задачи, свързани с разработката, а не върху по-широки маркетингови или творчески процеси

Все още може да се наложи да се обърнете към разработчици, когато работите със сложни системи или непознати инструменти

Цени на Code Copilot

Оценки и рецензии за Code Copilot

Агенциите често се налага да работят с десетки приложения за управление на кампании, анализи и комуникация с клиенти. Automation Consultant от Zapier ви помага да определите къде автоматизацията може да елиминира повтарящата се работа и да свърже инструментите, които вашият екип вече използва.

Вместо ръчно да прехвърляте информация между платформите, този GPT действа като съветник по работния процес в чат интерфейс. Той помага на агенциите да разработват стратегии за автоматизация, които рационализират творческите задачи на агенцията, намаляват ръчното прехвърляне на задачи и подобряват оперативната ефективност в множество канали.

Най-добрите функции на Automation Consultant от Zapier

Препоръчва стратегии за автоматизация, които помагат на агенциите да оптимизират работните процеси в маркетинговите и оперативните инструменти

Предлага интеграции между платформи като Slack, услугите на Google и други приложения за продуктивност

Помага на екипите да проектират автоматизирани процеси за конкретни задачи като отчитане, привличане на потенциални клиенти или актуализиране на кампании

Предоставя идеи за работни процеси, които помагат на агенциите да разширят маркетинговите си дейности, без да увеличават ръчния труд

Ограничения на Automation Consultant от Zapier

Изисква съществуваща настройка на Zapier, за да изпълни напълно препоръчаните автоматизирани работни процеси

Фокусира се предимно върху насоки за автоматизация, а не върху създаване на съдържание, SEO или разработване на креативни кампании

Цени на Automation Consultant от Zapier

Оценки и ревюта за Automation Consultant от Zapier

👀 Знаете ли? Вградените интеграции на ClickUp и тези чрез Zapier ви позволяват да се свържете с над 1000 други приложения. Това означава, че можете да свържете ClickUp с вашата CRM система, платформата за имейл маркетинг и дори с инструмента за планиране на публикации в социалните медии, създавайки безпроблемен поток на информация. Например, можете да елиминирате ръчното въвеждане на данни, като автоматично създавате задачи в ClickUp от новите потенциални клиенти във вашата CRM система.

5. Consensus (Най-добър за проучвания, подкрепени с данни, и откриване на академични източници)

Успешните кампании често започват с задълбочени проучвания. Consensus е създаден, за да помогне на агенциите да получат бърз достъп до надеждна информация, като анализира милиони научни статии и обобщава резултатите в ясни и практични отговори.

За агенции, работещи в областта на стратегията за съдържание, лидерството в мисленето или разказването на истории, базирано на данни, Consensus действа като анализатор в чат интерфейс. Вместо ръчно да преглеждате множество източници, вашият екип може да събира надеждна информация, да проверява твърдения и да изгражда по-силни наративи, подкрепени от проверени данни.

Най-добрите функции според общото мнение

Претърсва милиони академични проучвания, за да предостави научно обосновани прозрения за изследвания и стратегии

Обобщава сложни резултати от проучвания, за да могат екипите бързо да разберат основните изводи

Подпомага създаването на съдържание, като помага на агенциите да се позовават на надеждни източници при написването на статии или доклади

Помага на маркетинговите екипи да анализират данни и да проучват теми за по-ефективно проучване и планиране на кампании

Ограничения на консенсуса

Фокусирани предимно върху академични и изследователски материали, а не върху анализи в реално време или данни за ефективността на кампаниите

Може да са необходими допълнителни инструменти за проучване на ключови думи, SEO или по-широки задачи, свързани с маркетинговия работен процес

Ценообразуване по консенсус

Общи оценки и рецензии

6. AskYourPDF Research Assistant (Най-добър за анализиране на документи и извличане на информация от PDF файлове)

Екипите на агенциите често работят с големи документи, като изследователски доклади, стратегически презентации, технически документи или брифинги на клиенти. AskYourPDF Research Assistant ви помага да превърнете тези дълги файлове в полезна информация, като ви позволява да взаимодействате директно с документите.

Вместо ръчно да четете стотици страници, можете да използвате този GPT в чат интерфейс, за да анализирате документи и бързо да откривате ценна информация. За агенции, които създават дългоформатно съдържание, доклади или маркетингови стратегии, основани на проучвания, това помага да се оптимизира процесът на извличане на релевантни данни от сложни документи.

Най-добрите функции на AskYourPDF Research Assistant

Позволява ви да качвате и анализирате PDF файлове, за да откривате бързо ключови информации от доклади, проучвания или вътрешна документация

Помага на агенциите да създават чернови на статии или обобщения на проучвания, подкрепени с цитирани източници

Извлича цитати и препратки в подкрепа на създаването на съдържание и писането на блогове, базирано на проучвания

Позволява на екипите да взаимодействат с документи чрез разговор, за да намират конкретни данни, без да четат цели файлове

Ограничения на AskYourPDF Research Assistant

Проектирани предимно за анализ на документи, а не за задачи, свързани с SEO или проучване на ключови думи, фокусирани върху кампании

Може да се наложи използването на допълнителни AI инструменти при работа с източници, които не са в PDF формат, или при по-широки маркетингови работни процеси

Цени на AskYourPDF Research Assistant

Оценки и рецензии за AskYourPDF Research Assistant

7. Генератор на презентации и диаграми (Най-подходящ за визуализиране на работни процеси и маркетингови стратегии)

Агенциите често се сблъскват със сложни структури на кампании, работни процеси на клиенти и технически интеграции. Presentation and Diagram Generator помага да превърнете тези абстрактни идеи в ясни визуализации, които екипите и клиентите могат лесно да разберат.

Вместо да обяснявате сложни процеси чрез дълги документи, можете да използвате този GPT, за да генерирате диаграми, които опростяват дискусиите. Независимо дали планирате маркетингови стратегии, очертавате структурата на проекта или представяте идеи за кампании на клиенти, визуалните диаграми улесняват сътрудничеството между агенциите и вътрешните екипи.

Най-добрите функции на генератора на презентации и диаграми

Генерира блок-схеми и визуални диаграми, които помагат на екипите да обясняват ясно сложни стратегии и работни процеси

Създава мисловни карти, които помагат за организиране на идеи, планиране на кампании и разработване на стратегия за съдържание

Подпомага техническата документация чрез визуализиране на системната архитектура, потоците от данни и интеграциите

Помага на агенциите да представят структурирани концепции в оферти, презентации за клиенти и обобщения на проучвания

Ограничения на генератора на презентации и диаграми

Фокусира се предимно върху визуалната документация, а не върху създаването на съдържание, SEO или задачи по изготвяне на кампании

Възможно е все пак да са необходими външни инструменти за дизайн при създаването на силно персонализирани или брандирани визуални ресурси

Цени за генератора на презентации и диаграми

Оценки и рецензии за генератора на презентации и диаграми

8. Project Manager Buddy (Най-добър за планиране и организиране на сложни агенционни проекти)

Управлението на няколко клиентски кампании едновременно може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме. Project Manager Buddy действа като виртуален оперативен съветник, който помага на екипите на агенциите да структурират графиците, да управляват крайните резултати и да координират работата по различните проекти.

Вместо да изготвяте планове от нулата всеки път, можете да използвате този GPT в чат интерфейс, за да организирате задачи, очертаете работни процеси и структурирате проектната документация. За агенции, които се занимават с множество клиенти и конкретни маркетингови кампании, той предоставя полезни насоки, които поддържат гладкото протичане на проектите.

Най-добрите функции на Project Manager Buddy

Помага на екипите да структурират планове за проекти, които подпомагат оптимизирането на работните потоци в кампаниите и вътрешните процеси

Предоставя насоки за рамките за управление на проекти и помага за организирането на конкретни задачи между екипите

Генерира шаблони за планиране и рамки за задачи на креативни агенции, пускане на продукти или пътни карти за кампании

Помага на агенциите да координират резултатите по различни канали, като същевременно поддържат яснота по проектите

Ограничения на Project Manager Buddy

Фокусирани предимно върху планиране и координация, а не върху създаване на съдържание, SEO или задачи по изготвяне на кампании

Възможно е да се наложи интеграция с външни инструменти за управление на проекти за пълно проследяване и изпълнение на задачите

Цени на Project Manager Buddy

Оценки и ревюта за Project Manager Buddy

9. Video AI Generator (Най-добър за превръщане на маркетингови сценарии в привлекателни визуални кампании)

Видеосъдържанието се превърна в един от най-мощните формати в съвременния маркетинг, но производството му в голям мащаб може да бъде скъпо и отнемащо време. Video AI Generator помага на агенциите да превърнат писмените идеи във визуални сцени, което позволява на екипите да експериментират с видеоконцепции по-бързо.

За агенции, които управляват създаването на съдържание в множество канали, този GPT помага за преобразуването на сценарии, съобщения за кампании или конспекти на статии във визуални формати за разказване на истории. Той е особено полезен, когато екипът ви трябва да създаде промоционални визуализации или концептуални видеоклипове, без да разчита изцяло на традиционните производствени работни потоци.

Най-добрите функции на Video AI Generator

Преобразува писмени подсказки във видео сцени, които подпомагат създаването на творческо съдържание и разказването на истории в кампаниите

Помага на агенциите да създават прототипи на видео реклами и промоционални визуализации за конкретни маркетингови кампании

Преобразува сценарии или дълги текстове в увлекателни визуални разкази за социални и дигитални кампании

Подпомага творческите екипи в експериментирането с нови идеи и формати за маркетингови стратегии, фокусирани върху видеото

Ограничения на Video AI Generator

Генерираните визуализации може да се наложи да бъдат редактирани или усъвършенствани с помощта на професионални инструменти за видеопродукция

По-малко подходящи за аналитични задачи като SEO, проучване на ключови думи или анализи на кампании

Цени на Video AI Generator

Оценки и ревюта за Video AI Generator

10. Logo Creator (Най-добър за бързо създаване на концепции за брандова идентичност за клиенти на агенции)

Проектите за брандова идентичност често започват с проучване. Logo Creator помага на агенциите бързо да генерират идеи за визуална идентичност, когато работят по нови клиентски марки или обновяват съществуващи такива.

Вместо да прекарвате часове в скициране на ранни концепции, можете да използвате този GPT, за да генерирате множество варианти на лого, базирани на бранда, индустрията и творческата визия на клиента. За агенции, които управляват създаването на съдържание, продуктови страници или стартирането на уебсайтове на клиенти, този инструмент помага за ускоряване на ранните етапи на визуалното разработване.

Най-добрите функции на Logo Creator

Генерира множество концепции за лого, които помагат на агенциите бързо да проучат визуалните насоки на марката

Създава отличителни икони за приложения и елементи на фирмената идентичност, които подпомагат стартирането на модерни уебсайтове и продукти

Предлага комбинации от цветови палитри, които укрепват идентичността на марката и визуалната креативност

Помага на екипите бързо да тестват визуални идеи, преди да преминат към подробно проектиране

Ограничения на Logo Creator

Генерираните дизайни често изискват доработка в професионални инструменти за дизайн преди окончателното им предаване

Фокусирани върху визуалната идентичност, а не върху по-широка маркетингова или стратегическа работа по съдържанието

Цени на Logo Creator

Оценки и ревюта за Logo Creator

11. Prompt Engineering (Най-доброто решение за оптимизиране на подсказките с цел получаване на AI резултати с по-високо качество)

Постигането на добри резултати от изкуствения интелект често зависи от това колко добре са написани вашите подсказки. Проектирането на подсказки помага на агенциите да усъвършенстват начина, по който взаимодействат с големи езикови модели, като гарантира, че отговорите, които получават, са по-ясни, по-структурирани и по-релевантни за работата с клиентите.

За екипи, които експериментират с персонализирани GPT или работят с множество AI инструменти, този GPT действа като ръководство, което подобрява начина, по който формулирате заявките. Той помага на агенциите да генерират по-добри резултати при създаването на съдържание, проучвания и маркетингови стратегии, като усъвършенства подсказките и подобрява контекста, предоставян на AI системите.

Най-добрите функции на Prompt Engineering

Преглежда и усъвършенства подсказките, за да подобри начина, по който GPT моделите интерпретират заявките и генерират по-добри резултати

Помага на агенциите да разберат как големите езикови модели обработват инструкции и генерират отговори чрез изкуствен интелект

Предоставя практични примери за подсказки, които подпомагат създаването на съдържание, проучванията и разработването на идеи за кампании

Подобрява яснотата на подсказките, така че екипите да могат да генерират по-последователни резултати в персонализираните GPT

Ограничения на Prompt Engineering

Фокусирани върху подобряване на качеството на отговорите, а не върху директното изпълнение на задачи като анализ на ефективността или пазара

Все още се изисква човешка преценка, за да се гарантира, че генерираните от ИИ отговори съответстват на целите на клиента и насоките на марката

Цени за Prompt Engineering

Оценки и ревюта за Prompt Engineering

12. UX Design Mentor (Най-добър за подобряване на UX стратегията и дизайна на продуктовия интерфейс)

Страхотните дигитални преживявания рядко се случват случайно. UX Design Mentor помага на екипите на агенциите да оценяват интерфейсите на продуктите, да подобряват използваемостта и да усъвършенстват дигиталните преживявания в уебсайтове и приложения.

За агенции, които проектират уебсайтове за клиенти или оптимизират продуктови страници, този GPT действа като съветник по дизайн. Той преглежда оформлението, навигационните потоци и взаимодействията с потребителите, като помага на екипите да превърнат дизайнерските идеи в по-ефективни решения, фокусирани върху потребителя, като същевременно запазват креативността и стратегическото мислене.

Най-добрите функции на UX Design Mentor

Предоставя обратна връзка относно оформлението, навигацията и използваемостта, за да подобри цялостното преживяване на уебсайта

Помага на агенциите да анализират дизайнерските решения и да ги съобразят с модерните стратегии за потребителско преживяване

Предлага насоки за проучване на потребителите, персони и тестване, които подсилват маркетинговите и продуктовите решения

Помага на дизайнерските екипи да усъвършенстват визуалната структура и идеите за взаимодействие с практични съвети

Ограничения на UX Design Mentor

Фокусира се върху обратната връзка за потребителското преживяване, а не върху по-широко SEO, проучване на ключови думи или анализ на ефективността

Все още може да са необходими специализирани инструменти за проектиране за създаване на прототипи и разработване на интерфейс с висока прецизност

Цени на UX Design Mentor

Оценки и рецензии за UX Design Mentor

13. Sales Pro (Най-добър за създаване на по-умни стратегии за проследяване и общуване с клиенти)

Взаимоотношенията с клиентите често зависят от това, което се случва след първия разговор. Sales Pro помага на агенциите да усъвършенстват подхода си към последващите действия, като гарантира, че комуникацията е обмислена, стратегическа и съобразена с нуждите на клиента.

За агенции, които управляват множество акаунти и маркетингови кампании в различни канали, този GPT действа като структуриран асистент, който помага на екипите да изготвят съобщения за последващи действия, стратегии за достигане до аудиторията и идеи за ангажиране, които укрепват дългосрочните взаимоотношения с клиентите.

Когато вашата агенция трябва да поддържа темпото след предложения, презентации или обсъждания на кампании, инструменти като този помагат за генерирането на структурирани идеи и съобщения, които поддържат разговорите в движение.

Най-добрите функции на Sales Pro

Помага за създаването на съобщения за последващи действия, които подобряват ангажираността на клиентите в маркетинговите и промоционалните кампании

Генерира персонализирани идеи за комуникация въз основа на контекста на различни клиенти и индустрии

Предоставя структурирани концепции за общуване, които помагат на агенциите да поддържат последователна комуникация на марката

Подпомага екипите, които управляват няколко клиента, като помага за генерирането на резултати, които оптимизират управлението на взаимоотношенията

Ограничения на Sales Pro

Фокусирани предимно върху комуникационната стратегия, а не върху по-задълбочените анализи на различни CRM системи

Работи най-добре в комбинация с CRM системи и други AI инструменти, които проследяват данните за ефективността на кампаниите

Цени на Sales Pro

Оценки и ревюта за Sales Pro

14. SMMA GPT (Най-добър за управление на стратегията за маркетинг в социалните медии и съдържанието на кампаниите)

Управлението на агенция за маркетинг в социалните медии означава да се справяте едновременно с множество кампании, платформи и клиенти. SMMA GPT е създаден, за да подпомага агенциите, които се нуждаят от помощ при структурирането на кампании, генерирането на креативни идеи и изработването на стратегии, които да дават резултати в различни канали.

За екипи, които управляват създаването на съдържание, рекламни кампании и стратегии за растеж в социалните мрежи, този GPT действа като стратегически асистент. Той помага на маркетинг специалистите да генерират идеи за кампании, да изградят ъгли на комуникация и да разработват стратегии за съдържателен маркетинг, които са в синхрон с развиващите се тенденции на платформите.

Когато се нуждаете от бърза вдъхновение за кампания или структурирана рамка за работа в социалните медии, инструменти като този помагат на агенциите да поддържат творческия си устрем, като същевременно организират работата с клиентите.

Най-добрите функции на SMMA GPT

Помага на агенциите да генерират идеи за кампании, идеи за вирусни публикации и концепции за стратегии в социалните медии

Поддържа създаването на съдържание за блогове, надписи, рекламни материали и дългоформатно съдържание, използвано в кампании

Помага с оптимизация на ключови думи, SEO и съобщения, насочени към аудиторията, за социални платформи

Предоставя стратегически прозрения, които помагат на агенциите да планират маркетингови инициативи в различни канали

Ограничения на SMMA GPT

С фокус предимно върху социалния маркетинг, а не върху задълбочени анализи или отчети в Google Analytics

Качеството на резултатите може да зависи от това колко ясно са предоставени контекстът и данните за кампанията

Цени на SMMA GPT

Оценки и ревюта на SMMA GPT

15. План за бизнес развитие и дигитален маркетинг (Най-подходящ за изработване на структурирани стратегии за растеж на клиентската база)

Работата в агенциите често включва повече от просто изпълнение на кампании. Клиентите очакват също така насоки за стратегия за растеж, позициониране и дългосрочна маркетингова ориентация. Планът за бизнес развитие и дигитален маркетинг помага на агенциите да разработват структурирани планове, които съчетават бизнес стратегията с практическото изпълнение на маркетинговите дейности.

Вместо да започват от нулата, този GPT помага на екипите да създават структурирани рамки за растеж, които свързват стратегията за съдържание, планирането на кампании и по-широките цели за развитие на бизнеса. За агенции, които работят с множество клиенти, той действа като стратегически партньор, който помага за превръщането на суровите данни и проучванията на пазара в документи за планиране, които могат да бъдат приложени на практика.

Най-добрите функции на плана за бизнес развитие и дигитален маркетинг

Помага на агенциите да разработват структурирани маркетингови и стратегии за растеж, съобразени с различни индустрии

Поддържа създаването на предложения и планирането на кампании, като използва подходящи данни и пазарни проучвания

Помага при планирането на стратегията за съдържание, идеите за генериране на лийдове и рамките за дългосрочно развитие на клиентската база

Генерира структурирани планове, които агенциите могат да адаптират за презентации на уебсайтове, кампании или бизнес развитие

Ограничения на плана за бизнес развитие и дигитален маркетинг

Стратегическите резултати може да изискват валидиране чрез по-задълбочени анализи и реални пазарни проучвания

Работи най-добре, когато агенциите предоставят подробна информация за марката, целите и конкурентната среда на клиента

Цени за бизнес развитие и план за дигитален маркетинг

Оценки и ревюта за планове за бизнес развитие и дигитален маркетинг

ДНК-то на вашата агенция се състои от яснота, бързина, сътрудничество и безпроблемно изпълнение. Същото важи и за вашите AI инструменти, които ви помагат да избегнете разпиляването на работата.

Повечето агенции започват с един GPT и изведнъж се оказват в ситуация, в която трябва да се справят със седем, всеки със собствена специализация и крива на обучение, което води до разрастване на изкуствения интелект. Сега вече не управлявате само кампании – управлявате цял зоопарк.

💡Съвет от професионалист: Използвайте десктоп приложението за изкуствен интелект на ClickUp, ClickUp Brain MAX, за да намалите разрастването на изкуствения интелект: В един момент изготвяте сложно съобщение с помощта на GPT-5, а в следващия преминавате към Claude за анализ на дълъг контекст (всичко това от същия прозорец „Ask AI“). Не е необходимо да се запознавате с различни потребителски интерфейси или да запомняте кои модели за какво служат. Просто избирате най-подходящия инструмент за всяка задача – без да сменяте приложенията или да харчите много пари.

Функцията „Talk to Text“ на ClickUp Brain MAX превръща речта ви в изпипани съобщения, творчески бележки, подсказки или пълноценни брифинги и документи. Това е буквално 400% повече от производителността на традиционната клавиатура. Сега вече е възможно да спазите и най-невъзможния краен срок! Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте работата си 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

Решението е да се консолидира там, където има смисъл, и да се използва централен хъб за координация. Именно тук конвергентното AI работно пространство на ClickUp за агенции прави най-голямата разлика. Това е единен източник на информация за кампаниите, на който вашият екип и клиентите ви могат да се доверят.

41% от клиентите на ClickUp вече са го използвали, за да заменят три или повече инструмента и да спестят пари.

Прегледът на G2 потвърждава:

„ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. Той централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една цялостна система.“

Нека разгледаме уникалните предимства на внедряването на ClickUp за трансформиране на работните процеси в агенциите и при клиентите:

Предоставя централизирана платформа, която позволява на дигиталните агенции да организират работата си по клиенти, екипи и проекти чрез интуитивната си йерархия от пространства, папки и списъци ✅

Подобрява сътрудничеството в екипа с функции като коментари, чат в реално време и споделени документи. Те насърчават безпроблемните дискусии по проектите, като позволяват на екипите да дават обратна връзка и да вземат решения бързо ✅

Позволява на дигиталните агенции да следят статуса на задачите, крайните срокове и ефективността на екипа в реално време, което дава възможност за проактивни корекции, за да се поддържа управлението на проектите в правилната посока. ✅

Вградената функция за отчитане на работното време ви гарантира, че можете точно да фактурирате клиентите за предоставените услуги, като подобрявате финансовия контрол ✅

Расте заедно с вашата организация, поддържайки по-големи и по-сложни проекти. Благодарение на конкурентния си ценови модел, дигиталните агенции могат да започнат с малки стъпки и постепенно да преминат към по-разширени функционалности, в зависимост от развитието на бизнес нуждите си ✅

Предлага търсене, задвижвано от изкуствен интелект, чрез ClickUp Brain , като индексира задачи, документи и разговори, за да могат екипите да намират незабавно нужната им информация ✅

Намерете всичко, от което се нуждаете, в работното си пространство за секунди – просто попитайте ClickUp Brain

Или използвайте ClickUp AI, за да създавате презентации и персонализирани изображения.

Получете персонализирани графики и съдържание за презентации с ClickUp AI

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Super Agents, за да поддържате последователност при изпълнението на задачите Създайте персонализирани AI агенти, които могат да изпълняват различни задачи с ClickUp Super Agents Super Agents са AI-задвижвани сътрудници на ClickUp, създадени да изпълняват многоетапни работни процеси, използвайки контекста на вашето работно пространство. Те са агенти, които работят непрекъснато, като същевременно поддържат контролиран достъп. Креативни брифинги : Изготвяне на креативни брифинги въз основа на контекста на задача или чат, включително практически подобрения за стандартизиране на приемането и ускоряване на одобренията.

Кратко описание на функциите: Превръщане на заявките за функции в структурирани брифинги, което позволява на Agile екипите да съгласуват обхвата, да оценяват времето ефективно и да намалят преработката. Това ви дава възможност да максимизирате производителността с помощта на агенти-колеги – @mention, възлагайте задачи и изпращайте съобщения директно. Можете да избирате кога, как и върху какво да работят – като те се усъвършенстват постоянно с безкрайни знания и памет.

Това е най-добрият шаблон за всички агенции, особено за креативни или маркетингови агенции. Той включва всичко необходимо за управление на вашия продажбен процес, определяне на обхвата на проектите, управление на ресурсите, въвеждане на клиенти, изпълнение на проекти, заявки за промени, обратна връзка от клиенти и много други.

Подобрете AI-решенията на вашата агенция с ClickUp

Възходът на персонализираните GPT променя начина, по който агенциите подхождат към работата с клиентите – от създаването на съдържание и проучването на ключови думи до планирането и разработването на кампании. Както показва този списък, най-добрите GPT за агенции помагат на екипите да работят по-бързо, да генерират по-добри резултати и да извличат значими прозрения от данните за кампаниите и проучванията.

Но управлението на много GPT-та в различни AI инструменти може бързо да доведе до усложнения. Ето тук ClickUp става ценен. Вместо да се борите с разпръснати работни потоци, ClickUp действа като обединено работно пространство, където вашите маркетинг, стратегически и творчески екипи могат да организират проекти, да си сътрудничат и да превърнат генерираните от AI идеи в реални резултати.

Ако вашата агенция иска да оптимизира работата с клиентите, като същевременно остане конкурентоспособна в среда, задвижвана от изкуствен интелект, опитайте ClickUp безплатно и започнете да превръщате идеите си, задвижвани от изкуствен интелект, в организирано и мащабируемо изпълнение. 🚀

Често задавани въпроси

Най-добрите GPT за агенции са тези, които са пригодени към конкретни работни процеси, като създаване на съдържание, проучване на ключови думи или задачи по разработване. Много агенции комбинират няколко персонализирани GPT, за да поддържат различни функции, вместо да разчитат на един AI асистент с общо предназначение.

Не напълно. Въпреки че GPT инструментите могат да генерират резултати, да помагат при проучвания и да ускоряват творческите задачи на агенциите, те все още разчитат на човешкия опит за стратегията, маркетинга, взаимоотношенията с клиентите и контрола на качеството в рамките на кампаниите.

Много агенции използват няколко AI инструмента за конкретни задачи като анализи, писане или автоматизация. За да избегнат фрагментираните работни процеси, екипите често централизират планирането, сътрудничеството и проектните данни в едно работно пространство, което свързва тези инструменти.

GPT са специализирани AI асистенти, базирани на големи езикови модели, които генерират съдържание, анализират данни или подпомагат проучвания. Платформите за агенции, от друга страна, управляват работните потоци, проектите, сътрудничеството и изпълнението на кампаниите между екипите.

ClickUp е платформа за агенции, която интегрира AI асистенти в по-широко работно пространство. Тя помага на екипите да организират проекти, да управляват маркетингови работни потоци и да координират агенциите между клиентите, като същевременно използва възможностите на GPT, когато е необходимо.