Как да изградите общност с висока степен на ангажираност: Пълен наръчник

Влизате в общностното си пространство и забелязвате същото, което сте виждали цяла седмица: публикации с много прегледи, но почти никакви отговори.

След това един от членовете споделя един добре обмислен въпрос за реално предизвикателство. В рамките на няколко часа темата се изпълва с коментари. Хора, от които не сте чували от месеци, започват да предлагат съвети, да споделят опит и да тагват други, които биха могли да помогнат.

Тази промяна се случи, защото някой се почувства достатъчно комфортно, за да изрази мнението си, което накара другите да се почувстват свързани.

Проучете как значимото участие, а не само разпространяването на информация, е това, което укрепва доверието, лоялността и дългосрочното участие в групи. Общностите процъфтяват, когато хората се чувстват чути, ценени и свързани с нещо, към което искат да допринесат.

Считайте тази публикация в блога за официален наръчник за ангажиране на общността, който разширява обхвата на вашия продукт и марка. 📑

П.С. Ще получите и информация за това как ClickUp ви помага да изградите такава безпроблемно! ✨

Какво е наръчник за ангажиране на общността?

Наръчникът за ангажиране на общността е практичен, изчерпателен наръчник, който показва на вашия екип как точно да проектира, управлява и мащабира вашите програми за общността, за да постигнете конкретни бизнес резултати.

Той определя целевите профили на членовете, целта на общността и пътя на ангажираността от първия контакт до подкрепата. Това споделено ръководство за работа очертава ритуалите, кампаниите, работните процеси, ролите и показателите, които ще използвате, за да поддържате членовете активни и съгласувани с вашата продуктова стратегия.

🧠 Интересен факт: Концепцията за общностите датира от преди хиляди години. Древните гилдии в средновековна Европа са били ранни форми на професионални общности, в които занаятчиите са споделяли знания, подкрепяли се взаимно и регулирали качеството.

Защо марките се нуждаят от стратегия

Ясните цели, съобщения и начинът, по който се представя вашият екип, изграждат силна общност. Имате нужда от стратегия, за да:

Създайте предвидими преживявания: Уверете се, че всеки нов член получава същото топло посрещане и път към ценностите.

Защитете репутацията на марката: Задайте правила за тон и ескалация, за да не се превръщат грешките в кризи.

Приоритизирайте оскъдните ресурси: фокусирайте времето на персонала върху програми с голямо въздействие, а не върху гасене на пожари.

Мащабирайте повторяеми програми: Превърнете едно успешно уебинар в тримесечна поредица.

Измервайте това, което е важно: Свържете активността на общността с приемането на продукта, задържането и приходите.

Затворете цикъла на обратна връзка: Улавяйте сигналите на членовете и ги препращайте бързо към продуктовия, маркетинговия и клиентския отдел.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Ключова информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain, всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работа за работа“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Поетапен наръчник за ангажиране на общността

Следвайте тази пътна карта, за да планирате по-добре работата по ангажираността на общността, да активирате членовете по-бързо и да проследявате въздействието, докато се разраствате. 👇

Стъпка 1: Определете целта и успеха на общността

Започнете с изясняване на причините за съществуването на вашата общност и как тя подкрепя вашия продукт и бизнес. Основете целта си на конкретна аудитория, обещание за основна стойност и измерим бизнес резултат.

Някои примери за ясно формулирана цел:

Дом за PMM, които използват нашата платформа, за да споделят наръчници за стартиране и да се подкрепят взаимно, така че да доставят по-бързо и да останат с нас по-дълго.

Общност от създатели, в която основателите на стартиращи компании обменят реални експерименти, дават обратна връзка за нови функции и помагат за оформянето на нашата пътна карта.

Център за успех на клиентите, където администраторите си помагат взаимно при отстраняването на проблеми при внедряването и насърчават най-добрите практики за подобряване на задържането.

След това определете какво означава успех на две нива:

На ниво общност: Активни членове, редовни сътрудници, застъпници, участие в програми

Бизнес ниво: Активиране, внедряване на функции, задържане, разширяване, препоръки

🚀 Предимство на ClickUp: Начертайте целта и плана си на визуален платно с ClickUp Whiteboards: Лепящи се бележки , за да записвате за кого е предназначена общността, какви проблеми решавате, кои поведения са най-важни и рискове като ниско участие.

Свързващи елементи за да покажете как желаните от вас поведения водят до необходимите ви резултати

Текстови полета за обозначаване на всеки показател с цел и времева рамка (напр. 10% публикации през първата седмица). След това можете да ги превърнете в за обозначаване на всеки показател с цел и времева рамка (напр. 10% публикации през първата седмица). След това можете да ги превърнете в задачи в ClickUp , за да преминете директно към изпълнението на стратегията си. Картографирайте преживяванията, важните моменти и точките на контакт на членовете директно на ClickUp Whiteboards

Стъпка 2: Идентифицирайте профилите на членовете на общността, които са приоритетни за вас

Преди да се опитате да „повишите ангажираността“, изяснете с кого всъщност се ангажирате. Отнасяйте се към личностите в общността с същата строгост, с която се отнасяте към личностите в продуктите или маркетинга, но основавайте се на поведението в общността.

Създайте „Документ за личностите в общността“ в ClickUp Docs с раздели като Профил, Мотивации, Поведение, Програми и Рискове. В него можете да съхранявате основната информация за всеки профил:

Кои са те: Роля, стаж, размер на компанията, основни случаи на употреба

Какво ги мотивира: Признание, отговори, връзка с колеги, влияние

Какво ги възпрепятства: време, увереност да публикуват, познания за продукта, ограничения

Как изглежда успехът в общността (например получава 3 решения, прегледани от колеги, всеки месец, споделя рамки и печели видимост)

Започнете с 2-3 основни типажа, като например:

Нови собственици (CS/Ops) , които се нуждаят от бързи отговори и шаблони за внедряване

Активни потребители или създатели , които желаят видимост, ранен достъп и влияние върху пътната карта

Заети мениджъри, които публикуват рядко, но искат висока стойност и доказателство за въздействието си.

Ако имате нужда от помощ при изготвянето им, обърнете се към ClickUp Brain. Асистентът, задвижван от изкуствен интелект, ви помага, като:

Създайте първата версия на всеки персонаж , използвайки реални данни от работната среда.

Обобщаване на поведението и обратната връзка , за да се основават персоните на данни

Предлагане на персонализирани идеи за ангажираност с съдържанието и измерими сигнали за успех и измерими сигнали за успех

Сравняване на персони една до друга , за да откриете пропуски, припокривания и уникални възможности

Превърнете персоните в практически списъци за съдържание, събития или програми на общността.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете последователен шаблон за персона, който екипът ви може да използва многократно

🧠 Интересен факт: През 17-ти век в Англия кафенетата са били места за срещи, където хора от различни социални слоеве се събирали, за да обсъждат политика, философия и актуални събития. Тези „университети за един пенс“ са допринесли за разпространението на идеи, печатни новини и дори са положили част от основите на британските финансови пазари.

Стъпка 3: Начертайте фунията за ангажираност на общността

Разглеждайте растежа на вашата общност като пътуване, водено от продукта, в което членовете преминават през различни етапи. Трябва да дефинирате ясно какво означава всеки етап във вашия контекст и какви поведения движат хората напред.

Ето един прост модел:

Осъзнатост: Членовете откриват общността чрез имейл, подсказки в продукта, въвеждане или социални канали. Активиране: Новите членове се присъединяват и предприемат първото си значимо действие, като публикуват представяне или посещават събитие. Принос: Активните участници започват да добавят стойност, като отговарят на колеги, споделят шаблони или организират сесии. Застъпничество: Най-активните участници допринасят за развитието на общността, като споделят истории за успех, препоръчват други хора, сътрудничат в създаването на съдържание или се присъединяват към консултативни групи.

За всеки етап от пътуването на вашата общност, вземете решение за две неща:

Какво кара човек да стигне до този етап: Може да бъде конкретно действие, което предприема, като например присъединяване към общността, публикуване на представяне или участие в първото си събитие.

Фактори, стимулиращи ангажираността: Неща, които ги подтикват напред в пътуването. Това могат да бъдат персонализирани действия, като изпращане на приветствено съобщение и маркиране в темата за представяне, което насърчава първото взаимодействие.

🚀 Предимство на ClickUp: Оживете вашата фуния за ангажираност с ClickUp Mind Maps. Създайте мисловна карта с основни възли като осведоменост, активиране, принос и застъпничество. Под всеки възел разклонете: Канали (където те откриват или се ангажират)

Ключови поведения (какво правят)

Тригери/програми (това, което правите, за да ги придвижите напред) Преобразувайте клоновете на картата в задачи директно от ClickUp Mind Maps

Стъпка 4: Създайте 90-дневен календар за програмиране на общността

След като фунията е ясна, изгответе 90-дневен календар с програми, който целенасочено подкрепя вашите персони и различните етапи на фунията.

Комбинирайте различни видове събития, за да поддържате общността жива и разнообразна, като например:

AMA или сесии с въпроси и отговори: Чат на живо с основатели, експерти по продукти или гост-лектори

Представяне на продукти/демонстрации: Редовни сесии, представящи нови функции или примери за употреба

Предизвикателства или конкурси: Дейности, инициирани от членовете (напр. най-добри проекти от хакатони и конкурси за писане)

Бюлетини или обобщения на блогове: Подбрани актуализации, подчертаващи най-важните дискусии, ресурси или съобщения.

Групи от колеги: Малки срещи (специфични за даден сектор или основани на роли) за създаване на контакти и подкрепа.

Използвайте шаблон за план за съдържание, за да зададете ритъма на публикуване за по-голяма последователност:

Седмично: Тема за добре дошли/представяне или един тактически пост Месечно: AMA, сесия за задълбочено проучване, представяне на сътрудници или нишка за обратна връзка Тримесечно: Голяма тематична инициатива (напр. „Месец на стратегията“, „Лаборатория за стартиране“)

Плъзгайте и пускайте задачи и графици, за да балансирате натоварването през седмиците в календарния изглед на ClickUp

Изгледът на календара в ClickUp ви помага да превърнете този план във визуален график. Създайте го в списъка „Програми на общността“, след което начертайте всяка дейност: седмични приветствени теми, месечни AMA, демонстрации на продукти, срещи на групи от колеги и тримесечни предизвикателства като индивидуални задачи с определени дати.

Платформата автоматично ги показва в календара и можете да премествате събитията с плъзгане и пускане, за да ги пренасрочите, без да нарушавате ритъма си. Задайте повтарящи се задачи, като седмични представяния или месечни бюлетини, като повтарящи се задачи в ClickUp, за да ги автоматизирате.

💡 Съвет от професионалист: Категоризирайте всяко събитие с помощта на персонализирани полета и AI полета в ClickUp с подробности като „Целева аудитория“, „Етап на фунията“ и „Канал“. Запишете важните детайли и ги направете лесно видими чрез персонализирани полета.

Стъпка 5: Изградете свои насоки за модерация и ангажираност

Установете ясни правила за ангажираност и протоколи за модератори. Обхванете три основни области:

1. Тон и глас

Как вашата марка „говори“ в общността в сравнение с маркетинга (например, по-откровена, по-малко изгладена)

Какво да правите и какво да не правите, включително какво се насърчава (емпатия, яснота, конкретност) и какво не (сарказъм, пренебрежително отношение, прекалено използване на жаргон)

2. Правила за ескалация

Какво се ескалира до поддръжка, правни въпроси, PR или продукт

Колко бързо трябва да реагират модераторите на деликатни въпроси

Правило за три нарушения (обучение, предупреждение, отстраняване)

3. Очаквания към ролята

Кой отговаря за одобренията, интервенциите, отговорите на въпроси за продуктите и затварянето на циклите?

Очаквания за времето (например ежедневно почистване, приоритетни теми в рамките на 2 часа и план за покритие през уикенда)

Създайте документ в ClickUp с „Насоки за модерация и ангажираност на общността“ с раздели за тон, матрица за ескалация, очаквания за всяка роля и примерни отговори. ClickUp Brain може да генерира предварително одобрени шаблони за отговори, които съответстват на вашите насоки за тон.

Помолете ClickUp Brain в ClickUp Docs да създаде шаблони за вашите указания за тон с отговори за различни сценарии

Можете дори да поискате варианти на отговори за често срещани сценарии в общността (объркване относно функциите, леко разочарование, висока оценка, тема, която не е по темата), за да може модераторите да останат последователни, но не и роботизирани. ​

Забележка: ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате подходящите подсказки.

📌 Примери за подсказки: Създайте раздел за нашия наръчник за модерация на общността, в който да опишете тона и гласа на марката, като използвате приятелски, професионален и достъпен език.

Създайте матрица за ескалация на проблеми в общността, включваща сценарии с ниска, средна и висока степен на сериозност, както и кои лица трябва да бъдат уведомявани на всяко ниво.

Предоставете три алтернативни отговора на член, който пита за функция на продукта, която не разбира, като спазвате нашите указания за тон.

Стъпка 6: Стартирайте работни процеси за ангажираност

След като сте положили основите, вече можете да изградите повтарящи се работни процеси, които придвижват хората през вашата фуния за ангажираност.

Ключови работни процеси за внедряване:

Кампания за добре дошли: Изпратете поредица от съобщения (или имейли) за въвеждане на новите членове през първите им седмици, в които представяте ресурсите и как да започнат.

Седмични цикли на ангажираност: Публикувайте забавен въпрос или подкана всяка седмица (например: „Какъв съвет бихте дали на новите членове?“) и след това обобщете отговорите.

Подсказки за принос към съдържанието: Поканете членовете да изпращат публикации в блога, истории за успех или уроци; създайте задачи за вашия екип, за да прегледате и публикувате най-добрите от тях.

Работни процеси за създатели/амбасадори: Идентифицирайте активните потребители и създайте работни процеси, за да ги отличите. Например, изпратете задачи на мениджърите да споменат амбасадорите в бюлетини или да ги назначат за домакини на събития.

Сега, вместо ръчно да преследвате всеки контакт за ангажираност, можете да оставите ClickUp Automations да свърши тежкия труд. Можете да създадете персонализирани работни процеси, използвайки тригери (например създадена задача или подзадача, промени в статуса, настъпване на крайни срокове или начална дата), условия и действия (например AI Assign, добавяне на коментар, изпращане на съобщение в канал или директно съобщение).

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез изкуствен интелект въз основа на вашите работни процеси.

Например, задайте автоматизация, така че когато даден член се присъедини (или попълни формуляр), да се създаде задача за добре дошъл и да се възложи на модератор. Използвайте повтарящи се автоматизации, за да планирате седмични публикации за дискусии. И премествайте задачите в различни статуси въз основа на тригери (например, Поканен, Публикувано представяне, Присъединил се към събитие, Поканен към Creator Track).

🔍 Знаете ли, че... Първите онлайн общности започват да се появяват през 70-те години на миналия век с системи като PLATO и Computerized Bulletin Board System (CBBS). През 80-те години BBS и други търговски услуги позволяват на ентусиастите да споделят код, съвети и идеи, полагайки основите на съвременните интернет общности, които познаваме днес.

Стъпка 7: Събиране на обратна връзка и мнения от общността

Общността е двигател за обратна връзка в реално време, а вашата задача е да улавяте, структурирате и насочвате този сигнал. Използвайте различни канали за обратна връзка, като например:

Анкети и бързи гласувания в каналите на общността, за да тествате теми, интерес към функции или удовлетвореност.

Проучвания за по-задълбочени познания относно въвеждането, използваемостта на продукта или удовлетвореността от програмата

Въпроси в стил NPS за проследяване на настроенията във времето

Специални теми за ангажираност като „Какво ви разочарова тази седмица?“ или „Каква е функцията, за която мечтаете за X?“

Използвайте формулярите на ClickUp, за да събирате структурирана обратна връзка и да превръщате отговорите в полезни идеи.

Персонализирайте вашите ClickUp формуляри с различни типове въпроси, за да събирате значима обратна връзка и да я превърнете в практически стъпки

Ето как можете да го използвате на практика:

Създавайте анкети или въпроси за проучване на удовлетвореността на клиентите , като използвате полета с множествен избор или падащи менюта, за да измерите интереса или удовлетвореността на членовете.

Създавайте подробни анкети с полета за текст, оценка, числа и дълги форми, за да разберете как се приемат новите членове, колко е лесен за използване продуктът или какви са отзивите за програмата на общността.

Добавете поле за оценка или число , за да събирате данни за NPS или настроенията.

Използвайте полета за дълъг текст за отворени коментари (например: Какви функции бихте искали да има?).

Настройте автоматизации, така че конкретни отговори (например ниски оценки за настроенията, доклади за грешки, заявки за функции) автоматично да присвояват задачи на подходящия продукт, CS или член на екипа на общността.

Стъпка 8: Измервайте успеха на ангажираността

Не се задоволявайте с повърхностни показатели като „общ брой членове“, а се фокусирайте върху индикатори, свързани с реалното поведение и въздействието върху бизнеса. Ето някои важни показатели за ангажираността на общността:

Обхват и активиране: Процент на новите клиенти, които се присъединяват към общността, или на тези, които публикуват или коментират в първите 7–14 дни.

Дълбочина на ангажираността: Отчет за активните членове и публикации, коментари, директни съобщения и реакции на активен член на седмична/месечна база.

Принос и застъпничество: брой уникални участници, обем на съдържанието, създадено от членовете, препоръки, отзиви и съвместни маркетингови дейности.

Бизнес резултати: Връзка между участието в общността и приемането, задържането или разширяването на продукта за конкретни сегменти.

Изберете няколко водещи показателя за първите 90 дни и ги преглеждайте редовно.

Проследявайте тези маркетингови KPI в таблото за управление на ClickUp. Настройте табло за управление „Здраве и ангажираност на общността“ с помощта на тези персонализирани карти:

Карта със списък със задачи за изброяване на задачи като публикации на нови членове, коментари или препоръки

Карта за изчисления за изчисляване на показатели като процент на новите клиенти, присъединили се към общността, среден NPS или процент на конверсия.

AI Executive Summary Card за създаване на обобщение на високо ниво за състоянието и ангажираността на общността

Получавайте тези обобщения по-бързо с AI обобщения в ClickUp Dashboards.

🧠 Интересен факт: В древен Рим колегиите (малки социални групи) осигурявали на членовете си подкрепа, контакти и взаимопомощ, като по същество функционирали като прототип на програми за ангажираност на общността.

Стъпка 9: Разширете общността си с AI

С разрастването на вашата общност ръчното ангажиране става невъзможно за поддържане. Ето тук ClickUp Brain ви помага да автоматизирате повтарящите се задачи, да генерирате съдържание и да извличате информация от цялото си работно пространство.

Освен това, тъй като се намира във вашето работно пространство, той е контекстуално ориентиран и разбира вашите проекти, сегменти от членове и предишни разговори. По този начин получавате отговори, специфични за реалната дейност и нужди на вашата общност.

Нека разгледаме задачите, които можете да оптимизирате с ClickUp.

Седмични подсказки за ангажираност

Помолете ClickUp Brain да генерира нови седмични подсказки за ангажираност въз основа на активността в общността

Накарайте ClickUp Brain да:

Генерирайте свежи идеи за дискусии, анкети и добавена стойност въз основа на това, за което говорят членовете.

Създавайте седмични подсказки или фрагменти от съдържание директно в Tasks или Docs.

Обобщения на сесиите на AMA

Използвайте AI Fields на ClickUp, за да създадете последователна информация за задачите, да елиминирате повтарящата се работа и да повишите ефективността

Превърнете суровите AMA разговори в полезни идеи, като се обърнете към ClickUp Brain за:

Въведете транскрипти от събития, бележки от срещи или обобщения на чатове в ClickUp и ги обобщете автоматично в ясни изводи.

Използвайте ClickUp AI Fields , за да записвате последователно важни моменти, теми и въпроси на членовете в структуриран формат. в структуриран формат.

Превръщане на прозренията в последващи действия за екипите по продукти или поддръжка

Автоматично маркиране на разговори

Помолете ClickUp Brain да прегледа публикациите в общността и автоматично да маркира всяка една от тях според личността, темата, спешността и типа

ClickUp Brain може да:

Използвайте AI Fields, за да категоризирате обратната връзка , исканията за функции, похвалите и проблемите.

Групирайте сигналите от общността по личност, тема или спешност.

Прилагайте категоризация на едро към теми или публикации с голям обем.

Модерация и анализ на настроенията

Използвайте ClickUp Brain, за да разберете намерението зад всяко съобщение

Използвайте ClickUp Brain, за да:

Проследявайте общите промени в настроенията около пускането на нови продукти , промени в цените, актуализации на процеса на въвеждане и други събития.

Открийте възникващите проблеми , преди да се превърнат в причина за отпадане на клиенти.

Дайте приоритет на интервенциите , при които неудовлетвореността на членовете е най-висока.

Използвайте откриване на настроения или ключови думи, за да маркирате коментари или задачи, които будят загриженост.

10 доказани тактики за ангажиране на общността

Използвайте тези трикове като готови за употреба ходове в 90-дневния си план. Комбинирайте по два-три наведнъж с ясни отговорници и показатели за успех за цялостно клиентско преживяване. 📊

Провеждайте триаж за добре дошли: Поздравете новите членове, покажете им документи за бързо стартиране и им предложете индивидуална среща за запознаване. Организирайте кратки събития на живо: Провеждайте кратки 30-45-минутни AMA или демонстрации с ясни CTA. Публикувайте седмични подкани: Публикувайте периодични постове, които предизвикват лесни отговори (едноредови отговори). Създайте тематични групи: Създайте малки групи, базирани на роли или индустрии, които се срещат веднъж месечно. Членове в центъра на вниманието: Публикувайте казуси на членове и социални поздрави, за да увеличите броя на поддръжниците си. Предлагайте междуфункционални работни часове: Редувайте домакините на продукти, успехи и маркетинг, за да привлечете сигнали. Пилотни програми: Поканете активни членове да участват в частни бета версии, след което съберете структурирана обратна връзка. Предлагайте „отговорна“ стойност: Превърнете мненията на членовете (анкети, проучвания, въпроси) в видими резултати като доклади с анализи и признание. Създайте предизвикателства за ангажираност: Изпълнявайте мисии с ограничено време, като „първоначална настройка на работния процес“ или „постигане на автоматизация“. Създайте механизъм за празнуване: Празнувайте публично важните събития (пускане на нови функции, годишнини, първи успехи).

🔍 Знаете ли, че... „Ефектът на простото излагане “ предполага, че колкото повече членовете виждат и взаимодействат с вашата общност, толкова повече я харесват и й се доверяват, дори и взаимодействията да са незначителни.

Управлението на процъфтяваща общност означава да се справяте едновременно с разговори, съдържание, събития, прозрения и координация на екипа.

Ето някои инструменти, които ви помагат да изградите ангажираност, да поддържате строга организация и да подобрите възможностите на клиентите.

1. ClickUp (най-подходящ за централизиране на обратна връзка, съдържание и кампании на едно място)

Създавайте задачи в ClickUp директно от ClickUp Chat, за да не пропускате оплаквания от общността

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно. То ви предоставя конвергентно работно пространство за управление на разговори, събития, кампании, съдържание и анализи.

Ето как това помага да подобрите общността на вашата марка, без да се налага да използвате допълнителни инструменти.

Поддържайте връзка с разговорите, като работите с ClickUp Chat

Получете единно пространство за разговори, задачи, проекти и документи в ClickUp Chat. Поддържа съобщения в реално време (в канали или директни съобщения), разговори в низове, прикачени файлове, емотикони и @споменавания.

Приложението за съобщения „всичко в едно“ превръща идеите или обратната връзка в структурирани задачи незабавно. Например, ако член на общността отбележи грешка в чата, можете да създадете задача с едно кликване (заедно с отговорни лица, краен срок и нива на приоритет). Освен това можете да създавате публикации за актуализации за цялата общност.

Осигурете видимост между екипите чрез ClickUp SyncUps.

Вградени в чата, ClickUp SyncUps ви позволяват да се включите в бърз аудио или видео разговор от всеки канал или директно съобщение за секунди.

Съберете членове от различни отдели, за да разрешите пречките с ClickUp SyncUps

Можете да ги записвате и да имате достъп до записите (с транскрипции и обобщения, генерирани от изкуствен интелект) в Clips Hub. Това гарантира, че актуализациите, решенията и дискусиите са видими за всички заинтересовани екипи, дори ако те не са могли да присъстват на живо.

Автоматизирайте задачите за ангажираност чрез Super Agents

ClickUp Super Agents помагат за автоматизиране на задачите за ангажираност, като действат автономно въз основа на тригери, инструкции и данните, до които имат достъп във вашето работно пространство.

Супер агентите в ClickUp са вашите дигитални съотборници и се занимават с работните процеси от начало до край. Този Vibe Check Bot поддържа разговорите в нашите вътрешни канали по време на периоди с ниска активност.

Можете да създадете персонализирани агенти, които да приветстват новите членове веднага след като се присъединят, да наблюдават ключови думи и да задействат действия, да обобщават натоварени теми за модераторите или дори да превръщат обратната връзка от общността в задачи.

Има и агенти на Autopilot, като Ambient Answers, които автоматизират рутинното взаимодействие, като актуализации, често задавани въпроси и текуща комуникация. Примери за агенти, които можете да използвате:

Агент за ежедневни отчети: Публикува ежедневни актуализации за напредъка на вашия екип или модератори.

Team StandUp Agent: Обобщава върху какво са работили всички в даден момент.

Агент за отговори: Следи въпросите в каналите и отговаря незабавно, използвайки знания от задачи, документи и чатове.

В комбинация, Super Agents и Autopilot Agents работят заедно, за да автоматизират всички тези повтарящи се задачи, така че да можете да се съсредоточите върху предоставянето на стойност.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте екипа си в синхрон с графиците: Преглеждайте предстоящите събития с един поглед и оставайте синхронизирани между инструментите с Преглеждайте предстоящите събития с един поглед и оставайте синхронизирани между инструментите с Calendar Glance и интеграциите с Google/Outlook.

Свържете любимите си инструменти за общност: обединете Slack, HubSpot, Zapier, Typeform и други чрез обединете Slack, HubSpot, Zapier, Typeform и други чрез ClickUp Integrations за безпроблемен поток на данни.

Разделете работата на управляеми стъпки: проследявайте всяко събитие, кампания или повтаряща се задача с помощта на проследявайте всяко събитие, кампания или повтаряща се задача с помощта на списъците със задачи на ClickUp и преобразувайте елементите от списъка в подзадачи, когато те изискват отговорност или по-задълбочени действия.

Намерете отговорите незабавно в цялото си работно пространство: Използвайте Използвайте ClickUp Enterprise Search , за да намерите задачи, документи, съобщения и файлове, както и съдържание, съхранявано в инструменти като Google Drive или GitHub.

Ограничения на ClickUp

В началото може да ви се стори прекалено сложно поради широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4600 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 обобщава всичко:

Обичам факта, че всичко е на една ръка разстояние – задачи, документи, персонализирани табла, връзки към проекти или дискусии, търсене и AI, която работи добре... с две думи, това е среда, която ви прави продуктивни и преди всичко позволява на големи екипи да бъдат винаги синхронизирани по всички проекти. Възможността да се създават затворени/частни групи позволява на клиентите да се присъединяват към оперативни канали за дискусии, без да се налага да използват външен софтуер за съобщения. Имам нужда само от един отворен прозорец на ClickUp, за да мога да работя. СУПЕР!

Обичам факта, че всичко е на една ръка разстояние – задачи, документи, персонализирани табла, връзки към проекти или дискусии, търсене и AI, която работи добре... с две думи, това е среда, която ви прави продуктивни и преди всичко позволява на големи екипи да бъдат винаги синхронизирани по всички проекти. Възможността да се създават затворени/частни групи позволява на клиентите да се присъединяват към оперативни канали за дискусии, без да се налага да използват външен софтуер за съобщения. Имам нужда само от един отворен прозорец на ClickUp, за да мога да работя. СУПЕР!

🚀 Предимство на ClickUp: Събирайте информация, организирайте знания и незабавно превръщайте ангажираността в действие с ClickUp BrainGPT като ваш спътник на десктопа и в браузъра. Ето как това дава реално предимство на вашата стратегия за общността: Търсете в ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint и интернет от едно място с Enterprise Search .

Получавайте AI обобщения на уеб страници, теми, имейли от клиенти и документи, за да сте в крак с това, което интересува вашата общност.

Преобразувайте гласа в текстови команди без да използвате ръцете си с Talk to Text в ClickUp BrainGPT . То ви позволява бързо да записвате идеи и обратна връзка от общността и да ги превръщате в задачи или документация. . То ви позволява бързо да записвате идеи и обратна връзка от общността и да ги превръщате в задачи или документация.

Адаптирайте изкуствения интелект към задачата, като превключвате между модели като ClickUp Brain, ChatGPT, Claude и Gemini. Освен това запазете подсказки, които могат да се използват многократно, за да може екипът ви да работи последователно по наръчниците.

2. Slack (най-подходящ за бърза комуникация в екипа и сътрудничество между различни инструменти)

чрез Slack

Slack е базирана на изкуствен интелект система за съобщения и работа за екипи, която обединява хора, приложения и данни. Тя организира разговорите в канали и директни съобщения, централизира информацията за проектите и се интегрира с приложенията чрез богат на функции интерфейс.

С Slack Connect външни партньори, посланици и ключови защитници на общността могат да се присъединят към едно и също работно пространство, което прави съвместното създаване, одобряването и обявяването по-интерактивни.

Най-добрите функции на Slack

Използвайте Huddles , за да се включите в аудио/видео разговори, за да обменяте идеи и да създавате съвместно съдържание.

Споделяйте актуализации асинхронно, като използвате видео или екранни записи с Clips .

Задавайте въпроси на Slack AI , за да изведете на повърхността минали разговори, файлове или решения.

Ограничения на Slack

Трудно е да се управляват и търсят големи обеми от съобщения, особено в големи екипи.

Създаването на работни процеси става сложно и ограничаващо за напредналата автоматизация.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 4,38 $/месец на потребител

Бизнес: 9 $/месец на потребител

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4. 5/5 (над 37 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Ето едно ревю от G2:

Много ми харесва как мога да организирам работните пространства или каналите в Slack, което ми позволява да определя точно какво искам да контролирам и да събирам цялата необходима информация там. […] Понякога Slack става малко объркващ или катастрофален, когато става въпрос за управление на големи работни групи с много служители.

Много ми харесва как мога да организирам работните пространства или каналите в Slack, което ми позволява да определя точно какво искам да контролирам и да събирам цялата необходима информация там. […] Понякога Slack става малко объркващ или катастрофален, когато става въпрос за управление на големи работни групи с много служители.

3. Circle (най-подходящ за изграждане на брандирани членски общности с курсове и събития)

чрез Circle

Circle ви предоставя специално място, където вашата общност може да учи, да се свързва и да участва активно, вместо просто да консумира новини. За разлика от инструментите, които поставят чата на първо място, Circle насърчава по-дълбоко ангажиране чрез структурирани пространства, събития, курсове и персонализирани преживявания за членовете, които се чувстват като част от вашата марка.

Той е предназначен за творци, треньори и бизнеси, ръководени от общността, които искат да насърчават сътрудничеството на работното място, принадлежността и непрекъснатото преобразуване. Неговите AI агенти са обучени на базата на знанията на вашата общност, което улеснява въвеждането и поддръжката. Можете да го използвате за събиране на обратна връзка, организиране на експертни сесии или насочване на членовете през важни етапи.

Най-добрите функции на Circle

Създавайте преживявания и програми за постепенно обучение директно във вашата общност с Курсове .

Стимулирайте чувството за принадлежност чрез персонализирани фийдове , които показват това, което е важно за всеки член.

Управлявайте членствата и допълнителните продажби с Плащания и опции за плащане с марката.

Изпращайте масови имейли и провеждайте автоматизирани програми за поддържане на интереса с Email Hub.

Ограничения на кръга

Липсват групово фактуриране и пакети за членство на екипна основа за B2B общности.

Няма възможност за повторна употреба на качени медийни файлове в публикации и курсове (засяга съхранението)

Ценообразуване на кръг

Безплатен пробен период

Професионална версия: 89 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 199 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 419 $/месец (фактурира се ежегодно)

Плюс брандирано приложение: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на кръга

G2: 4. 7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Circle?

Един потребител сподели своя опит:

Имайте един център за всички продукти, всичко на едно място е чудесен инструмент, така че общността да допълва курсовете. Интерфейсът за събития е наистина първокласен по дизайн и функционалност с всички напомняния и тяхната персонализация. Опитът при плащането не е персонализируем. Няма функция за предварително преглеждане на курсовете и те имат малко възможности за персонализация по отношение на достъпа до разделите и уроците на курса.

Имайте един център за всички продукти, всичко на едно място е чудесен инструмент, така че общността да допълва курсовете. Интерфейсът за събития е наистина първокласен по дизайн и функционалност с всички напомняния и тяхната персонализация. Опитът при плащането не е персонализируем. Няма функция за предварително преглеждане на курсовете и те имат малко възможности за персонализация по отношение на достъпа до разделите и уроците на курса.

🔍 Знаете ли, че... Към края на 90-те години групите в Usenet свързваха милиони потребители по целия свят чрез хиляди дискусионни форуми, наречени новинарски групи. Първоначално доминиращ през 80-те и началото на 90-те години, обхватът на Usenet се увеличи значително, след като търговските интернет доставчици и услуги, като AOL, започнаха да предлагат интегриран достъп през 1993 г., превръщайки онлайн общностите в истински глобални.

4. Mighty Networks (Най-подходящо за стартиране на монетизирани общности с обучителни преживявания)

чрез Mighty Networks

Mighty Networks ви помага да изградите процъфтяваща общност, в която взаимоотношенията, ученето и ръстът на приходите вървят ръка за ръка. Тя превръща членовете в суперфенове чрез непрекъснати взаимодействия, живи преживявания и значим напредък.

Членовете се свързват, поощряват и насочват чрез интелигентни представяния, персонализирани фийдове и автоматизации, които награждават ангажираността. Можете дори да превърнете участието в игра, като използвате точки и признание, значки и серии.

Най-добрите функции на Mighty Networks

Намирайте по-подходящи членове с People Explorer за откриване на членове въз основа на интересите им.

Повишете видимостта и чувството за принадлежност с персонализирани профили и подсказки за разчупване на леда .

Стартирайте програми за трансформация, използвайки курсове , които включват сесии на живо, постепенно отключване на съдържание, тестове и модели на кохорти.

Монетизирайте стойността на общността с абонаменти, еднократни плащания, пакети, промо кодове и над 135 валути.

Ограничения на Mighty Networks

Няма възможност да видите платформата от гледна точка на член, за да тествате преживяването.

Достъпът до аналитични данни е ограничен до мрежовите хостове, което създава трудности при споделянето на информация с хостовете на пространствата.

Цени на Mighty Networks

Безплатен 14-дневен пробен период

План за курсове: 95 $/месец

Бизнес план: 215 $/месец

План за растеж: 425 $/месец

Mighty Pro: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mighty Networks

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Mighty Networks?

Ето мнението на един потребител:

В началото Mighty Networks беше СТРАХОТНО за изграждане на общност, подобна на „Facebook“, и не само. Настройките позволяваха на повече хора да се ангажират с общо съдържание и да взаимодействат помежду си. Те промениха структурата си, като направиха членовете и съдържанието специфични за стаи или пространства, което незабавно ограничи моето цялостно, общо участие и способността да промотирам и насърчавам потребителите да преминат към платени пространства.

В началото Mighty Networks беше СТРАХОТНО за изграждане на общност, подобна на „Facebook“, и не само. Настройките позволяваха на повече хора да се ангажират с общо съдържание и да взаимодействат помежду си. Те промениха структурата си, като направиха членовете и съдържанието специфични за стаи или пространства, което незабавно ограничи моето цялостно, общо участие и способността да промотирам и насърчавам потребителите да преминат към платени пространства.

📖 Прочетете също: AI инструменти за срещи и асистенти за срещи

5. Discourse (най-подходящ за структурирани, дълги дискусии и мащабируеми общности за споделяне на знания)

чрез Discourse

Ако ангажираността, основана на дискусии, е в основата на вашата стратегия за общността, Discourse ви предоставя инфраструктурата, необходима за събиране на всички идеи, въпроси и прозрения, от които се нуждаете. Тя е създадена за дълги разговори, които се превръщат в трайни знания, нещо, което бързоразвиващите се общности често се мъчат да организират.

Когато членовете задават въпроси, споделят обратна връзка за продуктите или предлагат идеи за наръчника, всичко остава достъпно за търсене и структурирано, така че информацията никога не се губи в чата. Освен структурираните форуми, Discourse поддържа и чат в реално време. Можете също да персонализирате пътуването на членовете чрез персонализираната странична лента и настройките за предпочитания на потребителя.

Най-добрите функции на Discourse

Активирайте Just-in-time loading , за да поддържате непрекъснати дискусии без прекъсвания на страниците.

Използвайте преводи, базирани на изкуствен интелект , за да ангажирате многоезични общности на над 49 езика.

Укрепете управлението на общността с системата за доверие , която отключва разрешения, когато членовете допринасят повече.

Подобрете откриваемостта, като използвате функцията Обобщение на теми, за да изведете на преден план ключовите изводи в натоварени теми.

Ограничения на дискурса

Създава дублиращо се съдържание, което затруднява идентифицирането на най-новите или потвърдени отговори.

Ограничен брой вградени плъгини, така че някои разширени функции може да изискват допълнителна инсталация/конфигурация.

Цени на Discourse

Безплатен пробен период

Стартово ниво: 20 $/месец

Pro: 100 $/месец

Бизнес: 500 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Discourse

G2: 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Discourse?

Директно от рецензия в G2:

Най-доброто нещо в Discourse е функцията „Канали“, където членовете на проектния екип могат да си сътрудничат. В каналите потребителите могат да създават нови публикации, да отговарят на публикациите на другите и да качват прикачени файлове. Някои функции са дублирани и объркващи. Например, когато кликнете върху „DMS“ и изберете групов канал, това е същото като да изберете директно груповия канал.

Най-доброто нещо в Discourse е функцията „Канали“, където членовете на проектния екип могат да си сътрудничат. В каналите потребителите могат да създават нови публикации, да отговарят на публикациите на другите и да качват прикачени файлове. Някои функции са дублирани и объркващи. Например, когато кликнете върху „DMS“ и изберете групов канал, това е същото като да изберете директно груповия канал.

🧠 Интересен факт: Движението „Лицей” в САЩ през 19 век създаде общности, основани на лекции, в които гражданите се събираха, за да учат, обсъждат и дебатират теми от областта на науката, философията и политиката.

Ресурси и шаблони за ангажираност на общността

Когато изграждате или разширявате общност, добре структурираните шаблони на ClickUp и надеждни ръководства спестяват време и гарантират последователност.

Ето някои от нашите любими предложения, които ще ви помогнат да планирате, управлявате и разширявате програмите си за общността, без да се налага да изобретявате колелото отначало. 🛞

1. Шаблон за стратегически план за ангажираност на общността на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпълнявайте програми като AMA, групи от връстници и календари с съдържание с помощта на шаблона за стратегически план за ангажираност на общността на ClickUp.

Шаблонът за стратегически план за ангажираност на общността на ClickUp ви предоставя структуриран начин да дефинирате целите си, да съгласувате вътрешните екипи и да гарантирате, че всяка инициатива пряко подкрепя нуждите на общността. Организирайте всички усилия за ангажираност в пътна карта, групирана по отдел, тема или персона, за да визуализирате какво е в процес на изпълнение и кой отговаря за какво.

Шаблонът включва вградени потребителски полета като Продължителност (дни), Въздействие, Напредък, Лесност на изпълнение, Членове на екипа, Отдел и Ръководител на проекта. Освен това получавате няколко визуални изгледа, които ви помагат да разберете как се развиват задачите за ангажираност през тримесечието.

2. Шаблон на ClickUp за план за действие за ангажираност на общността

Получете безплатен шаблон Приоритизирайте задачите, така че ръководството да може да оцени и избере кои инициативи да активира първо, като използва шаблона за план за действие на ClickUp за ангажираност на общността.

Шаблонът за план за действие на ClickUp за ангажираност на общността очертава вашата аудитория, определя методите за комуникация и планира дейности, които поддържат ангажираността последователна и целенасочена.

Можете да зададете конкретни показатели за успех, да оцените усилията спрямо въздействието и да поддържате всяка задача в съответствие с това, което е най-важно. То ви подтиква да планирате критични компоненти като: сегментиране на целевата аудитория, методи/канали за достигане, време и честота на комуникациите, механизми за обратна връзка и процедури за отчитане или водене на записи.

🔍 Знаете ли, че... Движението за създаване на социални центрове в края на 19 век, като Hull House на Джейн Адамс в Чикаго, създаде общностни центрове за имигранти, които да им предоставят достъп до образование, здравеопазване и възможности за гражданско участие.

3. Шаблон за план за комуникация за ангажираност на общността на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователна комуникация или мащабирайте ангажираността безпроблемно с шаблона за комуникационен план за ангажираност на общността на ClickUp.

Шаблонът за комуникационен план за ангажираност на общността на ClickUp ви помага да идентифицирате и организирате ключовите заинтересовани страни и сегменти на общността. Определете комуникационна стратегия, която да резонира с вашата аудитория, и начертайте честотата, каналите и съдържанието на вашите комуникационни дейности.

Персонализирани статуси като Чернова, Планирано, Изпратено, Проследяване) и полета (за данни за аудиторията, предпочитани канали, ниво на ангажираност и др.) ви помагат да персонализирате съобщенията и да проследявате напредъка.

📖 Прочетете също: Шаблони за проучване на удовлетвореността на клиентите

4. Шаблон за стандартни оперативни процедури за работа с общността на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете надежден и мащабируем начин за сътрудничество по инициативи на общността с шаблона за стандартни оперативни процедури на ClickUp Community Affairs.

Шаблонът за стандартни оперативни процедури на ClickUp за работа с общността е създаден за инициативи, насочени към общността. Можете да планирате всичко – от партньорства в квартала и работа с обществеността до програми, насочени към обществеността, и комуникация със заинтересованите страни. Вашият екип може да документира процедури, да дефинира роли и да централизира насоки, стъпки, отговорности и последващи действия.

Той ви предоставя персонализирани раздели за стандартни оперативни процедури (SOP) за цел, обхват, процедури, очаквания и измерими резултати. Освен това, с задачи, крайни срокове, проследяване на статуса и персонализирани полета, можете да създадете работен процес за секунди.

🔍 Знаете ли, че... Хората са програмирани да търсят социална принадлежност. Абрахам Маслоу постави „принадлежността“ в центъра на своята йерархия на потребностите. Общностите задоволяват тази основна човешка потребност.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Грешките при изграждането на общност са склонни да се повтарят и да могат да бъдат поправени. Нека разгледаме някои от тях:

Грешка Решение Изграждане без ясна цел Създайте цел от едно изречение и два KPI (например, задържане и приемане на функции). Съпоставяйте всяка програма с тези KPI. Третиране на общността само като маркетингов канал Отделете поне един пълноценен или непълен работен ден, като създадете балансиран план за събития, поддръжка и обратна връзка за продуктите. Игнориране на пасивните потребители и тези, които само наблюдават Провеждайте програми за активиране с минимални усилия (анкети, микропредизвикателства) и проследявайте превръщането на пасивните потребители в активни участници. Без документирана модерация или ескалация Публикувайте кратко ръководство за модератори с примери, роли и 3-степенен процес на ескалация. Неуспех в затварянето на цикъла на обратна връзка Превърнете обратната връзка в проследявани задачи за продукта/CS и публикувайте ежемесечни актуализации на статуса за членовете.

Стъпка #1: Обърнете се към ClickUp

Една силна стратегия за ангажиране на общността е основата на всяка общност, която стимулира приемането и задържането на продукти. Без ясен план дори и най-активните общности могат да се почувстват разпръснати, с обратна връзка, събития и разговори, които се провеждат в изолация.

По този начин сте само на крачка от загубени прозрения, забавени действия и незаинтересовани членове.

ClickUp променя този опит. С ClickUp Docs вашите стратегии, насоки и ресурси са централизирани. ClickUp Automations се занимава с повтарящите се задачи, а ClickUp Brain добавя AI-базирани прозрения, помагайки ви да създадете по-умни подсказки за ангажираност. Таблото за управление дава реално време изглед на състоянието на общността, докато Формулярите и Задачите гарантират, че всеки сигнал от членовете е изпълним.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да изграждате общност, която расте с всяко взаимодействие. ✅