Как AI за застрахователни агенти променя деня ви

Вероятно не сте станали застрахователен агент от страст към ръчното въвеждане на данни.

Вие сте тук, за да защитавате прехраната на хората. Но е трудно да бъдете доверен съветник, когато голяма част от деня ви изчезва в административна работа.

Тази компромисна ситуация най-накрая става опционална.

Умните застрахователни служители използват AI за застрахователни агенти, за да спестят часове от седмицата си. Става дума за 37% скок в производителността, като автоматизацията се занимава с повтарящите се задачи, които запълват календара ни, а тази статия ви показва как да спестите това време.

Ето как да използвате автоматизацията на застрахователните агенции, за да освободите време и да се съсредоточите върху важни разговори, които разширяват вашия портфейл, като същевременно поддържате всичко организирано в ClickUp. ⏳

Какво е AI за застрахователни агенти?

AI за застрахователни агенти е набор от инструменти, които автоматизират повтарящи се задачи, извличат информация от данните на клиентите и персонализират взаимодействията с тях. Това вече не е нишова технология; 76% от застрахователите вече са внедрили изкуствен интелект в поне една бизнес функция.

Това е особено полезно за елиминиране на разпръскването на контекста. В момента може да се налага да преминавате между CRM, пощенската си кутия, инструмента за оферти и системата за полици, само за да отговорите на един въпрос на клиент. Това постоянно преминаване от една задача към друга отнема много време.

Автоматизацията на застрахователните агенции ви връща времето. Но автоматизацията на работния процес сама по себе си не е достатъчна. Нужен ви е и интелигентен слой, който разбира данните и реагира в реално време.

Контекстът остава свързан с работата. Ако задачата се промени, отговорът също се променя. По същия начин актуализацията на документ се отразява навсякъде. Не е необходимо да събирате информация или да разчитате на паметта си, за да сте в крак с нещата.

В основата си това работи чрез три функции:

Машинно обучение за откриване на модели във вашите данни, като например кои потенциални клиенти се нуждаят от внимание.

Обработка на естествен език за разбиране на въпроси и генериране на резюмета или имейли

Правила за автоматизация, за да напредвате в работата си въз основа на зададените от вас условия.

Когато се използва заедно, автоматизацията престава да бъде просто още един AI инструмент за застрахователни агенти и се превръща в свързващо звено, което поддържа гладкото протичане на работните процеси.

Как застрахователните агенти използват AI в ежедневните си работни процеси?

AI се проявява по малки, практични начини през целия ви ден. Ето как подобрява управлението на знанията в областта на застраховането.

Автоматизирайте комуникацията с клиенти и последващите действия

Проследяването на клиентите в застраховането е задължително, но поддържането на последователност може да бъде трудно. След като офертата е изпратена или искът е подаден, следващата стъпка зависи от промените в статуса и отговорите на клиентите. Да запазите тази логика в главата си или да разчитате на отделна система за напомняне не е ефективно.

Вместо това можете да прикачите логика за последващи действия директно към самата работа, като използвате ClickUp Automations. Например, когато маркирате задача като Изпратена оферта, ClickUp може автоматично да създаде задача за последващи действия, насрочена за няколко дни по-късно.

Определяте това веднъж, като използвате предварително създадена автоматизация или AI Automation Builder, който ви позволява да опишете резултата на прост език и след това да прегледате тригера и действието, преди да го публикувате.

Настройте правила в персонализиран инструмент за автоматизация с помощта на ClickUp Automations

Същият подход се прилага и при други AI работни процеси в застраховането:

Когато полицата наближи датата за подновяване, автоматично може да се създаде задача за контакт с клиента.

Ако дадена претенция не показва активност в продължение на определен брой дни, ClickUp може да я изведе за преглед.

Когато полицата е сключена, задачите по въвеждането и имейлите могат да бъдат възложени без ръчно предаване.

Тъй като тези автоматизации са свързани с дейностите по задачите, те остават съобразени с начина, по който вече работи вашата агенция. Задачите могат да се разпределят сами чрез динамични възложители, имейлите могат да се изпращат въз основа на действията по задачите, а актуализациите се регистрират автоматично.

Когато процесът ви се промени, коригирате правилото веднъж и то се прилага навсякъде.

На практика това обикновено означава да се създаде малък набор от правила, като например:

Създайте задача за последващи действия няколко дни след изпращането на офертата.

Задействайте подновяване на полиците преди изтичането им.

Маркирайте исковете, за които няма актуализации в рамките на определен период от време.

Задайте стъпки за въвеждане, когато полицата е обвързана

Резултат: С въвеждането на тези правила последващите действия ще се извършват като пряк резултат от работата, а не като нещо, за което трябва да се сещате да проверите.

Оптимизирайте обработката на исковете и документацията

Исканията за обезщетения не изискват постоянно внимание, но се нуждаят от навременни проверки. Проблемът е, че трябва да се преориентирате всеки път, когато се връщате към някоя от тях.

🔍 Знаете ли, че... Въпреки че средното време за ремонт при застрахователни искове се е подобрило, разходите за ремонт са се увеличили с 26% през последните две години. С повишаването на премиите, грешките и забавянията при обработката на застрахователните искове са по-скъпи от всякога.

В ClickUp Docs можете да запазите всяка претенция свързана с една задача и да съхранявате всичко, свързано с нея, в свързано пространство. Формулярите за приемане, подкрепящите документи, графиците и бележките са свързани със самата задача, така че претенцията винаги има ясен източник на информация.

Създайте връзки между задачи и документи в ClickUp Docs

Когато документите и коментарите се натрупват, ClickUp Brain ви помага да ги обработвате по-бързо. Можете да го помолите да обобщи досието на дадена претенция, да извлече ключови подробности като дати или номера на полици или да ви предостави бърза актуализация на статуса преди обаждане на клиент.

Обажданията също не прекъсват този поток. Когато разговаряте с превозвач, оценител или клиент, ClickUp AI Notetaker може да записва разговора, да генерира транскрипт и автоматично да превръща следващите стъпки в задачи.

Тези бележки се записват в ClickUp Docs и остават свързани с работния процес по обработката на исковете, така че решенията и действията не се губят в бележките от срещи или личните бележници.

Резултат: Можете да изработите цялостен работен процес за управление на исковете, в който документите, актуализациите и решенията остават свързани със самата работа. Отворете задача по иск по всяко време и вижте какво се е случило, какво е в процес на обработка и какво трябва да се направи след това, без да търсите в различни системи или да възстановявате контекста.

Създавайте маркетингово съдържание и персонализирани комуникации

Работата по съдържателния маркетинг обикновено се вмъква между всичко останало. Вие се опитвате да вмъкнете контактите в останалото време между работата с клиенти и подновяването на договори.

Но можете да възложите тази задача на ClickUp Super Agents, които се занимават с изготвянето и проследяването.

Можете да създадете агенти, които работят като съотборници – такива, които помнят вашата аудитория, разбират вашата работна среда и продължават да работят на заден план. Вместо да давате указания на AI всеки път, вие задавате намерението веднъж и позволявате на агентите да генерират, адаптират и усъвършенстват съдържанието в хода на работата.

Например, можете да създадете маркетингов агент, който изготвя предложения въз основа на типа полица, последните дейности или целите на кампанията. Можете да @споменете този агент в задача или документ в ClickUp, да поискате конкретно съдържание и да получите проект, съобразен с тона и контекста на вашата агенция.

Запознайте се със Супер агента от Libby в ClickUp, който преглежда съдържанието вместо нея!

Ето как изглежда това на практика:

Пример за употреба Подсказка за агент Резултат Сегментиране на аудиторията „Създайте версии на тази публикация за собственици на малки предприятия и клиенти с висока нетна стойност.“ Персонализирани съобщения без пренаписване Обновяване на контактите „Напишете напомняне за подновяване на полицата за собственици на жилища, които наскоро са подали иск.“ Контекстно-ориентирани имейли, свързани с историята на клиента Образователно съдържание „Напишете блог пост за рисковете при шофиране през зимата за притежателите на автомобилни полици.“ Структурирано съдържание, което можете да публикувате или разширявате Местно проучване „Напишете имейл за проучване на потенциални клиенти за ресторантьори в моя град.“ Обхват, основан на местния бизнес контекст

Благодарение на осведомеността за работната среда, супер агентите не третират всяка заявка като еднократна. Те си спомнят предишни проекти, разбират текущите кампании и се усъвършенстват с времето. Вие запазвате контрола, но вече не започвате от нулата всеки път.

Резултат: Вашият маркетинг остава последователен и персонализиран, дори когато работата с клиенти е с приоритет. По този начин, общуването с клиенти не зависи от намирането на свободно време.

Анализирайте данни за оценка на риска и класифициране на потенциални клиенти.

Приоритизирането е ежедневна задача. Решението къде да се фокусирате зависи от разбирането на активността на потенциалните клиенти, момента на подновяване и ангажираността на клиентите. Без ясна представа тези решения стават по-трудни, отколкото е необходимо.

ClickUp Dashboards ви предоставя актуален поглед върху тези данни, без да се налага да съставяте ръчно отчети. Вие избирате какво да проследявате, а Dashboards го превръща в визуални отчети, които се актуализират автоматично при промяна в работата.

Например, можете да създадете табло, което показва къде се провалят сделките, кои потенциални клиенти се превръщат в реални по-бързо и как се представят различните източници във времето. Можете да добавите CRM-стил джаджи, които подчертават клиентите, чиито договори предстои да бъдат подновени, или полици, които може да се наложи да бъдат преразгледани, и да видите рисковете и възможностите на едно място.

Визуализирайте данните за работния процес на вашата застрахователна компания в таблата на ClickUp

ClickUp Brain добавя още едно ниво на видимост. Когато разглеждате таблото, можете да задавате директни въпроси като „Кои потенциални клиенти са най-вероятни да сключат сделка този месец?“ или „Кои подновявания изискват внимание тази седмица?“.

Brain чете данните от таблото и предоставя ясен отговор, без да се налага да интерпретирате графиките ръчно. Агентите могат да възложат на член от екипа ви да наблюдава моделите в ангажираността на потенциалните клиенти или промените в статуса в работната ви среда и проактивно да предоставя информация.

Вместо да проверявате таблото за управление многократно, вие получавате известие, когато нещо превиши прага, който е важен за вас.

ClickUp Dashboards ви помага да: Приоритизиране на потенциалните клиенти въз основа на реалното им ангажираност и история

Откриване на риска от подновяване , преди да се превърне в отлив

Идентифициране на пропуски в покритието във вашия бизнес

Фокусирайте усилията си там, където има най-голям шанс за въздействие. Данните, които вече генерирате в ежедневната си работа, се наблюдават, за да подпомогнат информираното вземане на решения.

AI подсказки, които застрахователните агенти могат да използват днес

Тези подсказки са готови за копиране и поставяне, за да ги използвате във всеки AI инструмент, или оставете ClickUp Brain да се погрижи за работата. Ще ви покажем и как работи, когато AI има достъп до информация в реално време от работното пространство.

Подсказки за комуникация с клиенти

Използвайте тези подсказки, за да генерирате съобщения за клиенти, които са специфични за конкретния акаунт.

Подсказка 1: „Напишете имейл за последваща комуникация с [Име на клиента], който преди три дни получи оферта за [Тип покритие]. Позовайте се на неговото притеснение относно [Конкретно притеснение] и обяснете [Основно предимство] в консултативен тон.“

Ето например как ClickUp Brain ще отговори на този пълен въпрос:

Помолете ClickUp Brain да генерира текст за имейл за навременна комуникация с клиента

Допълнителни подсказки:

„Напишете напомняне за подновяване на полицата на [Име на клиента], чиято автомобилна полица изтича след 45 дни. Споменете, че нямат искове и ги поканете да преразгледат покритието си.“

„Създайте кратко съобщение за [Име на клиента], в което потвърждавате получаването на [Име на документа] и очертавате следващите стъпки. “

Подсказки за документация

Използвайте тези подсказки, за да консолидирате ключовите детайли на едно място, така че да не се налага да събирате актуализации от имейли преди важен разговор.

Подсказка 1: „Обобщете ключовите дати, сумите на покритието и изключенията от приложените документи на полицата в точки. “

Помолете ClickUp Brain да проучи работното ви място за най-новите актуализации

Допълнителни подсказки:

„Създайте брифинг за клиента за предстоящото ми обаждане с [Име на клиента], като използвате последните актуализации на задачите и коментарите. “

„Извлечете номерата на полиците, датите на влизане в сила и имената на застрахованите лица от тези документи и ги форматирайте в таблица.“

Маркетингови подсказки

Използвайте тези подсказки, за да създадете контекстуално, образователно и подходящо за клиентите маркетингово съдържание, без да започвате от празна страница.

Задание 1: „Напишете публикация в LinkedIn, в която обяснявате общата застраховка за млади семейства с ясен, съвещателен тон.“

Създавайте маркетингово съдържание с помощта на ClickUp Brain

Допълнителни подсказки:

„Напишете три имейла за нови собственици на жилища, в които обяснявате стандартното покритие в сравнение с допълнителните клаузи.“

„Генерирайте пет идеи за блог относно често срещани грешки, които хората правят в застраховането, когато са на 30 години.“

Подсказки за анализ

Използвайте тези подсказки, когато не сте сигурни с кого да се свържете първо, кои подновявания изискват внимание или къде има възможности за кръстосани продажби.

Подсказка 1: „Отбележете акаунтите, които могат да се възползват от преразглеждане на полицата въз основа на скорошната активност.“

Автоматизирайте анализа на отчети и задачи с ClickUp Brain

Допълнителни подсказки:

„Идентифицирайте клиенти с подновяване в следващите 90 дни, които не са отговорили на контактите през последните 30 дни.“

„От списъка ми с клиенти, идентифицирайте сметките с автомобилна застраховка, но без допълнителна застраховка, и обобщете потенциалните възможности за кръстосани продажби.“

Защо тези подсказки работят по-добре в ClickUp?

Подсказките дават по-добри резултати, когато AI има достъп до реалния контекст. В ClickUp Brain може да чете задачи, документи, коментари и табла, вместо да разчита на копиран текст. Това позволява резултатите да отразяват действителната активност на клиента, а не общи предположения.

Използвайте тези подсказки като отправни точки. Колкото повече работното ви пространство отразява начина, по който работите, толкова по-полезни стават резултатите.

Как да внедрите AI във вашата застрахователна агенция

Най-лесният начин да автоматизирате процесите с AI е да го въведете постепенно.

Опитът да промените всичко наведнъж създава напрежение в бюджета, прекъсване на работния процес и тревога за спазването на изискванията. Постепенният подход ви позволява да докажете стойността си рано и да се разширявате с увереност.

Стъпка 1: Започнете с един работен процес, който ви забавя

Изберете една задача, която създава най-много проблеми, и я подобрете, преди да се заемете с нещо друго. За повечето агенции това са проследяването на клиенти или документацията по исковете. Изберете един работен процес, подобрете го изцяло и се уверете, че спестява време, преди да го разширите към други области.

След като разберете какво подобрявате, обмислете внимателно къде да използвате AI. Инструментите, които не са част от основния ви работен процес, увеличават разходите. Потърсете настройка, при която AI работи заедно с задачите, документите и записите на клиентите, за да не се налага да пресъздавате контекста.

Стъпка 3: Подгответе данните си, преди да добавите интелигентни функции

Преди да добавите повече автоматизация, уверете се, че основните елементи са на място. Последователните имена на клиенти, ясните идентификатори на полици и простите структури на папки са от голяма полза. Това не изисква пълна промяна, а само достатъчно последователност, за да може AI да чете и свързва информацията точно.

Стъпка 4: Въведете AI чрез малки, повтарящи се действия

Въведете AI чрез малки, повтарящи се действия, които екипът ви може да възприеме бързо, като напомняния или обобщения. Щом те станат рутина, добавете по-напреднали работни процеси, като многоетапни автоматизации или анализи. Приемането е успешно, когато промяната се усеща като постепенна.

Постепенното наслагване на функционалности работи по-добре, отколкото да изисквате от екипа си да промени начина си на работа за една нощ.

Стъпка 5: Измерване на резултатите

Докато разширявате бизнеса си, фокусирайте се върху ключовите показатели за ефективност, които имат значение: спестено време за конкретни задачи, подобрена последователност при проследяването, по-бързо разрешаване на исковете или по-високи проценти на отговор от клиентите. Тези резултати ви показват какво работи и къде да инвестирате в бъдеще.

Стъпка 6: Поддържайте видимост на съответствието от самото начало

През целия процес поддържайте документацията и проследимостта на преден план. Изберете инструменти, които свързват действията, решенията и комуникацията с конкретни записи с времеви отметки и собственост. Когато AI за съответствие и одит е вграден в работния процес, той не ви забавя по-късно.

Реални приложения на AI за застрахователни агенти

AI активно променя начина, по който застрахователите работят днес. От намаляване на времето за обработка на исковете до подобряване на решенията за сключване на застраховки и оценка на бедствия, водещите застрахователи и иншуртех компании внедряват AI инструменти, които значително повишават ефективността и качеството на обслужването.

По-долу са дадени четири конкретни примера за използването на AI в бранша.

Комуникации с клиенти, генерирани от AI в Allstate

Големият застраховател Allstate използва генеративна AI за изготвяне на имейли и съобщения до клиенти в голям мащаб, като програмните мениджъри съобщават, че съобщенията, генерирани от AI, са по-емпатични и по-ясни от написаните от хора. Застрахователите вече автоматизират десетки хиляди ежедневни съобщения, които преди това се управляваха от човешки представители, като подобряват яснотата и намаляват недоразуменията при проследяването на исковете.

Свръхбързо обработване на искове с AI от Lemonade

InsurTech фирмата Lemonade е внедрила своя AI, „AI Jim“, за да автоматизира обработката на исковете, като е известна с това, че урежда истински застрахователни искове за по-малко от 2 секунди, като приема иска, валидира условията на полицата, изпълнява филтри за измами и издава инструкции за плащане – всичко това без човешка намеса. Lemonade съобщава, че значителна част от исковете преминават през AI системи, което значително намалява времето за обработка.

AI за автоматизирана оценка на щетите

Progressive използва компютърно зрение, задвижвано от AI, за да оцени щетите по превозните средства въз основа на снимки, предоставени от клиентите. Чрез обучение на модели въз основа на обширна историческа база от изображения на щети, системите на Progressive могат да генерират първоначални автоматизирани оценки на щетите, ускорявайки обработката на първото уведомление за загуба и намалявайки времето за ръчна проверка в ранните етапи на обработката на исковете.

Геопространствени данни, подпомагани от AI, за оценка на щетите от бедствия

Австралийският застраховател Suncorp управлява център за управление на бедствия, подсилен с AI, който наслагва геопространствени изображения в реално време с данни за клиенти и искове, за да оцени щетите от бури и наводнения. Тази система ускорява оценката на имуществото след природни бедствия, като сравнява изображения преди и след събитието, помагайки на застрахователите да оценят по-бързо въздействието и да започнат по-скоро процеса на изплащане.

Могат ли застрахователните агенти да се доверят на AI?

AI е най-надеждна, когато се занимава с поддържаща работа, а не с вземане на решения.

Той е полезен за изготвяне на последващи действия, обобщаване на досиета за искове, извличане на подробности от документи или подчертаване на модели и корелации във вашите данни. Той не трябва да бъде окончателният авторитет по отношение на обясненията или препоръките за покритие. Те все още изискват вашата проверка.

Освен това, макар AI да може да генерира правилната информация, тя може да бъде и грешна или непълна, ако контекстът е фрагментиран. Най-безопасният начин на работа е да третирате резултатите като първоначален вариант. Нека AI събере парчетата, а след това приложете собствената си преценка, преди нещо да стигне до клиента. По този начин се запазва скоростта, без да се компрометира точността.

След като се реши въпросът с точността, следващата грижа е управлението на данните. Информацията за клиентите е чувствителна и не всички AI инструменти я обработват последователно. Преди да се доверите на дадена система, трябва да знаете къде отиват данните ви, кой има достъп до тях и дали действията се записват.

AI, която работи в контролирана работна среда, например ClickUp Brain в екосистемата ClickUp, прави тези отговори по-лесни за проверка в сравнение с инструменти, които могат да изпращат данни на други места.

От тази гледна точка е очевидно, че AI не може да бъде доверен сам по себе си. Необходимо е да се провери дали се използва в ясни граници, преглежда се от хора и се основава на системи, които вече контролирате. AI намалява разходите около вашата роля, когато тези условия са изпълнени.

Какво означава това за застрахователните агенти

Производителността на застрахователните агенти се подобрява, когато рутинната работа вече не се конкурира с разговорите с клиенти за вашето внимание.

В целия този наръчник моделът е един и същ: когато последващите действия се задействат автоматично, исковете се документират на едно място, комуникацията остава релевантна, а отчитането не изисква ръчна работа, денят ви става по-лесен за управление. AI работи най-добре, когато е близо до работата, която вече вършите, и намалява координацията, а не когато добавя още едно ниво за управление.

Ако целта е да се подобри производителността на застрахователните агенти, следващата стъпка е ясна: започнете с работно пространство като ClickUp, което поддържа съществуващите ви работни процеси, вместо да ги замества.

Често задавани въпроси (FAQ)

Не, AI не замества застрахователните агенти. Тя се занимава с административната и повтаряща се работа, като проследяване и отчитане, така че агентите да могат да отделят повече време за консултиране на клиенти, преглед на покритието и управление на сложни случаи, които изискват преценка и доверие.

AI инструментите обикновено изпълняват единични функции, като например изготвяне на имейл, докато AI автоматизацията на работния процес свързва няколко стъпки, за да изпълни процеса от начало до край. Тя задейства действия, прехвърля данни между системи и поддържа контекста през целия жизнен цикъл на клиента без ръчна намеса.

Агенциите измерват производителността на AI чрез проследяване на оперативните резултати. Общите показатели включват спестено време за рутинни задачи, подобрена последователност при проследяването, по-бързи реакции, по-малко забавени искове или подновявания и възможност за обработка на повече сметки без увеличаване на персонала.

Основните рискове са неточни резултати, лошо качество на данните и проблеми, свързани с поверителността. Създаденото от AI съдържание трябва винаги да се проверява преди да бъде използвано от клиента, особено що се отнася до покритието или подробностите на полицата. Агенциите също се нуждаят от инструменти, които да гарантират сигурността и контролируемостта на данните на клиентите и да ги ограничават до контролирани системи.