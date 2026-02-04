Как да овладеете Einstein Copilot (сега Agentforce) за прогнозиране на продажбите

4 от 5 лидери в областта на продажбите и финансите редовно пропускат прогнозите за продажбите.

И не е нужно да се случи нещо драстично, за да излезе всичко от контрол. Представете си, че екип от средния пазар прогнозира 5 млн. долара нови приходи за тримесечието, а в крайна сметка постига 10% по-малко. Това са 500 000 долара, които никога не се появяват. Ако вашата брутна печалба е 80%, това са приблизително 400 000 долара загуба на брутна печалба, която финансовият отдел може би вече е планирал.

След това започва борбата: ръководителите на продажбите преследват сделки в късен етап, търговските представители се опитват да ускорят графиците, а отстъпките стават най-бързият лост за „спасяване на тримесечието“. Ако средните отстъпки се повишат от 10% на 18%, това означава още 400 000 долара загуба.

Ето защо съвременното прогнозиране се нуждае от нещо повече от таблици и интуиция. Необходими са сигнали в реално време и система, която може да превърне тези сигнали в действие.

Това ръководство ви показва как да използвате Salesforce Einstein Copilot за прогнозиране на продажбите, за да можете да откривате по-рано рисковите сделки, да разберете какво влияе на състоянието на тръбопровода и да преминете по-бързо от „прозрението“ към „следващата стъпка“.

Какво е Einstein Copilot (сега Agentforce) за прогнозиране на продажбите?

Agentforce е пакетът за агентно AI изживяване на Salesforce. Сред другите приложения в предприятията, той ви помага да взаимодействате с прогнозите и информацията за продажбите, използвайки естествен език, основан на вашите CRM данни.

С помощта на Agentforce екипите по продажбите могат лесно да прогнозират приходите, като анализират историята на възможностите и активността на клиентите. Той е създаден за търговски представители, мениджъри и оперативни екипи, които се нуждаят от по-бърза и по-точна видимост на тръбопровода, без да прекарват часове в работа с електронни таблици.

Можете да му задавате въпроси на обикновен английски, като „Кои от моите сделки са изложени на риск да се провалят през това тримесечие?“ и да получите отговор въз основа на данните на вашия екип в реално време. За разлика от статичния отчет, който изваждате в понеделник сутринта, тези прогнози, подпомагани от изкуствен интелект, се актуализират с напредъка на сделките, като ви предоставят жива, динамична картина на вашия процес.

Как Agentforce (по-рано Einstein Copilot) прогнозира резултатите от продажбите

Agentforce използва модели за машинно обучение, обучени на базата на историческите данни на вашия екип. Той анализира миналите печалби и загуби, скоростта на сключване на сделките през различните етапи и сигналите за ангажираност на клиентите. След това оценява текущите възможности и прогнозира вероятността за сключване на сделка. Най-голямата сила на системата? Тя се състои в идентифицирането на моделите, които водят до успех за вашия бизнес.

Тези прогнози не са еднократни. Те се актуализират непрекъснато с постъпването на данни в реално време. Когато представител регистрира обаждане, клиент отвори имейл или нов заинтересован участник се присъедини към среща, моделът преизчислява оценката за състоянието на възможността. Ако ключов вземащ решения внезапно замлъкне, оценката ще отрази това повишено рисково ниво.

Когато зададете въпрос на Agentforce, той синтезира всички тези сигнали в ясен, разговорен отговор. Можете да попитате: „Как изглежда прогнозата ми за третото тримесечие?“ и да получите обобщение, което подчертава рисковите сделки, тенденциите и препоръчителните действия, за да върнете нещата в нормалното русло – всичко това на базата на вашата действителна продажбена дейност.

чрез Salesforce

📚 Прочетете също: Как да обучите своя собствена изкуствена интелигентност

Ключови функции на Agentforce за прогнозиране

И така, какво прави Agentforce мощен инструмент за прогнозиране на продажбите? Имате три основни възможности, за които да благодарите. Всяка от тях се справя с конкретен проблем в традиционния процес на прогнозиране.

Оценяване на възможностите и анализи

Вместо да разчитате на интуицията на търговския представител, Einstein Opportunity Scoring присвоява оценка за състоянието от 1 до 99 на всяка възможност. Тази оценка представлява увереността на изкуствения интелект, че сделката ще бъде сключена въз основа на исторически модели и текущото състояние на сделката.

🌟 По-високият резултат означава, че сделката показва повече положителни сигнали, които са довели до успехи в миналото.

чрез Salesforce

За да може тази оценка да бъде приложена на практика, тя предоставя карти с информация, които обясняват защо дадена сделка се развива в определена посока. Може да видите предупреждения като:

„Няма активност в последните 14 дни“

„Ключовият заинтересован не е отговорил на последните три имейла“

„Датата на вземане на решение наближава“

Тази прозрачност премахва необходимостта от предположения при прегледа на тръбопровода.

Записване и автоматизация на дейностите

Като ръководител на продажбите знаете, че една от основните причини за неточността на прогнозите е, че търговските представители са заети и забравят да регистрират своите дейности. Einstein Activity Capture в Agentforce решава този проблем. То може да синхронизира имейли, събития в календара и обаждания директно с съответния запис за възможност в Salesforce.

Защо това е важно? Защото пълният набор от данни води до по-точни прогнози. Когато всеки контакт е регистриран, моделът за машинно обучение разполага с повече информация, с която да работи, което му позволява да забележи фини тенденции, които иначе бихте пропуснали.

⚡️ Бонус: Това също освобождава вашите търговски представители от досадното ръчно въвеждане на данни, което е от полза както за производителността, така и за хигиената на данните.

Автоматизирането на повтарящи се ръчни задачи е само един от начините за използване на изкуствен интелект в продажбите. Любопитни ли сте да разберете и останалите? Гледайте това видео, за да разберете! 🎥

Agentforce Actions за работни процеси в продажбите

Agentforce Actions са предварително създадени или персонализирани подсказки, които ви позволяват да задействате задачи директно от интерфейса за разговор. Те са преки пътища, които преодоляват различията между прозрението и действието.

📌 Например, след като прегледате обобщението на възможностите, можете да използвате действие, за да:

„Напишете имейл за последваща връзка с основния контакт“

„Обобщете последната среща с клиента“

„Актуализирайте категорията на прогнозата до „Най-добър случай“

Тези действия намаляват превключването на контекста. Вместо да откривате информация и след това да кликвате из Salesforce, за да действате въз основа на нея, можете да предприемете следващата стъпка директно от разговора. Администраторите могат също да персонализират библиотеката с действия, за да съответства на точния процес на продажби на вашия екип.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава производителността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Предимства на Agentforce за екипите по продажбите

Предимствата на Agentforce Assistant изглеждат малко по-различно в зависимост от вашата роля. Но общата тема е една и съща: по-малко преследване на актуализации, повече яснота и по-бързо изпълнение.

За търговските представители

Търговските представители са на предната линия и най-голямото им предизвикателство често е да разберат къде да насочат времето си. Agentforce помага да се открият възможностите, които се нуждаят от внимание, така че търговските представители да могат да дадат приоритет на сделките, които са най-вероятни да се осъществят (или са най-изложени на риск от забавяне).

С обобщения, генерирани от изкуствен интелект, и по-пълна история на дейностите (особено когато е конфигуриран Einstein Activity Capture), търговските представители прекарват по-малко време в административна работа и повече време в действителните продажби. Те могат също да поискат бърз контекст преди разговор – като обобщение на сделката, последните дейности или промените от последния контакт – за да се представят добре подготвени.

За мениджъри по продажбите

Мениджърите са отговорни за целите на екипа, но често се чувстват като че ли летят на сляпо, постоянно преследвайки представителите за актуализации. Изкуственият интелект на Agentforce помага на мениджърите по продажбите с видимост на продажбите в реално време.

Те получават ранни предупреждения за рискови сделки, което означава, че разговорите за наставничество могат да се проведат, когато все още могат да променят нещата, а не след като сделката вече е провалена. Когато ръководството поиска обобщение на прогнозите, мениджърите могат да го генерират при поискване, вместо да прекарват часове в съставянето на таблици.

Точните прогнози за продажбите имат ефект на домино в цялата организация.

Финанси и операции: Получете по-ясни и надеждни данни за Получете по-ясни и надеждни данни за планиране на приходите и разпределение на ресурсите.

Маркетинг: Получете информация за това кои кампании и съобщения оказват влияние върху възможностите с висока оценка.

Успех на клиентите: Можете да се подготвите по-добре за привличането на нови клиенти, когато имате по-ясна представа кои сделки е вероятно да бъдат сключени и кога.

📚 Прочетете също: Salesforce срещу ServiceNow

Как да активирате Agentforce за прогнозиране в Salesforce

За да започнете да използвате Agentforce, е необходим администраторски достъп в Salesforce. Стъпките са прости, но е добре да ги изпълните внимателно, за да може асистентът да разполага с необходимите разрешения и данни, с които да работи.

Стъпка 1: Активирайте Einstein (генеративна изкуствена интелигентност)

Отворете Настройки В Quick Find потърсете Generative AI. Изберете Einstein Setup Превключване Активиране на Einstein

Това позволява изграждането на основния слой Einstein, върху който се основава Agentforce.

Ще ви бъде предложено да прегледате и приемете условията за използване на данни на Salesforce, което е стандартна практика за AI функции, които се учат от вашите данни.

💡 Съвет от професионалист: Уверете се, че вашата организация разполага с правилната конфигурация на Sales Cloud и че всички необходими функции на Einstein/AI са активирани, преди да го внедрите широко.

Стъпка 2: Активиране на агентите на Agentforce

Отворете Настройки В Quick Find (Бързо търсене) потърсете Agents (Агенти). Кликнете върху Agentforce Agents (под Agent Studio) Активирайте Agentforce Активирайте Agentforce (по подразбиране) Agent.

След като активирате функцията, ще видите агентите изброени в долната част на екрана.

Стъпка 3: Присвояване на достъп и набори от разрешения

След това дайте достъп на подходящите потребители – започнете с търговските представители и мениджърите. Присвойте наборите от разрешения, свързани с Agentforce/Copilot, които са налични във вашата организация (наименованията в Salesforce могат да варират леко в зависимост от версията и изданието).

Ако имате администратор на Salesforce или специалист по продажби, който ще персонализира изживяването, можете да им присвоите разрешения на администраторско ниво.

Освен това, проверете дали потребителите имат достъп до обектите, от които Agentforce Assistant се нуждае, за да бъде полезен – като възможности, акаунти, контакти, дейности и полета, свързани с прогнозирането.

Стъпка 4: Отворете агента в Agentforce Builder

От списъка с агенти:

Кликнете върху Einstein Copilot (това наименование може да се появи в зависимост от настройките на вашата организация). Кликнете Отвори в Builder

Това ще ви отведе в Agentforce Builder, където можете да конфигурирате какво може да прави асистентът и какви действия му е позволено да предприема.

Стъпка 5: Конфигурирайте теми + действия за вашия работен процес по продажбите

Agentforce е най-ценен, когато не само отговаря на въпроси, но и помага на потребителите да предприемат следващата стъпка. Прегледайте готовите теми + действия, които са налични за Sales Cloud, и след това ги персонализирайте в зависимост от начина, по който вашият екип продава.

👀 Знаете ли, че? В Agentforce Builder темата е конфигурация, която: Определя с какво може да помогне агентът (обхватът)

Карти на какъв вид потребителски заявки трябва да отговаря (намерение)

Свързва се с действията, които агентът може да изпълни, за да завърши задачата (като търсене на записи, обобщаване, изготвяне на чернови, актуализиране на полета). Така, вместо асистентът да бъде чатбот, който „прави всичко“, Topics го превръща в нещо по-скоро като специализиран съотборник с ясни отговорности.

📌 Пример (прогнозиране на продажбите)

Можете да създадете тема, наречена „Прогнози и състояние на тръбопровода”, където агентът може да обработва заявки като:

„Кои сделки са най-вероятни да се провалят през това тримесечие?“

„Обобщете най-големите ми възможности в Commit“

„Какво се е променило в този акаунт от миналата седмица?“

И под тази тема ще прикачите действията, които са необходими за изпълнението на задачата (извличане на възможности, обобщаване на дейностите, актуализиране на категорията на прогнозите, изготвяне на проект за последващи действия).

Накратко:✅ Теми = с какво трябва да се занимава агентът✅ Действия = какво може да направи агентът по този въпрос

Стъпка 6: Отнасяйте се към настройката като към внедряване, а не просто като към превключване

Agentforce Assistant става значително по-полезен, когато:

Данните за вашия процес на продажби се актуализират постоянно.

Възможни са правилните действия (така че прозренията водят до последващи действия)

Потребителите знаят 5–10 подсказки, които трябва да използват всяка седмица.

🔑 Най-добри практики: Винаги е добра идея да тествате всички персонализации в тестова среда, преди да ги внедрите в целия си екип.

Най-добри практики за прогнозиране на продажбите с помощта на изкуствен интелект

Внедряването на AI инструмент не е магическо решение. За да извлечете максимална полза от AI-базираното прогнозиране на продажбите, трябва да го съчетаете с добри оперативни навици.

Поддържайте данните за възможностите си чисти

🧠 Интересен факт: Само 35% от професионалистите в продажбите имат пълно доверие в точността на данните в CRM системата си.

AI моделът е толкова умен, колкото данните, от които се учи. Ако записите за възможностите във вашата CRM система са непълни или остарели, вашите прогнози ще бъдат ненадеждни.

Установете ритъм: Настройте периодични срещи на екипа или напомняния за представителите, за да преглеждат и актуализират ключови полета за възможности, като дата на сключване, сума и етап.

Използвайте предпазни мерки: Въведете правила за валидиране или задължителни полета в Salesforce, за да предотвратите запазването на възможности с липсваща информация от страна на търговските представители.

Съгласувайте етапите на продажбите с категориите на прогнозите

Вашите етапи на продажбите трябва да показват ясно къде се намира сделката в процеса на покупка. Съпоставяйте всеки етап със съответната категория прогнози – като „Процес на продажби“, „Най-добър случай“, „Потвърдена сделка“ или „Затворена сделка“ –, така че обобщенията на Agentforce да съответстват на начина, по който вашият екип говори за фунията.

Това картографиране трябва да се преразглежда на тримесечие, за да се гарантира, че етапите ви все още отразяват реалността.

Проследявайте точността на прогнозите във времето

Не се доверявайте сляпо на прогнозите на изкуствения интелект. Проверете ги. Всяко тримесечие сравнявайте прогнозираните от Agentforce проценти на сключени сделки с действителните резултати, за да проследите точността на прогнозите във времето.

Това ще ви помогне да калибрирате очакванията си и да идентифицирате областите, в които моделът може да не работи оптимално. Например, може да установите, че той е по-неточен за определена продуктова линия или на нов пазар. Това е ценна обратна връзка за обучение и подобряване на процесите.

👀 Знаете ли, че... Gartner установи, че аналитичните програми, ръководени директно от главните търговски директори (CSO), са 2,3 пъти по-вероятно да постигнат по-висока точност на прогнозите в сравнение с тези, ръководени от други лица.

📚 Прочетете също: Шаблони за прогнозиране на продажбите

Ограничения на Agentforce за прогнозиране

Както всеки слой за прогнозиране, базиран на изкуствен интелект, Agentforce работи най-добре, когато основите са вече солидни. Ето няколко ограничения, които трябва да имате предвид при внедряването му.

Той е толкова добър, колкото са добри вашите данни в Salesforce.

Agentforce може да предоставя информация и да отговаря на въпроси, свързани с прогнозите, но не може да коригира неточни данни. Ако търговските представители не регистрират дейностите си или не актуализират възможностите, изкуственият интелект няма какво да анализира и прогнозите му ще бъдат безполезни.

Той се намира в екосистемата на Salesforce.

Agentforce е проектиран да бъде полезен в Salesforce. Всички анализи и обобщения, които генерира, се намират в екосистемата на Salesforce. Това затруднява работата на заинтересованите страни във финансовия, оперативния или ръководния екип, които не разполагат с лиценз за Salesforce или не го използват.

Споделянето на контекста на тръбопровода често все още означава експортиране на данни, изпращане на екранни снимки или превеждане на актуализациите на Salesforce в друга система. Резултатът често е загуба на производителност поради разпръскване на работата (когато работните дейности + контекстът се намират в няколко инструмента, които не комуникират помежду си).

📮 ClickUp Insight: Нашето проучване за зрелостта на изкуствения интелект подчертава едно ясно предизвикателство: 54% от екипите работят с разпръснати системи, 49% рядко споделят контекст между инструментите, а 43% се затрудняват да намерят нужната им информация. Когато работата е фрагментирана, вашите AI инструменти не могат да получат достъп до пълния контекст, което означава непълни отговори, забавени реакции и резултати, които липсват на дълбочина или точност. Това е разрастване на работата в действие и струва на компаниите милиони в загубена производителност и изгубено време. ClickUp Brain преодолява този проблем, като работи в обединено, задвижвано от изкуствен интелект работно пространство, където задачите, документите, чатовете и целите са взаимосвързани. Enterprise Search извежда всеки детайл на повърхността незабавно, докато AI агентите работят в цялата платформа, за да събират контекст, да споделят актуализации и да напредват в работата. Резултатът е по-бърза, по-ясна и последователно информирана изкуствена интелигентност, нещо, с което несвързаните инструменти просто не могат да се мерят.

Той може да подчертае риска, но последващите действия все пак се извършват другаде.

Използването на Agentforce е свързано с пропуск в действията. Макар че е чудесно средство за информиране за това, което се случва – например за сигнализиране на рискова сделка – то не управлява последващата работа. Създаването на задачи, настройването на напомняния и координирането с други екипи все още се нуждаят от система за управление на изпълнението.

Прилагането и поддръжката изискват реално административно време.

За да извлекат максимална полза, екипите обикновено трябва да конфигурират разрешения, да настроят действия и да съобразят опита си с процеса на продажбите. Това не е еднократна настройка – изисква се постоянна поддръжка, тъй като работните процеси се развиват, полетата се променят и екипите се разрастват.

💬 Тези ограничения са причината екипите често да допълват Agentforce с по-комплексна платформа за управление на работата (като ClickUp!).

Как да допълните Salesforce Agentforce с ClickUp?

Най-голямото предизвикателство при всеки инструмент за прогнозиране е да превърнете знанията в действия.

Макар Einstein Copilot за прогнозиране на продажбите да предоставя критична информация, тази информация често остава затворена в Salesforce, което създава разминаване между знанието и действието. Преодолейте разминаването между знанието и действието с конвергентна AI работна среда като ClickUp.

ClickUp обединява всички ваши работни приложения, данни и работни процеси в една сигурна платформа, където контекстуалната изкуствена интелигентност служи като вграден слой за интелигентност. 🛠️

Извеждайте прогнозите от Salesforce (без да експортирате таблици)

Не всички, които трябва да дадат мнение по прогнозата, прекарват целия си ден в Salesforce – особено финансовите, оперативните и ръководните кадри. Вместо да препращате екранни снимки или да експортирате отчети, които веднага остаряват, можете да създадете споделяеми, винаги актуални изгледи на работата зад цифрите, като използвате ClickUp Dashboards.

Настройте табло на живо в ClickUp, което проследява състоянието на тръбопровода и KPI в реално време.

Това дава на заинтересованите страни ясна представа за:

Къде е тенденцията в тръбопровода

Какво пречи

Какво се случва и

Какво изисква внимание след това

Вашите финансови и ръководни екипи трябва да виждат прогнозата, но те не работят в Salesforce. Създайте динамични, споделяеми изгледи на тръбопровода с ClickUp Dashboards, вместо да експортирате остарели отчети. Тези табла предоставят високо ниво на визуално представяне на състоянието на вашия тръбопровод, като извличат данни от цялото ви работно пространство. Можете да ги споделяте с всеки, независимо дали има лиценз за Salesforce.

Действайте по-бързо въз основа на получената информация с проследими задачи

Agentforce Assistant може да сигнализира за риск. Но не управлява изпълнението самостоятелно.

ClickUp преодолява тази празнина, като превръща прозренията в конкретни задачи – с отговорници, крайни срокове и видимост.

Превърнете информацията за продажбите в действие с ClickUp Tasks, които можете да задавате и проследявате.

📌 Например:

Сделката преминава в „В риск“ → създайте задача в ClickUp за търговския представител.

Правната проверка е в процес → възложете задача на подходящия заинтересован участник

Подновяването се забавя → задействайте списък за ескалация

С ClickUp Automations можете дори да стандартизирате тези работни процеси, така че последващите действия да се извършват последователно, а не само когато някой си спомни да ги задейства.

💡 Съвет от професионалист: Искате да направите нещо повече от „създаване на задача“? Комбинирайте тези тригери с ClickUp Super Agents — AI съотборници в ClickUp, които могат да предприемат действия в цялото ви работно пространство, използвайки реалния ви контекст (задачи, документи, коментари, полета и свързани инструменти). Създайте персонализирани Super Agents без код в ClickUp, за да опростите и ускорите ежедневната си работа. 📌 Например, когато Salesforce маркира сделка като В риск, супер агентът може автоматично да: Напишете готово за изпращане съобщение, за да не започва представителят от нулата.

Създайте бързо обобщение на сделката (какво се е променило + какво е в застой)

Изтеглете най-новите бележки, имейли или обобщение на разговорите от вашата работна среда ClickUp в задачата.

Предложете следващото най-добро действие (проследяване, уведомяване на заинтересованите страни, правни съвети, ескалиране към ръководството)

Намалете „разширяването на контекста“ за търговските представители и мениджърите

Прогнозирането се проваля, когато критичният контекст е разпръснат на твърде много места: бележки в Salesforce, имейл кореспонденция, съобщения в Slack, обобщения на разговори и случайни документи. В крайна сметка търговските представители губят до 60% от времето си в търсене на подробности, вместо да напредват сделката.

ClickUp помага на екипите да централизират комуникацията и работата в едно приложение.

С интеграцията на ClickUp Salesforce екипите могат да свържат записите в Salesforce с работната среда на ClickUp. Търсете и преглеждайте записите в Salesforce, като например възможности и контакти, без да превключвате раздели, така че контекстът на сделката да остава достъпен, докато се извършва работата.

А с контекстно-ориентираната AI помощ на ClickUp Brain, търговските представители могат:

Бързо обобщете какво се случва с текущите сделки

Извлечете ключови актуализации, които помагат за напредъка на сделките, и

Получете необходимата информация, без да се налага да претърсвате пет различни инструмента.

Помолете ClickUp Brain да обобщи състоянието на сделките и ключовите актуализации за вашите акаунти.

Можете дори да @споменете ClickUp Brain в коментар към задача или в чат, за да получите обобщение на състоянието на сделката.

💡 Съвет от професионалист: Ако вашият екип постоянно губи време с въпроси като „Къде беше тази нишка?“ и „Какви са последните новини по тази сделка?“, ClickUp Brain MAX ще промени изцяло нещата. Това супер приложение за настолни компютри с изкуствен интелект не само обобщава съдържанието на ClickUp, но и ви помага да търсите в работната среда на ClickUp и свързаните приложения (като Salesforce, Slack, имейл и Google Docs) от едно място.

Създайте жива прогноза (а не екранна снимка в имейл)

Прогнозите не са просто числа – те са истории: какво се движи, какво е в застой и какво изисква решение. Но тази история често остава затворена в срещи, съобщения в Slack или еднократни презентации.

Вместо това екипите могат да създадат динамичен документ с прогнози в ClickUp Docs, който се актуализира постоянно и е пряко свързан с работата по изпълнението. Коментарите и одобренията в ClickUp са вградени в документа, което създава единен източник на информация за всички ваши дискусии относно прогнозите.

Превърнете прогнозите в резултати с Agentforce + ClickUp

Точното прогнозиране на продажбите се свежда до три неща: чисти данни, последователен процес и навременни действия въз основа на получената информация. AI асистентите като Agentforce са от голяма помощ, като намаляват ръчната работа и откриват сигнали, които хората могат да пропуснат. Но те работят най-добре, когато ги съчетаете с дисциплинирана хигиена на тръбопровода.

Истинската разлика в прогнозирането е между това да знаете, че сделката е изложена на риск, и да предприемете действие по въпроса.

Когато комбинирате прогнозните данни с система, създадена за изпълнение, можете да преминете от реактивни действия в края на тримесечието към повтарящ се ритъм. Така ще изградите силата да постигнете целите си с увереност.

Искате да започнете да откривате рисковете по-рано и да действате по-бързо? Разширете работния си процес за прогнозиране извън Salesforce.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp!

Често задавани въпроси (FAQ)

Einstein Forecasting е функция за прогнозна аналитика, която генерира автоматизирани прогнозни числа, докато Copilot (сега Agentforce) е разговорен AI асистент, който ви позволява да задавате въпроси и да получавате обобщения за вашата прогноза.

Не директно. Отговорите на Agentforce се съдържат в Salesforce, така че споделянето им с външни заинтересовани страни обикновено изисква експортиране на данните или създаване на отделни отчети.

За да направи най-надеждни прогнози, Agentforce се нуждае от пълни записи за възможностите, история на регистрираните дейности като имейли и обаждания, както и исторически данни за печалбите/загубите на вашата организация.

Прогнозирането, базирано на изкуствен интелект, осигурява непрекъснати, обективни актуализации въз основа на данни в реално време, докато ръчните методи са статични и разчитат на субективните оценки на отделните търговски представители.