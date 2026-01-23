Заслужава ли си LinkedIn Premium? Предимства, недостатъци и алтернативи

С над 1,2 милиарда потребители в над 200 държави, LinkedIn е най-голямата платформа за професионално мрежуване в света.

И точно като присъствието ви в социалните медии, професионалното ви присъствие на тази платформа е по-важно от всякога. Независимо дали търсите клиенти, проучвате нови възможности за работа, привличате таланти или търсите повече интервюта за работа, LinkedIn е на преден план.

Разбира се, премиум акаунтът в LinkedIn може да ви даде по-голям достъп и по-подробна информация.

Но то ще остави трудната част от управлението на разговорите и последващите действия изцяло на вас.

Това казано, ако се чудите как да подобрите присъствието си в LinkedIn с бизнес премиум акаунт, този наръчник е за вас.

Какво предлага LinkedIn Premium

LinkedIn предлага премиум планове в 4 основни категории: Кариера, Бизнес, Продажби и Набиране на персонал. Всеки от тях е насочен към конкретна аудитория и предлага различни функции, подкатегории и цени.

Ето кратък преглед на всеки план и неговите основни характеристики 👇

Премиум план Най-подходящо за Включени основни функции Цени (приблизително)* Премиум кариера Търсещи работа, професионалисти, проучващи роли Вижте всички, които са разгледали профила ви, 5 кредита за InMail, информация за кандидатите за работа, данни за заплатите, достъп до LinkedIn Learning ~29,99 $/месец Премиум бизнес Основатели, консултанти, независими професионалисти Неограничен брой хора, които можете да разглеждате, бизнес анализи, разширени филтри за търсене, 15 кредита за InMail ~59,99 $/месец Sales Navigator Търговски представители, основатели, които се занимават с изходящи дейности, партньорства Разширено търсене на потенциални клиенти и акаунти, известия за потенциални клиенти, CRM интеграции, 50 лимита за InMail ~99,99 $/месец Recruiter Lite Мениджъри по наемане на персонал и специалисти по подбор на кадри Разширено търсене на кандидати, информация за наемането, InMail, проследяване на кандидати ~170 $/месец

👀 Знаете ли, че... Средният процент на отговори на студени имейли е 5,1%, докато директните съобщения в LinkedIn получават 10,3%, което е двойно по-голямо ангажиране. Въпреки това, 90% от усилията за изходяща комуникация все още се насочват към имейли.

Предимства на LinkedIn Premium

Нека разберем предимствата на LinkedIn Premium, за да ви помогнем да вземете решение.

Подобрена видимост и информация за профила

чрез LinkedIn

С LinkedIn Premium можете да видите кой е разгледал профила ви (до 365 дни) и как хората са ви намерили – чрез търсене, фийд, споделени връзки или фирмени страници. Тази информация е важна, когато се нуждаете от предимството на първия.

Например:

Когато мениджър по наемане на персонал разгледа профила ви → свържете се с него чрез персонализирано директно съобщение, в което се представяте или изразявате интереса си към позицията.

Когато потенциален клиент или лидер ви провери → незабавно се свържете с него, докато все още сте в съзнанието му.

Когато работодателите търсят вашите умения → вие знаете точно кои ключови думи привличат трафик и можете да оптимизирате профила си съответно.

Премиум бизнес акаунтите получават и златен знак в профилите си, което може да бъде знак за надеждност за потенциални работодатели и клиенти. Можете също да разглеждате профилите анонимно и да извършвате неограничен брой търсения, като филтрирате по длъжност, размер на компанията, местоположение, отрасъл или набор от умения.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за проследяване на потенциални клиенти, за да сегментирате връзките си в LinkedIn според нивото на ангажираност. Това ще ви предпази от третирането на студените потенциални клиенти по същия начин, по който третирате топлите потенциални клиенти, готови за превръщане в реални клиенти.

InMail за директно общуване

чрез LinkedIn

С премиум плановете получавате 3 месеца кредити за InMail, с които можете да се свързвате с членове на LinkedIn извън вашата мрежа. Това е полезно, когато се опитвате да се свържете с лица, вземащи решения, или екипи по наемане на персонал, които обикновено не биха видели вашата заявка за свързване.

Ето обаче няколко неща, които трябва да знаете за InMails ⚠️

Има три вида InMails: безплатни, платени (за Sales Navigator и Recruiter Lite) и спонсорирани (платформа LinkedIn Ads).

InMail е за първоначален контакт; не можете да изпратите друго съобщение на същото лице, освен ако то не ви отговори.

Ако получателят отговори в рамките на 90 дни, LinkedIn възстановява кредита ви за InMail в акаунта ви.

Съобщенията в InMail имат ограничение от 200 символа за темата и 1900 символа за текста.

✏️ Забележка: Рекрутерите трябва да поддържат процент на отговор на InMail от поне 13% на 100 или повече съобщения, изпратени в рамките на всеки 14-дневен период на оценка.

Разширено търсене и филтри за потенциални клиенти

чрез LinkedIn

LinkedIn Premium ви предоставя разширени опции за търсене и филтриране. Можете да стесните обхвата на потенциалните клиенти или перспективите според нивото на старшинство, размера на компанията, години опит или индустрия. Това е важно, когато създавате списъци за контакти, проследявате моделите на наемане на конкурентите или идентифицирате лицата, вземащи решения в целевите акаунти.

План Налични филтри за търсене и потенциални клиенти Премиум кариера Филтрирайте по компания, местоположение, индустрия Премиум бизнес Търсене на компании по отрасъл, местоположение на централата и брой на служителите Търсене на потенциални клиенти по настояща/минала компания и длъжност Търсене на потенциални клиенти по географско положение, име и училище Sales Navigator Всичко в Premium Business, плюс:Търсене на потенциални клиенти по старшинство, длъжност и скорошни промени в работатаТърсене по интереси на купувачите и взаимни връзкиТърсене по сигнали за намерения на купувачитеФилтриране по персонализирани списъци с потенциални клиенти/акаунтиТърсене на компании по годишни приходи и брой служители в отделаТърсене в запазени акаунти и филтриране по персонализирани списъци с акаунтиТърсене на компании, синхронизирани във вашата CRM Recruiter Lite Търсене по длъжности, местоположение, компании, умения и оценкиФилтриране по училища, индустрии и говорими езициРазширено търсене на кандидати с филтри за сертификати

💡 Професионален съвет: Използвайте булево търсене, за да създадете прецизни заявки. Комбинирайте ключови думи с оператори, за да филтрирате точно това, от което се нуждаете: И : Изисква всички термини (напр. „продажби И мениджър”)

ИЛИ : Включва всеки термин (напр. „изпълнителен директор ИЛИ основател“)

НЕ : Изключва термини (напр. „мениджър НЕ стажант”)

Цитати ” “: Търси точни фрази (например „мениджър социални медии”)

Скоби ( ): Групирайте термини за сложни търсения (например „(продажби ИЛИ маркетинг) НЕ мениджър”).

Обучение и развитие

чрез LinkedIn

LinkedIn Premium предлага достъп до над 20 000 курса, преподавани от експерти в бранша и фокусирани върху най-търсените умения днес. Можете да намерите курсове по всякакви теми – от формули в Excel до основи на изкуствения интелект и управление на проекти.

Повечето от тях включват оценки, файлове с упражнения и транскрипции на видеоклипове. Всеки път, когато завършите курс, получавате сертификат, който автоматично се показва в профила ви в LinkedIn с значка за потвърждение.

Най-важни съвети за работа и кандидатстване

чрез LinkedIn

Като премиум потребител можете да видите как вашата кандидатура се сравнява с тази на другите кандидати. LinkedIn подчертава уменията и опита, които ви липсват, и показва как вашият профил отговаря на изискванията за работата.

Недостатъци на LinkedIn Premium

Заслужава ли си LinkedIn Premium вашите 💰? Проверете недостатъците, ако обмисляте да се абонирате.

Премиум планове от по-висок клас

Разходите могат да нараснат бързо, особено ако не търсите активно работа или потенциални клиенти. Ето какво можете да очаквате:

План Месечна цена* Месечна цена (при годишно фактуриране)* Премиум кариери 29,99 $/месец 19,99 $/месец Премиум бизнес 59,99 $/месец 47,99 $/месец Sales Navigator Core 99,99 $/месец 79,99 $/месец Sales Navigator Advanced 149,99 $/месец 108,33 $/месец Recruiter Lite 170 $/месец 140 $/месец

Получавате 1-месечен безплатен пробен период за всички планове, но ще трябва да предоставите данните на кредитната си карта.

Функциите може да не се реализират на практика.

Списъкът с предложенията в премиум плановете е изчерпателен и вероятно няма да използвате всички от тях.

Освен това трябва да знаете, че:

Ниски проценти на отговор : Изпращането на InMail не гарантира отговор. Особено ако изпращате шаблонизирани съобщения, които не изискват много усилия, а профилът ви е без съдържание. Ако целевата ви аудитория не е отворена към InMails, просто ще изразходвате кредитите си.

Прекалено разширено търсене : Разширените филтри за търсене могат да бъдат прекалено много, ако общувате неформално или кандидатствате само за няколко работни места месечно. Повечето търсещи работа не се нуждаят от филтриране по брой на служителите в компанията или технологичен стак – дори и основното търсене е достатъчно.

Излишно частно сърфиране: Ако потребител с безплатен акаунт разглежда профила ви в частен режим, вие няма да виждате неговите данни, дори и с премиум акаунт. Това обезсмисля функцията „кой е разглеждал профила ви“, когато голяма част от посетителите сърфират анонимно.

Неизползвани кредити за InMail: Кредитите изтичат след три месеца, ако не бъдат използвани. Ако не търсите активно нови клиенти или работа, ще видите как тези кредити се прехвърлят и изчезват, без да сте ги използвали.

👀 Знаете ли, че... Членовете са с 87% по-склонни да приемат вашето InMail, ако имате пълен профил в LinkedIn. LinkedIn Premium няма да ви бъде от полза, ако не изградите личен бранд, с който хората да се свързват.

AI функции с ограничена интелигентност

LinkedIn предлага инструменти, базирани на изкуствен интелект, във всичките си премиум нива:

чрез LinkedIn

Message Assist: Създавайте персонализирани съобщения с помощта на изкуствен интелект, за да спестите време и да увеличите процента на отговорите от купувачите.

Account IQ и Lead IQ: Намалете времето за проучване с незабавни, базирани на изкуствен интелект данни за акаунти и потенциални клиенти.

AI-базирани анализи на обяви за работа : Оценете дали сте подходящ за дадена работа и получите персонализирани съвети, за да се отличите пред работодателите.

AI асистент за писане на профил: Подобрете профила си и се откройте, за да получите повече възможности

Коучинг и обучение с изкуствен интелект: Получете персонализирани съвети за кариерата и препоръки за ресурси

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Тяхната позната чатбот интерфейс и многофункционални способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да преминава към друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Заслужава ли си LinkedIn Premium? Примери за употреба

Оценката на плюсовете и минусите ни води до основния въпрос: струва ли си да се абонирате за LinkedIn Premium?

Честно казано, зависи.

За някои професионалисти премиум функциите се превръщат директно в сключени сделки или предложения за работа. За други това са пари, похарчени за инструменти, които никога няма да използват напълно.

Кога има смисъл да използвате Premium?

✅ Ако активно използвате безплатния план на LinkedIn, за да изградите личен бранд и да разширите мрежата си, премиум акаунтът ще ви помогне да повишите доверието към вас. Можете да проследявате ангажираността и да усъвършенствате стратегията си за достигане до аудитория с помощта на показателите и анализите, които предлага.

Ето няколко примера, в които Premium има смисъл:

Кога LinkedIn Premium има смисъл? Защо работи? Искате да си намерите най-подходящата работа Търсещите работа, които кандидатстват активно за различни позиции, могат да персонализират кандидатурите си, като използват информация за кандидатите, и да се свържат с мениджърите по наемането с персонализирани InMails. Премиум членовете са 2,6 пъти по-вероятно да бъдат наети чрез платформата. Имате бюджет за инвестиране в по-висока ефективност при генерирането на лийдове Разширените филтри и препоръки за потенциални клиенти на Sales Navigator правят проучването по-ефективно. Интеграцията с CRM оптимизира общуването и управлението на потенциалните клиенти, като намалява времето за проучване с часове. Наемате хора за няколко позиции едновременно Разширеното търсене на кандидати, папките с проекти и кредитите за InMail в Recruiter Lite ускоряват процеса на намиране и организиране на таланти. Recruiter Lite вероятно ще се изплати, ако наемате 5 или повече кандидати годишно. Вие сте консултант или фрийлансър, предлагащ услуги Лицата, вземащи решения в целевите компании, рядко приемат заявки за връзка от непознати. Персонализирано и приятелско общуване преди изпращане на заявка за връзка помага.

❌ Нека вземането на решение стане още по-лесно. Ако попадате в някоя от следните категории, премиум акаунтът може да не си струва:

Сценарий Защо Premium не е достатъчен Вие общувате неформално Публикуването на съдържание, коментирането и увеличаването на видимостта не изискват Premium. Безплатната версия вече поддържа органично изграждане на взаимоотношения. Не проследявате последващите действия InMail отваря разговори, но Premium не предлага възможност за управление на отговори, напомняния или текущия контекст на взаимоотношенията. Пропуснатите последващи действия бързо намаляват възвръщаемостта на инвестициите. Обхватът ви е нисък Изпращането на няколко съобщения или заявки всеки месец рядко оправдава повтарящите се разходи за премиум плановете. Очаквате автоматизация или структура Премиум не предоставя работни потоци, последователност или канали за потенциални клиенти. Това е слой за достъп, а не система за изпълнение. Нямате краен срок за постигане на целта Без ясен резултат (интервюта, наети служители, сделки), Premium често се превръща в неизползвана абонаментна услуга, а не в лост за подобряване на резултатите.

👀 Знаете ли, че... InMails имат 2,5 пъти по-висок процент на отваряне (57,5%) в сравнение с имейлите (21,6%). За да сте сигурни, че InMails ще получат отговор, персонализирайте ги въз основа на скорошната активност и подходете с топлота. Не бъдете прекалено продавачески в първото съобщение.

LinkedIn Premium срещу безплатната версия: накратко

Ето сравнение на основните функции на LinkedIn и какво получавате в безплатния и платения план.

Функция Безплатен акаунт в LinkedIn Премиум план Прегледи на профила Последните 5 (до 90 дни) Пълен списък (365 дни) с демографски данни Кредити за InMail Няма 5 (Кариера), 15 (Бизнес) Филтри за търсене Основни филтри за филтриране на търсенето по хора, работни места, публикации, групи, компании, училища и събития. Разширени филтри за търсене с булево филтриране. Полезно, когато искате да търсите много хора извън вашата мрежа от 1-ва, 2-ра и 3-та степен. AI функции NA Достъпен в избрани географски райони Проследяване на кандидатите NA Проследявайте кой разглежда вашите обяви за работа и статуса на кандидатурите CRM интеграция NA Интегрира се с HubSpot, Salesforce, Oracle и други Месечно използване на търсене на хора Ограничени търсения за хора, които не са ваши първи контакти Неограничен (въпреки че планът за търсещи работа има ограничение) Учебни ресурси Ограничен достъп Достъп до над 20 000 курса Ограничения за връзки 30 000 връзки от първа степен 30 000 връзки от първа степен Препоръки и одобрения Поискайте препоръки и ги покажете в профила си Същото като безплатния план

Въпреки това, успехът в мрежата се дължи на стратегия и последователност, а не само на премиум функции. Можете да се развивате в LinkedIn и да управлявате отношенията си безпроблемно, дори и с безплатен план.

Алтернативи на LinkedIn Premium

Разделихме алтернативите на LinkedIn Premium на две части: инструменти за работа в мрежа и инструменти за автоматизация на LinkedIn.

Инструментите за работа в мрежа включват:👇

1. AngelList (най-подходящ за наемане на персонал за стартиращи компании, създаване на мрежа от основатели и инвестиции в ранна фаза)

чрез AngelList

AngelList свързва професионалисти, основатели и инвеститори в стартиращи компании в една екосистема. Търсещите работа могат да разглеждат позициите в стартиращи компании. Те получават предварителна информация за заплатите и дяловете. Основателите могат да го използват, за да намерят съоснователи и да наемат таланти в ранна фаза. Инвеститорите могат да търсят сделки на платформата.

За разлика от широкия професионален фокус на LinkedIn, AngelList е специално създаден за наемане на персонал за стартиращи компании, набиране на средства и създаване на контакти в ранния етап.

Основни функции на AngelList

Прозрачни данни за заплатите и акциите : Показва диапазоните на възнагражденията и процентите на акциите, преди да кандидатствате, което елиминира изненадите от ниски оферти.

Борса за работа, фокусирана върху стартиращи компании : Филтрира позициите по етап на финансиране, размер на компанията, технологичен стак и гъвкавост за дистанционна работа за целеви търсения.

Съвпадение на инвеститори и основатели : свързва стартиращи компании с потенциални инвеститори и съоснователи въз основа на отрасъл, етап и интереси.

Подбрани списъци с таланти : Рекрутерите създават частни списъци с кандидати, които искат да проследят за бъдещи позиции или представяния.

Синдикати за инвеститори: Позволява на ангелските инвеститори да обединят капитала си и да инвестират съвместно в стартиращи компании с опитни водещи инвеститори.

Ограничения на AngelList

Тесният фокус ограничава полезността за професионалисти извън екосистемата на стартиращите компании и рисковия капитал.

Конкуренцията за работни места може да бъде интензивна, тъй като позициите привличат кандидати от цял свят, които са готови да работят за дялово участие.

Цени на AngelList

Традиционен : 0,1% от размера на фонда + 10 000 долара/година

Пълен набор от услуги: 0,15% от размера на фонда + 20 000 долара/година

2. Bumble Bizz (най-подходящ за професионално мрежуване без напрежение, при което на първо място са взаимоотношенията)

чрез Bumble Bizz

Bumble Bizz пренася механиката на „свиване надясно“ от приложенията за запознанства в професионалното мрежуване. Създайте отделен Bizz профил, в който да подчертаете своите умения, отрасъл и това, което търсите: менторство, сътрудници, клиенти или възможности за работа. Приложението ви показва професионалисти наблизо, а вие „свивате надясно“, за да се свържете, или „наляво“, за да пропуснете.

Matches отключва директните съобщения без формалностите на заявките за връзка в LinkedIn или InMails. Може да се използва от свободни професионалисти, консултанти и предприемачи, които искат да създават контакти без напрежение и без да се чувстват като в бизнес сделка.

Основни функции на Bumble Bizz

Съвпадение чрез плъзгане : разгледайте профилите и плъзнете надясно върху хората, с които искате да се свържете, за взаимно съгласие за създаване на мрежа

Отделен професионален режим : Превключва между режимите за запознанства, приятелства и бизнес контакти в рамките на едно и също приложение.

Откриване на базата на местоположението : Намира професионалисти близо до вас за местни контакти, срещи или възможности за сътрудничество.

Филтриране по интереси и цели : Филтрира съвпаденията според това, което търсят – наемане на работа, партньорства, менторство или клиенти за свободна практика.

Директни съобщения при съвпадение: Отключва незабавен чат, без да се налага да чакате за приемане или да изразходвате кредити за InMail.

Ограничения на Bumble Bizz

По-малката база от потребители в сравнение с LinkedIn означава по-малко висши мениджъри и специалисти в нишови индустрии.

Неформалният интерфейс може да изглежда прекалено неформален за консервативни индустрии или ситуации, свързани с мрежи на високо ниво.

Цени на Bumble Bizz

Персонализирани цени

3. Xing (най-подходящ за професионално мрежуване в немскоговоряща Европа)

чрез Xing

Xing доминира в професионалните мрежи в Германия, Австрия и Швейцария с над 20 милиона потребители в региона DACH. Той функционира като LinkedIn, но с по-силно проникване на местния пазар и функции, съобразени с европейската бизнес култура.

Професионалистите го използват, за да търсят работа, да посещават събития в бранша и да се присъединяват към специализирани групи, фокусирани върху немскоговорящите пазари. Ако вашата целева аудитория или бизнес оперира в немскоговоряща Европа, Xing често осигурява по-добро взаимодействие от LinkedIn за регионални връзки.

Основни функции на Xing

Доминиране на пазара в DACH : По-силно присъствие от LinkedIn в Германия, Австрия и Швейцария за местни бизнес връзки

Откриване на събития и създаване на контакти : Разгледайте професионални събития, конференции и срещи с вградена функция за потвърждение на участие и създаване на контакти с участниците.

Специфични за индустрията групи : Присъединете се към нишови общности, фокусирани върху германски бизнес сектори, с активни дискусии и обяви за работа.

Функция ProJobs : Премиум борса за работа с ексклузивни обяви от компании, насочени специално към професионалната мрежа на Xing.

Съответствие с GDPR: По-строги контроли на данните и прозрачност в съответствие с европейските разпоредби за защита на личните данни.

Ограничения на Xing

Ограниченият глобален обхват извън немскоговорящите страни го прави неефективен за международно мрежуване.

По-малката база от потребители в сравнение с LinkedIn означава по-малко връзки на пазарите извън Европа.

Цени на Xing

Персонализирани цени

💡 Съвет от професионалист: Чувствате се изтощени от постоянното общуване и контакти? Използвайте блокиране на времето, като отделяте 90-120 минути дневно на една област, на която да се фокусирате – брандиране в LinkedIn или контакти с потенциални клиенти. Това предотвратява умората от превключване на контекста и дава по-добри резултати, отколкото разпръснатото ангажиране през целия ден.

1. ClickUp (Най-доброто решение за централизиране на контактите, проследяването, планирането на съдържанието и управлението на взаимоотношенията в LinkedIn)

Управлявайте всичките си документи, проекти, разговори и други на една цялостна платформа с ClickUp.

Когато създавате контакти в LinkedIn, се нуждаете от централизирано работно пространство, където да управлявате контактите си и да следите развитието им, както и място, където да планирате съдържанието и да проследявате резултатите.

Представяме ви: ClickUp, конвергентно работно пространство с изкуствен интелект. То обединява вашите работни процеси и инструменти, позволявайки ви да управлявате вашата активност в LinkedIn от едно място. Основните функции включват:

Наличието на инструмент за управление на контактите или централизирано място за съхранение на всички ваши бизнес контакти и информация за тях улеснява комуникацията.

Когато управлявате потенциални клиенти, клиенти и взаимодействия в голям мащаб, се нуждаете от шаблона за списък с контакти на ClickUp, за да поддържате всичко под контрол.

Използвайте този шаблон, за да:

Получете безплатен шаблон Търсете лесно контакти и ги филтрирайте според приоритета им с шаблона за списък с контакти на ClickUp.

Записвайте контактни данни чрез формуляр – събирайте имена, имейли, телефонни номера, LinkedIn профили и бележки, без да сменяте инструменти.

Съхранявайте информация за клиентите с персонализирани статуси като „Първи контакт“, „Активен“, „Неактивен“, „Неактивен“, „Потенциален клиент“ или нещо по-подходящо.

Организирайте контактите си с помощта на персонализирани изгледи – изглед „Списък“ за бързо преглеждане, изглед „Табло“ за визуално проследяване на процесите или изглед „Таблица“ за сортиране на данните.

Добавете 11 различни персонализирани полета , като Facebook профил, местоположение, имейл на лектора, Instagram профил и рейтинг, за да запазите важната информация за контактите и лесно да визуализирате данните за контактите.

Задавайте задачи за проследяване директно от записите за контакти на членовете на екипа с крайни срокове и етикети за приоритет.

💡 Професионален съвет: Съхранявайте шаблони на съобщения за различни сценарии за контакти в ClickUp Docs. Използвайте шаблоните на съобщения и предложенията от ClickUp Brain, за да създадете персонализирани съобщения, които звучат човешки. По този начин екипът ви няма да се налага да преосмисля системите от нулата, без да прави компромиси с роботизирани съобщения.

След като сте проследили контактите си, следващата стъпка е да ги преместите през вашия продажбен канал.

Нуждаете се от система, с която да квалифицирате потенциални клиенти, да планирате последващи действия и да сключвате сделки, без да пропускате потенциални клиенти.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp идва на помощ. С този шаблон можете:

Получете безплатен шаблон Визуализирайте цялата си продажбена фуния в един изглед с шаблона за продажбена фуния на ClickUp.

Визуализирайте етапите на сделката от първоначалния контакт до сключването й в 4 различни изгледа на ClickUp.

Автоматизирайте създаването на задачи, когато потенциален клиент премине на следващ етап – задействайте последващи имейли, насрочете разговори за запознаване или възложете предложения.

Проследявайте стойността на сделките и прогнозирайте приходите, като филтрирате активните възможности по дата на сключване и потенциален размер на договора.

Задайте напомняния за регистрации, за да не пропуснете нито едно проследяване.

Контекстуална интелигентност, задвижвана от изкуствен интелект

ClickUp Brain, контекстуална изкуствена интелигентност, разбира вашата система за общуване, тъй като се намира в ClickUp. Тя разполага с контекст от вашите списъци, задачи, документи, CRM полета и бележки.

Той може да генерира съобщения за контакти, резюмета и задачи за проследяване въз основа на вашия действителен работен процес.

За вашата LinkedIn комуникация, AI асистентът може да обобщи LinkedIn публикациите, да извлече специфични за ролята проблеми и да извади ключови детайли, които можете да използвате в съобщението си.

След това използвайте BrainGPT, за да пренапишете вашето съобщение за контакти в различни тонове. Можете дори да създадете различни версии с различни ъгли (водени от стойност, водени от проблем, водени от прозрение). Тествайте тези варианти, за да видите кои от тях резонират с всеки ICP.

Създавайте чернови на имейли за първоначален контакт в LinkedIn с ClickUp Brain

Не забравяйте да човекоподобните съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и да добавите своята личност към съобщението.

Ако току-що започвате да използвате съдържание, генерирано от изкуствен интелект, създадохме това видео за вас.

Освен това, ако въвеждането на текст ви забавя, можете да използвате функцията Talk-to-Text на ClickUp. С Talk-to-Text можете:

Автоматично маркирайте колеги, задачи или документи, докато диктувате, като използвате контекстно-зависими @споменавания и връзки.

Създайте си личен речник, който автоматично попълва имена на продукти, акроними и най-често използвани думи, за да звучи диктуваният текст като ваш собствен.

Превърнете гласовите бележки в структуриран текст и ги задайте като задачи

Достъп до ChatGPT, Claude, Gemini и други AI модели без да сменяте приложенията – намаляване на разрастването на AI

Настройте автоматизирани работни процеси

Когато управлявате мащабни кампании, е невъзможно да се справите с всичко това ръчно. Имате нужда от автоматизирани с AI работни процеси, които продължават да работят, дори когато не следите всеки отговор.

Въпреки това, докато автоматизирате обхвата на LinkedIn с AI, не забравяйте да конфигурирате следните ограничения:

Задайте дневни заявки за свързване

Изпращайте заявки за връзка на интервали

Изпращайте съобщения по време на работното време на потенциалните клиенти, за да максимизирате процента на отговорите и да изглеждате по-човечен.

С помощта на автоматизациите без код на ClickUp можете да създадете работни потоци , базирани на тригери , които се активират, когато изпратите заявка за връзка в LinkedIn. Те изпълняват проучването на потенциални клиенти на заден план.

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

Дефинирайте ако това, то онова правила в Автоматизации, които спестяват часове и елиминират пропуснати стъпки. Автоматизациите могат да бъдат свързани и с предстоящи крайни срокове, промени в назначените лица или дори събития за проследяване на времето, като по този начин се гарантира, че задачите остават последователно маркирани.

🚀 Предимство на ClickUp: Супер агентите на ClickUp са вашите AI съотборници, които вършат тежка работа за вас. С Super Agents можете да: Задействайте автоматично последващи задачи, когато потенциален клиент не отговори в рамките на определено време

Насочвайте потенциални клиенти с висока стойност към конкретни членове на екипа въз основа на територия, експертиза или натовареност – което е от решаващо значение, когато управлявате множество потенциални клиенти.

Изпращайте персонализирани последователности от съобщения, които се адаптират въз основа на отговорите на потенциалните клиенти, без да се налага ръчно актуализиране.

Синхронизирайте активността си в LinkedIn с CRM системата си, за да се попълва автоматично списъкът ви с контакти с обогатени данни от новите ви връзки. Гледайте това видео, за да научите повече за Super Agents и как работят 👇

Ключови функции на ClickUp

Незабавно сътрудничество чрез аудио и видео: Стартирайте Стартирайте ClickUp SyncUps директно от задачите, за да обсъдите стратегии за достигане до потенциални клиенти, да прегледате списъци с потенциални клиенти или да преминете през последователности от последващи действия в реално време.

Интеграции на ClickUp : ClickUp се интегрира с над 1000 приложения и предлага native интеграции с CRM, имейл платформи и инструменти за автоматизация, което ви позволява да централизирате данните за потенциални клиенти и да елиминирате превключването между контексти. ClickUp се интегрира с над 1000 приложения и предлага native интеграции с CRM, имейл платформи и инструменти за автоматизация, което ви позволява да централизирате данните за потенциални клиенти и да елиминирате превключването между контексти.

Търсене в цялата компания: Намерете незабавно контактни данни, минали разговори или шаблони за комуникация в работната среда на ClickUp и свързаните приложения с помощта на Намерете незабавно контактни данни, минали разговори или шаблони за комуникация в работната среда на ClickUp и свързаните приложения с помощта на Enterprise Search.

Централизиран център за знания: Съхранявайте всички стратегии за LinkedIn, шаблони за контакти и наръчници за работа в мрежа в Съхранявайте всички стратегии за LinkedIn, шаблони за контакти и наръчници за работа в мрежа в ClickUp Docs , така че целият ви екип да има достъп до една и съща информация.

Ограничения на ClickUp

Разширените функции изискват период на обучение, който може да се окаже труден за новите потребители.

Не автоматизира планирането на публикации в LinkedIn по подразбиране.

Цени на ClickUp

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Чуйте мнението на един рецензент от G2:

Използвам ClickUp за ежедневно управление на задачите. Той обединява всички инструменти, от които се нуждаем, на едно място, и това е страхотно! Обичам бързия преглед, който дава върху проектите, и възможността да използвам табла, за да ги направя още по-визуални. Харесва ми и възможността да персонализирам полета, статуси и изгледи.

Използвам ClickUp за ежедневно управление на задачите. Той обединява всички инструменти, от които се нуждаем, на едно място, и това е страхотно! Обичам бързия преглед, който дава върху проектите, и възможността да използвам табла, за да го направя още по-визуален. Харесва ми и възможността да персонализирам полета, статуси и изгледи.

💟 Бонус: Инструменти и стратегии за повишаване на бизнес производителността

Външни инструменти за автоматизация на LinkedIn могат да се справят с повтарящи се задачи като извличане на данни за потенциални клиенти и планиране на последващи действия, без да задействат системите за откриване на LinkedIn. Ето няколко, които трябва да знаете:

1. Phantombuster (най-доброто решение за извличане и обогатяване на данни за потенциални клиенти в LinkedIn в голям мащаб)

чрез Phantombuster

PhantomBuster е платформа, базирана в облака, която улеснява събирането, организирането и експортирането на структурирани данни от LinkedIn без ръчно копиране и поставяне. Тя предлага набор от специфични за LinkedIn инструменти, които ви позволяват да създавате списъци от търсения, страници на компании, членове на групи, активност в профили и ангажираност с публикации.

Можете да извличате ключови данни от публични профили, информация за компании и метаданни за дейности в електронни таблици или CRM системи и да централизирате тези данни в едно работно пространство за по-нататъшна употреба. Получавате и център „LinkedIn Leads“, където можете ефективно да филтрирате, групирате и управлявате събраните лийдове от LinkedIn.

Основни функции на Phantombuster

Автоматизира извличането на информация от профили: Извлича имена, длъжности, данни за компании и контактна информация от търсения в LinkedIn или резултати от Sales Navigator.

Обогатява данните за потенциални клиенти: извлича имейл адреси и телефонни номера от профили в LinkedIn, използвайки източници на данни от трети страни.

Интегрира се с CRM и софтуер за управление на потенциални клиенти : Прехвърля извлечените данни за потенциални клиенти директно в HubSpot, Salesforce или Google Sheets без ръчно експортиране. Прехвърля извлечените данни за потенциални клиенти директно в HubSpot, Salesforce или Google Sheets без ръчно експортиране.

Графици на работните процеси: Изпълнява Phantoms на автопилот на определени интервали, за да поддържа постоянна проспектираща дейност.

Ограничения на Phantombuster

Риск от ограничения на акаунта в LinkedIn, ако дневните лимити бъдат превишени или активността изглежда неестествена

Необходими са отделни инструменти за търсене на имейли, за да се обогатят контактите, тъй като LinkedIn не публикува имейли.

Цени на Phantombuster

Стартово ниво : 69 $/месец

Pro : 159 $/месец

Екип: 439 $/месец

Какво казват реалните потребители за Phantombuster?

Чуйте мнението на един от рецензентите на G2:

Това, което най-много харесвам в PhantomBuster, е колко лесно е да автоматизирате общуването в LinkedIn и генерирането на потенциални клиенти, без да се налага да пишете код. Шаблоните са изключително интуитивни и след като настроите няколко работни процеса, те ви спестяват часове всяка седмица. Много ми харесва и това, че можете да свържете различни автоматизации – например, извличане на профили, обогатяване на данни и автоматично изпращане на персонализирани заявки за връзка. Програмата е надеждна, добре документирана, а екипът за поддръжка е бърз и полезен.

Това, което най-много харесвам в PhantomBuster, е колко лесно е да автоматизирате общуването в LinkedIn и генерирането на потенциални клиенти, без да се налага да пишете код. Шаблоните са изключително интуитивни и след като настроите няколко работни процеса, те ви спестяват часове всяка седмица. Много ми харесва и това, че можете да свържете различни автоматизации – например, извличане на профили, обогатяване на данни и автоматично изпращане на персонализирани заявки за връзка. Програмата е надеждна, добре документирана, а екипът за поддръжка е бърз и полезен.

2. Expandi (най-подходящ за безопасно изпълнение на условни, многоетапни последователности за достигане до аудитория в LinkedIn)

чрез Expandi

Платформата за проучване на LinkedIn Expandi предоставя централизирано работно пространство за управление на контактите в LinkedIn. Можете да видите подробна информация за потенциалните клиенти и да филтрирате потенциалните клиенти по критерии като длъжност, компания, индустрия и сигнали за ангажираност.

Expandi включва и интелигентна пощенска кутия, която консолидира съобщенията и опростява проследяването на разговорите. За да оцените ефективността на кампанията, получавате разширени анализи и отчети. Той се свързва с други инструменти, за да интегрира информацията за потенциалните клиенти от LinkedIn в по-широки работни процеси.

Разширени ключови функции

Автоматизация в облака : Изпълнява кампании от специални IP адреси, вместо от вашия локален браузър, за да сведе до минимум риска от откриване.

Интелигентни последователности с условна логика : Задейства различни пътища за последващи действия в зависимост от това дали потенциалните клиенти приемат, отговарят или игнорират вашата инициатива.

Мултиканални кампании : Комбинира LinkedIn InMails, заявки за свързване и имейл комуникация в един работен процес.

A/B тестване на съобщения : Тества едновременно няколко варианта на съобщения, за да определи кой текст генерира по-високи проценти на отговор.

Автоматично изтриване на чакащи заявки: Премахва незавършените заявки за връзка след определения от вас период, за да поддържате профила си чист.

Разширете ограниченията

По-висока цена в сравнение с други инструменти за автоматизация на LinkedIn, особено за индивидуални потребители.

Риск от ограничаване на акаунта, когато потребителите провеждат прекалено агресивни кампании

Цени на Expandi

Бизнес: 99 $/месец

Агенция: Персонализирано

Какво казват реалните потребители за Expandi?

Чуйте мнението на един рецензент от G2:

Те са много близо. Почти са го постигнали. Бях впечатлен от обслужването на клиентите им при всяко наше взаимодействие. Това ги прави изключителни. Ясно е, че те вземат сериозно обратната връзка от клиентите си и работят, за да постигнат правилната интеграция. Когато имахме проблеми с интеграцията или с фактурирането, екипът им се зае веднага с тях. Браво. Това беше рядко и впечатляващо.

Те са много близо. Почти са го постигнали. Бях впечатлен от обслужването на клиентите им при всяко наше взаимодействие. Това ги прави изключителни. Ясно е, че те вземат сериозно обратната връзка от клиентите си и работят, за да постигнат правилната интеграция. Когато имахме проблеми с интеграцията или с фактурирането, екипът им се зае веднага с тях. Добра работа. Това беше нещо рядко и впечатляващо.

3. Dux Soup (Най-доброто решение за проучване в LinkedIn чрез браузър с лека автоматизация)

чрез Dux Soup

Dux-Soup автоматизира задачите по проучване в LinkedIn чрез разширение за Chrome, което се изпълнява директно в браузъра.

Професионалистите в продажбите го използват, за да посещават профили, да изпращат заявки за свързване и да поддържат контакти в голям мащаб, като имитират човешкото поведение, за да избегнат откриването. Инструментът се интегрира с CRM системи и поддържа персонализирани последователности от съобщения за ефективни кампании за достигане до потенциални клиенти.

Основни функции на Dux Soup

Планиране на капкова кампания : Разпределя заявките за връзка и съобщенията през целия ден, за да симулира естествени модели на активност.

Маркиране на профили и бележки : Маркира потенциални клиенти с персонализирани етикети и добавя лични бележки, видими само за вас, за по-добра организация на потенциалните клиенти.

Препоръки за умения в голям мащаб : Автоматично препоръчва умения в целеви профили, за да увеличи видимостта и ангажираността, преди да изпрати заявки.

Експорт в CSV за синхронизиране с CRM: Изтегля данни за потенциални клиенти в електронни таблици за ръчно импортиране в HubSpot, Salesforce или други системи.

Ограничения на Dux Soup

Няма вградени CRM интеграции – разчита на ръчно експортиране и импортиране на CSV файлове за синхронизиране на данни за потенциални клиенти.

Основни анализи в сравнение с облачните платформи, което затруднява проследяването на ефективността на кампаниите в множество последователности

Цени на Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $/месец

Turbo Team : 55 $/месец

Агенция за облачни услуги: 99 $/месец

Какво казват реалните потребители за Dux Soup?

Един рецензент на G2 казва:

Dux-soup винаги търси талантливи маркетинг специалисти, които да ни помогнат да комуникираме по-добре с нашия пазар. Използвам Dux-soup от повече от година. Това е най-добрият инструмент за автоматизация за LinkedIn и се свързва с много CRM продукти.

Dux-soup винаги търси талантливи маркетинг специалисти, които да ни помогнат да комуникираме по-ефективно с нашия пазар. Използвам Dux-soup от повече от година. Това е най-добрият инструмент за автоматизация за LinkedIn и се свързва с много CRM продукти.

4. Dripify (Най-подходящ за проучване на потенциални клиенти и проследяване на резултатите в LinkedIn на екипна основа)

чрез Dripify

Dripify предлага набор от функции, фокусирани върху създаването и изпълнението на многоетапни последователности за ангажираност в LinkedIn, проследяване на показателите за ефективност и управление на дейността на екипа от централен контролен панел.

Потребителите могат да извличат структурирани данни за потенциални клиенти, да филтрират потенциални клиенти въз основа на критерии като длъжност или компания и да ги експортират за по-задълбочен анализ.

Вградената пощенска кутия ви позволява да централизирате разговорите си в LinkedIn. Dripify също така предоставя шаблони и инструменти за отчитане, които подпомагат текущите усилия за проучване на LinkedIn.

Основни функции на Dripify

Визуален инструмент за създаване на работни процеси : интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на многоетапни кампании с условни разклонения въз основа на отговорите на потенциалните клиенти.

Инструменти за екипна работа : споделяйте шаблони за кампании, разпределяйте потенциални клиенти на членовете на екипа и следете колективните резултати от един контролен панел.

Вградени ограничения за безопасност : автоматично ограничава ежедневните действия, за да останат в рамките на препоръчителните ограничения на LinkedIn и да се намали рискът от забрана.

Оценяване и филтриране на потенциални клиенти : Класифицира потенциалните клиенти въз основа на нивото на ангажираност и филтрира най-обещаващите потенциални клиенти за приоритетно проследяване.

Вградени CRM интеграции: Синхронизира данните за потенциални клиенти директно с Pipedrive, HubSpot и Salesforce без ръчно експортиране.

Ограничения на Dripify

Възможно е да се наблюдава периодично забавяне в синхронизацията на уебхук с някои CRM платформи по време на пренос на големи обеми данни.

Ограничена персонализация за потребители, които искат детайлен контрол върху времето за действие извън предварително зададените прозорци за безопасност.

Цени на Dripify

Основен : 59 $/потребител/месец

Pro : 79 $/потребител/месец

Разширено : 99 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано

Какво казват реалните потребители за Dripify?

Според един рецензент на G2:

Аз използвам Dripify за добавяне на потенциални клиенти от LinkedIn и оценявам факта, че той ми позволява да свържа автоматизацията и да изпращам съобщения, за да започна автоматично да изграждам взаимоотношения. Харесва ми начинът, по който мога да въведа търсене, а той автоматизира свързването с хората в търсенето ми и изпращането на съобщения до тях. Първоначалната настройка е супер лесна, а автоматизацията е по-добра, по-бърза и по-ефективна, което накара екипа ми да премине от Octopus към Dripify.

Използвам Dripify за добавяне на потенциални клиенти от LinkedIn и оценявам факта, че ми позволява да свържа автоматизацията и да изпращам съобщения, за да започна автоматично да изграждам взаимоотношения. Харесва ми начинът, по който мога да въведа търсене, а то автоматизира свързването с хората в търсенето ми и изпращането на съобщения до тях. Първоначалната настройка е супер лесна, а автоматизацията е по-добра, по-бърза и по-ефективна, което накара екипа ми да премине от Octopus към Dripify.

И така, струва ли си LinkedIn Premium?

LinkedIn Premium може да бъде наистина полезен, когато работите за постигане на конкретен резултат, независимо дали става дума за постъпване на нова длъжност, ускоряване на наемането на персонал или отваряне на врати за продажбени разговори. Когато се използва небрежно, често изглежда разочароващ. Когато се използва целенасочено, той може да съкрати сроковете и да открие възможности, до които иначе не бихте достигнали.

Толкова важно, колкото и самият абонамент, е как организирате работата си около него. Мрежата от контакти, последващите действия, идеите за съдържание, разговорите и потенциалните клиенти губят стойността си, когато са разпръснати в бележки и полузабравени напомняния. Съчетаването на активността в LinkedIn с централизирана система като ClickUp помага да превърнете връзките в последователен напредък, а не само в повече известия.

От инструменти за управление на контакти до създаване на съдържание, управление на задачи и изграждане на автоматизации – ClickUp оптимизира вашите усилия за изграждане на мрежа от контакти. Регистрирайте се безплатно сега и използвайте ClickUp за растежа си в LinkedIn.

Често задавани въпроси

Не. Не се нуждаете от премиум акаунт, за да получавате оферти в LinkedIn. Можете да кандидатствате за работа чрез LinkedIn Apply, дори и с безплатен план. По-важно от премиум функциите е да имате солидна стратегия за търсене на работа – да се насочите към подходящите позиции, да персонализирате кандидатурите си и да проследявате стратегически. Въпреки че шансовете ви да бъдете нает се увеличават 2,6 пъти чрез премиум функции като InMail и информация за кандидатите.

Не. Получавате само 5 кредита InMail всеки месец с Premium Career и 15 с Premium Business. Sales Navigator предлага 50 кредита месечно. Кредитите се прехвърлят за три месеца, ако не се използват, но никога не са неограничени.

Premium Career струва 29,99 долара на месец, но цената спада до 19,99 долара на месец при годишно плащане. Цената на другите планове достига до 170 долара на месец.

Получавате достъп до над 20 000 курса в LinkedIn Premium. Качеството на тези курсове и тяхната стойност варират в зависимост от нивото на вашата експертиза.

Малките предприятия получават златен знак и AI-подпомагани функции с LinkedIn Premium Business. Те могат да разглеждат профилите на хората, които са ги разгледали до 365 дни, и да изпращат 15 InMail кредита месечно. Това си заслужава, ако предприятията успеят да сключат сделки с висока стойност, доказвайки, че ROI си заслужава месечната инвестиция от 59,99 долара.