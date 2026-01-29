11 най-добри алтернативи на Bardeen AI за автоматизация на работния процес през [година]

Bardeen AI е надеждна платформа за автоматизация без кодиране за ежедневни задачи. Тя е чудесна за бързи резултати – като прехвърляне на данни между приложения и почистване на повтарящи се задачи.

Но когато екипът ви започне да расте, автоматизацията престава да бъде „хубаво да се има“ и се превръща в инфраструктура. Имате нужда от интелигентна автоматизация, която продължава да движи работата напред, дори когато входните данни се променят и процесът не е 100% линеен.

И обикновено точно тук екипите започват да се сблъскват с ограничения: интеграции, които не са достатъчно задълбочени, автоматизации, които се провалят в крайни случаи, и AI, която всъщност не може да разбере контекста в различните системи.

Ето защо съставихме този списък с най-добрите алтернативи на Bardeen AI.

Ние обхващаме инструменти, създадени да се справят с по-сложни работни процеси, да прехвърлят данни надеждно между платформи и да се мащабират с реални операции (не само лична продуктивност).

Елате, нека ви помогнем да намерите подходящата автоматизация за вашия екип! 🛠️

Защо да изберете алтернативи на Bardeen AI?

Докато Bardeen AI е любим на много екипи заради автоматизирането на повтарящи се задачи и (до голяма степен надеждни) възможности за извличане на данни, други потребители смятат, че той е неподходящ за мащабиране на автоматизацията на AI работния процес между екипи и инструменти.

Ето някои от ограниченията, които реалните отзиви посочват най-често:

Трудности при работа с многоетапни работни процеси, които зависят от променящи се условия на страницата или усъвършенствана логика от типа „ако-тогава-това“.

Непоследователни резултати от извличането на данни. Някои полета могат да бъдат пропуснати или извлечени неправилно, особено от страници с необичайни структури.

Липсата на вградени интеграции и определени API прави по-трудно автоматизирането на всички инструменти, които хората използват ежедневно.

Ненадеждни тригери за някои приложения. Например, тригерите на Notion като „страница създадена“ или „страница актуализирана“ не винаги се задействат надеждно.

Ограничена възможност за персонализиране. Преименуването на променливи, промяната на връзки към шаблони след създаване на скрейпър или настройването на примери и т.н. не са толкова гъвкави, колкото биха искали потребителите.

🔍 Знаете ли, че... 81% от професионалистите в областта на автоматизацията използват AI продукти в проекти за автоматизация поне няколко пъти седмично.

Алтернативи на Bardeen AI с един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Bardeen AI и какво предлага всяка от тях:

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp AI работна среда (ClickUp Brain), автоматизации, AI агенти + супер агенти, табла, търсене, безпроблемна интеграция Екипи, които искат вътрешна продуктивност + автоматизация на задачите + AI агенти в един и същ работен център Безплатно завинаги; налични са персонализации за предприятия Zapier Многоетапни Zaps, условна логика, над 8000 интеграции, мониторинг + логове, Canvas mapping, AI Agents + Copilot добавки Малки и средни предприятия и екипи, които искат най-голямата библиотека за интеграция и структурирани работни процеси Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29,99 $/месец. Направете Визуални сценарии с блок-схеми, рутери + филтри, итератори, силна трансформация на данни, HTTP модул, AI модули + агенти Разработчици, които искат визуална автоматизация и бюджетно скалиране Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10,59 $/месец. n8n Самостоятелен контрол на хостинга, JS в работните процеси, гъвкавост на API, многократно използваеми подпроцеси/шаблони, оркестриране на AI агенти Технически екипи, които искат контрол, самостоятелно хостинг и усъвършенствана логика за автоматизация Платените планове започват от 24 € на месец. Workato Рецепти за предприятия, управление, аудит логове, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, конектори за предприятия Предприятия, които се нуждаят от сигурна, регулирана автоматизация в различните системи Персонализирани цени Notion Automations Тригери на база данни, бутони за шаблони, Notion AI Agents, API и интеграции Екипи, които работят в Notion и искат лека автоматизация и документи + задачи заедно Безплатно за до 100 задачи; Платените планове започват от 29,99 $/месец. Integrately Автоматизация с 1 клик, SmartConnect с ръководен настройка, AI builder, голяма библиотека за автоматизация Начинаещи, които искат бързи автоматизации от типа „plug-and-play“ с минимални усилия за настройка Безплатно за до 100 задачи; Платените планове започват от 29,99 $/месец. UiPath Пълна RPA за автоматизация на потребителския интерфейс, надеждност на предприятието, силна екосистема + компоненти Организации с интензивна оперативна дейност, които се нуждаят от автоматизация на потребителския интерфейс, надхвърляща API инструментите Платените планове започват от 25 долара на месец. IFTTT Прости аплети за задействане → действие, удобни за потребителя автоматизации, лесна настройка Лични потребители и потребители на умни домове, които искат бърза и лека автоматизация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,99 $/месец. Tray. io Low-code iPaaS, API-интензивни работни потоци, вградени интеграции, Merlin AI агент-конструктор, логове, промотиране на среда Продуктови и инженерни екипи, които се нуждаят от интеграция в предприятието, заедно с вградена автоматизация Персонализирани цени Drift AI чат агент, наръчници, маршрутизиране, предаване на живо, записване извън работно време, резервиране на срещи в чата Екипи по продажби и приходи, които се нуждаят от автоматизация на конверсията на уебсайтове и незабавно резервиране на срещи Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Bardeen AI, които можете да използвате

Сега нека се впуснем в подробностите.

1. ClickUp (Най-доброто за вътрешна продуктивност на екипа и интелигентни, контекстно-ориентирани агенти)

Опитайте ClickUp безплатно Ускорете работните процеси с персонализирани Super Agents в ClickUp

Повечето екипи използват пет или шест различни AI инструмента. Един за създаване на съдържание, един за автоматизация на задачи, един за обобщения, един за отчети... и така нататък. С течение на времето това създава огромен проблем с разрастването на AI. В крайна сметка се оказвате с прекалено много AI инструменти и модели, които не комуникират помежду си. Разходите ви се умножават за една нощ, а контекстът става все по-фрагментиран.

Това е точно проблемът, който ClickUp решава. Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, където всички ваши задачи, документи, разговори и проекти се намират в една система, а AI е изграден директно върху тази основа.

Ето какво го прави перфектна алтернатива на Bardeen AI:

AI, която разбира вашата работа

ClickUp Brain е AI слой, който разбира цялото ви работно пространство, включително задачите, графиците, ресурсите, зависимостите и капацитета на екипа ви.

Приоритизирайте задачите за действие от работното си пространство, използвайки контекстно-зависимите отговори на ClickUp Brain.

Така че, когато зададете въпрос на Brain, той ви дава отговор, като претърсва вашето работно пространство, включително същите папки, списъци и проекти, които бихте отворили ръчно един по един. И тъй като ClickUp вече знае как работите, кои са вашите хора, какво притежава всеки екип и какви разрешения се прилагат, отговорите са контекстуални, точни и съобразени с разрешенията.

С ClickUp Brain можете да:

Превърнете разговорите в реална работа , като преобразувате дискусии, бележки и идеи в задачи с вече приложен подходящ контекст.

Вземайте по-интелигентни решения, като използвате контекста на проекта в реално време , като автоматично отчитате крайните срокове, собствениците, зависимостите и натоварването на екипа.

Създавайте и актуализирайте работата си директно в ClickUp , от изготвяне на документи и коментари до актуализиране на статуса на задачите.

Получете незабавен поглед върху случващото се с отговори в реално време на въпроси като какво е блокирано, какво се е променило и на какво трябва да се обърне внимание днес.

Не само това, ClickUp Brain MAX (настолен спътник на Brain) ви дава достъп до множество AI модели като ChatGPT, Claude или Gemini. Тази гъвкавост прави Brain MAX особено мощен за екипи, които искат AI помощ, вградена в ежедневните операции, а не изолирана в отделни приложения.

Превключвайте между най-добрите AI модели, без да напускате ClickUp, поддържан от BrainGPT.

⭐ Бонус: Говорете естествено и превръщайте устните инструкции в писмени актуализации мигновено с Talk to Text в ClickUp Brain MAX. Независимо дали говорите по време на Zoom разговор, обсъждате на глас или споделяте бързи актуализации, гласът ви се превръща в полезна работа директно в ClickUp.

Вижте веднага какво е важно с обобщенията на AI проектите.

Едно от най-практичните приложения на ClickUp Brain са обобщенията на проекти, базирани на AI. Brain автоматично сканира вашите задачи, чатове, коментари и актуализации, за да генерира ясни обобщения на проектите, спестявайки ви времето и усилията да разберете ръчно състоянието на проекта.

Обобщете дейността в задачите, списъците, папките и пространствата в ClickUp с помощта на ClickUp Brain.

С AI Project Summaries можете да:

Получете цялостен поглед върху напредъка на проекта си , показващ какво е завършено, в процес на изпълнение или изостава.

Автоматично откривайте препятствия и рискове , за да не остават скрити закъсненията и зависимостите в дългите коментари.

Вижте ясно собствеността и отговорността , с акцент върху това кой за какво отговаря и на какво трябва да се обърне внимание след това.

Привлечете нови заинтересовани страни или членове на екипа по-бързо, без да ги карате да четат седмици наред историята на задачите.

Можете дори да го помолите да анализира вашия проект и да предложи начини за подобряване на планирането и изпълнението на работата.

Автоматизирайте работните си процеси от начало до край

Защо да се задоволявате само с получаване на актуализации за работата си с AI? Защо да не делегирате и това? В ClickUp има два начина да го направите: ClickUp Automations и ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations помага за автоматизиране на повтарящи се задачи чрез изпълнение на прости правила, базирани на структура от тригер → условие → действие. Можете да автоматизирате действия като задаване на задачи, актуализиране на статуса и проследяване, което прави работните ви процеси по-ефективни без ръчно усилие.

Например, ако управлявате проект за съдържание, можете да настроите автоматизация, при която веднага щом задачата премине в „Готов чернови“, ClickUp може незабавно да я възложи на редактора, да повиши нейния приоритет и да добави коментар с следващите стъпки; само ако задачата вече има краен срок.

Създавайте мощни автоматизации без кодиране визуално с ClickUp Automations

💡 Съвет от професионалист: Можете да настроите автоматизациите сами, като използвате безкодовия конструктор на ClickUp, или просто да опишете какво искате на обикновен английски език на ClickUp Brain, и ClickUp ще конфигурира правилото за вас.

И ето най-хубавата част: всяка автоматизация се записва, така че ако нещо не работи както очаквате, можете да видите точно какво се е случило и да го настроите.

Вижте как работи това в действие в този видеоклип!

Автоматизация, която мисли сама: ClickUp AI Super Agents

Макар автоматизацията да ви спестява много работа, голяма част от задачите, които искате да автоматизирате, изискват преценка. Тук на помощ идват супер агентите на ClickUp.

Използвайте AI агенти в ClickUp, за да автоматизирате интелигентни, контекстно-ориентирани действия.

Тези AI сътрудници са 100% адаптивни – те наблюдават работното ви пространство и предприемат действия въз основа на случващото се. Например, ако бъг с висок приоритет не е актуализиран в рамките на 24 часа, агентът може автоматично да уведоми отговорното лице, да ескалира проблема или дори да го преразпредели.

Можете да конфигурирате агентите да следят за просрочени задачи, пропуснати SLA или конкретни ключови думи в коментарите. Те могат да работят по график или да реагират в реално време, а благодарение на безкрайната си памет и познания за вашето работно пространство, са достатъчно интелигентни, за да взаимодействат както с ClickUp, така и с другите ви инструменти чрез API.

Както при човешките колеги, можете да изпращате директни съобщения, да споменавате и да възлагате задачи на Super Agents.

Гледайте това видео, за да научите повече за Super Agents:

Най-добрите функции на ClickUp

AI карти проследявате актуализациите на проектите и статуса на задачите в реално време , което помага на екипите да виждат напредъка и рисковете с един поглед. Използвайте таблата за управление на ClickUp , за да, което помага на екипите да виждат напредъка и рисковете с един поглед.

Записвайте срещи без ръчно усилие. ClickUp AI Notetaker присъства на вашите виртуални срещи и помага за транскрибиране на разговори в реално време и генериране на резюмета.

Поддържайте разговорите свързани с изпълнението . Сътрудничеството се осъществява директно в . Сътрудничеството се осъществява директно в ClickUp Chat , където всички ваши дискусии, актуализации и обратна връзка остават свързани с действителните задачи и проекти, с които са свързани.

Намерете всичко мигновено в различните инструменти . ClickUp Enterprise Search ви позволява да търсите задачи, документи, коментари и свързани приложения като Google Drive, Jira, Figma и GitHub, всичко това от ClickUp.

Използвайте ClickUp Integrations , за да синхронизирате инструменти като HubSpot, GitHub и Twilio, или създайте персонализирани работни процеси с уебхукове, за да автоматизирате работата в приложенията си.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции и опции за персонализиране на ClickUp може да ви се стори прекалено голям в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един доволен потребител споделя:

AI вътрешните задачи са доста полезни, помагат при обобщаването, преразпределянето, намирането на задачи и като цяло спестяват време за малки неща. Автоматизациите също са мощни и могат да помогнат за намаляване на много повтарящи се задачи за определяне на приоритети и т.н., а вие можете да ги замените с AI агенти, които всъщност са автоматизации на стероиди, lol.

👀 Знаете ли, че... 52% от разработчиците казват, че AI инструментите и AI агентите им помагат да повишат производителността. А 16,5% вече използват AI агенти ежедневно в работата си (а още повече ги използват седмично/месечно).

2. Zapier (най-подходящ за обширни интеграции на приложения и бизнес работни процеси)

чрез Zapier

Zapier е една от най-популярните платформи за автоматизация на работни процеси без кодиране, създадена за систематични многоетапни работни процеси. Можете да свържете действия и да добавите логика, така че работният процес да се адаптира към случващото се. Например, можете да насочвате потенциалните клиенти по различен начин в зависимост от размера на сделката, да почиствате и обогатявате данните, преди да ги синхронизирате с друг инструмент, и дори да спирате изцяло работните процеси, когато определени условия не са изпълнени.

Инструментът предлага също AI агенти за автоматизация и AI Copilot. Вместо да измисляте ръчно всяка стъпка, можете да опишете какво искате с прости думи и да оставите AI агентът да реши как да го изпълни във вашите приложения.

AI Copilot е полезен и при създаването на работни процеси. Той предлага стъпки, посочва логически пропуски и ускорява нещата, което е особено полезно, ако не сте експерт по автоматизация. Можете да контролирате нещата с разрешения, регистри на дейности и дори проверки от типа „одобрение“ за чувствителни действия, така че автоматизацията да остава безопасна, когато се докосва до чувствителни данни.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете над 8000 приложения в областите CRM, маркетинг, финанси, поддръжка, анализи и вътрешни инструменти, за да поддържате автоматичен поток на данни.

Визуализирайте работните процеси с помощта на Zapier Canvas , който ви позволява да начертаете автоматизираните потоци като диаграма и да планирате целия процес, преди да го изградите.

Сътрудничество чрез споделени папки, достъп въз основа на роли, администраторски контроли и история на версиите, без да се притеснявате, че ще нарушите автоматизираните процеси.

Следете състоянието на автоматизацията, като използвате история на задачите, логове, предупреждения за грешки, повторителни опити и контроли за надеждност.

Ограничения на Zapier

Тригерите могат да работят по-бавно от очакваното и в някои случаи работните процеси могат да се провалят без ясни съобщения за грешки.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална : Започва от 29,99 $/месец

Екип : Започва от 103,50 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Чуйте мнението на един от рецензентите на G2:

Zapier прави изключително лесно свързването на нашите различни инструменти и автоматизирането на повтарящи се задачи. Като малка компания за коучинг, ние спестяваме часове всяка седмица чрез автоматизиране на подаването на формуляри, имейли за регистрация на клиенти и синхронизиране на данни между приложения като Google Sheets, HubSpot и Google Calendar. То е надеждно, лесно за използване и не изисква умения за кодиране – идеално за малък, но растящ екип като нашия.

🤯 Интересен факт: Терминът „автоматизация“ е въведен в автомобилната индустрия от инженерите на Ford през 1946 г., за да опише нарастващото използване на автоматични устройства и контроли в производствените линии.

3. Make (Най-доброто решение за визуална и икономична автоматизация на работния процес)

чрез Make

В Make всяка автоматизация е представена като диаграма, така че можете да видите как данните се прехвърлят от едно приложение в друго. Можете да разделите един работен процес на няколко пътя, да изпълнявате стъпки само когато са изпълнени определени условия и да обработвате елементите един по един, когато работите със списъци.

Инструментът поддържа и агрегатори, което е полезно, когато искате да съберете резултати от няколко стъпки и да ги обедините на едно място, преди да ги изпратите напред. Той комбинира автоматизация, базирана на агенти, с AI. Вместо да дефинирате всяка стъпка, вие описвате целта, а агентът помага да се определят следващите действия въз основа на контекста, което прави работните процеси по-адаптивни и по-лесни за управление в голям мащаб.

С вградената функция за обработка на данни можете да почиствате текст, да обработвате дати или да преобразувате данни директно в работния процес, което значително улеснява работата с реални данни.

Изберете най-добрите функции

Използвайте по-задълбочени интеграции на приложения, като работите с усъвършенствани крайни точки, персонализирани API повиквания и подробна конфигурация, вместо с основни стъпки за задействане на действия.

Вградете AI модули с функция „плъзгане и пускане“, за да генерирате, обобщавате, класифицирате или обогатявате данни директно в работните процеси без външни скриптове или плъгини.

Намалете проблемите в производството с логове за изпълнение и обработка на грешки, които показват точно къде и защо е възникнала грешка в работния процес.

Проектирайте работни процеси, използвайки подсказки на естествен език, за да ускорите създаването на сценарии и да намалите усилията, необходими за изграждане на сложна логика за автоматизация.

Наложете ограничения

Работните процеси могат да станат податливи на грешки с разрастването си, а неясните, неразбираеми за човека съобщения за грешки често правят отстраняването на грешките разочароващо.

Определете цените

Безплатно

Основен пакет: Цена от 10,59 $/месец

Предимства: Цена от 18,82 долара на месец.

Екипи: Цена от 34,12 $ на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Направете оценки и отзиви

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Make?

Един рецензент в Reddit казва:

Make е значително по-мощен, а визуалният конструктор на работни процеси е наистина доста солиден. Много по-добър за сложни автоматизации с множество разклонения, манипулиране на данни и обработка на грешки. Цената е по-разумна от тази на Zapier при интензивно използване.

⚡ Архив с шаблони: Шаблони за процеси за ClickUp, Excel и Word

4. n8n (Най-доброто решение за самостоятелно хоствана автоматизация с технически контрол)

чрез n8n

n8n е чудесен за екипи, които искат пълен контрол над това как се изпълняват автоматизациите им... вместо да прехвърлят всичко на инструмент за автоматизация от типа „черна кутия”. Вие изграждате работни потоци визуално, използвайки възли, разклонения, условия и цикли. Ако желаете, можете да го хоствате изцяло сами, което означава, че автоматизациите ви се изпълняват на вашите собствени сървъри и данните ви никога не напускат вашата конфигурация.

Инструментът ви позволява да добавите JavaScript директно в работния процес, да извикате всеки API, който желаете, или дори да създадете свои собствени възли, ако е необходимо. Освен това AI моделите могат да се използват за активно насочване на работните процеси, като се взема решение какво да се направи след това, какъв инструмент да се използва или как да се маршрутизират данните.

Най-добрите функции на n8n

Координирайте AI агенти, които разбират въведената информация, изберете подходящите AI агенти и изпълнявайте многоетапни действия, използвайки LLM, API и вътрешни системи.

Мащабирайте и наблюдавайте работните процеси с логове за изпълнение, повторителни опити, стъпка по стъпка отстраняване на грешки и обработка на базата на опашки за по-тежки работни натоварвания.

Повторно използвайте логиката за автоматизация, като разделите работните потоци на подпотоци и шаблони за работни потоци , което улеснява стандартизирането на процесите в различните екипи.

Ограничения на n8n

Малки грешки в конфигурацията могат да доведат до прекомерно изпълнение или неочаквани разходи, особено в цикли или работни потоци за извличане на данни.

Цени на n8n

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 24 €/месец (~28 $/месец)

Про: 60 €/месец (~70 $/месец)

Бизнес: 800 €/месец (~936 $/месец)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за n8n

G2: 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за n8n:

Най-доброто нещо в n8n. io е невероятната му гъвкавост при създаването на персонализирани автоматизации. Можете да свържете различни приложения, услуги и източници на данни в работни потоци, които са лесни за визуално проектиране. Той е идеален за автоматизиране на повтарящи се задачи за извличане на данни от уеб и управление на данни, особено когато се комбинира с инструменти като Apify.

5. Workato (Най-доброто решение за интеграции на корпоративно ниво и автоматизация в голям мащаб)

чрез Workato

Автоматизацията в Workato се основава на рецепти. Една рецепта може да обхваща няколко стъпки, условия, паралелни пътеки, одобрения и подходящо обработване на грешки. Тъй като можете да почиствате данни, да ги валидирате, да прилагате бизнес правила и да обогатявате записите в самия работен поток, той е идеален за процеси, при които точността е по-важна от скоростта.

Copilots на Workato използват AI, за да помогнат на екипите да създават и управляват автоматизации по-бързо, и могат да съдействат при работа с неясни входни данни при проектирането на работни потоци. AI агентите на Workato, наречени Genies, могат да наблюдават събития, да разсъждават върху следващите стъпки и след това да изпълняват многоетапни действия в рамките на корпоративните правила.

Получавате също Agent Studio за създаване и управление, както и Agent Knowledge Base, така че Genies да може да извлича контекст от вътрешна информация. Освен това, строгият мониторинг с логове за изпълнение и повторителни опити улеснява ранното откриване на проблеми и гарантира, че автоматизациите работят правилно в производството.

Най-добрите функции на Workato

Интегрирайте с корпоративни и стари системи, използвайки надеждни конектори и двупосочни API.

Управлявайте автоматизацията и AI действията с достъп на базата на роли, аудит логове, разделяне на средата и Enterprise Model Context Protocol (MCP) за безопасно, контекстуално изпълнение на AI

Взаимодействайте с работните процеси чрез Workbot в Slack или Microsoft Teams, което улеснява задействането на автоматизации, задвижвани от AI, и ви държи в течение.

Ограничения на Workato

Изглежда ограничаващо при работа с много големи набори от данни или тежък персонализиран код, особено ако го сравнявате с инструменти iPaaS, които са по-скоро насочени към разработчиците.

Цени на Workato

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Workato

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workato?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Workato:

Оценявам Workato за неговата стабилна способност да се интегрира с различни приложения на трети страни, което значително подобрява работния ми процес. Функцията, която особено харесвам, е лекотата, с която мога да настройвам ежедневни тригери. Тази функционалност е от решаващо значение за ежедневните ми задачи, като ми позволява да автоматизирам ефективно процесите, като например задействане на API повикване за извличане на данни и последващо прехвърляне в база данни. Тази автоматизация ми спестява време и усилия, подобрява производителността ми и гарантира, че задачите ми се изпълняват безпроблемно.

🚨 Статистическа информация: Докладът на McKinsey за състоянието на AI установи, че 23% от компаниите вече мащабират агентни AI системи в поне една област, а други 39% активно експериментират.

6. Notion Automations (Най-подходящо за екипи, които се занимават с продуктивност и централизират документи и задачи)

чрез Notion

Ако вашият екип вече използва Notion за бележки, уики, задачи и проследяване на проекти, неговото API и интеграции правят автоматизацията на управлението на проекти естествена. Например, можете да прехвърляте попълнени формуляри директно в база данни със задачи, да актуализирате страници, когато нещо се промени в друг инструмент, или да задействате последващи действия, когато се добави нов елемент.

Notion разполага и с автоматизация на бази данни, където можете да зададете тригери като „когато се създаде страница“ или „когато се промени свойство“, а след това да автоматизирате действия като задаване на собственик, актуализиране на статус, задаване на дати или изпращане на напомняния.

Свързаните бази данни, връзки и обобщения автоматично синхронизират данните, така че не е необходимо да актуализирате една и съща информация на различни места. Notion Agent помага за създаването на страници, актуализирането на бази данни, възлагането на задачи и реорганизирането на съдържанието на много страници наведнъж.

Най-добрите функции на Notion Automations

Изпълнявайте многоетапна работа в Notion с помощта на Notion Agent, който може да създава, редактира, организира и актуализира страници с една единствена инструкция.

Ускорете мисленето и писането с Notion AI за резюмета, чернови, анализ на документи и въпроси и отговори, базирани на работното пространство.

Разширете работните процеси, като използвате Notion API и интеграции, когато имате нужда от поток на данни към или от други инструменти.

Ограничения на Notion Automations

Трябва да разчитате на външни инструменти, когато се нуждаете от тежка автоматизация между приложения, като действия в браузъра или работни потоци в няколко системи.

Все още не можете да създавате персонализирани агенти в Notion.

Цени на Notion Automations

Безплатно

Плюс: 12 $/член на месец

Бизнес: 24 $/член на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Notion Automations

G2: 4,6/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion Automations?

Ето обратна връзка от рецензент на G2:

Оценявам факта, че Notion ми позволява да настройвам автоматизации и формули, които се свързват с всеки формуляр, като предоставя гъвкава система, която се адаптира към моите нужди. Тази функционалност е особено полезна, тъй като ми помага да управлявам и свързвам различни проекти ефективно, особено когато имам ограничения във времето.

📮 ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния си ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като последващи имейли 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се елиминира тази рутина. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още повече) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

чрез Integrately

Integrately е iPaaS инструмент, който помага на вашите приложения да комуникират помежду си автоматично с над 20 милиона готови автоматизации. В повечето случаи просто търсите това, което искате да направите, кликвате върху предложената автоматизация, свързвате приложенията си и я включвате.

Настройката е много лесна за начинаещи, защото SmartConnect ви води стъпка по стъпка. Първо избирате автоматизацията, след това свързвате приложенията си, преглеждате настройките и ги активирате. В много случаи инструментът дори предварително картографира полетата за вас, така че не е нужно да решавате кои данни къде да се поставят.

AI Automation Builder ви позволява да опишете с прост език задачите, които искате да автоматизирате с AI, и създава работния процес за вас. Работи добре с инструменти като Shopify, WooCommerce и BigCommerce и е подходящ за свързване на по-стари или остарели инструменти с модерни SaaS приложения. Това е добър избор, ако вашият стек е комбинация от нови облачни инструменти и по-стари системи, които не разполагат с чисти API.

Най-добрите функции на Integrately

Свържете над 1400 приложения в областта на CRM, маркетинга, комуникациите, електронните таблици, помощния център и оперативните инструменти.

Вградете генеративен AI в работните процеси, за да добавите AI-базирани стъпки като генериране на текст, обобщаване или обогатяване на данни.

Планирайте работните процеси да се изпълняват на фиксирани интервали, а не само в отговор на тригери в реално време.

Ограничения на Integrately

Сложните, многоетапни автоматизации могат да се окажат трудни за настройка, особено когато се картографират много потребителски полета.

Цени на Integrately

Безплатно

Стартово ниво: 29,99 $/месец за 2000 задачи

Професионална версия: 49 $/месец за 10 000 задачи

Растеж: 124 $/месец за 30 000 задачи

Бизнес: 299 $/месец за 150 000 задачи

Оценки и отзиви за Integrately

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Integrately?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Integrately:

Използвам Integrately.com от известно време и това значително улесни живота ми. Разчитам на него за автоматизиране на вътрешните ми процеси, управление на потенциални клиенти и обработка на данни с Google Sheets. Най-доброто в Integrately е колко лесно се настройва. Не се налага да се занимавам с кодиране, за да накарам приложенията ми да комуникират помежду си.

8. UiPath (Най-доброто решение за роботизирана автоматизация на процесите и ИТ екипи в предприятията)

чрез UiPath

UiPath е изграден около роботизираната автоматизация на процесите (RPA). Ботовете не просто прехвърлят данни чрез API. Те отварят приложения, кликват върху бутони, четат екрани, изтеглят файлове и преместват информация точно както би го направил човек.

Можете да проектирате автоматизации в UiPath Studio. Въпреки че е визуален и работи с плъзгане и пускане, вие все пак имате пълен контрол над условията, разклоненията, повторенията и обработката на грешки. Щом работният поток е готов, UiPath Robots поемат контрола, като работят заедно с потребителя за подпомагащи задачи или работят напълно без надзор на заден план за изпълнение без намеса.

С разрастването на дейността ви, UiPath Orchestrator ви позволява да планирате задачи, да управлявате безопасно удостоверенията за достъп, да контролирате достъпа и да следите всичко чрез логове и история на изпълнението.

Най-добрите функции на UiPath

Извличайте полезна информация от хаотични документи с Document Understanding, който чете фактури, формуляри, имейли и договори и ви позволява да прегледате всичко, което изглежда несигурно.

Работете с ненадеждни или остарели интерфейси, използвайки Computer Vision, така че ботовете да могат да „видят“ бутони и полета, дори когато селекторите или API-тата не работят.

Взаимодействайте с автоматизацията на прост език чрез разговорни агенти и автопилот, което ви дава усещането, че работите с AI асистент.

Вградете машинно обучение в работните процеси с помощта на AI Center, което позволява на автоматизираните системи да класифицират данни, да правят прогнози и да вземат по-интелигентни решения, вместо да разчитат само на фиксирани правила.

Ограничения на UiPath

Автоматизациите, базирани на потребителски интерфейс, и агентни работни потоци могат да бъдат нестабилни, което означава, че промени в приложението или оформлението могат да нарушат работните потоци, освен ако управлението и поддръжката не се извършват правилно.

Цени на UiPath

Основен: 25 $/месец

Стандартен: Персонализирана цена

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за UiPath

G2: 4,6/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за UiPath?

Пряко от рецензент на Capterra:

UiPath ви предоставя структури за бързо създаване на автоматизиран процес. Не изисква много кодиране за разработване. Е разширяем и персонализируем. С кратка крива на обучение, успях да се науча без много затруднения.

📌 Знаете ли, че... Според доклада „Бъдещето на работните места“ на Световния икономически форум 58% от работодателите смятат, че роботиката и автоматизацията ще променят бизнеса им през следващите пет години.

9. IFTTT (Най-доброто за прости лични задачи и автоматизация на умния дом)

чрез IFTTT

IFTTT работи на базата на проста автоматизация от типа „един тригер → едно действие“. Можете да настроите автоматизации като „Ако стигна до дома (GPS), тогава включете умните ми лампи“ за няколко минути. Тези автоматизации се наричат Applets.

Инструментът разполага с огромна библиотека от готови аплети, така че в повечето случаи просто търсите, кликвате, свързвате акаунтите си и той започва да работи. Ще намерите аплети за автоматично публикуване на социални актуализации, синхронизиране на известия, изпълняване на действия въз основа на време/местоположение/състояние на устройството или създаване/актуализиране на задачи, когато нещо се промени в друго приложение.

AI Applet Maker ви позволява да въведете желаното на обикновен английски език и създава Applet за вас. Има и IFTTT Automation Assistant GPT, който ви позволява да управлявате или задействате автоматизации от лесен за ползване интерфейс в стила на ChatGPT. А ако сте на разширен план, Filter Code ви помага да добавите логика като условия и правила за време, така че Applets да не се задействат на сляпо.

Най-добрите функции на IFTTT

Свържете над 700 услуги като Alexa, Google Assistant, Philips Hue, интелигентни термостати, Fitbit, Twitter/X, Dropbox и други.

Използвайте вградените AI инструменти като AI Social Creator (кратки публикации), AI Content Creator (дълги чернови като конспекти/блог постове) и AI Summarizer (бележки от срещи/резюмета на статии).

Вградете AI директно в автоматизациите с надеждни функции като AI Prompt, така че тригерите да могат да генерират интелигентен отговор/резултат автоматично, преди да се случи следващата стъпка.

Ограничения на IFTTT

Някои потребители съобщават, че Applets може да се провалят произволно и няма подробен дневник, от който да се разбере защо.

Цени на IFTTT

Безплатно

Предимства: 4,99 $/месец

Pro+: 14,99 $/месец

Оценки и отзиви за IFTTT

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за IFTTT?

Ето какво каза един рецензент на G2 за IFTTT:

Една функция, която наистина намирам за изключителна, е гъвкавостта за ежедневния потребител, независимо дали става дума за просто запазване на имейли в облачно хранилище или за по-сложна автоматизация с използване на няколко платформи. IFTTT отговаря на нуждите на всеки потребител и предлага много различни приложения и опции за използване.

🚨 Статистическа информация: SNS Insider съобщава, че 60,8 милиона домакинства в САЩ, което означава около 41,3% от страната, използват технологии за интелигентен дом.

10. Tray. ai (Най-подходящ за разработчици и инженери, които се нуждаят от гъвкави API интеграции)

Tray. ai е iPaaS с ниско ниво на кодиране, създаден за екипи, които се нуждаят от автоматизация като инфраструктура, а не само от бързи преки пътища между приложенията. Той ви предоставя мощен визуален инструмент за създаване на работни потоци. Използвайте го, за да създавате многоетапни потоци с разклонения, цикли и обработка на данни.

Инструментът предлага силна поддръжка за вградени интеграции и AI-управлявани версии, така че е добър избор, ако искате по-задълбочена автоматизация на работния процес. С Tray Embedded можете да използвате Call Connector API, за да изпълнявате действия на конектора във вашия собствен продукт, така че вместо да казвате на потребителите да свържат този инструмент някъде другаде, самият ваш продукт става мястото, където се случват интеграциите.

Merlin Agent Builder помага за създаването на AI агенти, които могат да разбират контекста, да решават какво да правят по-нататък и да предприемат действия в различни инструменти. Можете също да включите AI в работните процеси, като използвате различни LLM, без да се ограничавате само до един. А за да ускорите създаването, Merlin Build може автоматично да генерира документация за работния процес и дори да предложи най-добри практики за подобряване на работните процеси с тяхното разрастване.

Най-добрите функции на Tray. ai

Проследявайте лесно проблемите с подробни логове, за да видите точно къде е възникнала грешка в работния процес и какво я е причинило.

Контролирайте промените в работния процес с история на версиите и настройка на разработка → тестване → производство чрез експортиране/импортиране.

Поддържайте стабилността на работните процеси с повторителни опити и обработка на грешки, за да не се прекъсват автоматизациите по средата.

Ограничения на Tray. ai

По-трудно е да се управляват сложни работни процеси – конекторите могат да бъдат остарели и липсва силен контрол/видимост на версиите.

Цени на Tray.ai

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Tray. ai

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tray. ai?

Директно от рецензия в G2:

Tray. io е страхотен инструмент. Потребителският интерфейс е невероятен и много лесен за разбиране. Можете да създавате работни потоци за различни цели и да ги интегрирате с различни конектори за конкретни API. Можете да видите логовете веднага в отделен раздел, а по отношение на производствената поддръжка е много интуитивно да разберете какво се случва в работните потоци.

11. Drift (Най-доброто за чатботове, задвижвани от AI, и автоматизация на продажбите)

чрез Salesloft

Drift (сега част от Salesloft) е инструмент за чат на уебсайта + автоматизация на продажбите, създаден за генериране на потенциални клиенти. Ето как работи: когато някой посети вашия сайт (особено страниците с цени/продукти), Drift може да започне разговор, да зададе няколко умни въпроса и да премести този човек към следващата стъпка, без вашият екип да се налага да го преследва ръчно.

Основният двигател зад това е AI Chat агентът на Drift. Той управлява чата по структуриран начин, квалифицира посетителя, разбира от какво се нуждае и решава какво да направи след това. Drift използва Playbooks, за да контролира тези потоци, така че можете да дефинирате правила като „Ако някой остане на страницата с цените за 30 секунди, покажете съобщение, предлагащо помощ, и предложете да резервира демо версия. ’

Можете също да таргетирате въз основа на URL, източник на препратка или дори CRM сигнали. А ако някой от вашия екип по продажбите е онлайн, Drift може безпроблемно да прехвърли чата на живо и да насочи посетителя към подходящия представител. Когато посетителят е готов да продължи, Drift Meetings му позволява да резервира демо директно в чата, като елиминира обичайната размяна на имейли.

Най-добрите функции на Drift

Синхронизирайте чат лидовете в CRM системи като HubSpot и Salesforce, за да може екипът по продажбите да продължи работата си, без да губи контекста.

Привличайте потенциални клиенти извън работно време с помощта на AI чат, за да не губите посетители с висока степен на интерес, когато екипът ви е офлайн.

Използвайте разговори на естествен език и отворен текст, за да отговаряте на въпроси и да поддържате реалистично усещане при взаимодействията с клиентите.

Задействайте последващи имейли и видеоклипове чрез работните процеси на Salesloft, за да продължи разговорът дори след края на чата.

Ограничения на Drift

Създаването на работни процеси може да бъде досадно и често се налага да пресъздавате едни и същи блокове, вместо да ги използвате повторно в Playbooks.

Цени на Drift

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Drift

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Drift?

Прочетете мнението на един рецензент от Reddit за Drift:

Той работи, защото е лесен и приятен за използване не само за вашите посетители, но и за служителите, което ги кара да искат да го използват повече и да отговарят бързо. Освен това, той е като свързано обаждане. Вече водите разговор с потенциален клиент и избягвате телефонните разговори. Чатботът също е страхотен. Ние го използваме след работно време, когато никой не е в офиса.

Обединете работните си процеси, автоматизацията и AI в ClickUp

В областта на автоматизацията има много инструменти, предназначени за решаване на много специфични предизвикателства в работния процес.

Но автоматизацията сама по себе си вече не е достатъчна. Съвременните екипи се нуждаят и от AI-базирани възможности и централизиран хъб, за да управляват работата, решенията, данните и сътрудничеството на едно място. Без това автоматизацията само добавя още инструменти и още фрагментация.

ClickUp помага на екипите да елиминират разрастването на инструменти и работа, вместо да допринасят за него. Това е пълен работен център с вградени автоматизации, ClickUp Brain и AI агенти, които ви помагат да изпълнявате работни потоци с по-малко ръчно усилие. С ClickUp вие надхвърляте автоматизацията на задачите и се насочвате към система, която наистина може да изпълнява и координира операциите от начало до край.

