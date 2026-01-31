Amazon Q срещу Claude: Коя корпоративна AI е по-добра през 2026 г.?

Когато внедрявате AI инструменти за кодиране, истинският въпрос не е „Може ли това да генерира код?“. Трябва да знаете дали инструментът помага на вашите екипи за разработка да доставят производствен код в рамките на архитектурата на проекта си. Това е важно, защото дори и силни екипи губят време за преработка.

В проучването на DORA високопроизводителните служители все още съобщават, че прекарват 21% от времето си в непланирана работа или преработване. AI инструментите могат да намалят рутинните задачи, но могат също да създадат повече pull заявки в множество хранилища, повече прегледи на код и повече обработка на крайни случаи, когато моделът пропуска контекста.

В този блог ще намерите сравнение между Amazon Q и Claude по отношение на сигурността, съвместимостта с AWS екосистемата, поддържаните IDE и работните процеси на CLI за разработчици, както и цените им.

Ще разберете също как и къде се вписва ClickUp, ако искате едно място, където да проследявате решения, документи и доставки.

Amazon Q срещу Claude с един поглед

Ако искате да се запознаете набързо с Amazon Q и Claude, преди да навлезете в подробностите за функциите, започнете оттук. Тази снимка показва къде всеки инструмент се вписва най-добре, какви сложни проблеми решава и как работи с нови хранилища и агентни работни процеси.

Категория Amazon Q Claude Идеален за Екипи, които са дълбоко въвлечени в AWS екосистемата и искат AI помощ за създаване и експлоатация на софтуер на AWS. Екипи, които искат асистент с приоритет на чата, плюс Claude Code за практическо кодиране в кодови бази. Помощ за кодиране във вашата IDE Amazon Q Developer поддържа чат и вградени предложения в поддържаните IDE. Claude Code може да работи и с IDE работни процеси, но е изграден около терминално-ориентиран, агентен стил. Намиране на отговори в корпоративното знание Amazon Q Business е проектиран за отговори, съобразени с разрешенията, в свързано корпоративно съдържание, често с цитати. Claude поддържа корпоративната работа с информация чрез контроли за екип/предприятие и опит, ориентиран към чата. Къде използвате асистента освен за кодиране Появява се в AWS услугите (пример: QuickSight), така че екипите могат да създават анализи, изчисления и табла за управление, използвайки естествен език, близък до AWS данни и инструменти. Разширява се в ежедневните работни инструменти чрез интеграции като Chrome, Slack и Excel, което помага, когато асистентът трябва да се появи там, където вече се осъществява сътрудничество и анализ. Модернизация и трансформации на кода Amazon Q Developer Transform се фокусира върху модернизирането на работните процеси (като ъпгрейди и конверсии) с етапи на преглед и прилагане. Claude Code все още може да поддържа модернизация, но е по-общо предназначен: вие определяте подхода, а Claude помага за неговото изпълнение чрез терминални работни процеси.

Какво е Amazon Q?

Чрез Amazon Q

Amazon Q е генеративен AI асистент от AWS, който ви помага да работите по-бързо както със софтуер, така и с бизнес задачи. На практика го използвате, за да задавате въпроси на естествен език, да получавате отговори, базирани на знанията на AWS, и да ускорите задачи, които често изискват много превключване на контекста.

Amazon Q обикновено се предлага в два варианта, а това разделение е важно, когато оценявате пригодността за предприятието:

Amazon Q Business за фирмени знания и работни процеси, които се фокусират върху отговаряне на въпроси и изпълняване на задачи за фирмени знания и работни процеси, които

се фокусира върху това да ви помогне да разберете, създадете, разширите и управлявате приложения на AWS. Amazon Q Developer (наричан още Q Developer) за кодиране и ежедневна работа с AWS, който

Ако вече използвате много системи на AWS, предимството е просто: можете да запазите инженерните решения по-близо до средата, в която работите, вместо да прехвърляте чувствителна информация в още един инструмент.

Функции на Amazon Q

Повечето екипи разглеждат Amazon Q по два начина: Amazon Q Developer за ежедневна работа по кодиране и Amazon Q Business за намиране на отговори в корпоративно съдържание без нарушаване на разрешенията.

Функциите по-долу се фокусират върху това, което ви помага да се движите по-бързо в AWS екосистемата, особено когато поддържате стари системи и стеснявате работните процеси на разработката.

Функция № 1: Amazon Q Developer за кодиране в IDE

Чрез Amazon Q

Amazon Q Developer е частта от Amazon Q, която използвате най-често, когато искате помощ в редактора си, а не в отделен прозорец за чат. Можете да задавате въпроси на естествен език, да искате промени и да получавате контекстуална помощ, докато работите с съществуващия код.

Когато използвате вграден чат, Amazon Q показва предложеното актуализиране като разлика във файла. Можете да приемете или отхвърлите промяната, като запазите контрола на разработчиците и направите инструмента по-лесен за доверие по време на прегледа на кода.

Тази настройка ви помага да преминавате по-бързо през pull заявките, като намалява времето, прекарано в копиране на фрагменти между инструменти, и увеличава времето, прекарано в проверка на качеството на кода, където е важно.

🤔 Знаете ли, че: Amazon CodeWhisperer официално стана част от Amazon Q Developer на 30 април 2024 г., така че много от документите и работните процеси на „CodeWhisperer“ сега се отнасят към Amazon Q Developer в AWS rollouts.

Функция № 2: Amazon Q Business за сигурни отговори с контролиран достъп

Чрез Amazon Q

Когато вашият разработчик губи време в търсене на най-новата версия на ръководството, архитектурните бележки или „правилната“ версия на документ за вземане на решения, Amazon Q Business е проектиран да намали това забавяне.

Свържете го с инструментите, които вашите екипи вече използват, и тогава потребителите ще могат да задават въпроси и да получават отговори от одобрени източници, така че по-малко теми ще се превръщат в дълги разговори с много отговори.

Частта, която е подходяща за предприятия, е контролът на достъпа. Amazon Q Business е създаден да спазва разрешенията, така че потребителите виждат само това, което им е позволено да виждат според тяхната идентичност.

Това помага за внедряването в предприятието, защото не принуждавате екипите да дублират съдържанието в нова система, само за да може асистентът да се използва.

Функция № 3: Amazon Q в AWS услугите за по-бързи бизнес прозрения

Чрез Amazon Q

Amazon Q се появява и в AWS услугите, което помага, когато искате да получите информация, без да прехвърляте данни в друг инструмент. Например, Amazon Q в Amazon QuickSight позволява на потребителите да създават табла, визуализации и сложни изчисления, използвайки естествен език.

Ако поддържате отчети за продукти или показатели за състоянието на платформата, тази функционалност е практична. Вашите екипи могат да проучват по-бързо движещите сили и тенденциите, а след това да превърнат резултатите в нещо, въз основа на което заинтересованите страни могат да действат. Вие прекарвате по-малко време в превръщането на въпросите в запитвания и повече време в потвърждаването на резултатите.

Това е полезно, когато корпоративните екипи искат работните процеси за бизнес разузнаване да останат близо до AWS екосистемата, особено когато контролът на достъпа и одобрените източници на данни са от значение.

Функция № 4: Amazon Q Developer Transform за модернизация и мащабни ъпгрейди на кода

чрез AWS

Ако вашият екип работи с AWS, но прекарва голяма част от всяко тримесечие в изплащане на технически дългове, най-трудната работа често е „междинното“ инженерство: актуализиране на времето за изпълнение, замяна на остарели API и рефакторинг на стари системи, без да се нарушава производственият код.

Amazon Q Developer Transform е създаден за този вид структурирани промени. В поддържаните IDE той може да извършва автоматизирани ъпгрейди и конверсии на ниво език и операционна система, да генерира промени във файловете и след това да ви позволи да прегледате и приложите тези промени като всеки друг диф.

Практически пример е модернизацията на Java. Amazon Q Developer може да надгражда Java приложения до по-нови версии (включително актуализиране на остарели компоненти/API и надграждане на зависимости), а работният процес е проектиран около проверка във вашата IDE, преди да приемете промените.

Цени на Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 USD/месец на потребител

Amazon Q Business Pro: 20 USD/месец на потребител

Цена за бизнес потребление на Amazon Q: 200 долара за 30 000 единици/месец

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $/месец на потребител

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/месец на потребител

Какво е Claude?

Чрез Claude

Claude е AI асистент, създаден от Anthropic, за да ви помогне в работата с информация и техническата работа, включително писане, анализ и кодиране, чрез чат и API.

За софтуерните екипи Claude Code е версията, предназначена за практическа инженерна работа. Можете да я използвате, за да работите директно в кода си, включително да редактирате файлове и да изпълнявате команди, така че да можете да преминете от заявка към работни промени, без постоянно да копирате и поставяте контекста между инструментите.

Прекарвате по-малко време в повторно обясняване на контекста и повече време в проверка на крайния резултат, преди да го изпратите.

Функции на Claude

Claude предлага комбинация от възможности за кодиране и ежедневна продуктивност, които ви помагат да работите по-бързо, без да жертвате качеството или достъпа.

Функциите по-долу обхващат най-важните аспекти за продуктовите мениджъри, разработчиците и корпоративните екипи, които оценяват Claude с оглед на безопасното му внедряване и практичните работни процеси.

Характеристика № 1: Claude в Chrome за по-бързи работни процеси в браузъра

Чрез Claude

Claude в Chrome внася Claude във вашия браузър, така че можете да задавате въпроси за страницата, която разглеждате, и да предприемате действия, без да сменяте инструменти. Claude може да навигира по страници, да кликва върху бутони и да попълва формуляри, което помага, когато се опитвате да се придвижвате бързо през уеб-базирани задачи.

Claude може да ви помогне и с повтарящи се задачи в браузъра, така че да не се налага да повтаряте едни и същи проверки всеки ден.

Това е полезно, когато екипът ви се нуждае от последователни резултати от работни процеси, базирани на браузър, без да се добавят допълнителни ръчни стъпки.

Функция № 2: Claude в Slack за помощ в канала

Чрез Claude

Claude в Slack въвежда Claude в мястото, където вашите екипи за разработка вече си сътрудничат, така че можете да задавате въпроси в нишка и да получавате помощ, без да прехвърляте контекста в друг инструмент. Claude зачита разрешенията за Slack, които вече имате, а администраторите на Slack одобряват приложението.

Когато Claude засече заявка за кодиране, Claude в Slack може да прехвърли заявките за кодиране към работния процес на Claude Code и да стартира отдалечена сесия, която можете да прегледате, включително връзки за отваряне на заявка за изтегляне.

Това е полезно, когато искате по-бърза координация в Slack, без да губите контрол над промените от страна на разработчиците.

🤔 Знаете ли, че: Anthropic цени някои модели на Claude в „милиони входни токени“ и „милиони изходни токени“, например Claude Sonnet 4.5 посочва цените на милион токени на собствената страница на Anthropic, което е полезно, когато сравнявате цените на базата на употребата на различните инструменти.

Функция № 3: Claude в Excel за по-бърз анализ на работни книги

Чрез Claude

Claude в Excel ви помага да разберете цялата работна книга, включително вложените формули и зависимостите между разделите. Можете да задавате въпроси на естествен език и да получавате обяснения с цитати на ниво клетка, за да можете да проверите логиката, вместо да гадаете.

Можете също да тествате сценарии, без да нарушавате формули и да отстранявате грешки като #REF!, #VALUE! или циклични препратки, като проследите какво ги е причинило.

Това е полезно, когато екипите в предприятията се нуждаят от отговори, които остават прозрачни, особено когато електронната таблица е част от по-голяма система или решение.

Характеристика № 4: Claude Skills за повтаряеми, стандартизирани работни процеси

Чрез Claude

Claude Skills ви позволява да превърнете вашите процедури и най-добри практики в инструкции за многократна употреба или стандартизирани работни процеси, така че Claude да може да ги прилага по един и същи начин всеки път. Това означава по-последователни резултати при специализирани задачи и по-малко „спорове за подсказки“, когато различни екипи се нуждаят от един и същ формат или работен процес.

Уменията работят и в Claude. ai, Claude Code и API, така че можете да ги създадете веднъж и да използвате същия подход на различни места.

Тази техника е полезна, когато искате екипите, работещи с различни инструменти, да следват един систематичен подход към документацията и работния процес.

Цени на Claude

Безплатно

Предимство: 20 $/месец на потребител

Макс.: от 100 $/месец на потребител

Екип (стандартно място): 30 $/месец на потребител (минимум 5 членове)

Екип (Premium seat): 150 $/месец на потребител (минимум 5 членове)

Предприятие: Персонализирани цени

Amazon Q срещу Claude: сравнение на функциите

Amazon Q и Claude могат да поддържат работа с помощта на AI, но се вписват в корпоративните системи по различен начин. Amazon Q е изграден около AWS екосистемата, с Amazon Q Developer за кодиране и Amazon Q Business за отговори, съобразени с разрешенията. Claude се фокусира върху чат-първо преживяване, с Claude Code плюс интеграции като Chrome, Slack, Excel и Skills.

След това ще ги сравним по функциите, които са най-важни за работните процеси в разработката и ежедневната инженерна продукция.

📖 Прочетете също: Отключване на силата на ClickUp AI за софтуерни екипи

Характеристика № 1: Помощ при кодиране във вашата IDE

Amazon Q Developer

Ако вашите екипи работят в екосистемата на AWS, Amazon Q Developer е проектиран да остане близо до разработката, свързана с AWS. Той работи в поддържани IDE и ви предоставя чат и вградена помощ, така че можете да генерирате код, да правите редакции и да преглеждате промените, без да напускате редактора си. Вградените функции са полезни за по-безопасни актуализации, защото можете да прегледате предложените промени, преди да ги приложите.

Claude Code

Claude Code също поддържа IDE работни процеси, но е изграден около терминално-ориентиран, агентен поток. Той работи добре, когато искате един асистент да работи с цялата кодова база, да прави промени в множество файлове и да ви помага да преминете от заявка към реализация, без постоянно да копирате контекста между инструментите.

🏆 Победител: Равенство. Изберете Amazon Q Developer, ако ежедневните ви работни процеси по разработката са AWS-first и искате IDE-нативна поддръжка. Изберете Claude Code, ако предпочитате терминални работни процеси и искате асистент, който може да работи с цялата ви кодова база.

Характеристика № 2: Намиране на отговори в корпоративното знание

Amazon Q Business

Amazon Q Business е създаден за отговори, съобразени с разрешенията, в цялото съдържание на предприятието. Вие свързвате източници на данни, поддържате контрол на идентичността и достъпа и предоставяте отговори с цитати, така че вашият екип да може да провери източника, преди да предприеме действие по дадено решение.

Claude

Claude може да поддържа и корпоративна работа с информация, особено в плановете Team и Enterprise, където получавате административни контроли като SSO и разрешения на базата на роли. Силната страна на Claude е по-гладкото преживяване с асистента в различните приложения, но моделът „конектори плюс цитати“ е по-ясно изразен в Amazon Q Business.

🏆 Победител: Amazon Q Business, ако искате отговори, съобразени с разрешенията, с цитати в свързаните системи по подразбиране.

Характеристика № 3: Къде използвате асистента освен за кодиране

Amazon Q

Amazon Q се показва в AWS услугите, което помага, когато искате отговори и информация, без да прехвърляте данни към други инструменти. Ясен пример е Amazon Q в Amazon QuickSight, където можете да създавате табла, визуализации и сложни изчисления, използвайки естествен език.

Claude

Claude се фокусира върху внедряването на асистента в ежедневните инструменти, които вашите екипи вече използват. Можете да използвате Claude в Chrome, за да навигирате в сайтове и да изпълнявате задачи в браузъра, Claude в Slack, за да сътрудничите в канали, и Claude в Excel, за да разберете работните книги с цитати на ниво клетка, които можете да проверите.

🏆 Победител: Равенство. Изберете Amazon Q, ако вашите работни процеси се изпълняват в рамките на AWS услугите. Изберете Claude, ако вашият екип се нуждае от асистент за браузъри, чатове и електронни таблици всеки ден.

Характеристика № 4: Къде използвате асистента освен за кодиране

Amazon Q Developer

Amazon Q Developer разполага със специална функция „Transform“, предназначена за модернизация, включително автоматизирани ъпгрейди и конверсии в IDE работни процеси, с ясна стъпка за преглед и прилагане, така че екипите да могат да запазят контрола на разработчиците.

Claude Code

Claude Code все още може да поддържа модернизационна работа, но това е по-общ агентски подход. Той работи до голяма степен като терминално базирано средство, което може да редактира файлове, изпълнява команди и създава комити, което може да ви помогне да изпълните план за ъпгрейд в сложно репо, стига вашият екип да дефинира стъпките и да валидира резултатите.

🏆 Победител: Равенство. Amazon Q Developer, ако модернизацията е основно изискване (ъпгрейди на Java, конверсии, повтарящи се трансформационни потоци). Изберете Claude Code, ако искате гъвкав терминален агент, който да ви помогне да изпълните миграциите, които проектирате сами, в различни стекове и работни процеси.

Amazon Q срещу Claude в Reddit

Преди да приемете за чиста монета ценовата страница или списъка с функции, си струва да видите как разработчиците говорят за тези инструменти, когато ги използват в действителност. Коментарите по-долу ви дават бърза представа за това къде Amazon Q и Claude са наистина полезни и къде екипите срещат трудности.

Някои потребители на Reddit споделят колко полезен е Amazon Q:

✅ „Amazon Q е изключително полезен! RAG е страхотен... Но наистина, страхотна работа по предоставянето на точна информация...“

Докато други потребители заявиха:

🚩 „В началото беше много полезно… Това включваше функции, които не съществуват.“

За Claude, потребителите на Reddit казват:

✅ „Claude Code просто се усеща по различен начин… Claude Code с Opus 4. 5 е най-доброто преживяване за разработчици в момента.”

Докато някои казаха:

🚩 „Не мога да свърша нищо, ако постоянно ми се налага да помагам... Не чете файлове, не се опитва да разбере нищо.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Amazon Q и Claude

Спринтът рядко се проваля, защото екипът ви не може да пише код.

Спринтът се прекъсва, защото „окончателното“ решение се намира в чата, изискванията са в документ, а задачата има връзки към три различни места. Тогава някой добавя AI отговор в работния процес, но никой не може да каже какъв контекст е оформил резултата.

Това е разрастване на работата. Вие все още доставяте, но губите време в търсене на източника на истината, защото задачите, документите и разговорите не остават свързани.

Сега добавете разрастването на AI. Един екип разчита на Amazon Q в AWS. Друг екип разчита на Claude Code в отделен поток. Провокациите се преписват, резултатите се копират между инструментите и става по-трудно да се обясни защо е направена промяната.

Това е мястото, където ClickUp, като конвергентно AI работно пространство , се вписва перфектно. ✨️

ClickUp обединява вашата работа и AI в една свързана система, така че задачите, документите и работните процеси остават свързани в един и същ контекст. ClickUp Brain може да извлича действия от документи и чатове и да ги превръща в структурирани задачи, което ви помага да преминете от AI резултати към реално изпълнение, без да губите проследимост.

След това ще видите как изглежда това за софтуерните екипи, включително как ClickUp може да поддържа доставките с агенти и автоматизации.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Централизирайте AI отговорите на едно място, така че вашите решения за кодиране да останат свързани с доставката с ClickUp Brain

Когато сравнявате Amazon Q и Claude Code, бързо осъзнавате, че трудното не е да изберете „най-добрия“ модел. Нуждаете се от едно място, където резултатите от AI остават свързани с работата, която вашият екип извършва. В противен случай отговорите се разпръскват в чата и никой не може да проследи решенията до действителните задачи и документи.

ClickUp Brain решава този проблем, като вгражда AI директно в работното ви пространство, така че можете да превърнете бележки, документи и разговори в структурирано изпълнение. Можете да създавате задачи от чатове и документи, да генерирате резюмета и да получавате отговори с контекст от работното си пространство, вместо да започвате от нулата всеки път.

Когато вашите архитектурни решения, спецификации и задачи се намират в една и съща система, вие прекарвате по-малко време в повторно обясняване на контекста и повече време в доставка с увереност.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain MAX ви помага да поддържате кодирането на едно и също място, където екипът ви планира, преглежда и доставя. Стандартизирайте PR обобщенията и бележките за решения в работните процеси на Amazon Q и Claude Code с ClickUp Brain MAX Ето един прост работен процес, който можете да използвате отново: Записвайте бързо решенията с Talk to Text : диктувайте кратки бележки като „защо променихме потока на удостоверяване“ или „какво да тестваме след това“, а след това ги добавете директно в задачата или документа, за да остане обосновката свързана с работата.

Помолете ClickUp Brain MAX да обобщи контекста на PR за преглед: Подайте команда на инструмента с „Обобщи промените, рисковете и плана за тестване за тази задача“, след което поставете резултата в описанието на PR или коментара към задачата, за да се запази последователността на прегледа на кода.

Намерете източника на истината с ClickUp Enterprise Search : търсете сред задачи, документи и свързани инструменти, за да отговорите на въпроси като „Къде е най-новата спецификация на API?“ или „Какво решихме относно кеширането?“, без да ровите из нишките.

Изберете подходящия модел за задачата: Използвайте избора на модели на ClickUp , когато искате различен стил на помощ, но запазете чувствителните въпроси, свързани с работното пространство, в ClickUp Brain MAX, за да останат отговорите свързани с вашия действителен контекст.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain Super Agents и ClickUp Codegen

Автоматизирайте прехвърлянето от AI предложения към реални pull заявки в работния процес на вашия екип с ClickUp Codegen

Когато сравните Amazon Q и Claude Code, ще забележите една тенденция. Асистентът може да предложи решения, но вашият екип все пак се нуждае от надежден начин да превърне тези предложения в реални действия във файлове, прегледи и предаване на задачи.

Тук е мястото на ClickUp Brain Super Agents. Можете да създавате и персонализирате агенти, които действат във вашето работно пространство. Тази функция позволява рутинни задачи, като обобщаване на контекста, изготвяне на актуализации и поддържане на непрекъснатостта на работния процес, чрез същия процес, който вашият екип вече използва.

След това го свържете с ClickUp Codegen. ClickUp Codegen е AI разработчик, който можете да споменете в задача, за да отговори на въпроси за кода на естествен език и да помогне за създаването на готови за производство pull заявки. Това помага на работата ви да премине от заявка към PR, без да се налага да използвате разпръснати чатове и други инструменти.

Агентите се занимават с координацията, а ClickUp Codegen се занимава с етапа на изграждане, така че вашият екип прекарва по-малко време в съчетаване на контекста между инструментите и повече време в доставка под надзора на разработчиците.

💡 Професионален съвет: След като ClickUp Codegen отхвърли заявка за изтегляне, помолете ClickUp Brain да обобщи какво се е променило, защо е направена промяната и какво да се тества след това, а след това запазете това обобщение в задачата. По-късно можете да използвате ClickUp Enterprise Search и Ask, за да отговорите бързо на въпроса „Защо променихме този модул?“ и да получите подкрепен с цитати отговор от точната задача, документ или коментар, където е взето решението. Можете също да помолите ClickUp Brain да създаде ClickUp Brain Super Agents, за да обобщи всички подробности за вашата работа за по-добри и по-бързи резултати. Създайте супер агент за обобщаване на прегледите на кода и решенията за внедряване с ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: ClickUp Automations

Продължете работата си в момента, в който AI изходът се превърне в задача с ClickUp Automations

AI може да ви помогне да генерирате код и да усъвършенствате решения, но все пак губите време, когато работата се забави при предаването. Отваря се PR и никой не получава уведомление. Настъпва промяна в статуса, но следващата стъпка остава блокирана. Ето тук ClickUp Automations прави разликата.

ClickUp Automations ви позволява да задавате тригери и действия с опционални условия, така че рутинните задачи да се изпълняват без ръчно проследяване. Можете да започнете с предварително създадени автоматизации или да създадете свои собствени, за да присвоявате автоматично работа, да прилагате шаблони или да изпращате актуализации при промяна на статуса.

Това ви помага да превърнете резултатите от AI в последователно изпълнение, като поддържате предсказуеми работните процеси на разработката, дори когато са включени няколко инструмента.

💡 Професионален съвет: След като ClickUp Automations започне да назначава рецензенти и да подтиква следващия собственик, следващото препятствие е видимостта. Ръководителите все още питат „Какво се е забавило?“ и старшите разработчици все още се включват в дискусиите за състоянието. Можете да получите достъп до обобщения за цялата си работа с AI Cards на ClickUp Добавете AI картите на ClickUp към таблото на ClickUp, за да получавате отговори от самата работа, а не от проверки: Използвайте AI Executive Summary , за да генерирате актуална картина на състоянието на вашата инженерна среда (какво върви по план, какво изостава, какво изисква внимание).

Използвайте AI Project Update за списък с версии, за да обобщите напредъка и рисковете в едно превъртане.

Използвайте AI Brain , за да изпълните персонализирана команда като: „Избройте задачите, блокирани от преглед на кода, извикайте собствениците и предложете следващи стъпки въз основа на най-новите коментари“ (можете също да споменете конкретни списъци или задачи, за да ограничите обхвата на резултата).

Когато автоматизацията напредва, натиснете Rerun AI на картата, за да обновите описанието, без да преизграждате отчета.

ClickUp ви помага да оптимизирате работния процес на AI

Amazon Q може да ви се стори правилният избор, когато вашите работни процеси по разработката са дълбоко вградени в AWS екосистемата и работят с големи кодови бази. Claude Code може да ви се стори по-подходящ, когато искате асистент, който поддържа работа с ежедневни инструменти и има проста крива на обучение.

И в двата случая реалният риск е един и същ. Резултатите от AI се копират в чата, решенията се губят и никой не може да проследи защо е направена промяна в новия код или AWS инфраструктурата.

ClickUp ви помага да спрете това и още много други неща с различен подход. Вие запазвате AI отговорите свързани с работата, която вашият екип действително извършва, така че изпълнението остава свързано с контекста. Това помага за поддържане на контрол върху версиите на вашата информация и помага за управлението на предвидими разходи и сложни кодови бази.

Използвайте ClickUp Brain, за да запазите AI резултатите достъпни за търсене в задачите и документите.

Използвайте ClickUp Brain Agents и ClickUp Codegen, за да превърнете заявките в структурирано изпълнение и работа, готова за PR.

Използвайте ClickUp Automations, за да премахнете ръчното предаване на задачи и да поддържате работния процес в движение.

Регистрирайте се в ClickUp, за да управлявате планирането, работните процеси по кодиране и AI от едно работно пространство.