10 платформи за ангажиране на феновете за 2026 г.

Въпросът не е „Как да привлечем повече фенове?“.

Въпросът е: „Как да ги накараме да се връщат, когато гледат на втори екран, имат кратък период на внимание и 10 други неща, които се конкурират за вниманието им в момента?“

Феновете от това поколение искат да гласуват, да правят прогнози, да играят, да реагират, да събират награди и да се чувстват забелязани в реално време. А отборите, които печелят в момента, са тези, които превръщат пасивните зрители в активни общности.

Точно за това са създадени платформите за ангажиране на феновете. Те поддържат анкети на живо, викторини, подаръци, чат, програми за лоялност и персонализирани преживявания, които превръщат всеки мач, шоу или излизане на пазара в събитие.

В този блог разглеждаме 10 от най-добрите платформи за ангажиране на феновете, в какво се отличава всяка една от тях и как да изберете най-подходящата за вашата аудитория.

Какво е платформа за ангажиране на феновете?

Платформата за ангажиране на феновете е софтуер, който помага на спортни отбори, развлекателни марки и създатели на съдържание да изградят значими двустранни взаимоотношения с аудиторията си. Тя използва интерактивни дигитални преживявания, геймификация, програми за лоялност и инструменти за комуникация в реално време, за да превърне пасивните зрители в активни участници.

Организациите, които се възползват най-много от тях, са тези, които искат да задълбочат връзката си с аудиторията си, като професионални спортни лиги, OTT стрийминг услуги и създатели, които изграждат специални общности.

Софтуер за платформи за ангажиране на феновете на един поглед

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящи за Цени* ClickUp Формуляри за задачи, работни потоци за кампании и съдържание, документи и проверка, изкуствен интелект за идеи и отговори, табла и автоматизации. Провеждане на кампании за ангажиране на феновете и работни процеси в общността в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект Безплатно завинаги; Персонализирани цени за предприятия Salesforce Media Cloud Медийно CRM и модел на данни, управление на жизнения цикъл на абонатите, управление на продажбите на реклама, инструменти OmniStudio с ниско ниво на кодиране, Einstein AI Медийни и развлекателни организации Платените планове започват от 325 долара на потребител на месец (фактурират се ежегодно). LiveLike SDK за ангажираност, анкети и викторини на живо, прогнози, чат на живо, аналитични куки Добавяне на интерактивност в реално време и геймификация в приложенията за фенове Персонализирани цени Genius Sports Активиране на FANHub, динамична оптимизация на рекламите, безплатни игри Спортни лиги и ангажираност, интегрирана със залагания Персонализирани цени Cortex Платформа за данни за феновете, активиране и пътувания, двигател за съдържание, спонсорство и инструменти за инвентаризация Свързване на данни за феновете, съдържание и търговски инвентар Персонализирани цени Monterosa Център за събития, многократно използваеми интерактивни елементи, профили на аудиторията, синхронизация на потоци, конвертори за регистрация и стойност за спонсорите. Излъчване и стрийминг на интерактивни преживявания Персонализирани цени Flockler Социални агрегатори и стени с потребителско съдържание, модерация, брандирани дизайни, галерии с възможност за пазаруване Агрегиране на социални медии и показване на потребителско съдържание Платените планове започват от 129 $/месец. Sport Buff Интерактивни наслагвания в потока, прогнози и викторини на живо, моменти на спонсорите, SDK за различни платформи Наслагвания за ангажираност в потока Персонализирани цени Choicely Създаване на приложения за фенове без кодиране, гласуване и битки, известия, вграждане в уебсайтове Стартиране на брандирано приложение за ангажиране на феновете без активиране на код Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16 $/месец. Socios. com Предложения за фен токени (FTO), обвързващи и необвързващи анкети, награди с токени, AR Token Hunt, мобилни игри и викторини. Фен токени и влияние, базирано на блокчейн Персонализирани цени

Какво да търсите в една платформа за ангажиране на феновете

Ето основните функции, които трябва да търсите: 🛠️

Собственост върху аудиторията и първични данни: профили на феновете, събиране на съгласие и сегментиране, за да можете да взаимодействате директно, без да разчитате на платформи на трети страни.

Инструменти за взаимодействие в реално време: анкети, викторини, прогнози, любопитни факти, въпроси и отговори на живо и чат, които се синхронизират с излъчвания, стрийминг или моменти на място.

Персонализация и таргетиране: Персонализирани фийдове, препоръки и Персонализирани фийдове, препоръки и пътувания, базирани на поведението , които се адаптират към действията на всеки фен.

Геймификация и награди: Системи за точки, значки, нива, класации и награди, които поддържат постоянното участие.

Функции и модерация на общността: Групи, коментари, Групи, коментари, UGC , докладване и контрол на модерацията, за да поддържате здравословни разговори, свързани с марката.

Кампании за изпращане на съобщения и жизнен цикъл: имейли, SMS, push и известия в приложенията с планиране, шаблони и A/B тестове.

Анализи и атрибуция: Задържане, кохорти, фунии и Задържане, кохорти, фунии и проследяване на конверсиите , което свързва ангажираността с резултатите от продажбата на билети, мерчандайз и абонаменти.

Доверие, сигурност и съответствие: поддръжка на GDPR/CCPA, криптиране, SSO/2FA, аудит логове и опции за съхранение на данни, когато е необходимо.

Топ 10 платформи за ангажиране на феновете

Сега нека разгледаме по-отблизо и разделим 10-те най-добри платформи за ангажиране на феновете и какво прави всяка от тях най-добре 👇

1. ClickUp (Най-доброто решение за провеждане на кампании за ангажиране на феновете и работни процеси в общността в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект)

Ангажирането на феновете означава да се справяте с няколко неща едновременно.

Имате кампании за изпращане, съдържание за одобрение, разговори в общността за модериране, резултати от творците за проследяване и постоянен поток от обратна връзка от феновете, който може да промени плана за една нощ. 😵‍💫

Когато всичко това се случва чрез разпръснати чатове, таблици и документи, рискувате да изгубите нишката на това, което се случва, и кой е отговорен за следващото решение.

Влезте в ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява планирането, изпълнението и AI в една система, за да гарантира, че вашата работа остава свързана с контекста, в който е създадена.

За начало имате ClickUp Forms. Заявките за ангажиране на феновете идват отвсякъде, като участия в конкурси, VIP запитвания, подадени материали от създатели, резултати от спонсори и ескалации от общността.

Записвайте заявки за ангажиране на феновете от конкурси, VIP личности, спонсори и създатели с ClickUp Forms

Формулярите ви помагат да уловите всичко това безпроблемно, превръщайки ги в задачи в ClickUp!

С други думи, ClickUp Tasks предоставя на вашия екип за ангажираност контролен център за всичко. Всяка активирана кампания, резултат от работата на създателя, опашка за модерация или ангажимент на спонсора може да бъде измерима работа с собственици и етапи.

Превърнете всяка активация и резултат в собствена, проследима работа с ClickUp Tasks

А ако имате нужда от „жизнен цикъл“ на вашите фенове, спонсори или абонати, не се нуждаете от сложни, ръководени от консултанти инструменти за създаване на пътувания, за да постигнете това. Просто се обърнете към ClickUp Custom Fields! Използвайте Relationship Fields, за да свържете акаунти с кампании, Progress Fields, за да проследявате завършването на етапите, и Formula Fields, за да оцените състоянието на ангажираността.

Тя ви предоставя структура от предварително определени пътувания, с възможност да променяте стъпките в движение, докато вашата стратегия за ангажиране се развива.

Проследявайте състоянието на кампанията с полета „Връзки“, „Напредък“ и „Формула“ с помощта на персонализираните полета на ClickUp

И след като работата е структурирана, следващият въпрос винаги е един и същ. Къде се съхранява стратегията и как екипът остава съгласуван, когато планът се променя по време на кампанията?

Е, отговорът е ClickUp Docs. Docs ви предоставя единен източник на информация за брифинги за кампании, указания за създатели, правила за модерация, стъпки за ескалация, бележки на спонсори и шаблони за отговори. Можете да структурирате един документ като център на кампанията, а след това да го разделите на вложени страници за всяка активация, канал или партньор, за да се уверите, че контекстът остава лесен за намиране и актуализиране.

Централизирайте брифинги, указания и шаблони в един източник на информация с ClickUp Docs

А когато създавате моменти за ангажиране в реално време, ClickUp се превръща в двигателя зад това преживяване. Използвайте Docs, за да пишете сценарии и бележки за протичането на шоуто, а след това използвайте ClickUp Proofing, за да оставяте коментари директно върху видеокадри или изображения, докато екипът ви финализира анкетите и рекламните материали на спонсорите.

За да поддържате бързи и последователни отговори, просто използвайте ClickUp Brain, вградения AI асистент.

ClickUp Brain ви помага да генерирате нови идеи за ангажиране, да изготвите въпроси за анкети, да разработите механизми за раздаване на подаръци и да създадете варианти за социални текстове и известия.

Обсъдете и изгответе идеи за ангажиране, въпроси за анкети и текстове за социални медии с ClickUp Brain

Това също така се превръща във вашия пряк път към отговори и ресурси. Попитайте ClickUp Brain: „Кои кампании все още чакат одобрение?“ или „Къде е най-новата рекламна кампания на спонсора?“, и то може да ви покаже точния контекст, от който се нуждаете, за секунди.

А когато имате нужда от визуални елементи, Brain може да генерира изображения в подкрепа на бързи социални концепции, да изготви графики за мачове или да създаде заместващи елементи на марката, които искате да прегледате преди да започнете да проектирате.

Създавайте визуални елементи и всички видове изображения с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте кампаниите за фенове от начало до край: Следете графиците за стартиране, потоците от съдържание, SLA за реакциите на общността и натоварването на екипа в реално време с Следете графиците за стартиране, потоците от съдържание, SLA за реакциите на общността и натоварването на екипа в реално време с ClickUp Dashboards

Свържете вашите инструменти за ангажиране: Синхронизирайте работата си с инструменти като Slack, Google Drive, GitHub и други, използвайки Синхронизирайте работата си с инструменти като Slack, Google Drive, GitHub и други, използвайки ClickUp Integrations , като съхранявате ресурсите на спонсорите, файловете на създателите и актуализациите в един поток.

Използвайте AI десктоп приложение, за да работите по-бързо: Търсете в работната си среда, свързаните приложения и интернет с Търсете в работната си среда, свързаните приложения и интернет с ClickUp BrainGPT , самостоятелното десктоп приложение, а след това използвайте Talk-to-Text , за да създавате отговори, актуализации и бележки без да използвате ръцете си.

Автоматизирайте работните процеси за ангажиране на голям обем: препращайте подадени формуляри, възлагайте собственици, актуализирайте статуси, задействайте одобрения и стартирайте автоматично последващи действия с препращайте подадени формуляри, възлагайте собственици, актуализирайте статуси, задействайте одобрения и стартирайте автоматично последващи действия с ClickUp Automations

Ограничения на ClickUp

Богатството от опции за персонализиране може да се стори прекалено голямо за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Най-голямата сила на ClickUp е неговата гъвкавост. Като човек, който управлява междуфункционални инициативи в бързоразвиваща се AI SaaS компания, аз ценя начина, по който той консолидира задачи, документи, цели, чат и дори леки CRM-подобни пипалини в една единствена платформа. Възможността да превключвате между изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“ и „Гант“ без дублиране на данни спестява огромно количество време. Персонализираните полета, автоматизациите и таблата за управление ни позволяват да отразяваме точно нашите продажби и продуктови работни потоци.

Най-голямата сила на ClickUp е неговата гъвкавост. Като човек, който управлява междуфункционални инициативи в бързоразвиваща се AI SaaS компания, аз ценя начина, по който той консолидира задачи, документи, цели, чат и дори леки CRM-подобни пипалини в една единствена платформа. Възможността да превключвате между изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“ и „Гант“ без дублиране на данни спестява огромно количество време. Персонализираните полета, автоматизациите и таблата за управление ни позволяват да отразим точно нашите продажби и продуктови работни потоци.

🏆 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp Super Agents, за да управлявате операциите си за ангажиране на фона. Това са съотборници, задвижвани от изкуствен интелект, които можете да създавате и персонализирате, за да изпълнявате многоетапни работни процеси. Например, настройте Super Agent да следи списъка с постъпили формуляри за нови заявки, след което автоматично да извършва последващите действия: Категоризирайте заявките по тип, като създател, раздаване на подаръци, спонсорство, ескалация.

Обобщете ключовите детайли и добавете кратко описание към задачата.

Назначете подходящия собственик и задайте правилния статус въз основа на вашите правила.

Препращайте спешните въпроси към подходящия канал за разглеждане И тъй като Super Agents са управляеми, вие решавате до какво имат достъп, като използвате разрешения и набори от инструменти, а освен това можете да преглеждате какво са направили, когато работният процес засяга чувствителни взаимодействия.

2. Salesforce Media Cloud (Най-подходяща за корпоративни медийни и развлекателни организации)

чрез Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (сега Agentforce Media) е CRM система, създадена за медийни и развлекателни екипи, които се занимават с разширяване на аудиторията, пътувания на абонати и продажби на реклама. Тя е проектирана да свързва данните за аудиторията и рекламодателите, а след това да операционализира този контекст в работните процеси по продажбите и обслужването, включително Agentforce Sales и Agentforce Service.

Освен това Media Cloud се фокусира върху работните процеси от жизнения цикъл. Управлението на жизнения цикъл на абонатите (SLM) се фокусира върху цикъла привличане → придобиване → обслужване → задържане, с предварително дефинирани пътувания и вътрешен CSR изглед, който събира взаимодействията с клиентите и продуктите на едно място.

А за монетизация, Advertising Sales Management (ASM) е изградена около медийни рекламни операции с цел да намали ръчната работа в бек офиса и да подкрепи ангажираността и сътрудничеството между каналите.

Най-добрите функции на Salesforce Media Cloud

Модел за търговия, специфичен за медиите: Работете с модел за данни от медийната индустрия, както и с Enterprise Product Catalog и Industries CPQ за оферти, пакети и насочено продажби.

Препоръки, базирани на изкуствен интелект: Използвайте Einstein AI, за да предлагате съдържание, стоки или преживявания, съобразени с индивидуалните предпочитания на феновете.

Създайте насочени преживявания за феновете и абонатите: Създайте OmniScript потоци, които подпомагат динамичното взаимодействие с клиентите в различни канали и устройства с инструменти с ниско ниво на кодиране.

Ограничения на Salesforce Media Cloud

Пълното преживяване често зависи от съчетаването на Media Cloud с допълнителни продукти и добавки на Salesforce, което увеличава сложността на внедряването.

Отчетите на ниво акаунт могат да се усещат като ограничаващи. Някои потребители искат повече гъвкавост, за да комбинират три или четири различни типа отчети в един унифициран изглед.

Цени на Salesforce Media Cloud

Media Cloud Growth: 325 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Media Cloud Advanced: 475 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Media Cloud Einstein 1 за продажби: 850 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Рейтинги и отзиви за Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Salesforce Media Cloud?

Един рецензент на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в платформата Salesforce, са нейните мощни възможности за отчитане и създаване на табла. Много ценя и оформлението на страниците за акаунти и контакти, както и гъвкавостта на платформата по отношение на конфигурацията. Възможността да персонализираме полетата, взаимоотношенията и оформлението според нуждите на бизнеса е изключително ценна за мен, тъй като ни позволява да адаптираме Salesforce към различни случаи на употреба без тежка разработка.

Това, което най-много ми харесва в платформата Salesforce, са нейните мощни възможности за отчитане и създаване на табла. Много ценя и оформлението на страниците за акаунти и контакти, както и гъвкавостта на платформата по отношение на конфигурацията. Възможността да персонализираме полета, взаимоотношения и оформление според нуждите на бизнеса е изключително ценна за мен, тъй като ни позволява да адаптираме Salesforce към различни случаи на употреба без тежка разработка.

3. LiveLike (най-подходяща за добавяне на интерактивност в реално време и геймификация в приложенията за фенове)

чрез LiveLike

LiveLike е платформа за ангажиране на аудиторията, създадена за спортни и медийни екипи, които искат феновете да участват, докато гледат. Вместо да замества съществуващия ви набор от функции за феновете, тя се свързва с него чрез Engagement SDK, който добавя интерактивни слоеве към мобилното ви приложение или уеб видео изживяването, включително анкети, викторини, прогнози и чат на живо.

В сравнение с платформата CRM-first, LiveLike е по-близка до двигател за ангажираност. Тя се фокусира върху участието в момента и общностните цикли, а след това ви предоставя инструментите, необходими за многократното стартиране на тези преживявания чрез Producer Suite и API.

Най-добрите функции на LiveLike

Бързо изпращане на интерактивни джаджи: Стартирайте анкети, викторини, слайдери, индикатори за подкрепа и въпроси и отговори в стил AMA като готови модули за ангажиране.

Проследявайте ангажираността в аналитичния си пакет: Комбинирайте аналитичния панел на LiveLike с SDK куки, които изпращат събития от страна на клиента във вашите собствени аналитични инструменти.

Система за лоялност и награди: Създайте системи на базата на точки, в които феновете печелят награди за участие.

Ограничения на LiveLike

Забавянето при стрийминг на съдържание може да намали усещането за ангажираност в реално време при предавания на живо.

Забавянията в потребителските съобщения могат да нарушат потока на чата по време на събития с голям трафик.

Цени на LiveLike

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на LiveLike

G2 : 4. 4/5

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LiveLike?

Един рецензент на G2 казва:

Livelike е интерактивен инструмент, който помага за по-голямо ангажиране на зрителите и им позволява да споделят взаимодействия в реално време. Той предоставя персонализирани джаджи и опции за интеграция, които телевизионните оператори могат да адаптират според своя бранд.

Livelike е интерактивен инструмент, който помага за по-голямо ангажиране на зрителите и им позволява да споделят взаимодействия в реално време. Той предоставя персонализирани джаджи и опции за интеграция, които телевизионните оператори могат да адаптират към своя бранд.

🧠 Интересен факт: Pokémon GO промени начина, по който хората гледат на геймификацията. Според едно мащабно проучване, то е добавило 144 милиарда стъпки към физическата активност в САЩ за кратък период от време, а ангажираните потребители са изминали около 1473 стъпки повече на ден.

4. Genius Sports (Най-подходяща за спортни лиги и ангажираност, интегрирана с залагания)

чрез Genius Sports

Genius Sports е създаден за моментите преди, по време и след мача, когато вниманието на феновете се превръща в действие в различните канали.

Чрез платформата FANHub, Genius Sports действа като многоканален активиращ слой. С други думи, FANHub обединява програмно и социално медийно закупуване, активиране на аудиторията и творческа персонализация в една платформа, насочена към спорта, изградена въз основа на поведението на феновете на различни екрани.

А когато искате повтарящи се цикли на участие, Genius добавя и безплатни формати чрез набора от игри на FanHub, включително викторини, турнири, избор и анкети.

Най-добрите функции на Genius Sports

Идентификация на феновете: Използвайте FANHub:ID, за да обедините идентичността на феновете в един профил за таргетиране и измерване в различните канали.

Персонализация, предизвикана от спорта: Използвайте динамична оптимизация на рекламите, за да адаптирате дисплейни и видео реклами, използвайки спортния контекст и сигналите от феновете.

Възможности за втори екран: Предоставяйте синхронизирани статистики и интерактивни елементи, които подобряват гледането на живо.

Ограничения на Genius Sports

Стека за активиране на феновете, който се задвижва от кампании и медии, може да бъде по-малко „plug-and-play” за екипи, които искат предимно модули за взаимодействие в приложението, като например анкети на живо и чат.

Внедряването обикновено е насочено към предприятията и изисква координация между работните процеси, свързани с данни, медии и измервания, преди екипите да забележат трайно подобрение.

Цени на Genius Sports

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Genius Sports

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че: Използването на ClickUp AI е скочило до над 2 милиона AI клиенти, в сравнение с 665 000+. Това означава, че броят на работните пространства, които използват AI, се е утроил само за една година.

5. Cortex (Най-доброто за оптимизация на съдържанието и социално ангажиране с помощта на изкуствен интелект)

чрез Cortex

Cortex е платформа за ангажиране на феновете и маркетингова технология, създадена специално за спорта. Тя свързва съдържание, данни за феновете и търговски инвентар на едно място. И вместо да използвате отделни инструменти за активиране, съхранение на профили на феновете и проследяване на резултатите от спонсорството, Cortex интегрира всичко това в едно.

Ключов фактор за различаване е начинът, по който платформата съчетава данни за феновете, фокусирани върху спорта, с инструменти за ангажиране, като дигитални активирания и работни потоци с живо съдържание.

Това означава, че викторини, състезания или попълване на формуляри могат да се вписват директно в единна база данни за феновете, което е полезно, когато искате да персонализирате последващите действия и да докажете стойността си пред партньорите.

Най-добрите функции на Cortex

Фонд за данни за феновете: Използвайте платформата за данни за феновете, за да обедините разпръснатите източници на данни за феновете в един централизиран Използвайте платформата за данни за феновете, за да обедините разпръснатите източници на данни за феновете в един централизиран източник на информация за многоканална персонализация и таргетиране.

Контент двигател за моменти от мачовете: Публикувайте и управлявайте съдържание с инструменти като спортна CMS, управление на цифрови активи и блогове на живо, създадени за отразяване в реално време.

Набор от инструменти за дигитална активация: Използвайте формуляри, въпроси и отговори и състезания с логически опции като падащи менюта и многократен избор, създадени да събират данни за феновете по време на моменти на ангажираност.

Ограничения на Cortex

Функциите му (като „Fandom Engine“) са програмирани с логика, специфична за спорта, което затруднява адаптирането му за несъстезателни събития.

MACH, API-first, headless архитектурата увеличава сложността на внедряването и екипите може да се нуждаят от технически ресурси за интеграции, потоци от данни и дизайн на стека.

Цени на Cortex

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Cortex

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Monterosa (Най-добрата платформа за излъчване и стрийминг на интерактивни преживявания)

чрез Monterosa

Monterosa, чрез платформата си Interaction Cloud, е създадена за екипи, които искат ангажираността на феновете да се усеща като част от продукта.

Тя ви предоставя голяма библиотека с готови интерактивни „елементи“, които могат да се комбинират в персонализирани преживявания, а след това да се разгърнат на екрани, стрийминг, в стадиони и да се излъчват, без да се налага да се пресъздават всеки път.

Полезен пример за използване са центровете за събития, които действат като единна дестинация за мачовете, където се съчетават съдържание на живо, интерактивни моменти и търговия. Представете си коментари на живо, ексклузивни клипове, спортни данни и интерактивни модули като прогнози за резултати, викторини и анкети, събрани в една времева линия.

Най-добрите функции на Monterosa

Идентичност и събиране на данни от първа страна: Използвайте Audience Profiles, за да събирате данни за поведението и предпочитанията от взаимодействията и да ги прехвърляте в CRM, CDP или маркетинговата си платформа за по-добра сегментация и по-добри резултати от спонсорството.

Гласуване и анкетиране в голям мащаб: обработвайте милиони едновременни гласове по време на предавания на живо с доказана надеждност.

Инструменти за достъп и конверсия: Използвайте конвертори като Access Gate, спонсори, препоръчани връзки и промо банери, за да превърнете участието в регистрация, партньорска стойност и проследими резултати.

Ограничения на Monterosa

Някои функции могат да изискват активиране от доставчика (например, в документацията се посочва, че трябва да „отворите билет“, за да активирате Identify), което добавя зависимост от поддръжката за графиците за внедряване.

Предлага API за управление от страна на сървъра за програмно управление на съдържанието и автоматизация, което означава, че може да се наложи да отделите време за разработка за по-задълбочена интеграция.

Цени на Monterosa

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Monterosa

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Reddit някога превърна интернет в гигантска съвместна стенопис. В r/place 2022, Reddit съобщава, че хората са поставили над 160 милиона плочки, а над 10,4 милиона потребители са поставили поне по една плочка.

7. Flockler (Най-доброто за агрегиране на социални медии и показване на потребителско съдържание)

чрез Flockler

Flockler е платформа за агрегиране на социални медии и показване на потребителско съдържание, която помага на екипите да извличат съдържание от над 13 източника, да го подбират и публикуват като брандирани стени, решетки, карусели и слайдшоута на уебсайтове и цифрови екрани.

Това е подходящо решение, когато ангажирането на феновете изисква изложение, като център за мачове, начална страница на кампания, страница на спонсор или екран в стадиона, където съдържанието на феновете става част от преживяването.

Освен социалните мрежи, Flockler поддържа и събиране на съдържание извън социалните мрежи чрез персонализирано съдържание и рецензии, съчетани с контрол на модерацията, за да одобрявате публикациите, преди да бъдат публикувани, и да скривате нежелано съдържание по всяко време.

Най-добрите функции на Flockler

Автоматизирано социално агрегиране: Събирайте съдържание от Instagram, Twitter/X, TikTok и YouTube въз основа на хаштагове, споменавания или конкретни акаунти.

Персонализирани оформления на дисплея: Създавайте социални стени, карусели и решетки, които съответстват на насоките на вашата марка и се вписват безпроблемно.

Галерии за фенове с възможност за пазаруване: Маркирайте UGC с продукти, за да създадете фийдове с възможност за пазаруване, които свързват социалното доказателство с търговските страници и страниците с продукти.

Ограничения на Flockler

Преподреждането на плочките е ограничено след публикуването, което може да затрудни ръчното подреждане на точната последователност на екрана, след като дисплеят е активен.

Органичната свежест зависи от обема на съдържанието, създадено от феновете, а стените могат да изглеждат статични, ако марката или общността не публикуват често.

Цени на Flockler

Базов пакет: 129 $/месец

Бизнес: 229 $/месец

Pro: 379 $/месец

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flockler

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Flockler?

Един рецензент на G2 казва:

Харесвам лесната работа и разнообразните опции за конфигуриране на Flockler. Социалната стена осигурява видимост на индивидуалните уебсайтове на нашите клиенти, което е голямо предимство. Особено ценя факта, че сме събрали всички социални медийни канали, които използваме, в един инструмент, а автоматичното задаване е страхотна функция. Интерфейсът на Flockler е ясно проектиран, което прави използването му много приятно. Освен това, първоначалната настройка беше много лесна.

Харесвам лесната работа и разнообразните опции за конфигуриране на Flockler. Социалната стена осигурява видимост на индивидуалните уебсайтове на нашите клиенти, което е голямо предимство. Особено ценя факта, че сме събрали всички социални медийни канали, които използваме, в един инструмент, а автоматичното задаване е страхотна функция. Интерфейсът на Flockler е ясно проектиран, което прави използването му много приятно. Освен това, първоначалната настройка беше много лесна.

8. Sport Buff (Най-доброто за наслагване на ангажираност в потока)

чрез Sport Buff

Sport Buff е интерактивна платформа, която се намира директно върху видеото на живо от спортни събития и превръща пасивните стриймове в нещо, с което феновете могат да си играят в реално време. Тя добавя моменти за ангажиране в самото излъчване, като анкети на живо, прогнози, викторини и интерактивни подсказки, които се появяват успоредно с действието.

Тъй като Sport Buff се доставя като SDK, телевизионните оператори и притежателите на права могат да го вградят в своите OTT приложения и видео среда. Това запазва естественото преживяване на вашия продукт, като същевременно ви предоставя повторяем формат за ангажиране с живо, VOD и архивно съдържание.

Тя също така подпомага монетизацията и събирането на данни. Наслагването поддържа търговията и спонсорските моменти по време на стрийма, като помага на екипите за ангажиране да създават нови запаси, докато събират сигнали за взаимодействие, които могат да бъдат полезни за бъдещи кампании.

Най-добрите функции на Sport Buff

Ненатрапчив дизайн на наслагване: Интерактивни „буферни“ карти се появяват в края на потоците, ангажирайки феновете, без да блокират основното съдържание.

Игри за прогнози и викторини: Дайте възможност на феновете да прогнозират резултатите от мачовете и да се състезават в класации по време на предавания на живо.

Кръстосана платформа: Използвайте един и същ слой за ангажиране в уеб OTT, iOS, Android и други партньорски платформи.

Ограничения на Sport Buff

Някои отзиви за потребителското преживяване посочват, че подканите за регистрация могат да блокират потока и да попречат на гледането.

Живите моменти могат да се отклоняват от видео потока, ако латентността на стрийма варира, така че синхронизацията трябва да бъде внимателно настроена.

Цени за Sport Buff

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Sport Buff

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Choicely (Най-доброто решение за стартиране на приложения за ангажиране на феновете без кодиране)

чрез Choicely

Choicely е платформа за мобилни приложения без код, използвана от спортни и развлекателни екипи за създаване на брандирано приложение за фенове, което се поддържа актуално с интерактивни активирания, които се изпълняват по време и между събитията.

Тя е предназначена за екипи, които искат да публикуват съдържание, да пускат актуализации и да организират моменти за участие на едно място.

Голяма част от привлекателността се дължи на скоростта. Визуалният редактор на Choicely поддържа редактиране на приложения в реално време, а наборът от инструменти за ангажиране на феновете обхваща обичайни формати за активиране като гласуване, анкети, рейтинги, проучвания и състезания, с възможност за вграждане в уеб, когато искате тези моменти да продължат и извън приложението.

Най-добрите функции на Choicely

Създател на гласувателни кампании: Създавайте многоетапни гласувателни състезания, турнири по системата на елиминации и кампании за награди.

Мерки за честност на гласуването: Вградени защити срещу манипулиране на гласуването, включително ограничаване на скоростта и опции за проверка.

Разгръщане на бяла етикета: Представете гласуването под вашата собствена марка с персонализиран дизайн и опции за домейн.

Ограничения на Choicely

Качването на съдържание понякога може да бъде проблематично, което забавя публикуването, когато се опитвате да действате бързо.

Персонализацията има ясни ограничения в сравнение с изцяло персонализираните приложения, което може да бъде ограничаващо за екипи с конкретни изисквания към потребителския интерфейс или функциите.

Избор на цени

Безплатно ( максимум 50 активни потребители месечно)

Премиум: От 16 $/месец

Избрани оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Choicely?

Един рецензент на Capterra казва:

Като цяло, много съм доволен от работата си с Choicely. Страхотна компания, най-добрите инструменти за приложения.

Като цяло, много съм доволен от работата си с Choicely. Страхотна компания, най-добрите инструменти за приложения.

10. Socios.com (Най-доброто за фен токени и влияние, базирано на блокчейн)

Socios.com е водещата платформа за ангажиране на феновете, изградена на базата на блокчейн технологията. Тя е специално проектирана за спортни и развлекателни организации, които искат да предложат на феновете по-дълбоко ниво на „собственост“ и влияние.

За разлика от традиционните приложения за лоялност, Socios използва Fan Tokens – цифрови активи, които феновете купуват, за да получат право на глас при официални решения на отбора, като дизайн на екипи, стенописи на стадиона или дори песни за излизане на терена.

Тя е предназначена за глобални марки, които искат да монетизират своите международни фенбази, които може би никога няма да стъпят в домашния стадион. Чрез притежаването на токени феновете влизат в геймифицирана екосистема, където тяхното участие се проследява в класации, което води до награди, които не могат да се купят с пари, като VIP преживявания, подписани сувенири и срещи с артистите.

Най-добрите функции на Socios.com

Предлагане на токени за фенове (FTO): Създайте цифрови активи с марката, които предоставят на феновете постоянното „членство“ и място на масата за одобрени от клуба анкети.

Награди и преживявания, достъпни с токени: Използвайте цифровото собственост, за да отключите ексклузивно съдържание, билети за ранен достъп и реални награди въз основа на нивото на активност на феновете.

Търсене на токени с добавена реалност (AR): Стимулирайте физическото и дигиталното ангажиране, като позволите на феновете да „събират“ токени и награди на определени места, използвайки камерата на мобилния си телефон.

Ограничения на Socios.com

Използването на криптовалута и блокчейн може да бъде пречка за феновете, които не са толкова запознати с технологиите, и изисква значително образователно съдържание.

Финансовата нестабилност на токените понякога може да доведе до негативни настроения сред феновете, ако стойността на активите спадне, като фокусът се измести от ангажираността.

Цени на Socios.com

Персонализирани цени

Socios.com – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Създайте механизъм за ангажиране на феновете, който вашият екип може да управлява с ClickUp

Изборът на платформа за ангажиране на феновете е вълнуващ. Трудното е да я управлявате седмица след седмица. Идеите се появяват бързо, одобренията стават хаотични, ресурсите се губят, а наученото остава скрито в чатовете.

ClickUp ги събира на едно място.

Използвайте ClickUp Forms, за да записвате заявки и данни за кампании по ясен и последователен начин. Създайте свои стратегии, графици и документи за провеждане на събития в ClickUp Docs. След това нека ClickUp Brain ви помогне да работите по-бързо с по-добър контекст, от изготвянето на чернови до обобщаването на обратната връзка и определянето на следващите стъпки.

Когато всичко е на едно място, вашият екип може да отделя по-малко време за координация и повече време за създаване на моменти, които феновете да усещат.

Започнете безплатно с ClickUp! ✅

Често задавани въпроси

CRM системата проследява данните за клиентите и управлява взаимоотношенията чрез продажби и обслужване. Платформата за ангажиране на феновете се фокусира специално върху интерактивни преживявания като анкети, прогнози и игри, които превръщат пасивната аудитория в активни участници.

Разбира се. Много платформи за ангажиране на феновете обслужват стрийминг услуги, музикални артисти и създатели на съдържание, които се нуждаят от изграждане на интерактивни взаимоотношения с аудиторията си чрез подобни механизми като гласуване, награди и взаимодействие в реално време.

Повечето платформи предлагат API и native интеграции с инструменти за автоматизация на маркетинга, CRM и аналитични платформи. За управлението на самите кампании екипите често използват инструменти за управление на проекти като ClickUp, за да координират създаването на съдържание, да проследяват графиците и да централизират обратната връзка.

Дайте приоритет на мобилните изживявания, възможностите за взаимодействие в реално време, които работят в различни часови зони, и надеждни анализи, за да разберете поведението на разпръснатата аудитория. Освен това, потърсете гъвкавост на интеграцията, за да се свържете със стрийминг платформите и социалните канали, където вашите фенове, които предпочитат дигиталните технологии, вече прекарват времето си.